Przegląd prasy 26.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć”?

Prasówka 26.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz.

📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz.

Prasówka 26.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w maju. Już w majówkę mogą spodziewać się zastrzyku gotówki i nowej miłości! W majówkę i całym maju szczęście uśmiechnie się do kolejnych znaków zodiaku. Niektórzy mogą spodziewać się dodatkowej gotówki na wyjazd z bliskimi, innych czeka w pracy awans, a jeszcze inni zakochają się z wzajemnością. Astrologowie sprawdzili, komu los będzie sprzyjał w maju. Sprawdź, czy gwiazdy wytypowały twój znak zodiaku!

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Taka ma być najniższa krajowa w 2024. Mamy prognozowaną tabele wyliczeń płacy minimalnej 2024 Wynagrodzenie minimalne wzrosło w 2023 roku - od stycznia 2023 roku najniższa krajowa w Polsce wynosi 3490 zł brutto. Kolejna podwyżka płacy minimalnej została wyznaczona na lipiec 2023 roku. Zatem po dwóch podwyżkach w tym roku najniższa krajowa będzie wynosić 3600 zł brutto. To o 590 zł więcej, niż w ubiegłym roku. Czy w przyszłym roku pensja minimalna też pójdzie w górę? Czy również dwukrotnie? Ile będzie wynosiła najniższa krajowa w 2024 roku? Szczegóły przedstawiamy w artykule.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny kwiecień 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad milion złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Te osoby unikną opłat za Abonament RTV w maju 2023. Oni nie muszą płacić - mamy tabelę zwolnionych Te osoby unikną opłat za abonament RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Kamila Boś z Rolnik Szuka Żony już tak nie wygląda. Taką metamorfozę przeszła gwiazda programu Kamila Boś stała się sławna dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Choć męża tam nie znalazła, to zdobyła szerokie grono fanów w całym kraju. Gwiazda w ostatnich dniach postawiła całkowicie zmienić swój wizerunek. Zobacz, jak obecnie wygląda. 📢 Tak dziś wygląda Krystyna Podleska - metamorfoza po latach. Gwiazda PRL i bohaterka filmu "Miś" ma 75 lat Krystyna Podleska, obecnie Christine Paul-Podlasky, to aktorka, która zasłynęła rolą Aleksandry Kozeł, kochanki Ryszarda Ochódzkiego w filmie "Miś" Stanisława Barei. "Miś" z 1981 roku stał się prawdziwym hitem. To kultowa polska komedia ukazująca absurdy PRL-u. Krystyna Podleska - seksbomba PRL-u i gwiazda "Misia" - ma dziś 75 lat. Jak wygląda? Zobacz, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - nowa prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur Do Sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Oto najgorsze pomysły na prezent na komunię 2023. Możesz narazić się na śmieszność. Tego nie dawaj na komunię [lista] Prezent na komunię to nie lada wyzwanie. Wiele osób staje przed dylematem, jaki prezent dać dziecku na komunię a im bliżej uroczystości, tym problem, co wręczyć na komunię świętą, staje się bardziej palący. Najczęściej prezentem na komunię świętą są pieniądze, wiele osób jednak decyduje się na tradycyjny prezent. Czego na pewno nie dawać na komunię świętą? Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie prezenty dla dziecka na pierwszą komunię świętą raczej nie spotkają się z entuzjazmem. Oto lista najgorszych pomysłów na prezent na komunię.

📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas grillowania. Kiedy kłaść mięso na grillu, żeby było soczyste? Wiele produktów smakuje lepiej z grilla. Na grillu można przyrządzić wiele przepysznych potraw, chociaż najpopularniejsze to niezmiennie karkówka i kiełbasa. Dania z grilla są uwielbiane za smak i aromat. Już od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Okazuje się, że grillowanie to wcale nie taka prosta sprawa. Jak grillować, by mięso było soczyste a jedzenie smaczne? Czego lepiej w ogóle nie grillować? Zobacz koniecznie, jakie błędy popełniamy najczęściej podczas grillowania. Sprawdź, czy tak robisz!

📢 Bezpieczny Kredyt 2 procent - wyliczenia możliwych kredytów. Tak sprawdzisz możliwy zysk z programu Bezpieczny Kredyt 2 procent - tak sprawdzisz czy warto skorzystać z programu. Niestety zakup własnego mieszkania nie należy obecnie do łatwych. Ceny nieruchomości cały czas idą w górę, a kredyty drożeją. Do osób, dla których zakup mieszkania jest sporym wyzwaniem stworzono program "Bezpieczny Kredyt 2 procent". Istnieje także kalkulator internetowy, dzięki któremu sprawdzimy, czy warto z tego programu skorzystać. 📢 Dzięki tym ulgom podatkowym możesz sporo zyskać w 2023 roku. Zyskasz nawet kilkaset złotych To już ostatni dzwonek na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Każdy podatnik ma czas do 2 maja, aby rozliczyć się z fiskusem. Jeśli tego nie zrobimy nasze zeznanie zostanie rozliczone automatycznie a to oznacza, że nie wszystkie należne nam ulgi zostaną naliczone. Zobaczcie co można odliczyć od podatku i zyskać pieniądze. Mamy dla Was małą ściągę.

📢 Te długi mogą się przedawnić. Zobaczcie po jakim czasie długów nie trzeba spłacać Długi po upływie określonego czasu mogą się przedawnić, a więc nie ma obowiązku ich spłacać. To jednak nie takie proste. Jeśli będziemy czekać na przedawnienie możemy wpędzić się w większe kłopoty. Do przedawnienia długu muszą być spełnione jeszcze inne warunki poza upływem czasu. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informację dotyczące przedawnienia długów. 📢 Tak wygląda teraz Laura Michnowicz, była żona Józefa Wojciechowskiego. Po rozwodzie zmieniła wizerunek Laura Michnowicz 10 lat temu była żoną znanego dewelopera Józefa Wojciechowskiego. Ma z nim dwóch synów, a po rozwodzie zmieniła image, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem w mediach społecznościowych. 📢 Tyle kosztuje naładowanie telefonu. Mamy wyliczenia kosztów naładowania telefonu Ładowanie telefonu za pomocą ładowarki zużywa energię elektryczną, która jest mierzona w kilowatogodzinach. Sprawdzamy, ile kosztuje ładowanie telefonu komórkowego.

📢 Tak popularne polskie gwiazdy nazywały się przed ślubem. Oto nazwiska panieńskie polskich celebrytek Małgorzata Kostrzewska, Katarzyna Matusiak czy Magda Ikonowicz. Choć nazwiska są nieznane, to tak naprawdę są to jedne z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Dzisiaj posługują się jednak zupełnie innymi nazwiskami. Oto panieńskie nazwiska polskich celebrytek. Sprawdź, jak gwiazdy nazywały się przed ślubem! 📢 Oto najbogatsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane z Ministerstwa Finansów Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbogatsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbogatsze. Poznajcie 10 najbogatszych gmin w naszym regionie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. 📢 Takie są znaki zdrady przez partnera. Takie sekrety wyjawia Wróżka Roma Ciągle czujesz niepewność w związku? Sygnały zdrady wcale nie są tak oczywiste, jak się wydaję. Poszczególne znaki zodiaku zdradzają w charakterystyczny sposób. Specjalnie na życzenie naszych czytelników Wróżka Roma przygotowała zestawienie sygnałów, które mogą świadczyć o niewierności partnera. Oto najważniejsze z nich. 📢 Po tylu latach możesz wyrzucić stare dowody zapłaty. Nie trzeba ich już przechowywać Stare rachunki mogą być problemem, gdy uzbiera się ich z kilku lat. Każdy z nas ma pewnie w domu szafkę z "papierami". Jak długo powinniśmy przechowywać dokumenty? Jak się okazuje powinniśmy w rachunkach robić regularne porządki i wyrzucać te, którym upłynął już czas ważności. Przygotowaliśmy dla Was małą ściągawkę. Zobaczcie, jak długo przechowywać rachunki i inne ważne dokumenty.

📢 Jak ładować telefon, żeby bateria trzymała dłużej? Takie ładowanie telefonu może być niebezpieczne - sprawdź Jak prawidłowo ładować baterię w smartfonie, żeby bateria trzymała dłużej? Czy trzeba ładować telefon do 100%? Czy można ładować telefon przez całą noc? Wiele osób ładuje swój telefon nawet codziennie. Sposób ładowania telefonu ma duży wpływ na długość pracy baterii. Ale nie tylko. Okazuje się, że to, w jaki sposób i gdzie ładujemy baterię może zagrażać naszemu bezpieczeństwu. - Urządzenia mobilne mogą stać się celem hakerów - ostrzegają służby. Sprawdź, czy też tak robisz! Zobacz też, jak ładować baterię w smartfonie.

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Nowa tabela wyliczeń świadczenia Czternasta Emerytura nie jest wypłacana wszystkim seniorom. Warunkiem otrzymania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego. Dlatego niektórzy emeryci otrzymają tę emeryturę niższą bądź nie otrzymają jej wcale. Zobaczcie tabele wyliczeń!

📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Oto najzdrowsze śniadanie. Neurolodzy są pewni - te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Horoskop japoński na 2023 rok. Wiemy, co Cię czeka według numerologii japońskiej Horoskop japoński to swego rodzaju przepowiednia oparta na numerologii. Jednak przy horoskopie japońskim do cyfry dodatkowo przypisywana jest także planeta, która ma wpływ na nasze zachowanie. Zobaczcie co Was czeka w najbliższym czasie.

📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze! Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika. 📢 Oto najlepsze zioła na cholesterol. Zobacz, jak obniżyć cholesterol domowymi sposobami Zioła na cholesterol to dobry sposób na wspieranie terapii lekami, a także doskonała alternatywa w przypadku kiedy poziom cholesterolu nie odbiega mocno od normy i chcemy podjąć próbę wyrównania go mniej inwazyjnymi sposobami.

📢 Oto 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie! 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu. 📢 Te aplikacje wykradają pieniądze i dane z naszych telefonów. Zostały wycofane z Google Play - aktualizacja kwiecień 2023 Sklep Google Play pełny jest aplikacji, które przydatne są nam każdego dnia. Niestety to także miejsce, w którym oszuści umieszczają zainfekowane aplikacje, których celem jest kradzież pieniędzy lub danych osobowych. Co gorsza, jeśli aplikacja zostanie zgłoszona i Google Play wycofa ją ona nadal będzie się znajdowała na naszym telefonie do czasu aż jej sami ręcznie nie odinstalujemy. Dlatego warto sprawdzać nasze aplikacje i w razie podejrzeń usuwać je z naszych urządzeń.

📢 Tak urządzili się Adrianna i Michał z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce ślub gwiazd programu Adrianna i Michał mieszkają na Podlasiu. Poznali się w 9. edycji kultowego programu TVP 1 "Rolnik szuka żony". Wkrótce wesele. Po ślubie zamieszkają z rodzicami Michała. W przyszłości jednak chcieliby wybudować swój własny dom. - Zobaczymy jednak, jak się życie potoczy - wyznaje Ada. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Oto zaskakujące skutki jedzenia kiełbasy z grilla. To się dzieje z organizmem, gdy jemy grillowaną kiełbasę Polacy kochają grillować. Nie bez powodu grillowanie nazywane bywa naszym "narodowym sportem". Dania z grilla uwielbiamy za smak i od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Najpopularniejsze potrawy na grilla to karkówka i kiełbasa. Niezależnie od tego, czy grill jest gazowy czy na węgiel drzewny, jedzenie kiełbasy z grilla może wiązać się z pewnymi zaskakującymi skutkami ubocznymi dla zdrowia. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz kiełbasę z grilla? Zobacz, co mówią dietetycy.

📢 Oto Wilkowyje z serialu "Ranczo". To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji - zdjęcia Autobus z Warszawy objeżdża niewielki rynek w centrum wsi. Obok jest przystanek i sklep w barwach unijnych. A na ławeczce klienci z Mamrotami. Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jest tak, jak w serialu "Ranczo" - zresztą zobaczcie sami! 📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne.

📢 Tak wygląda dzisiaj Linda Evans, słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2022 roku skończyła 80 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Oto miejsca, w których kręcono kultową komedię "Sami swoi" o Kargulu i Pawlaku. To dobry pomysł na majówkę. Zobaczcie zdjęcia Kultową komedię "Sami swoi" o perypetiach Kargula i Pawlaka nakręcono 56 lat temu. Teraz powstaje prequel legendarnego filmu ze Zbigniewem Zamachowskim i Mirosławem Baką w rolach głównych. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Wówczas w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza.

📢 Piorun uderzył w farę w Chełmnie! Ćwiczenia strażaków z Chełmna, Świecia, Bydgoszczy [zdjęcia] Na obiekcie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie w poniedziałek (24.04.2023) odbyły się ćwiczenia, w których wzięli udział strażacy z Chełmna, Świecia i z Bydgoszczy. 📢 Kolizja samochodu osobowego z tramwajem w Grudziądzu. Sprawca ukarany srogim mandatem [zdjęcia] Do stłuczki doszło we wtorek, 25 kwietnia około godz. 8. Na szczęście obyło się bez poszkodowanych, ale kierujący osobowym fiatem został ukarany wysokim mandatem. 📢 Sezon letni w Grudziądzu. Darmowe wejścia na plaże miejskie. Co z basenami w Tarpnie? Sezon letni w Grudziądzu rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do końca wakacji. Wejścia na wszystkie trzy miejskie kąpieliska będą darmowe. Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku prowadzi intensywne prace przed startem sezonu. O los basenów odkrytych w Tarpnie dopytywał podczas ostatniej sesji radny PiS-u, Miłosz Joniec.

📢 Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie! 📢 Wstrząsające morderstwo w Chodzieży, w Wielkopolsce. W domu znaleziono pięć osób, w tym niemowlę. Prokuratura wskazuje sprawcę Przerażająca zbrodnia w Wielkopolsce. W poniedziałek, 24 kwietnia, około godziny 20, w jednym z domów jednorodzinnych w Chodzieży przy ulicy Podgórnej znalezione zostało pięć ciał. Nie żyją cztery osoby dorosłe i kilkumiesięcznego dziecko. Policja prowadzi dochodzenie. Wstępne ustalenia wskazują na samobójstwo rozszerzone. Jednak śledczy nie wykluczają żadnego z wariantów. Przynajmniej część ofiar była skrępowana.

📢 Takie jedzenie dostają pacjenci w polskich szpitalach. Te zdjęcia wysłali nam czytelnicy - nie są podrabiane Szpitalne jedzenie od lat jest tematem wielu sporów i dyskusji. Jedni sobie je chwalą, drudzy nie zostawiają na nim suchej nitki. Jak to wygląda w rzeczywistości? Z pomocą przyszli nam jak zwykle niezawodni czytelnicy. Te zdjęcia od pacjentów nie są podrabiane. Zobaczcie, jak karmią w polskich szpitalach w 2023 roku. Zdjęcia posiłków znajdziesz w naszej galerii. 📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny z ukochaną Mariną. Apartament w Turynie, a wkrótce nowy dom w Zakopanem [zdjęcia] Wojciech Szczęsny to gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski i Juventusu. To on był naszym najlepszym piłkarzem w przegranym meczu 1:3 z Czechami. Razem z ukochaną Mariną i synkiem Liamem mieszkają na co dzień w przestronnym i nowocześnie urządzonym apartamencie we Włoszech, a teraz szykują się także do budowy nowego domu w Zakopanem. Tak urządził się w Turynie Wojciech Szczęsny - zobaczcie jego prywatne zdjęcia z ukochaną Mariną u boku.

📢 Oto obowiązkowe wyposażenie roweru w 2023. Za brak tych elementów grozi mandat nawet 500 zł Obowiązkowe wyposażenie roweru regulują przepisy prawne. Lista ta nie jest długa a wymogi nie są trudne do spełnienia, jednak niektórzy rowerzyści zapominają o tych podstawowych elementach. Za jazdę bez któregoś z obowiązkowych elementów wyposażenia roweru rowerzyście grozi mandat od 20 do nawet 500 zł. Zobacz teraz, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru. 📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 25.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.

📢 4000 zł rekompensaty inflacyjnej już wkrótce! Po dodatek może sięgnąć aż 8 milionów gospodarstw domowych. Oto szczegóły 25.04.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł dla każdego! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Wzięła udział w "Top Model 9". Tak dziś wygląda Patrycja Sobolewska z Kujawsko-Pomorskiego. "Przepiękna metamorfoza" [zdjęcia] Pochodząca spod Gąsawy w powiecie żnińskim Patrycja Sobolewska wzięła udział w dziewiątej edycji polskiego "Top Model". Miała wówczas 23 lata, a na koncie m.in. udział w wyborach miss. Z nieco nieśmiałej dziewczyny stała się gwiazdą programu. Z odcinka na odcinek coraz bardziej zachwycała nie tylko jurorów, ale i fanów programu obserwujących wschodzących modeli i modelki. Co dziś robi Patrycja Sobolewska?

📢 Takie trzynaste emerytury wypłacono seniorom w kwietniu 2023. Ostatnie osoby czekają na pieniądze Takie trzynaste emerytury 2023 wypłacono seniorom w kwietniu 2023. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 W tym mieście w Kujawsko-Pomorskiem mieszkania są najtańsze w kraju! Znamy ceny Mieszkania w dużych polskich miastach są coraz droższe, ale w wielu mniejszych ceny stanęły w miejscu. Takim miejscem jest kujawsko-pomorski Grudziądz.

📢 Tak mieszka Andrzej Piaseczny na wsi. Zobaczcie - wiejska posiadłość wygląda niesamowicie "Jeszcze bliżej", "W imię deszczu", "Chodź, przytul, przebacz" - te hity śpiewała niegdyś cała Polska. Andrzej Piaseczny należy do grona najpopularniejszych artystów w Polsce. Piosenkarz pokochał Góry Świętokrzyskie, w podnóża których ma piękny dom. Wiejska posiadłość zachwyciła internautów. Zobaczcie sami, jak mieszka Andrzej Piaseczny.

📢 W takich sytuacjach można przejechać na czerwonym świetle. Za to kierowca nie zostanie ukarany Przejazd na czerwonym świetle to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Kierowcy, którzy nie zatrzymują się na czerwonym świetle, dostają bardzo wysokie kary. Okazuje się, że istnieją jednak sytuacje, kiedy można - a czasem nawet trzeba - przejechać na czerwonym świetle. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich wyjątkowych sytuacjach możliwy jest przejazd na czerwonym świetle. 📢 Taki na co dzień jest Dawid Kwiatkowski - wiek, wzrost, rodzina, dziewczyna. Oto prywatne zdjęcia jurora The Voice Kids Od pierwszego sezonu jest jednym z jurorów i trenerów w programie rozrywkowym The Voice Kids. Dawid Kwiatkowski, bo o nim mowa, to popularny i lubiany wokalista. Pomimo młodego wieku cieszy się dużym uznaniem, a jego piosenki często są puszczane w radiu.

📢 Taka na co dzień jest Sanah, która ma sześcioro rodzeństwa. Mamy zdjęcia wnętrz jej mieszkania Sanah to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Bardzo szybko zdobyła rozgłos i sympatię wśród swoich fanów. Jest uwielbiana zarówno za swoją muzykę i tworzone do nich teledyski, jak i swój styl bycia. Jaka jednak jest na co dzień, poza koncertami? Przedstawiamy prywatne zdjęcia wokalistki! Koniecznie sprawdź naszą galerię!

📢 Tak mieszkają książe Harry i Meghan Markle w Kalifornii. Rezydencja robi ogromne wrażenie Nie milkną kontrowersje wokół księcia Harry'ego i Meghan Markle. W grudniu 2022 na platformie Netflix ukazał się film dokumentalny, w którym para opowiedziała o swojej złożonej drodze życiowej oraz kulisach trudnej decyzji o odejściu z dworu królewskiego. Harry i Meghan latem 2020 roku zdecydowali się opuścić Wyspy Brytyjskie i zamieszkać w Kalifornii. Ich nowy dom robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia!

📢 Te znaki zodiaku odpychają miłość. Oni mają problem ze znalezieniem partnera Większość ludzi nie lubi samotności i pomimo dużego wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół marzy o szczęśliwym związku. Jednak niektórym znakom zodiaku znalezienie drugiej połówki sprawia wiele trudności. Przyczyna tkwi w ich charakterze. Astrologowie wskazali, które znaki zodiaku odpychają miłość. 📢 Tak mieszka Kamil Stoch wraz z żoną Ewą. Wnętrza ich domu wyglądają jak z bajki! [zdjęcia] Tak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą. Wspaniała posiadłość to największa atrakcja turystyczna Zębu, rodzinnej wsi naszego mistrza. Pałac w góralskim stylu budzi zachwyt turystów. A jak żyją w nim Kamil Stoch i jego żona Ewa? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatu. Tyle pieniędzy możemy wypłacić w bankomatach popularnych banków Obecnie coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja wymaga gotówki. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Poznaj limity wypłat gotówki.

📢 Tak mieszka Antek Królikowski. Aktor po rozstaniu z Joanną Opozdą ma nową partnerkę [zdjęcia] Antek Królikowski chętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego. Na swoim Instagramie regularnie publikuje prywatne zdjęcia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Antek Królikowski.

📢 Takie są najlepsze tatuaże dla mam. Tak kobiety prezentują macierzyństwo [zdjęcia] Bycie matką to jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakie może mieć do wykonania kobieta. Jest to także powód do dumy. Często kobiety decydują się utrwalić fakt posiadania dzieci właśnie w tatuażu. Poprzez trwałe rysunki na ciele chcą pokazać światu, że pełnią rolę matki. Tatuaże u kobiet powstają zaraz po tym, jak urodzą dziecko, kiedy dzieci są już starsze czy w momencie straty ukochanego potomka. Prezentujemy galerię tatuaży, na które zdecydowały się mamy - poszukaj inspiracji i znajdź coś dla siebie!

📢 Horoskop na maj 2023. Oni mają szanse na duże pieniądze. Wiemy, co Was czeka w najbliższych tygodniach Horoskop to swego rodzaju przepowiednia dla osób urodzonych pod daną gwiazdą. Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Sprawdzamy, które znaki zodiaku mają szanse na duże pieniądze. Zobaczcie, co mówią gwiazdy. 📢 21-latek kierujący bmw potrącił chłopca na chodniku w Radziejowie [zdjęcia] Kierujący bmw nie opanował auta i potrącił chłopca na chodniku. Dziecko trafiło do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Do tego poważnego zdarzenie drogowego doszło w poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku. Szczegóły, zdjęcia. 📢 W Golubiu-Dobrzyniu trumna wypadła z karawanu. Sprawą zajęła się policja W poniedziałek 24 kwietnia 2023 w Golubiu-Dobrzyniu z jadącego karawanu wypadła trumna. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że była wieziona na uroczystości pogrzebowe.

📢 Takie są ceny warzyw i owoców na targowiskach w kwietniu 2023. Mamy dane z Kujaw i Pomorza Papryka to jedno z warzyw, które w marketach stało się droższe od mięsa. Sprawdzamy ile trzeba zapłacić za warzywa i owoce na targowisku. Zobacz w galerii ceny w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur w 2024 roku Niedawno rząd złożył obietnicę, że inflacja szybko zacznie spadać, jednakże wydaje się, że była to zbyt optymistyczna prognoza. Wszystko wskazuje na to, że wysokie ceny pozostaną z nami na dłuższy czas, co oznacza, że rządowe plany odnośnie waloryzacji emerytur i rent na przyszły rok nie są już aktualne. Należy wziąć pod uwagę potrzeby seniorów i zwiększyć minimalne kwoty emerytur o około 200 zł brutto w 2024 roku.

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Takie pieniądze dostaną jeszcze nauczyciele w tym roku [stawki] W 2023 roku pensja zostanie podwyższona dwukrotnie. Pierwsze zmiany weszły już w życie w styczniu. Na jakie wynagrodzenie będą mogli liczyć nauczyciele? O ile wzrośnie ich pensja? Nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy budżetówki, mogą liczyć na znaczne podwyżki. Zobaczcie w naszej galerii, o ile wzrośnie pensja nauczycieli w 2023 roku.

📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ogromna posiadłość pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Jej kariera nabrała ogromnego tempa od udziału w Top Model. Klaudia El Dursi to obecnie jedna z czołowych gwiazd stacji TVN. Bydgoszczanka od lat jest prowadzącą show "Hotel Paradise". Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, a także ma na swoim koncie epizodyczne role w filmach i w serialach. W ukochanej Bydgoszczy ma piękny apartament z widokiem na Wyspę Młyńską. Dotychczas mieszkała w ogromnej posiadłości pod miastem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wnętrza domu i mieszkania Klaudii El Dursi.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu. 📢 Taki salon ma Dariusz Wardziak, stolarz Szelągowskiej. Takie pomysły na meble ma Darek Stolarz Darek Wardziak, znany też jako Darek Stolarz, to znany stolarz właśnie i projektant mebli. Jest znany z wielu programów telewizyjnych, w których projektuje i wykonuje meble. To przede wszystkim „Domowe rewolucje” oraz „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”. Darek Stolarz chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi projektami oraz gotowymi meblami. Ostatnio pochwalił się swoim nowym salonem. Zobaczcie!

📢 Była pielęgniarką w "Na dobre i na złe". Tak teraz wygląda aktorka Katarzyna Bujakiewicz. "Wokół tej kobiety kręci się pół świata" [zdjęcia] Katarzyna Bujakiewicz, jak stwierdziła w wywiadach, z nikim nie musi już rywalizować ani nikomu nic udowadniać, bo w pracy dawno już osiągnęła pełną dojrzałość. Ale jeśli myślicie, że zwolniła tempo po 50-tce, którą świętowała we wrześniu 2022 roku, nic bardziej mylnego. Artystkę wręcz rozpiera energia do działania. Sporo się u niej dzieje. O tym, jak i w czym się teraz realizuje, piszemy niżej. 📢 Tak wyglądają meble Julii Wieniawy z mieszkania wartego 2 miliony złotych! Ich ceny zaskakują - zobacz Julia Wieniawa - młoda polska aktorka i piosenkarka - mieszka w komfortowym dwupoziomowym mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Jej dwupoziomowy apartament wart jest 2 miliony złotych! Julia Wieniawa planuje nieco odświeżyć wnętrza, postanowiła więc wystawić części mebli na sprzedaż w bardzo przystępnych cenach. Część mebli rozeszła się w mgnieniu oka! Jak mieszka Julia Wieniawa? Zobacz zdjęcia z jej luksusowego apartamentu.

📢 Dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia. Dla tych seniorów jest nawet kilkaset złotych miesięcznie Dodatki do emerytury po 65. roku życia. Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w postaci trzynastej i czternastej emerytury, ale nie tylko. Są też specjalne dodatki do emerytury, które uzupełniają podstawowe świadczenie. Ile wynoszą i kto może się ubiegać o pieniądze? 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Takie są teraz nowe stawki świadczeń Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur.

SONDA ULICZNA