Przegląd prasy (23.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Wynik inny, ale jakość ta sama". Kibice Abramczyk Polonii Bydgoszcz komentują po meczu w Landshut”?

Prasówka 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Wynik inny, ale jakość ta sama". Kibice Abramczyk Polonii Bydgoszcz komentują po meczu w Landshut Abramczyk Polonia od zwycięstwa w Landshut rozpoczęła walkę w play off. Zwycięzców się nie sądzi, ale... Wybraliśmy z sieci najciekawsze opinie bydgoskich kibiców >>>

📢 Skład Zooleszcz GKM Grudziądz już gotowy? Gleb Czugunow już się pożegnał z kibicami Grudziądzki klub pożegna się z Nicki Pedersenem, w składzie będzie trzech Australijczyków. Tak - według nieoficjalnych informacji - może wyglądać ekipa Zooleszcz GKM w roku 2024. Wiadomo już, że z drużyną pożegnał się Gleb Czugunow. 📢 Osoby o tych imionach i znakach zodiaku uważane są za najmądrzejsze. Mają szanse na sukces w pracy w 2023 roku Szczęściu trzeba pomóc. Aby osiągnąć sukces w pracy zazwyczaj trzeba mieć dużą wiedzę. Według astrologów niektórym może przychodzić to łatwiej, gdyż mają wrodzoną inteligencje. Zobacz, kto według znaków zodiaku i znaczenia imion uważany jest za osobę najmądrzejszą.

Prasówka 23.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak było na Dożynkach 2023 w gminie Aleksandrów. Tym razem świętowali w Otłoczynie Do godz. 24 trwa impreza w Otłoczynie. Tu odbyły się dożynki 2023 gminy Aleksandrów. W upalną niedzielę, 20 sierpnia nie brakowało atrakcji i mieszkańców.

📢 Tak bawiliście się na dożynkach 2023 gminy Włocławek w Kruszynie. Zobaczcie zdjęcia Niedzielne uroczystości dożynkowe gminy Włocławek rozpoczęły się od tradycyjnej mszy w kościele parafialnym w Kruszynie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W gminie Kikół powstały piękne i pomysłowe witacze dożynkowe. Zobaczcie ich zdjęcia! Na dożynki zapraszają pomysłowe witacze, ustawiane zazwyczaj przy drogach. Ich rola polega na przyciąganiu uwagi przejeżdżających. Dlatego najczęściej mają humorystyczny charakter. Z roku na rok zyskują na popularności, a mieszkańcy wsi prześcigają się w pomysłach, by przygotować najładniejszy. W gminie Kikół, która jako pierwsza w powiecie lipnowskim zorganizowała dożynki, ogłoszono konkurs dla twórców witaczy. Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Powstało dziewięć niepowtarzalnych witaczy! 📢 Tak bawiliście się na dożynkach 2023 w gminie Rojewo. Gwiazdą imprezy był Power Boy. Zobaczcie zdjęcia Pełne atrakcji było święto plonów 2023 w Rojewie. Były podziękowania dla rolników i bogata oferta rozrywkowa dla uczestnikó dożynek.

📢 To oznacza sen o zmarłej osobie - informacje z sennika. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz!

📢 Oto końcowa tabela wyliczeń Czternastej Emerytury. Wyliczenia netto i brutto - wrzesień 2023 Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Uwaga! W niedzielę 20.08. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 Metamorfoza gwiazdy disco-polo. Tak zmienił się na zdjęciach Zenon Martyniuk Zenek Martyniuk, niepodważalny król muzyki disco polo, którego piosenki zna dosłownie każdy, choć nie wszyscy się do tego przyznają. Początki jego kariery były skromne, a charakterystyczna fryzura "na czeskiego piłkarza" stanowiła jego znak rozpoznawczy. Obecnie prezentuje się jak model z luksusowego katalogu! Zauważalną transformację przeszła także jego żona, Danuta, która stała się inspiracją do wprowadzenia zmian w wyglądzie męża. Przedstawiamy, jak Zenon Martyniuk przechodził przez proces metamorfozy!

📢 Nowa tabela wrześniowych emerytur. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 Oto zasady opłat za radio w aucie. Takie są przepisy abonamentu dla kierowców w sierpniu 2023 Abonament RTV za radio w samochodzie zgodnie z prawem należy zapłacić tak jak za każdy inny odbiornik. Nie wszyscy muszą jednak płacić - zobacz, kto jest zwolniony z tego obowiązku.

📢 Tak rozpoznać osoby wysoko wrażliwe. Takie oznaki świadczą o WWO WWO, czyli wysoko wrażliwa osoba jest dużo bardziej czuła na różne bodźce zewnętrzne oraz wewnętrzne, wszystko odczuwa silniej i mocniej przeżywa emocje. Osoby wysoko wrażliwe charakteryzuje wysoki poziom empatii, zwracanie uwagi na szczegóły, sumienność i ostrożność ale też trudność radzenia sobie ze stresem. Szacuje się, że około 15-20 proc. populacji to osoby wysoko wrażliwe. Jak rozpoznać WWO? Sprawdź teraz w naszej galerii oznaki, które świadczą, że jesteś osobą wysoko wrażliwą.

📢 Takie są najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Te banknoty i monety mogą być wartę fortunę [23.08.2023 r.] Okazuje się, że banknot o nominale 10 złotych może być wart nawet kilka tysięcy złotych! Wiele osób ma w portfelu czy w domu banknoty, które mogą kosztować więcej niż ich wartość nominalna. Sprawdziliśmy, które banknoty i monety są obecnie najwięcej warte i kosztują spore pieniądze.

📢 Tak wygląda mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia! 📢 Takie są skutki słodzenia erytrytolem i ksylitolem. To się dzieje z organizmem gdy korzystamy z zamienników cukru Cukier to jeden z dodatków do żywności, który jest na szczycie czarnej listy, który powinno się ograniczać w diecie, a całkowicie eliminować u dzieci i niemowląt. Coraz częściej szukamy zamienników cukru. Zobaczcie co się dzieje z organizmem gdy korzystamy z najpopularniejszych zamienników: ksylitolu i erytrytolu.

📢 Tyle zarabia kontroler biletów w 2023 roku. Zobaczcie jakie dostają przelewy z wypłatami Kontroler biletów czyli potocznie kanar to zwykle osoba która nie cieszy się sympatią społeczną. Zdecydowanie niewdzięczna praca sprawia że zainteresowanie tym zajęciem zarobkowym nie należy do najpopularniejszych. A jak wynagradzani są kontrolerzy biletów? Sprawdzamy ile zarabiają kanarzy w różnych miastach w kraju. 📢 Podwyżki w bankach w 2023 roku - stan na sierpień 2023. Zobaczcie ile teraz kosztują usługi bankowe Banki zmieniają stawki opłat, między innymi za wypłaty z bankomatów. To ma zachęcić do korzystania z transakcji bezgotówkowych. Chodzi o PKO BP, BNP Paribas, BOŚ, Santander i inne. Sprawdzamy, jak zmieniły się opłaty w bankach w 2023 roku. Zobaczcie o ile więcej trzeba zapłacić za prowadzenie konta czy wypłaty z bankomatów.

📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Elżbieta Czabator Oprócz udziału w "Rolniku", można ją było zobaczyć także w innych popularnych produkcjach, takich jak "Jaka to melodia", "Pytanie na śniadanie" czy "Familiada". Mimo że wiele czasu minęło od zakończenia "Rolnika", Elżbieta Czabator nadal aktywnie angażuje się w różne projekty medialne. Dlatego też przygotowaliśmy dla was niezwykłą galerię zdjęć. 📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Które znaki zodiaku będą miały kłopoty finansowe? Wrzesień zbliża się nieuchronnie. To miesiąc zmian dla uczniów ale i ich rodziców. Dlatego sprawdzamy co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze a które mogą wpaść w tarapaty? Co czeka ogniste Barany i Lwy? Czy rozrzutny Skorpion musi uważać na swój portfel? Przygotowaliśmy dla Was horoskop.

📢 Tak się zmienią zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Kiedy będą podwyżki? Do rozpoczęcie roku szkolnego zostało już niewiele czasu. To czas wzmożonej pracy nauczycieli. Lada dzień rozpoczyna się matury poprawkowe, ustalane są plany zajęć, zaczną się rady pedagogiczne. Rok szkolny rozpocznie się 4 września i będzie trwał do 26 czerwca. Ile będzie wynosiło wynagrodzenie nauczycieli w 2023 i 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Takie kwoty młode pary miały w kopertach weselnych w 2023 roku. Oto ślubne prezenty Ślub i wesele to marzenie wielu młodych par. Szczególnie dziewczyny marzą o pięknej sukni i wyjątkowej oprawie tego wyjątkowego dnia. Z weselem wiąże się także temat prezentów ślubnych, w ostatnim czasie są to przede wszystkim pieniądze. Zobaczcie ile pary młode uzbierały w swoich weselnych kopertach w 2023 roku.

📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem. 📢 Zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Anna Bardowska W programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy poszukiwali przede wszystkim miłości - dla niektórych z nich marzenie to się spełniło. Dzięki temu reality show biorące w nim udział osoby zyskały rozpoznawalność i oddanych fanów. Co słychać teraz u tych, którzy brali udział w tym programie? W galerii prezentujemy najnowsze fotografie jednej z uczestniczek - Anny Bardowskiej, która przeszła niezwykłą metamorfozę! Koniecznie wejdźcie do naszej galerii i zapoznajcie się ze zdjęciami. 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Fiesta balonowa dla mieszkańców na osiedlu Lotnisko w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Z okazji Balonowych Mistrzostw Świata Juniorów w Grudziądzu zaplanowano cztery fiesty balonowe dla mieszkańców. Pierwsza odbyła się we wtorkowe popołudnie i wieczór na osiedlu Lotnisko. 📢 Eurojackpot - 22.08.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Taka będzie Czternasta Emerytura 2023. Znamy kwotę i terminy wypłat Czternasta emerytura w 2023 roku nie będzie wynosiła tyle, co emerytura minimalna, czyli 1588,44 zł brutto. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie dodatkowego świadczenia w tym roku dla większości seniorów. Zobacz, jakiej kwoty należy się spodziewać.

📢 Takie są najmodniejsze kolory ubrań na jesień 2023. Zobacz co będzie modowym hitem - mamy stylizacje z butików Jesień zbliża się wielkimi krokami. W sklepach pojawiły się nowe kolekcje ubrań. Widać już jakie będą kolorystyczne trendy na jesień 2023. Zobacz w galerii kolory, które będą HITEM.

📢 Wystartowali! Pierwsza konkurencja Balonowych Mistrzostw Świata Juniorów w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia We wtorek (22 sierpnia) rano rozegrano pierwszą konkurencję Balonowych Mistrzostw Świata Juniorów w Grudziądzu. Na porannym niebie mogliśmy oglądać 45 załóg zmagających się z prawami fizyki. Będą też pokazy na osiedlach. 📢 Wypadek na Szosie Lubickiej w Toruniu. Jedna osoba w szpitalu. Zobaczcie zdjęcia We wtorek (22 sierpnia) na Szosie Lubickiej w Toruniu doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Tak bawiliście się na dożynkach gminy Inowrocław. Zobaczcie mnóstwo zdjęć! Uroczystość wieńcząca żniwny trud rolników w gminie Inowrocław odbyła się w Pławinie. Dożynki stanowiły jeden z głównych punktów obchodów 50-lecia gminy Inowroclaw. 📢 Tak bawiliście się na dożynkach gminy Wielgie. Na imprezie były całe rodziny - zdjęcia W Wielgiem odbyły się dożynki gminne, których miejscem od lat jest miejscowy park. Po rozpoczęciu uroczystości starostowie dożynek Justyna Giza i Marcin Jasiński, jak nakazuje tradycja, przekazali bochen chleba wójtowi Tadeuszowi Wiewiórskiemu. Następnie podzielono się chlebem. Trzynaście sołectw przygotowało wieńce dożynkowe, które były piękne i okazałe.

📢 Takie są sprawdzone sposoby na osy i szerszenie. Dzięki tym trikom pozbędziesz się ich z domu Co możemy zrobić, aby osy i szerszenie omijały nasze domy i ogródki? Otóż istnieje kilka bardzo prostych sposobów na odstraszenie tych owadów. Sprawdź, co zrobić, aby nie mieć kłopotów z osami i szerszeniami. 📢 Takie są skutki jedzenia masła. Te grupy osób powinna unikać masła Masło to skondensowany tłuszcz mleczny, który otrzymuje się ze śmietany mleka krowiego. To popularne smarowidło do pieczywa ale także dodatek do pieczenia. Masło to popularny tłuszcz zwierzęcy, ale nie najzdrowszy. Zobaczcie kto nie powinien spożywać masła i jakie właściwości ma to popularne smarowidło. 📢 Tak było na zlocie uczestników "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" na Kujawach. Zobaczcie zdjęcia! Sebastian Zaremba z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" zorganizował na Kujawach zlot uczestników "Sanatorium miłości", "The Voice of Senior" i "Rolnik szuka żony". Znani i lubiani rolnicy i seniorzy pływali miedzy innymi "Rusałką" po Gople, bawili się w restauracji "U Piasta" w Kruszwicy" oraz wzięli udział w dożynkach gminno-parafialnych w Osięcinach. Zobaczcie, kto przybył i jak bawiły się gwiazdy programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości".

📢 Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. To oznacza, że masz pluskwy w domu Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 Ogromny byk uciekł z gospodarstwa, poturbował dwie osoby! Zwierzę gonili strażacy i policjanci, padły strzały Strażacy, druhowie z kilku jednostek OSP i policja zaangażowana była w złapanie rozwścieczonego byka, który uciekł z gospodarstwa.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tyle dajemy w prezencie ślubnym w 2023 roku. Takie kwoty daje rodzina i znajomi Mamy szczyt sezonu ślubnego. W wakacje wesela odbywają się niemal każdego dnia. Pary młode organizują przyjęcia weselne, niektóre małe i skromne, inne duże i wystawne. Wesele wiąże się z dużymi kosztami zarówno dla pary młodej jak i zaproszonych gości. Koszty to przede wszystkim prezent dla młodej pary. I tu rodzi się dylemat. Ile wypada dać? Szczegóły znajdziecie w naszym materiale.

📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Takie imiona mają najgorsze żony. Według znaczenia imion te panie nie są stworzone do roli małżonki Żona to partnerka, przyjaciółka i kochanka w jednej osobie. Idealne żony to takie które są wierne, rodzinne, troskliwe ale i dające przestrzeń. Choć wiele kobiet posiada cechy, które idealnie oddają charakter idealnej żony to nie potrafią się odnaleźć w związku. Przygotowaliśmy dla Was listę imion kobiet, które nie nadają się do roli żony.

📢 Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tak wygląda w domu Roberta i Anny Lewandowskich. Tak mieszka małżeństwo wraz z dziećmi Nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury.

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć! 📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła.

📢 Tak bawiliście się na dożynkach 2023 gminy Lipno. Mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony W Radomicach odbyły się dożynki gminy Lipno. Mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. To dla rolników trudny rok, nie tylko z powodu suszy. Jednak na dożynkach troski poszły w bok, bo przecież musi być czas i na pracę, i na zabawę. 📢 Festiwal Smaku w Grucznie za nami. Smakosze biesiadowali nad Wisłą mimo żaru Festiwal Smaku w Grucznie za nami. Smakosze biesiadowali nad Wisłą mimo żaru, który 19 i 20 sierpnia lał się z nieba. Wielu przyjezdnych miało określony cel.

📢 Zobaczcie, jak dorastała Fabienne Wiśniewska! Córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wyrasta na przepiękną kobietę Michał Wiśniewski - kto w Polsce go nie zna? Podobnie rzecz ma się z jego dziećmi, których ma liczną gromadkę. Z małżeństwa z Mandaryną na świecie pojawiła się Fabienne Wiśniewska, która ma już 20 lat. Fabienne Wiśniewska wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie, jak dorastała!

📢 Dlaczego kobiety zdradzają? Zobacz 8 najczęstszych powodów niewierności wśród pań Zdrada w związku to dla wielu osób coś niewybaczalnego. Inaczej ją odbierają mężczyźni, a inaczej kobiety. Różnic między płcią żeńską i męską można również dopatrywać się w powodach niewierności. Jednak, aż tak bardzo się w tej materii nie różnimy. Oto 8 najczęstszych przyczyn niewierności pań! 📢 Kacper Teszner z Włocławka wygrał walkę z guzem mózgu. Tak mały wojownik spędza wakacje Kacper Teszner z Włocławka wygrał walkę z guzem mózgu. Terapię przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie wciąż jest pod opieką specjalistów i wymaga rehabilitacji, czeka go też operacja oczu. Kacper przyjmuje też hormon wzrostu. Chłopiec urósł kilka centymetrów! Zobaczcie, jak mały wojownik z Włocławka, spędza tegoroczne wakacje. 📢 Tak walczył Apator z Motorem. W Lublinie działo się na torze i na trybunach! [zdjęcia] W Lublinie po raz drugi górą był Motor, ale cieszyli się zawodnicy i kibice obu drużyn. Zobaczcie, co działo się na torze i na trybunach >>>

📢 UMK - czekają jeszcze miejsca na bardzo atrakcyjne kierunki. Sprawdź liczbę miejsc Sporo miejsc na bardzo atrakcyjnych kierunkach czeka nadal na maturzystów, którzy marzą o studiach na UMK. Wolne miejsca czekają m.in. na przyszłych analityków medycznych oraz kognitywistów.

📢 W te dni zaplanuj urlop w 2024 roku, aby mieć więcej wolnego. To okazja do kilku dłuższych urlopów w roku Mądrze zaplanowany urlop może sprawić, że zyskamy więcej dni przerwy od pracy. Czasem wystarczy kilka dni urlopu a możemy wypoczywać przez cały tydzień. Warto dobrze zaplanować nasze urlopy. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że w pracy może być więcej takich spryciarzy i nie uda nam się uzyskać wolnego w wybranym terminie. Dlatego warto zawczasu przygotować sobie listę planowych dni wolnych na 2024 roku.

📢 Takie są sprawdzone triki na pozbycie się ćmy bukszpanowej z ogrodu. Mamy najlepsze metody Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to szkodnik atakujący bukszpan. Pojawia się w coraz to nowych miejscach w Polsce i spędza sen z powiek właścicielom ogrodów. Niektórzy nawet są zdania, że jeśli nie będziemy jej skutecznie zwalczać, bukszpany znikną z naszego zielonego otoczenia. Takie są sposoby, by pozbyć się ćmy bukszpanowej. 📢 Takie są nowe alarmy w Biedronce, Lidlu i wielu polskich sklepach. Te produkty zostały wycofane - dane za sierpień 2023 Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Tak, tak - ten chudzielec to Marcin Prokop. Tak wyglądał w przeszłości - na tych fotkach jest nie do rozpoznania Chudzielec z długimi włosami, który rozbija się we fiacie punto (swoim pierwszych samochodzie) i nie marzy nawet o porsche. Dziś może spełniać marzenia, ale zachowuje rozsądek

📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera. Mamy zdjęciach nowej kuchni Gesslera Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska. 📢 Taką naturę mają dziki. Tak powinieneś się zachować, gdy na swojej drodze spotkasz dzika Wielu z nas lubi spacery czy przejażdżki rowerem po lesie. Tutaj nietrudno o spotkanie z dzikiem, a nawet całą jego rodziną. Coraz częściej jednak dziki pojawiają się także w miastach, a nawet na plażach. W internecie sporo jest filmików pokazujących te zwierzęta na ulicach. Szczególnie wieczorami lub wcześnie rano. Jak się zachować, gdy spotkamy na swojej drodze dzika? Niżej kilka wskazówek.

📢 Tak wakacje nad jeziorem Czorsztyńskim spędzili Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Ania i Grzegorz Bardowscy razem z dziećmi w czerwcu odpoczywali na Wyspach Kanaryjskich. W sierpniu, tuż po żniwach, wybrali się w polskie góry, a dokładnie nad Jezioro Czorsztyńskie. Mieli apartament z basenem i przepięknym widokiem na jezioro i góry. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie są oficjalne ustalenia wieku emerytalnego. 60 lat dla kobiet i 65 mężczyzn, a korzystne zmiany dla niektórych! Kwestia zmiany wieku emerytalnego w Polsce staje się coraz bardziej głośnym tematem. Minister Marlena Maląg wydała w tej kwestii jasną deklarację. Duże zmiany w emeryturach czekają nasz jednak prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych.

📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Górnej Grupie. Zobacz zdjęcia i wideo Dożynki w gminie Dragacz połączono w tym roku z Dniami Dragacza oraz festynem dla osób niepełnosprawnych. Chętnych do świętowania na stadionie w Górnej Grupie nie brakowało. A atrakcji było sporo. Zarówno dla młodszych, jak i dorosłych uczestników. - Bardzo się cieszymy z frekwencji i pogody. Jest wręcz za ciepło – mówi Dorota Krezymon, wójt gminy Dragacz 📢 Osoby o tych imionach dosłownie przyciągają szczęście. Im udaje się wszystko czego się dotkną Czy nasze imiona mogą mieć wpływ na nasze życie? Każdemu z imion od dawna przypisane jest znaczenie i szereg cech charakteru. Choć trudno jest nam uwierzyć, ze mając inne imię zachowywalibyśmy się inaczej, to wiele osób wierzy w moc imion. Według księgi znaczenia imion niektóre imiona wręcz przyciągają szczęście. jakie to imiona? Przekonajcie się.

📢 Wakacje nad morzem w latach 90. Tłumy na plaży i moda z końca XX wieku [ZDJĘCIA] Jak wyglądało lato w nadmorskich miejscowościach w latach 80-90-tych? Zobacz to na wyjątkowych archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, koszalińskiego fotografa. 📢 Zamiokulkas ma żółte liście? Wypróbuj ten domowy nawóz za kilka złotych, a zamiokulkas będzie rósł w oczach Zamiokulkas to kwiat nie tylko ładny, ale i stosunkowo łatwy w uprawie. Odpowiednio pielęgnowany zamiokulkas potrafi mocno się rozrosnąć i osiągnąć spore rozmiary. Ta roślina doniczkowa sprawdza się zwłaszcza u osób, które często zapominają o podlewaniu swoich kwiatów. Warto wiedzieć, że zamiokulkas lubi półcień, dobrze znosi też cień. A co zrobić, gdy zamiokulkas słabo rośnie i nie ma nowych liści, a te, które ma - żółkną? Mamy na to łatwy sposób. Sprawdź.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje. Zobacz 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Tyle dni wolnych będzie w nowym roku szkolnym 2023/24. Mamy kalendarz - będzie ich sporo Wakacje na półmetku, coraz więcej osób lada dzień rozpocznie przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Warto więc już sprawdzić pozytywne informacje dotyczące nadchodzącego roku szkolnego, czyli dni wolne. Przygotowaliśmy dla Was przegląd kalendarza szkolnego i wykaz dni wolnych, a będzie ich całkiem sporo. 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Danuta Martyniuk to muza króla disco polo. Celebrytka ostatnio bardzo się zmieniła. Jak wygląda dzisiaj i z jakich zabiegów korzystała? Danuta Martyniuk wychodzi z cienia swojego męża. Pewności siebie nabrała po tym, jak schudła 30 kg i poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Sprawdź, jak wyglądała jej dieta, ćwiczenia i jakim operacjom się poddała. Zobacz zdjęcia żony króla disco-polo w młodości, przed metamorfozą i po. 📢 Te meble to hity PRL-u. Wystrój pokoi z lat 60-80. znów w modzie w wersji vintage. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów! 📢 Takie są teraz modne meble kuchenne. Zobacz pomysły na kuchnię Dariusza Wardziaka "Stolarza Szelągowskiej" Planujesz zakup mebli kuchennych? Zastanawiasz się jakie wystroje kuchni są trendy? Zobacz co poleca Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej. W galerii są zarówno jego prace, robione na wymiar, dopasowane do konkretnych pomieszczeń, ale także meble modułowe dostępne w sieciówkach.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Telefon zaufania dla młodzieży z utrudnionym dostępem