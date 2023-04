Przegląd prasy 29.04.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka i żyje na co dzień Grażyna Torbicka. Luksusowy apartament gwiazdy TVP i TVN [29.04.2023 r.]”?

Prasówka 29.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Grażyna Torbicka. Luksusowy apartament gwiazdy TVP i TVN [29.04.2023 r.] Grażyna Torbicka to słynna polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Przez wiele lat była związana z Telewizją Polską, a obecnie ze stacją TVN oraz Radiem Zet. Gwiazda jest także aktywna w mediach społecznościowych - na Instagramie dzieli się z fanami swoją codziennością. Oto jak mieszka i żyje. Jej dom jest bardzo luksusowy.

📢 Wicepremier Jacek Sasin w Bydgoszczy. Mówił o lokalnych inwestycjach drogowych i wielu innych [zdjęcia] W piątkowy wieczór w bydgoskim hotelu Holiday Inn na Konwencji Regionalnej PiS gościł wicepremier Jacek Sasin. Spotkanie odbyło się w ramach akcji "Inwestycje lokalne. Polska jest jedna."

📢 Takie są skutki jedzenia czosnku niedźwiedziego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy czosnek niedźwiedzi [29.04.2023 r.] Czosnek niedźwiedzi to roślina lecznicza i kulinarna, która zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników zdrowego stylu życia. Dla kogo czosnek niedźwiedzi może być szczególnie korzystny oraz kiedy warto go stosować, by w pełni wykorzystać jego potencjał zdrowotny? O tym piszemy niżej.

Prasówka 29.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To ona grała Zosię w serialu "Rodzinka.pl". Emilka Dankwa już tak nie wygląda - przeszła metamorfozę i niebawem skończy 18 lat - zdjęcia Emilka Dankwa to młoda polska aktorka, która zauroczyła widzów popularnego serialu TVP2 pt. "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynała grę w tym kultowym filmie, miała zaledwie 7 lat. W grudniu 2023 roku osiągnie pełnoletność. Zobaczcie, jak wygląda dziś niespełna 18-letnia Emilka Dankwa.

📢 Eurojackpot Lotto - 28.04.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 28.04.2023 roku. 📢 Horoskop na majówkę i początek maja 2023. Dla tych znaków to będą najbardziej udane dni [29.04.2023 r.] Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, dlatego najwyższy czas poznać horoskop na majówkę 2023. Dla kilku znaków zodiaku maj będzie udanym miesiącem, a fortuna zacznie im sprzyjać już w majówkę. Sprawdź, co tobie przepowiedzieli astrologowie. To będą pieniądze, a może awans lub pomyślność w miłości? Zobacz.

📢 Oto dowód na to, że tyjesz przez hormony. Takie są objawy nadwagi hormonalnej [29.04.2023 r.] Jeżeli pomimo zdrowego trybu życia wciąż przybieramy na wadzę, przyczyny mogą tkwić w naszym zdrowiu. Bardzo często tycie bez wyraźnego powodu wynika z problemów z gospodarką hormonalną. Jeżeli martwisz się, że kwestia ta dotyczy także ciebie, sprawdź w naszym artykule, jakie są objawy tycia hormonalnego.

📢 Najbardziej sentymentalne rupiecie, sprzęty, gadżety i meble z PRL-u. Te zdjęcia przypomną ci lata 70. i 80. [29.04.2023 r.] W latach 70., 80., a nawet jeszcze w 90. te przedmioty królowały w każdym domu. Stały się symbolem czasów PRL. Niektórzy sentymentalnie podchodzą do mebli, urządzeń, samochodów, rowerów, zabawek i bibelotów, które towarzyszyły im w codziennym życiu w tamtym okresie. W większości wyszły już z mody, choć coraz częściej kolekcjonerzy staroci poszukują ich na targach i aukcjach internetowych. Oto te najbardziej sentymentalne. 📢 Takie pyłki wywołują alergię w maju - to trudny czas dla alergików. Oto nowy kalendarz alergika na maj 2023 [29.04.2023 r.] Co teraz pyli? Jakie pyłki wywołują alergie w marcu? W maju można wreszcie w pełni cieszyć się urokami wiosny, jednak równocześnie jest to szczyt sezonu pylenia roślin. Ten czas jest zmorą wszystkich alergików! Które rośliny teraz pylą? Na jakie rośliny trzeba uważać w maju? Warto to wiedzieć. Sprawdź teraz kalendarz pylenia na maj 2023 w naszej galerii.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [29.04.2023 r.] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Alarmujące komunikaty GIS - tych produktów nie wolno kupować w sklepach. Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te produkty [29.04.2023 r.] Alarmujące komunikaty GIS - tych produktów nie wolno kupować w sklepach. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tak zamiokulkas wypuści nowe liście. Trik z dodaniem tego nawozu do doniczki sprawi, że będzie rósł jak szalony [29.04.2023 r.] Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną. Jest nie tylko ładny, ale przede wszystkim łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Liście są błyszczące, jakby nawoskowane. Jednak nawet bardzo odporny zamiokulkas może zacząć żółknąć, usychać albo nie wypuszczać nowych liści. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobić, by wypuścił nowe liście i wypiękniał? Mamy prosty przepis. Sprawdź. 📢 Tak wyglądała w młodości Irena Santor. Piosenkę "Już nie ma dzikich plaż" znają chyba wszyscy! [29.04.2023 r.] Irena Santor to słynna polska piosenkarka, w jej repertuarze znalazły się piosenki z kategorii popu tradycyjnego. Któż z nas nie zna piosenki "Już nie ma dzikich plaż" albo "Powrócisz tu"? Choć są to utwory sprzed kilku dekad, wciąż można usłyszeć je w radiu i wpisały się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Irena Santor ma 88 lat, a wciąż jest zadbaną kobietą. Zobaczcie, jak Irena Santor wyglądała w czasach młodości - była naprawdę piękną kobietą!

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w maju. Już w majówkę mogą spodziewać się zastrzyku gotówki i nowej miłości [29.04.2023 r.] W majówkę i całym maju szczęście uśmiechnie się do kolejnych znaków zodiaku. Niektórzy mogą spodziewać się dodatkowej gotówki na wyjazd z bliskimi, innych czeka w pracy awans, a jeszcze inni zakochają się z wzajemnością. Astrologowie sprawdzili, komu los będzie sprzyjał w maju. Sprawdź, czy gwiazdy wytypowały twój znak zodiaku! 📢 Te długi mogą się przedawnić. Zobaczcie po jakim czasie długów nie trzeba spłacać [29.04.2023 r.] Długi po upływie określonego czasu mogą się przedawnić, a więc nie ma obowiązku ich spłacać. To jednak nie takie proste. Jeśli będziemy czekać na przedawnienie możemy wpędzić się w większe kłopoty. Do przedawnienia długu muszą być spełnione jeszcze inne warunki poza upływem czasu. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informację dotyczące przedawnienia długów.

📢 Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz [29.04.2023 r.] To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie! 📢 Pomysł na majówkę 2023. Tak wygląda "Jelenia Wyspa" w Borach Tucholskich - zobacz zdjęcia! [29.04.2023 r.] Wkrótce majówka 2023. Jeśli nie macie pomysłu na to, gdzie spędzić ciepłe i długie wiosenny dni, zapraszamy Was w Bory Tucholskie. Warto wybrać się całą rodziną na spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną "Jelenia Wyspa". Trasa ma ponad 3 kilometry i wiedzie przez las, nad piękniej wijącą się rzeką Stążką.

📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia [29.04.2023 r.] Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz. 📢 Tak wyglądała w młodości Violetta Villas. Miała przepiękny głos i wspaniałe włosy - zobacz zdjęcia [29.04.2023 r.] Violetta Villas to nazwisko, które każdy rozpoznaje. Piosenkarka była wielką gwiazdą polskiej i zagranicznej branży muzycznej. Miała wspaniały, mocny głos - sopran koloraturowy o rozszerzonej skali oraz słuch absolutny. Śpiewała pieśni estradowe, operowe, występowała w rewiach, filmach, teatrze. Była bardzo znana ze swojej wielkiej miłości do zwierząt. Znakiem rozpoznawczym Violetty Villas były przepiękne, bujne, długie blond włosy. Zobacz, jak Villas wyglądała w młodości. Już wtedy miała swoją charakterystyczną fryzurę. Zobacz zdjęcia wielkiej divy z młodych lat!

📢 Tak wyglądała babcia Wolańska z "Kogla mogla". Oto zdjęcia z młodości Małgorzaty Lorentowicz. Była sanitariuszką AK [29.04.2023 r.] Małgorzata Lorentowicz to kultowa polska aktorka teatralna i telewizyjna. Sławę zyskała dzięki rolom wytwornych dam z towarzystwa. Widzowie znają ją również jako babcię Wolańską z komedii Romana Załuskiego "Kogel-mogel". W czasach młodości uważano ją za prawdziwą piękność. Zobacz, jak wyglądała! 📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi [29.04.2023 r.] Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Tak urządzili się Adrianna i Michał z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce ślub gwiazd programu [29.04.2023 r.] Adrianna i Michał mieszkają na Podlasiu. Poznali się w 9. edycji kultowego programu TVP 1 "Rolnik szuka żony". Wkrótce wesele. Po ślubie zamieszkają z rodzicami Michała. W przyszłości jednak chcieliby wybudować swój własny dom. - Zobaczymy jednak, jak się życie potoczy - wyznaje Ada. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące [29.04.2023 r.] Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią.

📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę [29.04.2023 r.] Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny kwiecień 2023 [29.04.2023 r.] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad milion złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać [29.04.2023 r.] Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii.

📢 Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę. To warto wybrać zamiast bułki tartej - oto ciekawe pomysły na panierkę [29.04.2023 r.] Czym zastąpić tradycyjną panierkę? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić bułkę tartą w przepisach na kotlety. Zdrowe panierki mają mniej kalorii i są bardziej wartościowe niż bułka tarta. Jednak zamienników bułki tartej szukają nie tylko osoby na diecie, ale też osoby, którym znudził się typowy schabowy, nie przepadają za smakiem bułki tartej, szukają odmiany i lubią eksperymentować w kuchni albo po prostu zapomnieli kupić bułkę tartą. Zobacz teraz najlepsze zamienniki typowej panierki - warto je wybrać zamiast bułki tartej.

📢 Tak mieszkają książe Harry i Meghan Markle w Kalifornii. Rezydencja robi ogromne wrażenie [29.04.2023 r.] Nie milkną kontrowersje wokół księcia Harry'ego i Meghan Markle. W grudniu 2022 na platformie Netflix ukazał się film dokumentalny, w którym para opowiedziała o swojej złożonej drodze życiowej oraz kulisach trudnej decyzji o odejściu z dworu królewskiego. Harry i Meghan latem 2020 roku zdecydowali się opuścić Wyspy Brytyjskie i zamieszkać w Kalifornii. Ich nowy dom robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia! 📢 Nawet takie rzeczy będziesz mógł odliczyć od podatku w 2023 roku. Lista ulg podatkowych [29.04.2023 r.] Od 15 lutego do 2 maja 2023 roku trzeba rozliczyć się z urzędem skarbowym. Warto pamiętać, że podatki to nie tylko konieczność zapłaty, ale także możliwość skorzystania z ulg podatkowych i zyskanie dodatkowych pieniędzy. Przygotowaliśmy dla was zestawienie ulg podatkowych, z których można skorzystać w 2023 roku. Sprawdźcie.

📢 Takie warzywa przyspieszają przemianę materii. Zapobiegają magazynowaniu tkanki tłuszczowej [29.04.2023 r.] Nie od dziś wiadomo, że warzywa są niezbędnym składnikiem zrównoważonej diety. Mają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie i dodają energii. Sprawdziliśmy, które warzywa pomagają w odchudzaniu, bo przyspieszają przemianę materii. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta [29.04.2023 r.] Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych odniosło się do tajemniczego obiektu, który spadł pod Bydgoszczą W lesie w Zamościu pod Bydgoszczą kilka dni temu odnaleziono niezidentyfikowany obiekt wojskowy, jak się później okazało, nieuzbrojony pocisk. Z nieoficjalnych relacji wynika, że jest to pocisk typu powietrze-ziemia. Do sprawy odniosło się Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych: "Śledzimy dokładnie to, co dzieje się w polskiej przestrzeni lotniczej. Mamy pewnie hipotezy i wątki, które można powiązać ze zdarzeniem w Zamościu". Komentarz w tej sprawie pojawił się w serwisie Onet.pl.

📢 XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza. Prezentacja zawodników w Marinie [zdjęcia] Od 28 kwietnia do 1 maja ulicami Grudziądza, Świecia, Łasina, Radzynia Chełmińskiego, Chełmży i okolic ścigać się będą kolarze z całej Europy. Będą utrudnienia w ruchu! Rozpoczyna się XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów UCI o Puchar Prezydenta Grudziądza połączony z V Memoriałem Eugeniusza Gryndy, dawnego prezesa Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej „Stal” Grudziądz. 📢 Kiedy dojdzie przelew? W te dni pieniądze nie trafią na konto - Elixir ma przerwę. Tak działają banki w majówkę Czy w majówkę dojdzie przelew? Jak pracują banki w święta i w majówkę? System obsługujący przelewy międzybankowe w złotych ma w maju przerwę w pracy. Planowane przelewy lepiej więc zrealizować z wyprzedzeniem. W długi weekend majowy inaczej będą funkcjonowały systemy rozliczeniowe Elixir i Euro Elixir. Pieniądze trafią na konta odbiorców z dużym opóźnieniem. Sprawdź koniecznie!

📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 28.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników. 📢 Po konsultacjach społecznych ws. małej obwodnicy Sępólna Krajeńskiego projektant zmienia preferowany wariant W Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie projektant tzw. małej obwodnicy miasta podsumował konsultacje społeczne, przedstawiając uwagi i wnioski mieszkańców. Po pochyleniu się nad wypracowanymi wariantami, okazuje się, że najprawdopodobniej preferowany zostanie wariant nr 2, omijający farmę fotowoltaiczną od południowej strony, a nie jak pierwotnie zakładano, od północnej.

📢 Tyle wynoszą stawki za Abonament RTV w 2023 roku. Mamy tabelę opłat po podwyżkach Tyle wynoszą stawki za Abonament RTV w 2023 roku. W Monitorze Polskim już w 2022 roku pojawiło się rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie opłat za Abonament RTV na ten rok. Stawki poszły w górę. Oto, ile trzeba płacić. Podajemy kwoty wraz ze zniżkami. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ilona Janyst, czyli Aneta z "M jak miłość". Aktorka jest szczęśliwą mamą Ilona Janyst zabłysnęła na ekranach telewizorów rolą charyzmatycznej i pewnej siebie Anety w serialu TVP "M jak miłość". Na co dzień aktorka jest szczęśliwą żoną i mamą. Ma przytulny dom i chętnie podróżuje. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Ilona Janyst, czyli Aneta Chodakowska.

📢 Te znaki zodiaku tworzą najbardziej wybuchowe pary. Mamy ranking wróżki Romy Które ze znaków zodiaku mają najbardziej wybuchowy charakter? Pary jakich znaków tworzą najbardziej burzliwy związek? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie par znaków zodiaków, które nigdy się nie nudzą ze względu na swój ognisty charakter, który w połączeniu może stworzyć płomienny związek. 📢 Oto najmniej toksyczne owoce i warzywa w sklepach. Mają najmniej pozostałości pestycydów Owoce i warzywa są źródłem wielu cennych witamin i składników mineralnych, jednak mogą również zawierać szkodliwe pestycydy. Eksperci wymieniają listę 15 najczystszych produktów spożywczych na półkach w sklepach. To produkty z najmniejszą ilością pozostałości pestycydów. Które owoce i warzywa są najczystsze? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. Bogaty deweloper rozpieszcza młodszą o 50 lat partnerkę [27.04.2023] Egzotyczne podróże i luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim.

📢 ZUS zwróci tobie nadpłatę składki zdrowotnej. Takie są zasady, by dostać zwrot pieniędzy [27.04.2023] Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi. 📢 Tak kibice Anwilu Włocławek powitali koszykarzy w Hali Mistrzów [zdjęcia] Koszykarze Anwilu Włocławek po zdobyciu pucharu FIBA Europe Cup 2023 już we Włocławku. Do Włocławka dotarli po godzinie 17, gdzie zostali hucznie przyjęci przez kibiców. Zobaczcie zdjęcia z powitania.

📢 To się zmieniło w kodeksie pracy. Wyjaśniamy zmiany wprowadzone od kwietnia 2023 roku 26 kwietnia 2023 roku wprowadzono zmiany w kodeksie pracy. Dotyczą one nowych uprawnień pracowniczych, wprowadzać dodatkową ochronę przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Większe uprawnienia zyskali też pracownicy i członkowie ich rodzin. Zobaczcie, jakie konkretne zmiany wprowadzono.

📢 Tak mieszka i żyje Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska. Ma mieszkanie w Sopocie. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska, mieszka wraz ze swoją rodziną kamienicy w Sopocie. Jest polską blogerką i szafiarką. Współtworzy lifestylowy blog Make Life Easier. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Zobaczcie, jak wygląda jej przestronne mieszkanie na zdjęciach. 📢 Wędkarze z Grudziądza są oburzeni! Wiele ryb zginęło przez otwartą śluzę na Rudniczance Najpewniej kłusownik otworzył śluzę na Rudniczance w Grudziądzu. Z rzeki wypłynęło wiele ryb, a większość z nich zginęła. Z Rudnika odpłynęły też miliony litrów wody. Wody Polskie wyjaśniają co się stało. Polski Związek Wędkarski próbuje policzyć swoje straty. 📢 Sklepy z dopalaczami w Toruniu i Grudziądzu. Ekspedientki skazane! Sprzedawały truciznę...A co z szefami biznesu? "Śmieszne rzeczy" - tak nazywał się stacjonarny sklep z dopalaczami w Toruniu. W Grudziądzu był to "Pachnący dom". Kilka dni temu sprzedawczynie z tych sklepów usłyszały wyroki w Sądzie Okręgowym w Toruniu. A co z bossami tego wielkiego biznesu, który dotyczył całej Polski?

📢 Uroczyste pożegnanie absolwentów I LO w Grudziądzu. Galę zorganizowano w teatrze. Zobaczcie zdjęcia Uroczystość pożegnania absolwentów I LO im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu zorganizowano w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

📢 W Ciechocinku rozmawiali o Funduszach Europejskich dla Kujaw i Pomorza [zdjęcia] W Ciechocinku odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego program FEdKP 2021-2027, samorządowcy, przedstawiciele NGO i ministerstw rozmawiali na ponad 20 tematów, a przy okazji mogli zobaczyć, jak uzdrowisko wykorzystuje fundusze europejskie. 📢 Taki jest sekret młodości Katarzyny Bujakiewicz - pielęgniarki Marty z "Na dobre i na złe". Tak teraz wygląda aktorka [zdjęcia] Katarzyna Bujakiewicz, jak stwierdziła w wywiadach, z nikim nie musi już rywalizować ani nikomu nic udowadniać, bo w pracy dawno już osiągnęła pełną dojrzałość. Ale jeśli myślicie, że zwolniła tempo po 50-tce, którą świętowała we wrześniu 2022 roku, nic bardziej mylnego. Artystkę wręcz rozpiera energia do działania. Sporo się u niej dzieje. O tym, jak i w czym się teraz realizuje, piszemy niżej.

📢 Młodzież z Grudziądza, Wąbrzeźna i Łasina błysnęła wiedzą o Unii Europejskiej. Najlepsi pojadą do Brukseli [zdjęcia] Uczniowie szkół średnich zmierzyli się z testem składającym się z 15 pytań oraz 5 zadań otwartych. Zwyciężyli Weronika Dziub i Mikołaj Marciniak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Wąbrzeźna. W nagrodę pojadą do Parlamentu Europejskiego i do sejmu. 📢 W lesie pod Bydgoszczą znaleziono "niezidentyfikowany obiekt wojskowy". Trwają poszukiwania szczątków pocisku [zdjęcia - 27.04.2023] Trwają poszukiwania szczątków głowicy pocisku, który kilka dni temu znaleziono w lesie w Zamościu pod Bydgoszczą. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu funkcjonariuszy służb mundurowych, m.in. Żandarmerii Wojskowej i Policji, a także saperzy. Z nieoficjalnych relacji wynika, że jest to pocisk typu powietrze-ziemia. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

📢 Takie ryby biorą w maju - oto kalendarz brań na maj 2023. Sprawdź, co możesz teraz złowić Co łowić w maju? Jakie ryby teraz biorą? Kalendarz brań na maj może być bardzo pomocny dla wędkarzy. W skrócie pokazuje on, kiedy można spodziewać się największej aktywności ryb. Maj daje możliwość złowienia wielu ryb. Kończy się okres ochronny kilku popularnych gatunków. Jakie ryby biorą w maju? Które mają okres ochronny? Zobacz teraz w naszym artykule. Sprawdź, jaki jest kalendarz wędkarskich brań na maj 2023.

📢 Siemię lniane: takie osoby nie powinny go jeść! Mamy listę osób i przeciwskazania Jego regularne spożywanie korzystnie wpływa między innymi na pracę układu pokarmowego, kondycję skóry, włosów i paznokci. Siemię lniane to małe nasionka lnu zwyczajnego o brązowym, lekko złotym kolorze. Mają wiele właściwości zdrowotnych i odżywczych. Pomimo pozytywnego oddziaływania na zdrowie i urodę, niektórzy powinni zachować szczególną ostrożność z tym produktem. Jakie są przeciwskazania do spożywania siemienia lnianego? Kto nie powinien go jeść i pić? Podpowiadamy! 📢 Kobiety o tych znakach zodiaku lubią filtrować. ​Uwodzenie od pierwszego wejrzenia Według astrologów znak zodiaku może mieć wpływ na to, jacy jesteśmy i w jaki sposób się zachowujemy. Wielu astrologów uważa, że można wskazać znaki zodiaku, które uwielbiają flirtować i takie, które unikają flirtu. Sprawdź, które znaki zodiaku to najwięksi flirciarze w powyższej galerii.

📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz.

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Takie pieniądze dostaną jeszcze nauczyciele w tym roku [stawki] W 2023 roku pensja zostanie podwyższona dwukrotnie. Pierwsze zmiany weszły już w życie w styczniu. Na jakie wynagrodzenie będą mogli liczyć nauczyciele? O ile wzrośnie ich pensja? Nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy budżetówki, mogą liczyć na znaczne podwyżki. Zobaczcie w naszej galerii, o ile wzrośnie pensja nauczycieli w 2023 roku. 📢 Tak dziś wygląda Krystyna Podleska - metamorfoza po latach. Gwiazda PRL i bohaterka filmu "Miś" ma 75 lat Krystyna Podleska, obecnie Christine Paul-Podlasky, to aktorka, która zasłynęła rolą Aleksandry Kozeł, kochanki Ryszarda Ochódzkiego w filmie "Miś" Stanisława Barei. "Miś" z 1981 roku stał się prawdziwym hitem. To kultowa polska komedia ukazująca absurdy PRL-u. Krystyna Podleska - seksbomba PRL-u i gwiazda "Misia" - ma dziś 75 lat. Jak wygląda? Zobacz, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Te aplikacje wykradają pieniądze i dane z naszych telefonów. Zostały wycofane z Google Play - aktualizacja kwiecień 2023 Sklep Google Play pełny jest aplikacji, które przydatne są nam każdego dnia. Niestety to także miejsce, w którym oszuści umieszczają zainfekowane aplikacje, których celem jest kradzież pieniędzy lub danych osobowych. Co gorsza, jeśli aplikacja zostanie zgłoszona i Google Play wycofa ją ona nadal będzie się znajdowała na naszym telefonie do czasu aż jej sami ręcznie nie odinstalujemy. Dlatego warto sprawdzać nasze aplikacje i w razie podejrzeń usuwać je z naszych urządzeń. 📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Nowa tabela wyliczeń świadczenia Czternasta Emerytura nie jest wypłacana wszystkim seniorom. Warunkiem otrzymania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego. Dlatego niektórzy emeryci otrzymają tę emeryturę niższą bądź nie otrzymają jej wcale. Zobaczcie tabele wyliczeń!

📢 Horoskop na maj 2023. Oni mają szanse na duże pieniądze. Wiemy, co Was czeka w najbliższych tygodniach Horoskop to swego rodzaju przepowiednia dla osób urodzonych pod daną gwiazdą. Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Sprawdzamy, które znaki zodiaku mają szanse na duże pieniądze. Zobaczcie, co mówią gwiazdy. 📢 Las w Białych Błotach będzie wycinany po kilkanaście hektarów na rok. "Zagrożenie dla ruchu lotniczego" Docelowo w sąsiadującym z bydgoskim lotniskiem rejonie Trzcińca i Białych Błot zniknie ponad 100 ha lasów. Wycinka już trwa. Mieszkańcy pytają o to, dlaczego aż tyle drzew musi zniknąć. Lasy Państwowe odpowiadają, że w miejsce wyciętych drzew posadzone zostaną odpowiednie gatunki.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku to rasowe zrzędy. Mamy ranking od najbardziej marudnych Z pewnością nie raz w swoim życiu trafiliście na osobę, które na wszystko narzeka, ciągle marudzi. Co by się w jej życiu nie działo odbiera jako powód do narzekania. Dla wielu przebywanie z taką osobą to męczarnia. A wiecie, że może mieć na to wpływ nasz znak zodiaku? Okazuje się, że niektóre z nich mają predyspozycje do zrzędzenia. Które? Sprawdźcie. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w miłości w 2023. Oto chiński horoskop miłosny dla wszystkich znaków 2023 rok przyniesie duże zmiany w życiu miłosnym u niektórych znaków zodiaku - mówi o tym także chiński horoskop, który działa zgodnie z zasadami kalendarza księżycowego. U pewnych znaków będą to zmiany na lepsze, u innych astrologowie przewidują mniej optymistyczne scenariusze. Sprawdź w naszym artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie i co czeka cię w życiu miłosnym w 2023 roku!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. 📢 Te znaki zodiaku odpychają miłość. Oni mają problem ze znalezieniem partnera Większość ludzi nie lubi samotności i pomimo dużego wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół marzy o szczęśliwym związku. Jednak niektórym znakom zodiaku znalezienie drugiej połówki sprawia wiele trudności. Przyczyna tkwi w ich charakterze. Astrologowie wskazali, które znaki zodiaku odpychają miłość. 📢 Te telefony są teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów - o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Oto najmodniejsze sukienki na komunię 2023. Na topie zwiewne fasony i kwiatowe motywy Zbliża się sezon komunijny 2023. W kościele i na rodzinnym obiedzie każda z nas chce zaprezentować się ładnie i odświętnie. Pomóc nam w tym może modna stylizacja. Sprawdź w artykule, jakie fasony, wzory i kolory będą modne na komunię 2023.

📢 Takie są najmodniejsze trampki na wiosnę i lato 2023. Oto modne trampki do spodni, sukienki i spódnicy Coraz wyższe temperatury na zewnątrz zachęcają nas do porzucenia ciężkich zimowych butów oraz botek na rzecz lekkiego i przewiewnego obuwia. Na ulicach prym wiodą trampki. Zobacz najmodniejsze modele na wiosnę i lato 2023. Prezentujemy trampki, które możesz nosić zarówno do spodni, jak i sukienki czy spódnicy. 📢 Dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia. Dla tych seniorów jest nawet kilkaset złotych miesięcznie Dodatki do emerytury po 65. roku życia. Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w postaci trzynastej i czternastej emerytury, ale nie tylko. Są też specjalne dodatki do emerytury, które uzupełniają podstawowe świadczenie. Ile wynoszą i kto może się ubiegać o pieniądze?

📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Tak wyglądały gwiazdy polskiego kina 20 lat temu, gdy kręcono "Starą Baśń" Hoffmana To był ciekawy rok! W okresie od 26 sierpnia do 28 września 2002 roku Jerzy Hoffman kręcił w Kujawsko-Pomorskiem znaczną część scen do swojego filmu "Stara Baśń. Kiedy słońce było bogiem". Pierwsze prace rozpoczęły się jednak dużo wcześniej, a w wykonanie scenografii pod kierunkiem Andrzeja Halińskiego zaangażowało się wielu mieszkańców powiatu żnińskiego. 📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Kobieta z walizką. Pełną tajemnic, jak jej właścicielka z Bydgoszczy. Wreszcie u celu Prawie 20 lat kobieta z walizką szykowała się do wyjazdu. Jej podróż właśnie się skończyła. Dama z bagażem, symbol Bydgoszczy, nie żyje.

iPolitycznie - Partia Ziobry zmienia nazwę - ... iPolitycznie - Partia Ziobry zmienia nazwę - zapowiedź konwencji