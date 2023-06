Przegląd prasy (25.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku”?

Prasówka 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Tak wzrosły świadczenia rok do roku Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji

Prasówka 25.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 Tak prawidłowo należy obcinać paznokcie u stóp, żeby nie wrastały. Wiele osób popełnia ten duży błąd Jak prawidłowo obcinać paznokcie u stóp? Wiele osób popełnia błędy, przez które paznokcie u stóp wrastają. W taki sposób można doprowadzić również do uszkodzenia lub zakażenia paznokci. Sprawdź teraz, jak wykonać modny pedicure na lato. Podpowiadamy, jak prawidłowo obcinać paznokcie u stóp. 📢 Oto 69-letni Dieter Bohlen z Modern Talking. Dziś wygląda lepiej niż 40 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Zastosuj ten trik przy podlewaniu monstery, a szybko wypuści nowe liście i będzie rosła jak szalona Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Tak wygląda wnętrze domu Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej. Nowoczesne mieszkanie robi wrażenie Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska parą są od lat. Małżeństwo doczekało się dwóch córek i od lat tworzą jedną z barwniejszych i najzgodniejszych par w show biznesie. Para konsekwentnie od lat strzeże swojej prywatności, ale nie zostawia też swoich fanów bez informacji o swoim życiu. Od lat aktywnie działają na Instagramie, gdzie dzielą się ciekawostkami ze swojej codzienności. Zobaczcie, jak mieszkają na zdjęciach z ich prywatnego archiwum. 📢 Takie sukienki to hit na lato dla kobiet po 40-tce i 50-tce. Oto najmodniejsze fasony Po 40 i 50 roku życia wciąż można wyglądać młodo a zarazem stylowo. Sukienki dla Pań po 40-tce i 50-tce skutecznie maskują pierwsze pojawiające się mankamenty sylwetki, a podkreślają nasze atuty. Wybraliśmy najmodniejsze propozycje. Takie sukienki na lato są obecnie hitem!

📢 To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała To z pewnością tylko przesąd, ale czy warto kusić los? Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy raczej nie chcemy ryzykować utraty gotówki z naszych portfeli. Warto wypróbować czy to działa. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Przygotowaliśmy dla Was przesądy, które przyciągają i odpychają od nas pieniądze. 📢 Tyle zarabia się w polskim wojsku od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki. 📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Tak wyglądała Stanisława Celińska na początku kariery. Była niezwykle piękną i filigranową kobietą Stanisława Celińska od dekad zachwyca widzów na scenie teatralnej i przed ekranami telewizorów. Od jej debiutu minęło już blisko 70 lat. Na początku kariery zachwycała nie tylko swoim talentem, ale też nietuzinkową urodą. Zakochał się w niej sam Andrzej Seweryn. Zobacz jak wyglądała w młodości Stanisława Celińska.

📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje w 2023 roku. Konieczne jest złożenie oświadczenia Pieniądze na wakacje dostają pracownicy w ramach dodatku wczasy pod gruszą. To pieniądze przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego wysokość uzależniona jest od naszych dochodów, ale także dochodów innych członków naszej rodziny. Sprawdzamy, ile pieniędzy dostają pracownicy w 2023 roku. 📢 "Drzwi Otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej" w Grudziądzu. Mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zobacz zdjęcia Akcja "Drzwi otwarte" przyciągnęła do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu wiele rodzin z dziećmi. Zobaczcie co się tam działo!

📢 Tak wygląda dom Michała i Adrianny z programu Rolnik szuka żony - mamy zdjęcia Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Tak wygląda dziś miejsce po okopie Gustlika z serialu Czterej pancerni i pies. Zobaczcie zdjęcia Sławomir Szeliga, pasjonat polskich filmów z Inowrocławia, wraz ze swoją rodziną odwiedził kolejne miejsce, w którym kręcony był serial "Czterej pancerni i pies". To słynny okop Gustlika. Miejsce to znajduje się w gminie Nieporęt (województwo mazowieckie), na drodze między Wólką Radzymińską a dworcem kolejowym Dąbkowizna. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym Gustlik - według słów Honoraty - "bił przeważnie wroga".

📢 Tak Adrianna i Michał z programu Rolnik szuka żony wypadli na sesji narzeczeńskiej. Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z tych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Ona napisała do niego list, bo zachęcił ją do tego dziadek, który w odpowiednim momencie włączył TVP 1. A Michał? - W domu zawsze nazywali mnie szczęściarzem. Postanowiłem sprawdzić to moje szczęście. Wybrałem list od Ady i bez czytania zaprosiłem ją do programu - wspomina Michał. Oboje nie żałują swoich decyzji. Zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Wkrótce odbędzie się ślub. Niedawno zafundowali sobie sesję narzeczeńską. Wyglądają przepięknie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których kręcono film Znachor. Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tak wygląda nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony" - zdjęcia Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Tak wyglądają dziś bliźniaczki z serialu Pełna Chata - mamy zdjęcia. Oto Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen 30 lat później! Pamiętacie serial "Pełna chata"? W Polsce oglądaliśmy go na początku lat 90. XX wieku. W rolę Michelle Tanner, najmłodszej córki głowy rodziny wcieliły się bliźniaczki - Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen. Później okrzyknięto je najbardziej znanymi bliźniaczkami świata. Dziś to już nie małe dziewczynki, ale 37-letnie kobiety. Zobaczcie, jak wyglądają.

📢 Do tych osób uśmiechnie się los w wakacje. Mamy horoskop cygański na lato 2023 Horoskop cygański to kolejna przepowiednia dotycząca naszej przyszłości, tym razem stworzona przez Romów, którzy znani są ze swoich umiejętności wróżbiarskich. Najpopularniejszym z horoskopów cygańskich jest ten oparty na tradycyjnej talii kart, warto jednak wiedzieć, ze to nie jedyny horoskop cygański. My teraz sprawdzimy co mamy zapisane właśnie w kartach tradycyjnych.

📢 Takie są limity przelewów w bankach w 2023 roku. Tyle przelejesz bez zgody banku [PKO PB, SANTANDER, ING, MBANK] Zakupy za pomocą płatności elektronicznej jest dziecinnie proste. Limity dotyczące płatności elektronicznej każdy może ustawić sam. Limity banku dotyczą zwykle wysokich kwot. Banki również mogą kontrolować wysokie przelewy poprzez dodatkową autoryzację. Wymaga ona potwierdzenia tożsamości przez call center. Zobaczcie, jakie maksymalne limity przelewów obowiązują w popularnych bankach.

📢 X Bieg Trzech Plaż w Grudziądzu. Blisko 300 osób obiegło jezioro Rudnik. Zobacz zdjęcia, wyniki Pogoda sprzyjała, atmosfera była wspaniała. Dziesiąta edycja Biegu Trzech Plaż w Grudziądzu jak co roku na sportowo otworzyła wakacje w Grudziądzu. I potwierdziła znakomitą renomę tej imprezy. 📢 1,5-roczna Asia z Włocławka straciła w wypadku rodziców i brata. W najbliższych dniach wróci do Polski W wyniku wypadku, do którego doszło na zachodzie Węgier zmarły trzy osoby - małżeństwo z Polski: 31-letni Adrian, 29-letnia Adrianna oraz ich 4-letni syn Bartek. Przeżyła jedynie dziewczynka, 1,5-roczna Asia, która helikopterem została przetransportowana do szpitala. Głos w sprawie zabrał Marek A. Pietrzak, konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy. Dziewczynka ma wrócić do kraju.

📢 Takie są najbardziej marudne znaki zodiaku. Według horoskopów zrzędzenie to ich druga natura Czasem każdemu zdarza się pomarudzić. Nie jest to nic niezdrowego jeśli dzieje się to sporadycznie. Niektórzy jednak zrzędzenie mają wpisane w DNA. Może mieć na to wpływ dzień naszego urodzenia i przyporządkowanie do znaku zodiaku. Są znaki, które marudzą zdecydowanie częściej niż inne. Zobaczcie jakie są najbardziej marudne znaki zodiaku.

📢 Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z Biedronki, Lidla i innych marketów Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze na świecie. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze - są urocze! Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Te autostrady w Polsce będą darmowe. Prezydent podpisał ustawę - tak się zmienią opłaty za autostrady Takie będą zmiany w opłatach na autostradach w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę znoszącą opłaty za przejazd samochodów osobowych państwowymi autostradami. Ustawa wprowadza także zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2023 roku. 📢 Zastosuj ten trik, a aksamitki obsypią się kwiatami. Dzięki temu domowemu nawozowi aksamitki będą bujnie kwitły Aksamitki są jednymi z najpopularniejszych kwiatów na balkon. Kwitną wiele miesięcy i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Dlaczego pomimo niewielkich potrzeb, zdarza się, że aksamitki nie kwitą lub kwitną słabo? Wśród przyczyn jest brak niektórych składników odżywczych. Oto domowy nawóz, dzięki któremu aksamitki zakwitną jak nigdy. Dzięki temu trikowi aksamitki obsypią się kwiatami.

📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Nowe wyliczenia netto Czternastej Emerytury 2023. Takie przelewy na konta dostaną emeryci W maju Sejm przyjął ustawę dotyczącą czternastej emerytury. Następnie została ona skierowana do prac w Senacie. Jednym z ważniejszych zapisów, jakie znalazły się w ustawie, jest ten, który stwierdza, iż czternasta emerytura to świadczenie, które będzie wypłacane corocznie. Są też zmiany dotyczące składek - zobaczcie, jakie będą czternaste emerytury na rękę.

📢 Martyna Kupczyk z "Nasz Nowym Dom" prywatnie. Taka jest na co dzień słynna architekt Martyna Kupczyk od blisko 10 lat związana jest z programem Polsatu "Nasz nowy dom". Charyzmatyczna pani architekt jest uwielbiana przez widzów formatu. Prywatnie Kupczyk prowadzi biuro projektowe Emka oraz galerię ze starymi meblami i dodatkami - Vintage House. Jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami elementami swojego życia prywatnego. Zobacz, jaka jest na co dzień. 📢 Przez taki błąd ogórki kiszone są mętne i gazują. Tak przyrządzisz je prawidłowo Choć przygotowanie ogórków kiszonych wydaje się być prostym zadaniem, po drodze czeka nas kilka pułapek, które mogą popsuć nasze kiszonki. Już jeden błąd sprawia, że ogórki są mętne i gazują. Tymczasem można go uniknąć stosując się do pewnej zasady. Sprawdź w artykule, jak prawidłowo przyrządzić ogórki kiszone.

📢 Paznokcie z brokatem czerwone i ombre to hit lata. Oto 15 pomysłów na modny manicure Zadbane paznokcie to ozdoba kobiecej dłoni. A pomalowane paznokcie prezentują się jeszcze lepiej i w dodatku mogą też być uzupełnieniem kolorystycznym stylizacji modowej. Paznokcie z brokatem to modny w tym sezonie pomysł na manicure. Jakie kolory są na topie? Króluje czerwony i manicure ombre (czyli przenikające się kolory). Zobacz najmodniejsze wzory na paznokcie z brokatem na lato.

📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane.

📢 Tak obecnie wygląda Jola Rutowicz. 38-letnia gwiazda Big Brothera przeszła dużą metamorfozę Jola Rutowicz to najbardziej kontrowersyjna postać 4. edycji programu "Big Brother". Celebrytka w 2007 roku szokowała widzów swoim zachowaniem i wyglądem. Obecnie, po 15 latach od emisji show, jest nie do poznania. Rutowicz przeszła gruntowną metamorfozę. Zobacz w artykule, jak obecnie wygląda. 📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oto produkty z wysokim indeksem glikemicznym. Tych produktów należy unikać przy odchudzaniu i cukrzycy Produkty o wysokim indeksie glikemicznym to takie, po których w organizmie gwałtownie wzrasta poziom cukru. Indeks glikemiczny to po prostu wskaźnik określający tempo wzrostu poziomu glukozy we krwi w ciągu 120 minut od spożycia danego produktu. 📢 Takie są malutkie rasy psów do mieszkania. Oto małe psy idealne do bloków Na zakup lub adopcję małych psów najczęściej decydujemy się, gdy nie dysponujemy dużą przestrzenią w mieszkaniu lub nasz tryb życia nie pozwala na codzienne, kilkugodzinne zabawy i spacery z pupilem. Małe rasy psów potrzebują mniej ruchu i są znacznie tańsze w utrzymaniu. Oto lista popularnych ras, które polecane są do bloków.

📢 Takich rzeczy i świadczeń nie zabierze komornik w 2023 roku. Nawet przy bardzo dużych długach Co może zająć komornik? Między innymi konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, czy nieruchomości. Jest jednak całkiem długa lista tego, czego komornik nam nie zabierze, nawet jeśli będziemy mieć bardzo duże długi. Oto lista rzeczy ale i świadczeń finansowych, których komornik nie ma prawa nam zająć bez względu na wysokość naszych długów.

📢 Gniewkowo ma piękny kompleks basenowy. Powstał dzięki wsparciu z "Polskiego Ładu" Miły prezent na letnie wakacje otrzymali mieszkańcy miasta i gminy Gniewkowo. W miejscowym Parku Wolności 23 czerwca otwarty został kompleks składający się z 3 basenów.

📢 Zamek Kiszewski. Warto go zwiedzić w drodze na Kaszuby, nad wielkie jezioro Wdzydze [zdjęcia] Zapraszam w mury Zamku Kiszewskiego. Zamku właśnie, bo taką samą nazwę nosi także wieś na Kaszubach nad rzeką Wierzycą, w której granicach znajduje się stara pokrzyżacka warownia. 📢 Darmowe koncerty gwiazd w wakacje w Kujawsko-Pomorskiem. Wystąpią m.in. Wilki, Ostrowska, Myslovitz i Classic Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem obfitować będą w wydarzenia kulturalne. Zaplanowano sporo koncertów gwiazd. Będą m.in. artyści rockowi, popowi i disco-polo. Wystąpią także uczestnicy znanych programów muzycznych. Zobacz gdzie i kiedy będą darmowe koncerty plenerowe.

📢 Tak wyglądają rzeczy, które papież Benedykt XVI zapisał Bydgoszczy w testamencie. Będzie można je oglądać Papieska stuła papieża Benedykta XVI, która trafiła do Bydgoszczy, to jedyny taki eksponat, a charakterystyczne czerwone buty papieskie to tyko jedna z dwóch takich par na świecie. Akcesoria zostały przekazane bydgoskiej diecezji przez Fundację Watykańską, zgodnie z wolą Josepha Ratzingera. 📢 Mama zmarła w Świeciu podczas cesarskiego cięcia. Tata i szóstka dzieci potrzebują pomocy Tragedia wydarzyła się miesiąc temu w świeckim szpitalu, gdzie zmarła pani Krystyna w siódmym miesiący ciąży. - Teraz najważniejsze jest stworzyć dzieciom nowy dom - mówi dziś Rafał Szymański. Potrzebuje naszej pomocy! 📢 Tak zmieni się wkrótce płaca minimalna. Takie będzie minimalne wynagrodzenie od lipca 2023 Tak zmieni się wkrótce płaca minimalna. Od 1 stycznia 2023 roku wzrosła płaca minimalna i stawka godzinowa w Polsce. A to wcale nie koniec, bo jeszcze w tym roku czeka nas druga podwyżka. Zobacz, jakie teraz obowiązują stawki.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze. Niektórzy dostaną kolejne przelewy na konta W 2023 roku zaliczka podatkowa nie zostanie pobrana tylko wtedy, kiedy emerytura brutto razem z "trzynastką" brutto nie przekroczą 2,5 tys. zł, bo tyle wynosi kwota wolna od podatku. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia! 📢 Takie są pierwsze objawy niedoboru magnezu. Sprawdź, na co trzeba zwrócić uwagę Niedobór magnezu może wystąpić nawet mimo bogatej i zróżnicowanej diety. Najczęściej niedobór magnezu w organizmie związany jest ze zmniejszeniem jego zawartości w diecie. Warto wiedzieć, jakie objawy wskazują na niedobór magnezu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. Poznaj teraz pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Eurojackpot Lotto - 23.06.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 23.06.2023 roku.

📢 Renata z Grudziądza jest po przeszczepie serca. Potrzebuje wsparcia. Z pomocą jej spieszą organizatorzy wrak race Grudziądzanka od dłuższego czasu ma problemy z sercem. Wszyscy liczyli, że miną po przeszczepie. Niestety, pojawiły się komplikacje... Fundusze na leczenie Renaty zbierane są w internetowej kweście, a będą także będą podczas wyścigów motoryzacyjnych wraków już w tę sobotę (24 czerwca). 📢 Czy 25.06 to niedziela handlowa? Gdzie zrobić zakupy 25 czerwca? Oto kalendarz niedziel handlowych czerwiec 2023 Niedziele handlowe czerwiec 2023. Kiedy wypada niedziela handlowa? Lista niedziel handlowych została bardzo ograniczona - w całym 2023 roku jest zaledwie siedem niedziel handlowych. Czy 25.06 to niedziela handlowa? Czy 25 czerwca będą czynne sklepy? Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i kiedy można będzie zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadają niedziele handlowe w 2023 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych - lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Ale wspaniałe są te samochody! Zabytkowe pojazdy jadą przez region. Zobacz zdjęcia z Grudziądza Wspaniałe zabytkowe samochody uczestniczą w "Rajdzie Kopernikowskim". W piątek dojechały one m.in. do Grudziądza, gdzie mogliśmy je podziwiać na Błoniach Nadwiślańskich. 📢 Danuta Martyniuk coraz zgrabniejsza. Żona króla disco polo przeszła radykalną metamorfozę. Zobacz, jak wyglądała 20 lat temu Danuta Martyniuk od zawsze stała w cieniu swojego męża-Zenka. Dzisiaj za sprawą swojej metamorfozy wszyscy śledzą jej walkę do szczupłej sylwetki. W młodości była przepiękną kobietą i nie dziwi nas fakt, że muzyk zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Zobacz, jak celebrytka wyglądała kiedyś, a jak się prezentuje dzisiaj.

📢 Toruń. Oskarżony o seksualne wykorzystywanie chłopca ksiądz Jacek W. stanął przed sądem! Ale proces nie ruszył Ksiądz Jacek W. przez cztery lata seksualnie wykorzystywał chłopca, a także znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie - dowodzi prokuratura. W piątek (23.06) oskarżony duchowny stanął przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Doprowadzono go tutaj z toruńskiego aresztu. Formalnie proces jednak jeszcze nie ruszył.

📢 Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Świadectwa odebrali już uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Szczególnie uroczyście pożegnano tegorocznych 84 absolwentów tej placówki. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Sprawdź, jakie są podwyżki rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Taki jest horoskop miłosny i finansowy na wakacje 2023 roku. To wróżą Ci gwiazdy na lato Wakacje to szczególny czas dla wielu z nas uczniowie i studenci mają wolne a i pracujący często w tym okresie planują swoje urlopy. Co nas czeka w czasie wakacji w 2023 roku? Do kogo uśmiechnie się fortuna, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Który znak zodiaku odnajdzie miłość a kogo czeka rozstanie? Sprawdziliśmy horoskop na wakacje 2023. Zobacz co Cię czeka.

📢 Tyle wynosi odprawa emerytalna i rentowa. Sprawdź wysokość i kryteria przyznawania W związku z przejściem na rentę lub emeryturę, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. Sprawdź czy ci się należy takie świadczenie i ile obecnie ono wynosi. 📢 Takie są teraz najmodniejsze łazienki. Mamy projekty znanego architekta z HGTV Łazienka to miejsce bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie domu. To w łazienkach spędzamy sporo czasu, dbając o swój wygląd, ale także i ducha. Bo chyba ciężko wyobrazić sobie coś bardziej relaksacyjnego niż kąpiel. A jak sprawić aby w naszych łazienkach było przyjemnie? O tym wie najlepiej architekt znany z programów HGTV. Zebraliśmy dla Was projekty modnych łazienek od Krzysztofa Mirucia. 📢 Dzięki temu trikowi pelargonie będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone.

📢 Zagrali Stasia i Nel w "W pustyni i w puszczy" (1973). Tak obecnie wyglądają Tomasz Mędrzak i Monika Rosca 50 lat temu miała miejsce premiera filmu "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Władysława Ślesickiego. Film szybko stał się hitem, a odtwórcy głównych ról - Stasia oraz Nel - zdobyli ogólnopolską popularność. Jak obecnie wyglądają i co u nich słychać? Tak zmienili Tomasz Mędrzak i Monika Rosca. 📢 Gmina Sośno świętowała 50-lecie istnienia. Tak było na obchodach - zobacz wideo Gmina Sośno świętowała jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji w czwartek, 22 czerwca, odbyła się uroczysta sesja rady gminy. Odsłonięto Pomnik Wdzięczności z pamiątkową tablicą, zakopano kapsułę czasu, ukazała się również monografia poświęcona dziejom gminy.

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Aplikacje w Sklepie Google Play pochodzą od różnych deweloperów i nie wszystkie są bezpieczne. Jeśli Google zweryfikuje ją jako zagrożoną, zostaje usunięta. Niestety nie zostanie automatycznie usunięta z telefonów, na które zostały pobrane. Musimy to zrobić samodzielnie. Dlatego zobaczcie aktualną listę wycofanych aplikacji. 📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze na świecie. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów. Ich widok zachwyca Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Taki ma być nowy wiek emerytalny i waloryzacja emerytur. Duże zmiany dla seniorów w 2024 roku Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł. 📢 Uroczyste pożegnanie ósmoklasistów Szkoły Podstawowej nr 16 w teatrze w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Z pompą, w Centrum Kultury Teatr zorganizowano galę wręczenia wyróżnień i podziękowań uczniom kończącym naukę w Szkole Podstawowej nr 16 w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia z tej uroczystości.

📢 Emerytury dla Polaków po 35 lub 40 latach pracy? Rząd negocjuje warunki wcześniejszych emerytur Emerytury dla Polaków po 35 lub 40 latach pracy? Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Seniorzy opanowali Rynek w Grudziądzu. To "Grudziądzkie senioralia". Zobaczcie zdjęcia Na Rynku w Grudziądzu seniorzy bawili się i prezentowali swoje talenty. Tak wyglądało podsumowanie akcji "Grudziądzkie senioralia". 📢 "Dziura wstydu" - teren po dawnych zakładach mięsnych w Grudziądzu ma wreszcie zniknąć. Co tu powstanie? Ruiny zakładów mięsnych przestaną wreszcie straszyć! Na niezagospodarowanym terenie u zbiegu ulic Chełmińskiej i Narutowicza w Grudziądzu powstanie osiedle mieszkaniowe. Radni jednogłośnie podczas sesji w środę, 21 czerwca dali zielone światło by ułatwić tę inwestycję zainteresowanej firmie. 📢 Oto najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Kierowcy z Kujaw i Pomorza w rankingu najgorszych. Być może twój samochód też jest na liście Kierowca samochodu z grudziądzką rejestracją trafił na niechlubną listę najgorszych kierowców czerwca. 📢 Mamy horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co cię czeka w miłości i finansach Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać). Wróżka Azalia potrafi zajrzeć w gwiazdy i odkryć zapisane tam tajemnice! Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz! 📢 Małżeństwo z dzieckiem z Włocławka zginęło na Węgrzech! Drugie walczy o życie W poniedziałek 19 czerwca 2023 roku w wypadku samochodowym na Węgrzech zginęły trzy osoby z Włocławka – małżeństwo i 4-letnie dziecko. Drugie dziecko w ciężkim stanie zostało zabrane helikopterem do szpitala, gdzie walczy o życie. Ruszyła internetowa zbiórka dla małej Asi, która straciła rodziców i brata.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia. To ona była Mariolką ze Świata Według Kiepskich Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Anna Mucha. Mamy prywatne zdjęcia wnętrz domu gwiazdy M jak Miłość Chyba nie trzeba jej nikomu przedstawiać! Anna Mucha od ponad dwudziestu lat występuję w „M jak Miłość”. Ponadto regularnie grywa w komediach romantycznych. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka.

