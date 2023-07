Przegląd prasy 26.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle w 2023 roku są warte znaczki pocztowe z PRL. Niektórzy kolekcjonerzy wysoko je sobie cenią [26.07.2023]”?

📢 Tragiczny wypadek na DK 25 w miejscowości Wronowy niedaleko Mogilna. Zderzyły się trzy auta, dwie osoby nie żyją Dwie osoby nie żyją a trzy zostały ranne po wypadku, do którego doszło w miejscowości Wronowy w pow. mogileńskim niedaleko Strzelna.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem [26.07.2023] Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek.

📢 Oto TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic - zobaczcie zdjęcia Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie! 📢 Tak kiedyś wyglądała Michałowa z serialu Ranczo. Marta Lipińska była przepiękną kobietą - zdjęcia Marta Lipińska-Englert to 83-letnia aktorka, która na swoim koncie ma mnóstwo fantastycznych ról. Masowa publiczność telewizyjna pokochała ją zwłaszcza za rolę Michałowej, czyli gosposi proboszcza w serialu "Ranczo" w TVP 1. Marta Lipińska po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1962 roku. Była przepiękna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia przedstawiające Martę Lipińską w młodości.

📢 Tak mieszkają dziś Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra - oto zdjęcia Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce. 📢 Tak mieszka teraz Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Ma żonę i dziecko - zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda dziś Chuck Norris. Ma już 83 lata i ciągle jest w dobrej formie - zobaczcie zdjęcia! Chuck Norris to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie. Grał główne role w filmach akcji. Wspomnijmy tu choćby tylko o takich hitach jak "Samotny wilk McQuade", "Zaginiony w akcji" czy "Strażnik Teksasu". W tym roku skończył 83 lata. Mimo słusznego już wieku ciągle jest w dobrej formie. - Może i mam 83 lata, ale wciąż czuję się na 38 - napisał na Facebooku. Zobaczcie, jak dziś wygląda Chuck Norris. 📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia - 26.07.2023] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu [26.07.2023] Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [26.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Mistrz skoków zakasał rękawy i pracuje w ogrodzie [zdjęcia - 26.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [26.07.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Tych roślin nie sadź obok ogórków. Przez takie błędy ogórki są słabe i chorują. Tak można stracić całą uprawę [26.07.2023] Ogórki z własnej uprawy - zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu - smakują najlepiej. Można je zbierać przez całe lato. Ogórki gruntowe można uprawiać w większości ogrodów. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których ogórki nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok ogórków? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko ogórków. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy! 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [26.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia [26.07.2023] Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [26.07.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak wygląda w domu Doroty Szelągowskiej. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? [26.07.2023] Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [26.07.2023] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Takie pieniądze ZUS oddaje ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [26.07.2023] 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejne transze są przygotowywane poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki. 📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach [26.07.2023] Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 W te dni ZUS wypłaci 14 emerytury. Oto daty, kiedy pieniądze trafią na konta emerytów [26.07.2023] To już pewne, że emeryci otrzymają w tym roku czternaste emerytury. Termin wypłat "czternastek" coraz bliżej. Początkowo w grę wchodził nawet sierpień, teraz już wiadomo, że dodatkowe świadczenia w postaci 14. emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Wyjaśniamy najważniejsze sprawy związane z czternastą emeryturą oraz podajemy dokładne daty, kiedy pieniądze trafią na konta emerytów.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kayah. Wokalista ma luksusowy apartament w Wenecji - mamy zdjęcia! [26.07.2023] Dorobek muzyczny Kayah robi wrażenie. Gwiazda przez lata występów na scenie zgromadziła też pokaźny majątek, o czym świadczą jej ostatnie inwestycje. Do niedawna Kayah była w posiadaniu ogromnego apartamentu w Brazylii, w tym roku kupiła przepiękne mieszkanie we Włoszech. Apartament został urządzony bardzo stylowo. Zobaczcie wnętrza! 📢 Manicure z ombre. Oto 10 inspiracji na modne paznokcie ombre na lato 2023 - to się nosi tego lata [26.07.2023] Bądź piękna latem - postaw na najmodniejsze w tym sezonie trendy w manicure: ombre. To metoda polegająca na takim malowaniu paznokci, że kolory przechodzą jeden w drugi, przenikają się. Manicure ombre z powodzeniem zrobisz sama w domu - to naprawdę nic skomplikowanego. Zobacz 10 najmodniejszych inspiracji na manicure w stylu ombre.

📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 [26.07.2023] Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Alarm w wielu sklepach. Te produkty zostały wycofane po decyzjach GIS - także w Biedronce i Lidlu [26.07.2023] Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Oto długi których nie trzeba spłacać. Te długi są już przedawnione - także w sierpniu 2023 [26.07.2023] Przedawnienie długu to termin, którym powinni zainteresować się dłużnicy. Jednak muszą wiedzieć, że przedawnienie długu zdarza się tylko w określonych sytuacjach, do których dochodzi bardzo rzadko. Mimo to warto znać ten termin. żeby doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby nie upominać się o swój dług, a do takich sytuacji nie dochodzi często. Musi też upłynąć określony czas. Zobaczcie, których długów nie trzeba spłacać. 📢 Tak wygląda nowa łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Mamy zdjęcia wnętrz ich domu [26.07.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka.

📢 Na takie zarobki można liczyć w polskiej armii. Tyle zarabiają szeregowi, oficerowie i generałowie [26.07.2023] Na takie zarobki można liczyć w polskiej armii. W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Mamy tabelę wyliczeń Czternastej Emerytury 2023. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy [26.07.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Ten trik sprawi, że pelargonie w lipcu i sierpniu będą kwitły w nieskończoność. Oto świetny domowy nawóz [26.07.2023] Pelargonie to popularne kwiaty na balkon i taras. Zachwycają intensywnym zapachem oraz różnorodnością odmian i kolorów. Aby zawsze pięknie wyglądały i kwitły w nieskończoność, wystarczy zastosować pewien domowy nawóz. Zastosuj ten prosty trik, a twoje pelargonie już w lipcu i sierpniu obsypią się kwiatami.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [26.07.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Tak zadbasz o lawendę. Wykonaj te zabiegi, a lawenda będzie bujnie kwitnąć aż do jesieni [26.07.2023] Lawenda to popularna roślina. Ma piękne, fioletowe kwiaty i obłędnie pachnie. Jest wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym, w gastronomii, w ziołolecznictwie. Ponadto zapach lawendy odstrasza komary i meszki, więc warto mieć lawendę w ogródku lub na balkonie. Sprawdź, jakie warunki lubi lawenda i jak prawidłowo ją pielęgnować, by bujnie kwitła i była wspaniałą ozdobą twojego ogrodu aż do jesieni.

📢 Te osoby są aktualnie zwolnione z płacenia Abonamentu RTV 2023. Oni nie muszą płacić w lipcu, sierpniu i kolejnych miesiącach [26.07.2023] Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku. 📢 Tak żyje na co dzień Karol Strasburger. Prezentera pochłania ojcostwo - 4-letnia Laura to jego oczko w głowie [26.07.2023] Gdy w 2019 roku media obiegła informacja, że Karol Srasburger żeni się z młodszą o blisko 40 lat Małgorzatą Weremczuk, w przestrzeni publicznej pojawiły się zarówno gratulacje, jak i słowa krytyki. Pomimo tego miłość pary wciąż rozkwita i nie zanosi się, aby miało się to zmienić. Dowodem na to są zdjęcia, które publikuje prezenter w mediach społecznościowych. Zobacz, jak żyją na co dzień Karol i Małgorzata Strasburger.

📢 Tak mieszka i żyje Dawid Kubacki. Przytulne wnętrza, duży ogród i piękny widok na góry [zdjęcia - 26.07.2023] Dawid Kubacki to jeden z czołowych skoczków narciarskich świata. Prywatnie - oddany mąż Marty i ojciec dwóch uroczych dziewczynek. Zobaczcie, jak żyje i mieszka na Podhalu. 📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [26.07.2023] Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [26.07.2023] Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki.

📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [26.07.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Tyle pieniędzy można zarobić, jako żołnierz WOT. Mamy stawki według stopnia [26.07.2023] Takie wypłaty mają żołnierze WOT. Rząd zapowiedział podwyżki uposażeń wojskowych od marca 2023. Na lepsze pieniądze mogą też liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie są stawki? Oto wyliczenia najnowszych uposażeń.

📢 Tak zmienią się raty kredytu w sierpniu 2023 roku. Tyle będziemy płacić za kredyty hipoteczne [26.07.2023] Rata kredytu hipotecznego jest uzależniona od wielu czynników. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Od lipca wiele osób może starać się o bezpieczny kredyt 2%, niestety nie każdemu uda się dostać kredyt z dopłata od państwa. Ile wynoszą raty kredytów tradycyjnych na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku?

📢 Magda Gessler w młodości miała piękne rude włosy! Tak zmieniła się znana restauratorka [26.07.2023] Magda Gessler jest córką Mirosława Ikonowicza, byłego korespondenta Polskiej Agencji Prasowej oraz Olgi Borkowskiej, po której odziedziczyła pasję do gastronomii. Choć znana jest przede wszystkim z programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, nie każdy wie, że gwiazda jest również zdolną malarką. Oto jak wyglądała w młodości. Możecie być zaskoczeni - restauratorka miała piękne rude włosy! 📢 Adrianna i Michał z Rolnik Szuka Żony już po ślubie. Na weselu bawiło się aż 200 osób [26.07.2023] Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża.

📢 Tych leków nie należy brać po godzinie 18. Takich leków lepiej nie brać przed snem - specjaliści ostrzegają [26.07.2023] Lekarze ostrzegają, aby niektórych witamin nie brać na noc. Okazuje się, że pora przyjmowania leków ma znaczenie. Efektem niewłaściwego przyjmowania leków mogą być problemy ze snem oraz podrażnienia żołądka. Specjaliści wymieniają leki i suplementy, których nie należy przyjmować po godzinie 18. Czytaj więcej.

📢 Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [26.07.2023] Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Kolejny grób antywampiryczny pod Bydgoszczą? Pochowali dziecko z zamkniętą kłódką [26.07.2023] „Wampirkę z Pnia”, by nie powstała z grobu, pochowano z sierpem na szyi i z kłódką na palcu stopy. Teraz odkryto grób dziecka, które także pochowano z kłódką, i to twarzą do ziemi. 📢 Takie popularne objawy wskazują, że możesz mieć anemię. Tak sprawdzisz, czy masz anemię [26.07.2023] Anemia wynika często z niedoboru żelaza, witaminy B czy kwasu foliowego. Jest to choroba groźna dla serca i mózgu, a jej objawy są na tyle niespecyficzne, że często mylimy ją ze zwykłym przemęczeniem. Sprawdź w naszym artykule, jakie są najpopularniejsze symptomy tej choroby. 📢 W Wiśle koło Nieszawy złowił suma giganta. Wędkarska zdobycz Wojciech Czerwińskiego Wojciech Czerwiński w Nieszawy wędkuje od dziecka. Trafiały mu się duże ryby, ale tak ogromnego suma jeszcze nie złowił. Dla niego to miało być zwykłe wędkowanie w Wiśle, a skończyło przygodą życia.

📢 Te produkty powodują największe wzdęcia i gazy. Uważaj! One mają działanie gazotwórcze i wzdymające [26.07.2023] Po jakich produktach są największe gazy i wzdęcia? Produkty spożywcze mogą być całkowicie zdrowe, ale równocześnie są gazotwórcze, powodują wzdęcia i wiatry. Co ciekawe, na liście są nie tylko warzywa strączkowe i kapusta. Zobacz teraz, jakie produkty wywołują gazy - możesz być zaskoczony!

📢 Grób syna Sylwii Peretti został zdewastowany! To jednak nie wszystko. „Królowa życia” dostawała pogróżki Wciąż nie milkną echa śmierci syna Sylwii Peretti, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Okazuje się, że zaledwie kilka dni po pogrzebie Patryka jego grób został zdewastowany! Jego matka zaś miała otrzymywać pogróżki. 📢 Pożary samochodów. Jeden z Grudziądzu, drugi w Grucie. Zobacz zdjęcia Niemal doszczętnie spłonęły samochody, które stanęły w ogniu przy ul. Tysiąclecia w Grudziądzu oraz na drodze w Grucie, w powiecie grudziądzkim.

📢 Mnóstwo siatkówki i uśmiechów na campie Wilfredo Leona w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia! Nie zabrakło chętnych do grania w siatkówkę z Wilfredo Leonem. Słynny siatkarz we wtorek spotkał się z najmłodszymi fanami w Uniwersyteckim Centrum Sportu UMK. Zobaczcie zdjęcia z imprezy! 📢 Tyle będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitu w 2023 i 2024 roku. Takie rachunki dostaniemy [26.07.2023] Jeśli oszczędzamy prąd, nasze rachunki w 2023 roku są na tym samym poziomie co te z 2022 roku. To dzięki zamrożeniu cen prądu do limitu określonego w ustawie. Jeśli jednak przekroczymy limity nasze rachunki drastycznie wzrosną. O tym ile będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitów przeczytacie w naszym artykule. 📢 Obchody Święta Policji w Sępólnie Krajeńskim. Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy - zdjęcia W Centrum Kultury i Sztuki sępoleńscy policjanci obchodzili swoje święto. Z tej okazji odbyła się uroczysta zbiórka. Funkcjonariusze otrzymali odznaczenia i awanse.

📢 Takie mogą być zmiany w wypłatach czternastych emerytur 2023. Senat przyjął poprawki do ustawy Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe czternastą emeryturę. Zmiany zaproponowane przez senatorów zakładają m.in. podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

📢 Obchody Święta Policji w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości! W piątek 21 lipca 2023 roku odbyły się w Bydgoszczy obchody Święta Policji. Bydgoscy funkcjonariusze otrzymali gratulacje, odznaczenia i awanse. 📢 Tak skarbówka walczy z szarą strefą, również w Kujawsko-Pomorskiem. Oto, jak wygląda prawdziwy paragon fiskalny Mieszkańcy Kujaw i Pomorza mogą pomóc kontrolować, czy np. sprzedawcy sezonowych barów, sklepików, lodziarni czy kramów - uczciwie wydają paragony, a nie fałszywe. W teren ruszyli też kontrolerzy ze skarbówki.

📢 Toruń. Dramat 13-letniej Majki. Życie jej uratowano, ale nie zdrowie. Pomóżmy! Ruszyła zbiórka na rehabilitację 13-letnia Maja kolejny tydzień przebywa na OIOM-ie szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Trafiła tutaj po próbie samobójczej. Lekarze uratowali jej życie, ale niedotlenienie mózgu spowodowało spustoszenie w organizmie dziewczynki. Konieczna będzie długa rehabilitacja. Rodzina prosi o pomoc - ruszyła zbiórka na ten cel. 📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Tak zmienia się Kuba z serialu Rodzinka.pl. Metamorfoza po latach Adama Zdrójkowskiego Adam Zdrójkowski już jako dziecko dobrze czuł się przed kamerą. W wieku 8 lat zagrał w filmie "Boisko bezdomnych", a rok później w serialach: "Londyńczycy 2" i "Rodzina zastępcza". Jednak to rola w serialu "Rodzinka.pl" zapewniła mu ogólnopolską rozpoznawalność. W filmie grał Kubę Boskiego, jednego z trzech synów Natalii i Ludwika Boskich.

📢 Na rowerach bezpiecznie dojedziemy z Białego Boru do Wałdowa Szlacheckiego pod Grudziądzem W poniedziałek (24 lipca) do użytku oddano pierwszy etap ścieżki rowerowej Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie- Ruda. To ponad cztery kilometry bezpiecznej i wygodnej nowej drogi. Zamiast ciąć wstęgę, VIP-y wskoczyły na rowery. 📢 Takie zwroty pieniędzy otrzymują emeryci. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczęła się więc procedura zwrotu pieniędzy i ostatnie przelewy wpadają na konta emerytów.

📢 Zalej wodą, wymieszaj i uratuj brązowiejące tuje. Ten domowy trik przywróci im zielony kolor Tuje to iglaki, które są bardzo popularne w ogrodach, zwłaszcza jako żywopłot. Nic dziwnego, bo i ładnie wyglądają, i są również łatwe w uprawie i pielęgnacji. Tuje to rośliny zimozielone - oznacza to, że są zielone przez cały rok, co zapewnia prywatność i ochronę przed wścibskimi sąsiadami. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją i schną. Jak na to zaradzić? Jest prosty sposób. Koniecznie go wypróbuj, a twoje tuje będą piękne przez cały rok! 📢 Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Poważny wypadek na DK 80 na trasie Bydgoszcz - Toruń. Helikopter zabrał rannego do szpitala Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Toporzysko, na DK nr 80 łączącej Toruń z Bydgoszczą. 📢 Zastosuj ten trik, a łatwo wyczyścisz kabinę prysznicową. Tak szybko usuniesz kamień i osad z mydła Czyszczenie łazienki to coś, co trzeba zrobić, by zachować higieniczne warunki. Posiadacze pryszniców często narzekają, że mycie kabiny prysznicowej to trudna i czasochłonna czynność. Trzeba się sporo naszorować, by było czysto, a na szybie i tak zwykle pozostają zacieki. Mamy łatwy sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej. Zastosuj ten trik, a mycie łazienki będzie przyjemnością, a nie udręką. Mycie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze, niż myślisz! 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Dodaj tę przyprawę do ogórków kiszonych, a będą twarde. Oto trik, aby ogórki kiszone zachowały jędrność Już w lipcu rozpoczyna się sezon na ogórki, jego szczyt nastąpi jednak w sierpniu. To właśnie wtedy najwięcej osób przygotowuje ogórki gruntowe oraz konserwowe. Choć przepisów jest wiele, cel jeden - aby ogórki były smaczne, twarde i jędrne. Można to osiągnąć dodając do słoika jedną przyprawę. Oto trik na poprawienie sprężystości ogórków.

📢 Był gwiazdą "Świata według Bundych". Tak dziś wygląda Ed O'Neill. Aktor ma 77 lat "Świat według Bundych" to popularny na całym świecie sitcom, który powstał dla telewizji FOX w latach 1987–1997. Serial cieszył się ogromnym entuzjazmem widzów i dziś uznawany jest za kultowy. Główna rola Ala Bundy'ego, głowy rodziny Bundych, przypadła Edowi O'Neillowi. Oto jak przez lata zmienił się aktor! W kwietniu skończył 77 lat.

📢 Oto 50-letnia Justyna Steczkowska w seksownym bikini na wakacjach. Gwiazda ma ciało nastolatki Justyna Steczkowska zachwyca nie tylko talentem muzycznym, ale również bardzo zgrabną sylwetką. Trudno w to uwierzyć, lecz gwiazda skończyła już 50 lat. Ostatnio na Instagramie pochwaliła się nagraniami z wakacji w skąpym bikini. Na jednym z nich widać, jak gwiazda w kusym stroju z gracją wskakuje do wody. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Te znaki zodiaku czeka szczęście w miłości i finansach. Mamy horoskop na sierpień 2023 Które znaki zodiaku spotkają miłość w sierpniu? Czy Strzelec będzie miał problemy finansowe? Do kogo uśmiechnie się fortuna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w horoskopie na sierpień 2023. Sprawdzamy, co wróża gwiazdy wszystkim znakom zodiaku na drugą połowę wakacji. Koniecznie zobacz.

📢 Święto policji w Grudziądzu. Wręczono jedną nagrodę i aż 63 awanse dla funkcjonariuszy [zdjęcia, nazwiska] W poniedziałek, w grudziądzkiej marinie świętowali policjanci z Grudziądza. Ponad 60 funkcjonariuszy zostało awansowanych. Nagrodę przyznano najlepszemu dzielnicowemu w powiecie grudziądzkim. 📢 W Chełmnie bawiliśmy się na koncercie Roztańczona Polska. Muzyczne gwiazdy na scenie. Zdjęcia Piękni i Młodzi, Skolim, Defis, Trubadurzy i inne muzyczne gwiazdy przyjechały w niedzielę (23.07.203) do Chełmna. Na rynku zorganizowano koncert w ramach telewizyjnej trasy "Roztańczona Polska". Zobaczcie też zdjęcia z wyboru Miss Wdzięku podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Polska od Kuchni.

📢 Tłumy na "Świetlnym widowisku" w Grudziądzu. Góra Zamkowa okazała się za mała, aby pomieścić publiczność. Nowe zdjęcia Dwie noce świetlnych pokazów na grudziądzkiej starówce są już za nami. Zostaną zapamiętane jako wspaniałe pokazy na Górze Zamkowej, które... trudno było zobaczyć z powodu frekwencji widzów, której chyba nikt się nie spodziewał.

📢 To dzieje się z nami, gdy jemy cukinię. Te osoby powinny włączyć ją do diety Cukinia jest niezwykle popularnym warzywem w sezonie letnim. Jest źródłem witamin i minerałów, a także jest polecana dla osób, które są na diecie. W czasie wakacji Polacy uwielbiają przyrządzać z niej pyszne placki i zupy. Oto najważniejsze właściwości odżywcze i lecznicze cukinii. 📢 Tak wyglądał pogrzeb syna Sylwii Peretti. Na ostatnie pożegnanie Patryka przybyły tłumy Piątek 21 lipca jest dniem pogrzebu Patryka, syna Sylwii Peretti z „Królowych życia”. Mężczyzna zginął w głośnym wypadku samochodowym, którym od kilku dni żyje cała Polska. W ostatnim pożegnaniu Patryka wzięły udział prawdziwe tłumy.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Takie dodatki dostaną nauczyciele w 2023 roku. Tyle pieniędzy otrzymają dodatkowo O zarobkach nauczycieli mówi się od dawna. Od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach dla tej grupy zawodowej w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. Sprawdzamy na jakie dodatki mogą liczyć nauczyciele w 2023 roku. 📢 Modne kolory paznokci na lato 2023. Takie lakiery do paznokci są trendy w tym sezonie Takie są najnowsze trendy na paznokcie na tegoroczne lato. W tym sezonie postaw na żywe, intensywne barwy. Na paznokciach modne będą błękity i odcienie niebieskiego, odcienie żółtego, pomarańczowy, czerwony. Możesz też pobawić się zdobieniem paznokci - na topie obecnie jest stylizacja paznokci w stylu ombre. Zobacz propozycje na modne paznokcie!

📢 Kiedyś ratowała ją Magda Gessler. Dziś jest "Królową życia". Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Magda Gessler jeszcze kilka lat temu pomagała uratować jej restaurację. Od tego czasu życie bohaterki "Kuchennych rewolucji" zmieniło się o 180 stopni. Dziś jest nową "Królową życia" - uczestniczką programu TTV.

