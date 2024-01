Przegląd prasy 3.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak się ubiera Joanna Przetakiewicz-Rooijens - zdjęcia. Oto styl dawnej partnerki Jana Kulczyka [3.01.2024]”?

Prasówka 3.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak się ubiera Joanna Przetakiewicz-Rooijens - zdjęcia. Oto styl dawnej partnerki Jana Kulczyka [3.01.2024] Joanna Przetakiewicz to projektantka mody - właścicielka La Manii, prezenterka, bizneswoman, inicjatorka akcji Era Nowych Kobiet. Przez dziesięć lat była związana z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem, dziś jej mężem jest holenderski reżyser Rinke Rooyens. Dla wielu kobiet Przetakiewicz jest nie tylko wyrocznią mody i urody, ale także stylu życia. Zobacz, jak się ubiera Joanna Przetakiewicz - jej styl pokazujemy w galerii niżej.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [3.01.2024] Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Te znaki czekają pieniądze i kariera! [3.01.2024] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka szybki zwrot w karierze, innych czeka awans i wyższa pensja, jeszcze inni mogą liczyć na pomyślność w finansach. Kto odbije się od finansowego dna? Kogo czekają kasa i kariera? Wróżka Azalia odczytuje zapisane w gwiazdach tajemnice i przepowiada, kto ma szansę na pieniądze. Wróżka Azalia podpowiada też, które dni będą najlepsze na karierę i podróże, ale także w które dni musisz szczególnie uważać i działać z rozwagą, by nie narobić sobie finansowych kłopotów. Zobacz, co cię czeka w finansach w 2024 roku.

Prasówka 3.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eurojackpot - 2.01.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [3.01.2024] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur po zmianie wskaźnika. Duże zmiany w wyliczeniach [3.01.2024] Od kilku miesięcy podajemy najnowsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur. Zawsze zaznaczyliśmy, że to prognozy na dany moment publikacji materiału. Prognozy się zmieniły! Dobre informacje są takie, że powodem jest spadek inflacji. Gorsze są takie, że nasze poprzednie wyliczenia będzie można prawdopodobnie wyrzucić do kosza, gdyż waloryzacja może być mniejsza niż zapowiadano! 📢 Tyle będziemy zarabiać w 2024 roku. Mamy nowy kalkulator wynagrodzeń netto i brutto [3.01.2024] Wraz z nowym rokiem zmieniają się wynagrodzenia wielu grup zawodowych. Przede wszystkim w górę poszło minimalne wynagrodzenie krajowe, a to nie jedyna planowana podwyżka najniższej pensji w tym roku. Zobaczcie jak się zmienią nasze zarobki w 2024 roku. Ile będziemy zarabiać po zmianach? Koniecznie sprawdźcie.

📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz w 2024 roku. Lepiej szybko je wymienić [3.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba, że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Horoskop numerologiczny 2024. To koniecznie zrób w nowym roku [3.01.2024] Horoskop numerologiczny oparty jest na cyfrach związanych z naszym urodzeniem. Swoją cyfrę z horoskopu numerologicznego tworzymy poprzez dodanie wszystkich cyfr z naszej daty urodzenia (dzień, miesiąc i rok). Przygotowaliśmy dla Was rady na 2024 roku. To zróbcie w nowym roku. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024. Sytuacja emerytur po zmianie rządu - wyliczenia brutto i netto [3.01.2024] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Oto rośliny dla zapominalskich. Tych kwiatów nie zniszczą nawet najbardziej zapominalscy [3.01.2024] Nowy rok to dla wielu okazja, aby dokonać zmian w swoim życiu, ale także wnętrzu. Wiele osób stawia sobie wówczas trudne, ale szczytne zadanie, aby zakupić roślinę i nie doprowadzić do jej śmierci. 📢 Takie małe ziemiórki pojawiają się w domach na początku 2024 roku. Co to za owady? [3.01.2024] Kiedy zima za oknem, w naszych domach zaczynają się pojawiać pojedyncze muszki, które choć niegroźne, mogą być niebywale uciążliwe także na początku 2024 roku. Skąd się biorą i jak sobie z nimi poradzić?

📢 Wojna przeciwko piecom gazowym wypowiedziana. Pierwsze duże zmiany już za trzy lata [3.01.2024] Utkwiliśmy w oparach (nomen omen) gazowego absurdu. Z jednej strony cały czas inwestujemy miliony z europejskich dotacji w rozwój sieci gazowniczej. Z drugiej – przyłączyliśmy się do unijnej wojny z gazem ziemnym.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach należą do najmądrzejszych. Tym imionom przypisuje się inteligencję [3.01.2024] Inteligencja to najprościej mówiąc umiejętność przetwarzania informacji. To wykorzystywanie swojej zdobytej wiedzy w odpowiednich sytuacjach. To cecha którą się ma od urodzenia, jednak trzeba nad nią pracować i rozwijać. Według znaczenia imion inteligencja może trafić także do człowieka wraz z imieniem. Zobaczcie ranking najinteligentniejszych osób według imienia. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pora. To warzywo może im zaszkodzić [3.01.2024] Por to warzywo bez którego nie wyobrażamy sobie rosołu. To najintensywniejsze warzywo wśród popularnej włoszczyzny. Por jest rodziną takich warzyw jak cebula, szczypiorek czy czosnek, łączy je między innymi wyrazisty smak i charakterystyczny zapach. Choć por ma wiele właściwości prozdrowotnych, nie każdy może sięgać po to warzywo. Zobaczcie, komu por może zaszkodzić.

📢 Zakaz sprzedaży energetyków osobom nieletnim - zasady. W sklepach już "sprytne" zamienniki [3.01.2024] 1 stycznia w życie wchodzi ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom nieletnim. Jakich produktów nie kupisz już bez okazania w sklepie dowodu osobistego? Sprawdź zasady. Producenci wprowadzili już do obrotu zamienniki.

📢 Te dojazdy do pracy można odliczyć w rozliczeniu PIT 2024. Na takie zwroty można liczyć - wyliczenia [3.01.2024] Podczas składania corocznego rozliczenia PIT warto zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z ulgi na dojazdy do pracy, co może znacząco wpłynąć na nasze podatki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy mają prawo pomniejszać swoje przychody z tytułu ponoszonych kosztów dojazdów, co stanowi istotny element optymalizacji podatkowej.

📢 Tak wyglądały mieszkania czasów PRL - zdjęcia. Takie były meble, wystrój, sprzęt [3.01.2024] Zazwyczaj były do siebie bardzo podobne, a luksusów nie było. Pokoje, łazienki, kuchnie z lat 60., 70., i 80. nie przypominają tych współczesnych. Przedpokój z boazerią, półkotapczany, górnopłuki, meblościanki, kuchenny mleczny kredens i podkręcane ławy odeszły w niepamięć. Jednak niektóre kultowe meble powracają w wersji vintage. Zobacz mieszkania z czasów PRL.

📢 Google Play - te aplikacje w systemie kradną dane i pieniądze. Mamy listę groźnych aplikacji [3.01.2024] Aplikacje tworzone są aby ułatwić użytkowanie smartfonów czy tabletów. To dzięki nim poprzez jedno kliknięcie mamy dostęp do naszych ulubionych stron i działają w tle. To zdecydowanie ułatwia korzystanie z telefonów. Niestety coś co cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników przyciąga także uwagę oszustów. Zobaczcie, w jakich aplikacjach wykryto szkodliwe oprogramowanie, które ma na celu wykraść dane i pieniądze.

📢 Oto czego nie zabierze komornik nawet przy ogromnych długach. To się zmienia w 2024 roku [3.01.2024] Komornicy budzą strach wśród dłużników. To właśnie komornicy zajmują się ściganiem niespłaconych długów. Jeśli kredytobiorca nie spłaca swoich zobowiązań, a wierzyciel chce je odzyskać z pomocą przychodzi komornik, który stara się odzyskać pieniądze. Zgodnie z prawem komornik nie może zabrać 23wszystkiego nawet przy dużych długach. Zobaczcie, czego w 2024 roku nie może zabrać komornik. 📢 Tak mieszkają Wojciechowski i Tuchlińska - zdjęcia. Luksusowa willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim od środka [3.01.2024] Posiadłość nad Zalewem Zegrzyńskim 76-letniego Józefa Wojciechowskiego i jego pół wieku młodszej narzeczonej Patrycja Tuchlińskiej ocieka luksusem. Milionerzy żyją jak w bajce w willi z basenem, kortami tenisowymi, ptaszarnią i egzotycznymi palmami w ogrodzie. Zaglądamy do wnętrz ich domu i ogrodu - zobacz zdjęcia.

📢 Najmniej inteligentne znaki zodiaku. Według horoskopu wśród nich nie ma wielu geniuszów [3.01.2024] To pod jaką gwiazdą się urodziliśmy ma spore znaczenie jacy jesteśmy. Do każdego ze znaków zodiaku przypisanych jest wiele cech charakteru zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Znaki podzielone są na cztery żywioły: wody, ognia, powietrza i ziemi. Zobaczcie jakie znaki zodiaku uznaje się za najmniej inteligentne i dlaczego.

📢 Horoskop zdrowotny dla wszystkich znaków zodiaku na 2024 rok. Te znaki powinny szczególnie na siebie uważać [3.01.2024] Nowy rok to nowe szanse i możliwości, ale również nowe wyzwania i pułapki. Do realizacji celów i pokonywania przeszkód potrzebne jest dobre zdrowie! Na co musisz uważać w 2024? Co zmienić w swojej diecie i stylu życia? Sprawdzili to astrologowie. Oto horoskop zdrowotny na 2024 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Takim znakom dopisze zdrowie, a te powinny być ostrożne.

📢 Emerytury styczniowe 2024 - tabela brutto i netto. Takie będą wypłaty emerytur w styczniu [3.01.2024] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia. 📢 Oto horoskop numerologiczny na 2024 rok. Wróżka o miłości, zdrowiu i finansach [3.01.2024] Numerologia - poznaj znaczenie swojej liczby! Horoskop numerologiczny na 2024 rok mówi, co nas czeka, jakie staną przed nami wyzwania, co się wydarzy w miłości i finansach w nowym roku. Numerologia zakłada, że w liczbie zapisany jest los. Jak obliczyć swoją numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz, jaką jesteś liczbą i co Cię czeka w 2024 roku według numerologii.

📢 Tak mieszka, żyje i taki ma styl Magda Mołek - zdjęcia. To jedna z popularniejszych gwiazd telewizji [3.01.2024] Magda Mołek, dziennikarka okrzyknięta ikoną mody, przez wiele lat była gwiazdą telewizji polskiej. Obecnie skupia się na prowadzeniu własnego kanału na YouTube oraz wychowywaniu dwóch synów. Jak mieszka i żyje Magda Mołek, pokazujemy w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu [3.01.2024] Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany. 📢 Taka stara porcelana z czasów PRL zyskuje na wartości. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny z OLX [3.01.2024] Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury i inne przedmioty z PRL w 2023 roku sporo kosztują. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów niczym bumerang. Niektóre wystawione na sprzedażna portalu OLX kolekcje lub pojedyncze przedmioty osiągają niemałe ceny. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić.

📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na styczeń 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek [3.01.2024] Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na styczeń 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista [3.01.2024] Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii. 📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! [3.01.2024] Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670".

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [3.01.2024] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu. 📢 Kasia Tusk - tak mieszka i żyje blogerka. Zobaczcie stylowe wnętrza domu córki premiera Donalda Tuska [3.01.2024] Katarzyna Tusk to nie tylko córka premiera Donalda Tuska. Jest znaną blogerką modową, sama zapracowała na swoją markę i renomę. Prowadzi blog Make Life Easier, wydała książkę - modowy poradnik pt. "Elementarz stylu", ma także własną markę ubraniową MLE Collection. Jest żoną Stanisława Cudnego, ma dwójkę dzieci. A jak mieszka Kasia Tusk? Ma piękne mieszkanie w secesyjnej kamienicy w Sopocie. Zaglądamy do wnętrza domu Kasi Tusk.

📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych [3.01.2024] Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [3.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [3.01.2024] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur 2024 brutto i netto. Takie mają być planowane podwyżki od marca [3.01.2024] Za sprawą wysokiej inflacji, podwyżki dla emerytów i rencistów muszą być wyższe. Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Mamy wyliczenia emerytur brutto i netto, jakie mają obowiązywać od marca przyszłego roku. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy. 📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [3.01.2024] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [3.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [3.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [3.01.2024] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Imiona uważane za królewskie. Oto najpiękniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion [3.01.2024] Imię od zawsze było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem. Wierzono, że imiona mogą mieć w sobie niezwykłą moc. Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się wybrać dla swojego dziecka imię, które jest kojarzone z potęgą, siłą, sukcesem i władzą. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Są imiona, które kiedyś były uważane za królewskie. Nadawano je chłopcom i dziewczynkom z rodzin królewskich. Teraz imiona te cieszą się sporą popularnością. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona uważane za królewskie. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię jest na tej liście!

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [3.01.2024] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [3.01.2024] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tym osobom mogą szkodzić pomarańcze. Z tymi dolegliwościami omijaj te cytrusy [3.01.2024] Pomarańcze mają wiele witamin i minerałów i szczególnie popularne są w okresie jesienno-zimowym. Bardzo często zjadamy je po obraniu ze skórki lub wypijamy świeżo wyciśnięty sok. Nie wszyscy jednak mogą cieszyć się ich smakiem. Zobacz, kto powinien unikać pomarańczy. 📢 Eurojackpot Lotto - 2.01.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 2.01.2024 roku.

📢 Program TVP3 "Zbliżenia" powrócił na telewizyjną antenę. Bydgoski oddział Telewizji Polskiej ma nowego dyrektora We wtorek, 2 stycznia, na antenę TVP 3 powrócił program "Zbliżenia", realizowany przez oddział Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. Przez prawie 2 tygodnie można było oglądać go tylko w mediach społecznościowych. Poinformowano również o zmianie na stanowisku dyrektora.

📢 Hadziukowa z serialu Ranczo. Przeszła dużą metamorfozę - tak teraz wygląda Dorota Nowakowska Dorota Nowakowska zasłynęła rolą Celiny Hadziukowej w serialu "Ranczo". Widzowie zapamiętali jej postać jako charyzmatyczną i pomysłową kobietę w krótkich rudych włosach. Od tego czasu wizerunek gwiazdy bardzo się zmienił. Zobacz jak teraz wygląda słynna Hadziukowa z "Rancza".

📢 Od stycznia nawet 600 zł więcej dla emerytów. Którzy seniorzy zarobią więcej? Zmiany dotyczą nawet 800 tys. osób Podwyżka płacy minimalnej ma duże znaczenie także dla wielu seniorów. Około 800 tys. z nich łączy emeryturę z dalszą pracą zarobkową, a większość z nich zarabia właśnie najniższą krajową. Od 1 stycznia te osoby mogą liczyć na około 600 zł podwyżki. 📢 Odnaleziono zaginionego mieszkańca Łasina. Szukało go blisko 100 policjantów i strażaków We wtorek rano wznowiono poszukiwania starszego mieszkańca Łasina, który w Nowy Rok wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Po kilkudziesięciu minutach akcję zakończono - mężczyzna został odnaleziony.

📢 Edyta Górniak niczym Barbie, Maryla Rodowicz w piórach i bez spodni. Najciekawsze kreacje polskich celebrytek z tegorocznego sylwestra Blond włosy i różowa sukienka? W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią zaskakujących stylizacji sylwestrowych została Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w niecodziennym wydaniu. Uwagę na siebie zwracały też Maryla Rodowicz w piórach, Majka Jeżowska czy Doda. Nie zabrakło charakterystycznych nakryć głowy, odsłoniętych brzuchów i świecących materiałów. Zobacz zdjęcia! 📢 Oni wygrali ten rok - subiektywna lista 10 ludzi sukcesu w Kujawsko-Pomorskiem 2023 Życie byłoby nieznośne, gdyby nie ludzie, którzy potrafią je upiększyć. Stworzyliśmy subiektywną listę tych, którzy wygrali rok 2023. Nie tylko dla siebie, głównie - dla nas wszystkich 📢 Oto modne paznokcie na karnawał 2024 z saloników manicure w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia. Takie wzory sprawdzą się na imprezę Przed nami czas karnawału. To okazja do licznych spotkań w gronie znajomych i wyjść na imprezy w lokalach. Każda kobieta na takie okazje chce wyglądać pięknie. Uzupełnieniem stylizacji - sukienki, fryzury, biżuterii - są paznokcie. Jakie wzory i kolory na karnawał polecają saloniki manicure w Kujawsko-Pomorskiem? Propozycje znajdziecie w naszej galerii niżej.

📢 Powitanie 2024 roku na plaży w Sępólnie Krajeńskim z setką morsów. Zobacz zdjęcia Nowy 2024 rok morsy z regionu powitały w Jeziorze Sępoleńskim. Na plaży miejskiej zanurzyło się około 100 amatorów kąpieli w zimnej wodzie z północnozachodniej części województwa kujawski-pomorskiego. Morsowaniu przyglądały się tłumy mieszkańców. Był także noworoczny tort i toast. 📢 Drzewo runęło na cmentarzu w Łabiszynie. Uszkodziło 5 grobów, kto zapłaci za naprawę? Drzewo runęło na cmentarzu parafialnym w Łabiszynie. Uszkodziło pięć nagrobków. - Naprawa jednego może kosztować parę tysięcy złotych. Ksiądz umywa ręce. Chce, żebyśmy my za to zapłacili - mówią rodziny zmarłych. A ksiądz wyjaśnia. 📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Sylwester w Polsacie i TVP. Tyle zarabiają na koncertach gwiazdy muzyki - zobaczcie wyliczenia Najbardziej prestiżowe imprezy sylwestrowe od lat są organizowane przez czołowe stacje telewizyjne w Polsce, takie jak TVP 2 i Polsat, przyciągając uwagę z największymi nazwiskami show-biznesu. Jakie honorarium przewija się podczas tych wyjątkowych nocnych wystąpień? Postanowiliśmy zbadać, ile gwiazdy zarabiają w jedną sylwestrową noc, a ile "biorą" za koncert na co dzień. 📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Noworoczny trening bydgoskich wioślarzy. Co dalej ze sponsorem RTW Bydgostii? "Czekamy na odpowiedź" Tradycyjnie w samo południe 1 stycznia 2024 roku wioślarze RTW Bydgostia przystąpili do noworocznego treningu. Wypłynęli na Brdę w łodziach, lajkrach i dresach, na których zabrakło logo wieloletniego partnera „Lotto”. Zniknęły też banery. 📢 Życzenia noworoczne 2024. Mamy życzenia i kartki do wysłania na Messenger, Facebook, WhatsApp Zebraliśmy dla Was kilkanaście najciekawszych wierszyków noworocznych z życzeniami: śmieszne, poważne, krótki - każdy znajdzie coś dla siebie! Złóżcie je znajomym w Nowy Rok 2024. W galerii prezentujemy również noworoczne kartki. W galerii powyżej prezentujemy kartki noworoczne, natomiast poniżej życzenia w formie tekstu, do wysłania SMS-em. 📢 Bydgoszczanie hucznie powitali 2024 rok. Mamy dużo zdjęć ze Starego Rynku Na domowych imprezach, przed telewizorami, w restauracjach, barach, klubach, dyskotekach - tak bydgoszczanie witali nowy rok. Władze Bydgoszczy - podobnie jak w poprzednich latach - zrezygnowały z organizowania miejskiej imprezy. Około północy na Starym Rynku pojawili się mieszkańcy, którzy świętowali nadejście 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia od naszego fotoreportera.

📢 Derby dla Anwilu i Sandersa. Cztery tysiące fanów w Arenie Toruń. Tak kibicowaliście koszykarzom! Prawie cztery tysiące kibiców i wielkie emocje w Arenie Toruń w derbach Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek. Torunianie odrobili straty, prowadzili w ostatniej kwarcie, ale Anwil ma Victora Sandersa. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach! 📢 Spontanicznie i chwilami niebezpiecznie. Nowy Rok na Rynku Staromiejskim w Toruniu Tradycyjnie o północy część mieszkańców Torunia przywitała Nowy Rok na Rynku Staromiejskim. Zobaczcie jak było.

📢 Noworoczny Rajd Rowerowy w Kruszwicy 2024. Cykliści pojechali nowymi ścieżkami rowerowymi Klub Turystyki Rowerowej „Goplanie” przy PTTK w Kruszwicy był organizatorem VII Noworocznego Rajdu Rowerowego. W imprezie uczestniczyło kilkudziesięciu cyklistów z Mazowsza, Wielkopolski i Kujaw. 📢 Noworoczna kąpiel Morsów z Grudziądza. Taneczna rozgrzewka i hop... do jeziora! Morsy z Grudziądza jak co roku wejście w nowy rok uczciły kąpielą w jeziorze w Rudniku. Grupa miłośników zimowych kąpieli spotkała się w poniedziałek, 1 stycznia w samo południe na plaży miejskiej w Rudniku. Nie zabrakło szampana, a po życzeniach nastąpiła rozgrzewka tym razem jednak w tanecznym rytmie. Do wody weszło ponad czterdzieści osób!

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Joanna Krupa - na tych zdjęciach rozpala zmysły. Tak teraz wygląda prowadząca Top Model "Top Model", najpopularniejsze reality show dla młodych, którzy marzą o karierze w modelingu, wystartował z 12. edycją. W zapowiedziach oczy wszystkich zwrócone były na jedną z prowadzących - Joannę Krupę. Gwiazda modowego programu telewizyjnego nie stroni od odważnych stylizacji. Tak teraz wygląda Joanna Krupa. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Kikół po 155 latach odzyskał prawa miejskie! To wielka chwila dla tej miejscowości Kikół świętował przywrócenie praw miejskich. Z dniem 1 stycznia 2024 roku po 155 latach znów stał się miastem. W dzień sylwestrowy odbyły się uroczystości z tej okazji. Świętowanie rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafialnym.

📢 Statkiem piękny rejs do IV kręgu Opery Nova - recenzja koncertu sylwestrowo-noworocznego Od polki ze „Sprzedanej narzeczonej” Smetany do „Smile” Nat King Cole’a - taki był koncert z cyklu sylwestrowo-noworocznego 20233/24 w Operze Nova. 📢 W Szubinie z przytupem zakończono rok. Dwa koncerty rozgrzały publiczność - zdjęcia W Szubiński Domu Kultury posłuchać można było kolęd i pastorałek w wykonaniu rodzimych artystów i Zbigniewa Zaranka. Melomanów zaproszono także na koncert karnawałowo – noworoczny.

📢 Kąpielą w zimnym Gople kruszwickie morsy pożegnały 2023 rok. Był też toast W niedzielę, 31 grudnia 2023, członkowie Kruszwickiego Klubu Morsów i jego sympatycy, zimową kąpielą w jeziorze Gopło pożegnali odchodzący rok 2023.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w styczniu 2024! Oni rozpoczną rok z wielką kasą Wielu z nas z nadzieją patrzy na 2024 rok. Czy tym razem nastąpi przełom i uda się odnieść sukces w życiu zawodowym, finansowym i uczuciowym? Według Wróźki Romy niektóre znaki zodiaku nie będą musiały czekać na odpowiedź zbyt długo. Oto lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście w styczniu 2024.

📢 Opuszczone kościoły w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia. Tu mieli odprawiać czarną mszę, były też zapasy w kisielu Ginące, opuszczone miejsca - kaplice, zrujnowane kościoły widma - takie obiekty natrafić można w Kujawsko-Pomorskiem. Wśród tych ostatnich szczególne zaciekawienie wzbudza świątynia poewangelicka w Zrazimiu. Kilka lat temu, jak donosiły lokalne media, miały się tu rozegrać sceny niczym z horroru. Niektórzy mówili nawet o odprawianej tu czarnej mszy. Opuszczonych kościołów w województwie kujawsko-pomorskim jest jednak więcej. Niektóre słynęły z dyskotek i zapasów w kisielu. Oto ich lista. 📢 Nowe zasady waloryzacji emerytur 2024. Zmiany w tabeli netto i brutto po wyborach Wiemy coraz więcej na temat waloryzacji emerytur w 2024. Poprzedni rząd proponował latem procentową waloryzację emerytur i rent na poziomie 12,3%, ale w kuluarach mówiło się także o waloryzacji kwotowej najniższych świadczeń. Wiemy już, że po zmianie rządu waloryzacji procentował nie będzie.

📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe kłopoty w 2024 roku. Mamy horoskop finansowy Horoskop finansowy na 2024 roku powie nam co nas czeka w sprawach pieniędzy w nowym roku. Finanse to ważna kwestia w naszym życiu, dlatego tak bardzo nas interesują. Zobaczcie co gwiazdy przewidują dla znaków zodiaku na kolejny rok. To wydarzy się w finansach w 2024 roku. Sprawdźcie horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Nawet tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Zobacz, dlaczego warto mieć gotówkę w domu Przechowywanie pieniędzy w domu ma swoje wady i zalety. Mimo wszystko warto czasem mieć dostęp do gotówki natychmiast, a do tego sprawdzą się właśnie pieniądze w domu. Sprawdzamy co warto wiedzieć o trzymaniu pieniędzy w domu. Czy są jakieś limity dotyczące gotówki przechowywanej w domu? Zobaczcie koniecznie.

📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Wypłata z bankomatów - zasady we wrześniu 2023. Zobacz limity popularnych banków [PKO BP, MBANK, EURONET] Coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 Pieniądze w domu - w tych miejscach nigdy nie trzymaj pieniędzy. Tam nie są bezpieczne Pieniądze w domu dają nam poczucie wolności i pewnego awaryjnego finansowego zabezpieczenia. Wiele osób uważa, że warto mieć fundusz awaryjny na niespodziewane wydatki właśnie w gotówce. Zobaczcie gdzie nie trzymać pieniędzy w doku. Te miejsca w pierwszej kolejności przeglądają włamywacze.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Burzliwe spotkanie mieszkańców w sprawie trasy S5 pod Grudziądzem. "Nie dla wariantów zielonego i różowego!" [zdjęcia] Nie brakowało emocji podczas spotkania w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S5 w okolicach Grudziądza. Na pytania mieszkańców odpowiadali przedstawiciele bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy "Trakt", która projektuje warianty trasy.

