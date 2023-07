Przegląd prasy 30.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak dziś wygląda Chuck Norris. Ma już 83 lata i ciągle jest w dobrej formie - zobaczcie zdjęcia! [30.07.2023]”?

Prasówka 30.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak dziś wygląda Chuck Norris. Ma już 83 lata i ciągle jest w dobrej formie - zobaczcie zdjęcia! [30.07.2023] Chuck Norris to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie. Grał główne role w filmach akcji. Wspomnijmy tu choćby tylko o takich hitach jak "Samotny wilk McQuade", "Zaginiony w akcji" czy "Strażnik Teksasu". W tym roku skończył 83 lata. Mimo słusznego już wieku ciągle jest w dobrej formie. - Może i mam 83 lata, ale wciąż czuję się na 38 - napisał na Facebooku. Zobaczcie, jak dziś wygląda Chuck Norris.

📢 Adrianna i Michał z Rolnik Szuka Żony już po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób [30.07.2023] Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża.

📢 Oto nowa łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Mamy zdjęcia wnętrz ich domu [30.07.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka.

Prasówka 30.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu [30.07.2023] Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Skutki nawałnicy w regionie. Tragedia pod Świeciem, nie żyje jedna osoba Do tragicznego zdarzenia doszło w czasie nawałnicy, która przeszła nad naszym regionem w sobotę 29 lipca 2023 roku. Jak informuje Powiatowa Straż Pożarna w Świeciu zginęła jedna osoba a kilka zostało rannych. 📢 Te znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu 2023 roku. Mamy horoskop finansowy [30.07.2023] Które znaki zodiaku czeka dobry miesiąc? Kto znajdzie nową pracę, kto będzie miał szczęście do gier liczbowych a na kogo czeka spadek? Niektóre znaki będą miały trudniejszy czas w kwestiach finansowych i będą musiały sięgnąć po oszczędności. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach. 📢 Osoby o tych imionach dosłownie przyciągają szczęście. Im udaje się wszystko czego się dotkną [30.07.2023] Czy nasze imiona mogą mieć wpływ na nasze życie? Każdemu z imion od dawna przypisane jest znaczenie i szereg cech charakteru. Choć trudno jest nam uwierzyć, ze mając inne imię zachowywalibyśmy się inaczej, to wiele osób wierzy w moc imion. Według księgi znaczenia imion niektóre imiona wręcz przyciągają szczęście. jakie to imiona? Przekonajcie się.

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [30.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [30.07.2023] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Te znaki zodiaku czeka szczęście w miłości i finansach. Mamy horoskop na sierpień 2023 [30.07.2023] Które znaki zodiaku spotkają miłość w sierpniu? Czy Strzelec będzie miał problemy finansowe? Do kogo uśmiechnie się fortuna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w horoskopie na sierpień 2023. Sprawdzamy, co wróża gwiazdy wszystkim znakom zodiaku na drugą połowę wakacji. Koniecznie zobacz. 📢 Manicure z ombre. Oto 10 inspiracji na modne paznokcie ombre na lato 2023 - to się nosi tego lata [30.07.2023] Bądź piękna latem - postaw na najmodniejsze w tym sezonie trendy w manicure: ombre. To metoda polegająca na takim malowaniu paznokci, że kolory przechodzą jeden w drugi, przenikają się. Manicure ombre z powodzeniem zrobisz sama w domu - to naprawdę nic skomplikowanego. Zobacz 10 najmodniejszych inspiracji na manicure w stylu ombre.

📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [30.07.2023] Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki. 📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [30.07.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [30.07.2023] Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Tak zmienią się raty kredytu w sierpniu 2023 roku. Tyle będziemy płacić za kredyty hipoteczne [30.07.2023] Rata kredytu hipotecznego jest uzależniona od wielu czynników. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Od lipca wiele osób może starać się o bezpieczny kredyt 2%, niestety nie każdemu uda się dostać kredyt z dopłata od państwa. Ile wynoszą raty kredytów tradycyjnych na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku?

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem [30.07.2023] Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [30.07.2023] Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Takie są teraz skutki jedzenia ziemniaków. Kto i dlaczego nie powinien jeść ziemniaków? [30.07.2023] Ziemniaki to idealny dodatek do obiadu. Są sycące, doskonale pasują do mięsa i ryb. Ziemniaki zawierają błonnik, który pomaga zachować sytość i daje uczucie satysfakcji po posiłku. Powinniśmy je często włączać do diety, mają wiele pozytywnych właściwości. Jednak spożywanie tych warzyw w nadmiarze może prowadzić do nieprzyjemnych skutków ubocznych.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu. Oni jeszcze w wakacje wzbogacą się i spotkają miłość [30.07.2023] Według astrologów, aktualny układ gwiazd i planet na niebie ma duży wpływ na nasze powodzenie w sprawach miłosnych i finansowych. Niektóre znaki zodiaku jeszcze w te wakacje mogą liczyć na zastrzyk gotówki i nowe uczucie, inne z kolei muszą jeszcze poczekać, aż karta się odwróci. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu!

📢 Katarzyna Cichopek pozuje w kuszących strojach kąpielowych. Na wakacje wybrała się z Maciejem Kurzajewskim [30.07.2023] Mijają miesiące, a uczucie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie przemija. Ostatnio para ponownie wybrała się na wakacje i pochwaliła zdjęciami ze wspólnego nurkowania. Uwagę fanów znacznie bardziej przyciągnęły jednak fotografie, na których prezenterka pozuje ubrana w kuszący strój kąpielowy z głębokim dekoltem. Zobacz, jak wypoczywają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny [30.07.2023] Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Mamy horoskop na weekend 28-30 lipca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [30.07.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 28-30 lipca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Pary o takich znakach zodiaku są najbardziej narażone na kryzys. Te pary ciągle się kłócą [30.07.2023] Nasz znak zodiaku może podpowiedzieć nam, z kim stworzymy udany związek, a jakie relacje, pomimo szczerych starań są z góry skazane na porażkę. Pary o pewnych znakach zodiaku ciągle się kłócą, a ich uczucie najpewniej nie przetrwa próby czasu. Sprawdź w artykule, jakie znaki zodiaku są narażone na kryzys.

📢 Takie zioła obniżają cukier. Oto skuteczne zioła na obniżenie poziomu cukru we krwi [30.07.2023] Wzrasta liczba osób, które zmagają się ze stanem przedcukrzycowym, insulinoopornością i wreszcie - cukrzycą typu 2. Przyczyny mogą być zarówno genetyczne, jak i wynikać z braku ruchu i złej diety, czego konsekwencją jest otyłość. Przy zbyt wysokim poziomie cukru we krwi, wspomagająco warto wzbogacić dietę o różnego rodzaju zioła, które wspierają pracę trzustki. Oto najskuteczniejsze zioła na cukier. 📢 Oto skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy wypijemy kawę na pusty żołądek [30.07.2023] Oto skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Rozpoczynacie dzień od filiżanki małej czarnej? Pewnie wielu z was zastanawiało się, jakie to ma skutki dla organizmu. Czy można pić kawę na czczo? Zobacz, co się z nami dzieje, gdy pijemy kawę na pusty żołądek.

📢 Takie mogą być stawki emerytur w 2024 roku. Waloryzacja emerytur - szykują się kolejne wielkie podwyżki dla seniorów [30.07.2023] Takie mogą być stawki emerytur w 2024 roku. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej 17 lipca 2023 w wykazie prac legislacyjnych rządu. 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [30.07.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Mężczyźni o takich imionach są najbardziej toksyczni. Od takich facetów lepiej uciekaj [30.07.2023] Ezoterycy wierzą, że charakter mężczyzny można sprawdzić na podstawie jego imienia. Faceci noszący pewne imiona mają większe skłonności do zdrady, manipulacji i kłamstwa. Sprawdź, od jakich mężczyzn lepiej trzymać się z daleka. 📢 Alert w polskich sklepach - Biedronce, Lidlu i innych. Te produkty zostały wycofane przez GIS. Mamy ostrzeżenia! [30.07.2023] Alert w polskich sklepach - Biedronce, Lidlu i innych. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Tak wyglądał ślub Kasi Cichopek, czyli Kingi i Piotrka w serialu "M jak miłość". Mamy archiwalne zdjęcia [30.07.2023] Kasia Cichopek od 23 lat gra Kingę Zduńską w serialu "M jak miłość". Widzowie śledzili jej poczynania, dorastanie i wielką zmianę, jaką przeszła - z nieśmiałej koleżanki serialowego Piotrka do jednej z pierwszoplanowych bohaterek "M jak miłość". Ważnym wydarzeniem w życiu granej przez Kasię Cichopek Kingi był ślub kościelny z Piotrkiem Zduńskim (w tej roli Marcin Mroczek). Zobaczcie dawne zdjęcia Katarzyny Cichopek - tak kiedyś wyglądała! 📢 Tak było na weselu Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" pod Inowrocławiem. Niesamowite wejście i piękne stoły! [30.07.2023] Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Wczoraj prezentowaliśmy już zdjęcia z pięknej ceremonii ślubnej, a dziś prezentujemy zdjęcia z początku wesela, które odbyły się w Sikorowie niedaleko Inowrocławia.

📢 Tak było na pikniku rodzinnym 800+ w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia z imprezy Golub-Dobrzyń znalazł się na mapie pikników rodzinnych promujących program 800+. W sobotę 29 lipca na zamku czekało sporo atrakcji dla najmłodszych.

📢 Od kiedy i dla kogo 800 plus? Mamy najważniejsze informacje o nowym świadczeniu na dzieci Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. "To program, który praktycznie wyeliminował ubóstwo" - przekonywał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Tyle będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitu w 2023 i 2024 roku. Takie rachunki dostaniemy Jeśli oszczędzamy prąd, nasze rachunki w 2023 roku są na tym samym poziomie co te z 2022 roku. To dzięki zamrożeniu cen prądu do limitu określonego w ustawie. Jeśli jednak przekroczymy limity nasze rachunki drastycznie wzrosną. O tym ile będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitów przeczytacie w naszym artykule.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Tak mieszka Dariusz Kosiec z „Sanatorium miłości 5”. Kuracjusz pokazał nam, jak urządził się w z Lillestrøm. Co za widoki! Dariusz ze Szczecina, który na co dzień mieszka w norweskim Lillestrøm był jednym z uczestników 5. edycji „Sanatorium miłości”. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie. Trzeba przyznać, że Dariusz mieszka w przepięknym miejscu, a widok z jego okna zapiera dech w piersiach!

📢 Koncert harfisty i seans filmowy w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Spotkanie "Leśne kino z DKF-em" odbyło się w piątkowy wieczór, w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. 📢 Mamy horoskop dla zakochanych na drugą część 2023 roku. Oni mogą stworzyć idealne pary Zadajemy wiele pytań i szukamy długo, by znaleźć tę wyjątkową osobę w naszym życiu - czy to przyjaciela, czy miłość, czy bratnią duszę. Aby uzyskać odpowiedzi, można zwrócić się do gwiazd. Każdemu przyda się od czasu do czasu mała pomoc w dziedzinie uczuć, więc dlaczego nie sprawdzić, co mówią gwiazdy? Przecież mówi się, że miłość jest zapisana w gwiazdach. Które znaki zodiaku do siebie pasują? Sprawdźcie.

📢 Takie są skutki picia wody z ogórków kiszonych. Zobacz i już nigdy jej nie wylejesz Chyba każdy z nas zna ogórki kiszone. Są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Pozytywnie wpływają na mikroflorę jelitową, a więc i na układ odpornościowy i nastrój. Sprawdziliśmy jakie właściwości ma woda z ogórków i dlaczego warto ją pić.

📢 Ten produkt Biedronka wycofuje teraz ze sprzedaży w całej Polsce! "Stwierdzono przekroczenie norm" - ostrzega GIS Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie o wycofaniu z obrotu w całej Polsce popularnego produktu sprzedawanego w sklepach sieci Biedronka. Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci - czytamy w nowym komunikacie GIS. "Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych" - ostrzega GIS. Czytaj więcej!

📢 Tak teraz wygląda Natalia Oreiro. Serial "Zbuntowany Anioł" wraca do polskiej telewizji! Natalia Oreiro, czyli Milagros z kultowej telenoweli "Zbuntowany Anioł" świętowała 45. urodziny! Ponad 20 lat temu jeden z najpopularniejszych argentyńskich seriali gromadził przed telewizorami tłumy starszych i młodszych widzów. Codziennie o tej samej godzinie w setkach polskich domów rozbrzmiewał hit "Cambio dolor". Natalia Oreiro i Facundo Arana podbili serca polskiej widowni. Tak aktorka zmieniała się przez lata - zobacz, jak teraz wygląda Natalia Oreiro.

📢 Takie znaki zodiaku kradną pomysły innym i przedstawiają jako własne! Na te znaki lepiej uważać Według astrologów znak zodiaku może wiele powiedzieć o naszych skłonnościach i charakterze. W gwiazdach zapisana jest nie tylko przyszłość ale także pewne cechy charakteru. Każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Okazuje się, że niektóre znaki zodiaku mogą częściej niż inne powielać czyjeś pomysły i twierdzić, że są ich własnymi. Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać znaki zodiaku, które najczęściej podkradają pomysły innym. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Na tym polega oszustwo "na gołębia" czy "na ptasią kupę". Takie są teraz ulubione metody złodziei Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Złodzieje sięgają po nowe metody oszustw, ale często też wracają do starych sztuczek, by okraść z pieniędzy czy telefonu. Stosują kilka prostych metod, na które łatwo się nabrać. Jedną z nich jest oszustwo "na ptasią kupę" zwana też metodą "na gołębia". Warto znać sztuczki złodziei, zwłaszcza że w ostatnich latach liczba kradzieży i oszustw stale wzrasta. Czytaj więcej.

📢 Tak mieszka i żyje Dawid Kubacki. Przytulne wnętrza, duży ogród i piękny widok na góry [zdjęcia] Dawid Kubacki to jeden z czołowych skoczków narciarskich świata. Prywatnie - oddany mąż Marty i ojciec dwóch uroczych dziewczynek. Zobaczcie, jak żyje i mieszka na Podhalu. 📢 Tyle pieniędzy można zarobić, jako żołnierz WOT. Mamy stawki według stopnia Takie wypłaty mają żołnierze WOT. Rząd zapowiedział podwyżki uposażeń wojskowych od marca 2023. Na lepsze pieniądze mogą też liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie są stawki? Oto wyliczenia najnowszych uposażeń. 📢 Te rasy psów żyją najdłużej. Takie psiaki żyją obecnie nawet kilkanaście lat Pies w domu sprawi, że nie tylko zapewnimy sobie więcej ruchu, ale i zdecydowanie zapobiegniemy depresji. Niestety psy żyją dość krótko. Przy wyborze psa najczęściej wybieramy szczeniaka, żeby był z nami jak najdłużej. Możemy kierować się statystycznym wiekiem przeżycia danej rasy. Zobaczcie, które psy żyją najdłużej.

📢 Tyle pieniędzy będzie można dostać przy rozliczeniu podatku za 2023 rok. Te ulgi warto będzie odliczyć Rozliczenie podatków odbywa się między lutym a kwietniem każdego roku. Jednak do rozliczenia podatków warto się przygotować już wcześniej. Sprawdzamy co będzie można odliczyć i ile pieniędzy będziemy mogli zyskać. Dlatego przygotowaliśmy dla Was zestawienie ulg podatkowych jakie będą dostępne w 2024 roku. 📢 Mamy tabelę wyliczeń emerytur w sierpniu 2023. Takie pieniądze już wkrótce trafią do seniorów Mamy tabelę wyliczeń emerytur w sierpniu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Oto dawne zdjęcia Koroniewskiej z planu "M jak miłość". Tym zajmuje się słynna Małgosia Joanna Koroniewska przez ponad dekadę grała Małgosię, córkę Lucjana i Barbary, w serialu "M jak miłość". Po jej odejściu z obsady fani nie kryli rozczarowania. Twórcy hitu TVP wielokrotnie namawiali aktorkę do powrotu, ta jednak konsekwentnie odmawiała. Czy coś się w tej kwestii zmieniło? Wielu ucieszyłoby się, gdyby Małgosia znów pojawiła się w odcinkach. Zobaczcie dawne zdjęcia Joanny Koroniewskiej z planu!

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. 📢 Takie są zodiakalne Raki. Wyjaśniamy znaczenie znaków zodiaku - raki są wyjątkowo wrażliwie Każdy znak zodiaku ma przypisane cechy charakteru. Jedne są bardziej namiętne, inne zimne, jedne są życzliwe, inne konkretne. Tym razem sprawdziliśmy jakie są zodiakalne Raki. Zobaczcie z kim się dogadają, a kto powinien na nie uważać.

📢 Takie sny zwiastują nieszczęście. Wyjaśniamy - jeśli śniły ci się te rzeczy, musisz uważać Są sny, które niosą za sobą strach i przerażenie. Zwiastują często złe wydarzenia. Jest też kilka snów, które z pozoru wydają się nieszkodliwe, a także mogą zapowiadać nadchodzące nieszczęścia. Sprawdź które sny powinni wzbudzić w nas czujność i ostrzec przed wydarzeniami, mogącymi nam zaszkodzić.

📢 Maciej Hoppe, były dyrektor szpitala w Grudziądzu: - Nie mogę pozwolić, aby moja reputacja była szargana. Są granice Bardzo zżyłem się ze szpitalem i chętnie bym pracę kontynuował, bo przecież miałem tam jeszcze coś do zrobienia - w rozmowie z "Gazetą Pomorską" mówi Maciej Hoppe, były już dyrektor szpitala w Grudziądzu. 📢 Baseny, strefy SPA, parki wodne i termy na Kujawach i Pomorzu. Mamy godziny otwarcia i cennik 2023 Kujawsko-pomorskie baseny ze strefami SPA, parki wodne i termy cieszą się ogromną popularnością bez względu na porę roku. To idealne miejsce na rekreację i odpoczynek. Idealne m.in. na krótki wypad weekendowy, a nawet w tygodniu!

📢 Gadżety z PRL-u, które były w każdej kuchni. Zobacz, czym się posługiwały gospodynie domowe w latach 80. W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Tych leków nie należy brać po godzinie 18. Takich leków lepiej nie brać przed snem - specjaliści ostrzegają Lekarze ostrzegają, aby niektórych witamin nie brać na noc. Okazuje się, że pora przyjmowania leków ma znaczenie. Efektem niewłaściwego przyjmowania leków mogą być problemy ze snem oraz podrażnienia żołądka. Specjaliści wymieniają leki i suplementy, których nie należy przyjmować po godzinie 18. Czytaj więcej. 📢 Tak zadbasz o lawendę. Wykonaj te zabiegi, a lawenda będzie bujnie kwitnąć aż do jesieni Lawenda to popularna roślina. Ma piękne, fioletowe kwiaty i obłędnie pachnie. Jest wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym, w gastronomii, w ziołolecznictwie. Ponadto zapach lawendy odstrasza komary i meszki, więc warto mieć lawendę w ogródku lub na balkonie. Sprawdź, jakie warunki lubi lawenda i jak prawidłowo ją pielęgnować, by bujnie kwitła i była wspaniałą ozdobą twojego ogrodu aż do jesieni.

📢 Emerytura 2024. Taka ma być waloryzacja emerytur - rząd zdradził tabelę wyliczeń brutto i netto Emerytura 2024: tyle wyniesie waloryzacja! Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji na przyszły rok wyniesie 12,3 proc. Jest to szacowana wartość rządu, która może jeszcze ulec zmianie. Niemniej jednak, nawet jeśli tak się stanie, to waloryzacja będzie nieznacznie niższa niż w obecnym roku. W marcu seniorzy otrzymali podwyżkę wynoszącą 14,8 proc.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 W Wiśle koło Nieszawy złowił suma giganta. Wędkarska zdobycz Wojciech Czerwińskiego Wojciech Czerwiński w Nieszawy wędkuje od dziecka. Trafiały mu się duże ryby, ale tak ogromnego suma jeszcze nie złowił. Dla niego to miało być zwykłe wędkowanie w Wiśle, a skończyło przygodą życia.

📢 Grób syna Sylwii Peretti został zdewastowany! To jednak nie wszystko. „Królowa życia” dostawała pogróżki Wciąż nie milkną echa śmierci syna Sylwii Peretti, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Okazuje się, że zaledwie kilka dni po pogrzebie Patryka jego grób został zdewastowany! Jego matka zaś miała otrzymywać pogróżki.

📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze. Oto TOP 15 najładniejszych ras kotów na świecie - mamy zdjęcia Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Są lojalne, lubią towarzystwo człowieka i sprawdzają się w roli czworonożnego przyjaciela. 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Bengalski, perski a może brytyjski? Zobacz teraz w naszej galerii, które rasy kotów są uznawane za najpiękniejsze na świecie. 📢 Tak wyglądał pogrzeb syna Sylwii Peretti. Na ostatnie pożegnanie Patryka przybyły tłumy Piątek 21 lipca jest dniem pogrzebu Patryka, syna Sylwii Peretti z „Królowych życia”. Mężczyzna zginął w głośnym wypadku samochodowym, którym od kilku dni żyje cała Polska. W ostatnim pożegnaniu Patryka wzięły udział prawdziwe tłumy.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest! 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Tak wygląda wnętrze domu Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej. Nowoczesne mieszkanie robi wrażenie Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska parą są od lat. Małżeństwo doczekało się dwóch córek i od lat tworzą jedną z barwniejszych i najzgodniejszych par w show biznesie. Para konsekwentnie od lat strzeże swojej prywatności, ale nie zostawia też swoich fanów bez informacji o swoim życiu. Od lat aktywnie działają na Instagramie, gdzie dzielą się ciekawostkami ze swojej codzienności. Zobaczcie, jak mieszkają na zdjęciach z ich prywatnego archiwum.

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Taki styl wnętrz lubi była prowadząca „Nasz Nowy Dom”. Koniecznie zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Prowadząca „Nasz Nowy Dom”, która właśnie musiała rozstać się z programem, stworzyła klimatyczny dom, w którym lubi spędzać każdą wolną chwilę z rodziną oraz ukochanymi psami, kotem i koniem. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Dowbor. 📢 Te rzeczy warto włożyć do portfela, żeby przyciągnąć do siebie pieniądze. Takie są przesądy o bogactwie Przesądów na temat bogactwa oraz przyciągania pieniędzy jest mnóstwo. Kto nie chciałby mieć portfela wypchanego pieniędzmi? Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Jakie są największe przesądy związane z pieniędzmi? Co przynosi bogactwo i finansowe szczęście a co może odpycha pieniądze od naszego portfela? Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach i bogactwie w naszej galerii.

📢 Tak dziś mieszka Dariusz z „Sanatorium miłości 5”. Kuracjusz pokazał nam swoje mieszkanie. Widoki z Lillestrøm zapierają dech w piersiach! Dariusz ze Szczecina, który na co dzień mieszka w norweskim Lillestrøm był jednym z uczestników 5. edycji „Sanatorium miłości”. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie. Trzeba przyznać, że Dariusz mieszka w przepięknym miejscu, a widok z jego okna zapiera dech w piersiach! 📢 Najlepsze ubrania od "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej. Sprawdzamy, ile kosztują ubrania od gwiazdy programu Izabela Macudzińska to jedna z najbardziej wyrazistych postaci z programu TTV "Królowe życia". Zawodowo związana z branżą modową, projektuje ubrania. Sprawdzamy ile kosztują i jak wyglądają.

📢 Takie metody stosują najczęściej złodzieje samochodów na parkingach przed sklepami. Zobacz koniecznie! Policja ostrzega przed oszustami grasującymi coraz częściej pod sklepami i centrami handlowymi. Stosują kilka prostych metod, na które łatwo się nabrać. Zobacz koniecznie, jakie metody stosują najczęściej złodzieje samochodów na parkingach przed sklepami.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN