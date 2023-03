Przegląd prasy 29.03.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda mieszkanie, które chce sprzedać Iwona Żarnowiecka z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia [29.03.23]”?

Prasówka 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda mieszkanie, które chce sprzedać Iwona Żarnowiecka z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia [29.03.23] Iwona Żarnowiecka to królowa ostatniego turnusu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Mieszka na warszawskiej Białołęce. Ma cudowne mieszkanie, które - jak się okazuje - chce szybko sprzedać. Zamierza bowiem przeprowadzić się do Hiszpanii. Zobaczcie cudowne wnętrza mieszkania Iwony Żarnowieckiej z "Sanatorium miłości".

📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane [29.03.23] Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia [29.03.23] W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.

Prasówka 29.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto wszystkie znane kobiety miliardera Józefa Wojciechowskiego: Tuchlińska, Michnowicz, Pruska [29.03.23] Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Najbogatszy polski deweloper wchodził w relacje z pięknymi, zazwyczaj o wiele młodszymi kobietami. Miał dwie żony, a jedną z nich była Laura Michnowicz. 6 lat temu jego partnerką była Beata Pruska. Obecnie związany jest Patrycją Tuchlińską. Oto kobiety polskiego miliardera.

📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy - wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika [29.03.23] W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy. 📢 To można wnieść na egzamin ósmoklasisty w 2023 roku. Mamy listę dozwolonych przedmiotów [29.03.23] Egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie w dniach 23-25 maja 2023. Jest to egzamin obowiązkowy, do którego musi podejść każdy uczeń kończący ósmą klasę szkoły podstawowej. Nie ma progu minimalnego punktów jakie uczeń musi zdobyć na tym egzaminie. Zobaczcie, jak będzie przebiegał egzamin i jakie przyboru będzie można wnieść na egzamin ósmoklasisty.

📢 Dodatkowe ponad 4 tys. złotych w ratach dla wielu Polaków. Te osoby dostaną rekompensatę za drożyznę w sklepach [29.03.23] Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Z drożyzną zmagamy się nie tylko w naszym kraju, ale dotyka ona także naszych obywateli za granicą. Niektórzy z nich już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie. 📢 To oznacza biały nalot na ogórkach kiszonych. Kiedy nie można ich jeść? Takie są właściwości ogórków kiszonych [29.03.23] Ogórki kiszone to samo zdrowie. Zawierają mnóstwo prozdrowotnych właściwości, dlatego powinny gościć w naszej diecie przez cały rok. Czasem na ogórkach kiszonych pojawia się biały nalot. Wiele osób zastanawia się, czym jest biały nalot na ogórkach kiszonych. Sprawdź teraz w naszym artykule, co oznacza i czy można jeść ogórki kiszone z białym nalotem.

📢 Tak usuniesz pień po ściętym drzewie. Oto sposoby na pozbycie się pnia w ogrodzie [29.03.23] Pień po wyciętym drzewie może nam w ogrodzie bardzo przeszkadzać, a wręcz go szpecić. Istnieją sposoby na pozbycie się go bez rozkopywania ziemi. Zobacz, jak w łatwy sposób możesz usunąć pień po wycięciu drzewa. 📢 Oto, co oznacza tajemnicza literka R na skrzynkach pocztowych. To ważna informacja dla listonosza [29.03.23] Co oznacza literka R na skrzynkach pocztowych? Nalepkę z literką R można zauważyć na niektórych skrzynkach, zarówno w blokach jak i w domkach jednorodzinnych. Wiele osób zastanawia się, co właściwie oznacza literka R na skrzynce pocztowej i po co się ją umieszcza. Okazuje się, że tajemnicza literka R na skrzynkach pocztowych to ważna informacja dla listonosza czy kuriera. Warto to wiedzieć, bo litera R na skrzynce pocztowej może ułatwić życie!

📢 Tak zmieniła się Magda Narożna. Wspaniała metamorfoza wokalistki zespołu Piękni i Młodzi. Zobaczcie zdjęcia! [29.03.23] Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi na początku stycznia 2023 roku poważnie wzięła się za siebie. Dziś jest bardzo zadowolona z efektu, jaki uzyskała w tak krótkim czasie. Skąd taka szybka metamorfoza? Poznajcie tajemnicę Magdy Narożnej nie tylko na poprawę własnej sylwetki, ale i samopoczucia. 📢 Takie znaki zodiaku w kwietniu się wzbogacą, odnajdą miłość lub wygrają na loterii. Im będzie sprzyjało szczęście wczesną wiosną [29.03.23] Kwiecień wniesie w życie osób spod niektórych znaków zodiaku odrobinę słońca, nie tylko dosłownie, ale również w przenośni. Astrologowie przewidują, że pewne znaki zodiaku wzbogacą się, odnajdą miłość, a nawet mogą wygrać na loterii. Do kogo los uśmiechnie się w kwietniu? Sprawdź czy twój znak znalazł się na liście!

📢 Znaczki pocztowe z PRL robią furorę u kolekcjonerów. Te stare powojenne kolekcje są sporo warte. Zobacz zdjęcia [29.03.23] Kiedyś modne hobby, dziś skarb. Polskie i zagraniczne, sprzed wojny, z czasów PRL – stare znaczki pocztowe są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Masz takie w domu? Możesz się wzbogacić! Zobacz najdroższe oferty sprzedaży znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Oto kiedy najlepiej opłacać rachunki. Tak powinniśmy dokonywać comiesięcznych opłat [29.03.23] Opłacanie rachunków to nasz obowiązek, w końcu sami zdecydowaliśmy się na to zobowiązanie. Do comiesięcznych rachunków należy między innymi: czynsz, wynajem, prąd, woda, telewizja, telefon. Sprawdzamy w jakim terminie najlepiej opłacać swoje rachunki? Które rachunki są najważniejsze? Wszystko znajdziecie w naszym artykule. 📢 Te osoby nie dostaną 500 plus w 2023 roku. Komu nie przysługuje dodatek? [29.03.23] Świadczenie 500 plus jest finansowym wsparciem dla polskich rodzin. Program wszedł w życie w 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy materialnej wielu rodzin. W Polsce przyznano go prawie 6 milionom dzieci. Niestety nie wszyscy kwalifikują się do rządowego wsparcia. Komu nie przysługuje 500 plus? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Sprawdź, kto nie dostanie świadczenia 500 plus.

📢 Dla tych osób jest trzynasta emerytura 2023 w kwietniu. Oni dostaną powiększone przelewy z ZUS [29.03.23] Dla tych osób jest trzynasta emerytura 2023 w kwietniu. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Kto na pewno otrzyma "trzynastkę" w kwietniu 2023? Wyjaśniamy.

📢 Domy od komornika na koniec marca 2023. Oto najciekawsze oferty licytacji komorniczych w Polsce Domy od komornika często kojarzą się z takimi obiektami, które wymagają gruntownego remontu i nie prezentują się szczególnie ładnie. W całej Polsce nie brakuje ofert tanich nieruchomości dostępnych na licytacjach komorniczych. Spośród wielu ogłoszeń da się znaleźć takie, które są w bardzo dobrym stanie technicznym. Oto najciekawsze oferty nieruchomości z licytacji komorniczych w kraju.

📢 Takie są sposoby, aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy Truskawki to z pewnością obok jabłek jeden z ulubionych owoców Polaków. Sezon letni większości z nas kojarzy się z tym pysznym, czerwonym owocem. Niestety nie zawsze można trafić na smaczne owoce. Aby truskawka była słodka i soczysta warto zastosować kilka sprawdzonych trików już teraz. Zobaczcie, co zrobić. 📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

📢 Znamy sposoby aby pomidory obrodziły. Zrób to już teraz - w marcu - a nie pożałujesz Pomidor jest jednym z popularniejszych warzyw w naszym kraju. Szczególnie te odmiany polne cieszą się uznaniem miłośników pomidorów. Żeby jednak nasze pomidory urosły, warto pomyśleć o tym już teraz i nieco im pomóc. Zebraliśmy dla Was sprawdzone triki jak sprawić aby pomidory obrodziły. Koniecznie sprawdźcie.

📢 Te osoby nie mogą mieć prawa jazdy. Wyjaśniamy, kto nie może być kierowcą - stan danych na marzec 2023 Jakie osoby nie mogą być prawa jazdy? Niektóre choroby wykluczają możliwość prowadzenia auta. Kto nie może zostać kierowcą? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, kto nie może mieć prawa jazdy. Wyjaśniamy, kto nie może być kierowcą. 📢 Taka na co dzień jest Sanah, która ma sześcioro rodzeństwa. Mamy zdjęcia wnętrz jej mieszkania Sanah to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Bardzo szybko zdobyła rozgłos i sympatię wśród swoich fanów. Jest uwielbiana zarówno za swoją muzykę i tworzone do nich teledyski, jak i swój styl bycia. Jaka jednak jest na co dzień, poza koncertami? Przedstawiamy prywatne zdjęcia wokalistki! Koniecznie sprawdź naszą galerię!

📢 Te rasy psów nie nadają się do mieszkania w bloku. Oto lista ras, które potrzebują więcej ruchu Pies to powinien być świadomy i przemyślany wybór. Musimy liczyć się z tym, że to będzie członek naszej rodziny przez najbliższe kilkanaście lat i w tym czasie musimy mu zapewnić dobre warunki. Mieszkając w bloku powinniśmy wybierać takie psy, które nie będą się męczyć. Zobaczcie, które rasy psów nie nadają się do bloku. 📢 Jeżeli masz te objawy, nie jedz orzechów włoskich. Te osoby muszą uważać na orzechy włoskie Orzechy włoskie to popularna przekąska i dodatek do wypieków. Jeżeli przechowujemy je odpowiednio, możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Nie każdy może jednak bezpiecznie jeść orzechy włoskie. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć je z diety. Zobacz, kto jest na liście.

📢 Takie są teraz modne salony. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Ekspert ZUS o przeliczaniu emerytur i rent. Wyjaśnił nam - kto musi szybko złożyć wniosek Tylko do 31 marca br. obowiązują obecne, bardzo korzystne, tablice średniego dalszego trwania życia. Warto z nich skorzystać i przeliczyć swoje świadczenie. Trzeba złożyć wniosek do ZUS do 31 marca br. Mogą to jednak zrobić tylko osoby uprawnione. 📢 Takie emerytury brutto i netto dla seniorów w kwietniu 2023. Oto tabela wyliczeń z "trzynastką" Takie emerytury brutto i netto dla seniorów w kwietniu 2023. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny z ukochaną Mariną. Apartament w Turynie, a wkrótce nowy dom w Zakopanem [zdjęcia] Wojciech Szczęsny to gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski i Juventusu. To on był naszym najlepszym piłkarzem w przegranym meczu 1:3 z Czechami. Razem z ukochaną Mariną i synkiem Liamem mieszkają na co dzień w przestronnym i nowocześnie urządzonym apartamencie we Włoszech, a teraz szykują się także do budowy nowego domu w Zakopanem. Tak urządził się w Turynie Wojciech Szczęsny - zobaczcie jego prywatne zdjęcia z ukochaną Mariną u boku.

📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

📢 Tak zmieniła się Doda. Piosenkarka przeszła spektakularną metamorfozę Doda to ikona polskiej muzyki. Na scenie jest od ponad dwudziestu lat. Przez ten czas przeszła ogromną metamorfozę. Nie tylko zmienił się jej wygląd, ale w dużej mierze też charakter. Daleko jej do skandalistki, która debiutowała w "Barze". Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniła się Doda. Styl piosenkarki znacznie ewoluował! 📢 Takie jedzenie dostają pacjenci w polskich szpitalach. Te zdjęcia wysłali nam czytelnicy - nie są podrabiane Szpitalne jedzenie od lat jest tematem wielu sporów i dyskusji. Jedni sobie je chwalą, drudzy nie zostawiają na nim suchej nitki. Jak to wygląda w rzeczywistości? Z pomocą przyszli nam jak zwykle niezawodni czytelnicy. Te zdjęcia od pacjentów nie są podrabiane. Zobaczcie, jak karmią w polskich szpitalach w 2023 roku. Zdjęcia posiłków znajdziesz w naszej galerii.

📢 Abonament RTV: jak wygląda kontrola? Wyjaśniamy, czy trzeba wpuścić kontrolera do domu Kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzają, czy Polacy płacą abonament RTV. Wielu Polaków zadaje sobie pytanie, czy również do ich drzwi może zapukać kontroler, by sprawdzić, czy uiszczają opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Chcą też wiedzieć, czy mają obowiązek wpuścić kontrolera do swojego domu. Wyjaśniamy wątpliwości.

📢 Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta Za nami waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy już otrzymali wypłaty świadczenia po zmianie w marcu 2023 roku. Emeryci otrzymali w tym roku rekordowa waloryzację. Wiemy jak zmieniły się ich wypłaty. Sprawdziliśmy, jakie emerytury trafiają na konta byłych nauczycieli po marcowej waloryzacji. 📢 Oni powinni do końca marca 2023 roku złożyć wniosek o przeliczenie emerytury. Mogą dużo zyskać! Tylko do 31 marca br. obowiązują obecne, bardzo korzystne, tablice średniego dalszego trwania życia. Warto z nich skorzystać i przeliczyć swoją emeryturę. Wyjaśniamy kto ma takie prawo.

📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszka najwięcej panien Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien. 📢 Tak żyją bohaterowie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert Żuchowscy ze Strzelna. Zobaczcie zdjęcia! Aneta z Warszawy i Robert ze Strzelna na pewno nigdy by się nie poznali, gdyby nie program "Ślub od pierwszego wejrzenia" w TVN. Dziś tworzą udany związek, mają synka Mieszka, podróżują po świecie i są szczęśliwi. Zobaczcie, jak zmieniło się życie Anety i Roberta Żuchowskich po programie "Ślub od pierwszego wejrzenia".

📢 Odnalazł plenery z serialu "Czterej pancerni i pies" na Dolnym Śląsku. Zobaczcie zdjęcia! Sławomir Szeliga wraz z rodziną od kilku już lat podróżuje po Polsce śladami plenerów znanych z kultowych polskich filmów i seriali. Tym razem wybrał się na Dolny Śląsk. Odwiedził miejsca, w którym kręcono serial "Czterej pancerni i pies". - Tym razem mieliśmy wspaniałego przewodnika - Marka Łazarza - miłośnika turystyki filmowej, szefa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klub Pancernych, autora przewodnika po serialu i okolicach - zdradza Sławomir Szeliga. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wyglądają prawdziwe Wilkowyje z serialu "Ranczo". To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji. Zobacz zdjęcia Autobus z Warszawy objeżdża niewielki rynek w centrum wsi. Obok jest przystanek i sklep w barwach unijnych. A na ławeczce klienci z Mamrotami. Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jest tak, jak w serialu "Ranczo" - zresztą zobaczcie sami!

📢 Eurojackpot Lotto - 28.03.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 28.03.2023 roku. 📢 Tak wygląda Laura Michnowicz. To była żona Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych biznesmenów w Polsce [zdjęcia] Józef Wojciechowski zanim poznał młodszą o pół wieku modelkę Patrycją Tuchlińską, wchodził w relacje z innymi, o wiele młodszymi, kobietami. Miał dwie żony, a 10 lat temu jedną z nich była Laura Michnowicz. Zobaczcie jak wygląda piękna eksmodelka i była żona miliardera. 📢 Pogrzeb mec. Witolda Burkera. Przyjaciele i rodzina pożegnali bydgoskiego adwokata [zdjęcia] Pogrzeb odbył się na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Ludwikowo w Bydgoszczy. W ostatniej drodze Witoldowi Burkerowi towarzyszyło kilkadziesiąt osób. Adwokata z zawodu i jazzmana z zamiłowania wspominał Zbigniew Michalski.

📢 Grudziądz. Otwarto nową halę magazynową Centrum Dystrybucji Rossmanna w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu Rossmann otworzył nową halę magazynową centrum dystrybucyjnego. Firma liczy, że do końca roku zwiększy zatrudnienie. 📢 Postacie z Dragon Ball jak żywe – tak je widzi SI i jest nieco... dziwnie w przypadku niektorych postaci, ale efekt robi wrażenie Fani kultowych anime wśród najważniejszych produkcji tego typu z pewnością wymienią Pokemony czy serię Daragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball Z (i nie tylko) i efekt jest imponujący, choć przy tym w kilku przypadkach nieco niepokojący. Zobaczcie sami.

📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką!

📢 Takie działki ROD są na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsza za 4,5 tys. zł. Zobaczcie najnowsze oferty Jak tylko rzucą coś nowego, schodzi natychmiast - to nie jest wspomnienie sklepów z PRL-u, to najświeższe informacje na temat ogródków działkowych w Kujawsko-Pomorskiem. Popyt na nie nie zwalnia, a wiosną wręcz się rozpędza. Jaki jest teraz wybór działek ROD w naszym województwie? Zobaczcie aktualne oferty. 📢 Kobiety o tych znakach zodiaku lubią filtrować. ​Uwodzenie od pierwszego wejrzenia Według astrologów znak zodiaku może mieć wpływ na to, jacy jesteśmy i w jaki sposób się zachowujemy. Wielu astrologów uważa, że można wskazać znaki zodiaku, które uwielbiają flirtować i takie, które unikają flirtu. Sprawdź, które znaki zodiaku to najwięksi flirciarze w powyższej galerii. 📢 Takie są teraz ceny węgla w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle zapłacisz na ekogroszek, węgiel kamienny, pellet, brykiet Ekogroszek i węgiel kamienny znowu potaniały. Piszemy, ile kosztuje tona pod koniec marca, gdy zbliża się koniec sezonu grzewczego 2022/2023.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są największymi kłamcami. Oszukują bez mrugnięcia okiem! Naginają prawdę, manipulują, nigdy nie przyznają się do winy! Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są często największymi kłamcami. Sprawdziła to dla nas Wróżka Roma. Panna, Waga, kto jeszcze jest w czołówce największych kłamców? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, które znaki zodiaku są największymi kłamcami! 📢 Emerytury w kwietniu 2023 - tabela brutto i netto. Podwyższone świadczenia o Trzynastą Emeryturę Oto tabela wypłat brutto i netto kwietniowych emerytur. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Takie są modne fryzury na wiosnę w 2023 roku. Ciemne włosy z refleksami to obecny hit HITEM koloryzacji ciemnych włosów w 2023 są refleksy i pasemka. Panie cenią ich stosowanie przede wszystkim za naturalny wygląd i długotrwały efekt.

📢 Oto horoskop na kwiecień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w miłości, pracy i zdrowiu Horoskop na kwiecień 2023 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na kwiecień 2023 w miłości, finansach i zdrowiu! Sprawdź miesięczny horoskop na kwiecień 2023 dla swojego znaku zodiaku i przekonaj się, co ciekawego czeka cię w miłości, pracy oraz zdrowiu. Co wydarzy się w życiu Koziorożca i Panny? Czy na Skorpiona i Wodnika czekają zmiany w życiu miłosnym? Co los przyniesie Baranom i Rybom? Sprawdź, co Cię czeka w kwietniu. Oto najnowszy horoskop miesięczny dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023.

📢 Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę. To warto wybrać zamiast bułki tartej - oto ciekawe pomysły na panierkę Czym zastąpić tradycyjną panierkę? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić bułkę tartą w przepisach na kotlety. Zdrowe panierki mają mniej kalorii i są bardziej wartościowe niż bułka tarta. Jednak zamienników bułki tartej szukają nie tylko osoby na diecie, ale też osoby, którym znudził się typowy schabowy, nie przepadają za smakiem bułki tartej, szukają odmiany i lubią eksperymentować w kuchni albo po prostu zapomnieli kupić bułkę tartą. Zobacz teraz najlepsze zamienniki typowej panierki - warto je wybrać zamiast bułki tartej.

📢 Osoby noszące te imiona to wampiry energetyczne. Ich towarzystwo może odbierać radość i energię Zdarza się, że towarzystwo pewnych osób jest dla nas wyjątkowo męczące. Po spędzeniu z nimi kilku godzin czujemy się senni, przytłoczeni i pozbawieni energii, choć wcześniej mieliśmy doskonały humor. Takie osoby mogą być wampirami energetycznymi. Ezoterycy ostrzegają, jakie imiona noszą najczęściej wampiry energetyczne. 📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty Krzysztofa Mirucia, architekta z HGTV Łazienka to ważne miejsce w naszych domach i mieszkaniach. W ostatnich latach łazienki to nie tylko miejsce gdzie dbamy o swój wygląd. Teraz bliżej im do salonów kąpielowych. I właśnie takie łazienki projektuje Krzysztof Miruć z programów HGTV. Koniecznie zobaczcie jego najciekawsze pomysły. Zobaczcie, modne aranżacji łazienek. 📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci.

📢 Kontrowersje wokół szkolnych rekolekcji w Toruniu. Kuria diecezjalna przeprasza Ogromne kontrowersje wzbudziła scenka z przemocą i wulgaryzmami odegrana podczas pierwszego dnia rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych Torunia. Kuria diecezjalna przeprosiła za nią uczniów i rodziców. 📢 Te gwiazdy są z prowincji. Dla talentu i charyzmy odległość nie jest żadną przeszkodą W mieście łatwiej o dobry start, ale wiele gwiazd udowadnia, że można się wybić także ze wsi i małego miasta. Lokalne ośrodki kulturalne i sportowe wyłapują młode talenty. Także dlatego mamy w Polsce wielu znakomitych artystów i sportowców z prowincji. O których mowa? Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Kobieta wjechała w budynek w Unisławiu! Straty oszacowano na 10 tys. złotych [Zdjęcia] We wtorek rano (28.03.2023) kierująca volkswagenem golfem wjechała w budynek, a dokładnie - do punku usługowego z biurem rachunkowym i sklepem zoologiczno-wędkarskim w Unisławiu.

📢 To warto sadzić w marcu i kwietniu. Lista kwiatów i roślin, które można sadzić wczesną wiosną Coraz wyższa temperatura zachęca do spędzania więcej czasu na dworze i rozpoczęcia pierwszych prac w ogrodzie. W marcu, choć za oknem bywa jeszcze zimno i pochmurnie, to jest to już odpowiednia pora na sadzenie niektórych kwiatów, warzyw czy innych roślin zarówno w ogródkach, jak i na balkonie. Co można sadzić i siać w marcu i kwietniu? Mamy listę! 📢 Deweloper w Bydgoszczy usłyszał 37 zarzutów. Chodzi o budowę bloków w Fordonie Fałszowanie dokumentów i oszustwa to główne zarzuty, jakie prokuratura stawia Jarosławowi G. w związku z budową nowego osiedla Bydgoskich Olimpijczyków. Akt oskarżenia został skierowany do sądu.

📢 Schody na Szwederowie zasypane kamieniami. "Rozsypują się na chodnik i ulicę" Mieszkańcy Szwederowa interweniują w sprawie ścieżki prowadzącej w kierunku Wieży Ciśnień. Schody przy parkingu w rejonie ulicy Teskowej są zasypane kamieniami. Miasto zapewnia, że wykonawca już "przystąpił do naprawy" nawierzchni w ramach gwarancji.

📢 Skąd te nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem? Ciekawe, frapujące, zadziwiające Pieranie, Stronno, Osie, Krzywosądz … Za chwilę wyjaśnimy skąd wzięły się intrygujące nazwy tych miejscowości w naszym regionie. 📢 Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. 📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tych produktów nie jedz gdy masz nadciśnienie. Tego lepiej unikać Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nadciśnienie tętnicze jest pierwszą przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Przy nadciśnieniu istotna jest dieta chorych. Dlatego warto wyeliminować z diety produktów, które mogą przyczynić się do pojawienia się objawów chorobowych. Przygotowaliśmy dla Was listę produktów zakazanych dla osób z nadciśnieniem.

📢 Oto obowiązkowe wyposażenie roweru w 2023. Za brak tych elementów grozi mandat nawet 500 zł Obowiązkowe wyposażenie roweru regulują przepisy prawne. Lista ta nie jest długa a wymogi nie są trudne do spełnienia, jednak niektórzy rowerzyści zapominają o tych podstawowych elementach. Za jazdę bez któregoś z obowiązkowych elementów wyposażenia roweru rowerzyście grozi mandat od 20 do nawet 500 zł. Zobacz teraz, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru. 📢 Marcin Hakiel prywatnie. Tak urządził się tancerz po rozstaniu z Kasią Cichopek O Marcinie Hakielu ostatnio jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą rozstania z Kasią Cichopek, która następnie związała się z Maciejem Kurzajewskim. Rozpisywała się o tym cała Polska! Tak teraz żyje Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek. Ma nową ukochaną i rozwija szkołę tańca.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Artur z "M jak miłość", czyli Robert Moskwa. Zobacz prywatne zdjęcia Robert Moskwa już od blisko 20 lat jest związany z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Artura Rogowskiego, męża Marii. Prywatnie aktor prowadzi bardzo aktywny tryb życia - od młodych lat trenuje karate, a także jest zawodnikiem piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Modne krótkie fryzury damskie 2023. Takie uczesania odmładzają i wyszczuplają twarz Nadchodzi wiosna, a wraz z nią okazja do metamorfozy. Stylowa fryzura dobrana do kształtu twarzy, a także odpowiedni kolor mogą zdziałać cuda. Takie krótkie fryzury damskie będą modne w sezonie wiosennym. Takie uczesania odmładzają i wyszczuplają twarz.

📢 Wnętrza PRL-u na zdjęciach. Tak kilka dekad temu wyglądały nasze pokoje, łazienki i kuchnie Boazeria, przaśne tapety, wersalki, meblościanki – wielu pamięta, jaki wystrój panował w latach 70., 80. i na początku 90. w polskich wnętrzach: salonach, pokojach dziecięcych, kuchniach, łazienkach. Oto zdjęcia, które przypomną, jak mieszkaliśmy kilka dekad temu. 📢 "Świder, jak ty mi zaimponowałeś w tej chwili" - memy po meczu Polska - Albania [galeria] Polska - Albania to drugi mecz w eliminacjach Euro 2024 naszych reprezentantów. Po porażce 1:3 z Czechami w piątek, Polacy w poniedziałek na PGE Narodowym w Warszawie podejmowali Albanię. Internauci w prześmiewczych memach skomentowali to spotkanie oraz całą reprezentację. 📢 Dieta japońska to gwarancja zdrowia i długiego życia? To jedzą Japończycy Kuchnia japońska uważana jest za jedną z najzdrowszych na świecie. Japończycy mogą być wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie. Wielu ludziom Japończycy kojarzą się z narodem zdrowym i długowiecznym. Jaka jest tajemnica japońskiej diety? Co należy jeść? Przekonajcie się.

📢 Pasażerowie autobusu MZK Grudziądz rozmawiali z Maciejem Glamowskim, prezydentem Grudziądza [zdjęcia] W tym roku spotkania z Maciejem Glamowskim odbywają się nie tylko na osiedlach, ale także w pojazdach MZK Grudziądz. Dziś (27 marca) z prezydentem miasta porozmawiać okazję mieli pasażerowie autobusu linii nr 19 jadącego do Mniszka.

📢 Emerytury gwiazd. Tyle dostają Janda, Rodowicz, Cugowski, Lipowska. Mamy kwoty. Dlaczego dostają tak mało z ZUS-u? Emerytury polskich gwiazd to temat, który budzi wiele emocji. Celebryci ujawniają, jakie kwoty otrzymują z ZUS jako świadczenie emerytalne - często są to małe pieniądze. Jednak kontrowersje budzi fakt, że przecież mogli odkładać na swoje "stare lata". Jakie emerytury dostają Krystyna Janda, Krzysztof Cugowski, Maryla Rodowicz i inni znani z polskiej sceny? Czy rzeczywiście to są głodowe świadczenia? Zobaczcie.

📢 Emeryt Marek Staszczyk znów dyrektorem WORD Toruń! 40 tys. zł odprawy emerytalnej zdążył wziąć... Niedawno informowaliśmy, że Marek Staszczyk przeszedł na emeryturę i na jego wniosek marszałek odwołał go z funkcji dyrektora WORD w Toruniu, przyznając nieobowiązkową odprawę emerytalną (40 tys. zł). Okazuje się, że już po kilku dniach powołano go z powrotem na to stanowisko. 📢 Grudziądz. Lokatorzy, przez błąd administracji MPGN, stracili pieniądze i masę nerwów. Poszło o dodatki na węgiel Barbara i Jerzy - sąsiedzi z domu przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu - bardzo liczyli na 3 tys. zł na zakup węgla. Nie otrzymali tych pieniędzy, przez błąd, który popełniono w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami. Leszek Czaplewski, szef miejskiej administracji, obiecuje rekompensatę. 📢 Najlepsze miejsca na majówkę blisko Krakowa. Te atrakcje Małopolski Cię zachwycą. 9 pomysłów na niezapomniane wycieczki Nadchodząca majówka 2023 to czas na krótkie urlopy w różnych zakątkach Polski. Planując majowe wycieczki, warto wziąć pod uwagę Małopolskę. Sprawdzamy, które miejsca Małopolski są idealne na majówkowy wypoczynek. Zobacz jakie atrakcje mają do zaoferowania okolice Krakowa.

📢 Najlepsi instruktorzy nauki jazdy w Kujawsko-Pomorskiem. Zdawalność ich kursantów sięga powyżej 70-80 procent W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Instruktor Roku 2022” i „Ośrodek Roku 2022”. To najlepsi z najlepszych, których podopieczni zdawali egzaminy w Toruniu i ośrodku terenowym WORD w Grudziądzu. 📢 Oto modne paznokcie w 2023 roku - inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Pantone Modne paznokcie na 2023 rok. Pantone ogłosił kolor roku 2023. To Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Viva Magenta, czyli kolor roku 2023 Pantone, jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy. 📢 Takie będą teraz stawki emerytur. Oto tabela wypłat brutto i netto po rekordowej waloryzacji Takie będą teraz stawki emerytur. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi kandydatami na partnera. Zobacz - mamy listę Wróżki Romy Kłamią, manipulują i nie potrafią dochować wierności. Mężczyźni o tych imionach uznawani są za najgorszych partnerów. Lepiej unikać ich jak ognia. 📢 Emerytury Stażowe 2023 - takie są aktualne projekty. Nowy wiek emerytalny tylko dla chętnych Nowy wiek emerytalny - jeśli tak, to tylko dla chętnych i to dla tych, którzy chcieliby pracować jeszcze krócej. Tak mówi stanowczo rząd i pracuje ciągle także nad możliwością wprowadzenia emerytury stażowej. Mówiło się, ze emerytury stażowe mogłyby zostać wprowadzone w 2023 roku, a prace zakończą się jeszcze pod koniec 2022 roku. Trzeba jeszcze na to poczekać. 📢 Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Należy samodzielnie usunąć je z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Wykradają dane z telefonu, spowalniają działanie systemu, atakują natarczywymi reklamami. Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Je trzeba samodzielnie usunąć z telefonów komórkowych. Jakie aplikacje są uznane za niebezpieczne? Zobacz, które aplilacje zostały usunięte ze Sklepu Play.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Takie są teraz nowe stawki świadczeń Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Oto kwietniowa tabela emerytur brutto i netto. Takie świadczenia będą wypłacane w kwietniu 2023 Oto kwietniowa tabela emerytur brutto i netto. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2023. Pastele, kolorowy french i minimalistyczne wzorki [zdjęcia] Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Czas wybrać paznokcie na tę okazje. Najwyższy czas, aby odejść od czerwieni, brązów i ciężkich barw. Teraz możemy pozwolić sobie na wszystko, co kolorowe i rzucające się w oczy. Zobaczcie w naszej galerii najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2023. 📢 Taka będzie trzynasta emerytura 2023. Mamy tabele wyliczeń - tyle dostaną emeryci. Emerytura brutto i netto po waloryzacji Takie w 2023 roku seniorzy otrzymają trzynaste emerytury. Wiadomo już, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2023 roku, dlatego wiadomo też ile wyniesie dodatkowa wypłata w postaci trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów w ramach "trzynastki". 📢 Tak wygląda opuszczony Dom Towarowy Korzeniewskich przy Rynku w Grudziądzu Okazały budynek w samym sercu Grudziądza ma przejść w ręce miejskiej spółki i odzyskać dawny blask. Należący do prywatnego właściciela obiekt, w którym przed laty funkcjonował m.in. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, jest obecnie w kiepskim stanie.

📢 Pizzeria Lemon Capri w Pile po Kuchennych Rewolucjach. Co się zmieniło w West End po wizycie Magdy Gessler? [menu, ceny, opinie] Lemon Capri - taką nazwę po Kuchennych Rewolucjach przyjęła pizzeria West End w Pile. Co się zmieniło po wizycie Magdy Gessler? Jak przebiegały Kuchenne Rewolucje w pizzerii Lemon Capri (wcześniej West End)? Sprawdźcie!

