Przegląd prasy 28.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzy miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim odzyskują prawa miejskie: Bobrowniki, Gąsawa i Kikół”?

Prasówka 28.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzy miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim odzyskują prawa miejskie: Bobrowniki, Gąsawa i Kikół 1 stycznia 2024 roku w Polsce przybędą 34 nowe miasta, w tym w Kujawsko-Pomorskiem trzy: Bobrowniki, Gąsawa i Kikół. Tym samym liczba miast w województwie wzrośnie z 53 do 56.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.12.23

📢 Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Należy samodzielnie usunąć je z telefonów Samsung, Xiaomi i innych [28.12.2023 r.] Google Play regularnie wycofuje aplikacje, które zostały zgłoszone jako niebezpieczne próbujące wyłudzić nasze dane czy atakujące nas natarczywymi reklamami. Sprawdzamy, które aplikacje zostały wycofane ze Sklepu Play i dla własnego bezpieczeństwa lepiej usunąć z telefonu. 📢 Gotowe kartki i życzenia na Nowy Rok. Życzenia noworoczne 2024 idealne na Messenger, Facebook, WhatsApp [28.12.2023 r.] Zebraliśmy dla Was kilkanaście najciekawszych wierszyków noworocznych z życzeniami: śmieszne, poważne, krótki - każdy znajdzie coś dla siebie! Złóżcie je znajomym w Nowy Rok 2023. W galerii prezentujemy również noworoczne kartki. W galerii powyżej prezentujemy kartki noworoczne, natomiast poniżej życzenia w formie tekstu, do wysłania SMS-em.

Prasówka 28.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [28.12.2023 r.] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [28.12.2023 r.] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [28.12.2023 r.] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Najbardziej mściwe znaki zodiaku. Takie znaki zodiaku są pamiętliwe i nikomu nie odpuszczają [28.12.2023 r.] Najbardziej mściwe znaki zodiaku - niektóre osoby są wyjątkowo pamiętliwe, nie odpuszczają zemsty i potrafią boleśnie zranić innych. Wysoko na liście mściwych znaków zodiaku jest Skorpion, Panna i Bliźnięta. Mściwość to świadome, przemyślane działanie na niekorzyść człowieka. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej mściwy? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej mściwe znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę [28.12.2023 r.] Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [28.12.2023 r.] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [28.12.2023 r.] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [28.12.2023 r.] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [28.12.2023 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [28.12.2023 r.] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej. 📢 Te objawy po szczepieniu "na Krakena" znaczą, że szczepionka przeciwko COVID działa - uważają lekarze [28.12.2023 r.] Ruszyły szczepienia na mutację kraken. Od 6 grudnia każda osoba, która skończyła 12 lat, może dostać nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19. Po szczepieniu mogą się pojawić pewne skutki uboczne. Nie u każdego występują, jednak - jak podkreślają lekarze - niektóre reakcje organizmu są normalne i oznaczają, że szczepionka spełnia swoje zadanie. Jeśli masz takie objawy, to znak, że szczepionka przeciwko COVID działa - uważają lekarze. Czytaj więcej.

📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate [28.12.2023 r.] Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [28.12.2023 r.] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [28.12.2023 r.] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur 2024 brutto i netto. Takie mają być planowane podwyżki od marca [28.12.2023 r.] Za sprawą wysokiej inflacji, podwyżki dla emerytów i rencistów muszą być wyższe. Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Mamy wyliczenia emerytur brutto i netto, jakie mają obowiązywać od marca przyszłego roku. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [28.12.2023 r.] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych [28.12.2023 r.] Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony!

📢 Mamy wyliczenia brutto i netto styczniowych emerytur. Od marca nawet o 400 złotych wyższe [28.12.2023 r.] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia. 📢 Tak dziś wygląda syn Moniki Richardson i Jamiego Malcolma. Jest modelem, aktorem i muzykiem [28.12.2023 r.] Monika Richardson i Jamie Malcolm byli małżeństwem przez 11 lat. W 2001 roku na świecie pojawił się ich syn Tomasz. Chłopiec dorastał na oczach kamer. Dziś jest już dorosłym mężczyzną i prowadzi bardzo aktywny tryb życia - uczy się na pilota, jest modelem, aktorem, stawia też kroki w świecie muzycznym. Oto jak wygląda. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [28.12.2023 r.] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Pieniądze PRL - zdjęcia, ceny. Stare banknoty i monety zyskują dziś na wartości [28.12.2023 r.] Po wojnie wyemitowano wiele w Polsce banknotów i monet, które dziś są przedmiotem zainteresowania numizmatyków i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych pieniędzy to dla niektórych fascynujące hobby. Niektóre egzemplarze po latach mogą być sporo warte. Zobacz, które banknoty i monety są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich można się wzbogacić.

📢 Laura Michnowicz - zdjęcia po zmianie wizerunku. Taką przeszła metamorfozę po rozwodzie z Józefem Wojciechowskim [28.12.2023 r.] W 2013 roku Józef Wojciechowski wziął ślub z młodszą o 36 lat Laurą Michnowicz, z którą chętnie pokazywał się na salonach. Modelka była drugą żoną 76-letniego dziś milionera. Mają dwóch synów: Alexa i Alana. Po rozwodzie Michnowicz przeszła metamorfozę. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła.

📢 Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajna babka". Zobaczcie! [28.12.2023 r.] Agnieszka to uczestniczka "Rolnik szuka żony". W 10. edycji programu nie udało jej się znaleźć mężczyzny swojego życia. Ale nie żałuje, że wzięła w nim udział. Dziś zdecydowanie częściej się uśmiecha niż w pierwszych odcinkach tego randkowego show. Zobaczcie, jak Agnieszka z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe kłopoty w 2024 roku. Mamy horoskop finansowy [28.12.2023 r.] Horoskop finansowy na 2024 roku powie nam co nas czeka w sprawach pieniędzy w nowym roku. Finanse to ważna kwestia w naszym życiu, dlatego tak bardzo nas interesują. Zobaczcie co gwiazdy przewidują dla znaków zodiaku na kolejny rok. To wydarzy się w finansach w 2024 roku. Sprawdźcie horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Te trzy znaki zodiaku mogą się wzbogacić jeszcze w grudniu - nowy horoskop. Wróżka Azalia przepowiada [28.12.2023 r.] Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większe szczęście, niż inni i jeszcze w grudniu mogą się wzbogacić o niezłą sumkę! Wróżka Azalia odczytuje zapisane w gwiazdach tajemnice i przepowiada, kto ma szansę na pieniądze. Zobacz, czy i ty możesz liczyć na dodatkową kasę.

📢 Chude rasy psów. Te psy są bardzo chude, wyglądają jakby były głodzone [28.12.2023 r.] Na świecie sklasyfikowano już kilkaset ras psów. Różnią się one zarówno wyglądem, zachowaniem czy potrzebnymi do prawidłowego rozwoju warunkami życia. Jest wiele możliwości od malutkich ras mieszczących się w ręku po wielkie misie. Zobaczcie jakie psie rasy są najszczuplejsze i wyglądają wręcz na głodzone. 📢 Kasia Tusk - tak mieszka i żyje blogerka. Zobaczcie stylowe wnętrza domu córki premiera Donalda Tuska [28.12.2023 r.] Katarzyna Tusk to nie tylko córka premiera Donalda Tuska. Jest znaną blogerką modową, sama zapracowała na swoją markę i renomę. Prowadzi blog Make Life Easier, wydała książkę - modowy poradnik pt. "Elementarz stylu", ma także własną markę ubraniową MLE Collection. Jest żoną Stanisława Cudnego, ma dwójkę dzieci. A jak mieszka Kasia Tusk? Ma piękne mieszkanie w secesyjnej kamienicy w Sopocie. Zaglądamy do wnętrza domu Kasi Tusk.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [28.12.2023 r.] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić herbaty. Może zaszkodzić ich zdrowiu [28.12.2023 r.] Herbata to napój po który chętnie sięgamy. Nadaje się jako dodatek do posiłku a także na towarzyskim spotkaniu. Choć traktujemy ją jaką tą "mniej szkodliwą" niż kawa to musimy wiedzieć, że teina zawarta w herbacie jest związkiem chemicznym z grupy alkaloidów purynowych, który pod względem struktury chemicznej jest identyczny z kofeiną (zawartą w kawie). Sprawdźcie, kto powinien unikać tego napoju.

📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [28.12.2023 r.] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku. 📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju [28.12.2023 r.] Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę.

📢 Te popularne kosmetyki zostały teraz wycofane ze sprzedaży. To produkty z Rossmanna, Hebe, Douglas i innych drogerii [28.12.2023 r.] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce popularnych kosmetyków znanej firmy Sylveco. To polskie kosmetyki naturalne dostępne zarówno stacjonarnie w znanych drogeriach i aptekach, jak i online. Konsumenci mogą je oddać i otrzymać zwrot kosztów. Powodem wycofania kosmetyków jest stwierdzenie nieprawidłowości. Czytaj więcej!

📢 Dom Agnieszki Kaczorowskiej. Tak wygląda przystrojony na święta dom gwiazdy serialu Klan [28.12.2023 r.] Agnieszka Kaczorowska - Pela jest już przygotowana na Święta Bożego Narodzenia. - Bardzo lubimy ten przedświąteczny czas. Co roku w grudniu wpadam w szał dekorowania domu - wyznała w programie "Pytanie na śniadanie" Agnieszka Kaczorowska - Pela. Zobaczcie, jak pięknie wygląda jej mieszkanie. Mamy zdjęcia! 📢 Emilia Dankwa na odważnych zdjęciach. Zosia z serialu "Rodzinka.pl" ma już 18 lat! [28.12.2023 r.] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023. Aura Nails to jeden z najpiękniejszych trendów na paznokciach [28.12.2023 r.] Oto modne paznokcie na święta Bożego Narodzenia i na Sylwestra 2023. Aura Nails, czyli paznokcie na podstawie naszej aury, to jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Aura Nails - paznokcie, które odzwierciedlają naszą energię i aurę, którą wytwarzamy - to efekt zniewalający, magiczny, wręcz hipnotyzujący! Sprawdź, jak się prezentują Aura Nails i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023 - zobacz pomysły stylistek paznokci i salonów kosmetycznych.

📢 Bombki z PRL. Tyle warte są teraz ozdoby choinkowe z dawnych lat - zobaczcie zdjęcia [28.12.2023 r.] Bombki z PRL-u! Odwiedź galerię i sprawdź, ile są warte! Ozdoby choinkowe wyprodukowane w okresie PRL-u obecnie zyskują na wartości i stają się przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów. Niektóre z tych unikatowych ozdób mogą osiągać nawet kilkuset złotych na rynku kolekcjonerskim. Dlatego warto pielęgnować i zachować stare bombki, ponieważ ich wartość materialna ma tendencję do wzrostu z upływem czasu. To nie tylko wyjątkowe dekoracje świąteczne, ale również inwestycja, która może przynieść korzyści dla posiadacza w przyszłości.

📢 Tak wygląda dom Jakuba Rzeźniczaka w świątecznej odsłonie. "Przepięknie macie" [28.12.2023 r.] Jakub Rzeźniczak to polski piłkarz, którego życie prywatne wzbudza olbrzymie zainteresowanie mediów i internautów. Zobaczcie, jak swój dom przystroili na Święta Bożego Narodzenia razem ze swoją żoną Pauliną Rzeźniczak. - Uwielbiamy w domu tworzyć świąteczny klimat - przekonują zakochani. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Taka stara porcelana z czasów PRL zyskuje na wartości. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny z OLX [28.12.2023 r.] Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury i inne przedmioty z PRL w 2023 roku sporo kosztują. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów niczym bumerang. Niektóre wystawione na sprzedażna portalu OLX kolekcje lub pojedyncze przedmioty osiągają niemałe ceny. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. 📢 Zmiany w ulgach na przejazdy PKP - lista zmian i nowe ulgi. Oto co stracą pasażerowie [28.12.2023 r.] Tylko do 30 grudnia br. honorowi krwiodawcy mogą skorzystać z 33-proc. ulgi na przejazdy pociągami PKP Intercity. Z kolei seniorom ulgę zmniejszono. Wynosi ona obecnie 30 proc. 📢 Parzenie kawy - takie są najczęstsze błędy. Kawa robi się niesmaczna i traci walory zdrowotne [28.12.2023 r.] Kawa to jeden z najpopularniejszych napoi w Polsce, a także na świecie. Kawa pobudza, dodaje energii, ma wiele właściwości prozdrowotnych: działa przeciwstarzeniowo, przeciwnowotworowo, poprawia pamięć i koncentrację, a nawet zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona i Alzheimera. Jednak kawę należy przygotowywać w odpowiedni sposób. Źle przygotowana kawa traci walory smakowe oraz zdrowotne. Zobacz jakich błędów nie popełniać przy robieniu kawy.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Oto wyliczenia świadczeń po zmianie rządu [28.12.2023 r.] Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto. Te stawki będą obowiązywały od marca 2024. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - wyliczenia po wyborach. Mamy tabele wyliczeń brutto i netto 13 emerytury [28.12.2023 r.] Trzynasta emerytura to istotne zasilenie budżetu seniorów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Teraz wiadomo już, że w 2024 roku zostanie wypłacona 13. i 14. emerytura. Premier Donald Tusk na konferencji prasowej dotyczącej budżetu na rok 2024 potwierdził, że są na to pieniądze. Przewidywany wskaźnik waloryzacji marcowej ma wynieść 12,3 proc., zatem "trzynastki" będą spore. Mamy tabele wyliczeń prognozowanej trzynastej emerytury, jaka może wpłynąć na konta seniorów w 2024 roku. Zobacz.

📢 Joanna Opozda na odważnych zdjęciach - nowe fotografie. "Najpiękniejsza Asia" [28.12.2023 r.] Joanna Opozda to polska aktorka i modelka, była żona Antoniego Królikowskiego. Sławę przyniosła jej główna rola w serialu "Pierwsza miłość". Zobaczcie Joannę Opozdę na bardzo odważnych zdjęciach. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Tak wygląda wewnątrz domu Zenona Martyniuka. Zdjęcia domu, żony, mamy i siostry artysty [28.12.2023 r.] Zenon Martyniuk wybrał sobie miejsce zamieszkania w malowniczej Grabówce pod Białymstokiem. Choć dom, w którym mieszka, nie jest olbrzymi, to wnętrza tego miejsca z pewnością robią duże wrażenie. Oprócz tego, Państwo Martyniukowie mogą cieszyć się przestronnym ogrodem, który zapewne stanowi urokliwe miejsce relaksu dla tej znanej rodziny. Niech obrazki mówią więcej niż słowa – zerknijcie sami!

📢 Oto dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, przystrojony na święta. Zobaczcie zdjęcia! [28.12.2023 r.] Nie tak dawno głośno było o nowo rozpoczętym związku Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Para miała w tym roku możliwość współpracować ze sobą jako duet przy produkcji znanego i lubianego przez miliony Polaków programu “Pytanie na śniadanie”.

📢 Emerytury styczniowe 2024 - tabela brutto i netto. Takie będą wypłaty emerytur w styczniu [28.12.2023 r.] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia.

📢 Tak Jolanta z Inowrocławia i Dariusz z „Sanatorium miłości” spędzają pierwsze wspólne święta. Ich piękna bajka trwa [28.12.2023 r.] Magiczna atmosfera świąt zagościła w domu Joli z Inowrocławia i Dariusza Kosiec, znanego z programu "Sanatorium miłości". Zakochani spędzą czas w rodzinnym gronie, otaczając się ciepłem i czułością. 📢 Tak wyglądała Wigilia u Michała Wiśniewskiego. Było zaskakująco skromnie! [28.12.2023 r.] Wigilia to dobra okazja dla gwiazd, aby pochwalić się swoim fanom rodzinnymi zdjęciami przy choince i kolacji. Nie inaczej było w przypadku króla polskiej muzyki rozrywkowej Michała Wiśniewskiego. Wokalista pochwalił się na Instagramie fotografią z wieczerzy wigilijnej. Dopisała frekwencja. Sporym zaskoczeniem było to, że były obecne wszystkie dzieci gwiazdora.

📢 Tak wygląda Roksana Węgiel w świątecznej bieliźnie i bikini. Odważne zdjęcia młodej wokalistki [28.12.2023 r.] Roksana Węgiel, po osiągnięciu pełnoletniości, nieustannie zaskakuje internautów odważnymi zdjęciami, które wywołują mieszane reakcje. Część osób twierdzi, że artystka powinna skoncentrować się bardziej na swojej muzycznej karierze, podczas gdy inni zachwycają się jej nowym, dorosłym wizerunkiem. Przed świętami Roksana w ramach współpracy z Tezenis opublikowała fotografię w kuszącej czerwonej bieliźnie, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z kontrowersyjnych sesji. 📢 Te kwiaty i rośliny doniczkowe oczyszczają powietrze. Te rośliny są idealne do sypialni [28.12.2023 r.] Niektóre domowe rośliny mają zdolność oczyszczania powietrza ze szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, takich jak toluen, benzen, formaldehyd, amoniak, ksylen. Takie rośliny nie tylko dbają, by powietrze, którym oddychamy, było czystsze, ale także pięknie wyglądają i są ozdobą domu czy mieszkania. Zobacz, jakie rośliny warto kupić do domu, by mieć czystsze powietrze.

📢 Takie są pomysły na aranżacje małej kuchni. Inspiracje od Krzysztofa Mirucia [28.12.2023 r.] Kuchnie w blokach są małe. Kilka metrów kwadratowych a chcemy pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne. Coraz częściej kuchnie to jedynie aneksy. Zagospodarowanie małej kuchni to często wyzwanie. Z takimi zadaniem świetnie poradzi sobie architekt znany z HGTV - Krzysztof Miruć. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [28.12.2023 r.] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [28.12.2023 r.] Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu. 📢 Mamy horoskop na długi sylwestrowy weekend 29 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy sylwestrowy weekend - 29 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak przez lata zmieniał się Maciej Orloś. Telewidzowie znają go głównie z Teleexpressu - zdjęcia Maciej Orłoś to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy i prezenterów w naszym kraju. Trudno znaleźć postać w mediach, która generowałaby tak wiele pozytywnych opinii. Według wielu telewidzów swoim profesjonalizmem, humorem i usposobieniem, pomimo pracy w jednej z najbardziej polaryzujących stacji w Polsce, zdołał zyskać sympatyków każdej z opcji.

📢 Wypadek w Świeciu. Pięć osób w szpitalu w tym 3-miesięczne dziecko 27 grudnia 2023 r. około godz. 13.40 na ul. Armii Krajowej w Świeciu doszło do zderzenia dwóch osobowych skód. Pomocy lekarskiej wymagali wszyscy uczestnicy tego zdarzenia. 📢 Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Grudziądzu. Zdjęcia Grudziądzkie obchody tej historycznej rocznicy odbyły się przy budynku Domu Polskiego Bazar, na terenie Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uczestniczyła w nich młodzież szkolna, a także władze miasta i przedstawiciele służb. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku i trwało do 16 lutego 1919 roku. Zostało zakończone zwycięstwem powstańców. To dzięki niemu w granice Polski wróciła niemal cała Wielkopolska. 📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

📢 Sylwester w Polsacie - lista wykonawców. Zobacz, kto wystąpi na Sylwestrowej Nocy Przebojów [PROGRAM] Sylwester zbliża się wielkimi krokami, dlatego też telewizje coraz śmielej odsłaniają kolejne karty, pokazując kto wystąpi na ich imprezach sylwestrowych. Jedną ze stacji, która pochwaliła się już niemalże pełnym składem jest Polsat. 📢 Tak wygląda wewnątrz domu Maryli Rodowicz. Piosenkarka ostatnio pokazała swojego... konia! [27.12.2023 r.] Maryla Rodowicz zamieszkuje w urokliwym domu w Konstancinie Jeziornej, niedaleko Warszawy. Znaną artystkę często można spotkać na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się fragmentami swojego życia, prezentując zarazem wnętrza swojej imponującej willi. Dzięki temu mamy możliwość zajrzenia do siedziby królowej polskiej piosenki.

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra!

📢 Najpiękniejsze kolędy, pastorałki rozbrzmiewały w Boże Narodzenie w Bazylice w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Dla mieszkańców Grudziądza oraz przybyłych gości koncert kolęd wykonały w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia dwa chóry. 📢 Poważny wypadek na Drodze Krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa była nieprzejezdna To już drugi wypadek w drugi dzień świąt pod Solcem Kujawskim. Oba dzieliły zaledwie trzy kilometry. 📢 Jajka - z tym warto jeść jajka, aby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do jajek na odchudzanie Jajka same w sobie są wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączone z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawiają, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które w połączeniu z jajkami prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 W Grudziądzu w ramach akcji "Wigilia dla najuboższych" wydano 400 paczek żywnościowych. Zdjęcia W Wigilię w siedzibie Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Grudziądzu wydano 400 paczek żywnościowych potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. W paczkach znalazły się produkty z długim terminem przydatności z których można przyrządzić potrawy, ale także były już gotowe dania. Choć pogoda była fatalna, to kolejka po paczki była bardzo długa.

📢 Maja Komorowska wyszła za mąż za kuzyna Beaty Tyszkiewicz. Z hrabią Jerzym Hubertem Tyszkiewiczem była przez 55 lat Maja Komorowska jest wybitną postacią i zasłynęła z wielu ról aktorskich, za które została doceniona licznymi nagrodami. Co wiemy o jej życiu prywatnym? To, że nie było takie kolorowe, jak jej kariera zawodowa. Poznaj sekrety z życia aktorki.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową aranżację stołu na święta. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie świąteczne dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały bożonarodzeniową aranżację. Zobacz, jak wygląda świąteczny stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka robi ogromne wrażenie!

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku - te osoby są najbardziej inteligentne. Takie znaki zodiaku to urodzeni geniusze Inteligencja jest wysoko cenioną cechą. Najbardziej inteligentne znaki zodiaku wyróżniają się bystrością umysłu, wyjątkową umiejętnością rozumowania, to urodzeni geniusze, którzy potrafią świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Wysoko na liście najmądrzejszych znaków zodiaku jest Wodnik, Skorpion i Panna. Który ze znaków zodiaku jest najmądrzejszy? Osoby spod jakich znaków zodiaku charakteryzuje wrodzona inteligencja i bystrość umysłu? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najmądrzejsze znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Zmiany w wypłatach emerytur. Mamy tabelę brutto i netto grudniowych emerytur Niektórym osobom zmieni się termin wypłat emerytur i rent. Zobacz, kogo dotyczą zmiany i kiedy można spodziewać się pieniędzy. 📢 Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Europie według Numbeo. Jak wypadły polskie metropolie? Portal Numbeo przeprowadził badania, na podstawie której ustalił listę najbardziej niebezpiecznych miast w Europie. Znalazło się na niej 5 metropolii z Polski. W naszym artykule znajdziesz listę 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Europie. Dowiesz się również, jakie polskie miasta trafiły na tę listę.

📢 Dodatkowe 600 złotych od państwa dla bezrobotnych? Takie są zasady tego świadczenia Mamy dostępnych bardzo dużo różnych form wsparcia i wszelakiego rodzaju zasiłków, które są w stanie podreperować lub czasem nawet uratować budżet. Jednym z nich jest ten dla osób bezrobotnych, który pozwala zabezpieczyć środki potrzebne do przeżycia. 📢 Tak mieszkają Anna Bardowska z mężem i dziećmi. Gustowny dom gwiazd Rolnik Szuka Żony Luksusowe wnętrza rezydencji Anny i Grzegorza Bardowskich, o wartości ponad miliona złotych, stanowią prawdziwą oazę elegancji i komfortu. Para, znana z udziału w programie "Rolnik szuka żony", zyskała ogromną popularność, a ich aktywność w mediach społecznościowych pozwala fanom rzucić okiem na ich życie prywatne. Ostatnio Anna Bardowska postanowiła podzielić się fragmentami swojego ekskluzywnego domu, gdzie luksus sięga najwyższych standardów.

📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Przepisy na przekąski, idealne na sylwestra, domówkę, weekend. Zobacz proste i szybkie przepisy Polecamy szybkie, proste i smaczne przekąski na imprezę w domu. Idealnie nadają się na sylwestra czy karnawałową zabawę. Zobacz przepisy na przekąski, którymi zachwycisz gości. 📢 Liczby w Lotto, które wygrywają. Te liczby padały najczęściej w historii gier Lotto od 1957 roku Gra Lotto to jedna z najpopularniejszych i najstarszych gier Totalizatora Sportowego. Pierwsze losowanie gry Toto Lotek odbyło się 27 stycznia 1957 roku. Od 1975 roku gra ta nosiła nazwę Duży Lotek, a 2009 roku jest to gra Lotto. Sprawdzamy, jakie liczby w 66-letnie historii gry padały najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby warto skreślić.

📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX. 📢 Który z nich był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego na początku XX wieku? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 654) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14): Który z nich na początku 20 wieku był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego? Taka jest prawidłowa odpowiedź:

Wideo Bartłomiej Wróblewski o bezprawnych aspektach przejęcia mediów.