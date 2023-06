Przegląd prasy 27.06.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy w czerwcu 2023 [27.06.2023]”?

Prasówka 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy w czerwcu 2023 [27.06.2023] Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Takie znaki zodiaku przyciągają pecha. Według Wróżki Romy oni zawsze mają pod górkę [27.06.2023] Pech czyli najprościej mówiąc niefart, czyli niepomyślny zbieg okoliczności. To przeciwieństwo szczęścia, uśmiechu losu. Niektórzy z nas wręcz przyciągają pecha niczym magnes. Możliwe że winna temu jest gwiazda pod którą się urodziliśmy, mianowicie nasz znak zodiaku. Zauważono, że niektóre znaki mają częściej pecha niż inne. Zobaczcie, które to znaki zodiaku.

📢 To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała [27.06.2023] To z pewnością tylko przesąd, ale czy warto kusić los? Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy raczej nie chcemy ryzykować utraty gotówki z naszych portfeli. Warto wypróbować czy to działa. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Przygotowaliśmy dla Was przesądy, które przyciągają i odpychają od nas pieniądze.

Prasówka 27.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie imiona noszą największe kłamczuchy i kłamcy. Te osoby najwięcej kłamią! [27.06.2023] Każdemu z nas zdarzy się czasem skłamać. Ale niektórzy wierzą, że osoby o konkretnych imionach mają skłonność do mówienia nieprawdy większą, niż inni. Według znaczeń imion, na osoby o takich imionach lepiej uważać, gdyż często kłamią. Sprawdź naszą listę imion - czy jest tu ktoś, kogo znasz?

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato [27.06.2023] Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu [27.06.2023] Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z Falubazem. Mamy zdjęcia z trybun [27.06.2023] Abramczyk Polonia długo stawiała opór liderowi z Zielonej Góry, ale ostatecznie musiała uznać wyższość lidera rozgrywek. Kibice obejrzeli ciekawy i zacięty mecz. Zobaczcie, co działo się na trybunach >>> 📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start [27.06.2023] Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start.

📢 Dzięki temu trikowi pelargonie będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii [27.06.2023] Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone. 📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił [27.06.2023] Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Dodaj tę przyprawę do doniczki storczyka. Zastosuj ten trik, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów [27.06.2023] Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [27.06.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi" - mamy zdjęcia [27.06.2023] Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Tak 20 lat temu wyglądała Dorota Wellman. Możecie być zaskoczeni - prezenterka była blondynką [27.06.2023] Dorota Wellman to słynna prezenterka związana ze stacją TVN. Od lat w duecie z Marcinem Prokopem prowadzi program "Dzień dobry TVN". Karierę dziennikarską rozpoczęła już w latach 80. w Radiu "Solidarność". W kolejnych latach była związana między innymi z Radiem Eska oraz Radiem Zet. Niewiele osób pamięta jak wtedy wyglądała. Oto zdjęcia Doroty Wellman sprzed 20 lat!

📢 Oto złe imiona dla teściowych. Zobacz znaczenie imion - z tymi teściowymi możesz się nie dogadać [LISTA IMION - 27.06.2023] Masz teściową lub niedługo będziesz mieć? Zastanawiasz się, czy będziesz się w stanie z nią dogadać? Prezentujemy listę 10 imion żeńskich, do których przypisuje się konfliktowość, wścibskość i silny charakter. Należy jednak pamiętać, że to jedynie przykłady, a każda osoba jest unikalna i nie można jej ograniczać jedynie do imienia. Warto podejść do każdej relacji z otwartym umysłem i szukać kompromisów, niezależnie od imienia teściowej. 📢 Tak wyglądała Stanisława Celińska na początku kariery. Była niezwykle piękną i filigranową kobietą [27.06.2023] Stanisława Celińska od dekad zachwyca widzów na scenie teatralnej i przed ekranami telewizorów. Od jej debiutu minęło już blisko 70 lat. Na początku kariery zachwycała nie tylko swoim talentem, ale też nietuzinkową urodą. Zakochał się w niej sam Andrzej Seweryn. Zobacz jak wyglądała w młodości Stanisława Celińska.

📢 Oto nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik Szuka Żony. Tak wyglądają jego wnętrza [27.06.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Oto 69-letni Dieter Bohlen z Modern Talking. Dziś wygląda lepiej niż 40 lat temu. Zobaczcie zdjęcia [27.06.2023] Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje w 2023 roku. Konieczne jest złożenie oświadczenia [27.06.2023] Pieniądze na wakacje dostają pracownicy w ramach dodatku wczasy pod gruszą. To pieniądze przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego wysokość uzależniona jest od naszych dochodów, ale także dochodów innych członków naszej rodziny. Sprawdzamy, ile pieniędzy dostają pracownicy w 2023 roku. 📢 Takie sukienki to hit na lato dla kobiet po 40-tce i 50-tce. Oto najmodniejsze fasony [27.06.2023] Po 40 i 50 roku życia wciąż można wyglądać młodo a zarazem stylowo. Sukienki dla Pań po 40-tce i 50-tce skutecznie maskują pierwsze pojawiające się mankamenty sylwetki, a podkreślają nasze atuty. Wybraliśmy najmodniejsze propozycje. Takie sukienki na lato są obecnie hitem! 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur w marcu 2024. Takie są prognozy netto i brutto [27.06.2023] Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa.

📢 Te urządzenia wyłącz z prądu, gdy nie używasz. Wiemy ile zaoszczędzisz na trybie czuwania - dane z czerwca 2023 [27.06.2023] Czy warto zostawiać urządzenia w trybie czuwania? Ile płacimy za prąd, kiedy zostawiamy sprzęty w tym trybie? W ostatnim czasie dużo mówi się o oszczędzaniu prądu, oczywiście aktualnie wpływ na to mają wysokie ceny energii elektrycznej i zamrożenie cen prądu do zużycia 2 000 kWh. Postanowiliśmy dla was sprawdzić ile można oszczędzić na rachunku za prąd rezygnując z trybu czuwania w urządzeniach. 📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność [27.06.2023] Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Najmodniejsze paznokcie na lato 2023: vintage, ombre, naked glitter, lipgloss nails. Zobacz inspiracje i kolory na letni manicure Paznokcie w stylu vintage? A może stylowe ombre? Jaki manicure jest teraz modny? W to lato, w wakacje możesz poszaleć zarówno ze stylami, jak i kolorami. Każda kobieta znajdzie tu trend dla siebie. Oto pomysły na najmodniejszy manicure. Zobacz inspiracje na modne paznokcie! 📢 Te osoby powinny unikać chleba i bułek. Takie mogą być skutki jedzenia pieczywa Chleb to chyba podstawa wielu diet. Szybkie śniadanie, czy kolacja oparte na pieczywie to proste i szybkie rozwiązanie, a do tego różnorodne. Aktualnie dostępnych jest wiele rodzajów pieczywa i każdy znajdzie odpowiednie dla siebie. Zobaczcie, kto powinien unikać pieczywa a z pewnością je ograniczyć. 📢 Tak żyją na co dzień gwiazdy serialu TVP "M jak miłość". Nowy sezon rusza po wakacjach 2023 "M jak miłość" to saga rodziny Mostowiaków. Serial TVP emitowany jest od 2000 roku i wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie.

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku. Tyle wzrośnie płaca minimalna w przyszłym roku Prognozowana płaca minimalna w 2024 roku jest tematem o dużym zainteresowaniu. Rząd podjął decyzję w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w nadchodzącym roku. Propozycje przewidują, że od stycznia najniższa pensja wyniesie 4242 zł brutto, a od lipca wzrośnie do poziomu 4300 zł brutto. To istotne zmiany, które mają wpływ na sytuację finansową pracowników. Sprawdźmy zatem, jakie są perspektywy dla płacy minimalnej w 2024 roku i jak będą się kształtować stawki wynagrodzenia.

📢 Tak wygląda dom Michała i Adrianny z programu Rolnik szuka żony - mamy zdjęcia Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Tak wyglądają dziś bliźniaczki z serialu Pełna Chata - mamy zdjęcia. Oto Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen 30 lat później! Pamiętacie serial "Pełna chata"? W Polsce oglądaliśmy go na początku lat 90. XX wieku. W rolę Michelle Tanner, najmłodszej córki głowy rodziny wcieliły się bliźniaczki - Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen. Później okrzyknięto je najbardziej znanymi bliźniaczkami świata. Dziś to już nie małe dziewczynki, ale 37-letnie kobiety. Zobaczcie, jak wyglądają. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których kręcono film Znachor - mamy zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tak wygląda dom Marcina Mellera na Mazurach. Zobaczcie zdjęcia domu dziennikarza Marcin Meller to polski dziennikarz, pisarz i prezenter telewizyjny. W przeszłości był między innymi redaktorem naczelnym miesięcznika "Playboy". Prowadził też takie programy jak "Dzień Dobry TVN" czy "Drugie Śniadanie Mistrzów". Ma piękny dom na Mazurach, a dokładnie w gminie Reszel. Zobaczcie, jak tam pięknie.

📢 Jeżeli masz te objawy, nie jedz orzechów włoskich. Te osoby muszą uważać na orzechy włoskie Orzechy włoskie to popularna przekąska i dodatek do wypieków. Jeżeli przechowujemy je odpowiednio, możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Nie każdy może jednak bezpiecznie jeść orzechy włoskie. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć je z diety. Zobacz, kto jest na liście. 📢 Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Tak wzrosły świadczenia rok do roku Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Na osiedlu Rządz w Grudziądzu ma powstać kilka marketów. Jakie są plany? Co z budową Aldi na "starym Rządzu" ? Co z budową marketu Aldi w starej części Rządza? Kiedy ruszy budowa i jak długo potrwa? - dopytywał podczas ostatniej sesji radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Smolarek. - Zapowiedź o tym, że ten wielkopowierzchniowy sklep powstanie padała w marcu 2022 roku... Minął ponad rok i cisza... Mieszkańcy niecierpliwią się. 📢 Noc Świętojańska rozpoczęła Dni Łasina 2023. Wianki popłynęły po Jeziorze Łasin Duże [zdjęcia] Tradycyjna Noc Świętojańska z puszczaniem wianków była pierwszym wydarzeniem w ramach Dni Łasina 2023. Przed mieszkańcami jest jeszcze wiele atrakcji zaplanowanych m.in. na najbliższy weekend.

📢 Te krótkie fryzury damskie to hit lata. Zobacz, jakie cięcia będą modne i stylowe podczas wakacji. Propozycje dla kobiet w różnym wieku Coraz więcej kobiet decyduje się na krótkie fryzury! Nie dziwi nas ten fakt! W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się latem.

📢 Od euforii do rozczarowania. Nowe zdjęcia kibiców "Aniołów" na Motoarenie For Nature Solutions Apator w kiepskim stylu przegrał na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa. Było początkowo sporo radości, ale im bliżej końca meczu, tym "Aniołom" wiodło się coraz gorzej. Fani nie mogli uwierzyć, że ten mecz można było przegrać. Mamy nowe zdjęcia kibiców na Motoarenie podczas meczu Apator - Wlókniarz. 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze. Niektórzy dostaną kolejne przelewy na konta W 2023 roku zaliczka podatkowa nie zostanie pobrana tylko wtedy, kiedy emerytura brutto razem z "trzynastką" brutto nie przekroczą 2,5 tys. zł, bo tyle wynosi kwota wolna od podatku. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia!

📢 Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Oto horoskop miłosny i finansowy na wakacje 2023 roku. To wróżą Ci gwiazdy na lato Wakacje to szczególny czas dla wielu z nas uczniowie i studenci mają wolne a i pracujący często w tym okresie planują swoje urlopy. Co nas czeka w czasie wakacji w 2023 roku? Do kogo uśmiechnie się fortuna, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Który znak zodiaku odnajdzie miłość a kogo czeka rozstanie? Sprawdziliśmy horoskop na wakacje 2023. Zobacz co Cię czeka.

📢 Zastosuj ten trik przy podlewaniu monstery, a szybko wypuści nowe liście i będzie rosła jak szalona Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Sprawdź, jakie są podwyżki rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. 📢 Podlej tym tuje, a odżyją i wypuszczą nowe gałązki. Ten składnik kosztuje tylko kilka złotych! Tuje to rośliny zimozielone - oznacza to, że są zielone przez cały rok. Dzięki temu tuje to idealne rośliny na żywopłot. Skutecznie, przez cały rok, odgrodzą nas od ciekawskich spojrzeń sąsiadów. Tuje są łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Są piękne i soczyście zielone z zewnątrz, jednak od środka gałązki schną. Dlaczego tak się dzieje? Jaki jest sposób na brązowe i schnące tuje? Oto skuteczny i, co ważne, tani domowy sposób na schnące tuje. Zastosuj ten trik, a twoje tuje będą bujne jak nigdy!

📢 Tak prawidłowo należy obcinać paznokcie u stóp, żeby nie wrastały. Wiele osób popełnia ten duży błąd Jak prawidłowo obcinać paznokcie u stóp? Wiele osób popełnia błędy, przez które paznokcie u stóp wrastają. W taki sposób można doprowadzić również do uszkodzenia lub zakażenia paznokci. Sprawdź teraz, jak wykonać modny pedicure na lato. Podpowiadamy, jak prawidłowo obcinać paznokcie u stóp. 📢 Tak teraz wygląda gwiazda serialu "Świat według Bundych". Katey Sagal - to ona grała Peggy Bundy [zdjęcia] Jak dziś wygląda Peggy Bundy, czyli Katey Sagal? Zdobyła popularność dzięki roli w kultowym serialu "Świat według Bundych". Pozostała w pamięci widzów na całym świecie jako żona Ala Bundy'ego - leniwą, rozpuszczoną, pustą ale przebojową gospodynią domową z natapirowanymi rudymi włosami. W tym roku Katey Sagal skończyła 69 lat, ale wciąż zachwyca urodą i figurą oraz zaskakuje tatuażami. Zobacz teraz w naszej galerii, jak dziś wygląda serialowa Peggy Bundy.

📢 Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z Biedronki, Lidla i innych marketów Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane.

📢 Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu. Działo się nie tylko na scenie. Zobaczcie zdjęcia 12 zespołów ludowych zaprezentowało się w Inowrocławiu podczas Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej. Imprezie towarzyszył jarmark i konkurs, między innymi na wianek świętojański, a jej głównym organizatorem był Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy. 📢 Tak Pogoń Mogilno świętowała 100-lecie istnienia. Małym marzeniem powrót do trzeciej ligi Pogoń Mogilno hucznie świętowała 100-lecie istnienia. Była uroczysta akademia, mecz oldboyów i dobra zabawa przy śpiewie Bohdana Łazuki. Szczególne wrażenia na mieszkańcach Mogilna zrobił także przemarsz ulicami miasta. Niektórzy wręcz nie dowierzali, jak duże jest środowisko Pogoni. 📢 Tak kibicowaliście na Motoarenie podczas meczu Apator - Włókniarz [zdjęcia] Dziesięć tysięcy kibiców dopingowało "Aniołom" w klasyku PGE Ekstraligi z Włókniarzem Częstochowa. Było gorąco na trybunach i na torze. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Koncert, fajerwerki, rejs. Hucznie uczczono 50-lecie Klubu Żeglarskiego WIND w Romanowie [zdjęcia] Klub Żeglarski WIND ma piękną przystań nad Zalewem Koronowskim. Swoją bazę znaleźli tu żeglarze z Koronowa i Bydgoszczy. Jubileusz był okazją do wspomnień i podsumowania działalności.

📢 Ale to są maszyny! Zlot samochodów japońskich "Aka Shiro" w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Na zlot "Aka Shiro" w Grudziądzu przyjechali miłośnicy japońskiej motoryzacji z całego kraju. Zaprezentowali swoje wspaniałe, często tuningowane pojazdy. Zobaczcie te wspaniałe maszyny! 📢 Summer Fest 2023 w Lipnie zgromadził prawdziwe tłumy. Bawiono się do północy! Summer Fest 2023 przyciągnął do NCL w Lipnie nie tylko mieszkańców powiatu lipnowskiego. Jak magnes podziałały gwiazdy – zespoły Poparzeni Kawą Trzy i Wilki. Publiczność bawiła się rewelacyjnie, gdyż występujący artyści nawiązali z nią świetny kontakt. Było wesoło, jak to na powitanie lata. Na scenie wystąpił również Shanguy, a na zakończenie imprezy Miły Pan. 📢 Koncert uczniów szkoły muzycznej rozpoczął festiwal "Lato na Starym Mieście" w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Przez całe wakacje trwać będzie w Grudziądzu festiwal "Lato na Starym Mieście". Otworzył go koncert zespołów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Grudziądzu. Jakie wydarzenia zaplanowano w ramach tego festiwalu? Oto program "Lata na Starym Mieście 2023".

📢 Runmageddon w Bydgoszczy. Tunele, ściany, trudne przeszkody. Z tym zmagali się uczestnicy [zdjęcia] Runmageddon zawitał do Bydgoszczy. - To nie tylko bieg z przeszkodami, to przekraczanie własnych granic - podkreślają organizatorzy. Zobaczcie, z czym musieli mierzyć się uczestnicy >>>. 📢 Tak obecnie wygląda Jola Rutowicz. 38-letnia gwiazda Big Brothera przeszła dużą metamorfozę Jola Rutowicz to najbardziej kontrowersyjna postać 4. edycji programu "Big Brother". Celebrytka w 2007 roku szokowała widzów swoim zachowaniem i wyglądem. Obecnie, po 15 latach od emisji show, jest nie do poznania. Rutowicz przeszła gruntowną metamorfozę. Zobacz w artykule, jak obecnie wygląda.

📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Takie są malutkie rasy psów do mieszkania. Oto małe psy idealne do bloków Na zakup lub adopcję małych psów najczęściej decydujemy się, gdy nie dysponujemy dużą przestrzenią w mieszkaniu lub nasz tryb życia nie pozwala na codzienne, kilkugodzinne zabawy i spacery z pupilem. Małe rasy psów potrzebują mniej ruchu i są znacznie tańsze w utrzymaniu. Oto lista popularnych ras, które polecane są do bloków. 📢 Takie są teraz najmodniejsze łazienki. Mamy projekty znanego architekta z HGTV Łazienka to miejsce bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie domu. To w łazienkach spędzamy sporo czasu, dbając o swój wygląd, ale także i ducha. Bo chyba ciężko wyobrazić sobie coś bardziej relaksacyjnego niż kąpiel. A jak sprawić aby w naszych łazienkach było przyjemnie? O tym wie najlepiej architekt znany z programów HGTV. Zebraliśmy dla Was projekty modnych łazienek od Krzysztofa Mirucia.

📢 Paznokcie z brokatem czerwone i ombre to hit lata. Oto 15 pomysłów na modny manicure Zadbane paznokcie to ozdoba kobiecej dłoni. A pomalowane paznokcie prezentują się jeszcze lepiej i w dodatku mogą też być uzupełnieniem kolorystycznym stylizacji modowej. Paznokcie z brokatem to modny w tym sezonie pomysł na manicure. Jakie kolory są na topie? Króluje czerwony i manicure ombre (czyli przenikające się kolory). Zobacz najmodniejsze wzory na paznokcie z brokatem na lato.

📢 Darmowe koncerty gwiazd w wakacje w Kujawsko-Pomorskiem. Wystąpią m.in. Wilki, Ostrowska, Myslovitz i Classic Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem obfitować będą w wydarzenia kulturalne. Zaplanowano sporo koncertów gwiazd. Będą m.in. artyści rockowi, popowi i disco-polo. Wystąpią także uczestnicy znanych programów muzycznych. Zobacz gdzie i kiedy będą darmowe koncerty plenerowe. 📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze na świecie. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze - są urocze! Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Takich rzeczy i świadczeń nie zabierze komornik w 2023 roku. Nawet przy bardzo dużych długach Co może zająć komornik? Między innymi konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, czy nieruchomości. Jest jednak całkiem długa lista tego, czego komornik nam nie zabierze, nawet jeśli będziemy mieć bardzo duże długi. Oto lista rzeczy ale i świadczeń finansowych, których komornik nie ma prawa nam zająć bez względu na wysokość naszych długów.

📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS. 📢 Zastosuj ten trik, a aksamitki obsypią się kwiatami. Dzięki temu domowemu nawozowi aksamitki będą bujnie kwitły Aksamitki są jednymi z najpopularniejszych kwiatów na balkon. Kwitną wiele miesięcy i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Dlaczego pomimo niewielkich potrzeb, zdarza się, że aksamitki nie kwitą lub kwitną słabo? Wśród przyczyn jest brak niektórych składników odżywczych. Oto domowy nawóz, dzięki któremu aksamitki zakwitną jak nigdy. Dzięki temu trikowi aksamitki obsypią się kwiatami.

📢 Tak wyglądały pokoje w PRL-u. Tyle są dziś warte wersalki, meblościanki, czy półkotapczany Wystrój mieszkań w czasach PRL-u był specyficzny. Charakterystyczne meble z lat 60., 70. i 80. pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz peerelowskiego dużego pokoju i dziecięcego. Dziś meble z PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne. 📢 Tak wygląda wnętrze domu Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej. Nowoczesne mieszkanie robi wrażenie Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska parą są od lat. Małżeństwo doczekało się dwóch córek i od lat tworzą jedną z barwniejszych i najzgodniejszych par w show biznesie. Para konsekwentnie od lat strzeże swojej prywatności, ale nie zostawia też swoich fanów bez informacji o swoim życiu. Od lat aktywnie działają na Instagramie, gdzie dzielą się ciekawostkami ze swojej codzienności. Zobaczcie, jak mieszkają na zdjęciach z ich prywatnego archiwum.

📢 Do tych osób uśmiechnie się los w wakacje. Mamy horoskop cygański na lato 2023 Horoskop cygański to kolejna przepowiednia dotycząca naszej przyszłości, tym razem stworzona przez Romów, którzy znani są ze swoich umiejętności wróżbiarskich. Najpopularniejszym z horoskopów cygańskich jest ten oparty na tradycyjnej talii kart, warto jednak wiedzieć, ze to nie jedyny horoskop cygański. My teraz sprawdzimy co mamy zapisane właśnie w kartach tradycyjnych. 📢 X Bieg Trzech Plaż w Grudziądzu. Blisko 300 osób obiegło jezioro Rudnik. Zobacz zdjęcia, wyniki Pogoda sprzyjała, atmosfera była wspaniała. Dziesiąta edycja Biegu Trzech Plaż w Grudziądzu jak co roku na sportowo otworzyła wakacje w Grudziądzu. I potwierdziła znakomitą renomę tej imprezy. 📢 Takie są najbardziej marudne znaki zodiaku. Według horoskopów zrzędzenie to ich druga natura Czasem każdemu zdarza się pomarudzić. Nie jest to nic niezdrowego jeśli dzieje się to sporadycznie. Niektórzy jednak zrzędzenie mają wpisane w DNA. Może mieć na to wpływ dzień naszego urodzenia i przyporządkowanie do znaku zodiaku. Są znaki, które marudzą zdecydowanie częściej niż inne. Zobaczcie jakie są najbardziej marudne znaki zodiaku.

📢 W muzeum otwarto wystawę "Wszyscy na Start! Sport w Grudziądzu z okazji 100–lecia Klubu Sportowego Olimpia". Zobacz zdjęcia Ekspozycję poświęconą 100-letniej historii "Olimpii", ale także historii całego sportu w Grudziądzu otwarto w muzeum. Znalazło się na niej wiele unikatowych eksponatów. 📢 Tak było na otwarciu XV Zlotu i Wystawy Starych Ciągników na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia W sobotę 24 czerwca na zamek w Golubiu-Dobrzyniu zjechały unikatowe ciągniki z całego kraju. Po raz XV zorganizowano Zlot i Wystawę Starych Ciągników. Zabytkowe pojazdy można będzie oglądać także w niedzielę 25 czerwca.

📢 Nowe wyliczenia netto Czternastej Emerytury 2023. Takie przelewy na konta dostaną emeryci W maju Sejm przyjął ustawę dotyczącą czternastej emerytury. Następnie została ona skierowana do prac w Senacie. Jednym z ważniejszych zapisów, jakie znalazły się w ustawie, jest ten, który stwierdza, iż czternasta emerytura to świadczenie, które będzie wypłacane corocznie. Są też zmiany dotyczące składek - zobaczcie, jakie będą czternaste emerytury na rękę.

📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2024. Takie są prognozy stawek świadczeń Waloryzacja emerytur 2024 - sprawdź wyliczenia! W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją.

📢 W tym czasie prąd jest najtańszy. W takich godzinach lepiej nie włączać pralki i zmywarki Kiedy prąd jest najtańszy? Kiedy najlepiej prać, prasować, włączać zmywarkę czy piekarnik, by było najtaniej? W jakich godzinach prąd jest droższy i kiedy w ciągu dnia najlepiej nie korzystać z urządzeń elektrycznych? Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dostawcy energii mają różne taryfy, które obowiązują w konkretnych godzinach. Wszystko zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy - wtedy lepiej nie włączać pralki, zmywarki czy piekarnika.

📢 Emerytury dla Polaków po 35 lub 40 latach pracy? Rząd negocjuje warunki wcześniejszych emerytur Emerytury dla Polaków po 35 lub 40 latach pracy? Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Ola Pędziak z Włocławka pokonała raka! Była na badaniach kontrolnych w Hiszpanii [zdjęcia] Ola Pędziak z Włocławka pokonała ciężką chorobę – neuroblastomę. W marcu 2023 roku wróciła z kilkumiesięcznej terapii prowadzonej w hiszpańskiej klinice, na którą zebrano ponad 1,5 miliona złotych. W czerwcu 2023 roku mała Ola poleciała do Barcelony na badania kontrolne. Rodzice przekazali, że wyniki są dobre – ich córeczka jest czysta! We wtorek 20 czerwca mała włocławianka wróciła do Polski. 📢 Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Te osoby będą mogły skorzystać z tych przepisów Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych uchylającą wygasający charakter tego świadczenia. Będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r.

📢 Takie urządzenia zużywające najwięcej prądu. Mamy dane - tyle prądu zużywa teraz ładowarka, pralka, czy lodówka Wiele osób stara się oszczędzać prąd, ponieważ wysokość rachunków może naprawdę zaskoczyć. Które urządzenia w naszych domach zużywają teraz najwięcej energii? Warto to wiedzieć, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Co zużywa najwięcej energii w domu? Które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej? Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka. 📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. 📢 Te urządzenia domowe zużywają najwięcej prądu. Tabela wyliczeń - tyle kosztuje korzystanie z tych urządzeń dziennie i rocznie W domach mamy mnóstwo urządzeń, które działają na prąd. Lodówka, pralka, telewizor - to tylko kilka najczęściej używanych. Te sprzęty domowe generują koszty, ale trudno w dzisiejszych czasach zrezygnować z używania na przykład lodówki. Jednak wiedząc, ile energii pochłaniają poszczególne sprzęty, możemy korzystać z nich w rozsądny i przemyślany sposób. Na przykład wiele sprzętów nie musi być na stałe podłączone do prądu - można je odłączyć, gdy ich nie używamy i w ten sposób zaoszczędzić na rachunkach. Przygotowaliśmy listę urządzeń domowych, które zużywają najwięcej prądu, a co za tym idzie - najwięcej nas kosztują. Zobaczcie teraz w naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie.

