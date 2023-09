Przegląd prasy 3.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Modne paznokcie na jesień 2023 - Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku. Oto inspiracje i pomysły”?

Prasówka 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Modne paznokcie na jesień 2023 - Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku. Oto inspiracje i pomysły Modne paznokcie na jesień 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - odważny, kojarzony z bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na jesień - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.09.23

📢 Rolnik Szuka Żony - oni stworzyli pary po udziale w programie. Niektórzy wzięli nawet ślub Liczba relacji i małżeństw powstających w wyniku udziału w programie Rolnik Szuka Żony systematycznie wzrasta. Pary, które poznały się na planie tego znakomitego formatu TVP, zdobywają ogromną popularność w świecie online. Które związki, które zrodziły się w programie Rolnik Szuka Żony, przetrwały próbę czasu? Poniżej znajdują się pary, które wciąż są razem do dnia dzisiejszego. To im udało się odnaleźć miłość za pośrednictwem telewizji."

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

Prasówka 3.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura 2023 - tabela netto. Takie przelewy dostaną seniorzy na konto. Mamy wyliczenia Czternasta emerytura 2023 - tabela netto. Rozpoczęła się tegoroczna wypłata 14. emerytur. Pierwsi seniorzy otrzymali pieniądze na konto. W tym artykule podajemy terminy wypłat oraz przedstawiamy wyliczenia brutto i netto. Zobacz, jaką dodatkową emeryturę dostaniesz już wkrótce.

📢 Modne paznokcie na wrzesień 2023 - zdjęcia. Stylizacje, wzory, kolory na przełom lata i jesieni Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na wrzesień 2023. Co jest modne w stylizacjach na przełom lata i jesieni? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Mamy horoskop chiński na wrzesień 2023. To zdaniem horoskopu czeka was w najbliższych dniach W chińskim kalendarzu mamy do czynienia z 12 cyklami, z który każdy trwa jeden rok. To właśnie rok urodzenia decyduje do jakiego znaku jesteśmy przypisani. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach.

📢 Waldemar z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia domu. Mamy fotografie gospodarstwa spod Pakości Waldemar spod Pakości to kolejny gospodarz z Kujawsko-Pomorskiego, który wystąpi w programie "Rolnik szuka żony". Pierwszy odcinek 10. jubileuszowego reality show TVP 1 będziemy mogli zobaczyć już 17 września o godzinie 21.15. Waldemar spod Pakości z pewnością będzie jedną z bardziej barwnych postaci "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie, jak mieszka i żyje kujawsko-pomorski gospodarz. 📢 Dożynki gminne w Koronowie nie tylko na ludową nutę. Tak się bawiliście na Święcie Plonów [zdjęcia] Jedyny wieniec przygotowały gospodynie z Tryszczyna, pierwsza nagroda za bukiet dożynkowy pojechała do Sitowca. Pogoda nie do końca dopisała organizatorom. Nie zawiedli za to goście.

📢 Horoskop na wrzesień 2023 - wszystkie znaki zodiaku. Oto co cię czeka w finansach i miłości Myślisz o zmianie pracy, ale nie wiesz czy to odpowiedni moment? Zastanawiasz się, skąd wziąć dodatkowe pieniądze? Marzysz o wielkiej miłości? Zastanawiasz się, kiedy w końcu spotkasz swoją drugą połówkę? A może to właśnie teraz ugodzi cię strzała Amora? Może to właśnie teraz uśmiechnie się do ciebie los? Z gwiazd można wiele wyczytać, także to, co nas czeka w finansach, zdrowiu czy miłości. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka we wrześniu! Zobacz!

📢 Joanna Krupa - na tych zdjęciach rozpala zmysły. Tak teraz wygląda prowadząca Top Model "Top Model", najpopularniejsze reality show dla młodych, którzy marzą o karierze w modelingu, wystartował z 12. edycją. W zapowiedziach oczy wszystkich zwrócone były na jedną z prowadzących - Joannę Krupę. Gwiazda modowego programu telewizyjnego nie stroni od odważnych stylizacji. Tak teraz wygląda Joanna Krupa. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej. 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów - jakie ma znaczenie? Wyjaśniamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje.

📢 Buty na jesień 2023 - oto modne modele. Takie buty będę najmodniejsze w nadchodzącym sezonie Koniec sierpnia i początek września to odpowiedni czas, aby przygotować swoją garderobę na nadchodzące, chłodniejsze dni. Nie można zapomnieć o modnych butach na jesień. Buty jesienne powinny być wykonane z solidnych materiałów, które zapewnią ciepło i ochronią przed deszczem. Takie są modne buty na jesień 2023 - sprawdź w artykule nasz przegląd.

📢 Adrianna i Michał - tak mieszkają uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Modne sukienki na jesień 2023. Takie wzory, kolory i fasony sukienek będą modne tej jesieni Wśród modnych sukienek na jesień 2023 dominują długości midi oraz maxi. Czas również pożegnać się z dziewczęcymi, kwiatowymi wzorami i pastelami, by zrobić miejsce sukienkom w odcieniach ciepłej czekolady, beżu, cappuccino czy butelkowej zieleni. Takie wzory, kolory i fasony sukienek będą modne tej jesieni. 📢 Znaki zodiaku - tym znakom gwiazdy wróżą duże pieniądze. Uważaj, aby nie przegapić okazji Niby pieniądze szczęścia nie dają ale zdecydowanie lepiej jest je mieć niż nie. Choć wszystkiego za pieniądze nie kupimy to jednak ich posiadania może nam sporo ułatwić. A co gdybyśmy mieli szansę na jakieś ekstra pieniądze? Na co byśmy je wydali? Sprawdzamy którym znakom zodiaku gwiazdy wróżą ekstra pieniądze w najbliższym czasie. Jesteście na liście?

📢 Sylwia Mor - adoptowana córka Agaty Młynarskiej. Tak wygląda teraz na zdjęciach rodzinnych 25 lat temu los połączył Agatę Młynarską i Sylwię Mor, wówczas 11-latkę z domu dziecka nieopodal Suwałk. Dziś Sylwia Mor ma już swoją rodzinę, jednak więź z popularną dziennikarką, która dała je miłość i dom, pozostanie na zawsze. Tak wyglądała Sylwia Mor, gdy mieszkała z Agatą Młynarską. O tym piszemy niżej.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela netto. Mamy prognozowane wyliczenia nowych emerytur - aktualizacja 3 września 2023 Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Zobaczcie prognozowaną tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. 📢 Sanatorium w 2024 roku - za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Trik na zamiokulkasa - wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Wakacje kredytowe - oto nowe zasady! Rząd planuje wydłużyć na 2024 rok Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym mają być dostępne dla "przytłaczającej większości" kredytobiorców. Decyzja zapadnie po wakacjach. Rząd planuje wydłużyć ustawowe wakacje kredytowe jeszcze o 2024 rok. 📢 Maryla Rodowicz - tak wygląda w środku jej domu. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Kurtki modne na jesień 2023. Oto modne i ciepłe kurtki oraz płaszcze przejściowe Gdy temperatury na zewnątrz spadają, zaczynamy rozglądać się za modnymi kurtkami i płaszczami na jesień. W bieżącym sezonie modne będą oversizowe modele, okazałe kołnierze, ale znajdzie się również miejsce dla klasycznych i dopasowanych fasonów. Oto najmodniejsze okrycia wierzchnie na jesień 2023. 📢 Skarby PRL - kryształy, porcelana, ceramika i meble. Na nich w 2023 roku można najwięcej zarobić Stylistyka retro jest teraz na topie. Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie popularne w latach 50-80. skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Teraz jest warta krocie - zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Wkrótce pojedziemy przez region nowymi odcinkami dróg krajowych. Zobacz jak postępują prace! Nawet krótki odcinek asfaltu żywo przypominający PRL-owską siermięgę, może popsuć humor jadącemu nim kierowcy. Na szczęście drogi, w tym w naszym regionie, szybko się modernizują. 📢 Daniel Grzybowski z Grudziądza w "The Voice Of Poland". Pozamiatał! Jurorzy zachwyceni Daniela Grzybowskiego z Grudziądza oglądaliśmy w sobotnim odcinku programu "The Voice Of Poland". Nauczyciel szkoły w Grupie zaśpiewał utwór Queen i zachwycił jury oraz publiczność !

📢 Tak kibice w Bydgoszczy zareagowali na kiepski mecz Zawiszy. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach Druga z rzędu, a pierwsza domowa porażka Zawiszy Bydgoszcz. Cartusia Kartuzy zdecydowanie lepsza na Gdańskiej. Kibice z Bydgoszczy nie kryli swojego rozczarowania. 📢 Tak bawiliście się na dożynkach 2023 w Ciechocinie. Zobacz zdjęcia ze święta plonów W sobotę 2 września mieszkańcy gminy Ciechocin spotkali się na dorocznych dożynkach. Areną dla święta plonów był plac za Urzędem Gminy.

📢 Płatki owsiane - właściwości i wartości odżywcze. Taki wpływ na nasz organizm ma jedzenie owsianki Płatki owsiane - właściwości i wartości odżywcze. Wiele osób na śniadanie wybiera jedzenie owsianki. Ma ona bardzo dużo zalet i warto włączyć ją do diety. Takie skutki dla naszego organizmu ma regularne jedzenie płatków owsianych. 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku - te osoby są najbardziej inteligentne. Takie znaki zodiaku to urodzeni geniusze Inteligencja jest wysoko cenioną cechą. Najbardziej inteligentne znaki zodiaku wyróżniają się bystrością umysłu, wyjątkową umiejętnością rozumowania, to urodzeni geniusze, którzy potrafią świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Wysoko na liście najmądrzejszych znaków zodiaku jest Wodnik, Skorpion i Panna. Który ze znaków zodiaku jest najmądrzejszy? Osoby spod jakich znaków zodiaku charakteryzuje wrodzona inteligencja i bystrość umysłu? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najmądrzejsze znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Czternasta Emerytura 2023 - wyliczenia wrześniowe. ZUS przekazał nam tabelę wypłat netto Przeciętny emeryt otrzyma o około 762 zł brutto wyższą czternastkę niż rok temu. Na pełną kwotę dodatkowego świadczenia mogą liczyć osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. My od ZUS w Bydgoszczy otrzymaliśmy tabelę wyliczeń netto wypłat Czternastej Emerytury 2023 - zobaczcie ją na kolejnych slajdach naszej galerii. Wyliczenia uwzględniają pomniejszenie "czternastki" według zasady złotówka za złotówkę oraz pomniejszenie świadczenia o zaliczkę na podatek dochodowy (12 proc.) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.).

📢 Jajka - z tym warto jeść jajka, aby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do jajek na odchudzanie Jajka same w sobie są wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączone z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawiają, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które w połączeniu z jajkami prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Krzysztof Skiba z Big Cyc z żoną Karoliną - tak mieszkają i żyją na co dzień. Para wzięła ślub Krzysztof Skiba to gwiazda zespołu Big Cyc, który w tym roku świętuje 35-lecie. W sierpniu 2023 po raz drugi wziął ślub. Zobaczcie jak żyje jedna z najpopularniejszych par show-biznesu ostatnich tygodni - Karolina i Krzysztof Skiba. 📢 Odchudzanie 5 kg w miesiąc. Oto najlepsze sposoby na utratę 5 kg w 30 dni zdrowo i bez diety Jak schudnąć 5 kg w miesiąc zdrowo i bez diety i stresu? Drastyczne zmiany w diecie są często źle zbilansowane i trudne do utrzymania. Prawidłowa jest utrata 1 kg tygodniowo, czyli można schudnąć nawet 5 kg w 30 dni. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi tylko o tempo odchudzania, ale o lepsze i trwalsze efekty. Sprawdź teraz, jak schudnąć 5 kg w miesiąc.

📢 Eurojackpot 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Nawet niewielka wygrana cieszy. Oczywiście każdy liczy na główne wygrane jednak i te mniejsze wygrane mogą odmienić życie. Szczególnie w grze Eurojackpot, w której główna wygrana to kilkaset milionów złotych. Żeby wygrać trzeba mieć dużo szczęścia, a czasem trzeba mu pomóc. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w Eurojackpot.

📢 Wrzosy w domu - te kwiaty przynoszą pecha! Dlaczego nie można przynosić wrzosu do domu? Wrzos jako dekoracja w domu jest jedną z najpopularniejszych roślin. Jednak według niektórych wierzeń, wrzosy mogą przynieść nieszczęście, pecha, a nawet śmierć! Wrzosy to bardzo urokliwe rośliny, jednak mają w sobie tajemnice. Dlaczego nie można przynosić wrzosu do domu? Jakie wierzenia są związane z wrzosami? Zebraliśmy najpopularniejsze i najbardziej zaskakujące przesądy związane z wrzosami. Czytaj więcej.

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach dla... chętnych Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Rachunki za prąd we wrześniu 2023 - kalkulator. Tyle zapłacimy według zużycia jeśli przekroczymy limit 3000 kWh Sejm podjął decyzje że już w tym roku skorzystamy z wyższych limitów zamrożenia cen energii elektrycznej. Szacuje się, że przeciętna rodzina dzięki temu limitowi zaoszczędzi nawet 3000 złotych rocznie. Niestety osoby, które nie zmieszczą się w limicie będą musieli płacić wyższe rachunki. Jakie? Sprawdźcie.

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Natalia z serialu Ojciec Mateusz. Oto niezwykła metamorfoza aktorki Kingi Preis Kinga Preis to znana i lubiana polska aktorka teatralna i filmowa. Kinga Preis to wyjątkowa aktorka, bardzo ceniona, wszechstronnie utalentowana. Od lat zachwyca swoimi rolami. Serca widzów skradła jako Natalia, gospodyni księdza na plebanii w serialu "Ojciec Mateusz". Fanów interesuje także życie prywatne Kingi Preis. Aktorka, która 31 sierpnia świętuje swoje urodziny, przez lata przeszła ogromną metamorfozę. Zobacz teraz w naszej galerii, jak zmieniła się Kinga Preis.

📢 Horoskop na weekend 1-3 września 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 1-3 września 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Zmiany dla kierowców od września 2023. Wkrótce nowe przepisy w taryfikatorze Wkrótce kolejne zmiany dla kierowców, które zaczną obowiązywać we wrześniu 2023 roku. W życie wejdą ważne kwestie, dotyczące punktów karnych. Sprawdź, co się zmieni. 📢 Modne paznokcie dla kobiet po 50 roku życia - zdjęcia i wzory. Takie wzory i kolory paznokci odmładzają! Paznokcie po 50 roku życia powinny bazować na wzorach i kolorach, które odmładzają dłonie i odwracają uwagę od niedoskonałości, takich jak drobne zmarszczki, przebarwienia czy żyłki. Na jaki manicure zdecydować się po 50-tce? Oto nasze zestawienie paznokci odmładzających.

📢 Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych - mamy zdjęcia. Impreza także w niedzielę 3 września Wspaniała pogoda towarzyszy XXIII edycji Święta Śliwki w Strzelcach Dolnych. Można zaopatrzyć domową spiżarnię, spróbować lokalnych specjałów i miło spędzić czas.

📢 Tak było na zlocie samochodów amerykańskich i militariów na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia Około 130 amerykańskich samochodów, pasjonaci z całej Polski, a także z zagranicy, ciekawe wystawy militariów – to tylko część atrakcji czekających w sobotę 2 września na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. 📢 Abonament RTV - aktualna lista zwolnionych wrzesień 2023. Te osoby nie muszą płacić Abonament RTV w 2023 roku kosztuje nieco więcej, niż w latach poprzednich. Niektórzy nie muszą jednak martwić się opłatami, bo są zwolnieni z tego obowiązku. Zobacz listę zwolnionych osób z płacenia abonamentu RTV w 2023 roku.

📢 Dariusz Z Sanatorium miłości i Jola z Inowrocławia po ślubie. Wkrótce wyjazd na Kanary Dariusz Kosiec, popularny uczestnik ostatniej edycji programu "Sanatorium miłości" poślubił niedawno pielęgniarkę Jolę z Inowrocławia. Ślub stał się dużym wydarzeniem towarzyskim i rozpisywały się o nim media ogólnopolskie. Małżonkowie obecnie wczasują nad polskim morzem, a niebawem udadzą się w podróż poślubną na Wyspy Kanaryjskie.

📢 Dyniowe paznokcie - wzory, inspiracje. Pumpkin Nails to modny i jesienny manicure Pumpkin nails jest dla tych, którzy jesienią nie lubią nudy. W sezonie jesiennym 2023 paznokcie mogą być inspirowane dyniową pomarańczą, jesiennymi odcieniami - brązem, zielenią, żółtym. Neony odstawiamy na bok. Dyniowe paznokcie lubią też wzory. Choćby na jednej płytce, a zawsze będzie to urozmaicało stylizację. Zobacz wzory, pomysły, inspiracje na modne paznokcie tej jesieni. Pumpkin nails powraca! 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024. Dla chętnych wprowadzone zostaną spore zmiany Spore zmiany w emeryturach czekają niektóre osoby w przyszłym roku. Dyskusja o wieku emerytalnym trwa, ale rząd stanowczo poinformował, że nie podwyższy wieku emerytalnego. Wprowadzi jednak zmiany dla niektórych grup zawodowych i chętnych. Przedstawiciele niektórych zawodów będą mogli przejść na emeryturę szybciej. Chętni pracować za to dłużej, ale zarabiając więcej.

📢 Terenowa Masakra w Bydgoszczy. W wodzie, błocie, przez przeszkody [zdjęcia] Wrześniowa edycja Terenowej Masakry w Bydgoszczy za nami. Zobaczcie, jak z przeszkodami radzili sobie uczestnicy sobotnich zawodów >>> 📢 Zlot MitsuManiaków w Grudziądzu. Swoje auta pokazali na Błoniach Nadwiślańskich. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu, w weekend trwa zlot fanów samochodowej marki Mitsubishi. Ich dumni właściciele swoje pojazdy zaprezentowali na Błoniach Nadwiślańskich. Zobaczyć je można także w Mega Parku.

📢 Zlot Fiata 126 p i Klasyków w Inowrocławiu. Takie auta można podziwiać na Kujawach - zdjęcia W Inowrocławiu trwa zlot maluchów i innych starych aut. Zjechali właściciele starych dwuśladów z całej Polski. Jest co oglądać i co podziwiać. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Posłowie, wiceprezydent i inni. PiS przedstawiło kandydatów do Sejmu i Senatu w okręgach z Toruniem i okolicą Krzysztof Szczucki oraz posłowie Joanna Borowiak i Zbigniew Girzyński otwierają listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim. Znani są też kandydaci tego ugrupowania do Senatu.

📢 Dużo radości! Integracyjny festyn parafii św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W sobotę na festynie bawili się parafianie z centrum Grudziądza. Wesoła impreza odbyła się na terenie kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu. 📢 Śmierć 18-latki na terenie dawnego Zachemu w Bydgoszczy. Młodzi ludzie mieli ze sobą alkohol Z pierwszych ustaleń śledczych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe wynika, iż grupa młodych ludzi, która eksplorowała ruiny na terenie dawnej fabryki dynamitu DAG, w rejonie obecnego Exploseum, miała przy sobie alkohol i środki odurzające. Prokurator zlecił badanie toksykologiczne ofiary wypadku. 📢 Znamy wszystkich kandydatów PiS do Sejmu i Senatu. Jest niespodzianka Od czwartku wiemy, że listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy otworzy Paweł Szrot. W sobotę poznaliśmy nazwiska kolejnych kandydatów partii rządzącej. Niespodzianką jest brak Tomasza Latosa, prezesa okręgowego partii.

📢 Magda Gessler - odważna sesja zdjęciowa. 69-letnia restauratorka zrzuciła ubranie i podzieliła fanów Magda Gessler wystąpiła w nagiej sesji zdjęciowej. Znana restauratorka, która w lipcu świętuje 69. urodziny, ponownie zaskoczyła fanów i wzbudziła wiele emocji. Na odważnych zdjęciach dla magazynu "VIVA!", Magdy Gessler jest półnago a jej ciało osłania jedynie gazeta. Fani są podzieleni, nie brakuje głosów krytyki. Zobacz teraz odważne zdjęcia Magdy Gessler.

📢 Jola Rutowicz - tak obecnie wygląda. 38-letnia gwiazda Big Brothera przeszła dużą metamorfozę Jola Rutowicz to najbardziej kontrowersyjna postać 4. edycji programu "Big Brother". Celebrytka w 2007 roku szokowała widzów swoim zachowaniem i wyglądem. Obecnie, po 15 latach od emisji show, jest nie do poznania. Rutowicz przeszła gruntowną metamorfozę. Zobacz w artykule, jak obecnie wygląda. 📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet nie tylko na wakacje. Pixie Cut, bob i undercut ciągle na topie Istnieje wiele różnych rodzajów fryzur krótkich, które można dostosować do różnych stylów i preferencji. W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się nie tylko latem. 📢 Ewa Błachnio z Kabaretu Limo - tak mieszka i żyje na co dzień. Prywatne zdjęcia gwiazdy kabaretu Ewa Błachnio ogólnopolską rozpoznawalność zdobyła dzięki występom w kabarecie Limo. Obecnie jest samodzielną artystką kabaretową i zajmuje się głównie stand-upem. Chętnie gości również na festiwalach kabaretowych, m.in. Mazurskiej Nocy Kabaretowej czy Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej.

📢 Waldemar spod Pakości w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Przed nami 10. edycja programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Jednym z bohaterów kultowego reality show Telewizji Polskiej jest Waldemar spod Pakości. Za pośrednictwem tego programu szuka kobiety, z którą mógłbym stworzyć piękny związek. Poznajcie go bliżej. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Emerytury wrześniowe 2023 - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 Eurojackpot Lotto - 1.09.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 1.09.2023 roku. 📢 Ślub na jesień 2023 - takie kwiaty wybierz na ślub we wrześniu. Oto jesienne bukiety ślubne i kwiaty do ozdoby sali weselnej Kwiaty to nieodłączny element na ślubie i weselu. Panna młoda ma swój bukiet, często specjalnie dobrane bukieciki mają też druhny i świadkowa. Kwiaty wykorzystuje się również do dekoracji kościoła oraz sali weselnej. Także goście państwa młodych przychodzą często z bukietami kwiatów. Warto wybrać takie kwiaty, które pasują do danego miesiąca czy pory roku, gdy młodzi biorą ślub. Jakie kwiaty pasują na wesele i ślub we wrześniu? Sprawdź.

📢 Archeologiczne odkrycia pod Płowcami. Na takie eksponaty trafiono na II Zlocie Poszukiwaczy Pod koniec sierpnia 2023 roku pasjonaci historii spotkali się w powiecie radziejowskim na II Ogólnopolskim Zlocie Poszukiwaczy pn. „Bitwa pod Płowcami 1331- DWA MIECZE”. Blisko 200 osób szukało tam śladów średniowiecznej potyczki wojsk Łokietka z Krzyżakami. Natrafiono na cenne znaleziska – udało się odnaleźć m. in. groty i strzały z okresu bitwy! 📢 "Marsz pokoju" przeszedł ulicami Grudziądza. Wierni pomaszerowali do Wielkich Lnisk Z modlitwą na ustach, kilkadziesiąt osób przeszło w piątkowe popołudnie z bazyliki w Grudziądzu do kaplicy w Wielkich Lniskach. Modlili się o pokój. 📢 Agata Kurkowska p.o. dyrektora szpitala w Grudziądzu. Ile zarabiała jako szefowa kadr? Agata Kurkowska stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora szpitala w Grudziądzu objęła miesiąc temu. Właśnie opublikowane zostało jej oświadczenie majątkowe.

📢 Z Byszewa do... Byszewa – wzdłuż polodowcowych jezior. Zobacz, jak tam jest pięknie! Wakacje właśnie się kończą, ale nasz „apetyt” na wycieczki po Kujawach i Pomorzu nie. Tym bardziej, że ci z nas, którzy wrócili z dalszych wojaży, szukają propozycji na bliższe wypady, bo i dni coraz krótsze, i pogoda mniej sprzyjająca. 📢 Rolnicy z gminy Kruszwica świętowali tegoroczne dożynki w Racicach. Zobaczcie zdjęcia W Racicach odbyły się tegoroczne Dożynki Gminne dla rolników z Kruszwicy i okolic. Był tradycyjny przemarsz przedstawicieli sołectw z dożynkowymi wieńcami, msza święta dziękczynna, nagrody dla najlepszych gospodarzy i zabawa. 📢 Takich owoców nie powinny jeść psy - mamy listę. One mogą spowodować śmiertelne zatrucie "Czy mogę dać ten owoc swojemu psu?" to pytanie, które często zadajemy sobie w sezonie letnim. To właśnie wtedy dojrzewa większość popularnych gatunków owoców. Niektóre czworonogi je uwielbiają, inne odsuwają się z niesmakiem. Okazuje się, że pewne owoce mogą stanowić dla psów śmiertelne zagrożenie. Oto lista owoców, których nie można podawać psu.

📢 Nowe ulgi podatkowe - na powrót i dla seniorów. To będzie można odliczyć też w 2024 roku Do ulg podatkowych zaliczają się zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ulgi podatkowe najprościej mówiąc pomagają nam zyskać dodatkowe pieniądze. Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? Zobaczcie, co można odliczyć dzięki najnowszym ulgom. 📢 Rasy psów są najlepsze dla seniorów - ranking psów. Te psy to najlepsi towarzysze dla starszych osób Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Wybór czworonożnego przyjaciela to ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. To decyzja, którą podejmujemy na całe psie życie. Musimy też zdawać sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które bardzo dobrze nadadzą się jako towarzysze osób dojrzałych. Przygotowaliśmy dla was listę ras dla seniorów.

📢 Elżbieta Czabator - metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Oprócz udziału w "Rolniku", można ją było zobaczyć także w innych popularnych produkcjach, takich jak "Jaka to melodia", "Pytanie na śniadanie" czy "Familiada". Mimo że wiele czasu minęło od zakończenia "Rolnika", Elżbieta Czabator nadal aktywnie angażuje się w różne projekty medialne. Dlatego też przygotowaliśmy dla was niezwykłą galerię zdjęć. 📢 Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony. Tak mieszkają największe gwiazdy programu TVP Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu.

📢 84. rocznica wybuchu II wojny światowej w Żernikach. Odsłonięto tablice upamiętniające dawnych mieszkańców [zdjęcia] W piątek (01.09.2023) w Żernikach (gmina Janowiec Wielkopolski) odbyły się uroczystości związane z 84. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na budynku szkoły odsłonięto tablice upamiętniające Powstańca Wielkopolskiego Wawrzyńca Speier oraz ks. Bronisława Echausta, który był proboszczem w Żernikach w XIX wieku. 📢 Eurojackpot - 1.09.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Pełnia Niebieskiego Księżyca w sierpniu - tak wpłynie na znaki zodiaku. Tak na nas wpłynie Superksiężyc W czwartek 31 sierpnia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2023 roku. To tak zwana Pełnia Niebieskiego Księżyca. Sierpniowa pełnia księżyca jest wyjątkowa - to tzw. Superksiężyc, czyli pełna księżyca, które występuje wtedy, gdy nasz naturalny satelita jest najbliżej Ziemi. Ta sierpniowa Pełnia Niebieskiego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, samopoczucie i emocje. To idealny moment na zmiany i ważne decyzje. Sprawdź teraz, które znaki zodiaku najsilniej odczują wpływ Pełni Niebieskiego Księżyca sierpniu. Zobacz, co Ci przyniesie Niebieski Księżyc.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Taka emerytury dla seniorów po podwyżce i waloryzacji - wyliczenia Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Obecnie dostępne informacje, publikowane przez różnorodne portale internetowe, sugerują, że nadchodząca waloryzacja emerytur będzie obejmować zarówno składnik procentowy, jak i kwotowy. Wczesne wyliczenia rządowe wskazują na prognozowany poziom inflacji wynoszący około 12 procent. 📢 Adrianna i Michał z programu "Rolnik Szuka Żony" już po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża.

📢 Te aplikacje najszybciej rozładowują telefon. Bateria padnie w kilka godzin Najnowsze smartfony naszpikowane są dodatkami. Aktualnie zdecydowanie częściej korzystamy z Internetu w telefonach niż z dzwonienia czy smsowania. Nowe telefony to nie tylko nowoczesny design ale i szereg funkcji. Dodatkowe funkcje niestety wiążą się z częstym ładowaniem telefonu. A czy wiecie, które aplikacje sprawiają, ze bateria w telefonie pada już po kilku godzinach?

iPolitycznie-Wąsik o wpływie Państw Bałtyckich na politykę Łukaszenki