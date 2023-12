Przegląd prasy 27.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 26 grudnia 2023”?

Prasówka 27.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 26 grudnia 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie!

📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę [27.12.2023] Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Eurojackpot - 26.12.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

Prasówka 27.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda Roksana Węgiel w świątecznej bieliźnie i bikini. Odważne zdjęcia młodej wokalistki [27.12.2023] Roksana Węgiel, po osiągnięciu pełnoletniości, nieustannie zaskakuje internautów odważnymi zdjęciami, które wywołują mieszane reakcje. Część osób twierdzi, że artystka powinna skoncentrować się bardziej na swojej muzycznej karierze, podczas gdy inni zachwycają się jej nowym, dorosłym wizerunkiem. Przed świętami Roksana w ramach współpracy z Tezenis opublikowała fotografię w kuszącej czerwonej bieliźnie, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z kontrowersyjnych sesji.

📢 Oto horoskop na 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Te osoby czeka miłość, szczęście, pieniądze i zdrowe życie [27.12.2023] Horoskop na cały 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku mówi, co nas czeka w miłości, zdrowiu i finansach. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości, finansach i zdrowiu! Sprawdź horoskop dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok. Co wydarzy się w życiu Barana i Ryb? Czy na Koziorożca i Panny czekają zmiany w życiu miłosnym? Co los przyniesie Wodnikom? Sprawdź, co Cię czeka 2024 roku. Oto najnowszy horoskop dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok.

📢 Takie są zasady diety cukrzycowej. Wiele ostrzeżeń nie ma nic wspólnego z medycyną! [27.12.2023] Podwyższony cukier? Zdiagnozowana cukrzyca? Nie daj zepsuć sobie świąt. Wiele ostrzeżeń nie ma nic wspólnego z medycyną.

📢 Oto dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, przystrojony na święta. Zobaczcie zdjęcia! [27.12.2023] Nie tak dawno głośno było o nowo rozpoczętym związku Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Para miała w tym roku możliwość współpracować ze sobą jako duet przy produkcji znanego i lubianego przez miliony Polaków programu “Pytanie na śniadanie”. 📢 Tak wygląda wewnątrz domu Zenona Martyniuka. Zdjęcia domu, żony, mamy i siostry artysty [27.12.2023] Zenon Martyniuk wybrał sobie miejsce zamieszkania w malowniczej Grabówce pod Białymstokiem. Choć dom, w którym mieszka, nie jest olbrzymi, to wnętrza tego miejsca z pewnością robią duże wrażenie. Oprócz tego, Państwo Martyniukowie mogą cieszyć się przestronnym ogrodem, który zapewne stanowi urokliwe miejsce relaksu dla tej znanej rodziny. Niech obrazki mówią więcej niż słowa – zerknijcie sami!

📢 Tak wygląda wewnątrz domu Maryli Rodowicz. Piosenkarka ostatnio pokazała swojego... konia! [27.12.2023] Maryla Rodowicz zamieszkuje w urokliwym domu w Konstancinie Jeziornej, niedaleko Warszawy. Znaną artystkę często można spotkać na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się fragmentami swojego życia, prezentując zarazem wnętrza swojej imponującej willi. Dzięki temu mamy możliwość zajrzenia do siedziby królowej polskiej piosenki. 📢 Joanna Opozda na odważnych zdjęciach - nowe fotografie. "Najpiękniejsza Asia" [27.12.2023] Joanna Opozda to polska aktorka i modelka, była żona Antoniego Królikowskiego. Sławę przyniosła jej główna rola w serialu "Pierwsza miłość". Zobaczcie Joannę Opozdę na bardzo odważnych zdjęciach. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Trzynasta emerytura 2024 - wyliczenia po wyborach. Mamy tabele wyliczeń brutto i netto 13 emerytury [27.12.2023] Trzynasta emerytura to istotne zasilenie budżetu seniorów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Teraz wiadomo już, że w 2024 roku zostanie wypłacona 13. i 14. emerytura. Premier Donald Tusk na konferencji prasowej dotyczącej budżetu na rok 2024 potwierdził, że są na to pieniądze. Przewidywany wskaźnik waloryzacji marcowej ma wynieść 12,3 proc., zatem "trzynastki" będą spore. Mamy tabele wyliczeń prognozowanej trzynastej emerytury, jaka może wpłynąć na konta seniorów w 2024 roku. Zobacz.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Oto wyliczenia świadczeń po zmianie rządu [27.12.2023] Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto. Te stawki będą obowiązywały od marca 2024. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy. 📢 Parzenie kawy - takie są najczęstsze błędy. Kawa robi się niesmaczna i traci walory zdrowotne [27.12.2023] Kawa to jeden z najpopularniejszych napoi w Polsce, a także na świecie. Kawa pobudza, dodaje energii, ma wiele właściwości prozdrowotnych: działa przeciwstarzeniowo, przeciwnowotworowo, poprawia pamięć i koncentrację, a nawet zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona i Alzheimera. Jednak kawę należy przygotowywać w odpowiedni sposób. Źle przygotowana kawa traci walory smakowe oraz zdrowotne. Zobacz jakich błędów nie popełniać przy robieniu kawy.

📢 Więcej pieniędzy w 2024 dla pracowników, emerytów, dzieci, podopiecznych MOPS i GOPS [27.12.2023] Szykują się podwyżki pensji dla różnych grup społecznych. Na jakie kwoty mogą liczyć w 2024 roku? Wiemy kto i ile dostanie! O tym przeczytacie w naszym artykule.

📢 Taka stara porcelana z czasów PRL zyskuje na wartości. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny z OLX [27.12.2023] Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury i inne przedmioty z PRL w 2023 roku sporo kosztują. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów niczym bumerang. Niektóre wystawione na sprzedażna portalu OLX kolekcje lub pojedyncze przedmioty osiągają niemałe ceny. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. 📢 Tak wygląda dom Jakuba Rzeźniczaka w świątecznej odsłonie. "Przepięknie macie" [27.12.2023] Jakub Rzeźniczak to polski piłkarz, którego życie prywatne wzbudza olbrzymie zainteresowanie mediów i internautów. Zobaczcie, jak swój dom przystroili na Święta Bożego Narodzenia razem ze swoją żoną Pauliną Rzeźniczak. - Uwielbiamy w domu tworzyć świąteczny klimat - przekonują zakochani. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Zmiany w ulgach na przejazdy PKP - lista zmian i nowe ulgi. Oto co stracą pasażerowie [27.12.2023] Tylko do 30 grudnia br. honorowi krwiodawcy mogą skorzystać z 33-proc. ulgi na przejazdy pociągami PKP Intercity. Z kolei seniorom ulgę zmniejszono. Wynosi ona obecnie 30 proc. 📢 Tak są otwarte sklepy w wigilię i Boże Narodzenie - Biedronka, Lidl, Żabka. Oto godziny otwarcia sklepów w święta [27.12.2023] Sklepy otwarte w Święta Bożego Narodzenia - oto godziny otwarcia sklepów w wigilię oraz 25 i 26 grudnia 2023 roku. Wigilia wypada w niedzielę z zakazem handlu. Również w Święta Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia w Polsce obowiązuje zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. Tradycyjnie część sieci handlowych zmienia godziny otwarcia swoich placówek przed świętami. W wigilię i Boże Narodzenie markety i galerie handlowe będą nieczynne, większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy w wigilię Bożego Narodzenia a także 25 i 26 grudnia i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia.

📢 Bombki z PRL. Tyle warte są teraz ozdoby choinkowe z dawnych lat - zobaczcie zdjęcia [27.12.2023] Bombki z PRL-u! Odwiedź galerię i sprawdź, ile są warte! Ozdoby choinkowe wyprodukowane w okresie PRL-u obecnie zyskują na wartości i stają się przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów. Niektóre z tych unikatowych ozdób mogą osiągać nawet kilkuset złotych na rynku kolekcjonerskim. Dlatego warto pielęgnować i zachować stare bombki, ponieważ ich wartość materialna ma tendencję do wzrostu z upływem czasu. To nie tylko wyjątkowe dekoracje świąteczne, ale również inwestycja, która może przynieść korzyści dla posiadacza w przyszłości. 📢 Oto Edyta Zając na odważnych zdjęciach. "Tak wygląda definicja piękna" - zobaczcie! [27.12.2023] Edyta Zając to polska modelka i finalista Miss Polonia 2014, była żona piłkarza Jakuba Rzeźniczka, a aktualnie partnerka Michała Mikołajczaka, aktora znanego z serialu "Na Wspólnej". To niezwykle piękna kobieta, która odważnie prezentuje swoje wdzięki. Zobaczcie, jakie zdjęcia udało nam się znaleźć!

📢 Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023. Aura Nails to jeden z najpiękniejszych trendów na paznokciach [27.12.2023] Oto modne paznokcie na święta Bożego Narodzenia i na Sylwestra 2023. Aura Nails, czyli paznokcie na podstawie naszej aury, to jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Aura Nails - paznokcie, które odzwierciedlają naszą energię i aurę, którą wytwarzamy - to efekt zniewalający, magiczny, wręcz hipnotyzujący! Sprawdź, jak się prezentują Aura Nails i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023 - zobacz pomysły stylistek paznokci i salonów kosmetycznych. 📢 Od 2024 roku w górę płaca minimalna i stawka godzinowa. Zobaczcie nasz poradnik wideo! [27.12.2023] W przyszłym roku, podobnie jak w tym, czeka nas podwyżka płacy minimalnej i stawki godzinowej. Znowu dwa razy!

📢 Emilia Dankwa na odważnych zdjęciach. Zosia z serialu "Rodzinka.pl" ma już 18 lat! [27.12.2023] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS - Biedronka, Lidl i inne. Te produkty zostały wycofane ze sklepów [27.12.2023] Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów. 📢 Dom Agnieszki Kaczorowskiej. Tak wygląda przystrojony na święta dom gwiazdy serialu Klan [27.12.2023] Agnieszka Kaczorowska - Pela jest już przygotowana na Święta Bożego Narodzenia. - Bardzo lubimy ten przedświąteczny czas. Co roku w grudniu wpadam w szał dekorowania domu - wyznała w programie "Pytanie na śniadanie" Agnieszka Kaczorowska - Pela. Zobaczcie, jak pięknie wygląda jej mieszkanie. Mamy zdjęcia!

📢 Te popularne kosmetyki zostały teraz wycofane ze sprzedaży. To produkty z Rossmanna, Hebe, Douglas i innych drogerii [27.12.2023] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce popularnych kosmetyków znanej firmy Sylveco. To polskie kosmetyki naturalne dostępne zarówno stacjonarnie w znanych drogeriach i aptekach, jak i online. Konsumenci mogą je oddać i otrzymać zwrot kosztów. Powodem wycofania kosmetyków jest stwierdzenie nieprawidłowości. Czytaj więcej! 📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju [27.12.2023] Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę.

📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [27.12.2023] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon [27.12.2023] Nowy rok jest jak nowy rozdział. Dobrze jest rozpocząć 2024 od dużego zastrzyku gotówki, nowego auta czy sprzętu RTV. Wróżka Roma uważa, że w przypadku niektórych znaków zodiaku taki scenariusz jest możliwy. Oto lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon! 📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii z kotem - lista [27.12.2023] Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii.

📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! [27.12.2023] Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670". 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [27.12.2023] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Kasia Tusk - tak mieszka i żyje blogerka. Zobaczcie stylowe wnętrza domu córki premiera Donalda Tuska [27.12.2023] Katarzyna Tusk to nie tylko córka premiera Donalda Tuska. Jest znaną blogerką modową, sama zapracowała na swoją markę i renomę. Prowadzi blog Make Life Easier, wydała książkę - modowy poradnik pt. "Elementarz stylu", ma także własną markę ubraniową MLE Collection. Jest żoną Stanisława Cudnego, ma dwójkę dzieci. A jak mieszka Kasia Tusk? Ma piękne mieszkanie w secesyjnej kamienicy w Sopocie. Zaglądamy do wnętrza domu Kasi Tusk.

📢 Te trzy znaki zodiaku mogą się wzbogacić jeszcze w grudniu - nowy horoskop. Wróżka Azalia przepowiada [27.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większe szczęście, niż inni i jeszcze w grudniu mogą się wzbogacić o niezłą sumkę! Wróżka Azalia odczytuje zapisane w gwiazdach tajemnice i przepowiada, kto ma szansę na pieniądze. Zobacz, czy i ty możesz liczyć na dodatkową kasę. 📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe kłopoty w 2024 roku. Mamy horoskop finansowy [27.12.2023] Horoskop finansowy na 2024 roku powie nam co nas czeka w sprawach pieniędzy w nowym roku. Finanse to ważna kwestia w naszym życiu, dlatego tak bardzo nas interesują. Zobaczcie co gwiazdy przewidują dla znaków zodiaku na kolejny rok. To wydarzy się w finansach w 2024 roku. Sprawdźcie horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajny facet z Ciebie" [27.12.2023] Mikołaj to jeden z uczestników 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Był jednym z trzech wybrańców Anny z Wielkopolski. Ostatecznie rywalizacje o sympatię rolniczki spod Kalisza przegrał z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Zyskał jednak ogromną sympatię widzów. Zobaczcie Mikołaja z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach.

📢 Laura Michnowicz - zdjęcia po zmianie wizerunku. Taką przeszła metamorfozę po rozwodzie z Józefem Wojciechowskim [27.12.2023] W 2013 roku Józef Wojciechowski wziął ślub z młodszą o 36 lat Laurą Michnowicz, z którą chętnie pokazywał się na salonach. Modelka była drugą żoną 76-letniego dziś milionera. Mają dwóch synów: Alexa i Alana. Po rozwodzie Michnowicz przeszła metamorfozę. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła. 📢 Tak dziś wygląda syn Moniki Richardson i Jamiego Malcolma. Jest modelem, aktorem i muzykiem [27.12.2023] Monika Richardson i Jamie Malcolm byli małżeństwem przez 11 lat. W 2001 roku na świecie pojawił się ich syn Tomasz. Chłopiec dorastał na oczach kamer. Dziś jest już dorosłym mężczyzną i prowadzi bardzo aktywny tryb życia - uczy się na pilota, jest modelem, aktorem, stawia też kroki w świecie muzycznym. Oto jak wygląda.

📢 Mamy wyliczenia brutto i netto styczniowych emerytur. Od marca nawet o 400 złotych wyższe [27.12.2023] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia. 📢 Pieniądze PRL - zdjęcia, ceny. Stare banknoty i monety zyskują dziś na wartości [27.12.2023] Po wojnie wyemitowano wiele w Polsce banknotów i monet, które dziś są przedmiotem zainteresowania numizmatyków i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych pieniędzy to dla niektórych fascynujące hobby. Niektóre egzemplarze po latach mogą być sporo warte. Zobacz, które banknoty i monety są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich można się wzbogacić. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [27.12.2023] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [27.12.2023] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur 2024 brutto i netto. Takie mają być planowane podwyżki od marca [27.12.2023] Za sprawą wysokiej inflacji, podwyżki dla emerytów i rencistów muszą być wyższe. Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Mamy wyliczenia emerytur brutto i netto, jakie mają obowiązywać od marca przyszłego roku. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy.

📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [27.12.2023] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [27.12.2023] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Takie są pomysły na aranżacje małej kuchni. Inspiracje od Krzysztofa Mirucia [27.12.2023] Kuchnie w blokach są małe. Kilka metrów kwadratowych a chcemy pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne. Coraz częściej kuchnie to jedynie aneksy. Zagospodarowanie małej kuchni to często wyzwanie. Z takimi zadaniem świetnie poradzi sobie architekt znany z HGTV - Krzysztof Miruć. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [27.12.2023] Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [27.12.2023] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate [27.12.2023] Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [27.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [27.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [27.12.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [27.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [27.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Najbardziej mściwe znaki zodiaku. Takie znaki zodiaku są pamiętliwe i nikomu nie odpuszczają [27.12.2023] Najbardziej mściwe znaki zodiaku - niektóre osoby są wyjątkowo pamiętliwe, nie odpuszczają zemsty i potrafią boleśnie zranić innych. Wysoko na liście mściwych znaków zodiaku jest Skorpion, Panna i Bliźnięta. Mściwość to świadome, przemyślane działanie na niekorzyść człowieka. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej mściwy? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej mściwe znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [27.12.2023] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [27.12.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [27.12.2023] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Należy samodzielnie usunąć je z telefonów Samsung, Xiaomi i innych [27.12.2023] Google Play regularnie wycofuje aplikacje, które zostały zgłoszone jako niebezpieczne próbujące wyłudzić nasze dane czy atakujące nas natarczywymi reklamami. Sprawdzamy, które aplikacje zostały wycofane ze Sklepu Play i dla własnego bezpieczeństwa lepiej usunąć z telefonu.

📢 Objawy zakrzepicy żył - lista. To uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę [27.12.2023] Organizm wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak. Okazuje się, że wygląd nóg i stóp może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę - zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii. 📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych [27.12.2023] Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony!

📢 Eurojackpot Lotto - 26.12.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 26.12.2023 roku. 📢 Ostatnie wyniki Lotto z 26.12.2023 [Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada] O godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 26.12.2023 tuż po jego zakończeniu. 📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra!

📢 Jajka - z tym warto jeść jajka, aby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do jajek na odchudzanie Jajka same w sobie są wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączone z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawiają, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które w połączeniu z jajkami prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Za wizytę u lekarza w Osielsku zapłaciła więcej, niż wynikało z informacji na stronie internetowej. Szpital zwrócił pacjentce pieniądze Pacjentka cierpiąca na przewlekłą chorobę, umówiła wizytę w szpitalu przez portal ZnanyLekarz.pl. Miała zapłacić 250 zł, okazało się, że wizyta kosztuje więcej. Szpital w Osielsku wyjaśnia, że doszło do błędu przy wypełnianiu ankiety, a resztę pacjentce zwrócono.

📢 Magiczny koncert świąteczny w Szkole Podstawowej nr 2 w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Uczniowie ci młodsi i starsi ze Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego w Grudziądzu wykonali piękny koncert świąteczny przed Wigilią. Było nastrojowo i wzruszająco. 📢 Stowarzyszenie "Krusza" w Kruszwicy i jego przyjaciele nie zapomnieli o świątecznych paczkach dla kombatantów. Zobacz zdjecia! Po raz kolejny Stowarzyszenie "Krusza" z Kruszwicy i jego przyjaciele zorganizowali akcję "Bożonarodzeniowa Paczka dla Kombatanta". 📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 81 lat. Zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2023 roku skończyła 81 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest! 📢 Roxie Węgiel - odważne zdjęcia wokalistki. Młoda gwiazda muzyki znów zrzuciła z siebie część ubrania Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami.

📢 Gotowe kartki świąteczne za darmo. Nowe projekty na Boże Narodzenie 2023 na telefon - MMS, WhatsApp czy Messenger Wysyłanie tradycyjnych kartek świątecznych mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon. 📢 Wigilijne spotkanie w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Pakości. Zobaczcie zdjęcia W Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Pakości odbyło się wigilijne spotkanie uczestników zajęć i ich gości. Życzenia, błogosławionych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych zdrowia i wewnętrznego spokoju, złożyła seniorom Ewa Mikołajczyk, kierownik placówki. 📢 Boże Narodzenie 2023. Oto choinki naszych Czytelników - zobaczcie wasze zdjęcia Otrzymaliśmy od Was ogromną ilość uroczych zdjęć choinek, które pięknie udekorowały Wasze domy podczas obchodów tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. To niesamowite, jak wiele wysiłku i kreatywności wkładacie w przygotowania świąteczne, tworząc wyjątkowe aranżacje, które dodają magii temu wyjątkowemu okresowi.

📢 Gotowe kartki i życzenia na Nowy Rok. Życzenia noworoczne 2024 idealne na Messenger, Facebook, WhatsApp Zebraliśmy dla Was kilkanaście najciekawszych wierszyków noworocznych z życzeniami: śmieszne, poważne, krótki - każdy znajdzie coś dla siebie! Złóżcie je znajomym w Nowy Rok 2023. W galerii prezentujemy również noworoczne kartki. W galerii powyżej prezentujemy kartki noworoczne, natomiast poniżej życzenia w formie tekstu, do wysłania SMS-em. 📢 W Grudziądzu w ramach akcji "Wigilia dla najuboższych" wydano 400 paczek żywnościowych. Zdjęcia W Wigilię w siedzibie Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Grudziądzu wydano 400 paczek żywnościowych potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. W paczkach znalazły się produkty z długim terminem przydatności z których można przyrządzić potrawy, ale także były już gotowe dania. Choć pogoda była fatalna, to kolejka po paczki była bardzo długa.

📢 Maja Komorowska wyszła za mąż za kuzyna Beaty Tyszkiewicz. Z hrabią Jerzym Hubertem Tyszkiewiczem była przez 55 lat Maja Komorowska jest wybitną postacią i zasłynęła z wielu ról aktorskich, za które została doceniona licznymi nagrodami. Co wiemy o jej życiu prywatnym? To, że nie było takie kolorowe, jak jej kariera zawodowa. Poznaj sekrety z życia aktorki. 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Osoby z tymi dolegliwościami nie powinny jeść karpia. Oni powinni odpuścić jedzenie tej ryby w święta Karp to tradycyjna potrawa wigilijna, która jest na każdym stole w czasie świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się jednak, że niektórzy muszą uważać na spożywanie tej ryby. Jeśli cierpimy na różne dolegliwości, to zaleca się unikanie jedzenia karpia. Zobacz, kto musi uważać ze spożywaniem karpia w czasie świąt. 📢 Babciowe 2024 z programu Aktywna Mama: kto otrzyma świadczenie i pieniądze z ZUS? Babciowe wsparcie w wysokości 1500 zł zostało ogłoszone przez premiera Donalda Tuska podczas swojego wystąpienia, a jego realizacja planowana jest od nowego roku. Przewiduje się, że świadczenie to trafi do każdej matki oraz każdej rodziny, której potrzebna jest opieka nad małym dzieckiem, w ramach nowego programu rządowego o nazwie "Aktywna Mama".

📢 Małpia ospa - takie są pierwsze objawy małpiej ospy. Pojawił się nowy groźny szczep mpox Pierwszy przypadek małpiej ospy w Europie potwierdzono w maju 2022 roku, miesiąc później - w czerwcu - małpia ospa pojawiła się w Polsce. Małpia ospa to groźna choroba. Może być nawet śmiertelna. Teraz lekarze stwierdzają kolejne zachorowania na całym świecie. Wywoływane są przez nowy szczep małpiej ospy - mpox. Mpox jest bardziej zjadliwy i ma większą śmiertelność, niż zwykły wirus. Zobacz, jakie są pierwsze objawy małpiej ospy.

📢 Tyle zwrotu z podatku dostaniesz w 2024 roku. Oto ile pieniędzy można dostać Zwrot z podatku należy się osobom, które płaciły podatki i mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Dzięki temu przy rocznym rozliczeniu podatków możemy dostać nawet kilka tysięcy zwrotu z urzędu skarbowego. Sprawdźcie, ile pieniędzy będziecie mogli dostać i jak z nich skorzystać. To warto wiedzieć przed sezonem podatkowym.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka. 📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową aranżację stołu na święta. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie świąteczne dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały bożonarodzeniową aranżację. Zobacz, jak wygląda świąteczny stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka robi ogromne wrażenie!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kapusty kiszonej. Kiszonki może im zaszkodzić Kapusta kiszona to składnik wielu świątecznych potraw. Znajdziemy ją w bigosie, pierogach, kapuście z grochem czy pasztecikach. Święta to jednak nie jedyny czas kiedy jemy kapustę kiszoną. Warto pamiętać, ze jest ona bardzo zdrowa i doskonale działa między innymi na odporność. Niestety, nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie może jeść kapusty kiszonej.

📢 Adrianna i Michał z programu "Rolnik Szuka Żony" po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża.

📢 Rolnik Szuka Żony - oni stworzyli pary po udziale w programie. Niektórzy wzięli nawet ślub Liczba relacji i małżeństw powstających w wyniku udziału w programie Rolnik Szuka Żony systematycznie wzrasta. Pary, które poznały się na planie tego znakomitego formatu TVP, zdobywają ogromną popularność w świecie online. Które związki, które zrodziły się w programie Rolnik Szuka Żony, przetrwały próbę czasu? Poniżej znajdują się pary, które wciąż są razem do dnia dzisiejszego. To im udało się odnaleźć miłość za pośrednictwem telewizji." 📢 Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Europie według Numbeo. Jak wypadły polskie metropolie? Portal Numbeo przeprowadził badania, na podstawie której ustalił listę najbardziej niebezpiecznych miast w Europie. Znalazło się na niej 5 metropolii z Polski. W naszym artykule znajdziesz listę 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Europie. Dowiesz się również, jakie polskie miasta trafiły na tę listę.

📢 Tak mieszkają Anna Bardowska z mężem i dziećmi. Gustowny dom gwiazd Rolnik Szuka Żony Luksusowe wnętrza rezydencji Anny i Grzegorza Bardowskich, o wartości ponad miliona złotych, stanowią prawdziwą oazę elegancji i komfortu. Para, znana z udziału w programie "Rolnik szuka żony", zyskała ogromną popularność, a ich aktywność w mediach społecznościowych pozwala fanom rzucić okiem na ich życie prywatne. Ostatnio Anna Bardowska postanowiła podzielić się fragmentami swojego ekskluzywnego domu, gdzie luksus sięga najwyższych standardów.

📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

