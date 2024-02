Przegląd prasy 25.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda córka boksera Tomasza Adamka. Weronika Adamek chciała być modelką, ale w końcu poszła w ślady mamy [24.02.2024]”?

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda córka boksera Tomasza Adamka. Weronika Adamek chciała być modelką, ale w końcu poszła w ślady mamy [24.02.2024] Weronika Adamek to młodsza z dwóch córek słynnego boksera Tomasza Adamek. Marzyła o karierze modelki i trzeba przyznać, że na zdjęciach potrafi wyglądać olśniewająco. Przed rokiem skończyła jednak studia pielęgniarskie. Na co dzień mieszka i żyje w USA. Tak wygląda młodsza córka Tomasza Adamka.

📢 "Doświadczenie, energia i młodość". Koalicja Obywatelska odkrywa karty na wybory samorządowe w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia To osoby, które są znane grudziądzanom. Reprezentują szereg zawodów, mają wiele pasji, są bardzo aktywnymi działaczami społecznymi - swoich kandydatów do rady miejskiej z ramienia Koalicji Obywatelskiej prezentował Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Grudziądza. Zostali także przedstawieni kandydaci do sejmiku wojewódzkiego, a także oficjalnie udzielono poparcia Maciejowi Glamowskiemu jako kandydatowi na prezydenta Grudziądza.

📢 Tak wyglądają córki 77-letniego Sylvestra Stallone - Sophia, Sistine, Scarlet. Są niezwykle pięknymi kobietami [25.02.2024] Sylvester Stallone to gwiazda hollywoodzkiego kina. Słynny aktor od prawie trzech dekad jest w szczęśliwym związku małżeńskim z modelką Jennifer Flavin. Mają trzy piękne córki: Sophie (ur. 27 sierpnia 1996), Sistine Rose (ur. 27 czerwca 1998) i Scarlet Rose (ur. 25 maja 2002). Oto jak wyglądają.

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby nie mogą jeść bazylii. Przy tych schorzeniach należy unikać tej przyprawy [25.02.2024] Bazylia to zioło o charakterystycznym aromacie i smaku, które jest szeroko stosowane w kuchni na całym świecie, szczególnie w kuchni włoskiej. Choć bazylia jest ogólnie uważana za bezpieczne zioło spożywcze i ma wiele korzyści zdrowotnych, istnieją pewne przeciwwskazania i skutki uboczne, o których warto wiedzieć. Zobacz, przy jakich schorzeniach należy wykluczyć bazylię z diety.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Olga Bołądź. Aktorka w lutym wzięła ślub [25.02.2024] Olga Bołądź to jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek ostatnich lat. Gwiazda jest aktywna na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 200 tys. osób. Ostatnio podzieliła się z fanami informacją, że stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem został Jakub Chruścikowski. Oto jak gwiazda mieszka i żyje na co dzień. 📢 Najbardziej nietypowe polskie nazwiska. Niektórzy chcą od razu je zmieniać [25.02.2024] Nazwisko to najprościej mówiąc nazwa rodziny, do której należy posiadacz danego nazwiska. To także podstawa naszej identyfikacji. Imię i nazwisko to również pierwsze czego zwykle dowiaduje się o nas nowopoznana osoba. Niestety czasem nazwiska mogą wprowadzić nas w zakłopotanie. Zebraliśmy dla Was najbardziej nietypowe nazwiska, z którymi posiadacze chętnie się rozstają.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto w marcu. Mamy już pewne i końcowe wyliczenia emerytur [25.02.2024] W świeżo opublikowanym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2024, który wyniesie dokładnie 112,12 proc. Oznacza to istotny wzrost, którego efekty emeryci odczują już od 1 marca. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje świadczenia emerytalne. Mamy oficjalną i końcową tabelę waloryzacji emerytur 2024. 📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Tyle trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki - mamy terminy [25.02.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Zwrot podatku dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2023 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu! Jak długo trzeba czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego? Ile czasu ma skarbówka na oddanie pieniędzy? Wyjaśniamy.

📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku [25.02.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 To dzieje się z organizmem, gdy jesz marchew. Takie są skutki jedzenia marchwi [25.02.2024] Marchewka to nieodłączny element wielu dań. Co więcej, bardzo trudno jest znaleźć warzywo, którego smak jest lubiany przez tak wiele osób. Nic więc dziwnego, że stanowi ono jeden z podstawowych składników naszej diety. Jaki ma jednak wpływ na organizm? Sprawdzamy!

📢 Tak wygląda wewnątrz domu Haliny z Sanatorium Miłości. Mnóstwo kwiatów i pamiątek [25.02.2024] Halina Jaksa, niekwestionowana gwiazda programu "Sanatorium miłości 3", podbiła serca widzów swoją autentycznością i urokiem. Nieprzekłamana, zawsze prawdziwa - taka właśnie jest Halinka, osoba niemożliwa do niepolubienia. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda programu TVP. 📢 Za kilka dni podwyżka emerytur. Mamy tabelę emerytur po waloryzacji od marca 2024 [25.02.2024] Za kilka dni nastąpi podwyżka świadczeń emerytalnych. O ile wzrosną emerytury? 1 marca 2024 roku emerytury zostaną podniesione poprzez proces zwaloryzowania, co niesie korzystne zmiany dla teraźniejszych oraz przyszłych emerytów. Osoby korzystające z świadczeń emerytalnych mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. Jakie dokładnie modyfikacje będą wprowadzone i jakie korzyści przyniosą seniorom? Zobaczcie!

📢 Takie imiona mają najgorsze teściowe. Według znaczenia imion one lubią się wtrącać [25.02.2024] Bez wątpienia, dla wielu młodych małżeństw, teściowa może stanowić nie lada wyzwanie. Niejednokrotnie słyszymy opowieści o napiętych relacjach z nią, które dotykają zarówno zięć, jak i synowych. Sprawdziliśmy w Wielkiej Księdze Znaczenia Imion imiona, które mogą nosić wredne teściowe.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie mogą pić mleka. Oni powinni wyeliminować je z diety [25.02.2024] Mleko uznawane jest za zdrowy napój, który podajemy już od najmłodszych lat. Choć mleko jest lubianym napojem nie każdy powinien je pić. Zobaczcie przy jakich chorobach lepiej unikać spożywania mleka. Tym osobom może ono zaszkodzić. 📢 Tak wygląda syn Agaty Młynarskiej. Tomasz ma już 35 lat - mamy zdjęcia [25.02.2024] Agata Młynarska to osobowość telewizyjna dobrze znana telewidzom. Przez lata prowadziła wiele interesujących programów, które z większym bądź mniejszym sukcesem gromadziły milionową oglądalność, czyniąc z Młynarskiej prawdziwą ikonę dziennikarstwa. 📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [25.02.2024] Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Alicja Węgorzewska. Ciepły i przytulny dom 56-letniej śpiewaczki [25.02.2024] Alicja Węgorzewska to najsłynniejsza polska śpiewaczka operowa, a także aktorka, producentka i reżyserka. Widzowie mogą ją oglądać także w roli jurora w show TVP 2 "The Voice Senior". 56-letnia gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak dziś wygląda Savage, czyli Roberto Zanetti, król italo disco. Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] Savage to pseudonim artystyczny włoskiego piosenkarza, króla italo disco, Roberto Zanettiego. Któż nie zna piosenek, które wyniosły go na szczyt między narodowej kariery. To "Don’t Cry Tonight" i "Only You". Nie wszyscy wiedzą, że Savage pisał piosenki dla takich gwiazd lat 80 jak Radiorama, Double You i Corona. Wielki przebój Alexi "Uh la la la" jest również jego autorstwa. Zobaczcie, jak dziś wygląda Robert Zanetti, czyli Savage.

📢 Wojsko Obrony Terytorialnej - oto wymagania. To trzeba spełniać, aby zostać żołnierzem WOT [25.02.2024] Aby wstąpić do jednego z batalionów WOT należy spełnić kilka warunków. Przedstawiamy zasady rekrutacji. W taki sposób możesz zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. 📢 Tak na co dzień wygląda Luna. To ona będzie reprezentować nas Eurowizji utworem "The Tower" [25.02.2024] Luna, obecnie w centrum uwagi jako wybrana reprezentantka Polski na Eurowizji, wznosi swoją sztandarową piosenkę "The Tower" na międzynarodową scenę muzyczną. Wewnętrzne preselekcje przyznają jej 34 punkty, wyprzedzając minimalnie inne talenty, w tym Justynę Steczkowską. Ale kim jest ta tajemnicza artystka? 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu zupy ogórkowej. Przez to ogórkowa traci tradycyjny smak [25.02.2024] Zupa ogórkowa to tradycyjne polskie danie, jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowa zupa z ogórkami kiszonymi jest nie tylko pyszna i sycąca, ale też zdrowa - pomaga na wiele dolegliwości i chorób a także ma mnóstwo wartości odżywczych. Gotując zupę ogórkową często popełniamy błędy, przez które danie traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie ogórkowej podpowiadają eksperci. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania zupy ogórkowej.

📢 Pełnia Księżyca w lutym 2024. Śnieżny Księżyc - te znaki zodiaku odczują teraz wpływ pełni [25.02.2024] Śnieżny Księżyc - 24 lutego wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwany Śnieżny Księżyc. Ostatnia zimowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Pełnia Śnieżnego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, emocje, nastój i samopoczucie. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i ważne decyzje. Pełnia Księżyca w lutym przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w lutym. Zobacz, co Ci przyniesie Śnieżny Księżyc w pełni. 📢 Waloryzacja dodatków do rent i emerytur 2024 - oto wyliczenia. Marcowe podwyżki obejmą także dodatki [25.02.2024] Już wkrótce długo wyczekiwana waloryzacja rent i emerytur. Jednak nie tylko podstawowe świadczenia zostaną powiększone o wskaźnik waloryzacji. Wzrosną także kwoty dodatków. Zobacz, ile dostaniesz od marca, jeśli pobierasz dodatkowe świadczenie.

📢 Kara finansowa za używanie pieca gazowego. Nowe przepisy niebawem zaskoczą wielu [25.02.2024] Przejście z ogrzewania gazem na pompy ciepła miało być procesem rozłożonym na wiele lat. Teraz jednak okazuje się, że już w 2027 roku właścicieli pieców gazowych czeka wielka podwyżka. 📢 Mamed Chalidow - tak mieszka i żyje na co dzień gwiazda KSW. Bajkowy widok z okien! [25.02.2024] Mamed Chalidow to jeden z najbardziej znanych i popularnych sportowców w sztukach walki w Polsce. Gwiazda KSW na co dzień mieszka w imponującej posiadłości na łonie natury pod Olsztynem. Mamed Chalidow to miłośnik kotów, zapalony wędkarz. W sobotę 24 lutego stoczy z Tomaszem Adamkiem jedną z największych walk w historii KSW i zarobi fortunę. Tak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Mamy horoskop na weekend 23-25 lutego 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [25.02.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 23-25 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Takie uprawnienia ma komornik w 2024 roku. To może zabrać teraz przy długach [25.02.2024] Komornik pojawia się w życiu dłużnika, kiedy nie płaci on swoich zobowiązań, a wierzyciel chce otrzymać swoje pieniądze. Wizyty komornika, zwykle kojarzą się nam z ostatecznością, a warto wiedzieć, że komornik najpierw stara się odzyskać pieniądze pochodzące z zarobków. Sprawdzamy, co może zabrać komornik w 2024 roku. 📢 Tak karmią w szpitalach. Oto co dostają do jedzenia chorzy w szpitalu [25.02.2024] Jedzenie w szpitalu to coraz częściej budzi kontrowersje. Niektóre posiłki są niskiej jakości, a do tego podane w sposób nieapetyczny, sprawia że pacjencie nie chcą spożywać posiłków. Dieta w chorobie powinna odgrywać bardzo ważną rolę, jednak szpitale coraz częściej borykając się z finansowymi kłopotami oszczędzają miedzy innymi na posiłkach. Zobaczcie co jedzą pacjencie w szpitalach.

📢 Oto synowa Marty Lipińskiej znanej m.in. z roli Michałowej. Też jest bardzo znaną aktorką [25.02.2024] Marta Lipińska to aktorka wybitna, która kreując swoje role potrafiła nadać im niepowtarzalny charakter. Szczególnie mocno kojarzona jest z rolą Michałowej, będącej żywiołową gospodynią na plebanii w serialu Ranczo. 📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen [25.02.2024] Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

📢 Oto wsie w Kujawsko-Pomorskiem o najdłuższych nazwach. Lider ma aż 22 litery! [25.02.2024] Wieś o najdłuższej nazwie w Polsce ma aż 38 liter. To Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej - miejscowość w gminie Sokołów Małopolski, niedaleko Rzeszowa, w Podkarpackiem. A jaka wieś na najdłuższą nazwę w Kujawsko-Pomorskiem. Tego dowiecie się z naszego zestawienia.

📢 Te rośliny trzeba przyciąć w lutym - mamy listę. Kalendarz ogrodnika na luty 2024 [25.02.2024] Zimowa aura nie oznacza braku pracy w ogrodzie. W lutym trzeba m.in. zająć się pielęgnacją roślin, by zachwycały swoim wyglądem i były zdrowe w kolejnych miesiącach. Zobacz jakie drzewa i krzewy przycinamy przed nastaniem wiosny, a jakich absolutnie nie należy teraz ciąć. 📢 Katarzyna i Cezary Żak - oto ich dom na Mazurach. Mamy zdjęcia tej posiadłości [25.02.2024] Katarzyna i Cezary Żak to znane i lubiane twarze polskiego ekranu. Swoją popularność zdobyli dzięki wybitnym kreacjom w kultowych serialach komediowych, takich jak "Miodowe lata" i "Ranczo". Z dala od świata show-biznesu para zbudowała sobie swoje własne, wyjątkowe miejsce na ziemi. Zobaczcie, jak wygląda ich dom na Mazurach.

📢 Tyle pieniędzy będziemy dawać w prezencie na komunię w 2024 roku. Oto stawki [25.02.2024] Sezon komunijny przed nami. Wraz z nim rodzą się pytania o prezenty. Co dać dziecku, aby nie sprawić, że duchowy wymiar uroczystości przestanie mieć znaczenie? Jak wybrać prezent, aby nie sprawić przykrości rodzicom i dziecku? Ile wypada dać w ramach prezentu? Zobaczcie, ile pieniędzy planują włożyć do kopert tegoroczni goście. 📢 Artur Żmijewski pokazał swoją żonę. Tak wygląda Paulina Żmijewska - mamy jej zdjęcia [25.02.2024] Artur i Paulina Żmijewscy są małżeństwem od ponad trzech dekad. Para chroni swoją prywatność. Ani słynny aktor ani jego żona nie prowadzą kont w mediach społecznościowych i rzadko goszczą na łamach portali plotkarskich. Z okazji premiery nowych "Samych swoich" Artur Żmijewski pokazał się z żoną na czerwonym dywanie. Tak obecnie wygląda 55-letnia Paulina Żmijewska.

📢 Oto najlepsze perfumy męskie na wiosnę 2024. Te zapachy warto wybrać - są modne, świeże i trwałe [25.02.2024] Najlepsze perfumy męskie na wiosnę to zapachy, które są lekkie i świeże a jednocześnie trwałe. Perfumy to doskonały pomysł na prezent dla męża, chłopaka, taty, brata czy przyjaciela. Mężczyzna, który dobrze pachnie, jest bardziej atrakcyjny dla kobiet. Zapach kusi, przyciąga i uwodzi. Jakie zapachy wybrać? Oto najlepsze perfumy męskie na wiosnę - to idealne zapachy dla mężczyzny. Listę TOP 10 podajemy w naszej galerii. 📢 Oto apartament Zbigniewa Bońka w Rzymie. Tak wygląda jego żona Wiesława, razem są już ponad pół wieku! [25.02.2024] Zbigniew Boniek mieszka z żoną Wiesławą w dużym, ale klasycznie urządzonym apartamencie w Rzymie. Życie prywatne upływa mu na zabawach z wnukami, kibicowaniu piłkarzom i żużlowcom, jego pasją są także konie. Od 16 roku życia jest szczęśliwie związany z Wiesławie i powtarza, że "kocha ją tak samo, jak w dniu ślubu". Tak wygląda w środku mieszkanie Zbigniewa Bońka.

📢 Modny kolor włosów 2024 - "blond syropowy". Oto fryzury dla kobiet po 40. - odmładzają i rozświetlają [25.02.2024] Modne fryzury na 2024 rok. "Blond syropowy" albo "miodowy blond" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie odcieni złota z bursztynowo-brązowymi tonami daje przepiękny efekt na włosach, wygląda wręcz zniewalająco. To koloryzacja idealna dla blondynek, ale mogą ją wypróbować także szatynki i brunetki. "Blond syropowy" polecany jest między innymi kobietom po 40. roku życia, ponieważ odmładza i rozświetla, dodając blasku i świeżości. Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "blond syropowy" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.

📢 Przy takich schorzeniach nie można jeść mandarynek. Tym osobom mandarynki mogą zaszkodzić [25.02.2024] Mandarynki to jeden z najpopularniejszych owoców zimowych. Choć są bogate w składniki odżywcze i posiadają wiele właściwości zdrowotnych, nie każdy może je spożywać. Przy niektórych schorzeniach zdrowotnych lepiej ograniczyć spożywanie mandarynek lub wykluczyć je z diety. Takie osoby nie mogą jeść cytrusów.

📢 Bronka z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Sławomira Łozińska. Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] Sławomira Łozińska, wybitna polska aktorka, zdobyła serca widzów rolą w kultowym serialu "Daleko od szosy", gdzie wcieliła się w postać niezapomnianej Bronki. Jednak jej kariera obejmuje znacznie więcej niż tylko tę rolę. Aktorka zbliża się do 71. urodzin, a jej dorobek artystyczny jest imponujący. Zapraszamy do zapoznania się z jej historią. Zobaczcie też, jak dziś wygląda Sławomira Łozińska, czyli Bronka z "Daleko od szosy".

📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia [25.02.2024] Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [25.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Trik na wypuszczanie nowych liści zamiokulkasa. Ten kwiat odżyje po dodaniu tego do doniczki [25.02.2024] Zamiokulkas, znany również jako "dolarowa roślina" lub "dolarowiec", jest doskonałą dekoracją wnętrza. Jednakże, czasem zdarza się, że zamiokulkas wydaje się marnieć - liście żółkną, brązowieją, a nawet odpadają, a roślina przestaje produkować nowe liście. Poniżej znajdziesz przepis na taki nawóz, który przywróci twojemu zamiokulkasowi blask i zdrowie. 📢 Tak mieszka Tomasz Szczepanik z "Pectus" wraz z żoną Moniką. Para ma apartament na Teneryfie [25.02.2024] Tomasz Szczepanik to lider zespołu "Pectus". Gwiazdor od lat tworzy zgrane małżeństwo z Moniką Paprocką-Szczepanik. Media donoszą, że od początku była to wielka miłość. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Fani mogą być zaskoczeni! Mają swój własny luksusowy dom na Teneryfie.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [25.02.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory [25.02.2024] Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie.

📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia [25.02.2024] Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024. 📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy [25.02.2024] Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów [25.02.2024] Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [25.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane! [25.02.2024] W większości polskich miast ubywa mieszkańców. Polacy coraz chętniej do zamieszkania wybierają mniejsze miejscowości rozrastające się wokół dużych metropolii. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Kujawsko-Pomorskiem wyludniają się najszybciej, z jakich miejscowości ludzie najchętniej się wyprowadzają. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia [25.02.2024] Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat!

📢 Te liczby najczęściej padają w Lotto. Mamy wyliczenia od prawie dwóch dekad [25.02.2024] Lotto, znana także jako Duży Lotek, to jedna z najpopularniejszych loterii oferowanych przez Totalizator Sportowy od 1957 roku. Główna wygrana w tej grze wymaga poprawnego wytypowania 6 z 49 liczb. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Cena pojedynczego zakładu to jedynie 3 złote, a można je składać zarówno w punktach stacjonarnych, jak i online od grudnia 2018 roku.

📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto [25.02.2024] Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy [25.02.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na luty 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę i przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [25.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [25.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [25.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [25.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [25.02.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 To już pewne! Tyle wyniosą dodatki do emerytury po waloryzacji w 2024 roku [25.02.2024] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po tegorocznej waloryzacji one również wzrosną. Podajemy o ile wyniosą od 1 marca 2024 roku. 📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [25.02.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [25.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi [25.02.2024] Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 21-letnia córka Alicji Węgorzewskiej na prywatnych zdjęciach. Oto Amelia Whiskerd-Węgorzewska [25.02.2024] Alicja Węgorzewska to najpopularniejsza polska śpiewaczka operowa. Nie każdy wie, że gwiazda ma już dorosłą córką, która jest niezwykle do niej podobna. 21-letnia Amelia Whiskerd-Węgorzewska również ma talent artystyczny i rozwija karierę w tym kierunku. Oto jak wygląda. 📢 To warto jeść po 40. Te produkty opóźniają proces starzenia - oto lista stworzona przez dietetyków [25.02.2024] Co skutecznie spowalnia proces starzenia? Dieta bez cukru i soli, aktywność fizyczna, przebywanie na świeżym powietrzu i nie rezygnowanie z codziennych obowiązków - to zdaniem ekspertów najlepsze sposoby na opóźnienie procesów starzenia. Już po 40. roku życia warto również sięgać po pożywienie, które spowalnia starzenie się. Dietetycy wymieniają produkty spożywcze, które mogą pomóc zachować młodzieńczy wygląd i energię. Zobacz!

📢 Najpiękniejsze kobiety na studniówkach 2024 w Świeciu. Zdjęcia Studniówki to wyjątkowe wydarzenia, na których kobiety mają okazję zaprezentować swoje piękno i styl. Niezależnie od wybranej kreacji, najważniejsze jest, aby czuć się pewnie i wygodnie, ponieważ to właśnie ta pewność siebie sprawia, że kobieta wygląda naprawdę pięknie. Sezon studniówkowy 2024 za nami. My prezentujemy piękne kobiety z świeckich szkół, które bawiły się w tym roku na studniówkach. 📢 Wiec "Solidarni z Ukrainą" w Grudziądzu. Oksana Prokopczuk: - Czekamy na Pokój już dwa lata... Mija druga rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na Rynku w Grudziądzu odbył się wiec "Solidarni z Ukrainą" gdzie zgromadziły się głównie Ukrainki oraz ich dzieci, a także wyrażający wsparcie mieszkańcy Grudziądza. Były łzy wzruszenia zwłaszcza gdy z głośników zabrzmiał ukraiński hymn.

📢 Drużyna Lotnika wygrywa XI charytatywny turniej piłkarski "Serca Granie" w Inowrocławiu W Inowrocławiu odbył się XI Charytatywny Halowy Turnieju Grup Zawodowych w Piłce Nożnej „Serca Granie” im. Lucjana Trajdera. Walczyło 8 drużyn. Najlepszą z nich okazał się Lotnik. 📢 Kamila Urzędowska, czyli Jagna z "Chłopów", na odważnych zdjęciach. Oto wschodząca gwiazda kina Kamila Urzędowska ma za sobą wiele charakterystycznych ról filmowych, jednak to rola Jagny w "Chłopach" - filmu nominowanego do Oscara w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny, dała jej dużą rozpoznawalność. Dzięki temu kariera zdolnej aktorki nabrała rozpędu. Zobaczcie główną bohaterkę tego kinowego hitu - Kamilę Urzędowską na odważnych zdjęciach. Publikujemy je w naszej galerii niżej.

📢 Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA!

📢 W Lipnie na moście uroczyście przekazano obraz Matki Bożej. Było to podniosłe wydarzenie! Od czwartku obraz Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej jest w Lipnie. Najpierw dotarł do parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika. W piątek wieczorem uroczysta procesja odprowadziła go do sąsiedniej parafii Wniebowzięcia NMP. Tam po nabożeństwie oczekiwania wyszła procesja, by powitać obraz. Jego zbliżanie oznajmiły sygnały wozów strażackich. Uroczyste przekazanie miało miejsce na moście. 📢 W Grudziądzu ma powstać spalarnia odpadów. OPEC organizuje spotkanie informacyjne Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, która ma być zlokalizowana przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu budzi kontrowersje wśród mieszkańców. OPEC, który jest inwestorem organizuje otwarte spotkanie w tej sprawie. Zaplanowano je na środę, 28 lutego. Początek o godz. 16 w Marinie.

📢 Niedobór żelaza - takie są objawy. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. 📢 Emerytury w wojsku w 2024 roku. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! Emerytury wojskowe to ważna kwestia regulowana przez ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Każdy stopień wojskowy przynosi różne świadczenia emerytalne, a te dane są stale aktualizowane. Zobacz, jakie emerytury przysługują wojskowym oraz jakie są trendy w ich wysokości.

📢 Tak wygląda żona Tomasza Szczepanika z zespołu "Pectus". Uciekł dla niej sprzed ołtarza Tomasz Szczepanik to wokalista zespołu "Pectus" i autor takich przebojów jak "Barcelona", "Jeden moment", "To, co chciałbym ci dać". Nie każdy wie, że gwiazdor jest wielkim romantykiem. Dla swojej żony Moniki odszedł od innej kobiety zaledwie dziewięć dni przed ślubem. Jak ona wygląda? Oto prywatne zdjęcia żony lidera zespołu "Pectus".

📢 Te numery telefoniczne trzeba zweryfikować. Na te połączenia należy uważać Oszuści coraz śmielej próbują wykorzystać naszą ufność w celu dostępu do naszych kont bankowych. Dlatego też, dbając o nasze bezpieczeństwo finansowe, musimy być szczególnie czujni podczas rozmów telefonicznych i nie dać się wciągnąć w intrygi, które mogą prowadzić do utraty pieniędzy lub innych kłopotów finansowych. Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad, które warto przestrzegać, aby uchronić się przed oszustami. Mamy też listę numerów telefonów na które należy szczególnie uważać!

📢 Takich pieniędzy poszukują kolekcjonerzy. Te banknoty i monety mogą być warte kilka tysięcy Okazuje się, że nawet skromny banknot o nominale 10 złotych może w rzeczywistości być znacznie bardziej wartościowy, a jego cena może sięgać nawet kilku tysięcy złotych! Wiele osób nosi w swoich portfelach lub przechowuje w domach stare banknoty i monety, które obecnie mają wartość znacznie przewyższającą ich nominalną. Dokładnie przyjrzyjmy się, które z nich są obecnie najbardziej cenione na rynku i mogą kosztować znaczną sumę pieniędzy. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Rynek w Grudziądzu - taką ma historię. Żył spokojnym życiem do końca II wojny światowej Grudziądzki Rynek zachwyca urodą i kameralnością jak na spore, czwarte pod względem wielkości miasto w Kujawsko-Pomorskiem. Plac o wymiarach 54 na 70 metrów jest emanacją średniowiecznego układu, choć oczywiście otaczające go kamienice budowane były dopiero od początku XVII wieku.

📢 Przy tych chorobach lepiej nie jeść bananów. Osoby o tych schorzeniach muszą uważać na te owoce Banany to ulubione owoce Polaków, które nie rosną w naszym kraju. Zaletą bananów jest ich dostępność, łatwa forma spożywania i kaloryczność. To idealne drugie śniadanie. Choć mają one bardzo wiele plusów nie każdy powinien spożywać te pyszne żółte owoce. Kiedy lepiej unikać bananów? Sprawdziliśmy. 📢 Kwalifikacja wojskowa 2024 - kogo dotyczy? Te roczniki i te osoby muszą się stawić - oto zasady W tym roku wezwanie do stawienia się na obowiązkową kwalifikację wojskową otrzyma ponad 200 tysięcy osób. Kwalifikacja już się rozpoczęła. Zobacz, kto może spodziewać się wezwania.

📢 Wojna i miłość. Bydgoski przewodnik poślubił piękną Innę w ukraińskim Humaniu. Mamy zdjęcia! „Pośród wojny, braku pewności co do dnia następnego i bezustannym wyciu alarmu bombowego, rodzi się nowe życie. To znaczy nowe pożycie. Małżeńskie” - pochwalił się Piotr Weckwerth w mediach społecznościowych. 📢 Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika. Zobacz, jak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tak mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 Zwrot podatku dla emerytów. Dodatkowe pieniądze z Trzynastej i Czternastej Emerytury Rozliczanie z Urzędem Skarbowym za rok 2023 to kwestia, która już za chwilę stanie się aktualna dla wielu osób. Dla niektórych jest to okres oczekiwany z niecierpliwością, gdyż może przynieść dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród tych osób znajdują się również emeryci, szczególnie ci, którzy w poprzednim roku otrzymali trzynastą i czternastą emeryturę. Sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać na swoje konto.