Przegląd prasy 4.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie poważne choroby mogą powodować swędzenie skóry. Te objawy mogą świadczyć o nowotworze”?

Prasówka 4.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie poważne choroby mogą powodować swędzenie skóry. Te objawy mogą świadczyć o nowotworze Ciało wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak z organizmem. Wygląd nóg, stóp, dłoni, palców, oczu, języka czy skóry może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Okazuje się, że również swędzenie skóry może być objawem poważnej choroby, a nawet nowotworu. Jakie choroby może oznaczać utrzymujący się świąd? Jakie nowotwory mogą powodować swędzenie? Jeśli masz podobne odczucia, lepiej skonsultuj się z lekarzem. Sprawdź teraz najważniejsze znaki ostrzegawcze w naszej galerii.

📢 Mamy horoskop miłosny na maj 2023. To Was czeka na podstawie kart tarota w nowym miesiącu [4.05.2023] Horoskop miłosny na maj 2023. Co nas czeka w najbliższych tygodniach? Czy ognisty samotny Baran znajdzie partnerkę na całe życie? Czy do spokojnego Wodnika uśmiechnie się los? Co zapisały dla Ciebie gwiazdy na wiosnę 2023 roku? Sprawdźcie horoskop dla Wszystkich znaków zodiaku dotyczący miłości, pracy i zdrowia. Co mamy zapisane w tarocie?

📢 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Piknik patriotyczny w Cytadeli w Grudziądzu [zdjęcia] Dni otwarte Cytadeli organizowane są tylko dwa razy w roku. Przy bramie Cytadeli na chętnych czekali przewodnicy PTTK, którzy oprowadzali po zabudowaniach i korytarzach Cytadeli. Ponadto na terenie Cytadeli trwał piknik z pokazami sprzętu wojskowego i uzbrojenia, grup rekonstrukcji historycznej. A do tego występy artystyczne. Przed Cytadelą trwała kwesta na ratowanie grobu śp. harcerza Konrada Ładosia, którą organizowało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Grudziądzu.

Prasówka 4.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości patriotyczne na Rynku w Grudziądzu z wojskowym ceremoniałem [zdjęcia] Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice Kolegiackiej centralne uroczystości patriotyczne z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się na Rynku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [4.05.2023] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Takie są zasady zwolnienia z płacenia Abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście zwolnionych [4.05.2023] Takie są zasady zwolnienia z płacenia Abonamentu RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz. Zaglądamy do posesji królowej polskiej piosenki [4.05.2023] Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu - oto wyliczenia. Takie będą zwroty z podatków [4.05.2023] Obniżenie podatku dochodowego obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. A to oznacza, że fiskus będzie musiał zwrócić część pobranego podatku od początku roku. Skorzystają też na tym emeryci i renciści.

📢 Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju w porównaniu z kwietniem. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [4.05.2023] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [4.05.2023] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Tych rzeczy nie może zabrać nam komornik. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki. Co jeszcze? [lista - 4.05.2023] Komornicy nie cieszą się dobrą sławą. Jednak to dzięki nim wierzyciele mogą odzyskać zaległe należności. Nie wszyscy wiedzą, że postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. W świetle prawa istnieją bowiem ograniczenia, a także wyjątki, które są wyjęte spod licytacji komorniczej. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki, co jeszcze? Zobacz w naszej galerii listę rzeczy wyjętych spod egzekucji komorniczych. Tego nie może zabrać nam komornik!

📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Ekskluzywna posiadłość u podnóża gór [zdjęcia - 4.05.2023] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są parą od ponad ośmiu lat. Poznali się w 2012 roku, gdy Miss Polski była jeszcze związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Ich uczucie rozwijało się na oczach całej Polski! Modelka wraz z muzykiem mieszkają w pięknej, góralskiej posiadłości u podnóża gór. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ekskluzywna posiadłość Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki.

📢 Toruń. CBŚP zatrzymało syna "Sopla"! Kokaina, broń, jazda BMW na zakazie... Usłyszał zarzuty w prokuraturze [4.05.2023 r.] CBŚP zatrzymało w Toruniu Macieja S., syna "Sopla" czyli bossa toruńskiego półświatka. Obaj odpowiadają przed sądem za handel narkotykami w Belwederze. Teraz syn wpadł z kokainą, nielegalnie posiadaną bronią i kierując BMW mimo sądowego zakazu. Usłyszał prokuratorskie zarzuty. Ale CBŚP szukało czegoś więcej...

📢 Tak w młodości wyglądała Michałowa z "Rancza". Marta Lipińska urodą rzucała na kolana! [4.05.2023] Marta Lipińska jest obecnie znana głównie z ról charyzmatycznej Michałowej, gospodyni proboszcza z serialu "Ranczo", czy teściowej Karola z "Miodowych lat". Gdy jednak cofniemy się wstecz, dostrzeżemy jak bogata jest filmografia aktorki. Lipińska w młodości była uznawana za prawdziwą piękność! Zobacz archiwalne zdjęcia. 📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię [4.05.2023] Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać! 📢 Nagie zdjęcie modelki poruszyło fanów. Tak wygląda Weronika Pawelec z Top Model 11 w śmiałej kampanii modowej [4.05.2023] Artystyczne zdjęcie Weroniki Pawelec, uczestniczki 11. edycji Top Model, wzbudziło zachwyt internautów. Poczynania modelki, po udziale w programie TVN, śledzi spore grono fanów. Pawelec nie po raz pierwszy prezentuje śmiałe fotografie na Instagramie. Teraz wywołała jednak niemałe poruszenie.

📢 Tak dziś wyglądają Duduś i Poldek z "Podróży za jeden uśmiech". Tak zmienili się Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski [4.05.2023] "Podróż za jeden uśmiech" to kultowy polski serial dla dzieci i młodzieży, który powstał w 1971 roku. Główne role w nim zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski. Zobaczcie, jak ponad 50 lat po premierze wyglądają Duduś i Poldek, których wspaniali zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [4.05.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze [4.05.2023] Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz! 📢 Takie są skutki jedzenia czosnku niedźwiedziego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy czosnek niedźwiedzi [4.05.2023] Czosnek niedźwiedzi to roślina lecznicza i kulinarna, która zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników zdrowego stylu życia. Dla kogo czosnek niedźwiedzi może być szczególnie korzystny oraz kiedy warto go stosować, by w pełni wykorzystać jego potencjał zdrowotny? O tym piszemy niżej. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Projekty od Doroty Szelągowskiej [4.05.2023] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Te znaki zodiaku są największymi egoistami. Wróżka Roma podzieliła się z nami swoim rankingiem [4.05.2023] Egoista to osoba, która jest skoncentrowana głównie na sobie i kieruje się jedynie własnym dobre i interesami. Nie patrzy na potrzeby innych, a na świat patrzy jedynie przez pryzmat własnych potrzeb. Takie osoby są wśród nas. Które znaki zodiaku są największymi egoistami? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii.

📢 Od maja 2023 roku nowe, wyższe opłaty za sanatorium z NFZ. Oto ile trzeba zapłacić za nocleg i wyżywienie [4.05.2023] Pobyt dziecka w sanatorium jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września roku. 📢 Wyniki meczów 26 kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, sezon 2022/23 [3 maja] Przedstawiamy obsadę sędziowska meczów 26. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, która odbyła się w środę 3 maja. Prezentujemy rezultaty z jesieni oraz aktualną klasyfikację strzelców i tabelę. Wyniki podawaliśmy na żywo.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Grażyna Torbicka. Luksusowy apartament gwiazdy TVP i TVN Grażyna Torbicka to słynna polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Przez wiele lat była związana z Telewizją Polską, a obecnie ze stacją TVN oraz Radiem Zet. Gwiazda jest także aktywna w mediach społecznościowych - na Instagramie dzieli się z fanami swoją codziennością. Oto jak mieszka i żyje. Jej dom jest bardzo luksusowy. 📢 Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Chełmnie [zdjęcia] W całym regionie trwają obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalne uroczystości zorganizowano także w Chełmnie. Zobacz zdjęcia. 📢 Narodowe Święto 3 Maja w Więcborku. Mieszkańcy zatańczyli na rynku tradycyjnego poloneza [zdjęcia] Oficjalne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Więcborku zwieńczyło wspólne odtańczenie poloneza. Były też artystyczne występy o charakterze patriotycznym i regionalne potrawy.

📢 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja na Starym Rynku w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia! Każdego roku mieszkańcy Bydgoszczy spotykają się na Starym Rynku, by wspólnie świętować kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Także w tym roku uroczystości nie zabrakło.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego uczcili 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zobacz zdjęcia z oficjalnych obchodów W Sępólnie Krajeńskim świętowano 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalne obchody odbyły się pod Pomnikiem Wdzięczności ku Czci Chrystusa Króla.

📢 Ten banknot 10 złotych może być warty fortunę. Niektóre banknoty są warte więcej niż myślisz Jeśli masz w portfelu banknot o nominale 10 zł, przyjrzyj mu się uważnie i zwróć uwagę na jeden szczegół. Może się okazać, że jest on wart nawet kilka tysięcy złotych. Warto czasami sprawdzić, co mamy w portfelu i w razie wątpliwości można prosić o wycenę profesjonalistów. 📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

📢 Te rośliny kleszcze unikają jak ognia. Zobacz - jakie właściwości mają te popularne rośliny Wrotycz pospolity rośnie przy drodze. Znają go chyba wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą, że to najlepszy sposób na kleszcze. Tej rośliny kleszcze unikają jak ognia.

📢 Takie będą limity płatności gotówką w 2024 roku! Za to nie zapłacisz już gotówką Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że nie za wszystko możemy zapłacić gotówką. Od 1 stycznia 2024 roku jako osoby fizyczne nie zapłacimy fizycznie pieniędzmi więcej niż 20 tys. złotych. Zobaczcie, za co nie zapłacimy gotówką w 2024 roku. 📢 O tym może świadczyć żółty nalot na języku. Takie mogą być przyczyny żółtego języka. To ważny znak ostrzegawczy Żółty nalot na języku może być ważnym znakiem ostrzegawczym wysyłanym przez ciało i objawem poważnych chorób. Ciało wysyła pewne sygnały, że coś może być nie tak z organizmem. Wygląd nóg, stóp, dłoni, palców, oczu, języka czy skóry może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Okazuje się, że żółty język może być objawem poważnej choroby. Jakie choroby może oznaczać żółty nalot na języku? Jakie choroby może sygnalizować żółty język? Kiedy jest powodem do niepokoju? Jeśli masz podobne objawy, lepiej skonsultuj się z lekarzem - sprawdź je teraz koniecznie w naszej galerii.

📢 Te warzywa warzywa ze sklepów są najbardziej toksyczne. Nowa lista warzyw mających najwięcej pestycydów Warzywa zawierają mnóstwo witamin, przeciwutleniaczy, składników mineralnych. Ale zawierają też pestycydy - szkodliwe dla zdrowia pozostałości środków ochrony roślin. EWG (Enviromental Working Group) publikuje co roku listę warzyw i owoców, które są najbardziej skażone pestycydami. Powinno się ich unikać. Jakie to warzywa? Sprawdź teraz w naszym artykule. 📢 Takie liczby wygrywały w majowych losowaniach Lotto. Te liczby przynosiły szczęście Wygrana w grach Lotto może odmienić życie. Jest marzeniem wszystkich graczy. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. Przygotowaliśmy statystyki z ostatnich 10 lat z losowań, które odbywały się w maju.

📢 Tych leków nie wolno ze sobą łączyć - to możesz skończyć się tragedią. Wyjaśniamy niebezpieczne połączenia Mogą być niebezpieczne, zagrażać naszemu życiu, a nawet zdrowiu. Jak alarmują lekarze - istnieje lista leków, których nie należy ze sobą łączyć. Połączenie tych leków może przynieść tragiczne skutki. Substancje zawarte w różnych preparatach mogą wchodzić ze sobą w interakcje, a co za tym idzie nie tylko zakłócać swoje działanie, ale i wywołać niepożądane skutki uboczne dla życia i zdrowia. Oto lista leków, których nie wolno ze sobą łączyć. 📢 Modne stylizacje na komunię 2023 dla kobiet od XS do XXL. Zobacz sukienki, komplety, kombinezony z butików w Kujawsko-Pomorskiem I Komunia Święta to duże przeżycie dla dzieci, ale także ich bliskich. Sporym problemem okazuje się wybór odpowiedniego stroju. Mamy propozycje modnych stylizacji z butików w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy! 📢 Tak wyglądała w młodości Violetta Villas. Miała przepiękny głos i wspaniałe włosy - zobacz zdjęcia Violetta Villas to nazwisko, które każdy rozpoznaje. Piosenkarka była wielką gwiazdą polskiej i zagranicznej branży muzycznej. Miała wspaniały, mocny głos - sopran koloraturowy o rozszerzonej skali oraz słuch absolutny. Śpiewała pieśni estradowe, operowe, występowała w rewiach, filmach, teatrze. Była bardzo znana ze swojej wielkiej miłości do zwierząt. Znakiem rozpoznawczym Violetty Villas były przepiękne, bujne, długie blond włosy. Zobacz, jak Villas wyglądała w młodości. Już wtedy miała swoją charakterystyczną fryzurę. Zobacz zdjęcia wielkiej divy z młodych lat!

📢 Tyle będziemy płacić za prąd w 2024 roku. Mamy wyliczenia prognozowanych stawek Oszczędzanie energii elektrycznej to nie tylko więcej pieniędzy dla nas ale i ekologia. W domach mamy coraz więcej sprzętów, które wymagają energii elektrycznej. Dlatego nasze rachunki są coraz wyższe. W tym roku dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej nie odczuwamy podwyżek jeśli nie przekroczymy limitu. Jak będą wyglądać ceny prądu w 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Tego nie powinien jeść pies. Takich produktów nigdy nie podawaj psu. One bardzo szkodzą, a mogą nawet zabić! Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz.

📢 Nowy obowiązek w ZUS dotyczy wielu Polaków. Takie dokumenty trzeba złożyć do 22 maja. Będzie zwrot pieniędzy Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Oto 23 atrakcje turystyczne na majówkę w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia Przed nami majówka 2023. Gdzie się wybrać z rodziną? Jakie atrakcje można znaleźć w Kujawsko-Pomorskiem. W Naszym artykule znajdziecie listę 23 propozycji na spędzenie ciekawego dnia w naszym regionie. Masz wolny weekend, wolny czas i wielką ochotę na to by miło spędzić go z rodziną? Brakuje ci jednak pomysłu na to, gdzie się wybrać? Pomożemy ci. Zaproś rodzinę do auta i wspólnie odwiedźcie któreś z miejsc z naszej galerii.

📢 Tragedia nad jeziorem Skarlińskim. Nadal trwają poszukiwania 27-latka z naszego regionu Prowadzone trzeci dzień z rzędu poszukiwania 27-latka, który zaginął po wywróceniu się łódki na jeziorze Skarlińskim (woj. warmińsko-mazurskie) nie przyniosły dotychczas rezultatu - podała we wtorek wieczorem policja. 📢 Nasz nowy dom" w Kujawsko-Pomorskiem. Te rodziny w naszym regionie odwiedziła Katarzyna Dowbor z ekipą [zdjęcia] "Nasz nowy dom" to zdecydowanie jeden z ulubionych programów Polaków. To w nim, w każdym odcinku Katarzyna Dowbor wraz z ekipą odmienia życie wybranej rodziny. Popularność programu sięgnęła także do naszego regionu. Zobaczcie, gdzie w kujawsko-pomorskiem była Kasia Dowbor. Te domy w regionie zostały wyremontowane przez ekipę Polsatu. 📢 Tu więcej zarobisz. Wiemy, gdzie płacą więcej w Lidlu czy Biedronce - zobacz aktualne stawki Lidl i Biedronka to duże sieci marketów, które znajdziemy niemal w każdym mieście w kraju. Obie sieci od lat walczą o klientów. A w ostatnich kilku latach coraz bardziej walczą tez o pracowników tworząc im coraz atrakcyjniejsze miejsca pracy i kusza wyższymi stawkami i dodatkami. My sprawdzamy, gdzie więcej płacą.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Rekordowe ceny usług - u fryzjera i kosmetyczki zapłacisz tyle, że się zdziwisz. Tłumaczą się inflacją Klientka z Bydgoszczy zapłaciła 66 zł za podcięcie włosów. To o prawie połowę więcej niż 1,5 miesiąca temu. - Dlaczego tak podrożało? - zapytała fryzjerkę. A ta odpowiedziała: - Inflacja winna. 📢 Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny bardzo atrakcyjne! Oto licytacje komornicze maj 2023 Tanie domy z ogrodem, mieszkania - takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - zebraliśmy oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Brodnicy, Świecia i wielu innych miast i wsi! Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze licytacje domów w regionie.

📢 Sentymentalną podróż pociągiem z PRL-u w Sępólnie Krajeńskim dopełniła rekonstrukcja historyczna [zdjęcia] Do historycznych wydarzeń można było się przenieść w Sępólnie Krajeńskim. We wtorek, 2 maja, na stacji dworca PKP pojawił się kultowy pociąg zestawiony z zabytkowej lokomotywy zwanej „Fiatem” oraz historycznych wagonów „Wars”.

📢 Zwłoki w Śluzie Antoniewo. Strażacy i WOPR-owcy wyciągnęli ciało mężczyzny Ciało mężczyzny wyłowiły służby ratunkowe ze Śluzy Antoniewo w powiecie żnińskim. To prawdopodobnie zaginiony mieszkaniec, który był poszukiwany od 14 kwietnia. 📢 Święto Flagi Narodowej w Grudziądzu. Piknik patriotyczny w parku: grały orkiestry dęte i były zabawy dla dzieci [zdjęcia] Piknik rodzinny zgromadził mnóstwo mieszkańców w Parku Miejskim im. Piotra Janowskiego przy ul. Hallera w Grudziądzu. Wysłuchano tu koncertów Grudziądzkiej Orkiestry Dętej oraz Orkiestry Dętej Inowrocławskich Kopalni Soli. Było też mnóstwo atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Dopisała pogoda i nastroje.

📢 Pomysł na majówkę 2023. Tak wygląda "Jelenia Wyspa" w Borach Tucholskich - zobacz zdjęcia! Wkrótce majówka 2023. Jeśli nie macie pomysłu na to, gdzie spędzić ciepłe i długie wiosenny dni, zapraszamy Was w Bory Tucholskie. Warto wybrać się całą rodziną na spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną "Jelenia Wyspa". Trasa ma ponad 3 kilometry i wiedzie przez las, nad piękniej wijącą się rzeką Stążką.

📢 Święto Flagi Narodowej w Grudziądzu. Mieszkańcy maszerowali ulicami miasta ze stumetrową flagą. Zobaczcie zdjęcia Zebrani pod budynkiem Starostwa Powiatowego grudziądzanie z władzami samorządowymi pomaszerowali ze stumetrową biało - czerwoną flagą w asyście Grudziądzkiej Orkiestry Dętej na Rynek. Tutaj odśpiewano hymn. Było barwnie, kolorowo i radośnie. 📢 Tłumy na majówce w Biskupinie. Tak wygląda Archeologiczna Wiosna 2023. Impreza trwa w najlepsze [zdjęcia] Turyści z całej Polski, zachęceni piękną pogodą, tłumnie zjechali do Biskupina. W Muzeum Archeologicznym trwa majówka. Przygotowano wiele atrakcji.

📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz.

📢 Takie będą nowe świadczenia dla seniorów w 2023 roku i kolejnych latach. Nawet 3100 złotych do emerytury Takie będą nowe świadczenia dla seniorów w 2023 roku. Trzynasta emerytura to nie wszystko. W tym roku do seniorów mają trafić kolejne dodatkowe pieniądze. Sprawdź, na co mogą liczyć emeryci w 2023 roku. 📢 Tak zamiokulkas wypuści nowe liście. Trik z dodaniem tego nawozu do doniczki sprawi, że będzie rósł jak szalony Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną. Jest nie tylko ładny, ale przede wszystkim łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Liście są błyszczące, jakby nawoskowane. Jednak nawet bardzo odporny zamiokulkas może zacząć żółknąć, usychać albo nie wypuszczać nowych liści. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobić, by wypuścił nowe liście i wypiękniał? Mamy prosty przepis. Sprawdź.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Dawid Kwiatkowski. Gwiazdor ma luksusowy apartament Dawid Kwiatkowski to znany wokalista, trener w programie "The Voice Kids" i gwiazda mediów społecznościowych. Piosenkarz w młodym wieku dorobił się przestronnego apartamentu w centrum Warszawy. Na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Tak żyją celebryci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości. Niektóre nazwiska ludzi bez matury mogą zaskoczyć Skończenie szkoły, napisanie matury i pójście na studia. Obecnie taka droga jest uznawana przez wielu za jedyną słuszną. Nie brakuje jednak osób, które decydują się na zupełnie inne życie bez podchodzenia do egzaminu dojrzałości. Wśród takich ludzi można wskazać aktorów, piosenkarzy, sportowców. Którzy polscy celebryci nie mają matury? Sprawdziliśmy!

📢 Pobiegli półmaraton Grudziądz - Rulewo śladami Bronka Malinowskiego. Zobacz zdjęcia Czterysta biegaczek i biegaczy wzięło udział w dziewiątej edycji Półmaratonu Grudziądz-Rulewo śladami Bronka Malinowskiego

Wystartowali ze stadionu Olimpii i pobiegli wyznaczoną trasą, m.in. Mostem im. Bronka Malinowskiego, przez Grupę i Buśnię do Rulewa (pow. świecki) do Hanza Pałac gdzie była meta. W Rulewie w parku hotelu też odbyły się biegi dziecięce pod hasłem „Być jak Bronek”. 📢 Tak zmienią się rachunki za prąd jak przekroczymy limit 2000 kWh. Tyle zapłacimy w 2023 roku - mamy tabelę wyliczeń Rachunki za prąd wzrosną po przekroczeniu limitu 2000 kWh. Aby ochronić finanse Polaków rząd zamroził ceny prądu na poziomie tych z 2022 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie rachunki sprawią, że przekroczymy limit i kiedy możemy spodziewać się wyższych rachunków. Zobaczcie o ile mogą wzrosnąć nasze rachunki za prąd.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Naukowcy z USA zaprezentowali specjalny ranking Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Urocze czworonogi są wierne, oddane i niebywale mądre. Szybko się uczą i z łatwością zapamiętują słowa i gesty. Które rasy psów uchodzą za najbardziej inteligentne? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. 📢 Nowy wiek emerytalny dla chętnych 2023. Takie są pomysły na wprowadzenie emerytur stażowych Do Sejmu trafiły dwa projekty dotyczące tzw. emerytur stażowych. Pierwszy z nich złożyła „Solidarność”, a drugi prezydent Andrzej Duda. Na czym mają polegać emerytury stażowe? Wyjaśniamy na kolejnych slajdach w poniższej galerii. 📢 Tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. Bogaty deweloper rozpieszcza młodszą o 50 lat partnerkę Egzotyczne podróże i luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w maju. Już w majówkę mogą spodziewać się zastrzyku gotówki i nowej miłości W majówkę i całym maju szczęście uśmiechnie się do kolejnych znaków zodiaku. Niektórzy mogą spodziewać się dodatkowej gotówki na wyjazd z bliskimi, innych czeka w pracy awans, a jeszcze inni zakochają się z wzajemnością. Astrologowie sprawdzili, komu los będzie sprzyjał w maju. Sprawdź, czy gwiazdy wytypowały twój znak zodiaku! 📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Takie ryby biorą w maju - oto kalendarz brań na maj 2023. Sprawdź, co możesz teraz złowić Co łowić w maju? Jakie ryby teraz biorą? Kalendarz brań na maj może być bardzo pomocny dla wędkarzy. W skrócie pokazuje on, kiedy można spodziewać się największej aktywności ryb. Maj daje możliwość złowienia wielu ryb. Kończy się okres ochronny kilku popularnych gatunków. Jakie ryby biorą w maju? Które mają okres ochronny? Zobacz teraz w naszym artykule. Sprawdź, jaki jest kalendarz wędkarskich brań na maj 2023.

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! [zdjęcia] Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć! 📢 Te telefony są teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów - o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 To się dzieje z organizmem, gdy jesz truskawki. Wiemy, jakie osoby muszą włączyć truskawki do diety Truskawki to popularne owoce sezonowe o nawadniających właściwościach. Można spożywać je na surowo, dodawać do koktajli lub robić z nich pyszne ciasta truskawkowe. Są bogatym źródłem witamin i związków mineralnych, Sezon na truskawki już się zaczął. Zobacz, jakie właściwości mają truskawki i dlaczego warto jeść je regularnie - szczegóły prezentujemy w naszej galerii. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy.

📢 Tak mieszka Jarosław Bieniuk. Widok na Bałtyk i pamiątki po Annie Przybylskiej [zdjęcia] Tak mieszka Jarosław Bieniuk z trójką dzieci. Niedawno przeprowadzili się do domu tuż nad Bałtykiem. W domu nie brakuje pamiątek po ukochanej Annie Przybylskiej. Zobaczcie zdjęcia ze środka domu Jarosława Bieniuka. 📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 Członkowie Klubu Seniora Wesoła Wiara z Grudziądza świętują jubileusz 55-lecia klubu. Zobacz zdjęcia W siedzibie Klubu Seniora Wesoła Wiara na grudziądzkim osiedlu mieszkaniowym Strzemięcin przy ulicy Śniadeckich 6, hucznie obchodzono dziś (12 października) jubileusz 55-lecia klubu.

📢 Tak mieszka Jarosław Bieniuk z córką Oliwią. W domu pamiątki po Annie Przybylskiej Tak mieszka Oliwia Bieniuk i jej tata Jarosław Bieniuk. Córka Anny Przybylskiej dorosła i próbuje sił w modelingu. Rodzina mieszka w pięknym domu nad samym morzem. Oto dom Jarosława Bieniuka i jego dzieci. Zobaczcie zdjęcia ze środka. 📢 3 maja Święto Konstytucji - czy to święto kościelne? Czy trzeba iść do kościoła? 3 maja to Święto Konstytucji nazywane także Narodowym Świętem Trzeciego Maja. Czy są to święto świeckie, czy kościelne? Czy tego dnia katolicy powinni iść do kościoła na mszę? Wyjaśniamy.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób