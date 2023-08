Przegląd prasy 31.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów”?

Prasówka 31.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Horoskop na wrzesień 2023 - wszystkie znaki zodiaku. Oto co cię czeka w finansach i miłości Myślisz o zmianie pracy, ale nie wiesz czy to odpowiedni moment? Zastanawiasz się, skąd wziąć dodatkowe pieniądze? Marzysz o wielkiej miłości? Zastanawiasz się, kiedy w końcu spotkasz swoją drugą połówkę? A może to właśnie teraz ugodzi cię strzała Amora? Może to właśnie teraz uśmiechnie się do ciebie los? Z gwiazd można wiele wyczytać, także to, co nas czeka w finansach, zdrowiu czy miłości. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka we wrześniu! Zobacz!

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

Prasówka 31.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pełnia Niebieskiego Księżyca w sierpniu - tak wpłynie na znaki zodiaku. Tak na nas wpłynie Superksiężyc W czwartek 31 sierpnia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2023 roku. To tak zwana Pełnia Niebieskiego Księżyca. Sierpniowa pełnia księżyca jest wyjątkowa - to tzw. Superksiężyc, czyli pełna księżyca, które występuje wtedy, gdy nasz naturalny satelita jest najbliżej Ziemi. Ta sierpniowa Pełnia Niebieskiego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, samopoczucie i emocje. To idealny moment na zmiany i ważne decyzje. Sprawdź teraz, które znaki zodiaku najsilniej odczują wpływ Pełni Niebieskiego Księżyca sierpniu. Zobacz, co Ci przyniesie Niebieski Księżyc.

📢 Eurojackpot 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Nawet niewielka wygrana cieszy. Oczywiście każdy liczy na główne wygrane jednak i te mniejsze wygrane mogą odmienić życie. Szczególnie w grze Eurojackpot, w której główna wygrana to kilkaset milionów złotych. Żeby wygrać trzeba mieć dużo szczęścia, a czasem trzeba mu pomóc. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w Eurojackpot. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów - ich widok zachwyca Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne. 📢 Kurtki modne na jesień 2023. Oto modne i ciepłe kurtki oraz płaszcze przejściowe Gdy temperatury na zewnątrz spadają, zaczynamy rozglądać się za modnymi kurtkami i płaszczami na jesień. W bieżącym sezonie modne będą oversizowe modele, okazałe kołnierze, ale znajdzie się również miejsce dla klasycznych i dopasowanych fasonów. Oto najmodniejsze okrycia wierzchnie na jesień 2023.

📢 Najbogatsze źródła potasu. Pomidor daleko za pierwszą dziesiątką, a co jest na szczycie listy? Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Reguluje działanie wielu układów, a także gospodarki wodno-elektrolitowej. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Potas możemy dostarczyć do organizmu poprzez spożywanie bogatych w ten pierwiastek produktów. Jakie produkty są bogatym źródłem potasu? Zobacz top 10.

📢 Elektrownia atomowa we Włocławku. Kolejny etap przygotowania do inwestycji Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu budowy reaktorów typu BWRX-300 we Włocławku. To postępowanie środowiskowe wszczęte zostało na wniosek spółki OSGE. Włocławek jest jedną z siedmiu wskazanych lokalizacji dla małych elektrowni atomowych w Polsce. 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach dla... chętnych Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023 roku. Te znaki zodiaku czekają finansowe kłopoty Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca przyszłości poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczcie, co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze, a które mogą wpaść w tarapaty? A może ktoś ma szanse na wygraną? Sprawdzamy horoskop finansowy na najbliższe dni.

📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Ceny węgla w województwie kujawsko-pomorskim. Tyle zapłacisz za opał pod koniec sierpnia 2023 Jeszcze w połowie sierpnia 2023 roku ekogroszek w regionie kosztował nawet mniej niż 1700 złotych za tonę. Pod koniec sierpnia w niektórych sklepach można dostać go już za ponad 2200 zł.

📢 Dawid Kwiatkowski - tak wygląda mieszkanie muzyka. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia! 📢 Modne paznokcie od Ukrainek - mamy zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 i nie tylko Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Anna Lewandowska - tak urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Krzysztof Skiba z Big Cyc z żoną Karoliną - tak mieszkają i żyją na co dzień. Para wzięła ślub w sierpniu 2023 Krzysztof Skiba to gwiazda zespołu Big Cyc, który w tym roku świętuje 35-lecie. W sierpniu 2023 po raz drugi wziął ślub. Zobaczcie jak żyje jedna z najpopularniejszych par show-biznesu ostatnich tygodni - Karolina i Krzysztof Skiba. 📢 Imiona pochodzące od kwiatów. Oto najpiękniejsze kwiatowe imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion Imiona pochodzące od kwiatów uważane są za jedne z najpiękniejszych imion. Przyszli rodzice stają przed wieloma trudnymi wyborami i decyzjami, a jednym z nich jest nadanie imienia córce lub synowi. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które pochodzą od kwiatów. Poznaj teraz najpiękniejsze kwiatowe imiona. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię pochodzi od nazwy kwiatu!

📢 Rolnicy z gminy Kruszwica świętowali tegoroczne dożynki w Racicach. Zobaczcie zdjęcia W Racicach odbyły się tegoroczne Dożynki Gminne dla rolników z Kruszwicy i okolic. Był tradycyjny przemarsz przedstawicieli sołectw z dożynkowymi wieńcami, msza święta dziękczynna, nagrody dla najlepszych gospodarzy i zabawa.

📢 Najzdrowsze śniadanie - menu od neurologów. Te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24 - mamy listę zmian. Takie są wyliczenia wypłat nauczycieli Do rozpoczęcie roku szkolnego zostało już niewiele czasu. To czas wzmożonej pracy nauczycieli. Lada dzień rozpoczyna się matury poprawkowe, ustalane są plany zajęć, zaczną się rady pedagogiczne. Rok szkolny rozpocznie się 4 września i będzie trwał do 26 czerwca. Ile będzie wynosiło wynagrodzenie nauczycieli w 2023 i 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Czternasta Emerytura 2023 - nowe wyliczenia od ZUS. Tyle trafi na Twoje konto netto Ogłoszono już wysokość oczekiwanej 14. emerytury na rok 2023. Wicepremier Jarosław Kaczyński ujawnił tę informację w niedzielę, tj. 20 sierpnia 2023 roku. Wartość tej emerytury wynosić będzie 2200 złotych netto. Należy zaznaczyć, że wcześniejsza podawana kwota wynosiła 1588,44 zł brutto, co równało się najniższej emeryturze w tym roku, czyli 1445,48 zł netto. 📢 Córki Katarzyny Figury - tak wyglądają Koko i Kaszmir. To piękne i uzdolnione artystycznie młode kobiety Aktorka Katarzyna Figura ma troje dzieci: syna Aleksandra oraz córki Koko i Kaszmir. Sławna mama pokazała niedawno swoje piękne córki, dorosłą już Koko i 17-letnią Kaszmir. Obie kształcą się we Francji i działają w przestrzeni artystycznej. Zobacz, jak dziś wyglądają.

📢 Modne paznokcie dla kobiet po 50 roku życia - zdjęcia i wzory. Takie wzory i kolory paznokci odmładzają! Paznokcie po 50 roku życia powinny bazować na wzorach i kolorach, które odmładzają dłonie i odwracają uwagę od niedoskonałości, takich jak drobne zmarszczki, przebarwienia czy żyłki. Na jaki manicure zdecydować się po 50-tce? Oto nasze zestawienie paznokci odmładzających. 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Obecnie jest warta krocie - zdjęcia i ceny z sierpnia 2023 Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Woda z cytryną - tak pomaga najszybciej schudnąć. To dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną Picie wody z cytryną codziennie rano to rytuał, który niesie ze sobą wiele korzyści i oczekiwań. Wiele osób traktuje rozpoczęcie dnia od szklanki wody z cytryną jako skuteczny sposób na odchudzanie i rozświetlenie skóry. Dietetycy wymieniają zalety i wady codziennego picia wody z cytryną - nie tylko ugasi pragnienie, ale również pozytywnie wpłynie na cały organizm. W jaki sposób picie wody z cytryną pomaga schudnąć? Zobacz teraz, co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce w 2024 roku? Takie są możliwe zmiany, w tym wprowadzenie emerytur stażowych W 2024 roku szykują się kolejne ważne zmiany dla osób, które zamierzają przejść na emeryturę. Być może obniżony zostanie wiek emerytalny za sprawą emerytur stażowych. Dyskusje na ten temat cały czas trwają.

📢 14. emerytura - mamy wyliczenia brutto i netto 2023. Lada dzień pieniądze trafią do seniorów Już wkrótce rozpoczną się wypłaty 14. emerytur w 2023 roku. W tym roku dodatkowe świadczenie będzie rekordowe. Zobacz, na jaki przelew z ZUS możesz liczyć. Mamy wyliczenia brutto i netto tegorocznych czternastych emerytur. 📢 Niewykorzystany urlop w 2023 rok - ekwiwalent. Tyle pieniędzy dostaniesz w tym roku 365 dni w roku czasem okazuje się za mało, aby wykorzystać przysługujący nam urlop. W ciągu roku kalendarzowego mamy około 250 dni pracujących i 115 dni wolnych. Poza nimi mamy jeszcze przysługujące nam dni urlopu. Jeśli jednak nie wykorzystamy urlopu przysługuje nam za nie zapłata. Zobaczcie co musicie wiedzieć o nie wykorzystaniu urlopu. 📢 Skutki jedzenia makaronu. To się dzieje z organizmem, gdy jesz makaron Makaron to bardzo popularne danie w kuchni polskiej, gości na stołach wielu Polaków. Makaron to bardzo wdzięczny produkt - wystarczy dodać do niego warzywa, przecier pomidorowy czy mięso - i smaczne danie gotowe. Makaron jest nie tylko szybki i łatwy w przygotowaniu, ale też zawiera wiele cennych dla zdrowia witamin i minerałów. Sprawdź, jak działa na organizm spożywanie makaronu.

📢 Modne kuchnie i salony od Szelągowskiej - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Modne paznokcie na wrzesień 2023 - zdjęcia. Stylizacje, wzory, kolory na przełom lata i jesieni Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na wrzesień 2023. Co jest modne w stylizacjach na przełom lata i jesieni? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Znaki zodiaku - do tych osób uśmiechnie się szczęście. Oni wzbogacą się po wakacjach według horoskopu Choć słoneczne dni powoli dobiegają końca, niektóre znaki zodiaku będą miały powody do radości. Wrzesień przyniesie im zastrzyk gotówki oraz nową miłość. Wróżka Roma sprawdziła, które znaki zodiaku będą miały szczęście we wrześniu. Oto lista!

📢 Czternasta Emerytura 2023 - data wpływu na konta. Oto tabele wyliczeń netto emerytury wraz z czternastką We wrześniu na konta seniorów wpłyną czternaste emerytury. W 2023 roku czternastki będą rekordowe, gdyż rząd podniósł kwotę świadczenia do 2200 zł netto. Tym samy więcej seniorów otrzyma wysokie przelewy. W tym roku dodatkowe świadczenie otrzyma ok. 8,8 mln emerytów i rencistów. Czternastki zostaną wypłacone w takich terminach, co wypłaty emerytur i rent. 📢 Znaki zodiaku - tym znakom gwiazdy wróżą duże pieniądze. Uważaj, aby nie przegapić okazji Niby pieniądze szczęścia nie dają ale zdecydowanie lepiej jest je mieć niż nie. Choć wszystkiego za pieniądze nie kupimy to jednak ich posiadania może nam sporo ułatwić. A co gdybyśmy mieli szansę na jakieś ekstra pieniądze? Na co byśmy je wydali? Sprawdzamy którym znakom zodiaku gwiazdy wróżą ekstra pieniądze w najbliższym czasie. Jesteście na liście?

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Jajka - z tym warto jeść jajka, aby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do jajek na odchudzanie Jajka same w sobie są wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączone z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawiają, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które w połączeniu z jajkami prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Poważny wypadek w Grudziądzu. Samochód zderzył się z dwoma ciężarówkami. Dwie osoby w szpitalu [zdjęcia] Dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze stanowiącej dojazd do autostrady A1 w Grudziądzu. Samochód osobowy uderzył tam w dwie ciężarówki. Droga jest zablokowana.

📢 Nowe ulgi podatkowe - na powrót i dla seniorów. To będzie można odliczyć też w 2024 roku Do ulg podatkowych zaliczają się zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ulgi podatkowe najprościej mówiąc pomagają nam zyskać dodatkowe pieniądze. Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? Zobaczcie, co można odliczyć dzięki najnowszym ulgom. 📢 Tak mieszka Doda. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wycofane produkty przez GIS - nowe alerty w Biedronce, Lidlu i pozostałych sklepach. Aktualna lista - sierpień 2023 Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. 📢 Julia Wieniawa - tak mieszka celebrytka. Efektowny apartament na warszawskim Żoliborzu Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka, celebrytka i bizneswoman, którą szersza publiczność poznała dzięki serialowi "Rodzinka.pl". Świetnie wykorzystuje swoją popularność. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 2 miliony internautów. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Julia Wieniawa. 📢 Skarby PRL - kryształy, porcelana, ceramika i meble. Na nich w 2023 roku można najwięcej zarobić Stylistyka retro jest teraz na topie. Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie popularne w latach 50-80. skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić.

📢 Emerytury wrześniowe - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor - tak wygląda ich dom. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Sylwia Peretti - tak mieszka. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Małgorzata Ostrowska - tak mieszka i żyje na co dzień. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest!

📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Horoskop chiński na 2023. To czeka te znaki w drugiej części roku w miłości, finansach i życiu osobistym Horoskop chiński jest równie interesujący jak horoskop klasyczny. Początek roku chińskiego jest ruchomy - Nowy Rok nie ma stałej umownej daty, bowiem chińska astrologia bazuje na kalendarzu księżycowym. Astrologowie wierzą, że na podstawie chińskiego znaku zodiaku można określić nasze cechy charakteru, a także przewidzieć co nas czeka w nadchodzącym roku. Sprawdź w artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie oraz co cię czeka w życiu osobistym i finansach w 2023!

📢 Gdzie mieszka Beata Pawlikowska? Jej willa ma 300 metrów i zachwyca luksusami [zdjęcia] Ogromny gabinet, luksusowa łazienka, romantyczny ogród z altanką - tak mieszka Beata Pawlikowska. Pisarka może pochwalić się ponad 300 metrową posiadłością. Luksusowy dom zachwyca stylowymi wnętrzami. Zobaczcie w naszej galerii, ja mieszka Beata Pawlikowska.

📢 Gdzie mieszka Michał Wiśniewski? Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi - mamy zdjęcia Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski.

📢 Dom Kuby Wojewódzkiego. Gwiazdor TVN ma ogromny apartament [zdjęcia] Kuba Wojewódzki jest zdecydowanie ikoną stacji TVN. Dziennikarz i prezenter telewizyjny od lat prowadzi autorskie show. To tam zaprasza gości ze świata mediów, kultury i polityki. Prywatnie mieszka w Warszawie i słynie z zamiłowania do luksusowych aut. 📢 Dożynki gminne w Koronowie nie tylko na ludową nutę. Tak się bawiliście na Święcie Plonów [zdjęcia] Jedyny wieniec przygotowały gospodynie z Tryszczyna, pierwsza nagroda za bukiet dożynkowy pojechała do Sitowca. Pogoda nie do końca dopisała organizatorom. Nie zawiedli za to goście. 📢 Afera silnikowa w Apatorze. Skradziony sprzęt znaleziono... w boksie Patryka Dudka Duże zamieszanie w boksach Apatora Toruń. W ubiegłym roku skradziono Krzysztofowi Lewandowskiemu klubowy silnik, a teraz odnalazł się w motocyklu Patryka Dudka. Sprawę wyjaśnia policja i zapowiada wkrótce postawienie zarzutów podejrzanej osobie.

📢 W IX Lipnowskim Biegu Ulicznym rywalizowało aż 175 uczestników! Zobaczcie zdjęcia W Lipnie z PUK Areny w Lipnie wystartowało 175 uczestników IX Lipnowskiego Biegu Ulicznego z cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 10 km. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz Urzędem Miejskim w Lipnie, a współorganizatorami - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.

📢 Horoskop na wrzesień 2023 - wszystkie znaki zodiaku. To gwiazdy wróżą nam w najbliższych tygodniach Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Co nas czeka we wrześniu 2023 roku? Co mamy zapisane w gwiazdach w najbliższych tygodniach. Przygotowaliśmy dla Was horoskop na wrzesień 2023, znajdziecie tam "przepowiednie" dotyczące miłości, zdrowi, pracy i pieniędzy.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Taka emerytury dla seniorów po podwyżce i waloryzacji - wyliczenia Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Obecnie dostępne informacje, publikowane przez różnorodne portale internetowe, sugerują, że nadchodząca waloryzacja emerytur będzie obejmować zarówno składnik procentowy, jak i kwotowy. Wczesne wyliczenia rządowe wskazują na prognozowany poziom inflacji wynoszący około 12 procent. 📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Horoskop miłosny na wrzesień 2023. Te znaki zodiaku czeka zawirowanie w życiu uczuciowym Jeśli wierzycie w horoskopy koniecznie sprawdźcie, może dowiecie się na co warto uważać, gdzie szukać miłości. Horoskopy nie powiedzą nam jak mamy żyć, ale mogą być pewną wskazówką dla nas na przyszłość, abyśmy nie przegapili okazji albo żebyśmy bardziej zadbali o nasze zdrowie. Zobaczcie co czeka wszystkie znaki zodiaku we wrześniu w miłości.

📢 Tak było na dożynkach gminy Chełmno w Podwiesku. Zobacz zdjęcia Uroczyście i wesoło świętowali w weekend rolnicy z gminy Chełmno. Dożynkowe uroczystości oraz zabawa odbyły się w Podwiesku. 📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Tyle teraz kosztują najtańsze mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz oferty z Otodom.pl Ceny mieszkań w ostatnich latach poszybowały mocno w górę. Kupno mieszkania, zwłaszcza dużego, stało się dla wielu Polaków nieosiągalne. Zakup nieruchomości może nieco ułatwić nowy rządowy program "Bezpieczny kredyt 2%", który został uruchomiony z początkiem lipca tego roku. Dobrym rozwiązaniem może być zakup mniejszego mieszkania: 2- lub 3-pokojowego. Przedstawiamy wybrane oferty najtańszych mieszkań na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz, jakie są teraz ceny na rynku nieruchomości. 📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 29 sierpnia 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 Eurojackpot - 29.08.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Śmierć na torach pod Chełmżą. Dramat dwóch młodych mężczyzn: Sylwestra i maszynisty pociągu 12 sierpnia w nocy na torach pod Chełmżą los zetknął tragicznie dwóch młodych mężczyzn. 31-letni maszynista najechał na leżącego 29-latka. Dawał sygnały dźwiękowe, hamował, ale... Po wszystkim mógł już tylko sam wezwać policję.

📢 Wiemy już które ulice w Grudziądzu przebudowane zostaną przez powstającą elektrownię. Zobacz mapę Wiadomo już jakie ulice w Grudziądzu zostaną przebudowane przy okazji budowy elektrowni, na jej koszt. Dokumenty w tej sprawie podpisali we wtorek przedstawiciele spółki CCGT Grudziądz oraz prezydent Maciej Glamowski. 📢 To była wielka impreza. Zobaczcie zdjęcia z Dożynek Wojewódzkich w Inowrocławiu W niedzielę, 27 sierpnia, w Inowrocławiu odbyły się Dożynki Wojewódzkie 2023. Zorganizowano je na Lotnisku Aeroklubu Kujawskiego, które odwiedziły tego dnia tysiące mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

📢 Patrycja Tuchlińska - tak ubiera się partnerka milionera. Klasycznie a niebanalnie! Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są na świeczniku plotkarskich mediów. Młodsza od milionera o 48 lat modelka pokazuje w mediach społecznościowych prywatne życie rodzinne, podróże i luksusową posiadłość nad Jeziorem Zegrzyńskim. Stylizacje 28-latki są zawsze przemyślane i niebanalne. Ukochana dewelopera gustuje zazwyczaj w klasycznych kolorach. Zobacz w galerii, jak się ubiera narzeczona szefa JW Construction. 📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Sicienku. Ulewa nie przerwała gminnych dożynek To było prawdziwe oberwanie chmury. Korowód dożynkowy właśnie wyszedł z kościoła i maszerował przez wieś. Udało się jednak ulewę przeczekać i zabawa w Sicienku trwała dalej w najlepsze.

📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Zakrzewie 2023. Chętnych do zabawy podczas święta plonów nie brakowało W sobotę, 26 sierpnia świętowali rolnicy z gminy Zakrzewo. Gminno-parafialne dożynki przyciągnęły mieszkańców i chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało.

📢 Maryla Rodowicz - tak mieszka piosenkarka w swoim pięknym domu pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia! Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa polskiej piosenki. Na scenie śpiewa już ponad 60 lat! Nic więc dziwnego, że mieszka w przepięknym wiekowym już domu z fantastycznym ogrodem. Zobaczcie, jak wygląda dziś dom Maryli Rodowicz. 📢 Wynagrodzenia nauczycieli - rok szkolny 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 Kuracjusze i mieszkańcy Ciechocinka doczekali się dworca i komunikacji miejskiej Nowy dworzec autobusowy w Ciechocinku już jest otwarty. Ponadto uzdrowisko może pochwalić się zeroemisyjną komunikacją miejską, która rusza we wrześniu. Warta ponad 8 mln zł inwestycja była możliwa była dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu..

📢 Zapraszamy na imprezy w weekend 2-3 września 2023 w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Będą dożynki, biegi, zloty aut amerykańskich i militariów W weekend 2-3 września 2023 sporo będzie się działo w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Zaplanowano dożynki gminy Radomin i Ciechocin, zloty pasjonatów na golubskim zamku oraz biegi przełajowe. 📢 Tak było na dożynkach wojewódzkich 2023 w Inowrocławiu. Podziękowania dla rolników i zabawa W niedzielę 27 sierpnia 2023 r., podczas dożynek wojewódzkich w Inowrocławiu podziękowano rolnikom z regionu za plony. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji.

📢 Tak kibicowaliście "Aniołom" w półfinale PGE Ekstraligi. Zobaczcie zdjęcia trybun! Co to był za mecz, co były za emocje! For Nature Solutions Apator Toruń zremisował w półfinale PGE Ekstraligi z Betardem Wrocław. Byliście w tłumie kibiców na Motoarenie? Poszukajcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów - jakie ma znaczenie? Podpowiadamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje. 📢 Adrianna i Michał - tak mieszkają uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii w meczu z Landshut Devils [zdjęcia] Abramczyk Polonia Bydgoszcz wjechała do półfinałów I ligi. W wcale o awans drużynę wspierają najwierniejsi kibice >>> 📢 Modne paznokcie na sierpień 2023 - mamy zdjęcia. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Czternasta Emerytura 2023 - końcowa tabela wyliczeń. Wyliczenia netto i brutto - wrzesień 2023 Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Uwaga! W niedzielę 20.08. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 Te meble to hity PRL-u. Wystrój pokoi z lat 60-80. znów w modzie w wersji vintage. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej. Takie psiaki żyją obecnie nawet kilkanaście lat Pies w domu sprawi, że nie tylko zapewnimy sobie więcej ruchu, ale i zdecydowanie zapobiegniemy depresji. Niestety psy żyją dość krótko. Przy wyborze psa najczęściej wybieramy szczeniaka, żeby był z nami jak najdłużej. Możemy kierować się statystycznym wiekiem przeżycia danej rasy. Zobaczcie, które psy żyją najdłużej. 📢 Te liczby dają duże pieniądze w 2023 roku. Takie liczby najczęściej wygrywały w grach Lotto Wygrana w grach liczbowych jest mało prawdopodobna, jednak są ludzie, który udaje się zgarnąć wysoką wygraną i odmienić swoje życie. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na swoje szczęśliwe liczby, inni systemem chybił-trafił, a inni polegają na statystyce. I właśnie ten system sprawdzamy. Jakie liczby padały najczęściej w 2023 roku we wszystkich grach liczbowych totalizatora sportowego.

📢 Tego nie powinien jeść pies. Takich produktów nigdy nie podawaj psu. One bardzo szkodzą, a mogą nawet zabić! Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Klaudia z "Rolnik szuka żony". Piękny dom i zagraniczne wakacje Gdy tylko wśród uczestników programu "Rolnik szuka żony" znalazły się rolniczki, szybko okazało się, że cieszą się takim samym, a czasem nawet większym zainteresowaniem wśród kandydatów i widzów, od Panów. Gwiazdą 9. edycji show jest rolniczka Klaudia, która pochodzi z Podlasia. Jej faworytem i ostatecznym wyborem był Walentyn. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Klaudia z "Rolnik szuka żony 9". Zaglądamy do prywatnych zdjęć!

