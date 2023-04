Przegląd prasy 24.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja Emerytur 2024 - nowa prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur [24.04.2023 r.]”?

Prasówka 24.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - nowa prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur [24.04.2023 r.] Do Sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Takie są skutki jedzenia szparagów. Oto dlaczego powinniśmy je jeść szparagi w sezonie [24.04.2023 r.] Szparagi to warzywo, które nie jest bardzo popularne w naszym kraju, ale zyskują coraz więcej zwolenników. Ich zalet jest tak dużo, ze warto je włączyć do diety. Jest to jednak bardzo delikatne warzywo dostępne tylko w sezonie przez dwa miesiące w roku. Dlatego trzeba szybko korzystać, bo sezon na nie właśnie rusza. Zobaczcie, dlaczego warto je jeść.

📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas grillowania. Kiedy kłaść mięso na grillu, żeby było soczyste? [24.04.2023 r.] Wiele produktów smakuje lepiej z grilla. Na grillu można przyrządzić wiele przepysznych potraw, chociaż najpopularniejsze to niezmiennie karkówka i kiełbasa. Dania z grilla są uwielbiane za smak i aromat. Już od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Okazuje się, że grillowanie to wcale nie taka prosta sprawa. Jak grillować, by mięso było soczyste a jedzenie smaczne? Czego lepiej w ogóle nie grillować? Zobacz koniecznie, jakie błędy popełniamy najczęściej podczas grillowania. Sprawdź, czy tak robisz!

Prasówka 24.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny kwiecień 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad milion złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Takie pieniądze dostaną jeszcze nauczyciele w tym roku [stawki] W 2023 roku pensja zostanie podwyższona dwukrotnie. Pierwsze zmiany weszły już w życie w styczniu. Na jakie wynagrodzenie będą mogli liczyć nauczyciele? O ile wzrośnie ich pensja? Nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy budżetówki, mogą liczyć na znaczne podwyżki. Zobaczcie w naszej galerii, o ile wzrośnie pensja nauczycieli w 2023 roku. 📢 Oto najzdrowsze śniadanie. Neurolodzy są pewni - te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. 📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ogromna posiadłość pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Jej kariera nabrała ogromnego tempa od udziału w Top Model. Klaudia El Dursi to obecnie jedna z czołowych gwiazd stacji TVN. Bydgoszczanka od lat jest prowadzącą show "Hotel Paradise". Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, a także ma na swoim koncie epizodyczne role w filmach i w serialach. W ukochanej Bydgoszczy ma piękny apartament z widokiem na Wyspę Młyńską. Dotychczas mieszkała w ogromnej posiadłości pod miastem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wnętrza domu i mieszkania Klaudii El Dursi.

📢 Zwrot podatku za 2022 - dodatkowe przelewy ze względu na Polski Ład. Mamy wyliczenia netto zwrotu podatku [24.04.2023 r.] Ministerstwo Finansów poinformowało, kto otrzyma zwrot podatku za 2022 roku. Na przelew z Urzędu Skarbowego mogą liczyć pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, rodzice samotnie wychowujący dwoje dzieci oraz rodziny z dziećmi. Dodatkowe zwroty wynikają ze zmian przeprowadzonych w Polskim Ładzie. 📢 Tak urządzili się Adrianna i Michał z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce ślub gwiazd programu Adrianna i Michał mieszkają na Podlasiu. Poznali się w 9. edycji kultowego programu TVP 1 "Rolnik szuka żony". Wkrótce wesele. Po ślubie zamieszkają z rodzicami Michała. W przyszłości jednak chcieliby wybudować swój własny dom. - Zobaczymy jednak, jak się życie potoczy - wyznaje Ada. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław. Mamy zdjęcia z Motoareny Żużlowcy For Nature Solutions Apatora Toruń przegrali ze Spartą Wrocław 38:52 w meczu 3. rundy PGE Ekstraligi. 📢 Takie są znaki zdrady przez partnera. Takie sekrety wyjawia Wróżka Roma Ciągle czujesz niepewność w związku? Sygnały zdrady wcale nie są tak oczywiste, jak się wydaję. Poszczególne znaki zodiaku zdradzają w charakterystyczny sposób. Specjalnie na życzenie naszych czytelników Wróżka Roma przygotowała zestawienie sygnałów, które mogą świadczyć o niewierności partnera. Oto najważniejsze z nich. 📢 To ona wygrała pierwszą edycję MasterChef Junior. Tak teraz wygląda Natalia Paździor. Szok, jak się zmieniła! [zdjęcia] Natalia Paździor wygrała pierwszą edycję programu kulinarnego MasterChef Junior. Wtedy miała zaledwie 11 lat. Dziś pierwsza w Polsce MasterChef Junior ma już 18 lat! Natalia Paździor jest już pełnoletnia i przeszła ogromną metamorfozę! Niesamowite, jak bardzo zmieniła się od 2016 roku, kiedy wygrała popularny program TVN. Zobacz, jak dziś wygląda Natalia Paździor.

📢 Tak mieszka Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska. Ma mieszkanie w Sopocie. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska, mieszka wraz ze swoją rodziną kamienicy w Sopocie. Jest polską blogerką i szafiarką. Współtworzy lifestylowy blog Make Life Easier. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Zobaczcie, jak wygląda jej przestronne mieszkanie na zdjęciach. 📢 Oto miejsca, w których kręcono kultową komedię "Sami swoi" o Kargulu i Pawlaku. To dobry pomysł na majówkę. Zobaczcie zdjęcia Kultową komedię "Sami swoi" o perypetiach Kargula i Pawlaka nakręcono 56 lat temu. Teraz powstaje prequel legendarnego filmu ze Zbigniewem Zamachowskim i Mirosławem Baką w rolach głównych. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Wówczas w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza.

📢 Oto 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [24.04.2023] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie! 📢 Oto najbogatsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane z Ministerstwa Finansów [24.04.2023] Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbogatsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbogatsze. Poznajcie 10 najbogatszych gmin w naszym regionie.

📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne. 📢 Oto zaskakujące skutki jedzenia kiełbasy z grilla. To się dzieje z organizmem, gdy jemy grillowaną kiełbasę [24.04.2023 r.] Polacy kochają grillować. Nie bez powodu grillowanie nazywane bywa naszym "narodowym sportem". Dania z grilla uwielbiamy za smak i od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Najpopularniejsze potrawy na grilla to karkówka i kiełbasa. Niezależnie od tego, czy grill jest gazowy czy na węgiel drzewny, jedzenie kiełbasy z grilla może wiązać się z pewnymi zaskakującymi skutkami ubocznymi dla zdrowia. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz kiełbasę z grilla? Zobacz, co mówią dietetycy.

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Nowa tabela wyliczeń świadczenia [24.04.2023 r.] Czternasta Emerytura nie jest wypłacana wszystkim seniorom. Warunkiem otrzymania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego. Dlatego niektórzy emeryci otrzymają tę emeryturę niższą bądź nie otrzymają jej wcale. Zobaczcie tabele wyliczeń! 📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące [24.04.2023 r.] Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią.

📢 Tak popularne polskie gwiazdy nazywały się przed ślubem. Oto nazwiska panieńskie polskich celebrytek [24.04.2023 r.] Małgorzata Kostrzewska, Katarzyna Matusiak czy Magda Ikonowicz. Choć nazwiska są nieznane, to tak naprawdę są to jedne z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Dzisiaj posługują się jednak zupełnie innymi nazwiskami. Oto panieńskie nazwiska polskich celebrytek. Sprawdź, jak gwiazdy nazywały się przed ślubem!

📢 Tak dziś wygląda Krystyna Podleska - metamorfoza po latach. Gwiazda PRL i bohaterka filmu "Miś" ma 75 lat [24.04.2023 r.] Krystyna Podleska, obecnie Christine Paul-Podlasky, to aktorka, która zasłynęła rolą Aleksandry Kozeł, kochanki Ryszarda Ochódzkiego w filmie "Miś" Stanisława Barei. "Miś" z 1981 roku stał się prawdziwym hitem. To kultowa polska komedia ukazująca absurdy PRL-u. Krystyna Podleska - seksbomba PRL-u i gwiazda "Misia" - ma dziś 75 lat. Jak wygląda? Zobacz, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu. 📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 [24.04.2023 r.] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Te osoby unikną opłat za Abonament RTV w maju 2023. Oni nie muszą płacić - mamy tabelę zwolnionych [24.04.2023 r.] Te osoby unikną opłat za abonament RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur w 2024 roku [24.04.2023 r.] Niedawno rząd złożył obietnicę, że inflacja szybko zacznie spadać, jednakże wydaje się, że była to zbyt optymistyczna prognoza. Wszystko wskazuje na to, że wysokie ceny pozostaną z nami na dłuższy czas, co oznacza, że rządowe plany odnośnie waloryzacji emerytur i rent na przyszły rok nie są już aktualne. Należy wziąć pod uwagę potrzeby seniorów i zwiększyć minimalne kwoty emerytur o około 200 zł brutto w 2024 roku.

📢 Horoskop japoński na 2023 rok. Wiemy, co Cię czeka według numerologii japońskiej [24.04.2023 r.] Horoskop japoński to swego rodzaju przepowiednia oparta na numerologii. Jednak przy horoskopie japońskim do cyfry dodatkowo przypisywana jest także planeta, która ma wpływ na nasze zachowanie. Zobaczcie co Was czeka w najbliższym czasie. 📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę [24.04.2023 r.] Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna [24.04.2023 r.] Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Taka ma być najniższa krajowa w 2024. Mamy prognozowaną tabele wyliczeń płacy minimalnej 2024 [24.04.2023 r.] Wynagrodzenie minimalne wzrosło w 2023 roku - od stycznia 2023 roku najniższa krajowa w Polsce wynosi 3490 zł brutto. Kolejna podwyżka płacy minimalnej została wyznaczona na lipiec 2023 roku. Zatem po dwóch podwyżkach w tym roku najniższa krajowa będzie wynosić 3600 zł brutto. To o 590 zł więcej, niż w ubiegłym roku. Czy w przyszłym roku pensja minimalna też pójdzie w górę? Czy również dwukrotnie? Ile będzie wynosiła najniższa krajowa w 2024 roku? Szczegóły przedstawiamy w artykule.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać [24.04.2023 r.] Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze! [24.04.2023 r.] Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika.

📢 Takie skarby można było znaleźć na pchlim targu w podbydgoskich Przyłękach. Zobaczcie zdjęcia! Tym razem pogoda nie spłatała psikusa amatorom pchlego targu w podbydgoskich Przyłękach. W słońcu można było nie tylko pohandlować oryginalnymi przedmiotami, ale i po prostu sympatycznie spędzić czas na świeżym powietrzu. Do Przyłęk przyjechał tłum uczestników "wyprzedaży garażowej". 📢 Wielki targ roślin doniczkowych w Bydgoszczy. Atrakcyjne ceny i bogaty asortyment [zdjęcia] Ogromny wybór roślin prosto z hodowli, w tym nowe gatunki, a do tego doniczki, eko nawozy, środki ochrony roślin, literatura i akcesoria dla miłośników zieleni - największy w Polsce targ roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach ponownie zawitał do Bydgoszczy. 📢 Ta zabawka ze Świnką Peppą została wycofana ze sklepów w Polsce. "Może stanowić zagrożenie!" Sprawdź, czy ją masz - sklep zwraca pieniądze Sklep Action a także UOKiK na swoich stronach internetowych przekazały ważne ostrzeżenie dla klientów. Chodzi o wycofanie ze sklepów w całej Polsce popularnej zabawki z motywem Świnki Peppy. - Może stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci - ostrzega sklep. Każdy, kto ją zakupił, może zwrócić do sklepu Action bez okazywania dowodu zakupu, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Czytaj więcej.

📢 Tak wygląda teraz Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat - zdjęcia Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 58 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Najlepsze aktualne oferty pracy z pośredniaków w województwie kujawsko-pomorskim. Zarobisz przynajmniej 6500 złotych brutto Wiosna sypnęła ofertami pracy, ale czy pracodawcy sypnęli ofertami lepszych pensji? Sprawdzamy. Piszemy, za pośrednictwem których urzędów pracy w naszym regionie firmy szukają ludzi, proponując im co najmniej 6500 zł brutto miesięcznie. 📢 Bieg charytatywny Eco Run w Myślęcinku w Bydgoszczy. Zobacz zdjęcia z trasy i Eko Wioski [zdjęcia] W sobotę 22 kwietnia przed południem odbyła się pierwsza edycja charytatywnego biegu Eco Run w Myślęcinku w Bydgoszczy. Uczestnicy nie tylko aktywnie spędzili czas wolny, ale również pomogli w realizacji ekologicznej idei przyświecającej organizatorom.

📢 To on grał Janosika, harnasia z Tatr. Tak kiedyś wyglądał Marek Perepeczko [zdjęcia] Sławę i rozpoznawalność przyniosła mu rola prawego zbója" w serialu "Janosik" z 1974 roku w reżyserii Jerzego Passendorfera. Marek Perepeczko grał u boku Ewy Lemańskiej czyli Maryny, pięknej góralskiej dziewczyny, z którą Janosika połączyło gorące uczucie. Dziś Marek Perepeczko miałby 80 lat. Gdy był młody, wiele kobiet wzdychało do granej przez aktora postaci Janosika. Jak kiedyś wyglądał Marek Perepeczko - Janosik? Zobaczcie. 📢 Te osoby nie powinny pić kawy. Zobacz: ludziom z tej grupy kawa może mocno zaszkodzić Choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie wszyscy powinni ją pić. Niektórym może bowiem zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź!

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze. Oto TOP 15 najładniejszych ras kotów na świecie - mamy zdjęcia Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Są lojalne, lubią towarzystwo człowieka i sprawdzają się w roli czworonożnego przyjaciela. 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Bengalski, perski a może brytyjski? Zobacz teraz w naszej galerii, które rasy kotów są uznawane za najpiękniejsze na świecie.

📢 Tak mieszka Joanna Opozda z synem Vincentem. Róż, marmury i stylowa kuchnia Joanna Opozda to piękność znana z "Pierwszej Miłości". Aktorka jest mamą Vincenta, który jest owocem związku z Antonim Królikowskim. Wystąpiła w wielu serialach, filmach i sztukach. Zobaczcie, jak żyje prywatnie znana aktorka. Tak mieszka Joanna Opozda. 📢 Tak teraz wygląda Ewa Lemańska, czyli Maryna z „Janosika”. Zobacz, jak przez lata zmieniła się gwiazda Całe pokolenia Polaków pokochały ją za rolę Maryny w kultowym serialu „Janosik” w reżyserii Jerzego Passendorfera. Blisko pół wieku od premiery serialu Ewa Lemańska-Roycewicz nadal zachowuje młodzieńczy blask i charyzmę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z burzliwej biografii aktorki, która dziś kończy 73 lata. Zobacz, jak się zmieniła przez ten czas. Tak teraz wygląda słynna Maryna z „Janosika”.

📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Tak zmienia się życie znanej pary [zdjęcia] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają własne gniazdko. Gwiazda "M jak Miłość" pochwaliła się w sieci relacjami z projektowania domu. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Zawisza Bydgoszcz kontynuuje dobrą passę. Kibice znowu świętują [zdjęcia] W 25. kolejce II grupy III ligi Zawisza Bydgoszcz podejmował Błękitnych Stargard. Kibice liczyli na podtrzymanie zwycięskiej passy i rewanż za porażkę 0:3 z rundy jesiennej.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Alarm w sklepach w całej Polsce po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z obrotu z Biedronki, Lidla i innych sklepów Alarm w sklepach w całej Polsce po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Zniżki dla wędkarzy. "Wody Polskie" wprowadzają w całym kraju zmiany w opłatach dla emerytów i rencistów "W odpowiedzi na postulaty strony społecznej, wprowadzamy zniżki dla emerytów i rencistów na łowiskach administrowanych przez Wody Polskie w ramach programu Nasze Łowiska. Dzięki temu seniorzy będą mogli uprawiać swoje hobby za jedynie połowę normalnej opłaty" - czytamy w komunikacie "Wód Polskich".

📢 Osoby o tych imionach i znakach zodiaku są najbardziej niewierne. Demaskuje ich Wróżka Roma [lista] W ich naturze nie leży wierność. Osoby o tych imionach, a także spod tych znaków zodiaku są najbardziej niewierne. Nie dla nich rutyna i szczęśliwe życie u boku tylko jednej osoby. Sprawdź w naszej galerii najbardziej niewierne znaki zodiaku.

📢 Zwiedzanie zajezdni tramwajowej MZK Grudziądz w ramach akcji "Eskapada" [zdjęcia] W sobotę była rzadka okazja, aby zwiedzić zabytkową zajezdnię tramwajową Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 XXXIII Biegi im. Tomasza Hopfera 2023 w Janowcu Wielkopolskim [zdjęcia, wyniki] Po raz 33. w Janowcu Wielkopolskim odbyły się Biegi im. Tomasza Hopfera. To pierwsza w 2023 roku impreza biegowa zaliczana do Grand Prix Pałuk. 📢 W tym miejscu zamieszka po koronacji król Karol III. Tak wyglądają wnętrza rezydencji Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Wielu zastanawia się, gdzie zamieszka następca Elżbiety II po objęciu tronu. Według doniesień brytyjskich mediów, król Karol zamierza pozostać w swojej dotychczasowej rezydencji - Clarence house. To piękny budynek z historią znajdujący się w samym sercu Londynu!

📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu. 📢 Takie są najczęstsze błędy przy parzeniu kawy. Kawa traci wtedy walory zdrowotne i smakowe! Kawa to jeden z najczęściej wypijanych napoi nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Kawa pobudza i dodaje energii. Ale żeby kawa zachowała swoje właściwości, należy ją właściwie przygotować. Zobacz, jakie błędy najczęściej popełniamy przy parzeniu kawy.

📢 Oto najmodniejsze suknie ślubne w 2023 roku. Hiszpanka, klasyczna biel, romantyczna syrenka [zdjęcia] Długie, rozkloszowane, z koronkami, z ramiączkami w stylu hiszpanki? Suknie ślubne w 2023 roku są wyjątkowe. Zobaczcie, co możecie znaleźć w salonach sukien ślubnych. Oto najpiękniejsze kreacje dla panny młodej w 20223 roku. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Takie są skutki jedzenia cytryny. Ta grupa osób powinna unikać cytryn ze względu na zdrowie Soczysta, kwaśna, ale aromatyczna cytryna jest jednym z najczęściej używanych owoców cytrusowych na świecie. Cytryna jest popularnym na całym świecie produktem spożywczym. Skórka cytrynowa oraz miąższ dodawane są do różnych potraw, aby wzbogacić ich smak. Zobaczcie, kto nie powinien jeść cytryn. 📢 Taki salon ma Dariusz Wardziak, stolarz Szelągowskiej. Takie pomysły na meble ma Darek Stolarz Darek Wardziak, znany też jako Darek Stolarz, to znany stolarz właśnie i projektant mebli. Jest znany z wielu programów telewizyjnych, w których projektuje i wykonuje meble. To przede wszystkim „Domowe rewolucje” oraz „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”. Darek Stolarz chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi projektami oraz gotowymi meblami. Ostatnio pochwalił się swoim nowym salonem. Zobaczcie!

📢 W tych autach wykryto nieprawidłowości. Właściciele takich samochodów dostaną wezwanie w kwietniu 2023 [lista] W tych autach wykryto nieprawidłowości. UOKiK opublikował nowe komunikaty. Właściciele popularnych modeli samochodów w Polsce są pilnie wzywani do punktów serwisowych. Na liście samochodów, w których ujawniono spore problemy, są takie marki jak BMW, Mercedes, Citroën, Nissan, KIA, Peugeot czy Opel. Czytaj więcej! 📢 Oto najnowsza lista grzechów. Seks bez zabezpieczenia, hejt, oszustwa w sieci i bogactwo W Kościele katolickim grzech jest uważany za czyn, postawę lub zaniechanie, które jest sprzeczne z nauką i prawem Kościoła oraz z moralnym porządkiem. Grzech jest rozumiany jako odstępstwo od woli Bożej i prowadzi do duchowej szkody oraz oddzielenia od Boga. Kościół katolicki naucza, że istnieją dwa rodzaje grzechów: grzech pierworodny i grzechy osobiste. Jeżeli jesteś ciekawy, jakie nowe grzechy wpisują się na listę grzechów kościoła katolickiego wejdź w galerię zdjęć.

📢 Takie są właściwości zdrowotne zielonej herbaty. Zobacz, kto powinien ją pić codziennie, a dla kogo są przeciwwskazania Zielona herbata może być dla niektórych osób zbawiennym napojem. Udowodniono jej szereg bardzo korzystnych właściwości, które pozytywnie wpływają na nasz organizm. Zobacz, kto powinien pić zieloną herbatę. 📢 Tak wygląda kuchnia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para pokazała swoje mieszkanie Miłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rozkwita, o czym świadczą nowe zdjęcia i nagrania udostępniane przez parę w mediach społecznościowych. Ostatnio podzielili się z fanami filmem, na którym wspólnie gotują. Przy okazji zaprezentowali, jak wygląda ich kuchnia. Zobacz w naszym artykule! 📢 10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu to nie żart. Takie są teraz opłaty i prowizje w bankomatach Podwyżki opłat bankowych 2023. Banki podnoszą opłaty i prowizje dla klientów posiadających konta osobiste i firmowe. Wyższe opłaty za prowadzenie konta, prowizje za kartę bankomatową czy wypłatę z bankomatu, rosnące ceny przelewów, ale także wpłat i wypłat gotówki - cenniki w niektórych bankach już się zmieniły, inne placówki szykują się do wprowadzenia nowych opłat i prowizji. Coraz więcej banków pobiera też opłatę za wypłatę gotówki z okienka kasowego. Jakie są teraz opłaty i prowizje? Czytaj więcej w naszym artykule.

📢 Oto najmodniejsze sukienki na komunię 2023. Na topie zwiewne fasony i kwiatowe motywy Zbliża się sezon komunijny 2023. W kościele i na rodzinnym obiedzie każda z nas chce zaprezentować się ładnie i odświętnie. Pomóc nam w tym może modna stylizacja. Sprawdź w artykule, jakie fasony, wzory i kolory będą modne na komunię 2023.

📢 Przez taki błąd ogórki kiszone są mętne i gazują. Tak przyrządzisz je prawidłowo Choć przygotowanie ogórków kiszonych wydaje się być prostym zadaniem, po drodze czeka nas kilka pułapek, które mogą popsuć nasze kiszonki. Już jeden błąd sprawia, że ogórki są mętne i gazują. Tymczasem można go uniknąć stosując się do pewnej zasady. Sprawdź w artykule, jak prawidłowo przyrządzić ogórki kiszone. 📢 Takie są najmodniejsze trampki na wiosnę i lato 2023. Oto modne trampki do spodni, sukienki i spódnicy Coraz wyższe temperatury na zewnątrz zachęcają nas do porzucenia ciężkich zimowych butów oraz botek na rzecz lekkiego i przewiewnego obuwia. Na ulicach prym wiodą trampki. Zobacz najmodniejsze modele na wiosnę i lato 2023. Prezentujemy trampki, które możesz nosić zarówno do spodni, jak i sukienki czy spódnicy.

📢 Tak wyglądają meble Julii Wieniawy z mieszkania wartego 2 miliony złotych! Ich ceny zaskakują - zobacz Julia Wieniawa - młoda polska aktorka i piosenkarka - mieszka w komfortowym dwupoziomowym mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Jej dwupoziomowy apartament wart jest 2 miliony złotych! Julia Wieniawa planuje nieco odświeżyć wnętrza, postanowiła więc wystawić części mebli na sprzedaż w bardzo przystępnych cenach. Część mebli rozeszła się w mgnieniu oka! Jak mieszka Julia Wieniawa? Zobacz zdjęcia z jej luksusowego apartamentu. 📢 W te dni będą przerwy w dostępie do telewizji w całej Polsce. Wystąpią problemy, takie kanały mogą nie działać Przerwy w dostępie do kanałów naziemnej telewizji cyfrowej w całej Polsce. Odbiór kanałów zostanie wstrzymany. Problemy potrwają do końca maja i dotyczyć będą m.in. kanałów TVP, Polsatu, TVN czy TV Trwam. Sprawdź terminy utrudnień dla poszczególnych miast w Polsce. Czytaj więcej.

📢 Irena Kwiatkowska czyli "kobieta pracująca". Tak kiedyś wyglądała. Zobaczcie, jak aktorka się zmieniła Irena Kwiatkowska to znana postać ze szklanego ekranu i desek teatralnych. Najbardziej zapadła widzom w pamięć dzięki roli matki Pawła w "Wojnie domowej" oraz kobiety pracującej w "Czterdziestolatku". Irena Kwiatkowska grała też w "Zmiennikach" oraz "Rozmowach kontrolowanych". Zagrała ponad sto ról teatralnych, 20 filmowych i telewizyjnych. Występowała też w Kabarecie Dudek oraz Kabarecie Starszych Panów. Irena Kwiatkowska dożyła 99 lat. Zobacz, jak się zmieniała ta słynna aktorka, jak wyglądała za młodych lat. 📢 Tak dziś wygląda kultowy "Laska" z filmu "Chłopaki nie płaczą". Oto jak zmienił się Tomasz Bajer Postać "Laski" z komedii "Chłopaki nie płaczą" stała się kultowa i przyniosła Tomaszowi Bajerowi ogólnopolską sławę. Do dzisiaj dialogi "Laski" bawią widzów do łez. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zmienił się odtwórca tej roli. Tak dziś wygląda Tomasz Bajer - ponad dwie dekady od premiery filmu. Oto jego aktualne zdjęcia!

📢 Dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia. Dla tych seniorów jest nawet kilkaset złotych miesięcznie Dodatki do emerytury po 65. roku życia. Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w postaci trzynastej i czternastej emerytury, ale nie tylko. Są też specjalne dodatki do emerytury, które uzupełniają podstawowe świadczenie. Ile wynoszą i kto może się ubiegać o pieniądze? 📢 Te sprzęty lepiej zostawić w trybie czuwania. Wyjaśniamy dlaczego nie powinno ich się wyłączać z prądu Oszczędzanie prądu jest ważne to dodatkowe pieniądze w portfelu, ale i działanie ekologiczne. Ale nie zawsze oszczędzanie prądu jest wskazane. Okazuje się, że jest kilka sprzętów, które potrzebują trybu czuwania do poprawnego działania. Zobaczcie jakie urządzenia elektryczne powinny być włączone nawet gdy z nich nie korzystamy.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Olbrzymi, 210-metrowy apartament kosztował prawie 3 miliony! [zdjęcia] Joanna Koroniewska jest aktorką i prezenterką telewizyjną. W 2000 zaczęła grać Małgorzatę Chodakowską w serialu TVP2 "M jak miłość". To właśnie ta rola przyniosła jej rozpoznawalność. Aktorka ma na Instagramie ponad 730 tysięcy fanów. Ona i jej mąż Maciej Dowbor kupili olbrzymi, dwupoziomowy apartament na warszawskiej Pradze. Mieszkanie kosztowało prawie 3 miliony złotych, a na remont i wykończenie para wydała setki tysięcy złotych. Jaki jest efekt? Jak mieszkają Joanna i Maciej? Zobaczcie sami. 📢 Biegi "Bronek Run - Forest Edition" ścieżkami lasu komunalnego w Grudziądzu [zdjęcia, wyniki] Około 500 osób wystartowało w biegach ścieżkami lasu komunalnego w Grudziądzu, upamiętniających Bronisława Malinowskiego. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, kto wygrał.

📢 Trwają Wiosenne Targi Ogrodnicze Przechlewo 2023. Na płycie dawnego lotniska swoje towary i usługi prezentuje niemal 150 wystawców [ZDJĘCIA] Wiosenne Targi Ogrodnicze 2023 w Przechlewie (powiat człuchowski) zbliżają się do półmetka. Podczas jednej z największych imprez tego typu w regionie można nabyć wszystko to, co jest niezbędne w ogrodzie i w pracach rolniczych. Nie brakuje jednak także licznych stoisk z rękodziełem, lokalnymi wyrobami czy tych gastronomicznych. Wśród niemal 150 stanowisk znajdziemy także wiele takich, które służą promocji stowarzyszeń, organizacji czy firm. Zobaczcie na zdjęciach, co jeszcze dzieje się na targach! 📢 Star Wars Day 2023 w Cukrowni Żnin. Fani Gwiezdnych Wojen spotkali się na wspólnej imprezie [zdjęcia, wideo] W Cukrowni Żnin zorganizowano Star Wars Day, czyli dzień związany z sagą "Gwiezdne Wojny".

📢 Teraz można coraz dalej zarzucać wędkę. Mamy listę nowych łowisk dla wędkarzy w regionie! A szykują kolejne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy udostępnia 9 kolejnych obwodów dla amatorskiego połowu ryb w regionie wodnym Noteci. Tym samym liczba obwodów osiągnęła 32. 📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera - zdjęcia! [20.04.23] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są bardzo inteligentne. Urodzeni pod takimi znakami są najmądrzejsi [20.04.23] Co o nas mówią gwiazdy? Jaki los jest nam zapisany? Jakie cechy charakteru są przypisane do poszczególnych znaków zodiaku? Astrologowie uważają, że horoskop może wiele powiedzieć o osobach urodzonych w poszczególnych znakach zodiaku. My postanowiliśmy sprawdzić, co horoskop mówi o naszej inteligencji. Oto pod jakimi znakami zodiaku rodzą się ludzie o większej niż przeciętna inteligencji!

📢 Takie rośliny ogrodowe przynoszą szczęście i pieniądze. Warto posadzić je już teraz Ezoterycy uważają, że rośliny, jak każdy żywy organizm, niosą ze sobą określoną energię. Może być ona pozytywna lub wręcz przeciwnie - negatywna. Pewne drzewa, krzewy i rośliny ozdobne warto posadzić przed swoim domem lub ozdobić nimi balkon, aby zapewnić sobie szczęście i dobrobyt. Sprawdź w artykule, jakie rośliny wybrać. 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. Mamy obliczenia z prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji Takie będą emerytury w 2024 roku - podajemy prognozowane wyliczenia. Emeryci i renciści otrzymują już wypłaty po rekordowej waloryzacji emerytur w tym roku. Prognozy rządu sugerują, że 2024 rok może być ostatnim z dwucyfrową waloryzacją emerytur i rent. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło plany, które wskazują na zmniejszenie podwyżek w przyszłości. Do sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką! 📢 Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od szklanki wody z cytryną. Jakie są zalety i wady tego rytuału? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. 📢 Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. W jaki sposób jedzenie awokado może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że awokado prowadzi do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Rowan Atkinson nie żyje? W internecie krążą fałszywe informacje i wirus! "Rowan Atkinson nie żyje" - takie informacje krążą po internecie. I wprowadza w błąd fanów Jasia Fasoli. Uważajcie jednak - informacja o śmierci Rowana Atkinsona jest fałszywa. W dodatku to wirus, który może zainfekować komputer!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Będzie pigułka antykoncepcja dla mężczyzn?