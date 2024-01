Przegląd prasy (30.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje Kamil Labudda. Youtuber Budda wrzucił 100 tys. zł do puszki na WOŚP przebrany za staruszka [30.01.2024 r.]”?

Prasówka 30.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje Kamil Labudda. Youtuber Budda wrzucił 100 tys. zł do puszki na WOŚP przebrany za staruszka [30.01.2024 r.] Kamil Labudda to słynny polski youtuber znany pod pseudonimem Budda. Na Instagramie ma blisko 2 miliony obserwujących. Znany jest z tego, że dla swoich fanów urządza loterie i konkursy, w których można wygrać samochody i pieniądze. O Kamilu Labuddzie zrobiło się znowu głośno, gdy wrzucił do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aż 100 tysięcy złotych. Kim jest Kamil Budda Labudda? Jak żyje? Czym się zajmuje? Zobaczcie.

📢 Wirus RSV - kolejna fala zachorowań wśród dzieci. Takie są najczęstsze objawy zakażenia wirusem RSV [30.01.2024 r.] W okresie jesienno-zimowym jesteśmy szczególnie narażeni na wiele chorób. Wśród dzieci dominują zakażenia wirusem RSV. W tym momencie mamy do czynienia z kolejną falą zakażeń. Na co zwracać uwagę i jakie są pierwsze objawy?

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn bohaterki programu "Dagmara szuka męża". Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [30.01.2024 r.] Dagmara Kaźmierska w programie "Królowe życia" występowała często w towarzystwie swojego syna Conana Kaźmierskiego. Teraz można ich oglądać razem w show "Dagmara szuka męża". Obecnie, Conan, jak sam siebie nazywa - "Conan Bestia," jest studentem medycyny, a jego życie pełne jest przeróżnych aktywności. Prześledźmy, jak wygląda jego życie prywatne oraz co planuje na przyszłość.

Prasówka 30.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Niektóre z nich są warte kilkaset złotych [30.01.2024 r.] Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Likwidacja abonamentu RTV - od kiedy? Padła konkretna data. Oto nowy pomysł na opłatę [30.01.2024 r.] Czy już wkrótce Abonament RTV zostanie zlikwidowany? Takie są plany. Pojawiają się także nowe propozycje na uiszczanie opłaty. Zobacz, co wkrótce może czekać wszystkich Polaków. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [30.01.2024 r.] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Filip Antonowicz - tak mieszka i żyje na co dzień nowa gwiazda TVP. Jego siostra to znana aktorka, brat to ceniony naukowiec [30.01.2024 r.] Filip Antonowicz w roli prowadzącego "Pytania na Śniadanie" zadebiutował już w sobotę 27 stycznia. Wystąpił w duecie z Katarzyną Dowbor. To dziennikarz Radia Eska, który wychowywał się we Włocławku i Toruniu. O sławę i popularność "konkuruje" z siostrą Anną, aktorką oraz bratem Dominikiem, znanym profesorem z UMK Toruń.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Smolasty. Nowoczesny dom i kolekcja luksusowych samochodów [30.01.2024 r.] Smolasty to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Gwiazdor takich hitów jak "Duże oczy", "Herbata z imbirem" czy "Nim zajdzie słońce" lubi chwalić się swoim luksusowym życiem na Instagramie. Zobaczcie jego dom oraz kolekcję drogich sportowych aut! 📢 Te osoby nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku. Oni nie skorzystają z ulg podatkowych [30.01.2024 r.] Zwrot z podatku to dla wielu podatników dodatkowy roczny przychód. Niestety nie każdy może liczyć na ten przelew z urzędu skarbowego. Jest spora grupa osób, które nie mogą sk0orzystac z ulg podatkowych a co za tym idzie dostać dodatkowych pieniędzy ze skarbówki. Zobaczcie, kto w 2024 roku nie otrzyma zwrotu z podatku.

📢 Anita Lipnicka - tak mieszka artystka. O wystrój zadbał jej mąż Mark Gray [30.01.2024 r.] Anita Lipnicka to polska piosenkarka i modelka. Przed laty wokalistka zespołu Varius Manx. Potem, z sukcesami, rozpoczęła karierę solową. Świetnie sprzedawały się też jej płyty nagrane w duecie z Johnem Porterem. Od 2016 roku jest w zwiazku z Markiem Grayem. Zobaczcie, jak mieszka ta niezwykła para. Mamy zdjęcia!

📢 Tabela netto trzynastych emerytur 2024 - oto stawki. Takie mogą być dodatkowe świadczenia [30.01.2024 r.] Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Te osoby dostaną 13. pensję jeszcze w 2024 roku. Wiemy kto jest na liście do wypłat [30.01.2024 r.] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie pracowników budżetówki. Ta grupa ma te pieniądze gwarantowane, jednak trzynaste pensje wypłacane są nie tylko osobom zatrudnionym w sektorze budżetowym. Zobaczcie, kto jeszcze dostanie trzynastą wypłatę i ile będzie ona wynosić w 2024 roku.

📢 O tej godzinie prąd jest najtańszy. Tak można zaoszczędzić na rachunkach za prąd [30.01.2024 r.] Ceny prądu do końca czerwca są zamrożone. Dzięki temu nasze rachunki są znacznie niższe, bo na poziomie tych z 2022 roku. Aby dodatkowo zminimalizować koszty, warto rozważyć oferty różnych dostawców energii, zwłaszcza taryfy oferujące tańszy prąd w określonych godzinach. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące taryf G11 i G12 oraz korzyści związane z wyborem tych ostatnich. 📢 Tabela zwrotu podatku dla emerytów. Tyle pieniędzy trafi na ich konta - tabela wyliczeń 2024 [30.01.2024 r.] W lutym rusza sezon podatkowy. Wśród osób, które muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym są także seniorzy podbierający świadczenia. Emeryci mogą liczyć nawet na kilkaset złotych zwrotu z podatku. Osoby, które pobierały w 2023 roku 13. i 14. emeryturę otrzymają zwrot z podatku. Zobaczcie, ile trafi na konto seniorów w 2024 roku.

📢 Tak kiedyś wyglądała Elżbieta Jaworowicz. Dziennikarka zasłynęła szczególnym sposobem siedzenia [30.01.2024 r.] Kiedy w telewizji publicznej nie milkną widma kolejnych zmian kadrowych, to są dziennikarze, bez których naprawdę trudno wyobrazić sobie Telewizję Polską. Wśród nich kluczowa jest niewątpliwie postać Elżbiety Jaworowicz, która stała się symbolem polskiego dziennikarstwa interwencyjnego. 📢 Tak wyglądała w młodości Ewa Szykulska znana m.in z "Seksmisji". Podkochiwała się w niej cała Polska [30.01.2024 r.] W Polsce nie brakuje aktorów, którzy, pomimo że możemy czasem nie znać ich imienia czy nie pamiętać nazwiska, to bez problemu jesteśmy w stanie wymienić setki doskonałych ról czy filmów, w których zagrali. Jednym z tego typu przykładów może być Ewa Szykulska.

📢 Tak wygląda siostra Roberta Lewandowskiego - Milena. Jej pasją również jest sport [30.01.2024 r.] Robert Lewandowski to piłkarz, który od lat jest na językach światowych mediów. W rozwoju kariery wspiera go rodzina, między innymi starsza siostra - Milena. 38-latka chętnie towarzyszy bratu na ważnych meczach. Okazuje się, że również uwielbia sport. Oto jak wygląda. Podobna do Roberta?

📢 Joanna Liszowska na prywatnych zdjęciach. Tak żyje na co dzień aktorka serialu "Przyjaciółki". Zobaczcie! [30.01.2024 r.] Joanna Liszowska to polska aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna. Na swoim koncie ma wiele wspaniałych ról. Grała między innymi Patrycję Kochan w serialu "Przyjaciółki" oraz główne role w filmach "Swingersi" i "Pokusa". Dwukrotnie pojawiła się na sesjach zdjęciowych w "Playboyu". Zobaczcie prywatne zdjęcia Joanny Liszowskiej. 📢 Dodatek osłonowy 2024 - ile się dostanie? Mamy tabele wyliczeń dla różnych gospodarstw [30.01.2024 r.] Dodatek osłonowy na rok 2024 powraca, oferując wsparcie Polakom w zmaganiach z ubóstwem energetycznym oraz rosnącymi kosztami związanymi z gazem i żywnością. Wniosek o uzyskanie tego dodatku można składać do końca kwietnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące kto ma prawo do bonusu osłonowego oraz jakie są jego wysokości.

📢 Joanna Kulig - tak mieszka i żyje popularna aktorka. Życie zawodowe i prywatne gwiazdy [30.01.2024 r.] Joanna Kulig to znana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Jest uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno, gdyż znalazła się w prestiżowym gronie Amerykańskiej Akademii Filmowej. Brała udział w wyborze tegorocznych nominowanych do najważniejszych nagród w świecie filmu - Oscarów. Aktorka była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki", odsłoniła pamiątkową tablicę oraz promowała swój film. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Tak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego. Lider "Budki Suflera" ma trzech synów: Piotra, Wojciecha i Krzysztofa Jr [30.01.2024 r.] Krzysztof Cugowski to znany polski muzyk i piosenkarz, lider kultowego zespołu "Budka Suflera". Ma niesamowity, charakterystyczny głos, mocny, chropowaty, a skala głosu sięga dużo wyżej ponad górne C tenora. Jego najbardziej znane utwory to "Cisza jak ta", "Jolka, Jolka pamiętasz", "Sen o Dolinie", "Jest taki samotny dom". Krzysztof Cugowski ma trzech synów: Wojciecha, Piotra i Krzysztofa Juniora. Synowie są bardzo podobni do ojca. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego.

📢 Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka [30.01.2024 r.] Pechowo rozpoczął się rok 2024 dla Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka niespodziewanie została zwolniona z Telewizji Polskiej, choć wiązała ze stacją duże nadzieje. Teraz jednak całą swoją energię skupia na rodzinie. Już niedługo bowiem na świecie pojawi się jej kolejne dziecko. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Wróżka Roma przepowiada, kto będzie miał wnuka. Te znaki zodiaku mogą zostać babciami [30.01.2024 r.] Astrologowie wierzą, że nasza przyszłość zapisana jest w gwiazdach. Wróżka Roma przepowiada, że pod koniec 2024 roku niektórym znakom zodiaku powiększy się rodzina! Które kobiety mogą spodziewać się wymarzonego wnuka? Sprawdź, które kobiety jeszcze w tym roku zostaną babciami! 📢 Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024 r.] Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach nieustannie atakowana jest za to, że korzysta z medycyny estetycznej. W maju obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Mamy zdjęcia!

📢 To oni prowadzili "Koło Fortuny" w latach 90. Wojciech Pijanowski i Magda Masny - tak teraz wyglądają [30.01.2024 r.] Teleturniej "Koło Fortuny" dostarcza Polakom rozrywki już od kilkudziesięciu lat. Program powstał na licencji amerykańskiej. Pierwszym prowadzącym polskiej wersji "Koła Fortuny" był Wojciech Pijanowski, a pierwszą hostessą - Magda Masny. Od tamtego czasu minęło już wiele lat, a w pamięci Polaków wciąż obecne są legendy polskiego "Koła Fortuny". Zobaczcie, jak teraz wyglądają pierwsi prowadzący teleturniej "Koło Fortuny" - Wojciech Pijanowski i Magda Masny.

📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [30.01.2024 r.] Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [30.01.2024 r.] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - mamy wyliczenia [30.01.2024 r.] Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [30.01.2024 r.] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary.

📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS [30.01.2024 r.] Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia.

📢 Takie są najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Oto lista postarzających fryzur [30.01.2024 r.] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Mamy nowe wyliczenia w modelu kroczącym [30.01.2024 r.] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Zmiana w programie "Czyste powietrze". Klienci byli wprowadzani w błąd - na liście pompy ciepła, kotły na drewno i pellet [30.01.2024 r.] W związku z tym, że na rynku pojawiły się pompy ciepła oraz kotły na drewno i pellet, które nie spełniają wymogów programu "Czyste powietrze", od 1 kwietnia 2024 r. dotowane będą tylko sprzęty wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). 📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [30.01.2024 r.] Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza.

📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter [30.01.2024 r.] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [30.01.2024 r.] Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [30.01.2024 r.] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [30.01.2024 r.] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [30.01.2024 r.] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [30.01.2024 r.] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Śmiertelny wypadek w powiecie włocławskim. Nie żyje 19-letni Szymon - zdjęcia Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku wyjaśniają pod nadzorem prokuratora okoliczności tragicznego niedzielnego wypadku drogowego, do którego doszło w gminie Lubień Kujawski. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 19-letni kierowca samochodu marki Mercedes. W poniedziałek doszło także do trzech zdarzeń na autostradzie A1 . Szczegóły. Zobaczcie zdjęcia. 📢 WOŚP 2024 w Świeciu. Zobaczcie, co działo się w świeckiej hali - mamy zdjęcia i wideo Ponad 3,5 tys. osób wzięło udział w niedzielnym 32. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w świeckiej hali. - Będzie rekord! - mówią organizatorzy.

📢 Finał WOŚP 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. W wielu miastach regionu padł rekord! W niedzielę 28 stycznia odbył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję jak co roku zaangażowała się ogromna liczba wolontariuszy. W wielu miastach zebrano rekordowe kwoty, także w Kujawsko-Pomorskiem. Tak wypadły zbiórki w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku czy Inowrocławiu.

📢 Finał WOŚP 2024. Morsowanie pod Świeciem. Zobacz zdjęcia i wideo Nad jeziorem w Czaplach grupa świeckich morsów weszła do wody w środku zimy. - Wszystko w szczytnym celu – mówią. 📢 Finał WOŚP 2024 w Rypinie. Koncert lokalnych artystów i licytacje - zobacz zdjęcia W niedzielne popołudnie 28 stycznia w Rypińskim Domu Kultury został zorganizowany koncert z okazji 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed publicznością z Rypina i powiatu wystąpili lokalni artyści. Zobaczcie zdjęcia!

📢 WOŚP 2024 w Rogowie koło Żnina. Morsowanie, pokazy strażaków i licytacje - mamy zdjęcia i wideo Moc atrakcji przygotował rogowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 32. edycję wydarzenia. Wiele działo się w Gminnym Ośrodku Kultury i nad jeziorem. Niżej relacja z imprezy oraz fotki, w tym z pierwszego, oficjalnego morsowania w tej malowniczo położonej miejscowości. 📢 KH Energa Toruń - Cracovia. Kapitalna reakcja po blamażu. Kibice zadowoleni [zdjęcia] W 38. kolejce Tauron Hokej Ligi KH Energa Toruń podejmował Cracovię. Podopieczni trenera Juhy Nurminema przystępowali do tego meczu po tym jak dwa dni wcześniej doznali pogromu 0:10 w Jastrzębiu. 📢 Najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 WOŚP 2024 w Grudziądz. Zaglądamy do hali na os. Lotnisko, teatru, szkoły na Strzemięcinie. Mamy zdjęcia W Grudziądzu, w wielu miejscach, w niedzielę, 28 stycznia grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zobaczcie co działo się w głównym sztabie WOŚP w Grudziądzu, a także w Centrum Kultury Teatr oraz w Zespole Szkół na osiedlu Strzemięcin.

📢 W Grudziądzu zagrała Motoorkiestra WOŚP 2024. Był pisk opon i ryk silników Już po raz 10. członkowie Automobilklubu Grudziądzkiego zorganizowali motoryzacyjną imprezę towarzyszącą finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 📢 Bieg dla WOŚP 2024 w Grudziądzu. Pół tysiąca osób na starcie - mamy zdjęcia Blisko 500 osób stanęło na starcie "Biegu dla WOŚP w Grudziądzu". W niedzielne przedpołudnie pokonali trasę liczącą około 4,5 kilometra, a wyznaczoną po okolicach Jeziora Rudnickiego Wielkiego.

📢 Studniówka Technikum Elektronicznego nr 7 w Bydgoszczy. Ależ to był bal - mamy zdjęcia Scenki z życia szkoły, polonez i podziękowania dla nauczycieli - w sobotę (27 stycznia) odbyła się studniówka maturzystów z Technikum Elektronicznego nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Zabawę zorganizowano w Hotelu City.

📢 Studniówka 2024 I LO w Grudziądzu. Tak bawili się maturzyści - zobaczcie zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu bawili się w sali Hotelu Rudnik. Ich studniówka została zorganizowana z dużą pompą. Zobacz zdjęcia! 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Takie mogą być dodatkowe emerytury dla seniorów w kwietniu Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy. 📢 Studniówka 2024 ZSN w Janowcu Wielkopolskim. Zatańczyli poloneza na sto dni przed maturą Tegoroczny maturzyści z dwóch klas Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim na studniówce bawili się w sobotę (27.01.2024) w Zielonym Zakątku w Skórkach. 📢 Studniówka Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 2024. Zobacz zdjęcia i wideo Zobaczcie naszą relację ze studniówki Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Młodzież z popularnego Ekonomika bawi się w sobotni wieczór 27 stycznia w Płonnem koło Golubia Dobrzynia.

📢 Tak bawili się na studniówce 2024 uczniowie ZSOiP w Świeciu. Zobaczcie zdjęcia i wideo Maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu bawią się na swoim pierwszym wielkim balu. Studniówkę „białego” zorganizowano 27 stycznia 2024r. w Domu Weselnym w Dworzysku.

📢 Tak bawili się na studniówce uczniowie I LO w Świeciu. Zobaczcie nowe zdjęcia i wideo! Na 100 dni przed maturą bawią się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu. Studniówkę „czerwonego” zorganizowano w piątek, 26 stycznia, w sali Hotelu Vistula w Świeciu. 📢 Pierwszy raz w historii polskich kolei. Pesa popłynie, żeby jeździć w Afryce. Zobaczcie pociąg dla Ghany! Debiut polskiego producenta pociągów w Afryce. Bydgoska firma zbudowała pierwszy spalinowy zespół trakcyjny, który wkrótce dostarczy, drogą morską, do Ghany. Egzotyczny kontrakt!

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej. 📢 Co dzieje się w życiu ludzi, którzy wygrali w totka? Małżeństwo z Kujaw i Pomorza jest na zasiłkach Szwedzcy naukowcy przebadali szczęśliwców, którzy wygrali fortunę w miejscowym Lotto i przyjrzeli się ich losom. Spodziewalibyście się tego po kobietach? 📢 Oto najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź.

📢 Te rośliny warto posiać w styczniu. Będziesz mieć balkon i ogród pełen kwiatów i warzyw - zobacz, co teraz siać Niektóre rośliny - kwiaty, warzywa czy zioła - warto posiać w styczniu. Te rośliny posiane zimą zaowocują i wydadzą plony już podczas pierwszych cieplejszych dni wiosny. Są rośliny, które warto posiać w styczniu, aby wiosna była kolorowa i pełna kwiatów. Co warto siać w styczniu? Zobacz teraz, jakie warzywa i kwiaty posiać w styczniu. Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie kwiaty i warzywa warto wysiać w styczniu. 📢 Takie są najmodniejsze łazienki 2024 - projekty, inspiracje. Mamy zdjęcia znanych projektantów Sprawdziliśmy, jakie są w tym roku trendy na urządzanie łazienki. Modne są wnętrza jasne i przestronne, urządzone z wykorzystaniem materiałów naturalnych, meble i urządzenia powinny być proste i funkcjonalne, a kształty owalne i zaokrąglone. Zobaczcie, jak urządzić łazienkę w nowoczesnym, modnym stylu. Oto najnowsze pomysły i inspiracje od projektantów.

📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia. 📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki?

📢 Abonament RTV 2024 - zasady opłat i lista zwolnionych. Te osoby nie muszą martwić się opłatami Abonament RTV 2024 - zasady opłat i lista zwolnionych. Pamiętajmy, że obowiązek opłat obowiązuje wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Sprawdź, kto jest zwolniony z opłat i jakie będą stawki od stycznia przyszłego roku. 📢 Mamy stawki za abonament RTV - wyliczenia na 2024 rok. Tyle trzeba będzie płacić od nowego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży