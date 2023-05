Przegląd prasy (3.05.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Mamy pywatne zdjęcia lidera Bayer Full”?

Prasówka 3.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Mamy pywatne zdjęcia lidera Bayer Full Gwiazdor disco polo posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Wola Łącka (woj. mazowieckie). To tam na co dzień mieszka. W domu ma m.in. imponującą kolekcję własnych płyt. Zobaczcie, jaki prywatnie jest Sławomir Świerzyński z Bayer Full.

📢 Święto Flagi Narodowej w Grudziądzu. Piknik patriotyczny w parku: grały orkiestry dęte i były zabawy dla dzieci [zdjęcia] Piknik rodzinny zgromadził mnóstwo mieszkańców w Parku Miejskim im. Piotra Janowskiego przy ul. Hallera w Grudziądzu. Wysłuchano tu koncertów Grudziądzkiej Orkiestry Dętej oraz Orkiestry Dętej Inowrocławskich Kopalni Soli. Było też mnóstwo atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Dopisała pogoda i nastroje.

📢 Kujawsko-pomorskie ceny węgla w maju 2023. "Tak niskich dawno nie było, ale do poziomu sprzed pandemii pewnie nie wrócą" Jeszcze jesienią 2022 roku ceny węgla w województwie kujawsko-pomorskim dochodziły do 4000 złotych za tonę. Mamy wiosnę 2023 i mamy nowe ceny. Klienci są w szoku.

Prasówka 3.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Od maja 2023 roku nowe, wyższe opłaty za sanatorium z NFZ. Oto ile trzeba zapłacić za nocleg i wyżywienie Pobyt dziecka w sanatorium jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września roku.

📢 Emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu - oto wyliczenia. Takie będą zwroty z podatków [3.05.2023] Obniżenie podatku dochodowego obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. A to oznacza, że fiskus będzie musiał zwrócić część pobranego podatku od początku roku. Skorzystają też na tym emeryci i renciści.

📢 Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju w porównaniu z kwietniem. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [3.05.2023] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [3.05.2023] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Tych rzeczy nie może zabrać nam komornik. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki. Co jeszcze? [lista - 3.05.2023] Komornicy nie cieszą się dobrą sławą. Jednak to dzięki nim wierzyciele mogą odzyskać zaległe należności. Nie wszyscy wiedzą, że postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. W świetle prawa istnieją bowiem ograniczenia, a także wyjątki, które są wyjęte spod licytacji komorniczej. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki, co jeszcze? Zobacz w naszej galerii listę rzeczy wyjętych spod egzekucji komorniczych. Tego nie może zabrać nam komornik!

📢 Tyle będziemy płacić za prąd w 2024 roku. Mamy wyliczenia prognozowanych stawek [3.05.2023] Oszczędzanie energii elektrycznej to nie tylko więcej pieniędzy dla nas ale i ekologia. W domach mamy coraz więcej sprzętów, które wymagają energii elektrycznej. Dlatego nasze rachunki są coraz wyższe. W tym roku dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej nie odczuwamy podwyżek jeśli nie przekroczymy limitu. Jak będą wyglądać ceny prądu w 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Tu więcej zarobisz. Wiemy, gdzie płacą więcej w Lidlu czy Biedronce - zobacz aktualne stawki [3.05.2023] Lidl i Biedronka to duże sieci marketów, które znajdziemy niemal w każdym mieście w kraju. Obie sieci od lat walczą o klientów. A w ostatnich kilku latach coraz bardziej walczą tez o pracowników tworząc im coraz atrakcyjniejsze miejsca pracy i kusza wyższymi stawkami i dodatkami. My sprawdzamy, gdzie więcej płacą.

📢 Tak w młodości wyglądała Michałowa z "Rancza". Marta Lipińska urodą rzucała na kolana! [3.05.2023] Marta Lipińska jest obecnie znana głównie z ról charyzmatycznej Michałowej, gospodyni proboszcza z serialu "Ranczo", czy teściowej Karola z "Miodowych lat". Gdy jednak cofniemy się wstecz, dostrzeżemy jak bogata jest filmografia aktorki. Lipińska w młodości była uznawana za prawdziwą piękność! Zobacz archiwalne zdjęcia. 📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię [3.05.2023] Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Tak dziś wyglądają Duduś i Poldek z "Podróży za jeden uśmiech". Tak zmienili się Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski [3.05.2023] "Podróż za jeden uśmiech" to kultowy polski serial dla dzieci i młodzieży, który powstał w 1971 roku. Główne role w nim zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski. Zobaczcie, jak ponad 50 lat po premierze wyglądają Duduś i Poldek, których wspaniali zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [3.05.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Takie są skutki jedzenia czosnku niedźwiedziego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy czosnek niedźwiedzi [3.05.2023] Czosnek niedźwiedzi to roślina lecznicza i kulinarna, która zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników zdrowego stylu życia. Dla kogo czosnek niedźwiedzi może być szczególnie korzystny oraz kiedy warto go stosować, by w pełni wykorzystać jego potencjał zdrowotny? O tym piszemy niżej.

📢 Tak wyglądała w młodości Violetta Villas. Miała przepiękny głos i wspaniałe włosy - zobacz zdjęcia [3.05.2023] Violetta Villas to nazwisko, które każdy rozpoznaje. Piosenkarka była wielką gwiazdą polskiej i zagranicznej branży muzycznej. Miała wspaniały, mocny głos - sopran koloraturowy o rozszerzonej skali oraz słuch absolutny. Śpiewała pieśni estradowe, operowe, występowała w rewiach, filmach, teatrze. Była bardzo znana ze swojej wielkiej miłości do zwierząt. Znakiem rozpoznawczym Violetty Villas były przepiękne, bujne, długie blond włosy. Zobacz, jak Villas wyglądała w młodości. Już wtedy miała swoją charakterystyczną fryzurę. Zobacz zdjęcia wielkiej divy z młodych lat!

📢 Nasz nowy dom" w Kujawsko-Pomorskiem. Te rodziny w naszym regionie odwiedziła Katarzyna Dowbor z ekipą [zdjęcia - 3.05.2023] "Nasz nowy dom" to zdecydowanie jeden z ulubionych programów Polaków. To w nim, w każdym odcinku Katarzyna Dowbor wraz z ekipą odmienia życie wybranej rodziny. Popularność programu sięgnęła także do naszego regionu. Zobaczcie, gdzie w kujawsko-pomorskiem była Kasia Dowbor. Te domy w regionie zostały wyremontowane przez ekipę Polsatu.

📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę [3.05.2023] Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy! 📢 Nowy obowiązek w ZUS dotyczy wielu Polaków. Takie dokumenty trzeba złożyć do 22 maja. Będzie zwrot pieniędzy [3.05.2023] Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi.

📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz. Zaglądamy do posesji królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Z okazji Dnia Flagi w Solankach w Inowrocławiu odbył się biało-czerwony festyna dla dzieci. Zdjęcia Z okazji Dnia Flagi w inowrocławskich Solankach odbył się biało-czerwony festyn. I choć był zorganizowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach, bawili się na nim dobrze rodzice, dziadkowie i kuracjusze. 📢 Takie są najmodniejsze stylizacje dla pań na wiosnę 2023. Nie tylko beże rządzą w tym sezonie [zdjęcia] Wystartował sezon uroczystości rodzinnych w plenerze. Przed nami przyjęcia komunijne, chrzciny, wesela. To nie tylko czas rozmyślań, co kupić, czy może dać po prostu pieniądze. Rozglądamy się za kreacjami. Nic dziwnego. Każda z pań chce na wydarzeniu wśród najbliższych wyglądać olśniewająco.

📢 Taką metamorfozę przeszedł Marek Kaliszuk. Dieta fit i aktywność fizyczna zrobiły cuda [zdjęcia] Marek Kaliszuk, polski aktor i piosenkarz, jeden z najlepszych artystów musicalowych w Polsce, zwycięzca drugiej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ma 43 lata, a wygląda lepiej niż prawie 20 lat temu, gdy grał w serialu "M jak miłość". Jak jest tajemnica jego metamorfozy? Dieta i aktywność fizyczna. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Pomysł na majówkę 2023. Tak wygląda "Jelenia Wyspa" w Borach Tucholskich - zobacz zdjęcia! Wkrótce majówka 2023. Jeśli nie macie pomysłu na to, gdzie spędzić ciepłe i długie wiosenny dni, zapraszamy Was w Bory Tucholskie. Warto wybrać się całą rodziną na spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną "Jelenia Wyspa". Trasa ma ponad 3 kilometry i wiedzie przez las, nad piękniej wijącą się rzeką Stążką.

📢 Oto 23 atrakcje turystyczne na majówkę w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie zdjęcia! Przed nami majówka 2023. Gdzie się wybrać z rodziną? Jakie atrakcje można znaleźć w Kujawsko-Pomorskiem. W Naszym artykule znajdziecie listę 23 propozycji na spędzenie ciekawego dnia w naszym regionie. Masz wolny weekend, wolny czas i wielką ochotę na to by miło spędzić go z rodziną? Brakuje ci jednak pomysłu na to, gdzie się wybrać? Pomożemy ci. Zaproś rodzinę do auta i wspólnie odwiedźcie któreś z miejsc z naszej galerii.

📢 Święto Flagi Narodowej w Grudziądzu. Mieszkańcy maszerowali ulicami miasta ze stumetrową flagą. Zobaczcie zdjęcia Zebrani pod budynkiem Starostwa Powiatowego grudziądzanie z władzami samorządowymi pomaszerowali ze stumetrową biało - czerwoną flagą w asyście Grudziądzkiej Orkiestry Dętej na Rynek. Tutaj odśpiewano hymn. Było barwnie, kolorowo i radośnie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Grażyna Torbicka. Luksusowy apartament gwiazdy TVP i TVN Grażyna Torbicka to słynna polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Przez wiele lat była związana z Telewizją Polską, a obecnie ze stacją TVN oraz Radiem Zet. Gwiazda jest także aktywna w mediach społecznościowych - na Instagramie dzieli się z fanami swoją codziennością. Oto jak mieszka i żyje. Jej dom jest bardzo luksusowy. 📢 Te warzywa warzywa ze sklepów są najbardziej toksyczne. Nowa lista warzyw mających najwięcej pestycydów Warzywa zawierają mnóstwo witamin, przeciwutleniaczy, składników mineralnych. Ale zawierają też pestycydy - szkodliwe dla zdrowia pozostałości środków ochrony roślin. EWG (Enviromental Working Group) publikuje co roku listę warzyw i owoców, które są najbardziej skażone pestycydami. Powinno się ich unikać. Jakie to warzywa? Sprawdź teraz w naszym artykule.

📢 Nagie zdjęcie modelki poruszyło fanów. Tak wygląda Weronika Pawelec z Top Model 11 w śmiałej kampanii modowej Artystyczne zdjęcie Weroniki Pawelec, uczestniczki 11. edycji Top Model, wzbudziło zachwyt internautów. Poczynania modelki, po udziale w programie TVN, śledzi spore grono fanów. Pawelec nie po raz pierwszy prezentuje śmiałe fotografie na Instagramie. Teraz wywołała jednak niemałe poruszenie. 📢 Takie liczby wygrywały w majowych losowaniach Lotto. Te liczby przynosiły szczęście Wygrana w grach Lotto może odmienić życie. Jest marzeniem wszystkich graczy. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. Przygotowaliśmy statystyki z ostatnich 10 lat z losowań, które odbywały się w maju.

📢 Maryla Rodowicz coraz szczuplejsza! Piosenkarka zdradziła sekret swojej metamorfozy! Zobacz, jak się obecnie prezentuje Maryla Rodowicz to gwiazda, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest niezwykle barwną postacią polskiej sceny muzycznej. Od 50 lat dostarcza Polakom wiele radości. Artystka zdradziła, że od wielu lat zmaga się z nadwagą. W zeszłym roku przeszła operację kolan i aby wrócić do formy musiała sporo schudnąć i przejść na specjalną dietę. Efekty widać gołym okiem! 📢 Martwe dziki w jeziorze. Nietypowa akcja strażaków z Sępólna Krajeńskiego [zdjęcia] Sześć sztuk dzikiej zwierzyny wyłowili sępoleńscy strażacy na plaży "Mara" nad Jeziorem Sępoleńskim. Martwe dziki zostały przekazane przedstawicielowi Powiatowego Lekarza Weterynarii.

📢 Parada motocyklowa na ulicach miasta. Bydgoskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego [zdjęcia] Bydgoskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego jak co roku przyciągnęło wielu miłośników ryku silników. Parada przejechał tradycyjne od ul. Szajnochy aż do Myślęcinka, gdzie miało miejsce święcenie motocykli i piknik dla mieszkańców.

📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Ekskluzywna posiadłość u podnóża gór [zdjęcia - 2.05.2023] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są parą od ponad ośmiu lat. Poznali się w 2012 roku, gdy Miss Polski była jeszcze związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Ich uczucie rozwijało się na oczach całej Polski! Modelka wraz z muzykiem mieszkają w pięknej, góralskiej posiadłości u podnóża gór. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ekskluzywna posiadłość Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki. 📢 Tego nie powinien jeść pies. Takich produktów nigdy nie podawaj psu. One bardzo szkodzą, a mogą nawet zabić! [2.03.2023] Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna [2.05.2023] Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto [2.05.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Projekty od Doroty Szelągowskiej [2.05.2023] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Cmentarz i kremacja zwierząt. "Traktowałem cię po ludzku, to i pochowam po ludzku" Żona z mężem wyprawili pogrzeb swojemu bliskiemu. Pomógł im zakład pogrzebowy. Zamówili kwiaty, wybrali miejsce na cmentarzu - ale nie na zwykłym, tylko dla zwierząt. Bo tym bliskim był ich pies. 📢 Takie są skutki jedzenia cytryny. Jakie właściwości ma cytryna? To dzieje się z organizmem, gdy jemy ten owoc Cytryna ma szerokie zastosowanie w kuchni, wykorzystuje ją prawie każda gospodyni. Cytryna to świetny dodatek do napojów, drinków. Można przyrządzić też orzeźwiające sorbety czy lody cytrynowe, upiec ciasta i babki cytrynowe. W upalny letni dzień nic tak nie ochłodzi, jak lemoniada cytrynowa z brzęczącymi kostkami lodu. Cytryna to także dodatek do mięs i ryb. A jak cytryna działa na organizm? Co się dzieje z naszym organizmem, gdy spożywamy cytrynę? Przekonaj się.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę. To tzw. "uśmiechnięta depresja" Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby.

📢 Tak teraz wygląda gwiazda serialu "Świat według Bundych". Katey Sagal - to ona grała Peggy Bundy [zdjęcia] Jak dziś wygląda Peggy Bundy, czyli Katey Sagal? Zdobyła popularność dzięki roli w kultowym serialu "Świat według Bundych". Pozostała w pamięci widzów na całym świecie jako żona Ala Bundy'ego - leniwą, rozpuszczoną, pustą ale przebojową gospodynią domową z natapirowanymi rudymi włosami. W tym roku Katey Sagal skończyła 69 lat, ale wciąż zachwyca urodą i figurą oraz zaskakuje tatuażami. Zobacz teraz w naszej galerii, jak dziś wygląda serialowa Peggy Bundy. 📢 Tak wyglądała babcia Wolańska z "Kogla mogla". Oto zdjęcia z młodości Małgorzaty Lorentowicz. Była sanitariuszką AK Małgorzata Lorentowicz to kultowa polska aktorka teatralna i telewizyjna. Sławę zyskała dzięki rolom wytwornych dam z towarzystwa. Widzowie znają ją również jako babcię Wolańską z komedii Romana Załuskiego "Kogel-mogel". W czasach młodości uważano ją za prawdziwą piękność. Zobacz, jak wyglądała!

📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz. 📢 Takie będą nowe świadczenia dla seniorów w 2023 roku i kolejnych latach. Nawet 3100 złotych do emerytury Takie będą nowe świadczenia dla seniorów w 2023 roku. Trzynasta emerytura to nie wszystko. W tym roku do seniorów mają trafić kolejne dodatkowe pieniądze. Sprawdź, na co mogą liczyć emeryci w 2023 roku.

📢 Tak zamiokulkas wypuści nowe liście. Trik z dodaniem tego nawozu do doniczki sprawi, że będzie rósł jak szalony Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną. Jest nie tylko ładny, ale przede wszystkim łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Liście są błyszczące, jakby nawoskowane. Jednak nawet bardzo odporny zamiokulkas może zacząć żółknąć, usychać albo nie wypuszczać nowych liści. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobić, by wypuścił nowe liście i wypiękniał? Mamy prosty przepis. Sprawdź.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Dawid Kwiatkowski. Gwiazdor ma luksusowy apartament Dawid Kwiatkowski to znany wokalista, trener w programie "The Voice Kids" i gwiazda mediów społecznościowych. Piosenkarz w młodym wieku dorobił się przestronnego apartamentu w centrum Warszawy. Na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Takie osoby nie mogą jeść miodu. Niektórzy, ze względu na jego właściwości, muszą usunąć go z diety! Miód uznawany jest za panaceum na wiele dolegliwości. Stanowi zdrowszy zamiennik cukru, pomaga zwalczyć objawy grypy lub przeziębienia. Choć mamy różne typy miodów, okazuje się, że nie każdy może je spożywać. Osoby o takich schorzeniach powinny ograniczyć miód lub całkowicie wykluczyć go z diety.

📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz!

📢 Tak żyją celebryci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości. Niektóre nazwiska ludzi bez matury mogą zaskoczyć Skończenie szkoły, napisanie matury i pójście na studia. Obecnie taka droga jest uznawana przez wielu za jedyną słuszną. Nie brakuje jednak osób, które decydują się na zupełnie inne życie bez podchodzenia do egzaminu dojrzałości. Wśród takich ludzi można wskazać aktorów, piosenkarzy, sportowców. Którzy polscy celebryci nie mają matury? Sprawdziliśmy!

📢 W tych zawodach wada wzroku to dyskwalifikacja. Masz słaby wzrok? Tej pracy nie dostaniesz Jest wiele zawodów, w których wada wzroku jest przeciwskazaniem do podejmowanie pracy. Przede wszystkim są to służby mundurowe. Ale jest szereg innych zawodów, w których krótkowzroczność i nadwzroczność (czyli dalekowzroczność) także są dużą przeszkodą do zatrudnienia. Jakie to zawody? Sprawdź, czy wada wzroku będzie dla ciebie przeszkodą w podjęciu wymarzonej pracy. 📢 Pierwszomajowy Przejazd Rowerowy w Inowrocławiu z udziałem ponad 300 rowerzystów. Zdjęcia w ramach majówki 2023 w Inowrocławiu odbył się Pierwszomajowy Przejazd Rowerowy. Uczestniczyło w nim ponad 300 cyklistów. 📢 Inauguracja sezonu motocyklowego na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem [zdjęcia] Od mszy świętej odprawionej na ołtarzu polowym rozpoczęła się poniedziałkowa inauguracja sezonu motocyklowego oraz lotniczego 2023. Na płycie lotniska zaparkowało kilkaset maszyn różnego kalibru. Do Kruszyna przyjechali motocykliści nie tylko z Włocławka i regionu. Zobaczcie zdjęcia z lotniska.

📢 Pobiegli półmaraton Grudziądz - Rulewo śladami Bronka Malinowskiego. Zobacz zdjęcia Czterysta biegaczek i biegaczy wzięło udział w dziewiątej edycji Półmaratonu Grudziądz-Rulewo śladami Bronka Malinowskiego

Wystartowali ze stadionu Olimpii i pobiegli wyznaczoną trasą, m.in. Mostem im. Bronka Malinowskiego, przez Grupę i Buśnię do Rulewa (pow. świecki) do Hanza Pałac gdzie była meta. W Rulewie w parku hotelu też odbyły się biegi dziecięce pod hasłem „Być jak Bronek”.

📢 Emerytury w maju 2023 - oto kwoty emerytur w tym miesiącu. Takie świadczenia będą wypłacane w maju [30.04.2023] Oto kwoty majowych emerytur 2023. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Tak mieszka Basia Kurdej-Szatan. Znana aktorka pokazała wnętrza swojego domu Barbara Kurdej-Szatan popularność zyskała dzięki występom w reklamie sieci Play. Szybko stała się jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu i wziętą aktorką. Jak mieszka Basia Kurdej-Szatan? Zobacz zdjęcia.

📢 Takie produkty spożywcze mogą obniżyć ciśnienie krwi. Oto, co warto jeść przy nadciśnieniu [lista] Badania wykazały, że niektóre produkty spożywcze mogą obniżać ciśnienie krwi. Właściwa dieta odgrywa ważną rolę przy nadciśnieniu. Wybierając odpowiednie produkty, można skutecznie uregulować zbyt wysokie ciśnienie krwi. Zobacz teraz, co warto jeść, by obniżyć ciśnienie krwi. 📢 To wydarzy się w maju w nowych odcinkach "M jak Miłość". U Modrego jest libacja, Maja odkrywa broń u Daniela Serial "M jak miłość" ma wielu fanów. opowiada o losach rodziny Mostowiaków. W głównych rolach możemy zobaczyć Katarzynę Cichopek, Teresę Lipowską, Małgorzatę Pieńkowską, Rafała Mroczka, Marcina Mroczka, Mikołaja Roznerskiego, Igę Krefft, Dominikę Ostałowską. Serial emitowany jest w poniedziałki i wtorki w TVP 2 o godzinie 20.55. Mamy streszczenia najnowszych odcinków z maja. Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak miłość" w maju.

📢 Tego nie rób na ogródkach działkowych! Uważaj - bo możesz zapłacić karę [lista] Ogródki działkowe zyskały na popularności. Znacznie zwiększyło się zainteresowanie posiadaniem swojej małej działki w czasie pandemii. Sporo wzrosły również ich ceny. A czy zdajecie sobie sprawę, że nie wszystkie zachowania w ogrodach działkowych są mile widziane? Zobaczcie, za co możemy zostać ukarani.

📢 Horoskop na majówkę i początek maja 2023. Dla tych znaków to będą najbardziej udane dni Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, dlatego najwyższy czas poznać horoskop na majówkę 2023. Dla kilku znaków zodiaku maj będzie udanym miesiącem, a fortuna zacznie im sprzyjać już w majówkę. Sprawdź, co tobie przepowiedzieli astrologowie. To będą pieniądze, a może awans lub pomyślność w miłości? Zobacz. 📢 Tak zmienią się rachunki za prąd jak przekroczymy limit 2000 kWh. Tyle zapłacimy w 2023 roku - mamy tabelę wyliczeń Rachunki za prąd wzrosną po przekroczeniu limitu 2000 kWh. Aby ochronić finanse Polaków rząd zamroził ceny prądu na poziomie tych z 2022 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie rachunki sprawią, że przekroczymy limit i kiedy możemy spodziewać się wyższych rachunków. Zobaczcie o ile mogą wzrosnąć nasze rachunki za prąd.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Naukowcy z USA zaprezentowali specjalny ranking Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Urocze czworonogi są wierne, oddane i niebywale mądre. Szybko się uczą i z łatwością zapamiętują słowa i gesty. Które rasy psów uchodzą za najbardziej inteligentne? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. 📢 Kamila Boś z Rolnik Szuka Żony już tak nie wygląda. Taką metamorfozę przeszła gwiazda programu Kamila Boś stała się sławna dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Choć męża tam nie znalazła, to zdobyła szerokie grono fanów w całym kraju. Gwiazda w ostatnich dniach postawiła całkowicie zmienić swój wizerunek. Zobacz, jak obecnie wygląda. 📢 Nowy wiek emerytalny dla chętnych 2023. Takie są pomysły na wprowadzenie emerytur stażowych Do Sejmu trafiły dwa projekty dotyczące tzw. emerytur stażowych. Pierwszy z nich złożyła „Solidarność”, a drugi prezydent Andrzej Duda. Na czym mają polegać emerytury stażowe? Wyjaśniamy na kolejnych slajdach w poniższej galerii.

📢 Piknik służb mundurowych w Grudziądzu. Mieszkańców i funkcjonariuszy zaprosiła parafia na osiedlu Lotnisko. Zobacz zdjęcia Na piknik służb mundurowych zaprosił proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na osiedlu Lotnisko w Grudziądzu. Przygotowano m.in. atrakcje: statyczny pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego i strażackiego oraz gry i konkursy dla dzieci. Można było posilić się grochówką. 📢 Tak w młodości wyglądała Anna Dymna. Była zniewalającą pięknością [zdjęcia] Zachwycała urodą w "Samych swoich", wzruszała w "Znachorze". Anna Dymna, bo o niej mowa, jest bez wątpienia jedną z najbardziej utalentowanych aktorek. W swoi dorobku ma kilkadziesiąt produkcji filmowych i teatralnych. W tym roku aktorka będzie obchodzić 72. urodziny. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Anna Dymna. 📢 Tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. Bogaty deweloper rozpieszcza młodszą o 50 lat partnerkę Egzotyczne podróże i luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim.

📢 Te osoby mogą dostać nawet 3000 złotych miesięcznie. Dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu Polaków Te osoby mogą dostać nawet 3000 złotych miesięcznie. Szef rządu, Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe świadczenie dla potrzebujących osób. Maksymalne wsparcie wyniesie 200 proc. renty socjalnej, czyli ponad 3000 złotych. Zobacz, kto będzie mógł ubiegać się o pieniądze. 📢 Pasjonaci motocykli z Solca Kujawskiego hucznie rozpoczęli sezon (zdjęcia) „Skulls Solec Kujawski” czyli o tym jak ważna jest wolność, swoboda i przyjaźń. Jest ich kilkudziesięciu. Nie ma wśród nich kobiet. - To męski klub – wyjaśniają pasjonaci z Solca.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon.

📢 Toruń. CBŚP zatrzymało syna "Sopla"! Kokaina, broń, jazda BMW na zakazie... Usłyszał zarzuty w prokuraturze CBŚP zatrzymało w Toruniu Macieja S., syna "Sopla" czyli bossa toruńskiego półświatka. Obaj odpowiadają przed sądem za handel narkotykami w Belwederze. Teraz syn wpadł z kokainą, nielegalnie posiadaną bronią i kierując BMW mimo sądowego zakazu. Usłyszał prokuratorskie zarzuty. Ale CBŚP szukało czegoś więcej... 📢 Tak fani z Bydgoszczy i Torunia kibicowali na derbach koszykarzy Astoria - Twarde Pierniki [zdjęcia] Co to były za derby! Wysoka przewaga Arrivy Twardych Pierników, potem ambitna pogoń Enea Abramczk Astorii Bydgoszcz i o wszystkim decydowały ostatnie minuty meczu. Hala w Bydgoszczy trzęsła się w posadach. Tak kibicowaliście koszykarzom w derbach regionu! 📢 Czy one nie zasługują na kochające domy? Psiaki i kociaki ze schroniska w Grudziądzu są gotowe do adopcji Bzik jest wiecznie zadowolonym psem, Minek to kociak który jest typowym przytulasem, Promil jest cierpliwym i grzecznym pieskiem, a Samson kocim seniorem wolącym samotność... Te i inne zwierzaki znajdujące się obecnie w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu można adoptować. Jak to zrobić?

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w maju. Już w majówkę mogą spodziewać się zastrzyku gotówki i nowej miłości W majówkę i całym maju szczęście uśmiechnie się do kolejnych znaków zodiaku. Niektórzy mogą spodziewać się dodatkowej gotówki na wyjazd z bliskimi, innych czeka w pracy awans, a jeszcze inni zakochają się z wzajemnością. Astrologowie sprawdzili, komu los będzie sprzyjał w maju. Sprawdź, czy gwiazdy wytypowały twój znak zodiaku!

📢 Te długi mogą się przedawnić. Zobaczcie po jakim czasie długów nie trzeba spłacać Długi po upływie określonego czasu mogą się przedawnić, a więc nie ma obowiązku ich spłacać. To jednak nie takie proste. Jeśli będziemy czekać na przedawnienie możemy wpędzić się w większe kłopoty. Do przedawnienia długu muszą być spełnione jeszcze inne warunki poza upływem czasu. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informację dotyczące przedawnienia długów.

📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę. To warto wybrać zamiast bułki tartej - oto ciekawe pomysły na panierkę Czym zastąpić tradycyjną panierkę? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić bułkę tartą w przepisach na kotlety. Zdrowe panierki mają mniej kalorii i są bardziej wartościowe niż bułka tarta. Jednak zamienników bułki tartej szukają nie tylko osoby na diecie, ale też osoby, którym znudził się typowy schabowy, nie przepadają za smakiem bułki tartej, szukają odmiany i lubią eksperymentować w kuchni albo po prostu zapomnieli kupić bułkę tartą. Zobacz teraz najlepsze zamienniki typowej panierki - warto je wybrać zamiast bułki tartej.

📢 Stylizacje jeansowe. Zobacz najmodniejsze ubrania z jeansu dostępne w butikach w Kujawsko-Pomorskiem Jeans to "nieśmiertelny materiał". Choć ma ponad 150 lat, cieszy się niesłabnącą popularnością. Zobacz modne stylizacje z ubrań jeansowych dostępnych w butikach w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Te znaki zodiaku są największymi egoistami. Wróżka Roma podzieliła się z nami swoim rankingiem Egoista to osoba, która jest skoncentrowana głównie na sobie i kieruje się jedynie własnym dobre i interesami. Nie patrzy na potrzeby innych, a na świat patrzy jedynie przez pryzmat własnych potrzeb. Takie osoby są wśród nas. Które znaki zodiaku są największymi egoistami? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii.

📢 Mamy nową listę wycofanych aplikacji z Google Play. Te aplikacje musisz sam usunąć z telefonu Każdego dnia na swoich smartfonach instalujemy masę aplikacji to zdecydowanie ułatwia nam życie. Mamy w jednym urządzeniu kontakty do wszystkich, konta bankowe, społecznościowe, aplikacje dbające o naszą kondycję czy zdrową dietę. A to przecież nie wszystko. Niestety nie wszystkie aplikacje działają uczciwie mając na uwadze dobro użytkownika. Google regularnie odinstalowuje szkodliwe aplikacje. Zobaczcie, czy macie je na swoich telefonach i jak najszybciej usuńcie - lista na kolejnych slajdach naszej galerii. 📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 Członkowie Klubu Seniora Wesoła Wiara z Grudziądza świętują jubileusz 55-lecia klubu. Zobacz zdjęcia W siedzibie Klubu Seniora Wesoła Wiara na grudziądzkim osiedlu mieszkaniowym Strzemięcin przy ulicy Śniadeckich 6, hucznie obchodzono dziś (12 października) jubileusz 55-lecia klubu. 📢 3 maja Święto Konstytucji - czy to święto kościelne? Czy trzeba iść do kościoła? 3 maja to Święto Konstytucji nazywane także Narodowym Świętem Trzeciego Maja. Czy są to święto świeckie, czy kościelne? Czy tego dnia katolicy powinni iść do kościoła na mszę? Wyjaśniamy.