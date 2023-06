Przegląd prasy (4.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.06.23

📢 Oto najmniej toksyczne owoce i warzywa w sklepach. To "Czysta Piętnastka" - one zawierają teraz mało pestycydów Owoce i warzywa są źródłem wielu cennych witamin i składników mineralnych, jednak mogą też być źródłem szkodliwych substancji - pestycydów. Które warzywa i owoce są teraz najmniej toksyczne? Eksperci wymieniają listę 15 najczystszych produktów spożywczych na półkach w sklepach. To produkty, które charakteryzują się najmniejszym stężeniem pestycydów. Poznaj teraz w naszej galerii najmniej toksyczne owoce i warzywa.

📢 Takie zioła należy pić na cholesterol. Oto najlepsze domowe sposoby na cholesterol Wraz z wiekiem nasza wątroba staje się mniej zdolna do usuwania cholesterolu LDL. Dlatego powyżej 40 roku życia należy regularnie, raz do roku, badać poziom cholesterolu. Gdy zauważymy, że jego poziom wzrasta, pierwszym krokiem powinno być wdrożenie działań profilaktycznych. Dobrym pomysłem są domowe metody na cholesterol. Doskonale sprawdzą się tutaj najróżniejsze zioła i napary. Sprawdź, jakie zioła są najskuteczniejsze na cholesterol.

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze pomysły na krótkie paznokcie. Takie kolory i zdobienia na krótkich paznokciach są teraz najmodniejsze Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Krótkie paznokcie są bardzo popularne wśród kobiet - są nie tylko wygodne, ale i modne. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Krótkie paznokcie mogą być śliczne i bardzo kobiece, często prezentują się lepiej prezentować, niż długie paznokcie. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje krótkich paznokci. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów dla nowych emerytów W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.

📢 Takie kryształy w PRL-u zdobiły każdy salon. Dziś znowu są modne i niebotycznie drogie [zdjęcia] W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiele przedmiotów, z uwagi na brak produktów na sklepowych pólkach, nabierało niezwykłego znaczenia. Jednym z nich, będące synonimem luksusu, są kryształy, które dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Ile teraz kosztują? 📢 Ten trik sprawi, że twój storczyk bujnie zakwitnie. Potrzebujesz tylko piekarnika i...banana Storczyk to piękna, egzotyczna i stosunkowo tania roślina, która ozdobi nasze mieszkanie. Choć jego pielęgnacja nie należy do trudnych, przy niewłaściwym podłożu, nawadnianiu, światle czy nawożeniu może zatrzymać swoje kwitnienie i stracić walory wizualne. Roślinę możesz jednak odżywić dostarczając jej potrzebne składniki odżywcze. Wypróbuj ten prosty trik z piekarnikiem i bananem, a twój storczyk ponownie będzie bujnie kwitł.

📢 Dzięki tym roślinom pozbędziesz się mrówek z ogrodu. Takie rośliny najskuteczniej je odstraszają Mrówki mają szkodliwy wpływ na wszystkie typy roślin w ogrodzie. Ich obecność negatywnie wpływa na korzenie, łodygi, liście czy kwiaty. Istnieją jednak pewne rośliny, których mrówki nie lubią. Mogą one nam pomóc na stałe odstraszyć nieproszonych lokatorów. Sprawdź, jakie rośliny najskuteczniej odstraszają mrówki z ogrodu. 📢 Te choroby można leczyć w sanatorium na koszt ZUS. Oto kiedy możemy pojechać za darmo do uzdrowiska ZUS może skierować chorego do leczenia sanatoryjnego. Na wyjazd do sanatorium z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czeka się dużo krócej niż z NFZ. Wyjazd do ośrodka z ZUS jest szybszy i bezpłatny, ale nie każdy ma do niego dostęp. Sprawdzamy, jakie choroby możemy leczyć w uzdrowisku ZUS.

📢 Tak zmienił się salon w domu Julii Wieniawy. Kanapa za prawie 90 tysięcy - poprzedni wystrój był w stylu Bali Julia Wieniawa udowodniła, że wystrój mieszkania nie jest czymś, na czym zamierza oszczędzać. Młoda gwiazda niedawno postanowiła zmienić aranżację w swoim salonie. Efekt robi ogromne wrażenie... lecz koszty jeszcze większe. Sama kanapa jest warta blisko 90 tys. Zobacz, jak wygląda salon piosenkarki i aktorki po zmianach! 📢 To nie koniec pieniędzy z Trzynastej Emerytury. Niektórzy dostaną kolejne przelewy na konta To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. W 2023 roku zaliczka podatkowa nie zostanie pobrana tylko wtedy, kiedy emerytura brutto razem z "trzynastką" brutto nie przekroczą 2,5 tys. zł, bo tyle wynosi kwota wolna od podatku. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia!

📢 Wyniki meczów 31. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, sezon 2022/23 [2-4 czerwca] Przedstawiamy obsadę sędziowska meczów 31. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, które odbędą się w dniach 2-4 czerwca. Prezentujemy rezultaty z jesieni oraz aktualną klasyfikację strzelców i tabelę. Wyniki podawaliśmy na żywo. 📢 Do Wilkowyj z serialu "Ranczo" przyjeżdżają wycieczki. To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji. Zobaczcie zdjęcia Autobus z Warszawy objeżdża niewielki rynek w centrum wsi. Obok jest przystanek i sklep w barwach unijnych. A na ławeczce klienci z Mamrotami. Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jest tak, jak w serialu "Ranczo" - zresztą zobaczcie sami!

📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów [4.06.2023] Seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć

📢 800 plus na dziecko - od kiedy i dla kogo? Czy będzie potrzebny wniosek? Takie będą zasady wypłaty świadczenia [4.06.2023] 800 plus na dziecko - od kiedy i dla kogo? Czy będzie potrzebny wniosek? Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 zł do 800 zł – zakłada opublikowany projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Czy trzeba spełnić jakieś formalności? Wyjaśniamy zasady wypłaty 800 plus od 2024 roku. 📢 Takie imiona noszą osoby, które przyciągają pieniądze. Oni mają szanse na ekstra gotówkę [4.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają. Ale czy aby na pewno? Wszyscy wiemy, że nie da się wszystkiego kupić, jednak lepiej je mieć niż nie. Od dawna imionom przypisuje się szereg cech charakteru. To właśnie na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie osób, których imiona przyciągają pieniądze. Sprawdźcie, kto jest na liście.

📢 Te osoby mają szanse na duże pieniądze. Mamy horoskop numerologiczny na lato 2023 [4.06.2023] Horoskop numerologiczny nie jest tak popularny jak ten oparty na znakach zodiaku. Wiele osób jednak sięga i po ten rodzaj wróżby, przepowiedni dotyczącej naszej przyszłości. I choć często patrzymy na to z przymrużeniem oka to warto podkreślić, że tego typu przepowiednie powinniśmy odczytywać jak wskazówki. Sprawdziliśmy kogo czekają duże pieniądze według horoskopu numerologicznego.

📢 Horoskop na czerwiec. Wróżka przepowiada, co cię czeka w finansach, zdrowiu, miłości [4.06.2023] Horoskop to przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca - dla konkretnego znaku zodiaku. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w czerwcu w miłości, finansach, zdrowiu. Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach!

📢 Tak zmieniła się Agnieszka Pilaszewska. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda "Miodowych lat" [4.06.2023] Agnieszka Pilaszewska zyskała sympatię widzów rolą Aliny Krawczyk w serialu "Miodowe lata" emitowanym na antenie telewizji Polsat w latach 1998-2004. Z obsady odeszła w 2001 roku i została zastąpiona przez Katarzynę Żak. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zmieniła się od tego czasu. Oto jak obecnie wygląda Agnieszka Pilaszewska. Da się rozpoznać? 📢 Przez takie błędy we wnioskach można nie dostać 500 plus na dziecko. ZUS przestrzega rodziców [4.06.2023] Jak informuje ZUS, rodzice nadal popełniają błędy w wypełnianiu wniosków o przyznanie 500 plus. Zobacz, na co zwrócić uwagę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega rodziców i przypomina, że przez źle wypełniony wniosek można nie otrzymać pieniędzy. 📢 Takie są skutki jedzenia młodych ziemniaków. To się dzieje z organizmem gdy je jemy [4.06.2023] Młode ziemniaki dostępne są na przełomie maja i czerwca. Chętnie po nie sięgamy w tym czasie i bardzo dobrze. Młode ziemniaki są nie tylko smaczne, ale mają też bardzo wiele zdrowych właściwości. Niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem, bo ziemniaki dobrze wpływają na nas zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. Zobaczcie dlaczego warto jeść młode ziemniaki i kto nie powinien ich jeść.

📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Oto zasady wypłat "czternastki" [4.06.2023] Te osoby otrzymają czternastą emeryturę. Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. 📢 Tak w młodości wyglądała Urszula Dudziak. Możesz być zaskoczony, jak przez lata zmieniła się gwiazda [4.06.2023] Urszula Dudziak to słynna polska wokalistka, która zaskakuje na scenie charyzmą i młodzieńczym wyglądem. Trudno uwierzyć, lecz gwiazda w październiku skończy 80 lat. Ze sceną związana była już jako nastolatka. Jak przez te lata się zmieniła? Oto zdjęcia Urszuli Dudziak z początków kariery. Tak wyglądała w młodości. 📢 Oni są zwolnieni z płacenia Abonamentu RTV 2023. Te osoby nie dostaną wezwania do zapłaty w czerwcu i pozostałych miesiącach [4.06.2023] Oni są zwolnieni z płacenia Abonamentu RTV 2023 - lista. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Ile czasu po wypiciu wina lub wódki można wsiąść za kierownicę? Tyle godzin po spożyciu alkoholu można prowadzić auto [4.06.2023] Kiedy po wypiciu wina lub wódki można prowadzić auto? Ile trzeba poczekać, by po spożyciu alkoholu móc wsiąść za kierownicę? Takie pytania zadaje wielu kierowców. Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą być bardzo dotkliwe. 📢 Dodatkowe 600 zł bez żadnych kryteriów. Tak można zyskać pieniądze - oto zasady [4.06.2023] Dodatkowe 600 zł bez żadnych kryteriów. Mało kto wie, że wielu Polakom może przysługiwać dodatek w wysokości 600 złotych. Wystarczy odrobina chęci, by otrzymać pieniądze. Sprawdź, jakie są zasady.

📢 Takie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Zobacz, ile pieniędzy dostają żołnierze. Oto stawki od szeregowego do generała [4.06.2023] Takie są zarobki w wojsku w 2023 roku. W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Tych gwiazd programu "Sanatorium Miłości" w TVP 1 nie ma już z nami. Emocjonalne pożegnania - zdjęcia [4.06.2023] "Sanatorium miłości" to niezwykły program TVP 1. Pojawiają się w nim seniorzy, często w bardzo dojrzałym już wieku, którzy chcą znów poczuć się młodzi. Bawią się razem, flirtują, a czasami nawet zakochują. Przez program przewinęło się już kilkudziesięciu uczestników. Kilkoro z nich nie ma wśród nas. Odeszli, ale pamięć o nich pozostała. Poznajcie bliżej ich sylwetki. 📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Mamy tabelę wyliczeń po nowej waloryzacji emerytur [4.06.2023 r.] Już teraz, zanim skończyło się echo waloryzacji 2023, seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Wygląda na to, że przyszły rok przyniesie im mniej korzyści niż obecny, ponieważ średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć

📢 Takie zmiany na skórze i paznokciach to oznaki chorób serca. Te skórne objawy chorób serca są często ignorowane [4.06.2023] Objawy chorób serca mogą pojawić się wcześnie, jednak wiele z nich można przeoczyć lub nawet zignorować. Choroby serca są główną przyczyną zgonów, niestety często nie dają znaków ostrzegawczych. Objawy chorego serca są również pomijane, ponieważ nie zawsze kojarzą się z sercem - okazuje się, że zmiany dermatologiczne na skórze i paznokciach może świadczyć o pogarszającej się pracy serca. Na co zwrócić szczególną uwagę? Czytaj więcej.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Oto poszukiwani alimenciarze w regionie. Tych osób szuka policja [4.06.2023] Osoby, które uchylają się od płacenia alimentów, trafiają na listę poszukiwanych przez policję. Przestawiamy wybrane zdjęcia osób poszukiwanych za niepłacenie alimentów z województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie, kto aktualnie poszukiwany jest przez KWP Bydgoszcz na podst. art. 209 KK.

📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy w czerwcu 2023 [4.06.2023] Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 Najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato [4.06.2023] Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów [4.06.2023] Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem. 📢 Najlepszy trik na zamaskowanie siwych włosów. Zobacz najlepsze fryzury odmładzające [4.06.2023] Siwe włosy? Okazuje się, że środek maskujący ten problem znajduje się w niemal każdym domu. Nie trzeba sięgać po farbę do włosów.

📢 Mamy horoskop chiński na 2023. To czeka te znaki w drugiej części roku w miłości, finansach i życiu osobistym [4.06.2023] Horoskop chiński jest równie interesujący jak horoskop klasyczny. Początek roku chińskiego jest ruchomy - Nowy Rok nie ma stałej umownej daty, bowiem chińska astrologia bazuje na kalendarzu księżycowym. Astrologowie wierzą, że na podstawie chińskiego znaku zodiaku można określić nasze cechy charakteru, a także przewidzieć co nas czeka w nadchodzącym roku. Sprawdź w artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie oraz co cię czeka w życiu osobistym i finansach w 2023!

📢 Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia. To ona była Mariolką ze Świata Według Kiepskich [4.06.2023] Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Tak dzisiaj wygląda Lucy z serialu Ranczo. Metamorfoza Ilony Ostrowskiej - gwiazdy serialu Ranczo [4.06.2023] Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Rolą Lucy aktorka stworzyła niezapomnianą kreację, którą pokochały miliony Polaków. Po latach jednak nieco się zmieniła. 📢 Alerty w polskich sklepach. Biedronka, Lidl i inne wycofały te produkty. Nowe ostrzeżenia GIS - czerwiec 2023 [4.06.2023] Alerty w polskich sklepach. Biedronka, Lidl i inne wycofały te produkty. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Nawet za to kuracjusz musi zapłacić w sanatorium. Takie dodatkowe opłaty obowiązują w uzdrowisku w 2023 roku [4.06.2023] Wyjazd do sanatorium to forma leczenia i rehabilitacji, która pozwala nam podreperować zdrowie. Wyjazd do sanatorium może odbywać się prywatnie gdzie pacjent w pełni pokrywa koszty, ale i też finansowany przez odpowiednie instytucje, dzięki czemu nie ponosimy kosztów. Jest jednak szereg dodatkowych opłat, które kuracjusz musi ponosić. Jakie to opłaty? Sprawdźcie.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Zmiany w przejściu na wcześniejszą emeryturę - "rząd się ugiął" [4.06.2023] Negocjacje rządu z "Solidarnością" są na finiszu. Wiele wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł.

📢 Ogrodnicy zdradzają, jak często podlewać pelargonie. Takie są proste sposoby na piękne pelargonie [4.06.2023] Jeśli regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie jest dla ciebie zbyt pracochłonne, poznaj wskazówki ekspertów z Pelargonium for Europe. Stosując się do nich można sprawić, że pelargonie wymagać będą jedynie niewielkiej opieki, a tobie pozostanie cieszyć się ich widokiem. 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 roku. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu [4.06.2023] Na co dzień większość z nas korzysta z płatności bezgotówkowej. To wygodne i praktyczne. Jednak są sytuacje, w których jest nam potrzebna gotówka. Po pierwsze nie wszędzie zapłacimy kartą, gotówka przydaje się także na prezent dla kogoś jeśli nie mamy pomysłu. Sprawdzamy, dlaczego warto mieć gotówkę w domu i ile pieniędzy możemy przechowywać. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w naszych domach.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [4.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto [4.06.2023] Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna [4.06.2023 r.] Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto [4.06.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [4.06.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny atrakcyjne! Oto licytacje komornicze czerwiec 2023 Tanie domy z ogrodem, mieszkania - takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - zebraliśmy oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Grudziądza i wielu innych miast i wsi! Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze licytacje domów w regionie. 📢 Takie grzyby możesz znaleźć od czerwca 2023 w polskich lasach. Grzybiarze już mają pierwsze zbiory [zdjęcia] Miłośnicy grzybobrania! To czas dla was. W lasach w Polsce pojawiły się pierwsze grzyby. Znawcy mówią, że są nie tylko kurki. W niektórych rejonach leśnych pojawiły się też maślaki. Jakie grzyby można znaleźć w czerwcu 2023 w polskich lasach? Zobaczcie!

📢 III liga piłki nożnej: Unia Drobex Solec Kujawski - Pogoń II Szczecin. W końcu to zrobili [zdjęcia kibice + mecz] W 31. kolejce II grupy III ligi piłki nożnej Unia Drobex Solec Kujawski podejmowała rezerwy Pogoni Szczecin. Gospodarze bronią się przed spadkiem, a goście walczą o awans. 📢 Festyn charytatywny dla chorej Julki. 11-latka potrzebuje naszej pomocy [zdjęcia] W sobotę, 3 czerwca, w Bydgoszczy odbył się Festyn charytatywny na rzecz Julki, 11-letniej mieszkanki Świecia, która urodziła się z wadą serca i potrzebuje pilnie operacji, której koszt - wraz z późniejszą rehabilitacją - to około 1,5 mln złotych. W Internecie prowadzona jest zbiórka pieniędzy na leczenie dziewczynki.

📢 Seniorzy i podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu bawili się na "Familiadzie". Zobacz zdjęcia Ale to był bal! Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu zjechali do placówki przy ulicy Dywizjonu 303 w Grudziądzu, aby bawić się na festynie integracyjnym "Familiada".

📢 Drzwi otwarte w III LO w Grudziądzu przyciągnęły tłumy ósmoklasistów. Są już klasy wojskowe, będzie też pożarnicza. Zobacz zdjęcia Propozycje kierunków nauczania zwłaszcza w klasach o profilu mundurowym w III LO w Grudziądzu cieszy ogromnym zainteresowaniem młodzieży kończących naukę w podstawówkach. Podczas "Drzwi Otwartych" było wiele pokazów. 📢 Eurojackpot - 2.06.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Małgorzata Bernatowicz, córka Ewy Kasprzyk przeszła spektakularną metamorfozę. Carmell schudła 30 kg i zachwyca swoim obecnym wyglądem Małgorzata Bernatowicz to córka Ewy Kasprzyk. Obie panie pojawiły się ostatnio na evencie jednej z warszawskich klinik medycyny estetycznej. Jednak na tym wydarzeniu to Carmell przykuwała uwagę wszystkich. A to za sprawą jej metamorfozy, jaką przeszła w ostatnim czasie.

📢 Eurojackpot Lotto - 2.06.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 2.06.2023 roku. 📢 Toruń. 8 lat więzienia za maltretowanie Remusia? Nie ma zgody prokuratury! Chce surowszej kary dla rodziców 24 maja Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił wyrok dla rodziców maltretowanego praktycznie od urodzenia Remusia. Matka Maja R. skazana została na 8 lat więzienia, a ojciec Bartłomiej O. na 8,5 roku. Już wiadomo, że na tym sprawa się nie kończy - prokuratura zapowiada apelację. 📢 Uroczystości pogrzebowe ks. Macieja Gutmajera, budowniczego kościoła i proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy W piątek i sobotę (2 i 3 czerwca) zaplanowano w Bydgoszczy uroczystości pogrzebowe księdza kanonika Macieja Gutmajera. Kapłan zmarł 28 maja w wieku 77 lat.

📢 Camila Giorgi, najlepsza włoska tenisistka znana ze zdjęć w koronkowych majteczkach i minispódniczkach. Fani rozbierają ją wzrokiem Camila Giorgi to wyjątkowa tenisistka. W wieku 30 lat Włoszka ma na swoim koncie zaledwie 4 tytuły WTA i nie żałuje, że czegoś jej w tym sporcie zabrakło.

📢 Byli strażakami przy dawnym "Stomilu" w Grudziądzu. Będą wspominali 100-lecie zakładu. Zobacz archiwalne zdjęcia Wspominamy ten czas z ogromnym sentymentem - przyznają byli komendanci Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy PePeGe "Stomil" Adam Brudziński i Stefan Hołody. - Byliśmy jednostką bardzo dobrze wyposażoną, często też wspieraliśmy działania ratowniczo - gaśnicze w mieście i powiecie grudziądzkim. Byli strażacy pracujący przy "Stomilu" spotkają się w środę, 7 czerwca. Będzie m.in. pokaz zdjęć, przemówienia komendantów. 📢 Szymon Gurbin, wiceprezydent Grudziądza przegrał w sądzie. Ma przeprosić odwołaną dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 3 Sąd w Grudziądzu nakazał Szymonowi Gurbinowi, wiceprezydentowi Grudziądza, przeproszenie Teresy Kessler, za słowa, które wypowiedział w 2019 roku, na jej temat w serwisie informacyjnym telewizji kablowej w Grudziądzu.

📢 UŚMIECH DZIECKA Moc pozytywnych emocji w pierwszych dniach głosowania! Moc emocji, radości i energii w pierwszych dniach naszej najbardziej uśmiechniętej akcji. Tysiące postów, mnóstwo lajków, serduszek, udostępnień i komentarzy, a także wiele głosów. Za sprawą plebiscytu Uśmiech Dziecka wszystkie media społecznościowe zalała prawdziwa lawina pozytywnych wrażeń. Zobaczcie, w jaki sposób rodzice informowali o udziale swoich pociech w akcji! Dacie się zainspirować? 📢 Przepis na obłędne ciasto z rabarbarem. Robi się je ekspresowo i zawsze się udaje. Rozpływa się w ustach! To ciasto z rabarbarem jest pyszne, wilgotne i banalnie proste w wykonaniu. Jego zrobienie zajmuje zaledwie kwadrans, a pieczenie, podczas którego zapach rozniesie się po całym domu, 40 minut. Smakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Zobacz sprawdzony przepis! 📢 Oto najlepsi rzemieślnicy z Kujaw i Pomorza 2022 oraz dzieci najlepiej znające się na zawodach. Znamy ich! W Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wręczono odznaczenia dla wyróżniających się rzemieślników w naszym regionie oraz nagrody w konkursach dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych - "Jakie znasz zawody". Znamy zwycięzców!

📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Oto najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Tak uratujesz brązowe tuje z ogrodu. Tylko jeden składnik jest kluczowy - domowy oprysk na schnące tuje Tuje to wspaniała ozdoba ogrodów i zarazem sposób na żywopłot, na zachowanie prywatności. Tuje są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Soczyście zielone z zewnątrz, od środka tuje schną. Dlaczego tak się dzieje? Co można poradzić na brązowe i schnące tuje? Mamy dla was łatwy i tani domowy sposób!

📢 Tak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy. Ta posiadłość robi wrażenie! Kwiaty, zioła, drewniane meble Małgorzata Socha należy do najbardziej lubianych polskich aktorek. Uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. Gwiazda "Przyjaciółek" często wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego domu i ogrodu. Zobacz teraz, jak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy. 📢 Przez to pomidory nie dojrzewają. Można stracić całą uprawę! To warto zrobić żeby pomidory szybciej dojrzały Dlaczego pomidory nie dojrzewają? Możliwe, że popełniasz jeden z tych częstych błędów przy uprawie pomidorów. Na tempo dojrzewania pomidorów ma wpływ wiele czynników. Sprawdź, dlaczego pomidory nie robią się czerwone i w jaki sposób przyspieszyć dojrzewanie pomidorów.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach. 📢 Emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Tabela wyliczeń brutto i netto i porównanie z ostatnimi miesiącami Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Takie są najlepsze fryzury dla kobiet 50 plus. Te fryzury odejmą ci nawet 10 lat! Fryzura ma niebagatelne znacznie dla naszego wizerunku. Odpowiednio dobrane cięcie oraz koloryzacja może odjąć nam kilka lat lub wręcz przeciwnie - podkreślić niedoskonałości i znacznie nas postarzyć. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 50 roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat.

📢 Takie zwroty podatku dostają teraz emeryci. Tyle wpływa seniorom na konta - oto tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 Emeryci otrzymują dodatkowe przelewy na konta. Wynika to ze zmian przepisów podatkowych. Emeryci otrzymują zwrot nadpłaconego podatku za 2022 rok. Na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. 📢 Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe. Komu zatem przysługuje dodatek stażowy? Jak się go nalicza i ile wynosi? Sprawdzamy. 📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 UŚMIECH DZIECKA Głosowanie rozpoczęte! Czekają nagrody, a wśród nich 40 000 zł na spełnienie marzeń Z tej okazji Dnia Dziecka tworzymy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK oraz wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu. Nowością w naszej akcji jest główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Tyle pieniędzy możesz wypłacić z bankomatu. Zobacz limity popularnych banków [PKO BP, MBANK, EURONET] Coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Te osoby mogą pojechać za darmo do sanatorium. Oto lista uprawnionych do bezpłatnego wyjazdu Wyjazd do sanatorium to szansa na podreperowanie zdrowia. Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. „komercyjnych” (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS). My sprawdzamy, kto może pojechać do sanatorium bezpłatnie, a właściwie za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel. 📢 Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami. Zobaczcie, co mówią o was gwiazdy! [lista] Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie najlepszych żon. Zobaczcie panie, o jakim imieniu się na nim znalazły.

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat