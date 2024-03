Przegląd prasy 5.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda wewnątrz dom Haliny z Sanatorium Miłości. Mnóstwo kwiatów i pamiątek”?

Prasówka 5.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda wewnątrz dom Haliny z Sanatorium Miłości. Mnóstwo kwiatów i pamiątek Halina Jaksa, niekwestionowana gwiazda programu "Sanatorium miłości 3", podbiła serca widzów swoją autentycznością i urokiem. Nieprzekłamana, zawsze prawdziwa - taka właśnie jest Halinka, osoba niemożliwa do niepolubienia. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda programu TVP.

📢 Tyle państwo potrąca z emerytury. Mamy wyliczenia składki zdrowotnej i zaliczki PIT po waloryzacji [5.03.2024] Od 1 marca br. emerytury i renty wzrosły ze względu na przeprowadzoną waloryzację. Sprawdzamy, ile z twojej emerytury trafia do państwa ze względu na składkę zdrowotną i zaliczkę PIT. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

Prasówka 5.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oni są zwolnieni z płacenia abonamentu RTV 2024 - lista. Od tych osób nie pobiera się opłaty [5.03.2024] Obowiązek opłat za abonament RTV obowiązuje wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Sprawdź, kto jest zwolniony z opłat i jakie są stawki od stycznia tego roku.

📢 Taka biżuteria to modny dodatek do manicure na wiosnę 2024. Takie pierścionki się teraz nosi! [5.03.2024] Wraz z wiosną pojawiają się nowe trendy w branży beauty. Styliści proponują nowe trendy dla modnych kobiet. Modna fryzura, zgodny z najnowszymi trendami manicure to wizytówka zadbanej kobiety. W tym sezonie - na wiosnę 2024 - styliści proponują jako uzupełnienie looku biżuterię, która podkreśli manicure. Takie pierścionki są w tym sezonie modnym uzupełnieniem stylizacji paznokci. Zobacz, jakie pierścionki się teraz nosi. 📢 Tyle zyskali emeryci netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [5.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji.

📢 Tak wygląda syn Anny Dymnej. Michał Dymny - tak mieszka i tym zajmuje się na co dzień. Podobny do mamy? [5.03.2024] Anna Dymna wychowała jedno dziecko. Syn gwiazdy "Znachora" i "Samych Swoich" nie poszedł jednak w ślady mamy. Realizuje się w branży muzycznej i wyjaśnia dlaczego nigdy nie myślał o aktorstwie. Tak mieszka i żyje na co dzień w Krakowie Michał Dymny, jedyny syn Anny Dymnej. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni [5.03.2024] W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu. 📢 Takie są najczęstsze błędy przy parzeniu kawy. Przez to kawa traci smak i swoje właściwości [5.03.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Szacuje się, że rocznie na całym świecie wypija się ok. 400 mld filiżanek, dziennie to około 2 mld filiżanek! To około 25 milionów litrów kawy każdego dnia! Na pierwszym miejscu pod względem spożycia kawy są Finowie - w Finlandii rocznie na osobę przypada 12 kg kawy. Polska jest na 11 miejscu w rankingu światowym. Kawa pobudza i dodaje energii. Jednak żeby kawa zachowała swoje właściwości, należy ją właściwie przygotować. Zobacz, jakie błędy najczęściej popełniamy przy parzeniu kawy.

📢 Teściowe spod tych znaków zodiaku mają trudny charakter. One są złośliwe i kłótliwe zdaniem astrologów [5.03.2024] 5 marca to Dzień Teściowej. Żonaci mężczyźni i zamężne kobiety mają różne doświadczenia, jeśli chodzi o teściową, ponieważ każda jest inna. Astrologia podpowiada, że teściowe spod pięciu znaków zodiaku mają szczególnie trudne charaktery, są złośliwe, lubią się wtrącać we wszystko i ogólnie mogą być gorsze niż wszystkie inne. Zobacz teraz, jakie znaki zodiaku mają najgorsze teściowe zdaniem astrologów.

📢 Mamy wyliczenia emerytur po waloryzacji od marca 2024. Takie są podwyżki emerytur [5.03.2024] Znane są już wszystkie wskaźniki mające wpływ na waloryzacje emerytur (inflacja, inflacja emerycka i dane dotyczące płac). Od 1 marca 2024 emerytury wzrastają o 12,12 proc. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile jak wzrasta Twoje świadczenie od marca 2024.

📢 Dom jak z bajki Kamila Stocha. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [5.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Tak luksusowo mieszka Józef Wojciechowski - zdjęcia. Ich posiadłość nad Jeziorem Zegrzyńskim robi wrażenie [5.03.2024] Marmury, ogromny ogród z basenem i ptaszarnią, kort tenisowy, egzotyczne palmy - tak mieszkają milioner Józef Wojciechowski i jego dużo młodsza partnerka Patrycja Tuchlińska. Modelka i deweloper mieszkają w luksusowej posiadłości nad Jeziorem Zegrzyńskim. Zobacz, jak wygląda ich willa.

📢 Po tylu latach przedawniają się długi. Przedawnienie długów w 2024 roku - tych długów nie trzeba spłacać [5.03.2024] Jeżeli zaciągamy zobowiązania finansowe, musimy liczyć się z tym, że trzeba je spłacać. Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje. Bywa i tak, że mimo chęci nie mamy w danym okresie naszego życia możliwości regulować zobowiązań i spłacać długów. Zobacz, po jakim czasie następuje przedawnienie długów. Tych zobowiązań nie trzeba spłacać. 📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [5.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafiło na ich konta - mamy przykłady [5.03.2024] Od 1 stycznia 2024 roku nauczyciele dostają podwyżki wynagrodzeń, w wysokości 30% średniego wynagrodzenia brutto. Pieniądze jednak nie trafiły do belfrów od razu, ale wypłacane są dopiero teraz z wyrównaniem. Pierwsze wypłaty wyrównań już trafiły na ich konta. Zobaczcie, jakie realne podwyżki dostali nauczyciele.

📢 Paznokcie na marzec 2024. Takie wzory i kolory są modne w manicure na wiosnę 2024 - zdjęcia [5.03.2024] Wiosna to idealna okazja do metamorfozy i zadbania o siebie. Nowa garderoba, nowa fryzura, a także - nowy, wiosenny manicure. W tym sezonie na wiosnę 2024 w trendach na modny manicure królują paznokcie pomalowane na jednolity kolor. Modne są także wszelkie zdobienia. Zobaczcie, jakie paznokcie są modne w marcu i na wiosnę.

📢 Oto miejsca znane z filmu "Poszukiwany, poszukiwana". Sławomir Szeliga z Inowrocławia na tropie [5.03.2024] Sławomir Szeliga z Inowrocławia wybrał się z rodziną w kolejną filmową podróż. Tym razem poszukiwał kadrów znanych z kultowego filmu Stanisława Barei "Poszukiwany, poszukiwana". Zobaczcie, jak wyglądają dziś miejsca, które doskonale pamiętamy z komedii z Wojciechem Pokorą w roli głównej. 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem [5.03.2024] Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz! 📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [5.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych.

📢 Takich 10 złotych szukają kolekcjonerzy. Ten banknot 10 złotych może być wart kilka tysięcy [5.03.2024] Posiadanie banknotu o nominale 10 złotych może okazać się nieocenione, gdyż niektóre z nich mogą być warte znacznie więcej niż ich wartość nominalna. Kolekcjonerzy gotowi są zapłacić za nie nawet ponad 1500 złotych. Co takiego sprawia, że te drobne banknoty zyskują na wartości? 📢 Niedziele handlowe - marzec 2024. Oto kalendarz niedziel handlowych - kiedy jest niedziela handlowa? [5.03.2024] Niedziele handlowe marzec 2024. Czy w marcu jest niedziela handlowa? W 2024 roku mamy siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i kiedy można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadają niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych - lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Tak luksusowo żyje Karolina Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. Żona Piotra Kraśki zarządza stadniną koni w Gałkowie [5.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko, żona dziennikarza Piotra Kraśki, jest zapaloną amazonką, od wielu lat prowadzi stadninę koni w mazurskim Gałkowie, a także trenuje przyszłych jeźdźców. To u niej spotykają się znani artyści, dziennikarze, biznesmeni. Ona sama także jest doświadczoną bizneswoman, realizuje wiele cennych projektów. Jak spędza czas, kto u niej gości, gdzie wypoczywa Karolina Ferenstein-Kraśko? O tym przeczytacie niżej i w naszej galerii. 📢 Oto horoskop numerologiczny na marzec 2024 roku. To mówi wróżka o miłości i pieniądzach [5.03.2024] Horoskop numerologiczny na marzec 2024 - wróżka przepowiada o miłości, związkach, pieniądzach, bogactwie i karierze. Numerologia zakłada, że w liczbach zapisany jest los. Horoskop numerologiczny mówi o przyszłości i o tym, co się wydarzy w życiu osobistym, uczuciowym i zawodowym w najbliższym czasie. Jak obliczyć numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz liczbę swoją i zobacz, co Cię czeka w marcu 2024 roku według horoskopu numerologicznego.

📢 Takie prawa ma komornik w 2024 roku. Oto długa lista rzeczy, których nie może zabrać dłużnikom [5.03.2024] Wizyta komornika zwykle oznacza kłopoty. Przede wszystkim nie warto unikać kontaktu z komornikiem jeśli już wpadliśmy w finansowe tarapaty. Pierwszymi krokami komornika jest polubowne załatwienie i warto skorzystać z tej możliwości. Komornik ma szereg uprawień ale prawo gwarantuje bezpieczeństwo dłużnikowi. Zobacz, czego komornik nie może zająć w 2024 roku. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat [5.03.2024] Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii".

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tyle zyskali emeryci od 1 marca 2024. Tabela netto [5.03.2024] Wiadomo już, ile dokładnie wyniesie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. - to są oficjalne dane. Sprawdziliśmy, na jakie podwyżki emerytury netto mogą liczyć seniorzy po waloryzacji w 2024 roku. Mamy szczegółowe wyliczenia. Sprawdź, jakie są stawki emerytur już od 1 marca 2024 - tyle pieniędzy trafi na konta seniorów.

📢 Tak wyglądają córki 77-letniego Sylvestra Stallone - Sophia, Sistine, Scarlet. Są niezwykle pięknymi kobietami [5.03.2024] Sylvester Stallone to gwiazda hollywoodzkiego kina. Słynny aktor od prawie trzech dekad jest w szczęśliwym związku małżeńskim z modelką Jennifer Flavin. Mają trzy piękne córki: Sophie (ur. 27 sierpnia 1996), Sistine Rose (ur. 27 czerwca 1998) i Scarlet Rose (ur. 25 maja 2002). Oto jak wyglądają. 📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku [5.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [5.03.2024] Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy.

📢 Kara finansowa za używanie pieca gazowego. Nowe przepisy niebawem zaskoczą wielu [5.03.2024] Przejście z ogrzewania gazem na pompy ciepła miało być procesem rozłożonym na wiele lat. Teraz jednak okazuje się, że już w 2027 roku właścicieli pieców gazowych czeka wielka podwyżka. 📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen [5.03.2024] Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [5.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Modne kurtki i płaszcze na wiosnę 2024. Zobacz stylizacje z butików w Kujawsko-Pomorskiem [5.03.2024] W butikach w Kujawsko-Pomorskiem pojawiły się już nowe kolekcje ubrań na wiosnę 2024. Widać już jakie są trendy. Zobacz w galerii najmodniejsze okrycia wierzchnie. Te kurtki, płaszcze, bluzy i kardigany są modowym HITEM. 📢 Przy takich schorzeniach nie można jeść mandarynek. Tym osobom mandarynki mogą zaszkodzić [5.03.2024] Mandarynki to jeden z najpopularniejszych owoców zimowych. Choć są bogate w składniki odżywcze i posiadają wiele właściwości zdrowotnych, nie każdy może je spożywać. Przy niektórych schorzeniach zdrowotnych lepiej ograniczyć spożywanie mandarynek lub wykluczyć je z diety. Takie osoby nie mogą jeść cytrusów.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [5.03.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory [5.03.2024] Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie.

📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia [5.03.2024] Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024. 📢 Dieta niskowęglowodanowa i keto. Co zamiast chleba, ryżu, ziemniaków, makaronu i płatków? [5.03.2024] Na wielu dietach (m.in. ketogenicznej i low carb) założeniem jest ograniczenie węglowodanów. Rezygnacja z pieczywa, ziemniaków, ryżu, makaronu czy płatków rodzi pytanie czym zastąpić te produkty. Mamy super patenty.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [5.03.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie [5.03.2024] Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [5.03.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" - tak dziś wygląda. Internauci są w szoku [5.03.2024] Blanka brała udział w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem!

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [5.03.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [5.03.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza [5.03.2024] Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach. 📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje [5.03.2024] Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [5.03.2024] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [5.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Storczyk - trik na udaną uprawę. Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc [5.03.2024] Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [5.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Te warzywa warzywa ze sklepów są najbardziej toksyczne. Nowa lista warzyw mających najwięcej pestycydów [5.03.2024] Warzywa zawierają mnóstwo witamin, przeciwutleniaczy, składników mineralnych. Ale zawierają też pestycydy - szkodliwe dla zdrowia pozostałości środków ochrony roślin. EWG (Enviromental Working Group) publikuje co roku listę warzyw i owoców, które są najbardziej skażone pestycydami. Powinno się ich unikać. Jakie to warzywa? Sprawdź teraz w naszym artykule.

📢 Oto fryzury, na których nie widać odrostu - zdjęcia i pomysły. Takie są modne trendy w koloryzacji włosów [5.03.2024] Najmodniejsze fryzury 2024. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 To dzieje się z naszym organizmem po bananach. Banany są smaczne, ale mają też skutki dla naszego zdrowia [5.03.2024] Banany to jedne z doskonalszych tworów natury posiadające liczne właściwości lecznicze i zdrowotne. Jednak nie wszyscy powinni jeść banany. Mają one pozytywne, jak czasami dla niektórych negatywne, skutki dla naszego zdrowia. 📢 Takie są najpiękniejsze, wielkanocne dekoracje do domu - zdjęcia. Oto pomysły internautów [5.03.2024] Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, obchodzone przez wyznawców religii chrześcijańskiej na całym świecie. W te dni dekorujemy nasze domy wielkanocnymi ozdobami. Nie może zabraknąć wydmuszek, gałązek bazi czy forsycji. Na stołach i komodach królują pisanki, czasem ceramiczne zajączki. Oto najpiękniejsze, wielkanocne dekoracje do domu. Zobaczcie te pomysły! 📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2024 - tabela brutto. Mamy już pewne i końcowe wyliczenia emerytur [5.03.2024] W świeżo opublikowanym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2024, który wyniesie dokładnie 112,12 proc. Oznacza to istotny wzrost, którego efekty emeryci odczują już od 1 marca. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje świadczenia emerytalne. Mamy oficjalną i końcową tabelę waloryzacji emerytur 2024.

📢 Dzień Teściowej - 5 marca. Życzenia dla teściowej - krótkie śmieszne wierszyki i życzenia sms [5.03.2024] Dzień Teściowej obchodzimy 5 marca. Święto to ustanowiono w 80. latach XX wieku. Tego dnia synowe i zięciowie składają życzenia teściowym, jako wyraz szacunku i wdzięczności za pomoc, obecność, zaangażowanie. Oto gotowe życzenia z okazji Dnia Teściowej - krótkie wierszyki, śmieszne i wzruszające życzenia można wysłać sms, przez Messenger lub WhatsApp. 📢 Tak wygląda Dorota Szelągowska bez makijażu. Poruszyła problem nerwicy lękowej, z którą się zmagała [5.03.2024] Dorota Szelągowska to polska prezenterka telewizyjna i projektantka wnętrz znana między innymi z takich programów jak "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" czy "MasterChef Nastolatki". To przepiękna kobieta, która inspiruje wiele pań w Polsce. Ostatnio pokazała się bez makijażu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To zrób już teraz aby borówka amerykańska obrodziła. Oto skuteczne triki [5.03.2024] Borówka amerykańska to obok truskawek jeden z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Uprawa borówki jest bardzo wymagająca, ale nie skomplikowana. Jeśli poświęcimy jej odpowiednio dużo czasu możemy liczyć na obfite zbiory. Zobaczcie o czym musimy pamiętać przy uprawie borówki amerykańskiej. Oto triki, które koniecznie musicie wykorzystać. 📢 Mamy listę trików na zmniejszenie cholesterolu. Domowe sposoby na obniżenie cholesterolu [4.03.2024 r.] Wysoki poziom cholesterolu to poważne zagrożenie dla zdrowia, ale istnieją skuteczne sposoby na jego obniżenie bez konieczności sięgania po leki. Warto poznać domowe triki, które mogą pomóc utrzymać cholesterol na odpowiednim poziomie, dbając tym samym o dobre samopoczucie i zapobiegając poważnym chorobom sercowo-naczyniowym. 📢 Najlepsze warzywa na cholesterol. Zobacz listę warzyw obniżających poziom cholesterolu [4.03.2024 r.] Warzywa obniżające cholesterol to dobry sposób wsparcia terapii lekami, ale również doskonała alternatywa, jeśli poziom cholesterolu nie odbiega mocno od normy a trzeba go jedynie wyrównać mniej inwazyjnymi sposobami. Oto najbardziej skuteczne warzywa na obniżenie cholesterolu! Sprawdź teraz TOP 5 najlepszych warzyw obniżających poziom cholesterolu - zdaniem dietetyków.

📢 Po tylu latach można pozbyć się starych rachunków. Zobacz, ile lat musimy przechowywać dokumenty Szuflady z dokumentami i starymi rachunkami zwykle wypełnione są po brzegi. Trzymamy tam stare rachunki, a jak się okazuje nie są one już nam potrzebne i nie są już wartościowym dokumentem. Jest określony czas, przez który musimy przechowywać dokumenty zapłaty rachunków, po którym taki rachunek staje się bezwartościowy dla nas jako dokument. Ten czas dla różnych rachunków jest inny. Przygotowaliśmy dla was ściągę po ilu latach się pozbyć rachunków. 📢 Barmanka Irka z "Plebanii" - tak zmieniła się Małgorzata Teodorska. Dawniej mężczyźni za nią szaleli "Plabania" to jedna z pierwszych polskich telenoweli, którą widzowie wspominają z dużym sentymentem. Emitowana była w latach 2000 - 2012. Jedną z gwiazd serialu była urocza barmanka Irka - w rolę tę wcielała się Małgorzata Teodorska. Po zakończeniu emiji słynna Irka wycofała się z aktorstwa i nigdy nie wróciła do grania. Oto jak obecnie wygląda.

📢 Wiosennie i tłoczno na Pchlim Targu na targowisku miejskim w Grudziądzu. Zdjęcia z 3 marca Przy pięknej słonecznej pogodzie, wielu sprzedających i oglądających odwiedzało dziś "Pchli targ" w Grudziądzu. Zobaczcie jak handlowano w niedzielę 3 marca. 📢 Horror mieszkańca bydgoskiego Szwederowa. Sąsiadka zamieniła swój lokal w wysypisko śmieci Smród, pijackie awantury, interwencje policji, szczury biegające po klatce schodowej i podwórku – tak wygląda rzeczywistość pana Marcina. - Płacę za mieszkanie regularnie, ale nikt nie chce mi pomóc. Bardzo proszę redakcję o kontakt, bo tak się nie da dłużej funkcjonować – napisał w mailu do nas. 📢 Klaudia Kulawik z "Mam Talent" - tak po 15 latach wygląda gwiazda pierwszej edycji show Rusza 15. sezon popularnego programu "Mam Talent". To okazja do przypomnienia, jakie były początki. W pierwszej edycji serca jury i publiki podbiła 11-letnia Klaudia Kulawik. Dziewczynka zebrała wówczas owacje na stojąco za wykonanie utworu Czesława Niemena. Dziś Klaudia to dorosła, piękna kobieta. Jak potoczyły się jej losy po programie i jak wygląda - pokazujemy w naszej galerii.

📢 Co na ścianę w kuchni? Kafelki, gres, cegła, beton, lustra, marmur - propozycje od znanych projektantów Urządzenie kuchni to nie lada wyzwanie. Ważny jest nie tylko dobór mebli i sprzętów, ale i wykończenie wnętrza. Sporo dylematów dostarcza ściana nad stojącymi szafkami. Zobacz w galerii jakie pomysły na nią mają znani z telewizyjnych programów projektanci Krzysztof Miruć, Dorota Szelągowska i Martyna Kupczyk. 📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Tyle trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki - mamy terminy Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Zwrot podatku dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2023 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu! Jak długo trzeba czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego? Ile czasu ma skarbówka na oddanie pieniędzy? Wyjaśniamy.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii NSJ we Włocławku. Zdjęcia, wideo Trwa Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji włocławskiej. Rozpoczęło się 22 kwietnia 2023 roku w Zduńskiej Woli, a zakończy 16 marca 2024 roku w bazylice katedralnej. Przez niemal rok Matka Boża odwiedzi wszystkie parafie. W niedzielę (3 marca 2024 roku) cudowny obraz dotarł ze Smólnika do parafii Najświętszego Serca Jezusowego (Orioniści) we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Odlotowa 5. Wyjątkowy bieg po płycie bydgoskiego lotniska - dużo zdjęć W niedzielne popołudnie na płycie bydgoskiego lotniska odbył się wyjątkowy bieg. To Odlotowa 5 organizowana przez Akademię Mistrzów Sportu. 📢 Po przetargu. Sporo firm zainteresowanych budową basenu "Delfinek" w Grudziądzu. Zobacz jak będzie wyglądał obiekt Przetarg składał się dwóch części: wybudowania basenu "Delfinek" przy Szkole Podstawowej na os. Strzemięcin oraz pełnienia nadzoru nad tą inwestycją. Wszystko wskazuje na to, że niebawem zostaną wybrane firmy na oba zadania, ponieważ złożone oferty mieszczą się budżecie jaki zabezpieczono na realizację tego projektu. 📢 Tłumy na pikniku! Tak było na pokazie sprzętu wojsk NATO w Grudziądzu - mamy zdjęcia Tłumy grudziądzan niedzielne południe spędzały oglądając pojazdy wojsk sojuszniczych NATO. Pokaz w Grudziądzu zorganizowano w ramach trwających właśnie ćwiczeń "Dragon 24", będących częścią największych od lat ćwiczeń organizowane przez dowództwo sił sojuszniczych w Europie.

📢 Aleksander Zniszczoł - tak mieszka i żyje na co dzień. W jednej dziedzinie nie ma sobie równych w kadrze skoczków! Aleksander Zniszczoł wreszcie na podium Pucharu Świata, zajął trzecie miejsce w konkursie w Lahti. To najlepszy wynik polskiego skoczka w tym sezonie. Aleksander Zniszczoł do tej pory był w cieniu największych gwiazd polskich skoków. Tak mieszka i żyje na co dzień Aleksander Zniszczoł. Na co dzień 29-latek to wielki fan i znawca grilla, lubi sporty wodne i wypoczynek nad ciepłym morzem, a życie układa sobie z Magdaleną, siostrą żony Piotra Żyły. 📢 Krzysztof Kosiński kandydatem PiS na prezydenta Grudziądza. Zobacz kto do rady miasta PiS jednak wystawia swojego kandydata na urząd prezydenta Grudziądza. Jest nim Krzysztof Kosiński, jeden z najbardziej aktywnych grudziądzkich radnych. Kto w nadchodzących wyborach samorządowych wystartuje do rady miasta Grudziądza z listy PiS? Mamy nazwiska kandydatek i kandydatów.

📢 Te liczby najczęściej padają w Lotto. Mamy wyliczenia od prawie dwóch dekad Lotto, znana także jako Duży Lotek, to jedna z najpopularniejszych loterii oferowanych przez Totalizator Sportowy od 1957 roku. Główna wygrana w tej grze wymaga poprawnego wytypowania 6 z 49 liczb. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Cena pojedynczego zakładu to jedynie 3 złote, a można je składać zarówno w punktach stacjonarnych, jak i online od grudnia 2018 roku. 📢 Tak na co dzień wygląda Luna. To ona będzie reprezentować nas Eurowizji utworem "The Tower" Luna, obecnie w centrum uwagi jako wybrana reprezentantka Polski na Eurowizji, wznosi swoją sztandarową piosenkę "The Tower" na międzynarodową scenę muzyczną. Wewnętrzne preselekcje przyznają jej 34 punkty, wyprzedzając minimalnie inne talenty, w tym Justynę Steczkowską. Ale kim jest ta tajemnicza artystka?

📢 Derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. O zwycięstwie zdecydował jeden gol - zdjęcia i wideo Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz to był hit inauguracyjnej kolejki rundy wiosennej w III lidze. Derby regionu kujawsko- pomorskiego jednak rozczarowały poziomem. Mało było podbramkowych spięć oraz parad bramkarzy. O wyniku zdecydował jeden gol. 📢 Nowy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku pod Grudziądzem robi wrażenie! Mamy zdjęcia z otwarcia Piękna sala widowiskowa ze sceną, ogromna kuchnia, nowoczesna sala muzyczna, widna i wiele innych pomieszczeń posiada odnowiony i rozbudowany Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku w gminie Grudziądz. Koszt tej inwestycji to ok. 11 mln zł. Inwestycja została oddana z ponad półtorarocznym poślizgiem, jednak jej efekt robi wrażenie. Zajrzeliśmy do wnętrz. Zdjęcia w naszej galerii.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu zupy ogórkowej. Przez to ogórkowa traci tradycyjny smak Zupa ogórkowa to tradycyjne polskie danie, jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowa zupa z ogórkami kiszonymi jest nie tylko pyszna i sycąca, ale też zdrowa - pomaga na wiele dolegliwości i chorób a także ma mnóstwo wartości odżywczych. Gotując zupę ogórkową często popełniamy błędy, przez które danie traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie ogórkowej podpowiadają eksperci. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania zupy ogórkowej. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Waloryzacja dodatków do rent i emerytur 2024 - oto wyliczenia. Marcowe podwyżki obejmą także dodatki Już wkrótce długo wyczekiwana waloryzacja rent i emerytur. Jednak nie tylko podstawowe świadczenia zostaną powiększone o wskaźnik waloryzacji. Wzrosną także kwoty dodatków. Zobacz, ile dostaniesz od marca, jeśli pobierasz dodatkowe świadczenie.

📢 Te rośliny trzeba przyciąć w lutym - mamy listę. Kalendarz ogrodnika na luty 2024 Zimowa aura nie oznacza braku pracy w ogrodzie. W lutym trzeba m.in. zająć się pielęgnacją roślin, by zachwycały swoim wyglądem i były zdrowe w kolejnych miesiącach. Zobacz jakie drzewa i krzewy przycinamy przed nastaniem wiosny, a jakich absolutnie nie należy teraz ciąć. 📢 Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na luty 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę i przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Zwrot podatku dla emerytów. Dodatkowe pieniądze z Trzynastej i Czternastej Emerytury Rozliczanie z Urzędem Skarbowym za rok 2023 to kwestia, która już za chwilę stanie się aktualna dla wielu osób. Dla niektórych jest to okres oczekiwany z niecierpliwością, gdyż może przynieść dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród tych osób znajdują się również emeryci, szczególnie ci, którzy w poprzednim roku otrzymali trzynastą i czternastą emeryturę. Sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać na swoje konto.

