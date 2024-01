Przegląd prasy 24.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lotto - wyniki 23.01.2024 . Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus”?

Prasówka 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lotto - wyniki 23.01.2024 . Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2024 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 23.01.2024 tuż po jego zakończeniu.

📢 Pełnia Księżyca w styczniu 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Wilczy Księżyc [24.01.2024] Wilczy Księżyc - 25 stycznia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwany Wilczy Księżyc. Pierwsza w 2024 roku pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Pełnia Wilczego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, emocje, nastój i samopoczucie. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i ważne decyzje. Pierwsza pełnia Księżyca przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w styczniu. Zobacz, co Ci przyniesie Wilczy Księżyc.

📢 Demencja - oto wczesne objawy. Zapominanie o tych 5 rzeczach może oznaczać demencję [24.01.2024] Demencja to schorzenie o postępującym przebiegu. Wczesnym objawem demencji może być utrata pamięci. Lekarze wymieniają ważne oznaki, które mogą wskazywać na demencję. Zwróć uwagę, czy zapominasz o tych 5 rzeczach - to może oznaczać postępującą demencję. Sprawdź teraz w naszej galerii.

Prasówka 24.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [24.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Takie mogą być dodatkowe emerytury dla seniorów w kwietniu [24.01.2024] Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte [24.01.2024] Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź. 📢 Mężczyźni o tych imionach najczęściej zdradzają. Według znaczenia imion, oni z wiernością są na bakier [24.01.2024] Małżeństwo - z założenia jest na dobre i na złe. Jednak biorąc ślub liczymy na to, że tych złych chwil nie będzie, a będą tylko same dobre. Jednak czasem można trafić na osobę, przez którą w naszym życiu pojawią się smutek i łzy. Niektórzy wierzą, że mężczyźni o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inni. Według znaczeń imion, mężczyźni o takich imionach mają skłonność do zdrad. Z nimi wypłaczesz sobie oczy! Zobacz, jakie to imiona!

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [24.01.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Tak wakacje spędza Kasia Cichopek. Tym razem nie ma z nią Kurzajewskiego - mamy zdjęcia [24.01.2024] Katarzyna Cichopek postanowiła zrobić sobie przerwę od codziennego zgiełku i wybrała się na egzotyczne wakacje, które podzieliła się ze swoimi fanami nagraniem. Celebrytka tym razem nie spędza urlopu z Maciejem Kurzajewskim, ale prawdopodobnie ze swoimi dziećmi.

📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - mamy wyliczenia [24.01.2024] Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [24.01.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary.

📢 Meble PRL wracają do łask - zdjęcia, ceny. Stare krzesła, fotele, stoliki komody poszukiwane są przez kolekcjonerów [24.01.2024] Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS [24.01.2024] Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia.

📢 Majka Jeżowska śpiewa ponad 40 lat - zdjęcia. Tak się zmieniała od teledysku "A ja wolę moją mamę" [24.01.2024] Majka Jeżowska, królowa piosenki familijnej, ma w swoim dorobku hity, które pamiętają i śpiewają kolejne pokolenia Polaków. W 2024 roku mija 40 lat od nagrania teledysku do jej utworu "A ja wolę moją mamę". Piosenka stała się przełomowa w jej karierze. Jak wtedy wyglądała Majka Jeżowska, jak wyglądała przez kolejne lata swojej estradowej działalności? Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej. 📢 Aleksander Zniszczoł - tak mieszka i żyje na co dzień polski skoczek. Magda i Hania to jego największe skarby [24.01.2024] Aleksander Zniszczoł był jednym z najlepszych polskich skoczków w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Na co dzień jest w cieniu największych gwiazd polskich skoków. Na co dzień 29-latek to wielki fan i znawca grilla, lubi sporty wodne, a życie układa sobie z Magdaleną, siostrą żony Piotra Żyły.

📢 Tak ubiera się Kinga Duda - zdjęcia, stylizacje. Oto styl córki prezydenta naszego kraju [24.01.2024] Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Zodiakalne Barany. To czeka osoby urodzone pod znakiem Barana w 2024 roku [24.01.2024] Horoskop przepowiada przyszłość, która zapisana jest w gwiazdach. na tej podstawie da się także sporządzić charakterystykę poszczególnych dwunastu znaków zodiaku. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informacje o zodiakalnych Baranach. Zobaczcie jakie są osoby spod tego znaku i co je czeka w najbliższej przyszłości w miłości, finansach, zdrowiu.

📢 Modne łazienki 2024. Oto projekty praktycznych i ładnych łazienek od znanych architektów [24.01.2024] Łazienka, a nawet salon kąpielowy to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu, gdzie dbamy o siebie i się relaksujemy. Łazienka powinna być przytulna, ładna i funkcjonalna. Warto w tej kwestii zaufać projektantom. Zebraliśmy dla Was kilka projektów fantastycznych łazienek, które będziecie mogli przenieść do swoich mieszkań. 📢 Te rośliny warto posiać w styczniu. Będziesz mieć balkon i ogród pełen kwiatów i warzyw - zobacz, co teraz siać [24.01.2024] Niektóre rośliny - kwiaty, warzywa czy zioła - warto posiać w styczniu. Te rośliny posiane zimą zaowocują i wydadzą plony już podczas pierwszych cieplejszych dni wiosny. Są rośliny, które warto posiać w styczniu, aby wiosna była kolorowa i pełna kwiatów. Co warto siać w styczniu? Zobacz teraz, jakie warzywa i kwiaty posiać w styczniu. Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie kwiaty i warzywa warto wysiać w styczniu.

📢 Tak żyje na co dzień i ubiera się Skolim. To wykonawca hitu "Wyglądasz idealnie" - zobaczcie zdjęcia [24.01.2024] Skolim to pseudonim artystyczny Konrada Skolimowskiego, artysty disco-polo i twórcy muzyki tanecznej, którego przebój "Wyglądasz idealnie" podbiła serca młodzieży w całej Polsce. Jak żyje na co dzień Skolim? Konrad Skolimowski chroni swoją prywatność. Co odsłonił? Zobaczcie jego prywatne zdjęcia!

📢 Richard Dean Anderson, czyli "MacGyver" - tak dziś wygląda. Na tych zdjęciach jest nie do poznania [24.01.2024] Richard Dean Anderson znany jest przede wszystkim z tytułowej roli w serialu "MacGyver". Film ten był niezwykle popularny, także w Polsce. Aktor mimo 74 lat na karku, do dzisiaj spotyka się z fanami na całym świecie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Richard Dean Anderson z filmu "MacGyver". Jest nie do poznania.

📢 Nowy wiek emerytalny dla wielu pracowników. Zmiany w emeryturach pomostowych - fakty i wyliczenia [24.01.2024] Dobra wiadomość dla osób, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. Mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Niektórzy nazywają to nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. 📢 Renta wdowia 2024 - dla kogo? Prawdopodobna zmiana planowanych zasad - mamy wyliczenia [24.01.2024] W 2024 roku przewiduje się wprowadzenie nowego świadczenia dla wdów i wdowców w Polsce, co otworzy drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego dla tej grupy społecznej. Obywatelski projekt zakłada możliwość uzyskania aż 50 proc. emerytury zmarłego małżonka, uwzględniając przy tym ograniczenia kwotowe. Mówi się jednak o zmianach w planowanym, a nie wprowadzonym jeszcze do życia projekcie.

📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej [24.01.2024] 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Za to można stracić prawo jazdy w 2024 roku. Wyjaśniamy - kiedy można utracić prawo jazdy [24.01.2024] Utrata prawa jazdy w 2024 roku. Za co kierowca w Polsce może stracić prawo jazdy? Utrata prawa jazdy grozi w Polsce za kilka przewinień, nie tylko za przekroczenie dozwolonej prędkości czy jazdę pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy można stracić nawet nie wsiadając do auta! Dokument można utracić na kilka miesięcy, a w najgorszych przypadkach nawet dożywotnio! Sprawdź teraz, za co w Polsce można stracić prawo jazdy.

📢 Tak dziś wygląda Joan Collins z "Dynastii". Wkrótce skończy 91 lat, ale ciągle zachwyca [24.01.2024] Joan Collins, światowej sławy gwiazda, znana przede wszystkim jako Alexis z kultowego serialu "Dynastia", 23 maja 2024 roku obchodzić będzie swoje 91. urodziny. Wciąż emanuje urodą i elegancją, czyniąc ją ikoną Hollywood. Sprawdźmy, jak wygląda dzisiaj kobieta, która w latach 80. XX wieku została uznana za symbol seksu. 📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów [24.01.2024] Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Takie są najmodniejsze łazienki 2024 - projekty, inspiracje. Mamy zdjęcia znanych projektantów [24.01.2024] Sprawdziliśmy, jakie są w tym roku trendy na urządzanie łazienki. Modne są wnętrza jasne i przestronne, urządzone z wykorzystaniem materiałów naturalnych, meble i urządzenia powinny być proste i funkcjonalne, a kształty owalne i zaokrąglone. Zobaczcie, jak urządzić łazienkę w nowoczesnym, modnym stylu. Oto najnowsze pomysły i inspiracje od projektantów.

📢 Takie są najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Oto lista postarzających fryzur [24.01.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Mamy nowe wyliczenia w modelu kroczącym [24.01.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku [24.01.2024] Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki?

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [24.01.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Tak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu". Dziś ma już 54 lata - zdjęcia [24.01.2024] Erika Eleniak to amerykańska aktorka, znana przede wszystkim z roli ratowniczki Shaun McLain z serialu "Słoneczny patrol". Grała też w takich hitach jak "E.T." czy "Gotowe na wszystko". Dwa razy trafiła na okładkę "Playboya". Od tamtego czasu minęło kilkadziesiąt lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu"!

📢 Zmiana w programie "Czyste powietrze". Klienci byli wprowadzani w błąd - na liście pompy ciepła, kotły na drewno i pellet [24.01.2024] W związku z tym, że na rynku pojawiły się pompy ciepła oraz kotły na drewno i pellet, które nie spełniają wymogów programu "Czyste powietrze", od 1 kwietnia 2024 r. dotowane będą tylko sprzęty wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). 📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [24.01.2024] Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza. 📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter [24.01.2024] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [24.01.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. 📢 Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor [24.01.2024] Krzysztof Stroiński zyskał ogólnopolską popularność przede wszstkim dzięki roli sympatycznego i prostodusznego Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Od premiery serialu minęło już prawie 50 lat! Jak zmienił się uwielbiany niegdyś aktor. Zobacz zdjęcia! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [24.01.2024] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [24.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się zmieniła przez ostatnie 15 lat. Miliarderka to była żona Jana Kulczyka [24.01.2024] Grażyna Kulczyk to znana postać polskiego biznesu. Była żoną najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka. Grażyna Kulczyk jest prawniczką, kolekcjonerką dzieł sztuki, ale najbardziej znana jest jako polska miliarderka. Bierze udział w wielu projektach biznesowych, kulturalnych. Szczególnie związała się ze sztuką. W miejscowości Susch w Szwajcarii buduje prywatną galerię sztuki. Ma na tym polu wiele doświadczenia, zasług i sukcesów. Choć Grażyna Kulczyk ma już 73 lata, wciąż jest kobietą zadbaną i elegancką. Zobaczcie, jak przez ostatnie lata się zmieniła. Mamy zdjęcia, jak wyglądała kiedyś, i jak wygląda teraz.

📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [24.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski. 📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [24.01.2024] Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz. 📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur - dane aktualne 22 stycznia. Takie mogą być stawki od marca [24.01.2024] Od 1 marca 2024 roku planowana jest waloryzacja emerytur, oparta na prognozach wskaźnika średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Zgodnie z najnowszymi danymi, inflacja ta wyniosła 11,9%, co sugeruje, że emerytury wzrosną co najmniej o tę wartość.

📢 Tak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie jak wyglądał znany architekt HGTV [24.01.2024] Krzysztof Miruć od lat prowadzi telewizyjne programy dotyczące remontów w HGTV. Znany jest z zamiłowania do czarnego koloru, motocykli czy odmieniania wnętrz. Od lat jest gospodarzem dwóch popularnych programów "Zgłoś remont" i "Weekendowe metamorfozy", w których odmienia ludziom wnętrza. Zobaczcie jak się zmienił na przestrzeni lat. 📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [24.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [24.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Takie zmiany w szkołach czekają uczniów i nauczycieli. Oto plany resortu edukacji [24.01.2024] Zmiany w szkołach - Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad wprowadzeniem ważnych zmian w szkolnictwie. Niektóre z nich mają wejść w życie już po feriach zimowych. Zmiany potwierdzają między innymi minister edukacji Barbara Nowacka, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz posłanka KO - Dorota Łoboda. Zobacz, jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli. 📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [24.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Rasy psów są idealne dla osób starszych. Oto rasy, które dobrze współpracują z seniorami [24.01.2024] Pies to doskonały towarzysz dla osób starszych. Motywuje do aktywności i zdrowotnych spacerów, poprawia samopoczucie i dotrzymuje towarzystwa w chwilach samotności. Wybierając odpowiednią rasę, seniorzy powinni liczyć się jednak ze swoimi ograniczeniami. Oto najlepsze rasy psów dla osób starszych!

📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazują wnętrza swojego domu! Tak urządzili się w Ustroniu [24.01.2024] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu w Ustroniu. Zaglądamy do środka ich nieruchomości. W salonie imponujący komplet wypoczynkowy, bardzo jasna kuchnia i łazienka, nie mogło zabraknąć kominka i tarasu, na którym w letnie miesiące swoje wdzięki prezentuje Marcelina Ziętej. Tak Piotr Żyła wykończył swój nowy dom - zobaczcie zdjęcia ze środka.

📢 Eurojackpot Lotto - 23.01.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 23.01.2024 roku.

📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [24.01.2024] Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

📢 Grudziądz świętuje 104. rocznicę powrotu w granice Polski. Mamy zdjęcia z uroczystości Główne uroczystości 104. rocznicy powrotu Grudziądza do Polski odbyły się na płycie Rynku głównego. Uczestniczyli w nich parlamentarzyści, włodarze miasta i powiatu oraz rzesza dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta. 📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 81 lat - zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2023 roku skończyła 81 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Kto jest sprawcą śmiertelnego wypadku w Grudziądzu? Rozstrzygnie sąd Policjanci z Grudziądza prowadzą dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło na ul. Legionów w Grudziądzu. Potrącony przez tramwaj starszy mężczyzna zmarł w szpitalu.

📢 Po tragicznym wypadku w Grudziądzu przypominamy: nawet na pasach piesi nie zawsze mają pierwszeństwo Lawina komentarzy zasypała internet po tragicznym wypadku na ul. Legionów w Grudziądzu. Internauci żalą się na zachowanie pieszych, szczególnie na przejściach przez jezdnię. Wbrew powszechnemu, niestety, przekonaniu piesi przechodzący przez jezdnię nie zawsze mają pierwszeństwo. Przypominamy więc co mówią o tym przepisy ruchu drogowego. 📢 W Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej powstanie licząca ponad 50 m wieża technologiczna Wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę zakładu produkcyjnego Grupy TFKable w Bydgoszczy. Projekt inwestycyjny przy ulicy Fordońskiej obejmuje, m.in. wzniesienie nowoczesnej wieży technologicznej o wysokości przekraczającej 50 metrów.

📢 Tak wygląda średniowieczny mur miejski Inowrocławia po rewitalizacji. Zobaczcie zdjęcia Inowrocławianie, kuracjusze i turyści mogą już oglądać fragment średniowiecznego muru obronnego miasta po rewitalizacji. Znajduje się w sąsiedztwie Niebieskiej Kamienicy KCK przy ul. Kasztelańskiej. 📢 Tak wygląda córka Nataszy Urbańskiej. Na zdjęciach jest niesamowicie podobna do swojej matki Wielu jest aktorów, którzy swoje zamiłowanie i kierunek późniejszej ścieżki zawodowej wybrali dzięki swoim rodzicom. Nie może to dziwić, ponieważ obcowanie z teatrem, sztuką i klimatem który wokół tego się unosi może zaczarować. 📢 Ewa Żmijewska - tak wygląda. Oto najstarsza córka Artura Żmijewskiego, niezwykle uzdolniona Artur Żmijewski jest ojcem trójki dorosłych już dzieci: Ewy, Karola i Wiktora. Najstarsza córka - Ewa - kończy w tym roku 30 lat. To uzdolniona wokalistka i artystka, która unika blasku fleszy i chroni swoje życie prywatne. W ostatnim czasie pojawiła się jednak na ściance, publikuje też więcej zdjęć na Instagramie. Zobacz, jak wygląda córka Artura Żmijewskiego.

📢 Sergiusz Żymełka ma już 32 lata - tak dziś wygląda. Grał Filipa w serialu "Rodzina zastępcza" Sergiusz Żymełka zyskał ogólnopolską popularność i rozpoznawalność dzięki dziecięcej roli w serialu "Rodzina zastępcza". W tym hicie Polsatu grał małego Filipa, którego widzowie wręcz pokochali. Dziś to już dorosły mężczyzna. Sprawdźcie, czym zajmuje się dziś i jak wygląda Filip Kwiatkowski z "Rodziny zastępczej". Jest nie do poznania. 📢 Helena Vondrackova - tak mieszka i żyje na co dzień. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Wezwania do wojska 2024 - te osoby mogą otrzymać wezwanie na ćwiczenia. Nowe zasady kwalifikacji i powołania 12 stycznia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa obejmująca okres do 30 kwietnia tego samego roku, dotycząca aż 230 tysięcy osób. Proces ten obejmuje ocenę zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Warto zauważyć, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, ograniczające czas na stawienie się w jednostce wojskowej do zaledwie 6 godzin w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny.

📢 Śmiertelny wypadek w Grudziądzu. Zmarł pieszy potrącony przez tramwaj - zdjęcia W szpitalu zmarł mężczyzna potrącony przed południem przez tramwaj w Grudziądzu. Do wypadku doszło krótko przed g. 12: tramwaj linii nr 2 na ul. Legionów potrącił 93-letniego mężczyznę. Ranny zmarł w szpitalu. 📢 Tak na studniówce bawili się maturzyści Elektryka Włocławek. Zobaczcie zdjęcia z balu W restauracji "Jutrzenka" maturzyści z Elektryka we Włocławku bawili się na studniówce. Zobaczcie zdjęcia z balu studniówkowego, który odbył się w sobotę, 20 stycznia 2024 roku w Wieńcu Zdrój. 📢 Rolnicy zablokują drogi w Kujawsko-Pomorskiem. Te drogi należy omijać 24 stycznia Zablokowane będzie skrzyżowanie w powiecie inowrocławskim. Utrudnień należy się też spodziewać w powiecie bydgoskim. 24 stycznia 2024 r. kujawsko-pomorscy rolnicy będą blokować drogi w regionie.

📢 Oto dom Katarzyny Pakosińskiej i jej przystojnego męża Gruzina. Na zdjęciach jest jak w bajce! Katarzyna Pakosińska w "Kabarecie Moralnego Niepokoju" tworzyła kultowe kreacje. 10 lat temu postanowiła odejść i poświęcić się życiu rodzinnemu. Wraz z przystojnym mężem pochodzenia gruzińskiego mieszka w uroczym domku pod Warszawą. Zobacz na zdjęciach, jak tam jest! 📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy.

📢 Aleksandretta obrożna - ta zielona papuga pokazała się w Kujawsko-Pomorskiem. Jest piękna i... groźna! Zielona papuga, która w Niemczech występuje już licznie, pojawia się także w Polsce, m. in. na bydgoskim Miedzyniu. Aleksandretta obrożna jest piękna i groźna dla rodzimych gatunków ptaków i ssaków gniazdujących w dziuplach.

📢 Zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w ubiegłym roku. Oprócz standardowej składki zdrowotnej, od trzynastki i czternastki również pobierana była kwota przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Studniówka 2024 IV LO w Grudziądzu. Maturzyści bawili się w Hotelu Rudnik - zdjęcia Tegoroczni maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu studniówkę zorganizowali w dużej sali Hotelu Rudnik. Zanim zatańczyli poloneza, był czas na przemówienia, podziękowania i symboliczny toast. 📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Sami znamienici goście! Marszałkowski Bal Dobroczynny 2024 w Toruniu. Zobaczcie naszą fotorelację! Marszałkowski Bal Dobroczynny odbywa się po raz dwunasty. Pojawili się na nimi goście ze świata polityki, filmu, biznesu, nauki i innych. Zebrano fundusze na wybrane placówki, a zabawa jeszcze trwa i jest zaplanowana niemal do białego rana. Zobaczcie galerię zdjęć z jednego z ważniejszych wydarzeń w Toruniu!

📢 Te liczby padają najrzadziej w losowaniach Eurojackpot. Z nimi nie zostaniesz Lottomilionerem Wygrana w grach liczbowych może odmienić życie, szczególnie taka w której można wygrać kilkaset milionów złotych. Nawet wygrane drugiego stopnia to nierzadko kilka milionów zysku. Żeby wygrać mamy dwie możliwości gra na skreślone liczby lub na chybił-trafił. Zobaczcie według statystyk, które liczby wypadały najrzadziej. 📢 Tak było na studniówce uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi - część 2 Co to był za bal! Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi bawili się w piątek (19.01.2024) na swoim pierwszym wielkim balu.

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany.

