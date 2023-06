Przegląd prasy (30.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o takiej grupie krwi przyciągają kleszcze jak magnes. Mając taką grupę krwi musisz uważać”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o takiej grupie krwi przyciągają kleszcze jak magnes. Mając taką grupę krwi musisz uważać Kleszcze przyciągają pewne zapachy, a część naukowców twierdzi, że niektóre kolory. Okazuje się, że duże znaczenie ma również grupa krwi, którą mamy. Osoby o wybranej grupie krwi są szczególnie narażone na ataki tych pajęczaków. Sprawdź w artykule, kto powinien uważać.

📢 Te kwiaty doniczkowe oczyszczają powietrze. Tak działają te kwiaty na nasz organizm Czyste powietrze ma istotny wpływ na nasz organizm i zdrowie. Lepiej nam się oddycha, wzmacnia się układ odpornościowy, mamy lepszą koncentację, a w nocy lepiej śpimy. Pomóc w utrzymaniu czystego powietrza mogą kwiaty doniczkowe. Jakie rośliny doniczkowe wybrać do domu? Oto kilka podpowiedzi. Takie rośliny są naturalnym wspomagaczem oczyszczania powietrza. Zobacz koniecznie!

📢 Tak uratujesz storczyka, gdy zgniły mu korzenie. Dzięki temu trikowi odżyje i znów będzie kwitł Storczyki są bardzo atrakcyjne wizualnie. Stąd też są idealną ozdobą mieszkań i są chętnie kupowane na prezenty z różnych okazji. Storczyki są jednak dość wymagającymi kwiatami, trzeba odpowiednio je pielęgnować, by kwitły obficie, a kwiaty nie odpadały. Niestety, często zdarza się, że ze storczyka odpadają kwiaty. Najczęstszą przyczyną jest przelanie storczyka i gnicie korzeni. Jak uratować takiego zgniłego storczyka, by znów obsypał się kwiatami? Zobacz.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie stylizacje i buty są modne dla kobiet po 40. i 50. Oto wyjątkowe stylizacje dla dojrzałych kobiet Kobieta w każdym wieku chce się czuć dobrze i pięknie wyglądać. Dla pań po 40. i 50. roku życia najlepsze są stylizacje klasyczne, ponadczasowe. Buty i ubrania w takim stylu będą się idealnie komponować. Do tego warto postawić na odpowiednią pielęgnację skóry, delikatny makijaż i modne dodatki. Sprawdź, jakie ubrania i buty są najlepsze dla kobiet po 40. i 50.

📢 Oto tabela wyliczeń rat nowego kredytu od lipca 2023. Te osoby dostaną bezpieczny kredyt 2% Bezpieczny kredyt 2%, który wchodzi w życie 3 lipca 2023 roku to rozwiązanie dla wielu młodych ludzi na zakup własnego mieszkania. W ostatnich latach raty kredytów drastycznie wzrosły, a spała zdolność kredytowa osób zainteresowanych kredytem hipotecznym. Rozwiązaniem na to ma być właśnie bezpieczny kredyt dofinansowany przez rząd. Kto może wziąć taki kredyt i ile będzie wynosić rata? Sprawdzamy.

📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz w lipcu z bankomatu Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków Znamy limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Izabella Łukomska-Pyżalska się rozwodzi! Zobacz jak mieszka i żyje milionerka - mamy zdjęcia Izabella Łukomska-Pyżalska to znana modelka, Dziewczyna Roku „Playboya”, bizneswoman, działaczka piłkarska i osobowość medialna. Jest żoną Jakuba Pyżalskiego, z którym ma sześcioro dzieci. W ostatnich dniach para poinformowała o rozwodzie. Zobacz jak mieszka i żyje milionerka. 📢 Oto horoskop finansowy na lipiec 2023. Kto powinien oszczędzać? Te znaki zodiaku się wzbogacą! Oto miesięczny horoskop finansowy na lipiec 2023. Te znaki zodiaku mogą liczyć na przypływ gotówki! Do kogo uśmiechnie się fortuna, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Jakie będą nasze finanse w lipcu? Horoskop finansowy na lipiec 2023 wyraźnie zwiastuje zmiany u kilku znaków zodiaku. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w finansach. Sprawdź horoskop na lipiec 2023. 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Takie imiona noszą największe kłamczuchy i kłamcy. Te osoby najwięcej kłamią! Każdemu z nas zdarzy się czasem skłamać. Ale niektórzy wierzą, że osoby o konkretnych imionach mają skłonność do mówienia nieprawdy większą, niż inni. Według znaczeń imion, na osoby o takich imionach lepiej uważać, gdyż często kłamią. Sprawdź naszą listę imion - czy jest tu ktoś, kogo znasz? 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur od marca 2024. Takie są prognozy emerytur dla seniorów netto i brutto Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe emerytur. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Oto wyliczenia nowych zwrotów podatku z emerytury. Takie przelewy trafią do seniorów dzięki Trzynastej Emeryturze Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od tego, w jaki sposób są finansowane. Polski Ład to jednak przede wszystkim reforma podatkowa i z tego właśnie powodu część osób otrzyma jeszcze dodatkowe pieniądze w ramach "trzynastki". Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia! 📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak wyglądała Stanisława Celińska na początku kariery. Była niezwykle piękną i filigranową kobietą Stanisława Celińska od dekad zachwyca widzów na scenie teatralnej i przed ekranami telewizorów. Od jej debiutu minęło już blisko 70 lat. Na początku kariery zachwycała nie tylko swoim talentem, ale też nietuzinkową urodą. Zakochał się w niej sam Andrzej Seweryn. Zobacz jak wyglądała w młodości Stanisława Celińska.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Tak wygląda dziś miejsce po okopie Gustlika z serialu Czterej pancerni i pies - mamy zdjęcia Sławomir Szeliga, pasjonat polskich filmów z Inowrocławia, wraz ze swoją rodziną odwiedził kolejne miejsce, w którym kręcony był serial "Czterej pancerni i pies". To słynny okop Gustlika. Miejsce to znajduje się w gminie Nieporęt (województwo mazowieckie), na drodze między Wólką Radzymińską a dworcem kolejowym Dąbkowizna. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym Gustlik - według słów Honoraty - "bił przeważnie wroga".

📢 Tak wygląda dom Michała i Adrianny z programu Rolnik szuka żony - mamy zdjęcia Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Tak wyglądają dziś bliźniaczki z serialu Pełna Chata - mamy zdjęcia. Oto Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen 30 lat później! Pamiętacie serial "Pełna chata"? W Polsce oglądaliśmy go na początku lat 90. XX wieku. W rolę Michelle Tanner, najmłodszej córki głowy rodziny wcieliły się bliźniaczki - Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen. Później okrzyknięto je najbardziej znanymi bliźniaczkami świata. Dziś to już nie małe dziewczynki, ale 37-letnie kobiety. Zobaczcie, jak wyglądają.

📢 Tak wygląda dziś Cyndi Lauper, która właśnie skończyła 70 lat. Zobaczcie zdjęcia Cyndi Lauper to wielka piosenkarka i aktorka, ale również menadżerka wrestlingu oraz aktywistka społeczna. Któż nie zna jej hitów takich jak "True Colors" czy "Time after time". Właśnie skończyła 70 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Cyndi Lauper. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi" - mamy zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których kręcono film Znachor - mamy zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Tak wygląda dziś Kylie Minogue. Właśnie skończyła 55 lat - zobaczcie zdjęcia Kylie Minogue to australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Właśnie skończyła 55 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue.

📢 Oto nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik Szuka Żony. Tak wyglądają jego wnętrza Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Tak wygląda dom Marcina Mellera na Mazurach. Zobaczcie zdjęcia domu dziennikarza Marcin Meller to polski dziennikarz, pisarz i prezenter telewizyjny. W przeszłości był między innymi redaktorem naczelnym miesięcznika "Playboy". Prowadził też takie programy jak "Dzień Dobry TVN" czy "Drugie Śniadanie Mistrzów". Ma piękny dom na Mazurach, a dokładnie w gminie Reszel. Zobaczcie, jak tam pięknie.

📢 Oto 69-letni Dieter Bohlen z Modern Talking. Dziś wygląda lepiej niż 40 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd muzyki Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce.

📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski. 📢 Te liczby dają duże pieniądze w 2023 roku. Takie liczby najczęściej wygrywały w grach Lotto Wygrana w grach liczbowych jest mało prawdopodobna, jednak są ludzie, który udaje się zgarnąć wysoką wygraną i odmienić swoje życie. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na swoje szczęśliwe liczby, inni systemem chybił-trafił, a inni polegają na statystyce. I właśnie ten system sprawdzamy. Jakie liczby padały najczęściej w 2023 roku we wszystkich grach liczbowych totalizatora sportowego.

📢 Wkrótce będzie ślub! Tak mieszkają Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z Rolnik Szuka Żony Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Mieszkają razem. Są już po ślubie cywilnym. Mają dziecko. Wkrótce odbędzie się ślub kościelny i wesele. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają dziś Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Jak mieszka Roxie Węgiel? Zobacz, jak wygląda przytulny dom młodej gwiazdy. Tutaj lubi spędzać wolny czas Roksana Węgiel Roksana Węgiel mieszka z rodzicami w domu za miastem. Polska wokalistka jeszcze nie dorobiła się samodzielnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza w domu pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień topowa polska wokalistka.

📢 Są wstępne ustalenia po wycieku kwasu solnego na byłym terenie bydgoskiego Zachemu. Możliwa "wada konstrukcyjna" zbiorników Trwa wyjaśnianie przyczyn wycieku około 80 tys. litrów kwas solnego ze zbiornika na terenie byłego bydgoskiego Zachemu. Postępowania prowadzą, między innymi WIOŚ, prokuratura, ale i właściciel zbiorników, firma Brenntag Polska. Z wstępnych, na razie ustnych ustaleń właściciela, wynika, że przyczyną mogła być wada konstrukcyjna zbiornika z kwasem. 📢 Rozpoznajesz tę kobietę? Szuka jej bydgoska policja. Jest poszukiwana za kradzież torebki! Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie przywłaszczenia torebki wraz z zawartością w jednym z bydgoskich sklepów. W związku z tym proszą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach. 📢 Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty: - Jest coraz więcej skarg na dyrektorów szkół i nauczycieli Skargi dotyczą na przykład niewłaściwego oceniania ucznia przez nauczyciela. Często przemocy rówieśniczej, tej werbalnej czy fizycznej. Odnotowujemy też coraz więcej przypadków wciągania Kuratorium Oświaty czy samego Kuratora w sprawy rozwodowe rodziców. Tu mamy dużo skarg na dyrektorów szkół, że na przykład - na życzenie jednego z rozwodzących się rodziców - nie wydali dziecka. Albo że przyjęli do danej szkoły ucznia, mimo że jeden z tych rozwodzących się rodziców nie wyraża na to zgody - mówi Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. Takie szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Te osoby będą mogły skorzystać z tych przepisów Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych uchylającą wygasający charakter tego świadczenia. Będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r.

📢 Tak wygląda w środku domu Małgorzaty Sochy - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości popularnej aktorki Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo 📢 Takie emerytury dostają byli wojskowi - stawki. Zobacz kwoty od szeregowego do generała Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi. 📢 Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Tak wzrosły świadczenia rok do roku Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Oto horoskop miłosny i finansowy na wakacje 2023 roku. To wróżą Ci gwiazdy na lato Wakacje to szczególny czas dla wielu z nas uczniowie i studenci mają wolne a i pracujący często w tym okresie planują swoje urlopy. Co nas czeka w czasie wakacji w 2023 roku? Do kogo uśmiechnie się fortuna, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Który znak zodiaku odnajdzie miłość a kogo czeka rozstanie? Sprawdziliśmy horoskop na wakacje 2023. Zobacz co Cię czeka.

📢 Tak wyglądała w młodości Violetta Villas. Miała przepiękny głos i wspaniałe włosy - zobacz zdjęcia Violetta Villas to nazwisko, które każdy rozpoznaje. Piosenkarka była wielką gwiazdą polskiej i zagranicznej branży muzycznej. Miała wspaniały, mocny głos - sopran koloraturowy o rozszerzonej skali oraz słuch absolutny. Śpiewała pieśni estradowe, operowe, występowała w rewiach, filmach, teatrze. Była bardzo znana ze swojej wielkiej miłości do zwierząt. Znakiem rozpoznawczym Violetty Villas były przepiękne, bujne, długie blond włosy. Zobacz, jak Villas wyglądała w młodości. Już wtedy miała swoją charakterystyczną fryzurę. Zobacz zdjęcia wielkiej divy z młodych lat! 📢 Tak 20 lat temu wyglądała Danuta Holecka. Oto jak zmieniła się szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka od 2019 roku pełni funkcję kierownik redakcji "Wiadomości". Dziennikarka swoje życie zawodowe związała z telewizją już w latach 90. Nie każdy pamięta, jak wyglądała na początku kariery. Zobacz w naszym artykule, jak wyglądała Danuta Holecka 20 lat temu. Bardzo się zmieniła?

📢 Podlej tym tuje, a odżyją i wypuszczą nowe gałązki. Ten składnik kosztuje tylko kilka złotych! Tuje to rośliny zimozielone - oznacza to, że są zielone przez cały rok. Dzięki temu tuje to idealne rośliny na żywopłot. Skutecznie, przez cały rok, odgrodzą nas od ciekawskich spojrzeń sąsiadów. Tuje są łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Są piękne i soczyście zielone z zewnątrz, jednak od środka gałązki schną. Dlaczego tak się dzieje? Jaki jest sposób na brązowe i schnące tuje? Oto skuteczny i, co ważne, tani domowy sposób na schnące tuje. Zastosuj ten trik, a twoje tuje będą bujne jak nigdy!

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Sprawdź, jakie są podwyżki rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Magda Gessler w odważnej sesji zdjęciowej. 69-letnia restauratorka zrzuciła ubranie i podzieliła fanów Magda Gessler wystąpiła w nagiej sesji zdjęciowej. Znana restauratorka, która w lipcu świętuje 69. urodziny, ponownie zaskoczyła fanów i wzbudziła wiele emocji. Na odważnych zdjęciach dla magazynu "VIVA!", Magdy Gessler jest półnago a jej ciało osłania jedynie gazeta. Fani są podzieleni, nie brakuje głosów krytyki. Zobacz teraz odważne zdjęcia Magdy Gessler. 📢 Te urządzenia pożerają prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach Teraz gdy szczególnie powinniśmy oszczędzać prąd warto wiedzieć, gdzie go zwyczajnie marnujemy. Bo jak się okazuje wielu z nas dla wygody zwyczajnie marnuje prąd, przez co płaci wyższe rachunki i nie działa ekologicznie. W 2023 roku warto oszczędzać prąd aby płacić niższe stawki. Zobaczcie, gdzie najczęściej marnujemy prąd.

📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy w czerwcu 2023 Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

Małżeństwo z Grudziądza dwa lata temu powinno się zameldować w zakładach karnych. Oboje uciekli za granicę, jednak wrócili do rodzinnego miasta i zostali zatrzymani przez policję. 📢 Czołowy polski inwestor nie stawia się w sądzie w Bydgoszczy. Sprawa wyprowadzenia majątku z Domaru Sąd w Bydgoszczy poprzestanie na odczytaniu wcześniejszych zeznań Romana Karkosika. Biznesmen jest świadkiem w sprawie dotyczącej głośnej upadłości sieci sklepów z urządzeniami RTV/AGD w 2009 roku. W postępowaniu, w którym głównym oskarżonym jest Janusz S., zarzuty dotyczą, m.in. prania pieniędzy.

📢 Horoskop miesięczny na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka mówi o miłości, finansach, zdrowiu Oto horoskop na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Z naszego horoskopu dowiesz się, co cię czeka w miłości, finansach, zdrowiu. W lipcu życie niektórych znaków zodiaku może się mocno zmienić, a u niektórych wręcz wywrócić do góry nogami. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na lipiec. Sprawdź miesięczny horoskop na lipiec 2023. 📢 Oto horoskop miłosny na lipiec 2023. Te znaki połączy namiętność, w tych związkach zaiskrzy Oto miesięczny horoskop miłosny na lipiec 2023. Te znaki zodiaku czeka miłość! Płomienny romans, wyjątkowa randka, znalezienie miłości życia a może burzliwe rozstanie? Które znaki zodiaku czekają zmiany w życiu miłosnym? Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości. Sprawdź horoskop na lipiec 2023.

📢 Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 Tych leków nie wolno ze sobą łączyć - to możesz skończyć się tragedią. Wyjaśniamy niebezpieczne połączenia Mogą być niebezpieczne, zagrażać naszemu życiu, a nawet zdrowiu. Jak alarmują lekarze - istnieje lista leków, których nie należy ze sobą łączyć. Połączenie tych leków może przynieść tragiczne skutki. Substancje zawarte w różnych preparatach mogą wchodzić ze sobą w interakcje, a co za tym idzie nie tylko zakłócać swoje działanie, ale i wywołać niepożądane skutki uboczne dla życia i zdrowia. Oto lista leków, których nie wolno ze sobą łączyć.

📢 Takie urządzenia zużywające najwięcej prądu. Mamy dane - tyle prądu zużywa teraz ładowarka, pralka, czy lodówka Wiele osób stara się oszczędzać prąd, ponieważ wysokość rachunków może naprawdę zaskoczyć. Które urządzenia w naszych domach zużywają teraz najwięcej energii? Warto to wiedzieć, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Co zużywa najwięcej energii w domu? Które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej? Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd. 📢 Takie znaki zodiaku przyciągają pecha. Według Wróżki Romy oni zawsze mają pod górkę Pech czyli najprościej mówiąc niefart, czyli niepomyślny zbieg okoliczności. To przeciwieństwo szczęścia, uśmiechu losu. Niektórzy z nas wręcz przyciągają pecha niczym magnes. Możliwe że winna temu jest gwiazda pod którą się urodziliśmy, mianowicie nasz znak zodiaku. Zauważono, że niektóre znaki mają częściej pecha niż inne. Zobaczcie, które to znaki zodiaku.

📢 To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała To z pewnością tylko przesąd, ale czy warto kusić los? Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy raczej nie chcemy ryzykować utraty gotówki z naszych portfeli. Warto wypróbować czy to działa. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Przygotowaliśmy dla Was przesądy, które przyciągają i odpychają od nas pieniądze.

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur w marcu 2024. Takie są prognozy netto i brutto Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. 📢 Te osoby powinny unikać chleba i bułek. Takie mogą być skutki jedzenia pieczywa Chleb to chyba podstawa wielu diet. Szybkie śniadanie, czy kolacja oparte na pieczywie to proste i szybkie rozwiązanie, a do tego różnorodne. Aktualnie dostępnych jest wiele rodzajów pieczywa i każdy znajdzie odpowiednie dla siebie. Zobaczcie, kto powinien unikać pieczywa a z pewnością je ograniczyć.

📢 Dzięki temu trikowi pelargonie będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone. 📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze na świecie. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze - są urocze! Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Te urządzenia wyłącz z prądu, gdy nie używasz. Wiemy ile zaoszczędzisz na trybie czuwania - dane z czerwca 2023 Czy warto zostawiać urządzenia w trybie czuwania? Ile płacimy za prąd, kiedy zostawiamy sprzęty w tym trybie? W ostatnim czasie dużo mówi się o oszczędzaniu prądu, oczywiście aktualnie wpływ na to mają wysokie ceny energii elektrycznej i zamrożenie cen prądu do zużycia 2 000 kWh. Postanowiliśmy dla was sprawdzić ile można oszczędzić na rachunku za prąd rezygnując z trybu czuwania w urządzeniach.

📢 Anwil Włocławek: jest Mateusz Kostrzewski, nie będzie Ligi Mistrzów i ulubieńca kibiców w Hali Mistrzów Anwil Włocławek nie dostał zaproszenia do Ligi Mistrzów i w kolejnym sezonie będzie bronił trofeum w FIBA Europe Cup. Nowy koszykarzem w zespole Przemysława Frasunkiewicz został Mateusz Kostrzewski. 📢 To warto pić z rana, żeby schudnąć. Oto najlepsze napoje na odchudzanie Co warto pić rano, żeby schudnąć? Jeśli chcesz zrzucić zbędne kilogramy lub utrzymać zdrową wagę, zacznij dzień od wypicia szklanki napoju, który wspomoże odchudzanie. Okazuje się, że rozpoczęcie dnia od odpowiedniego, zdrowego napoju może przyspieszyć odchudzanie. Co pić rano, żeby schudnąć? Oto napoje, które działają najlepiej po przebudzeniu. Sprawdź teraz w naszej galerii. 📢 Tyle będą wynosić raty kredytów w lipcu 2023 roku. Tyle będziemy musieli zapłacić - wyliczenia Kredyt hipoteczny to dla wielu jedyna szansa na własne mieszkanie czy dom. Kredyt na 30 lat tez ogromny koszt i konieczność oddanie ponad dwukrotności pożyczonej kwoty. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Ile będzie wynosić rata tradycyjnego kredytu hipotecznego w wakacje 2023 roku?

📢 Oto produkty spożywcze, których musisz unikać gdy masz kłopoty z pamięcią. One są szkodliwe dla mózgu Naszą pamięć ćwiczymy przez całe życie. Na każdym etapie zapamiętujemy różne rzeczy. Jednak to, że umieliśmy się nauczyć wiersza w podstawówce i nadal go pamiętamy nie znaczy, że nasza pamięć działa bez zarzutów. Ile razy zapomnieliście czy zamknęliście drzwi, albo telefonu z domu? Pamięć warto ćwiczyć zawsze, od zapamiętywania prostych rzeczy po te bardziej wymagające. Zobacz, jakich produktów unikać, aby pomóc naszemu mózgowi.

📢 Dodaj tę przyprawę do doniczki storczyka. Zastosuj ten trik, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów.

📢 Takie są skutki drzemki w ciągu dnia. Wiemy czemu warto znaleźć na nią czas Drzemka w ciągu dnia to zaledwie 20 minutowy sen pozwalający na regeneracje. I będziecie zaskoczeni co może zdziałać taka chwila z zamkniętymi oczami. Nasz organizm informuje nas, że potrzebuje regeneracje. Bóle głowy, ziewanie, zmęczenie to właśnie te sygnały mówią nam o tym, ze potrzebujemy drzemki. Zobaczcie jakie są skutki takiej kilkunastominutowej drzemki z ciągu dnia. 📢 Tak 20 lat temu wyglądała Dorota Wellman. Możecie być zaskoczeni - prezenterka była blondynką Dorota Wellman to słynna prezenterka związana ze stacją TVN. Od lat w duecie z Marcinem Prokopem prowadzi program "Dzień dobry TVN". Karierę dziennikarską rozpoczęła już w latach 80. w Radiu "Solidarność". W kolejnych latach była związana między innymi z Radiem Eska oraz Radiem Zet. Niewiele osób pamięta jak wtedy wyglądała. Oto zdjęcia Doroty Wellman sprzed 20 lat!

📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start.

📢 Dworzec PKP we Włocławku prawie gotowy. Zwiedził go minister Adamczyk - mamy zdjęcia Nowy dworzec PKP we Włocławku otrzymał już stosowne pozwoleniem na użytkowanie. Obiekt w środę zwiedzał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najlepsze romantyczne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu możesz się umówić na randkę [lista] W województwie kujawsko-pomorskim nie brakuje urokliwych krajobrazów i ciekawych obiektów, do których można zabrać drugą połówkę. Szukasz najlepszych miejscówek na Kujawach i Pomorzu, by wybrać się tam ze swoją ukochaną osobą? A może chcesz wykonać ciekawą sesję fotograficzną i pochwalić się oryginalnymi fotkami wśród znajomych? Podpowiadamy, gdzie najlepiej się wybrać. Oto top lista - najpiękniejsze miejsca w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem internautów.

📢 Gala 30. "urodzin" Centrum Pomocy Dziecku w teatrze Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Na urodzinowe przedstawienie i koncert, z okazji 30-lecia Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, podopieczni i wychowankowie tej placówki zaprosili swoich przyjaciół. Uroczystość z występami odbyła się w Centrum Kultury Teatr. W placówce bezpieczną przystań ma obecnie ponad setka dzieci.

📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje w 2023 roku. Konieczne jest złożenie oświadczenia Pieniądze na wakacje dostają pracownicy w ramach dodatku wczasy pod gruszą. To pieniądze przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego wysokość uzależniona jest od naszych dochodów, ale także dochodów innych członków naszej rodziny. Sprawdzamy, ile pieniędzy dostają pracownicy w 2023 roku. 📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z Falubazem. Mamy zdjęcia z trybun Abramczyk Polonia długo stawiała opór liderowi z Zielonej Góry, ale ostatecznie musiała uznać wyższość lidera rozgrywek. Kibice obejrzeli ciekawy i zacięty mecz. Zobaczcie, co działo się na trybunach >>> 📢 Oto złe imiona dla teściowych. Zobacz znaczenie imion - z tymi teściowymi możesz się nie dogadać [LISTA IMION] Masz teściową lub niedługo będziesz mieć? Zastanawiasz się, czy będziesz się w stanie z nią dogadać? Prezentujemy listę 10 imion żeńskich, do których przypisuje się konfliktowość, wścibskość i silny charakter. Należy jednak pamiętać, że to jedynie przykłady, a każda osoba jest unikalna i nie można jej ograniczać jedynie do imienia. Warto podejść do każdej relacji z otwartym umysłem i szukać kompromisów, niezależnie od imienia teściowej.

📢 Arbuzy, truskawki, a może ananasy? Modne paznokcie na lato w motywem owoców. Zobacz, jak krok po kroku wykonać owocowe wzorki Lato to słońce, plaża i soczyste owoce, które każdy lubi jeść. Stwórz sobie oryginalny manicure z motywem twoich ulubionych i zdrowych przekąsek, czyli truskawek, ananasów, arbuzów i innych owoców. Podczas tegorocznych wakacji modne będą fruit nails. Możesz je wykonać samodzielnie w domu.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze. Niektórzy dostaną kolejne przelewy na konta W 2023 roku zaliczka podatkowa nie zostanie pobrana tylko wtedy, kiedy emerytura brutto razem z "trzynastką" brutto nie przekroczą 2,5 tys. zł, bo tyle wynosi kwota wolna od podatku. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia!

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Takie są teraz najmodniejsze łazienki. Mamy projekty znanego architekta z HGTV Łazienka to miejsce bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie domu. To w łazienkach spędzamy sporo czasu, dbając o swój wygląd, ale także i ducha. Bo chyba ciężko wyobrazić sobie coś bardziej relaksacyjnego niż kąpiel. A jak sprawić aby w naszych łazienkach było przyjemnie? O tym wie najlepiej architekt znany z programów HGTV. Zebraliśmy dla Was projekty modnych łazienek od Krzysztofa Mirucia.

📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS.

📢 Do tych osób uśmiechnie się los w wakacje. Mamy horoskop cygański na lato 2023 Horoskop cygański to kolejna przepowiednia dotycząca naszej przyszłości, tym razem stworzona przez Romów, którzy znani są ze swoich umiejętności wróżbiarskich. Najpopularniejszym z horoskopów cygańskich jest ten oparty na tradycyjnej talii kart, warto jednak wiedzieć, ze to nie jedyny horoskop cygański. My teraz sprawdzimy co mamy zapisane właśnie w kartach tradycyjnych.

📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Nowicki. Eleganckie mieszkanie w Warszawie i apartament w Albanii Łukasz Nowicki to słynny prezenter telewizyjny związany ze stacją TVP 2. Gwiazdor takich programów jak "Postaw na milion" czy "Pytanie na śniadanie" może pochwalić się przestronnym i luksusowym mieszkaniem w Warszawie, a także apartamentem w Albanii! Zobacz, jak urządził wnętrza. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Nowicki! 📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Tak wyglądają członkowie zespołu Ich Troje po 25 latach. Zobaczcie nowe i historyczne zdjęcia Ich utwory znała cała Polska. Grupa "Ich Troje" powstała w 1996 roku i do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością wśród fanów. Żeński skład zespołu wielokrotnie się zmieniał, jednak trzon od początku tworzą jego założyciele - Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa. Zobaczcie w naszej galerii, jak na przestrzeni lat zmienili się byli i obecni członkowie zespołu "Ich Troje".

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Michała Wiśniewskiego. Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi [zdjęcia] Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski.

📢 Ogólnopolski zjazd Bożen i Bożenn w Bożenkowie przyciągnął także zagranicznych gości Panie przebrały się w tym roku za czarne koty. Dlaczego? Bo to już trzynasta edycja imprezy. Kojarzy się z pechem, stąd czarny kot. Ale pechowo w weekend w podbydgoskim Bożenkowie wcale nie było.

