Przegląd prasy (27.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tym osobom fiskus nie ściągnie zaległego abonamenetu RTV z pensji czy emerytury, choć go nie płacą”?

Prasówka 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tym osobom fiskus nie ściągnie zaległego abonamenetu RTV z pensji czy emerytury, choć go nie płacą Dłużnicy abonamentowi, którzy pomimo wezwania do zapłaty, nie uregulują zaległości, muszą się liczyć z konsekwencjami. Są jednak osoby, którym fiksus nie ściągnie zaległości z pensji czy emerytury, choć abonamentu RTV w ogóle nie płacą. Jak to możliwe?

📢 Anna Jantar skończyłaby teraz 74 lata. Tak wyglądała piosenkarka przed ostatnim lotem do domu W 1980 roku w katastrofie lotniczej na Okęciu zginęła Anna Jantar - jedna z najważniejszych, polskich piosenkarek. Minęły 44 lata od tego tragicznego wydarzenia. Jej córka, Natalia Kukulska, która miała wówczas 4 lata i jak mama jest dziś piosenkarką, dopiero niedawno odważyła się pojechać na miejsce katastrofy. Gdyby Anna Jantar żyła, w czerwcu 2024 roku obchodziłaby swoje 74. urodziny. Tak wyglądała Anna Jantar u szczytu swojej artystycznej kariery i tuż przed ostatnim wylotem z USA do domu. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Córka Lucy z "Rancza" - tak wygląda dziś Miłosława Borcuch, dziecko Ilony Ostrowskiej i Jacka Borcucha Ilona Ostrowska to polska aktorka, której wielką sławę i rozpoznawalność przyniosła rola Lucy w serialu "Ranczo". Jacek Borcuch jest aktorem i reżyserem. Para w latach 2004 -2012 była małżeństwem. Mają córkę Miłosławę. To już 18-letnia dziewczyna. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

Prasówka 27.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Syn Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Jędrzej Rosiewicz. Wiemy, czym się zajmuje Andrzej Rosiewicz to polski piosenkarz, który szczególnie popularny był w latach 80. XX wieku. Któż nie zna jego największych hitów, takich jak: "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło..." czy "Najwięcej witaminy"? Andrzej Rosiewicz ma troje dzieci. Jednym z nich jest Jędrzej Rosiewicz. Zobaczcie, jak wygląda i czym zajmuje się syn Andrzeja Rosiewicza.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Poszukiwana biżuteria PRL - ceny, zdjęcia unikatów. Tyle są dziś warte stare kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki Stare pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki z czasów PRL cieszą się dziś popularnością. Zachowałaś jeszcze takie po babci? Nie wyrzucaj, bo dziś możesz na takiej biżuterii zarobić. Za niektóre perełki miłośnicy stylu vintage i retro są w stanie zapłacić fortunę. Sprawdź, jakie są aktualne ceny biżuterii PRL. Zobacz zdjęcia. 📢 Wazony PRL - kryształowe, porcelanowe, z kolorowego szkła [ceny 2024, zdjęcia]. Takie są rozchwytywane przez kolekcjonerów Obiektem pożądania przez kolekcjonerów są obecnie przedmioty z PRL-u. W tych czasach wyprodukowano wiele kryształów, naczyń z porcelany i kolorowego szkła. Szczególnie wazony cieszą się dziś dużym zainteresowaniem. Niektóre to kolekcjonerskie perełki. Warto poszperać w piwnicy, szafach, na strychu. Unikaty z kryształu, także tego kolorowego oraz porcelany, można w 2024 roku sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zobacz zdjęcia i ceny wazonów z PRL poszukiwanych przez kolekcjonerów staroci. Takich teraz na sklepowych półkach nie znajdziesz!

📢 Przez to włosy szybciej się przetłuszczają. Unikaj tych czynności, a włosy będą dłużej świeże Włosy mogą być prawdziwą ozdobą kobiety, jednak muszą być zadbane i przede wszystkim czyste. Jednak niektóre kobiety mają kłopot ze zbyt szybko przetłuszczającymi się włosami. Może to być spowodowane uwarunkowaniami genetycznymi, jednak w większości przypadków to pewne czynności, które robimy bądź nie, powodują, że włosy szybko się przetłuszczają. Zobacz, jak postępować, by długo mieć piękne i świeże włosy. 📢 Pelargonia nie kwitnie i gubi kwiaty? Dodaj to warzywo do doniczki, a pelargonia obsypie się kwiatami Pelargonie swój triumf święciły w czasach PRL-u, jednak od kilku lat znów stały się bardzo modne. Pelargonie są ładne, mają wielobarwne kwiaty, bardzo długo kwitną - bo od czerwca aż do września, a do tego są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak zdarza się, że pelargonie przestają kwitnąć, nie mają nowych kwiatów, a stare odpadają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Wypróbuj ten trik z popularnym warzywem, a twój balkon zniknie pod kwiatami pelargonii.

📢 Ten owoc to ratunek dla petunii. Po tym nawozie twoje petunie będą bujnie kwitły Petunie to jedne z piękniejszych kwiatów balkonowych. Są kolorowe, pięknie pachną, a do tego są dość łatwe w pielęgnacji. Petunie to prawdziwa ozdoba zarówno balkonu, jaki i ogródka. Chcesz mieć balkon pełen pięknych, kolorowych i pachnących kwiatów? Podlewaj swoje petunie regularnie tym nawozem, a szybko zauważysz efekty - kwiatów będzie mnóstwo. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Filip Chajzer. Willa należy do jego ojca Zygmunta Chajzera Filip Chajzer nie zwalnia tempa. Popularny dziennikarz i prezenter telewizyjny ostatnio odnalazł się w branży gastronomicznej. W mediach społecznościowych promuje swoją niedawno otwartą budkę z kebabem. A co słychać u niego prywatnie? Okazuje się, że od dłuższego czasu mieszka w willi na warszawskiej Sadybie. Jak donoszą media, dom należy do jego ojca - Zygmunta Chajzera. Zobacz niesamowite wnętrza. 📢 Takie są objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie.

📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Nowa lista lektur szkolnych 2024. Wiemy, co z "Panem Tadeuszem", "Chłopami" i "Potopem" Do końca czerwca opublikowana zostanie nowa podstawa programowa z listą lektur - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Zaznaczyła, że "Chłopi" i "Potop" pozostaną na liście, ale czytani będą we fragmentach, a z listy znikną dzieła Jarosława Rymkiewicza i Jacka Dukaja.

📢 Agnieszka Radwańska - tak teraz mieszka. Gwiazda tenisa przenosi się do luksusowego domu! [27.06.2024] Agnieszka Radwańska zainwestowała w kilka mieszkań, ale teraz buduje swój wymarzony dom. Tak będzie wyglądała jej piękna posiadłość, a do tej pory słynna tenisistka mieszkała najczęściej w apartamencie w Warszawie. Tak urządziła się Agnieszka Radwańska z mężem i synem Jakubem - zobaczcie zdjęcia!

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [27.06.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Agata Buzek - tak teraz wygląda. Córka Jerzego Buzka niedawno skończyła 47 lat [27.06.2024] Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Niedawno skończyła 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia!

📢 Śmiałe zdjęcia Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowska tym razem niewiele ukryła [27.06.2024] Anna Lewandowska to jedna z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce. Kiedyś sportsmenka, teraz żona najlepszego polskiego piłkarza, ale także aktywna businesswoman. Anna Lewandowska pokazała fanom swoje wysportowane ciało. Tak wygląda w bardzo skromnych kreacjach! 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [27.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [27.06.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [27.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [27.06.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [27.06.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [27.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Tyle płacą w 2024 roku za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS. Mamy dokładne wyliczenia. Państwowe dopłaty robią wrażenie [27.06.2024] Mieszkańcy regionu chętnie jadą podreperować zdrowie do sanatorium. Pani Anna z Inowrocławia niedawno wróciła: - Denerwuje mnie jak komercyjni pacjenci komentują, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my to niby jeździmy za darmo?

📢 Ta fryzura będzie najmodniejsza latem 2024 roku. Szybkie i modne upięcia włosów [27.06.2024] Włosy długie i półdługie w sezonie letnim często staramy się upiąć, aby nie przeszkadzały, ale przede wszystkim było chłodniej. Tradycyjny kucyk, czy szybki luźny warkocz to tylko niektóre z propozycji. Przygotowaliśmy dla Was kilka szybkich i modnych upięć, które będą popularne latem 2024 roku. Zobaczcie kilka inspiracji. 📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [27.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie.

📢 Dom pod Warszawą Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego - zdjęcia. Zamieszkają w dawnej bibliotece [27.06.2024] 43-letnia tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka Edyta Herbuś od siedmiu lat jest w szczęśliwym związku z 44-letnim producentem filmowym Piotrem Bukowieckim. Wychowuję jego trojkę dzieci, mają dwa psy, a obecnie budują dom. Para zamieszka w budynku, gdzie dawniej była biblioteka - To moje miejsce na ziemi - podkreśla gwiazda. Zobacz na zdjęciach, jak tam wygląda. 📢 Nowy wiek emerytalny 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [27.06.2024] Pomysł przepisów wprowadzających emerytury stażowe w Polsce od 2024 roku wywołują szerokie dyskusje. Ta planowana istotna modyfikacja w systemie emerytalnym budzi emocje i stawia wiele pytań dotyczących przyszłości świadczeń emerytalnych w Polsce.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [27.06.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto.

📢 Kryształy PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić [27.06.2024] Naczynia i dekoracje z kryształu w PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Komornik będzie mógł zająć więcej płacy minimalnej? Takie zmiany szykuje teraz rząd [27.06.2024] Coraz więcej dłużników wykorzystuje swoje minimalne zarobki, żeby nie spłacać zaległości. Jednak to może się zmienić - rząd szykuje zmiany w egzekucji najniższego wynagrodzenia. 📢 Tak luksusowo mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - zdjęcia. Aurora to siódme dziecko milionera [27.06.2024] 77-letni Józef Wojciechowski i jego o 50 lat młodsza ukochana Patrycja Tuchlińska doczekali się drugiego dziecka. Dziewczynka Aurora i jej starszy brat Augustyn mieszkają z rodzicami w podwarszawskiej willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusowa posiadłość milionera to nie tylko dom, ale też basem, korty tenisowe, ptaszarnia i egzotyczne palmy. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka szef JW Construction z rodziną. Żyją jak w bajce!

📢 Porcelana PRL z lat 70. i 80. poszukiwana przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nią zapłacić [27.06.2024] Porcelanowe naczynia i dekoracje w czasach PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły jednak głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny peerelowskiej porcelany. 📢 Pelargonia pokryje cały balkon aż do późnej jesieni. Oto domowa odżywka - zapłacisz mniej niż 5 złotych [27.06.2024] Pelargonie nazywane są królowymi balkonów! Odpowiednio pielęgnowane bujnie kwitną wypełniając przestrzeń kolorami i intensywnymi zapachami. Aby cieszyć się pelargoniami aż do późnej jesieni, należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. Niezawodne w tym zakresie są produkty, które znajdziemy we własnej kuchni. Zobacz, jak przygotować domowy nawóz do pelargonii, który zapewni jej właściwe warunki wzrostu.

📢 Tak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza. Iwona Rosiewicz jest młodsza od męża o 25 lat! [27.06.2024] Andrzej Rosiewicz to postać, która od dekad znajduje się w czołówce polskiej sceny muzycznej. Znany z takich przebojów jak "Chłopcy radarowcy" i "Czterdzieści lat minęło...", cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta jest dumnym ojcem trójki dzieci i mężem Iwony, która jest od niego młodsza o 25 lat. Para pobrała się, gdy Andrzej miał 53 lata. Zobaczmy, jak dziś wygląda żona Andrzeja Rosiewicza. 📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją [27.06.2024] Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Ten bob jest idealny dla kobiet po 50 - zdjęcia i inspiracje na lato. Ta fryzura odejmie lat [27.06.2024] Bob to fryzura, która niezmiennie zachwyca swoją elegancją i prostotą. Jest to wybór wielu kobiet na całym świecie, nie tylko ze względu na atrakcyjny wygląd, ale również przez możliwość dopasowania do różnych typów urody. Zobaczcie, jakiego boba wybrać dla kobiet dojrzałych. Oto najlepsze uczesanie dla kobiet po 50. 📢 Podlewaj tą miksturą zamiokulkasa, a wypuści mnóstwo nowych liści. Trik na bujny rozrost zamiokulkasa [27.06.2024] Zamiokulkas to piękna, ozdobna roślina domowa. Zwykle uprawa zamiokulkasa jest dość łatwa, nawet dla osób, które nie mają ręki do kwiatów, jednak zdarza się, że liście zamiokulkasa żółkną, brązowieją, a nowe nie wyrastają. W takiej sytuacji trzeba odpowiednio zadbać o roślinę, by znów odżyła i wypuściła nowe liście. Ten domowy nawóz sprawi, że twój zamiokulkas będzie bujny i wypuści nowe liście i młode, zielone pędy. Zobacz sprawdzony przepis na tani domowy nawóz do zamiokulkasa.

📢 Córka Jennifer Grey z "Dirty dancing" - tak dziś wygląda Stella Gregg. Jest jeszcze piękniejsza niż mama [27.06.2024] Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która najbardziej znana jest z głównej roli w filmie filmie "Dirty dancing". Partnerowała tam Patrickowi Swayze. Ma jedną córkę - Stellę Gregg, 22-letnią piękną kobietę. Zobaczcie, jak dziś wygląda córka Jennifer Grey z "Dirty dancing". 📢 Czternasta Emerytura 2024 - mamy oficjalne wyliczenia netto z ZUS. Takie pieniądze dla seniorów we wrześniu [27.06.2024] W tym roku seniorzy ponownie otrzymają dodatkowe pieniądze w postaci czternastej emerytury. ZUS przekazał nam oficjalne wyliczenia. Wiemy, ile otrzymają seniorzy. Zobacz wyliczenia!

📢 Dzięki temu trikowi wygrasz z zarazą ziemniaczaną na pomidorach. Domowy oprysk za mniej niż 10 złotych [27.06.2024] Zaraza ziemniaczana jest groźną chorobą grzybową, która równie często jak ziemniaki, atakuje również pomidory. Warzywa są na nią narażone szczególnie w okresie intensywnych deszczów. Z tym problemem móżna sobie poradzić, stosując domowy oprysk. Pamiętaj, że łatwiej jej zapobiegać, niż leczyć.

📢 Tak działa na nasz organizm jedzenie śliwek. Te osoby powinny włączyć do diety te owoce [27.06.2024] Śliwki są u nas bardzo popularne. Sami hodujemy różne ich odmiany, z których przyrządzamy pyszne kompoty, dżemy i ciasta. Śliwki mają w sobie także wiele ważnych witamin i wartości odżywczych. Zobacz, dlaczego warto jeść śliwki.

📢 Trik na koperek - zrób to, a koperek będzie bujny i urośnie dwa razy szybciej [27.06.2024] Koperek, choć niepozorny, to prawdziwe bogactwo smaku, aromatu i wartościowych witamin. Koperek zawiera mnóstwo witaminy C, witaminy A, D oraz z grupy B (B1, B2, B6, B12), flawonoidy i kumaryny, niacynę i foliany, , a do tego wszystkie części koperku zawierają olejek eteryczny, m.in. karwon, felandren, limonen. Warto włączyć koperek do codziennej diety. Zastosuj ten trik, a wyhodujesz w domu pyszny, bujny koperek dwa razy szybciej, niż zwykle.

📢 Ta odżywka na kwitnienie dla petunii i surfinii to sprawdzony sposób cioci Krysi. Wypróbuj, a efekt cię zachwyci [27.06.2024] Znajoma pani Krysia ma rękę do kwiatów, jej balkon przez całe lato jest cały pokryty pięknymi, bujnymi kwiatami. Zdradziła, jaki jest sekret, że petunie i surfinie mają całe mnóstwo kwiatów. Pani Krysia tą odżywką podlewa petunie i surfinie raz na dwa tygodnie, a jej kwaty rosną i kwitną jak szalone. Co najlepsze, po tę odżywkę nie musisz biec do sklepu ogrodniczego, ale przygotujesz ją z domowych odpadków bio. 📢 Tak mieszka Marcin Hakiel - zdjęcia wnętrz. Tancerz i jego nowa narzeczona spodziewają się dziecka [27.06.2024] Marcin Hakiel, znany z "Tańca z Gwiazdami", po raz trzeci przygotowuje się do roli ojca. Po burzliwym rozstaniu z Katarzyną Cichopek, życie Hakiela znalazło nowy kierunek u boku pięknej Dominiki. Para dzieli wspólny dach w luksusowym apartamencie na warszawskiej Sadybie. Zapraszamy do galerii, która odsłania kulisy ich domowego azylu. Były mąż Cichopek wkrótce powita na świecie kolejne dziecko, ciesząc się z nowej miłości i nadchodzących zmian.

📢 Łazienki w czasach PRL - zdjęcia. Kultowe sprzęty, kosmetyki i wystrój. Tak wyglądały łazienki w latach 60., 70. i 80 [27.06.2024] Lamperia, żeliwna wanna, ebonitowa deska sedesowa i górnopłuk to nieodzowny wnętrzarski obraz z lat 70. w łazienkach Polaków. W PRL-u te pomieszczenia miały być przede wszystkim funkcjonalne. Kultowe już miano zyskały niektóre sprzęty i kosmetyki z tamtych czasów. Oto jak wyglądały łazienki w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach - pamiętasz je wszystkie? 📢 Tak wygląda dziś 94-letni Clint Eastwood. Właśnie bawił się na ślubie najmłodszej córki [27.06.2024] Clint Eastwood, wielka gwiazda kina, znany ze wspaniałych kreacji zwłaszcza w westernach i filmach sensacyjnych, niedawno świętował swoje 94. urodziny. To aktor, który na swoim koncie ma cztery Oscary i cztery Złote Globy. Cieszy się sympatią na całym świecie. Niedawno ślubowała jego córka. Dzięki temu wiemy, jak dziś wygląda 94-letni Clint Eastwood.

📢 Dodaj to do lawendy, a pokryje fioletem cały balkon. Oto trik na kwitnienie lawendy [27.06.2024] Lawenda to popularna roślina letnia. Piękne fioletowe kwiaty zdobią pola, działki, balkony i tarasy w czerwcu oraz lipcu. Aby obficie rozkwitła potrzebuje składników odżywczych. W przypadku upraw do własnego użytku, doskonale sprawdzą się domowe nawozy. Oto skuteczny trik, który sprawi, że twój balkon pokryje się fioletem! 📢 Abonament RTV w 2025 roku. Nowy plany rządu - to się zmieni w opłatach w nowym roku [27.06.2024] Abonament RTV to jedna z opłat, która budzi ogromne kontrowersje. Muszą ją płacić zarówno posiadacze telewizji kablowych czy satelitarnych, którzy płacą opłatę do operatora. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało całkowitą likwidację tej opłaty. Zobaczcie najważniejsze informacje.

📢 Tak rozpoznać, że partner jest znudzony w związku. Oto ważne sygnały, że partner się Tobą znudził [27.06.2024] Po czym poznać, że partner jest Tobą znudzony? Okazuje się, że istnieją oznaki, które świadczą o tym, że druga osoba zaczyna się nudzić w związku. Sekrety mowy ciała zdradzają wiele. Czasami nawet więcej niż sami byśmy chcieli pokazać. Spojrzenie, układ ust, ruchy dłoni, ułożenie stóp - pierwsze sygnały, że partner jest znudzony mogą być bardzo subtelne. Sprawdź w naszej galerii sekrety mowy ciała. Tak możesz rozpoznać, że partner jest znudzony w związku.

📢 Dorota Gardias już tak nie wygląda. Tylko u nas takie nowe zdjęcia prezenterki po metamorfozie [27.06.2024] Dorota Gardias, znana prezenterka, zdecydowała się na spektakularną zmianę wizerunku, prezentując swoją nową fryzurę podczas Metamorphosis Fashion Show 2024 w Grudziądzu. Jej nowy wygląd jest efektem metamorfozy, która zaskoczyła wszystkich uczestników wydarzenia. Gardias, dotychczas kojarzona z krótkimi fryzurami, tym razem pokazała się w długich, czarnych włosach. Ta zmiana wywołała duże zainteresowanie i pozytywne reakcje. 📢 Horoskop zawodowy na lipiec 2024 według wróżki Cassandry. Duża kasa czy duże rozczarowanie? [27.06.2024] Wyjeżdżasz na urlop i boisz się o swoje oszczędności, a może stale pracujesz i będziesz prosić szefa o podwyżkę? Chcesz wiedzieć co przyniesie Ci los w lipcu? Sprawdź horoskop dotyczący pracy i finansów wróżki Cassandry! 📢 Dodatkowe pieniądze dla seniorów we wrześniu 2024. Mamy wyliczenia - tyle dostaną wraz z emeryturą [27.06.2024] We wrześniu tego roku seniorów czeka dodatkowy zastrzyk gotówki. Wraz z podstawową emeryturą otrzymają także "czternastkę". Nie wszyscy dostaną jednak taką samą kwotę. Mamy wyliczenia wypłat.

📢 Horoskop miłosny na wakacje. Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary - pasują do siebie najbardziej [27.06.2024] Jakie znaki zodiaku tworzą najlepsze pary? Istnieje przekonanie wśród astrologów, że niektóre znaki zodiaku są dla siebie stworzone i mogą tworzyć szczęśliwe, długotrwałe związki bazujące na wzajemnym przyciąganiu. Dowiedz się, które połączenia znaków zodiaku uznaje się za idealne i jakie cechy charakteru mogą wpływać na ich szczęście w miłości. To ważne informacje dla wierzących w horoskopy, 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła [27.06.2024] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Dodaj to do róż, a kwiatów będzie ponad miarę. Oto trik na dużo róż [27.06.2024] Róże to jedne z najpopularniejszych kwiatów ogrodowych i doniczkowych. Ich aksamitne kwiaty kontrastujące z mocnym zapachem i kłującymi łodygami sprawiły, że przez lata zyskały wymiar symboliczny. Pielęgnacja róż nie jest skomplikowana, lecz do obfitego kwitnienia potrzebują pewnych składników odżywczych. W amatorskich uprawach dostarczysz je domowymi nawozami. Oto trik, aby mieć dużo róż w ogrodzie i na parapecie. 📢 Te osoby powinny jeść maliny codziennie. Dzięki malinom można zwalczyć takie dolegliwości! [27.06.2024] Maliny to pyszne owoce, którymi wszyscy zajadają się latem. Można z nich przygotować doskonałe desery, jak i jeść prosto z miseczki. Czy jednak wiesz, jakie właściwości ma ten wspaniały owoc? Dowiedz się kto powinien codziennie jeść maliny!

📢 Pod Włocławkiem 850 osób straci pracę! Będą grupowe zwolnienia w jednej z firm w Brzeskiej Strefie Gospodarczej W powiecie włocławskim szykuje się fala zwolnień. Zakład Lear Corporation II działający w Pikutkowie zamierza zwolnić blisko 90 procent załogi. To aż 850 osób! Część produkcji zostanie przeniesiona w inne miejsce, najprawdopodobniej poza Polskę. Mamy oświadczenie firmy w sprawie grupowych zwolnień oraz informacje z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. 📢 Wypadek w Zielonczynie niedaleko Bydgoszczy. Zderzyły się ciężarówki, jedna osoba nie żyje W środę 26 czerwca o godz. 9.55 w Zielonczynie (gmina Sicienko) zderzyły się dwie ciężarówki. Jeden z kierowców został zakleszczony w pojeździe. Droga została zablokowana. PSP poinformowała o 1 ofierze śmiertelnej i 1 osobie rannej. 📢 13-latek dotkliwie pogryziony w Grudziądzu. Zaatakowały go psy rodziców. Z domu chłopca wyniósł policjant Dramat w Grudziądzu. Dwa owczarki belgijskie podczas zabawy zaatakowały 13-latka, syna właścicieli psów. Chłopcu na pomoc ruszył policjant, który usłyszał jego wołanie.

📢 Patrycja Tuchlińska - odważne zdjęcia ukochanej Józefa Wojciechowskiego. 29-letnia pani inżynier dużo pokazuje Modelka Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych chwali się na zdjęciach swoją piękną figurą. Dużo młodsza partnerka 77-lletniego milionera Józefa Wojciechowskiego pokazuje się w bikini i skąpych kreacjach, odsłaniających ciało. Zobacz 29-letnią Patrycję Tuchlińską na jej prywatnych, gorących zdjęciach. 📢 Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce.

📢 Tak mieszka Dorota Gardias. Słynna pogodynka ma piękny apartament, wnętrza zachwycają Dorota Gardias to znana postać polskiego showbiznesu. Jest modelką, dziennikarką telewizyjną i prezenterką pogody. W 1996 roku zdobyła tytuł "Miss Nastolatek z Zamojszczyzny". Słynna pogodynka ma apartament w Warszawie. Wnętrza są stylowe i wysmakowane. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Gardias. 📢 Lotto - wyniki 25.06.2024. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2024 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 25.06.2024 tuż po jego zakończeniu. 📢 Bezpłatne zajęcia tai chi w Parku Miejskim w Grudziądzu. Zobaczcie zdjęcia Zajęcia z chińskiej gimnastyki odbyły się we wtorkowy wieczór w zaciszu parku miejskiego w Grudziądzu. Następne już za tydzień. Są bezpłatne i każdy może wziąć w nich udział.

📢 Już niedługo wielu nauczycieli straci prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Wszystko przez jedno słowo w Karcie Nauczyciela. Będą zmiany? Urlop dla poratowania zdrowia nie bez przyczyny jest jednym z przywilejów nauczycieli. Wiele osób w tym zawodzie odczuwa wypalenie zawodowe, a możliwość skorzystania z tego rodzaju urlopu pozwala im na bardziej wydajną pracę w następnych latach. Okazuje się jednak, że zmiana przepisów odebrała prawo do urlopu dla poratowania zdrowia pewnej grupie nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego już kilkukrotnie apelował o zmianę w tym zapisie. O co chodzi? 📢 Najlepsze sposoby na osy i szerszenie. Te triki pomogą ci wypędzić je z domu Co możemy zrobić, aby osy i szerszenie omijały nasze domy i ogródki? Otóż istnieje kilka bardzo prostych sposobów na odstraszenie tych owadów. Sprawdź, co zrobić, aby nie mieć kłopotów z osami i szerszeniami.

📢 Tak mieszka Roxie Węgiel ze swoim mężem Kevinem. Oto dom świeżo upieczonego małżeństwa Roksana Węgiel wiosną 2024 roku wzięła ślub z Kevinem Mglejem. Ich związek od początku wzbudzał wiele kontrowersji z powodu dużej różnicy wieku. Para mieszka w luksusowym, 100-metrowym apartamencie we Warszawie. Oto zdjęcia wnętrz. 📢 Takie mają być zasady nowego abonamentu RTV. Nowa obowiązkowa opłata, czyli składka audiowizualna Zmiany w systemie opłat za korzystanie z mediów publicznych są na horyzoncie. Obecny model abonamentu RTV, obciążający posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych, ma zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Ta zmiana, mająca na celu uproszczenie procesu płatności i wprowadzenie ulg dla wybranych grup społecznych, może jednak oznaczać wyższe obciążenia finansowe dla wielu użytkowników.

📢 Tak wygląda córka Dariusza Szpakowskiego - Gabriela. 25-latka chce zostać aktorką Dariusz Szpakowski to jeden z najpopularniejszych polskich komentatorów sportowych. Był wielokrotnie nagradzany i zapraszany do programów telewizyjnych. Dziennikarz od ponad 30 lat jest w szczęśliwym małżeństwie z aktorką Grażyną Strachotą. Para ma dwie córki, a jedna z nich, planuje iść w ślady mamy. Tak wygląda 25-letnia Gabriela Szpakowska.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie! 📢 Dorota Gardias - sesja nago i w strojach kąpielowych. 43-latka oszałamia zdjęciami w internecie Dorota Gardias wzbudza podziw na Instagramie. Gwiazda, która dawniej pracowała jako modelka, może pochwalić się pięknym ciałem, które chętnie prezentuje na zdjęciach. Pogodynka TVN-u chętnie pozuje w strojach kąpielowych, a nawet zgodziła się na nagą sesję.

📢 Tak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich. Klara i Laura to urocze dziewczynki Klara i Laura Lewandowskie coraz częściej towarzyszą sławnym rodzicom na oficjalnych wydarzeniach. Jak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich? 📢 Nauczyciel z Białych Błot zawieszony. Decyzja podtrzymana, adwokat nie odpuszcza Sprawa jest w MEN. Nauczyciel wuefu w białobłockiej podstawówce został zawieszony w wykonywaniu obowiązków. To efekt anonimów, które trafiły do Kuratorium Oświaty. Chodziło o wpuszczenie na teren szkoły osób z poza placówki, które miały na miejscu spożywać alkohol i oskarżenia o niewłaściwy stosunek do dziewcząt.

📢 Tak wyglądały żłobki i przedszkola w czasach PRL. Oto, jak opiekowano się dziećmi pół wieku temu Tak wyglądały żłobki i przedszkola w czasach PRL. Placówki te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak wyglądały? W jakich warunkach i w jaki sposób opiekowano się dziećmi w czasach PRL? Zapraszamy w niezwykłą podróż w czasie. Zobacz teraz w naszej galerii, jak dawniej wyglądały żłobki i przedszkola.

📢 Sylwia Mor - adoptowana córka Agaty Młynarskiej. Tak wygląda teraz na zdjęciach rodzinnych 25 lat temu los połączył Agatę Młynarską i Sylwię Mor, wówczas 11-latkę z domu dziecka nieopodal Suwałk. Dziś Sylwia Mor ma już swoją rodzinę, jednak więź z popularną dziennikarką, która dała je miłość i dom, pozostanie na zawsze. Tak wyglądała Sylwia Mor, gdy mieszkała z Agatą Młynarską. O tym piszemy niżej. 📢 Tak wygląda syn Artura Barcisia, Norka z "Miodowych Lat". Franciszek ma już 35 lat Uwielbiany przez miliony telewidzów Artur Barciś, znany choćby z kultowych seriali "Miodowe lata" i "Ranczo", to prywatnie ojciec Franciszka Barcisia, dziś dorosłego mężczyzny, który ma swoją rodzinę. Choć jedyny syn doskonałego aktora nie wybrał artystycznej kariery, otarł się jednak o pracę na planie, grając epizodyczne role. Zobaczcie, jak wyglądał kiedyś, a jaki jest teraz syn Artura Barcisia. Oto Franciszek Barciś na zdjęciach sprzed lat i obecnie.

📢 Te urządzenia zużywają najmniej prądu w domu. One nie podkręcają naszych rachunków W domach mamy coraz więcej urządzeń na prąd przez co nasze rachunki za energię elektryczną są coraz wyższe. Żeby zaoszczędzić na opłatach warto zwrócić uwagę na urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. A jakie sprzęty pobierają najmniej energii elektrycznej? Sprawdźcie.

📢 Trik Pani Patrycji na niekwitnący skrzydłokwiat. Zaleca dodanie tego do doniczki raz w tygodniu Pani Patrycja radzi, że jeśli Twój skrzydłokwiat nie kwitnie, warto przyjrzeć się warunkom, w jakich jest uprawiany. Skrzydłokwiaty to rośliny, które potrzebują odpowiedniej wilgotności podłoża oraz odpowiedniego oświetlenia. Zbyt intensywne nasłonecznienie lub przesuszenie gleby mogą spowodować, że roślina przestanie kwitnąć. Skrzydłokwiaty najlepiej czują się w miejscach o rozproszonym świetle, a ich podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne, ale nie mokre.

📢 Tak było na trybunach na meczu GKM Grudziądz - Falubaz Zielona Góra. Zobacz zdjęcia kibiców GKM Grudziądz wygrał z Falubazem Zielona Góra 47:43, ale nie zdobył punktu bonusowego. Losy spotkania ważyły się do ostatniego biegu, więc nie brakowało emocji. Zobacz jak było na trybunach.

📢 Dni Brodnicy 2024. Tłumy na koncertach Patrycji Markowskiej i Ani Wyszkoni - zobaczcie zdjęcia W sobotę 22 czerwca w ramach Dni Brodnicy na Przedzamczu wystąpiła Patrycja Markowska oraz Ania Wyszkoni. Koncerty gwiazd ściągnęły tłumy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Bitwa Regionów 2024 na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia z kulinarnego konkursu Golub-Dobrzyń znalazł się na liście 8 miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, w których organizowane są wydarzenia regionalne w ramach I etapu konkursu konkursu kulinarnego Bitwa Regionów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Imprezę zorganizowano w niedziele 23 czerwca na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Rywalizowały koła z powiatu golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.

