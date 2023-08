Przegląd prasy 29.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek w powiecie radziejowskim. Samochód dachował i uderzył w budynek. Nie żyje młody kierowca”?

Prasówka 29.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek w powiecie radziejowskim. Samochód dachował i uderzył w budynek. Nie żyje młody kierowca Radziejowscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku w gminie Topólka. Po dachowaniu i uderzeniu w budynek zginął 23-letni kierowca BMW z powiatu włocławskiego, a 16-letnia pasażerka trafiła do szpitala.

📢 Ewa Jakubiec - Miss Polonia 2023. Kamery TVP pokazały wnętrza jej mieszkania Ewa Jakubiec to Miss Polonia 2023. W programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 pokazała, jak mieszka i pracuje na co dzień. Poznaliśmy też jej partnera, z którym chce związać swoją przyszłość. Zobaczcie to, czego nie zobaczycie w mediach społecznościowych Ewy Jakubiec. Mamy zdjęcia!

📢 Znaki zodiaku - do tych osób uśmiechnie się szczęście. Oni wzbogacą się po wakacjach według horoskopu Choć słoneczne dni powoli dobiegają końca, niektóre znaki zodiaku będą miały powody do radości. Wrzesień przyniesie im zastrzyk gotówki oraz nową miłość. Wróżka Roma sprawdziła, które znaki zodiaku będą miały szczęście we wrześniu. Oto lista!

Prasówka 29.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sukienki w mocnych kolorach - modne, elegancie. Takie kreacje noszą popularne gwiazdy Intensywne kolory czerwieni, różu, żółci i pomarańczy, a także metaliczne srebro to teraz barwy na topie. Zwłaszcza sukienki w takich odcieniach są teraz bardzo modne. Wyróżniają z tłumu, podkreślają atuty figury i cechy osobowości. Zobacz, jakie kreacje promują polskie celebrytki i zainspiruj się modowymi trendami.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Sicienku. Ulewa nie przerwała gminnych dożynek To było prawdziwe oberwanie chmury. Korowód dożynkowy właśnie wyszedł z kościoła i maszerował przez wieś. Udało się jednak ulewę przeczekać i zabawa w Sicienku trwała dalej w najlepsze. 📢 Emerytury wrześniowe - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Najlepsze zioła na sen - lista. Dzięki nim możesz łatwiej wygrać z bezsennością Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez UCE RESEARCH na problemy ze snem skarży się prawie 40 procent Polaków. Głownie dotyczą one trudności z zasypianiem, nagłego przebudzania się w nocy oraz zbyt wczesnego wstawania. Oprócz środków farmakologicznych, które mogą powodować szereg skutków ubocznych, istnieją łagodniejsze sposoby na radzenie sobie z bezsennością. Przedstawiamy najlepsze zioła na sen! 📢 Anna Mucha - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia wnętrz domu gwiazdy M jak Miłość Chyba nie trzeba jej nikomu przedstawiać! Anna Mucha od ponad dwudziestu lat występuję w „M jak Miłość”. Ponadto regularnie grywa w komediach romantycznych. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka.

📢 Wycofane produkty przez GIS - nowe alerty w Biedronce, Lidlu i pozostałych sklepach. Aktualna lista - sierpień 2023 Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach dla... chętnych Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Skarby PRL - kryształy, porcelana, ceramika i meble. Na nich w 2023 roku można najwięcej zarobić Stylistyka retro jest teraz na topie. Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie popularne w latach 50-80. skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić.

📢 Pełnia Niebieskiego Księżyca w sierpniu - tak wpłynie na znaki zodiaku. Tak na nasz wpłynie Superksiężyc W czwartek 31 sierpnia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2023 roku. To tak zwana Pełnia Niebieskiego Księżyca. Sierpniowa pełnia księżyca jest wyjątkowa - to tzw. Superksiężyc, czyli pełna księżyca, które występuje wtedy, gdy nasz naturalny satelita jest najbliżej Ziemi. Ta sierpniowa Pełnia Niebieskiego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, samopoczucie i emocje. To idealny moment na zmiany i ważne decyzje. Sprawdź teraz, które znaki zodiaku najsilniej odczują wpływ Pełni Niebieskiego Księżyca sierpniu. Zobacz, co Ci przyniesie Niebieski Księżyc. 📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Zakrzewie 2023. Chętnych do zabawy podczas święta plonów nie brakowało W sobotę, 26 sierpnia świętowali rolnicy z gminy Zakrzewo. Gminno-parafialne dożynki przyciągnęły mieszkańców i chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało.

📢 Wiktoria Gąsiewska - odważne i zmysłowe zdjęcia. Młoda aktorka była gwiazdą serialu Rodzinka.pl Wiktoria Gąsiewska, młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl", "Barwy szczęścia" i "Rodzina zastępcza" opublikowała odważne i zmysłowe zdjęcia, które zaskoczyły fanów i wzbudziły wiele emocji. Zobacz teraz zdjęcia Wiktorii Gąsiewskiej znanej z roli Agaty w serialu "Rodzinka.pl".

📢 Patrycja Tuchlińska - tak ubiera się partnerka milionera. Klasycznie a niebanalnie! Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są na świeczniku plotkarskich mediów. Młodsza od milionera o 48 lat modelka pokazuje w mediach społecznościowych prywatne życie rodzinne, podróże i luksusową posiadłość nad Jeziorem Zegrzyńskim. Stylizacje 28-latki są zawsze przemyślane i niebanalne. Ukochana dewelopera gustuje zazwyczaj w klasycznych kolorach. Zobacz w galerii, jak się ubiera narzeczona szefa JW Construction. 📢 Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski - tal wyglądają ich dzieci. Syn Jeremi wkrótce rozpocznie studia Dominika Kulczyk i jej były małżonek Jan Lubomirski-Lanckoroński doczekali się dwojga dzieci. Jak dziś wyglądają księżniczka Weronika Karla Konstancja i książę Jeremi Sebastian - latorośle najbogatszej Polki i księcia wywodzącego się z jednego z najbardziej znanych, arystokratycznych rodów w Polsce? Szczegóły w artykule niżej.

📢 Tak mieszka Doda. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Modne kuchnie i salony od Szelągowskiej - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Wynagrodzenia nauczycieli - rok szkolny 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 Dawid Kwiatkowski - tak wygląda mieszkanie muzyka. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia! 📢 Lara Gessler, córka Magdy Gessler. Tak mieszka i żyje na co dzień - a piękny dom z tarasem Lary Gessler nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. To córka Magdy Gessler i jej drugiego męża, Piotra Gesslera. Lara Gessler poszła w ślady swojej mamy - słynnej restauratorki Magdy Gessler. Skończyła szkołę cukierniczą w Londynie, praktykowała w restauracji posiadającej trzy gwiazdki Michelin. Szlify w zawodzie Lara Gessler zdobywała też w gastronomicznej szkole French Culinary Institute w Nowym Jorku. My zajrzeliśmy do domu Lary Gessler - zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Julia Wieniawa - tak mieszka celebrytka. Efektowny apartament na warszawskim Żoliborzu Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka, celebrytka i bizneswoman, którą szersza publiczność poznała dzięki serialowi "Rodzinka.pl". Świetnie wykorzystuje swoją popularność. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 2 miliony internautów. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Julia Wieniawa.

📢 Zakrzepica po szczepieniu - tak wygląda. Jeśli masz te objawy, to może być zakrzep krwi Zakrzepica po szczepieniu to choroba, o której zrobiło się głośno głównie przez wiązanie jej ze szczepionką przeciw COVID-19. Temat zakrzepicy po szczepieniu wzbudzał żywe emocje, jednak nie od dziś wiadomo, że każde szczepienie niesie za sobą ryzyko ewentualnych powikłań. Nie zawsze musi do nich dojść, w większości przypadków organizm potrafi sobie poradzić, częściowo lub całkowicie rozpuszczając istniejący zakrzep. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakrzepicy? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz teraz wczesne objawy zakrzepicy. 📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Kuracjusze i mieszkańcy Ciechocinka doczekali się dworca i komunikacji miejskiej Nowy dworzec autobusowy w Ciechocinku już jest otwarty. Ponadto uzdrowisko może pochwalić się zeroemisyjną komunikacją miejską, która rusza we wrześniu. Warta ponad 8 mln zł inwestycja była możliwa była dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu.. 📢 To była wielka impreza. Zobaczcie zdjęcia z Dożynek Wojewódzkich w Inowrocławiu W niedzielę, 27 sierpnia, w Inowrocławiu odbyły się Dożynki Wojewódzkie 2023. Zorganizowano je na Lotnisku Aeroklubu Kujawskiego, które odwiedziły tego dnia tysiące mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Znaczenie imion - ludzie o tych imionach są najbardziej złośliwi. Sprawdź znaczenie popularnych imion Wybór imienia dla młodego człowieka to wielka odpowiedzialność. Choć oficjalnie imię można zmienić to jednak często zostajemy przy wyborze naszych najbliższych. Imiona jak się okazuje niosą za sobą także pewną moc, w którą wierzono już od dawna. Do każdego imienia przyporządkowane są cechy charakteru jakie dostaje dziecko wraz z nim. Zobaczcie do których imion przyporządkowana jest złośliwość.

📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak się zmieniła. Tak wygląda teraz Joanna Trzepiecińska "Rodzina zastępcza" była serialem, który uwielbiała niegdyś cała Polska. Perypetie rodziny Kwiatkowskich i ich sąsiadów śledziły miliony telewidzów. Serca widzów skradła postać Alutki, w którą wcielała się Joanna Trzepiecińska. Charakterystyczna postać Jędruli zachwycała urodą. Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska - niezapomniana Alutka z "Rodziny zastępczej". 📢 Marcin Wójcik z kabaretu "Ani mru mru" - tak mieszka i żyje na co dzień. Gwiazdor prywatnie gra na perkusji Marcin Wójcik to jeden z najsłynniejszych polskich artystów kabaretowych. Gwiazdor, który ma za sobą setki udanych skeczy i miliony rozbawionych Polaków, prowadzi na co dzień bardzo aktywny tryb życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Marcin Wójcik. To zapalony miłośnik sportów ekstremalnych i zwierząt!

📢 Skutki picia napojów energetycznych. Tak "energetyki" wpływają na Twój organizm Napoje energetyzujące są przeznaczone dla osób dorosłych narażonych na zwiększony wysiłek fizyczny i zawierają składniki poprawiające szybkość reakcji, koncentrację i wydolność organizmu, poprawiają metabolizm i przeciwdziałają uczuciu zmęczenia. Jednak picie popularnych "energetyków" w nadmiarze może mieć skutki uboczne. Powinny takich napojów unikać szczególnie dzieci. Tak napoje energetyczne wpływają na Twój organizm. O tym piszemy niżej. 📢 Zarobki w wojsku - od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki. 📢 Horoskop chiński na 2023. To czeka te znaki w drugiej części roku w miłości, finansach i życiu osobistym Horoskop chiński jest równie interesujący jak horoskop klasyczny. Początek roku chińskiego jest ruchomy - Nowy Rok nie ma stałej umownej daty, bowiem chińska astrologia bazuje na kalendarzu księżycowym. Astrologowie wierzą, że na podstawie chińskiego znaku zodiaku można określić nasze cechy charakteru, a także przewidzieć co nas czeka w nadchodzącym roku. Sprawdź w artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie oraz co cię czeka w życiu osobistym i finansach w 2023!

📢 Eurojackpot - wysoka wygrana w Polsce! Jedna z czterech wygranych padła w Kujawsko-Pomorskiem! W piątek, 25 sierpnia, w Polsce, padła jedna z czterech odnotowanych w Europie wygranych II stopnia w grze Eurojackpot. Ten szczęśliwiec kupił los w Nieszawie w powiecie aleksandrowskim. 📢 Dożynki 2023. Tak było na dożynkach gminy Chełmno w Podwiesku. Zobacz zdjęcia Uroczyście i wesoło świętowali w weekend rolnicy z gminy Chełmno. Dożynkowe uroczystości oraz zabawa odbyły się w Podwiesku.

📢 Tłumy na koncercie zespołu Piękni i Młodzi na dożynkach gminy Chełmno w Podwiesku. Zobacz zdjęcia Setki mieszkańców gminy Chełmno, a także goście z okolicznych gmin bawili się na koncercie zespołu Piękni i Młodzi podczas dożynek 2023 gminy Chełmno. 📢 Tak było na dożynkach wojewódzkich 2023 w Inowrocławiu. Podziękowania dla rolników i zabawa W niedzielę 27 sierpnia 2023 r., podczas dożynek wojewódzkich w Inowrocławiu podziękowano rolnikom z regionu za plony. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji.

📢 Tyle teraz kosztują najtańsze mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz oferty z Otodom.pl Ceny mieszkań w ostatnich latach poszybowały mocno w górę. Kupno mieszkania, zwłaszcza dużego, stało się dla wielu Polaków nieosiągalne. Zakup nieruchomości może nieco ułatwić nowy rządowy program "Bezpieczny kredyt 2%", który został uruchomiony z początkiem lipca tego roku. Dobrym rozwiązaniem może być zakup mniejszego mieszkania: 2- lub 3-pokojowego. Przedstawiamy wybrane oferty najtańszych mieszkań na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz, jakie są teraz ceny na rynku nieruchomości. 📢 Bezwarunkowy dochód podstawowy 1300 zł dla każdego Polaka. Takie trzeba spełnić warunki Bezwarunkowy dochód podstawowy to określona suma pieniędzy, która regularnie miałby trafiać do każdego Polaka, bez względu na dochód czy zatrudnienie. Mowa tu o kwocie 1300 złotych. Temat znów wraca. Wiele osób w Polsce liczy na uruchomienie programu. Jakie są na to szanse i kiedy miałoby to nastąpić? Na jakich zasadach miałby być wypłacany bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce? Sprawdź.

📢 Sen o zmarłej osobie - co oznacza w senniku? Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak kibicowaliście "Aniołom" w półfinale PGE Ekstraligi. Zobaczcie zdjęcia trybun! Co to był za mecz, co były za emocje! For Nature Solutions Apator Toruń zremisował w półfinale PGE Ekstraligi z Betardem Wrocław. Byliście w tłumie kibiców na Motoarenie? Poszukajcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Tak było na dożynkach w Bobrownikach. Nie tylko rolnicy dziękowali za plony - zdjęcia W tym roku gospodarzem dożynek powiatowych były Bobrowniki. Uroczystości odbyły się w pobliżu zamkowych ruin, które są znakiem rozpoznawczym tej malowniczej miejscowości położonej nad Wisłą. Rozpoczęto od dziękczynnej mszy świętej w kościele parafialnym, a następnie przyszedł czas na część oficjalną. Ze sceny zgromadzonych mieszkańców powitali starosta lipnowski Krzysztof Baranowski i wójt Jarosław Poliwko. 📢 Pomysły na łazienkę - zobacz modne aranżacje i zdjęcia. Tak można urządzić łazienkę w bieli Biała łazienka to klasyk, który nie wychodzi z mody i świetnie się sprawdza. Aranżacje w bieli pasują zarówno do dużej jak i małej łazienki. Planujesz remont albo myślisz o odświeżeniu łazienki, ale nie wiesz, jakie są modne aranżacje łazienkowe? Szukasz inspiracji na urządzenie stylowej łazienki? Najmodniejsze w 2023 roku są... białe łazienki! Zebraliśmy w naszej galerii modne aranżacje łazienki w bieli. Zobacz, może uda Ci się znaleźć pomysł na remont swojej łazienki.

📢 Ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony. Tak mieszkają największe gwiazdy programu TVP Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu.

📢 Zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24 - mamy listę zmian. Takie są wyliczenia wypłat nauczycieli Do rozpoczęcie roku szkolnego zostało już niewiele czasu. To czas wzmożonej pracy nauczycieli. Lada dzień rozpoczyna się matury poprawkowe, ustalane są plany zajęć, zaczną się rady pedagogiczne. Rok szkolny rozpocznie się 4 września i będzie trwał do 26 czerwca. Ile będzie wynosiło wynagrodzenie nauczycieli w 2023 i 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Adrianna i Michał - tak mieszkają uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023 roku. Te znaki zodiaku czekają finansowe kłopoty Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca przyszłości poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczcie, co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze, a które mogą wpaść w tarapaty? A może ktoś ma szanse na wygraną? Sprawdzamy horoskop finansowy na najbliższe dni.

📢 Shazza - metamorfoza gwiazdy na zdjęciach. Królowa disco polo ma 56 lat i wciąż zachwyca Shazza, a właściwie Marlena Magdalena Pańkowska, to jedna z największych gwiazd muzyki disco polo. Uznawana jest za królową tego gatunku muzyki. Teraz ma 56 lat. Legenda i ikona disco polo największą popularność zdobyła w latach 90. Wylansowała szereg przebojów, takich jak "Baiao Bongo", "Bierz, co chcesz" czy "Egipskie noce". Tak teraz wygląda Shazza, zobacz jak zmieniała się królowa disco polo.

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii w meczu z Landshut Devils [zdjęcia] Abramczyk Polonia Bydgoszcz wjechała do półfinałów I ligi. W wcale o awans drużynę wspierają najwierniejsi kibice >>> 📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Izbicy Kujawskiej 2023. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę na stadionie w Izbicy Kujawskiej odbyło się gminno-parafialne święto plonów. Uroczystości rozpoczęły się od tradycyjnej mszy w kościele parafialnym w Izbicy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Brześciu Kujawskim. Mamy zdjęcia z dożynek 2023 W sobotę na boisku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbyło się święto plonów gminy Brześć Kujawski. Uroczystości rozpoczęły się od tradycyjnej mszy w amfiteatrze przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło". Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak było na gminnych i powiatowych dożynkach w Rogowie, w powiecie żnińskim [wideo] Tegoroczne Powiatowe i Gminne Święto Plonów w powiecie żnińskim odbyło się w Rogowie. Wyróżniono rolników z każdej z gmin. Ogłoszono także gdzie i kiedy odbędą się powiatowe dożynki w przyszłym roku. 📢 Tak się bawiliście na dożynkach w Jeżewie. Zobacz zdjęcia i wideo Za plony dziękowali także mieszkańcy gminy Jeżewo. Gwiazdą wieczoru był zespół After Party. Co ciekawe mieszkańcy sami wybrali w drodze głosowania czyj występ chcą zobaczyć podczas dożynek. Wcześniej publiczność rozgrzał zespół Harlej.

📢 Oto wyliczenia 14. emerytury brutto i netto. Takie będą przelewy "czternastek" po zmianach Już wkrótce rozpoczną się wypłaty 14. emerytury. Więcej seniorów otrzyma powiększone przelewy już we wrześniu. Mamy wyliczenia brutto i netto. Zobacz, jaką czternastą emeryturę dostaniesz po zmianach, jakie wprowadził rząd.

📢 Horoskop na wrzesień 2023 - wszystkie znaki zodiaku. To gwiazdy wróżą nam w najbliższych tygodniach Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Co nas czeka we wrześniu 2023 roku? Co mamy zapisane w gwiazdach w najbliższych tygodniach. Przygotowaliśmy dla Was horoskop na wrzesień 2023, znajdziecie tam "przepowiednie" dotyczące miłości, zdrowi, pracy i pieniędzy. 📢 Tak grudziądzanie pożegnali tegoroczne wakacje koncertami na Błoniach Nadwiślańskich Największą imprezą w ostatni weekend sierpnia w Grudziądzu bez wątpienia był sobotni koncert "Pożegnanie wakacji" na Błoniach Nadwiślańskich. Gwiazdami imprezy byli Krzysztof Cugowski oraz ExMaanam. 📢 Horoskop miłosny na wrzesień 2023. Te znaki zodiaku czeka zawirowanie w życiu uczuciowym Jeśli wierzycie w horoskopy koniecznie sprawdźcie, może dowiecie się na co warto uważać, gdzie szukać miłości. Horoskopy nie powiedzą nam jak mamy żyć, ale mogą być pewną wskazówką dla nas na przyszłość, abyśmy nie przegapili okazji albo żebyśmy bardziej zadbali o nasze zdrowie. Zobaczcie co czeka wszystkie znaki zodiaku we wrześniu w miłości.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Taka emerytury dla seniorów po podwyżce i waloryzacji - wyliczenia Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Obecnie dostępne informacje, publikowane przez różnorodne portale internetowe, sugerują, że nadchodząca waloryzacja emerytur będzie obejmować zarówno składnik procentowy, jak i kwotowy. Wczesne wyliczenia rządowe wskazują na prognozowany poziom inflacji wynoszący około 12 procent. 📢 Ceremonia zakończenia VI Balonowych Mistrzostw Świata Juniorów w Grudziądzu, wręczenie medali i nagród. Zobacz zdjęcia W grudziądzkim teatrze odbyła się uroczystość zakończenia VI Balonowych Mistrzostw Świata Juniorów do lat 30. Najlepszym pilotem, złotym medalistą, mistrzem świata juniorów został został Polak Jakub Dziedziak.

📢 Limit zużycia prądu wzrośnie z 2000 do 3000 kWh. Wyższe rachunki za prąd będą obniżone - przyjdzie korekta Niektórzy mieszkańcy Kujaw i Pomorza dostają teraz dużo wyższe rachunki za energię elektryczną. Jednak wkrótce zostaną one obniżone - to efekt nowych przepisów. Mieszkańcy regionu, którzy przekroczyli obecny limit zużycia energii, do którego ceny są zamrożone, i tak skorzystają z nowego, wyższego progu. Wyjaśniamy, na jakich to będzie zasadach.

📢 Wakacje kredytowe - oto nowe zasady! Rząd planuje wydłużyć na 2024 rok Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym mają być dostępne dla "przytłaczającej większości" kredytobiorców. Decyzja zapadnie po wakacjach. Rząd planuje wydłużyć ustawowe wakacje kredytowe jeszcze o 2024 rok.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Skutki jedzenia masła - te grupy osób powinna unikać masła. Z jakiego powodu?? Masło to skondensowany tłuszcz mleczny, który otrzymuje się ze śmietany mleka krowiego. To popularne smarowidło do pieczywa ale także dodatek do pieczenia. Masło to popularny tłuszcz zwierzęcy, ale nie najzdrowszy. Zobaczcie kto nie powinien spożywać masła i jakie właściwości ma to popularne smarowidło. 📢 Czternasta Emerytura 2023 - końcowa tabela wyliczeń. Wyliczenia netto i brutto - wrzesień 2023 Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Uwaga! W niedzielę 20.08. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto.

📢 Krótkie paznokcie - nowe pomysły. Takie kolory i zdobienia na krótkich paznokciach są teraz najmodniejsze Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Krótkie paznokcie są bardzo popularne wśród kobiet - są nie tylko wygodne, ale i modne. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Krótkie paznokcie mogą być śliczne i bardzo kobiece, często prezentują się lepiej prezentować, niż długie paznokcie. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje krótkich paznokci. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Najgorsze żony według znaczenia imienia. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem. 📢 Toruń. Lekarka walczy o życie i zdrowie. Pokonała glejaka, ale wymaga rehabilitacji. Córka: "Proszę o wsparcie". Urszula Kozyra to znany w Toruniu lekarz pediatra. 71-letnia torunianka pokonała raka - wycięto jej glejaka mózgu, nie ma wznowy choroby. Potrzebuje jednak rehabilitacji, a to kosztuje. Córka założyła zbiórkę pieniędzy i prosi o wsparcie.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Te meble to hity PRL-u. Wystrój pokoi z lat 60-80. znów w modzie w wersji vintage. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne. 📢 Roksana Węgiel jest teraz nie do poznania. Zobacz, jak na co dzień mieszka młoda wokalistka Zadebiutowała w jednym z popularnych programów rozrywkowych The Voice Kids. Od tego czasu minęło kilka lat, a w tym czasie młoda wokalistka zdążyła zrobić wielką karierę muzyczną. Roksana Węgiel dzisiaj już nie przypomina tej grzecznej dziewczynki, którą była. Przez ten czas nie tylko wykonywana przez nią muzyka się zmieniła, ale także jej wizerunek. Jej styl jest zdecydowanie dojrzalszy i bardziej szalony. Jak na co dzień wygląda życie idolki wielu nastolatek? Przedstawiamy prywatne zdjęcia zwyciężczyni Eurowizji Junior. Tak na co dzień mieszka i żyje Roksana Węgiel!

