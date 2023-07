Przegląd prasy 28.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [28.07.2023]”?

Prasówka 28.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [28.07.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Śmiertelny wypadek w pow. radziejowskim. Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Zginęła pasażerka Tragiczny wypadek drogowy w pow. radziejowskim. Na skrzyżowaniu dróg powiatowej z gminną w miejscowości Szczeblotowo doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła pasażerka pojazdu osobowego marki Opel Astra. 📢 Mamy horoskop na weekend 28-30 lipca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [28.07.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 28-30 lipca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Prasówka 28.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia W czwartek, 27 lipca 2023 roku odbyły się w Bydgoszczy wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego. Policjanci wzięli udział we mszy świętej i w apelu. Otrzymali też awanse zawodowe.

📢 Tak mieszka teraz Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszkają dziś Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra - oto zdjęcia Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce.

📢 Tak dziś wygląda Chuck Norris. Ma już 83 lata i ciągle jest w dobrej formie - zobaczcie zdjęcia! Chuck Norris to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie. Grał główne role w filmach akcji. Wspomnijmy tu choćby tylko o takich hitach jak "Samotny wilk McQuade", "Zaginiony w akcji" czy "Strażnik Teksasu". W tym roku skończył 83 lata. Mimo słusznego już wieku ciągle jest w dobrej formie. - Może i mam 83 lata, ale wciąż czuję się na 38 - napisał na Facebooku. Zobaczcie, jak dziś wygląda Chuck Norris. 📢 Oto nowa łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Mamy zdjęcia wnętrz ich domu Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka.

📢 Tak wygląda dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy - zobaczcie zdjęcia Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Adrianna i Michał z Rolnik Szuka Żony już po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża. 📢 Tyle pieniędzy będzie można dostać przy rozliczeniu podatku za 2023 rok. Te ulgi warto będzie odliczyć [28.07.2023] Rozliczenie podatków odbywa się między lutym a kwietniem każdego roku. Jednak do rozliczenia podatków warto się przygotować już wcześniej. Sprawdzamy co będzie można odliczyć i ile pieniędzy będziemy mogli zyskać. Dlatego przygotowaliśmy dla Was zestawienie ulg podatkowych jakie będą dostępne w 2024 roku.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia - 28.07.2023] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu [28.07.2023] Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Tych roślin nie sadź obok ogórków. Przez takie błędy ogórki są słabe i chorują. Tak można stracić całą uprawę [28.07.2023] Ogórki z własnej uprawy - zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu - smakują najlepiej. Można je zbierać przez całe lato. Ogórki gruntowe można uprawiać w większości ogrodów. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których ogórki nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok ogórków? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko ogórków. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [28.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [28.07.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [28.07.2023] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach [28.07.2023] Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Te znaki zodiaku czeka szczęście w miłości i finansach. Mamy horoskop na sierpień 2023 [28.07.2023] Które znaki zodiaku spotkają miłość w sierpniu? Czy Strzelec będzie miał problemy finansowe? Do kogo uśmiechnie się fortuna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w horoskopie na sierpień 2023. Sprawdzamy, co wróża gwiazdy wszystkim znakom zodiaku na drugą połowę wakacji. Koniecznie zobacz. 📢 Manicure z ombre. Oto 10 inspiracji na modne paznokcie ombre na lato 2023 - to się nosi tego lata [28.07.2023] Bądź piękna latem - postaw na najmodniejsze w tym sezonie trendy w manicure: ombre. To metoda polegająca na takim malowaniu paznokci, że kolory przechodzą jeden w drugi, przenikają się. Manicure ombre z powodzeniem zrobisz sama w domu - to naprawdę nic skomplikowanego. Zobacz 10 najmodniejszych inspiracji na manicure w stylu ombre.

📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [28.07.2023] Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki.

📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [28.07.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Tyle pieniędzy można zarobić, jako żołnierz WOT. Mamy stawki według stopnia [28.07.2023] Takie wypłaty mają żołnierze WOT. Rząd zapowiedział podwyżki uposażeń wojskowych od marca 2023. Na lepsze pieniądze mogą też liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie są stawki? Oto wyliczenia najnowszych uposażeń.

📢 Tak zmienią się raty kredytu w sierpniu 2023 roku. Tyle będziemy płacić za kredyty hipoteczne [28.07.2023] Rata kredytu hipotecznego jest uzależniona od wielu czynników. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Od lipca wiele osób może starać się o bezpieczny kredyt 2%, niestety nie każdemu uda się dostać kredyt z dopłata od państwa. Ile wynoszą raty kredytów tradycyjnych na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku? 📢 Magda Gessler w młodości miała piękne rude włosy! Tak zmieniła się znana restauratorka [28.07.2023] Magda Gessler jest córką Mirosława Ikonowicza, byłego korespondenta Polskiej Agencji Prasowej oraz Olgi Borkowskiej, po której odziedziczyła pasję do gastronomii. Choć znana jest przede wszystkim z programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, nie każdy wie, że gwiazda jest również zdolną malarką. Oto jak wyglądała w młodości. Możecie być zaskoczeni - restauratorka miała piękne rude włosy!

📢 Te rasy psów żyją najdłużej. Takie psiaki żyją obecnie nawet kilkanaście lat [28.07.2023] Pies w domu sprawi, że nie tylko zapewnimy sobie więcej ruchu, ale i zdecydowanie zapobiegniemy depresji. Niestety psy żyją dość krótko. Przy wyborze psa najczęściej wybieramy szczeniaka, żeby był z nami jak najdłużej. Możemy kierować się statystycznym wiekiem przeżycia danej rasy. Zobaczcie, które psy żyją najdłużej.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitu w 2023 i 2024 roku. Takie rachunki dostaniemy [28.07.2023] Jeśli oszczędzamy prąd, nasze rachunki w 2023 roku są na tym samym poziomie co te z 2022 roku. To dzięki zamrożeniu cen prądu do limitu określonego w ustawie. Jeśli jednak przekroczymy limity nasze rachunki drastycznie wzrosną. O tym ile będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitów przeczytacie w naszym artykule.

📢 Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [28.07.2023] Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem [28.07.2023] Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek.

📢 Wkrótce ślub Joli i Dariusza z Sanatorium Miłości. Narzeczona Dariusza mieszka w Inowrocławiu [28.07.2023] Dariusz Kosciec z Norwegii wziął udział w ostatniej edycji "Sanatorium miłości". W programie nie znalazł ukochanej, choć bardzo zabiegał o względy Anity z Bydgoszczy. Jednak dzięki programowi poznał Jolę z Inowrocławia. Oświadczył się jej, a ona przyjęła oświadczyny. Ślub odbędzie się w piątek, 28 lipca, w plenerze, w ogrodzie "Jaśminowego Gaju" pod Inowrocławiem. Zobaczcie, jak Dariusz z "Sanatorium miłości" spędzał czas w Inowrocławiu i Kruszwicy.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [28.07.2023] Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 To dzieje się z organizmem gdy pijemy kawę zbożową. Zobacz kto może ją pić, a kto musi unikać [28.07.2023] Kawa zbożowa to "zdrowy" odpowiednik tradycyjnej kawy, bo nie zawiera kofeiny. Z prawdziwą kawą łączy ją jednak co najwyżej nazwa. Kawa zbożowa ma jednak wiele zalet, dlatego warto włączyć ją do diety wielu osób, bo w przeciwieństwie do tradycyjnej kawy mogą ją pić dzieci, kobiety w ciąży, a także osoby z wieloma schorzeniami. Zobaczcie, dlaczego warto sięgać po kawę zbożową. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu. Oni jeszcze w wakacje wzbogacą się i spotkają miłość [28.07.2023] Według astrologów, aktualny układ gwiazd i planet na niebie ma duży wpływ na nasze powodzenie w sprawach miłosnych i finansowych. Niektóre znaki zodiaku jeszcze w te wakacje mogą liczyć na zastrzyk gotówki i nowe uczucie, inne z kolei muszą jeszcze poczekać, aż karta się odwróci. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu!

📢 Takie są teraz skutki jedzenia ziemniaków. Kto i dlaczego nie powinien jeść ziemniaków? [28.07.2023] Ziemniaki to idealny dodatek do obiadu. Są sycące, doskonale pasują do mięsa i ryb. Ziemniaki zawierają błonnik, który pomaga zachować sytość i daje uczucie satysfakcji po posiłku. Powinniśmy je często włączać do diety, mają wiele pozytywnych właściwości. Jednak spożywanie tych warzyw w nadmiarze może prowadzić do nieprzyjemnych skutków ubocznych.

📢 Mamy tabelę wyliczeń emerytur w sierpniu 2023. Takie pieniądze już wkrótce trafią do seniorów [28.07.2023] Mamy tabelę wyliczeń emerytur w sierpniu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Katarzyna Cichopek pozuje w kuszących strojach kąpielowych. Na wakacje wybrała się z Maciejem Kurzajewskim [28.07.2023] Mijają miesiące, a uczucie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie przemija. Ostatnio para ponownie wybrała się na wakacje i pochwaliła zdjęciami ze wspólnego nurkowania. Uwagę fanów znacznie bardziej przyciągnęły jednak fotografie, na których prezenterka pozuje ubrana w kuszący strój kąpielowy z głębokim dekoltem. Zobacz, jak wypoczywają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny [28.07.2023] Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak teraz wygląda Natalia Oreiro. Serial "Zbuntowany Anioł" wraca do polskiej telewizji! [28.07.2023] Natalia Oreiro, czyli Milagros z kultowej telenoweli "Zbuntowany Anioł" świętowała 45. urodziny! Ponad 20 lat temu jeden z najpopularniejszych argentyńskich seriali gromadził przed telewizorami tłumy starszych i młodszych widzów. Codziennie o tej samej godzinie w setkach polskich domów rozbrzmiewał hit "Cambio dolor". Natalia Oreiro i Facundo Arana podbili serca polskiej widowni. Tak aktorka zmieniała się przez lata - zobacz, jak teraz wygląda Natalia Oreiro.

📢 Takich butów lepiej teraz nie nosić. Oto, co wymienia żona milionera. Te buty są tandetne i mogą zrujnować całą stylizację [28.07.2023] Niektóre modele obuwia damskiego są ponadczasowe i noszone w każdym sezonie. Istnieją takie buty damskie, które powinna mieć każda kobieta, niezależnie od wieku, wzrostu, wagi czy zawodu. Anna Bey - żona milionera i odnosząca sukcesy bizneswoman uważa, że istnieją też buty, których nie powinna kupować ani nosić żadna kobieta. Jej zdaniem takie obuwie może zrujnować cały strój. Jakich butów lepiej nie nosić? Zobacz teraz w galerii.

📢 Pary o takich znakach zodiaku są najbardziej narażone na kryzys. Te pary ciągle się kłócą [28.07.2023] Nasz znak zodiaku może podpowiedzieć nam, z kim stworzymy udany związek, a jakie relacje, pomimo szczerych starań są z góry skazane na porażkę. Pary o pewnych znakach zodiaku ciągle się kłócą, a ich uczucie najpewniej nie przetrwa próby czasu. Sprawdź w artykule, jakie znaki zodiaku są narażone na kryzys. 📢 Takie zioła obniżają cukier. Oto skuteczne zioła na obniżenie poziomu cukru we krwi [28.07.2023] Wzrasta liczba osób, które zmagają się ze stanem przedcukrzycowym, insulinoopornością i wreszcie - cukrzycą typu 2. Przyczyny mogą być zarówno genetyczne, jak i wynikać z braku ruchu i złej diety, czego konsekwencją jest otyłość. Przy zbyt wysokim poziomie cukru we krwi, wspomagająco warto wzbogacić dietę o różnego rodzaju zioła, które wspierają pracę trzustki. Oto najskuteczniejsze zioła na cukier.

📢 Takie mogą być stawki emerytur w 2024 roku. Waloryzacja emerytur - szykują się kolejne wielkie podwyżki dla seniorów [28.07.2023] Takie mogą być stawki emerytur w 2024 roku. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej 17 lipca 2023 w wykazie prac legislacyjnych rządu.

📢 Nauczyciel z Tucholi aresztowany! Ma zarzut obcowania płciowego z nieletnią Karol D., nauczyciel ze szkoły podstawowej w Tucholi, złożył zeznania i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące. 📢 Chcesz mieć więcej lawendy? Teraz możesz ją rozmnożyć. To łatwe! Zobacz, jak zrobić sadzonki lawendy – instrukcja krok po kroku Lawendę można rozmnożyć na kilka sposobów. Latem najłatwiej przygotować tzw. sadzonki zielne. Nie jest to trudne i poradzi sobie z tym każdy, nawet początkujący ogrodnik. Przedstawiamy prostą i jasną instrukcję, jak przygotować sadzonki latem, by cieszyć się jeszcze większą ilością krzaczków lawendy uzyskanych zupełnie za darmo.

📢 Wypadek w Trzebiełuchu w gminie Stolno. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Mamy zdjęcia Do wypadku doszło w czwartek rano (27.07.2023) na drodze krajowej nr 55 w gminie Stolno. Trzech podróżujących uczestników wypadku zostało przetransportowanych do szpitala. 📢 Siedem godzin jechali z Bydgoszczy autostradą Bursztynową nad morze. Potężne korki na A1 Autostrada A1 oraz droga ekspresowa S5 zdecydowanie ułatwiły i przyspieszyły mieszkańcom naszego regionu dojazd własnym autem nad morze. Ale nie zawsze jest tak dobrze; czasem jedzie się dłużej niż przed powstaniem tych tras. 📢 Rekordowe zjawiska pogodowe. IMGW ostrzega - w nocy spadnie... śnieg! To nie żart! Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy spodziewamy się silnych opadów deszczu na południu i wschodzie kraju, którym towarzyszyć będą burze. Dodatkowo wystąpią opady śniegu! IMGW informuje o dynamicznej sytuacji pogodowej w Polsce i Europie. To rekordowe zjawiska pogodowe! Czytaj więcej.

📢 Zmiany w 500 plus dla seniorów. Takie pieniądze mogą dostać emeryci - wyliczenia Seniorom czyli osobom powyżej 65. roku życia przysługują różne dodatki i zasiłki, m.in. 500 plus, oprócz emerytury i renty. Ich wysokość też czasem ulega zmianie. Zobacz, jakie wsparcie finansowe można otrzymać na opiekę nad starszym rodzicem i osobami w wieku emerytalnym. 📢 Przypilnujcie wyborów! - zachęcał Rafał Trzaskowski w Grudziądzu. Krzysztof Szczucki: - Wybory będą transparentne Ponad sto osób przyszło na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim na Rynku w Grudziądzu. Jeden z liderów Platformy Obywatelskiej zachęcał do wspierania akcji "Przypilnuj wyborów". Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji zapewnia: - Naszemu rządowi zależy, aby wybory zostały przeprowadzone prawidłowo.

📢 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Zobacz prywatne zdjęcia! 26.07.2023 Tak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk z programu Nasz nowy dom. Martyna Kupczyk to jedna z gwiazd jednego z najpopularniejszych programów telewizji Polsat - "Nasz nowy dom". Tak mieszka Martyna Kupczyk z programu Nasz nowy dom. Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 Tak wygląda najprzystojniejszy mężczyzna świata. Oto zwycięzca tytułu Mister Supranational 2023 W sobotę 22 lipca poznaliśmy nowego Mistera Supranational 2023. W tym roku tytuł najprzystojniejszego mężczyzny przyznano Ivánowi Álvarezowi Guedes. Zobacz w naszym artykule, jak wygląda urodziwy Hiszpan. 📢 W Żninie pijana nastolatka bez prawa jazdy prowadziła skradziony samochód. Rozbiła auto 18-letnia mieszkanka Żnina pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy wsiadła za kierownicę. Rozbiła pojazd na barierach. Okazało się, że go ukradła. 📢 Gadżety z PRL-u, które były w każdej kuchni. Zobacz, czym się posługiwały gospodynie domowe w latach 80. W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Tych leków nie należy brać po godzinie 18. Takich leków lepiej nie brać przed snem - specjaliści ostrzegają Lekarze ostrzegają, aby niektórych witamin nie brać na noc. Okazuje się, że pora przyjmowania leków ma znaczenie. Efektem niewłaściwego przyjmowania leków mogą być problemy ze snem oraz podrażnienia żołądka. Specjaliści wymieniają leki i suplementy, których nie należy przyjmować po godzinie 18. Czytaj więcej.

📢 Nowy wiek emerytalny dla części emerytów i waloryzacja emerytur 2024 [WYLICZENIA NETTO I BRUTTO] Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji na wcześniejsze przejście na emeryturę. Taką możliwość uruchomią emerytury pomostowe. Dla wszystkich emerytów szykowana jest już waloryzacja emerytur 2024 - mamy wyleczenia.

📢 Tak żyje na co dzień Karol Strasburger. Prezentera pochłania ojcostwo - 4-letnia Laura to jego oczko w głowie Gdy w 2019 roku media obiegła informacja, że Karol Srasburger żeni się z młodszą o blisko 40 lat Małgorzatą Weremczuk, w przestrzeni publicznej pojawiły się zarówno gratulacje, jak i słowa krytyki. Pomimo tego miłość pary wciąż rozkwita i nie zanosi się, aby miało się to zmienić. Dowodem na to są zdjęcia, które publikuje prezenter w mediach społecznościowych. Zobacz, jak żyją na co dzień Karol i Małgorzata Strasburger. 📢 Tak zadbasz o lawendę. Wykonaj te zabiegi, a lawenda będzie bujnie kwitnąć aż do jesieni Lawenda to popularna roślina. Ma piękne, fioletowe kwiaty i obłędnie pachnie. Jest wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym, w gastronomii, w ziołolecznictwie. Ponadto zapach lawendy odstrasza komary i meszki, więc warto mieć lawendę w ogródku lub na balkonie. Sprawdź, jakie warunki lubi lawenda i jak prawidłowo ją pielęgnować, by bujnie kwitła i była wspaniałą ozdobą twojego ogrodu aż do jesieni.

📢 Emerytura 2024. Taka ma być waloryzacja emerytur - rząd zdradził tabelę wyliczeń brutto i netto Emerytura 2024: tyle wyniesie waloryzacja! Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji na przyszły rok wyniesie 12,3 proc. Jest to szacowana wartość rządu, która może jeszcze ulec zmianie. Niemniej jednak, nawet jeśli tak się stanie, to waloryzacja będzie nieznacznie niższa niż w obecnym roku. W marcu seniorzy otrzymali podwyżkę wynoszącą 14,8 proc.

📢 Aperol Spritz to najmodniejszy manicure na lato 2023. Oto pomysły na modne paznokcie w stylu Aperol Spritz W tym sezonie króluje manicure inspirowany kultowym drinkiem Aperol Spritz. To manicure w różnych odcieniach pomarańczowego. Może być ombre Spritz, Spritz French, klasycznie lub z brokatem! Zobacz inspiracje i pomysły na najmodniejsze paznokcie tego lata! 📢 Ten trik sprawi, że pelargonie w lipcu i sierpniu będą kwitły w nieskończoność. Oto świetny domowy nawóz Pelargonie to popularne kwiaty na balkon i taras. Zachwycają intensywnym zapachem oraz różnorodnością odmian i kolorów. Aby zawsze pięknie wyglądały i kwitły w nieskończoność, wystarczy zastosować pewien domowy nawóz. Zastosuj ten prosty trik, a twoje pelargonie już w lipcu i sierpniu obsypią się kwiatami.

📢 Na takie zarobki można liczyć w polskiej armii. Tyle zarabiają szeregowi, oficerowie i generałowie Na takie zarobki można liczyć w polskiej armii. W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki. 📢 Oto długi których nie trzeba spłacać. Te długi są już przedawnione - także w sierpniu 2023 Przedawnienie długu to termin, którym powinni zainteresować się dłużnicy. Jednak muszą wiedzieć, że przedawnienie długu zdarza się tylko w określonych sytuacjach, do których dochodzi bardzo rzadko. Mimo to warto znać ten termin. żeby doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby nie upominać się o swój dług, a do takich sytuacji nie dochodzi często. Musi też upłynąć określony czas. Zobaczcie, których długów nie trzeba spłacać.

📢 Alarm w wielu sklepach. Te produkty zostały wycofane po decyzjach GIS - także w Biedronce i Lidlu Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kayah. Wokalista ma luksusowy apartament w Wenecji - mamy zdjęcia! Dorobek muzyczny Kayah robi wrażenie. Gwiazda przez lata występów na scenie zgromadziła też pokaźny majątek, o czym świadczą jej ostatnie inwestycje. Do niedawna Kayah była w posiadaniu ogromnego apartamentu w Brazylii, w tym roku kupiła przepiękne mieszkanie we Włoszech. Apartament został urządzony bardzo stylowo. Zobaczcie wnętrza!

📢 W te dni ZUS wypłaci 14 emerytury. Oto daty, kiedy pieniądze trafią na konta emerytów To już pewne, że emeryci otrzymają w tym roku czternaste emerytury. Termin wypłat "czternastek" coraz bliżej. Początkowo w grę wchodził nawet sierpień, teraz już wiadomo, że dodatkowe świadczenia w postaci 14. emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Wyjaśniamy najważniejsze sprawy związane z czternastą emeryturą oraz podajemy dokładne daty, kiedy pieniądze trafią na konta emerytów. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Oliwia Bieniuk. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie.

📢 Tak wygląda w domu Doroty Szelągowskiej. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u. 📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Mistrz skoków zakasał rękawy i pracuje w ogrodzie [zdjęcia] Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Koronowo zaprasza na "Jarmark Cysterski" i inscenizację bitwy z Krzyżakami. Sprawdź program imprezy Najbliższy weekend warto spędzić w Koronowie. W mieście sporo się będzie działo już od soboty 29 lipca. Walki rycerskie, dawne rzemiosło, spektakle średniowieczne a na finał bitwa.

📢 Grób syna Sylwii Peretti został zdewastowany! To jednak nie wszystko. „Królowa życia” dostawała pogróżki Wciąż nie milkną echa śmierci syna Sylwii Peretti, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Okazuje się, że zaledwie kilka dni po pogrzebie Patryka jego grób został zdewastowany! Jego matka zaś miała otrzymywać pogróżki. 📢 Mnóstwo siatkówki i uśmiechów na campie Wilfredo Leona w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia! Nie zabrakło chętnych do grania w siatkówkę z Wilfredo Leonem. Słynny siatkarz we wtorek spotkał się z najmłodszymi fanami w Uniwersyteckim Centrum Sportu UMK. Zobaczcie zdjęcia z imprezy! 📢 Takie zwroty pieniędzy otrzymują emeryci. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczęła się więc procedura zwrotu pieniędzy i ostatnie przelewy wpadają na konta emerytów.

📢 Zalej wodą, wymieszaj i uratuj brązowiejące tuje. Ten domowy trik przywróci im zielony kolor Tuje to iglaki, które są bardzo popularne w ogrodach, zwłaszcza jako żywopłot. Nic dziwnego, bo i ładnie wyglądają, i są również łatwe w uprawie i pielęgnacji. Tuje to rośliny zimozielone - oznacza to, że są zielone przez cały rok, co zapewnia prywatność i ochronę przed wścibskimi sąsiadami. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją i schną. Jak na to zaradzić? Jest prosty sposób. Koniecznie go wypróbuj, a twoje tuje będą piękne przez cały rok! 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Dodaj tę przyprawę do ogórków kiszonych, a będą twarde. Oto trik, aby ogórki kiszone zachowały jędrność Już w lipcu rozpoczyna się sezon na ogórki, jego szczyt nastąpi jednak w sierpniu. To właśnie wtedy najwięcej osób przygotowuje ogórki gruntowe oraz konserwowe. Choć przepisów jest wiele, cel jeden - aby ogórki były smaczne, twarde i jędrne. Można to osiągnąć dodając do słoika jedną przyprawę. Oto trik na poprawienie sprężystości ogórków.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze. Oto TOP 15 najładniejszych ras kotów na świecie - mamy zdjęcia Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Są lojalne, lubią towarzystwo człowieka i sprawdzają się w roli czworonożnego przyjaciela. 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Bengalski, perski a może brytyjski? Zobacz teraz w naszej galerii, które rasy kotów są uznawane za najpiękniejsze na świecie. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Święto policji w Grudziądzu. Wręczono jedną nagrodę i aż 63 awanse dla funkcjonariuszy [zdjęcia, nazwiska] W poniedziałek, w grudziądzkiej marinie świętowali policjanci z Grudziądza. Ponad 60 funkcjonariuszy zostało awansowanych. Nagrodę przyznano najlepszemu dzielnicowemu w powiecie grudziądzkim. 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą.

📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP i Miss Polonia. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Tak wygląda nowy dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Luksusowe wnętrza robią wrażenie. Sprawdź, jak się urządzają gwiazdy TVP Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski już lada chwila zamieszkają razem. Prowadzący „Pytania na śniadanie” zupełnie zmieniają swoje dotychczasowe życie. Gwiazda „M jak miłość” przenosi się z dziećmi do domu przyszłego męża. Zobacz, jak wyglądają nowe wnętrza wspólnego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

