Przegląd prasy (25.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Teraz jest warta krocie - zobaczcie zdjęcia i ceny z sierpnia 2023 ”?

Prasówka 25.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Teraz jest warta krocie - zobaczcie zdjęcia i ceny z sierpnia 2023 Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Ta moneta jest teraz warta miliony. 50-dukatowa moneta z mennicy koronnej w Bydgoszczy Legendarne 50 dukatów Zygmunta III Wazy wybite w mennicy koronnej w Bydgoszczy uznawane jest przez ekspertów za jedną z największych i najrzadszych królewskich monet na świecie. 16 września unikatowa moneta trafi na aukcję. Jej cena wywoławcza to 2 mln złotych! Będzie licytowana jako najdroższe dzieło polskiej numizmatyki w historii.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

Prasówka 25.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tłumy grudziądzan na balonowej fieście na stadionie GKM Grudziądz. Zobacz zdjęcia Żużlowy stadion GKM Grudziądz w czwartkowy wieczór stał się lotniskiem! A to za sprawą balonowej fiesty, na którą przyszły setki mieszkańców Grudziądza i okolic.

📢 To gwiazdy wróżą nam w najbliższych tygodniach. Zobaczcie horoskop na wrzesień 2023 Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Co nas czeka we wrześniu 2023 roku? Co mamy zapisane w gwiazdach w najbliższych tygodniach. Przygotowaliśmy dla Was horoskop na wrzesień 2023, znajdziecie tam "przepowiednie" dotyczące miłości, zdrowi, pracy i pieniędzy. 📢 Zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24 - mamy listę zmian. Takie są wyliczenia wypłat nauczycieli Do rozpoczęcie roku szkolnego zostało już niewiele czasu. To czas wzmożonej pracy nauczycieli. Lada dzień rozpoczyna się matury poprawkowe, ustalane są plany zajęć, zaczną się rady pedagogiczne. Rok szkolny rozpocznie się 4 września i będzie trwał do 26 czerwca. Ile będzie wynosiło wynagrodzenie nauczycieli w 2023 i 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Dawid Kwiatkowski - tak wygląda mieszkanie muzyka. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia! 📢 Modne paznokcie na sierpień 2023 - mamy zdjęcia. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Bezwarunkowy dochód podstawowy 1300 zł dla każdego Polaka. Takie trzeba spełnić warunki Bezwarunkowy dochód podstawowy to określona suma pieniędzy, która regularnie miałby trafiać do każdego Polaka, bez względu na dochód czy zatrudnienie. Mowa tu o kwocie 1300 złotych. Temat znów wraca. Wiele osób w Polsce liczy na uruchomienie programu. Jakie są na to szanse i kiedy miałoby to nastąpić? Na jakich zasadach miałby być wypłacany bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce? Sprawdź.

📢 Anna Mucha - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia wnętrz domu gwiazdy M jak Miłość Chyba nie trzeba jej nikomu przedstawiać! Anna Mucha od ponad dwudziestu lat występuję w „M jak Miłość”. Ponadto regularnie grywa w komediach romantycznych. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka. 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Taka emerytury dla seniorów po podwyżce i waloryzacji - wyliczenia Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Obecnie dostępne informacje, publikowane przez różnorodne portale internetowe, sugerują, że nadchodząca waloryzacja emerytur będzie obejmować zarówno składnik procentowy, jak i kwotowy. Wczesne wyliczenia rządowe wskazują na prognozowany poziom inflacji wynoszący około 12 procent.

📢 Nowy rok szkolny 2023/24. Na takie dodatkowe pieniądze mogą liczyć nauczyciele w nowym roku Nauczyciele w przeciwieństwie do innych zawodów są wynagradzani według karty nauczyciela. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. O wynagrodzeniach tej grupy zawodowej mówi się dużo. Poza oficjalnymi zarobkami nauczyciele mają szanse też szanse na dodatki. Sprawdzamy, jakie dodatki może dostać nauczyciel w nowym roku szkolnym 2023/24. 📢 Anna Bardowska - metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach W programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy poszukiwali przede wszystkim miłości - dla niektórych z nich marzenie to się spełniło. Dzięki temu reality show biorące w nim udział osoby zyskały rozpoznawalność i oddanych fanów. Co słychać teraz u tych, którzy brali udział w tym programie? W galerii prezentujemy najnowsze fotografie jednej z uczestniczek - Anny Bardowskiej, która przeszła niezwykłą metamorfozę! Koniecznie wejdźcie do naszej galerii i zapoznajcie się ze zdjęciami.

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Takie są sposoby, by wyglądać jak Miss Świata. Aneta Kręglicka zdradza, jak mieć piękną sylwetkę Aneta Kręglicka, była Miss Świata z 1989 roku, nie schodzi z ust wielu Polek. Modelka i bizneswoman zachwyca, wzbudza podziw i uznanie. Jej fanki, zaznaczmy, w różnym wieku, pytają, jak ona to robi, że mając 58 lat, wciąż ma piękną, nienaganną sylwetkę. Aneta Kręglicka ostatnio zdradziła szczegóły. 📢 Tak bawili się na dożynkach mieszkańcy gminy Koneck. Zobaczcie zdjęcia z imprezy Tradycyjnie Dożynki w gminie Koneck rozpoczęły się od mszy świętej dziękczynnej. Rolnicy i wierni dziękowali za tegoroczne plony. Następnie przygotowano atrakcje dla całych rodzin.

📢 Tak obecnie wygląda Elżbieta Starostecka, czyli Stefania z "Trędowatej". Aktorka ma 79 lat i nadal zachwyca Polacy pokochali ją za rolę filigranowej Stefanii w filmie "Trędowata". Blisko pół wieku od premiery widowiska, odtwórczyni głównej roli, czyli Elżbieta Starostecka, nadal zachwyca subtelnym blaskiem i urodą. Zobacz w naszym artykule, jak zmieniła się 79-letnia już aktorka.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Osoby o tych imionach i znakach zodiaku uważane są za najmądrzejsze. Mają szanse na sukces w pracy w 2023 roku Szczęściu trzeba pomóc. Aby osiągnąć sukces w pracy zazwyczaj trzeba mieć dużą wiedzę. Według astrologów niektórym może przychodzić to łatwiej, gdyż mają wrodzoną inteligencje. Zobacz, kto według znaków zodiaku i znaczenia imion uważany jest za osobę najmądrzejszą.

📢 Skutki jedzenia masła - te grupy osób powinna unikać masła. Z jakiego powodu?? Masło to skondensowany tłuszcz mleczny, który otrzymuje się ze śmietany mleka krowiego. To popularne smarowidło do pieczywa ale także dodatek do pieczenia. Masło to popularny tłuszcz zwierzęcy, ale nie najzdrowszy. Zobaczcie kto nie powinien spożywać masła i jakie właściwości ma to popularne smarowidło. 📢 Takie są najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Wczasy pod gruszą 2023. Takie pieniądze wpłyną teraz na konto - zobacz, ile trzeba wziąć urlopu "Wczasy pod gruszą" to dofinansowanie wypoczynku dla pracowników. Reguluje je ustawa o ZFŚS, ale firmy stosują również własne zasady, dlatego różnie to wygląda, m.in. w naszym regionie.

📢 Wakacje kredytowe - oto nowe zasady! Rząd planuje wydłużyć na 2024 rok Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym mają być dostępne dla "przytłaczającej większości" kredytobiorców. Decyzja zapadnie po wakacjach. Rząd planuje wydłużyć ustawowe wakacje kredytowe jeszcze o 2024 rok.

📢 Takie są najmodniejsze kolory ubrań na jesień 2023. Zobacz co będzie modowym hitem - mamy stylizacje z butików Jesień zbliża się wielkimi krokami. W sklepach pojawiły się nowe kolekcje ubrań. Widać już jakie będą kolorystyczne trendy na jesień 2023. Zobacz w galerii kolory, które będą HITEM. 📢 Maryla Rodowicz - tak mieszka piosenkarka w swoim pięknym domu pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia! Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa polskiej piosenki. Na scenie śpiewa już ponad 60 lat! Nic więc dziwnego, że mieszka w przepięknym wiekowym już domu z fantastycznym ogrodem. Zobaczcie, jak wygląda dziś dom Maryli Rodowicz.

📢 Metamorfoza Huberta Urbańskiego z Milionerów. Tak zmienił się prowadzący program Hubert Urbański to niezwykle popularny prezenter, który masową popularność zdobył dzięki prowadzeniu teleturnieju "Milonerzy" w TVN. Swoich widzów przyzwyczaił już do starannie przyczesanych siwych włosów. Postanowił jednak zmienić swój wizerunek. Zobaczcie, jaką metamorfozę przeszedł Hubert Urbański z "Milionerów". 📢 Abonament RTV 2024 - tyle będzie trzeba płacić w nowym roku. Mamy wyliczenia ze zniżkami Znamy stawki za Abonament RTV w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Zobacz, jakie będą opłaty już od stycznia przyszłego roku. 📢 Disco Senior po raz trzeci w Żnińskim Domu Kultury [zdjęcia] W Żnińskim Domu Kultury, po raz trzeci w tegoroczne wakacje odbyła się impreza Disco Senior. Jak zwykle wszystkie miejsca były zajęte, a atrakcją był wielki, biały miś.

📢 Czternasta Emerytura 2023 - końcowa tabela wyliczeń. Wyliczenia netto i brutto - wrzesień 2023 Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Uwaga! W niedzielę 20.08. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet są modne nie tylko w wakacje. Pixie Cut, bob i undercut ciągle na topie Istnieje wiele różnych rodzajów fryzur krótkich, które można dostosować do różnych stylów i preferencji. W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się nie tylko latem.

📢 Modne paznokcie od Ukrainek - mamy zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 i nie tylko Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Emerytury wrześniowe - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 Zenon Martyniuk - tak zmienił się na zdjęciach. Metamorfoza gwiazdy disco-polo po latach w branży Zenek Martyniuk, niepodważalny król muzyki disco polo, którego piosenki zna dosłownie każdy, choć nie wszyscy się do tego przyznają. Początki jego kariery były skromne, a charakterystyczna fryzura "na czeskiego piłkarza" stanowiła jego znak rozpoznawczy. Obecnie prezentuje się jak model z luksusowego katalogu! Zauważalną transformację przeszła także jego żona, Danuta, która stała się inspiracją do wprowadzenia zmian w wyglądzie męża. Przedstawiamy, jak Zenon Martyniuk przechodził przez proces metamorfozy!

📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Toruń. Horror w szpitalu. Dlaczego oskarżony o znęcanie się nad pacjentami sanitariusz do dziś nie stanął przed sądem? Sanitariusz Marcin S. znęcał się nad bezbronnymi pacjentami miejskiego szpitala przy ul. Batorego w Toruniu. Kneblował im usta, bez potrzeby przypinał pasami, półnagim robił zdjęcia i rozsyłał znajomym - ustaliła prokuratura. 8 miesięcy temu skierowała do sądu akt oskarżenia, ale proces dotąd nie ruszył. 📢 Pożar przy ulicy Rycerskiej w Bydgoszczy. Ogień w budynku dawnego dworca towarowego [zdjęcia, wideo] W czwartek (24 sierpnia) przy ulicy Rycerskiej w Bydgoszczy wybuchł pożar w budynku dawnego dworca towarowego - dym było widać z odległych rejonów miasta. Na miejsce wysłano liczne zastępy straży pożarnej, niestety konstrukcja została poważnie uszkodzona. Wstępnie ustalono, że doszło do zaprószenia ognia przez nieustalone osoby!

📢 AAgata Zakrzewska zdobyła Grand Prix 25. OPTAN-u w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu zakończyła się jubileuszowa, 25 edycja przeglądu twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami. Główne trofeum zdobyła Agata Zakrzewska, wokalistka z Warszawy. 📢 Prezenty ślubne 2023 - takie kwoty młode pary miały w kopertach weselnych. Mamy tabele stawek od rodziny i znajomych Ślub i wesele to marzenie wielu młodych par. Szczególnie dziewczyny marzą o pięknej sukni i wyjątkowej oprawie tego wyjątkowego dnia. Z weselem wiąże się także temat prezentów ślubnych, w ostatnim czasie są to przede wszystkim pieniądze. Zobaczcie ile pary młode uzbierały w swoich weselnych kopertach w 2023 roku. 📢 Takie są objawy zakażenia bakterią Legionella. Legionelloza "choroba legionistów" i gorączka Pontiac Legionelloza to choroba wywoływana przez legionelle - groźne bakterie, które najczęściej występują w wodzie, w wodnych systemach chłodzących i systemach nawilżania powietrza. Objawy Legionellozy bardzo często przypominają grypę lub przeziębienie. Zakażenie może mieć łagodny przebieg, podobny do grypy – gorączka Pontiac - lub powodować chorobę legionistów, która jest ciężkim zapaleniem płuc. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakażenia bakteriami Legionella? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz teraz objawy Legionellozy.

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach dla... chętnych Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Mamy horoskop na weekend 25-27 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 25-27 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 To warto robić przed wypiciem porannej kawy. Te zasady stosuj, by mieć więcej energii Każdy dzień zaczynasz od porannej kawy? Okazuje się, że czasem może to przynieść odwrotne skutki od pożądanych. Sprawdź, co warto robić, zanim sięgniemy po filiżankę kawy.

📢 Rolnik Szuka Żony - oni stworzyli pary po udziale w programie. Niektórzy uczestnicy są razem do dziś Liczba relacji i małżeństw powstających w wyniku udziału w programie Rolnik Szuka Żony systematycznie wzrasta. Pary, które poznały się na planie tego znakomitego formatu TVP, zdobywają ogromną popularność w świecie online. Które związki, które zrodziły się w programie Rolnik Szuka Żony, przetrwały próbę czasu? Poniżej znajdują się pary, które wciąż są razem do dnia dzisiejszego. To im udało się odnaleźć miłość za pośrednictwem telewizji." 📢 Czternasta Emerytura 2023 - te osoby otrzymają świadczenie. Mamy wyliczenia brutto i netto dla seniorów Wiemy już ile wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku i kiedy będą wypłaty. Przedstawiciele rządu informują, że z dodatkowego świadczenia skorzystają miliony seniorów. Mamy wyliczenia brutto i netto 14. emerytury. Zobacz, ile dodatkowo dostaniesz na konto.

📢 Te warzywa zawierają najwięcej błonnika - ranking warzyw bogatych w błonnik. One wspierają pracę jelit W zasadzie wszystkie warzywa mogą przyczynić się do poprawy zdrowia, ale niektóre z nich są szczególnie bogate w błonnik. Produkty bogate w błonnik dbają o prawidłową pracę jelit i regularne wypróżnianie. Błonnik pokarmowy jest niezwykle istotny dla zachowania zdrowia i prawidłowej wagi ciała. Sprawdź teraz, które warzywa zawierają najwięcej błonnika. Oto ranking warzyw z największą zawartością zdrowego błonnika.

📢 Dzięki tym trikom uratujesz potrawy w kuchni. Za słona lub za kwaśna zupa, czy za ostry sos? Zdarza się, że gotujemy jakąś potrawę, a ona wychodzi za słona, za kwaśna, albo za ostra. Za chwilę chcesz podawać obiad, albo co gorsza, czekasz na gości, a tu - klops! Danie nie nadaje się do jedzenia. Czy w takiej sytuacji potrawa jest już nie do uratowania? Na szczęście nie! Mamy sprawdzone triki, jak łatwo uratować potrawę. Potrzebne składniki zwykle mamy w domu. Sprawdź i już więcej nie wyrzucaj jedzenia!

📢 Najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze - lista. Te banknoty i monety mogą być wartę fortunę Okazuje się, że banknot o nominale 10 złotych może być wart nawet kilka tysięcy złotych! Wiele osób ma w portfelu czy w domu banknoty, które mogą kosztować więcej niż ich wartość nominalna. Sprawdziliśmy, które banknoty i monety są obecnie najwięcej warte i kosztują spore pieniądze. 📢 Czternasta Emerytura 2023 - oto oficjalne wyliczenia po zmianiach. Tyle na konta dostaną seniorzy Wiemy już na pewno jakie będą stawki czternastych emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka czternasta emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze. 📢 Tak rozpoznać osoby wysoko wrażliwe. Takie oznaki świadczą o WWO WWO, czyli wysoko wrażliwa osoba jest dużo bardziej czuła na różne bodźce zewnętrzne oraz wewnętrzne, wszystko odczuwa silniej i mocniej przeżywa emocje. Osoby wysoko wrażliwe charakteryzuje wysoki poziom empatii, zwracanie uwagi na szczegóły, sumienność i ostrożność ale też trudność radzenia sobie ze stresem. Szacuje się, że około 15-20 proc. populacji to osoby wysoko wrażliwe. Jak rozpoznać WWO? Sprawdź teraz w naszej galerii oznaki, które świadczą, że jesteś osobą wysoko wrażliwą.

📢 Elżbieta Czabator - metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Oprócz udziału w "Rolniku", można ją było zobaczyć także w innych popularnych produkcjach, takich jak "Jaka to melodia", "Pytanie na śniadanie" czy "Familiada". Mimo że wiele czasu minęło od zakończenia "Rolnika", Elżbieta Czabator nadal aktywnie angażuje się w różne projekty medialne. Dlatego też przygotowaliśmy dla was niezwykłą galerię zdjęć. 📢 Zarobki kontrolerów biletów - mamy stawki i komentarze. Zobaczcie jakie dostają przelewy z wypłatami Kontroler biletów czyli potocznie kanar to zwykle osoba która nie cieszy się sympatią społeczną. Zdecydowanie niewdzięczna praca sprawia że zainteresowanie tym zajęciem zarobkowym nie należy do najpopularniejszych. A jak wynagradzani są kontrolerzy biletów? Sprawdzamy ile zarabiają kanarzy w różnych miastach w kraju.

📢 Elżbieta Romanowska - tak wyglądała kiedyś jako "Gesslerowa". Podobna do Magdy Gessler? Elżbieta Romanowska to w ostatnim czasie jedna z najpopularniejszych gwiazd rodzimego show-biznesu. Głośno o niej zrobiło się po ogłoszeniu zmian w Polsacie. Ela Romanowska została nową prowadzącą program "Nasz Nowy Dom". Wcześniej znana była m.in. z "Rancza", gościnnie pojawiała się także w "Świecie według Kiepskich". W jednym z odcinków tego ostatniego sitcomu wcieliła się w "Gesslerową". Tak wyglądała Elżbieta Romanowska jako Magda Gessler. Podobna? Szczegóły niżej. 📢 To oznacza sen o zmarłej osobie - informacje z sennika. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek - tak spędzili wakacje. Siatkarz i influencerka - ładna z nich para? Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to nowa para w sportowo-celebryckim świecie. Siatkarz i popularna fryzjerka i influencerka wybrali się na wspólny wypoczynek. Zobaczcie jak spędzają czas na co dzień >>> 📢 Rowan Atkinson - tak wyglądał w młodości. Jaś Fasola miał kiedyś fryzurę afro Rowan Atkinson to brytyjski komik i aktor, który zyskał popularność i przychylność widzów, dzięki wcieleniu się w postać Jasia Fasoli. Choć serial składał się z zaledwie 15 odcinków, zapewnił Atkinsonowi międzynarodową popularność. Jak uwielbiany komik wyglądał w młodości, jeszcze zanim stał się sławny? Uwagę przykuwa jego fryzura - okazuje się, że nosił afro. Oto zdjęcia z młodości Rowana Atkinsona.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest!

📢 Krótkie paznokcie - nowe pomysły. Takie kolory i zdobienia na krótkich paznokciach są teraz najmodniejsze Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Krótkie paznokcie są bardzo popularne wśród kobiet - są nie tylko wygodne, ale i modne. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Krótkie paznokcie mogą być śliczne i bardzo kobiece, często prezentują się lepiej prezentować, niż długie paznokcie. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje krótkich paznokci. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Najgorsze żony według znaczenia imienia. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem. 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Utalentowana sprinterka, miłośniczka zwierząt, fanka tatuaż Ewa Swoboda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich lekkoatletek. Nie tylko z powodu wyników sportowych. Jaka jest na co dzień? 📢 Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarska miłość po prostu kwitnie Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Zawisza Bydgoszcz znowu wygrał. Kibice byli zadowoleni - mamy zdjęcia z trybun i boiska W 4. kolejce III ligi Zawisza Bydgoszcz podejmował Flotę Świnoujście.

📢 Tak było na Dożynkach 2023 w gminie Aleksandrów. Tym razem świętowali w Otłoczynie Do godz. 24 trwa impreza w Otłoczynie. Tu odbyły się dożynki 2023 gminy Aleksandrów. W upalną niedzielę, 20 sierpnia nie brakowało atrakcji i mieszkańców. 📢 Tak bawiliście się na dożynkach gminy Wielgie. Na imprezie były całe rodziny - zdjęcia W Wielgiem odbyły się dożynki gminne, których miejscem od lat jest miejscowy park. Po rozpoczęciu uroczystości starostowie dożynek Justyna Giza i Marcin Jasiński, jak nakazuje tradycja, przekazali bochen chleba wójtowi Tadeuszowi Wiewiórskiemu. Następnie podzielono się chlebem. Trzynaście sołectw przygotowało wieńce dożynkowe, które były piękne i okazałe. 📢 W gminie Kikół powstały piękne i pomysłowe witacze dożynkowe. Zobaczcie ich zdjęcia! Na dożynki zapraszają pomysłowe witacze, ustawiane zazwyczaj przy drogach. Ich rola polega na przyciąganiu uwagi przejeżdżających. Dlatego najczęściej mają humorystyczny charakter. Z roku na rok zyskują na popularności, a mieszkańcy wsi prześcigają się w pomysłach, by przygotować najładniejszy. W gminie Kikół, która jako pierwsza w powiecie lipnowskim zorganizowała dożynki, ogłoszono konkurs dla twórców witaczy. Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Powstało dziewięć niepowtarzalnych witaczy!

📢 Tak bawiliście się na dożynkach 2023 w gminie Rojewo. Gwiazdą imprezy był Power Boy. Zobaczcie zdjęcia Pełne atrakcji było święto plonów 2023 w Rojewie. Były podziękowania dla rolników i bogata oferta rozrywkowa dla uczestnikó dożynek. 📢 Czerwona flaga i zakaz kąpieli na plażach w Grudziądzu. Tylko na Delfinie brak sinic W Grudziądzu, nad Jeziorem Rudnickim Wielkim, z powodu sinic zamknięte są plaże miejska i dzika administrowane przez MORiW. Za to woda przy plaży GOW "Delfin" jest czysta i nadaje się do kąpieli.

📢 Helena Vondrackova - tak mieszka i żyje na co dzień. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova.

📢 Oszustwa w klubach "Cocomo". Kolejne zatrzymania CBŚP. Co z klubem w Toruniu? Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało w poniedziałek (21 sierpnia) o zatrzymaniu kolejnych 20 osób podejrzanych o udział w rozbojach na klientach klubów nocnych. To m.in. tancerki i kelnerki. Łącznie w kraju jest już 129 podejrzanych. Toruński klub został zamknięty i "pozostaje w zainteresowaniu śledczych". 📢 Najlepsze przepisy z cukinii - lista. Oto podpowiedzi od influencerów z Instagrama Cukinia ma wiele zastosowań w kuchni. I co najważniejsze, jest w dobrej cenie, możemy więc z niej do woli korzystać. Influencerki prześcigają się w podawaniu przepisów na pyszne dania z cukinią. Zobacz niżej, jakie są najlepsze przepisy z dodatkiem tego popularnego warzywa. 📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Które znaki zodiaku będą miały kłopoty finansowe? Wrzesień zbliża się nieuchronnie. To miesiąc zmian dla uczniów ale i ich rodziców. Dlatego sprawdzamy co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze a które mogą wpaść w tarapaty? Co czeka ogniste Barany i Lwy? Czy rozrzutny Skorpion musi uważać na swój portfel? Przygotowaliśmy dla Was horoskop.

📢 Piramidy w Polsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Dlaczego powstały właśnie w naszym kraju? Jakie tajemnice skrywają? Piramidy najczęściej kojarzą nam się z Egiptem czy budowlami na terenach zamieszkiwanych dawniej przez Majów. Tymczasem w Polsce znajduje się ich całkiem sporo! Niektóre z nich wyglądają bardzo tajemniczo, a ich historia tylko utwierdza nas w przekonaniu, że warto zobaczyć je z bliska. Jakie tajemnice skrywają te budowle?

📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Kliknij - zobacz jakie jest znaczenie twojego imienia Do imion od dawna przypisywane są pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla Was ranking na podstawie znaczenia imion według opinii ezoteryków. Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was zestawienie najinteligentniejszych. 📢 Skład Zooleszcz GKM Grudziądz już gotowy? Gleb Czugunow już się pożegnał z kibicami Grudziądzki klub pożegna się z Nicki Pedersenem, w składzie będzie trzech Australijczyków. Tak - według nieoficjalnych informacji - może wyglądać ekipa Zooleszcz GKM w roku 2024. Wiadomo już, że z drużyną pożegnał się Gleb Czugunow.

📢 Tak Adrianna i Michał z programu Rolnik szuka żony wyglądali na sesji narzeczeńskiej - mamy zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z tych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Ona napisała do niego list, bo zachęcił ją do tego dziadek, który w odpowiednim momencie włączył TVP 1. A Michał? - W domu zawsze nazywali mnie szczęściarzem. Postanowiłem sprawdzić to moje szczęście. Wybrałem list od Ady i bez czytania zaprosiłem ją do programu - wspomina Michał. Oboje nie żałują swoich decyzji. Zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Wkrótce odbędzie się ślub. Niedawno zafundowali sobie sesję narzeczeńską. Wyglądają przepięknie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz!

📢 Ogromny byk uciekł z gospodarstwa, poturbował dwie osoby! Zwierzę gonili strażacy i policjanci, padły strzały Strażacy, druhowie z kilku jednostek OSP i policja zaangażowana była w złapanie rozwścieczonego byka, który uciekł z gospodarstwa. 📢 Takie imiona mają najgorsze żony. Według znaczenia imion te panie nie są stworzone do roli małżonki Żona to partnerka, przyjaciółka i kochanka w jednej osobie. Idealne żony to takie które są wierne, rodzinne, troskliwe ale i dające przestrzeń. Choć wiele kobiet posiada cechy, które idealnie oddają charakter idealnej żony to nie potrafią się odnaleźć w związku. Przygotowaliśmy dla Was listę imion kobiet, które nie nadają się do roli żony.

📢 Takie są zarobki w sklepach po kolejnej podwyżce najniższej krajowej w 2023 roku. Tyle teraz się zarabia na kasie Od 1 lipca 2023 roku najniższe wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 3600 złotych brutto. W związku z podwyżką zmieniły się wynagrodzenia pracowników z minimalną pensją ale nie tylko. Dlatego sprawdzamy ile zarabiają pracownicy popularnych sklepów, takich jak Lidl, Biedronka, Kaufland i inne.

📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera. Mamy zdjęciach nowej kuchni Gesslera Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska. 📢 Zamiokulkas ma żółte liście? Wypróbuj ten domowy nawóz za kilka złotych, a zamiokulkas będzie rósł w oczach Zamiokulkas to kwiat nie tylko ładny, ale i stosunkowo łatwy w uprawie. Odpowiednio pielęgnowany zamiokulkas potrafi mocno się rozrosnąć i osiągnąć spore rozmiary. Ta roślina doniczkowa sprawdza się zwłaszcza u osób, które często zapominają o podlewaniu swoich kwiatów. Warto wiedzieć, że zamiokulkas lubi półcień, dobrze znosi też cień. A co zrobić, gdy zamiokulkas słabo rośnie i nie ma nowych liści, a te, które ma - żółkną? Mamy na to łatwy sposób. Sprawdź.

📢 Tyle dni wolnych będzie w nowym roku szkolnym 2023/24. Mamy kalendarz - będzie ich sporo Wakacje na półmetku, coraz więcej osób lada dzień rozpocznie przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Warto więc już sprawdzić pozytywne informacje dotyczące nadchodzącego roku szkolnego, czyli dni wolne. Przygotowaliśmy dla Was przegląd kalendarza szkolnego i wykaz dni wolnych, a będzie ich całkiem sporo.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Te meble to hity PRL-u. Wystrój pokoi z lat 60-80. znów w modzie w wersji vintage. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem.

📢 Francja Elegancja po Kuchennych rewolucjach została zamknięta [OPINIE, MENU, CENY] Francja Elegancja (dawniej: Szachownica) w Poznaniu przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Czy rewolucja się udała? Dlaczego restauracja została zamknięta? Poznajcie szczegóły rewolucji, opinie gości o Francji Elegancji oraz menu i ceny.

