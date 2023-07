Przegląd prasy 5.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność”?

Prasówka 5.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Po tylu latach można pozbyć się starych rachunków. Zobacz, ile lat musimy przechowywać dokumenty Szuflady z dokumentami i starymi rachunkami zwykle wypełnione są po brzegi. Trzymamy tam stare rachunki, a jak się okazuje nie są one już nam potrzebne i nie są już wartościowym dokumentem. Jest określony czas, przez który musimy przechowywać dokumenty zapłaty rachunków, po którym taki rachunek staje się bezwartościowy dla nas jako dokument. Ten czas dla różnych rachunków jest inny. Przygotowaliśmy dla was ściągę po ilu latach się pozbyć rachunków.

Prasówka 5.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taki ma być wiek emerytalny - duże zmiany od nowego roku. Oto prognozy waloryzacji emerytur 2024 Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur od marca 2024. Takie są prognozy emerytur dla seniorów netto i brutto Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe emerytur. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji.

📢 Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Oto tabela dodatkowych pieniędzy dla seniorów. Zwroty podatku z Trzynastej Emerytury Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Te pary znaków zodiaku mają rękę do pieniędzy. To połączenie to murowany sukces Między niektórymi znakami zodiaku jest wyjątkowa chemia. To dlatego niektóre znaki tworzą idealne związki, niektóre świetnie dogadują się w pracy, a jeszcze inne tworzą duety do zarabiania pieniędzy. I to właśnie tym parom znaków tym razem się przyjrzymy. Sprawdźcie, bo te znaki zodiaku tworzą idealne duety, które razem gwarantują sukces i pieniądze.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny lipiec 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 1,5 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Oto aktualna lista osób zwolnionych z płacenia Abonamentu RTV - lipiec 2023. Zobacz, czy musisz płacić Oto aktualna lista osób zwolnionych z płacenia Abonamentu RTV - lipiec 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Ten produkt Rossmann wycofuje ze sprzedaży w całej Polsce! Zwróć go teraz do sklepu - pilnie apeluje Rossmann Sieć drogerii Rossmann opublikowała ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce popularnego produktu. - Produkt można zwrócić do dowolnej drogerii Rossmann na terenie całej Polski bez konieczności okazywania dowodu zakupu - czytamy w komunikacie na stronie internetowej sklepu. "Podejrzenie wystąpienia odłamków szkła" - ostrzega Rossmann. Czytaj więcej! 📢 Emerytury wzrosną o 200-500 zł od lipca. Tak niektórzy mogą zyskać sporo pieniędzy W roku 2023 blisko 300 tysięcy osób osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, będą mieli szansę na dodatkowe 400-500 zł miesięcznie. Dla nich istotne będzie podjęcie decyzji, czy kontynuować pracę przez kilka miesięcy czy natychmiastowo przejść na emeryturę, gdyż może to przynieść roczne korzyści finansowe sięgające nawet kilkuset złotych.

📢 Nawet tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu. Taki rachunek zapłacimy według kalkulatora zużycia prądu Jeśli nie przekroczyliśmy limitu 2000 kWh nadal płacimy rachunki za prąd po stawkach z 2022 roku. Jeśli jednak przekroczyliśmy limity nasze rachunki za prąd znacznie się zwiększą. Sprawdzamy, jakie są stawki za prąd w 2023 roku, czyli po przekroczeniu limitów pozwalających nam korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie. 📢 Tych banknotów sprzedawca ma prawo nie przyjąć w sklepie. Zobacz, które pieniądze musimy wymienić Banknoty i monety są środkiem płatniczym, które są w obiegu do czasu, aż nie stracą wartości i ważności. jak się okazuje tracą ją w kilku sytuacjach, które przytrafiają nam się na co dzień. Każdy, kto ma zastrzeżenia do ważności banknotu ma prawo odmówić jego przyjęcia. Zarówno sprzedawca ma prawo nie przyjąć takich pieniędzy jak i my możemy nie przyjąć ich w ramach reszty. To na aktualnym właścicielu banknotu leży obowiązek wymiany. Zobaczcie jakie banknoty musimy wymienić.

📢 Takie mogą być wcześniejsze emerytury w Polsce. Będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny? Takie mogą być wcześniejsze emerytury w Polsce. Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Posyp bratki tą przyprawą. Zakwitną jak szalone i będą odporne choroby. Oto trik na wzmocnienie fiołków Bratki ogrodowe to urocze, niewielkie rośliny, które chętnie sadzimy w donicach na tarasach i balkonach. Mają niewielkie wymagania dotyczące gleby i pielęgnacji. Aby pięknie kwitły warto dostarczyć im cennych składników i zabezpieczyć przed chorobami grzybowymi. Dzięki temu trikowi twoje fiołki będą kwitnąć jak szalone - wystarczy jedna przyprawa.

📢 Tyle będą zarabiać nauczyciele w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy zmienią się wynagrodzenia? Już od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach nauczycieli w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. W 2023 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, czy czeka ich kolejna od nowego roku szkolnego? Sprawdzamy. 📢 Oto wyliczenia waloryzacji emerytur - stan na lipiec 2023. Takie mają być emerytury w nowym roku Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na slajdach w naszej galerii - prognozowane dane na lipiec 2023.

📢 Takie są wyliczenia czternastych emerytur brutto i netto. Mamy stawki i zasady wypłat Takie są wyliczenia czternastych emerytur brutto i netto. Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Nagie zdjęcie modelki poruszyło fanów. Tak wygląda Weronika Pawelec z "Top Model" 11 w śmiałej kampanii modowej Artystyczne zdjęcie Weroniki Pawelec, uczestniczki 11. edycji Top Model, wzbudziło zachwyt internautów. Poczynania modelki, po udziale w programie TVN, śledzi spore grono fanów. Pawelec nie po raz pierwszy prezentuje śmiałe fotografie na Instagramie. Teraz wywołała jednak niemałe poruszenie. 📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023.

📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy. 📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Horoskop dla par na lipiec 2023 roku. Te znaki zodiaku mają szansę spotkać miłość na całe życie Horoskop jest przepowiednią na przyszłość, którą odczytuje się z układu gwiazd. Horoskop może być wskazówką dla nas jak należy postępować. Niektóre znaki zodiaku w wakacje mają szansę spotkać miłość na całe życie. Sprawdźcie jakie znaki zodiaku w lato stworzą pary. 📢 Tak kiedyś wyglądał Józef Wojciechowski. Zobacz metamorfozę miliardera i zdjęcia z pierwszą żoną Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. 76-letni Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Zobacz na zdjęciach, jak kiedyś wyglądał.

📢 To oznacza budzenie się o tej samej porze w nocy. Oto, dlaczego budzimy się o 2 lub 3 godzinie Budzisz się codziennie o tej samej porze w środku nocy? Co oznacza godzina nocnej pobudki? Badania pokazują, że około 60 procent ludzi doświadcza problemów ze snem każdej lub prawie każdej nocy. Mimo to często nie możemy zasnąć albo budzimy się w nocy i nie możemy spać. Regularne budzenie się o tej samej porze warto skonsultować z lekarzem - to może być ostrzeżenie od organizmu. Sprawdź, co oznacza godzina, o której budzisz się w nocy.

📢 Takie są godziny sesji w bankach. W takich godzinach przychodzą i wychodzą przelewy w bankach Po co w dzień wypłaty co chwilę wchodzić na konto lub urządzać wycieczki do bankomatu, by sprawdzać czy już wreszcie wpłynęły pieniądze. Jest na to prostszy sposób. Wystarczy znać godziny, kiedy z Waszego banku wychodzą i przychodzą przelewy. Znamy je! 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy. 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Spryskaj tym pomidory, a mszyce znikną na zawsze. Zastosuj ten trik, a krzak pomidora obrodzi Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Mszyce mogą zaatakować nawet przydomowe czy balkonowe uprawy pomidorów. Przez to plony mogą być mniej obfite. Nie lekceważ problemu. Na mszyce pomogą te skuteczne, domowe sposoby. Zastosuj ten prosty trik, a pozbędziesz się mszyc raz na zawsze, a twoje krzaki pomidorów będą uginać się od zdrowych owoców. 📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Oto stawki emerytur wypłacanych seniorom w lipcu 2023. Mamy wyliczenia kwot brutto i netto po waloryzacji Mamy stawki emerytur wypłacanych seniorom w lipcu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd muzyki Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce.

📢 Roxie Węgiel wyszła w samym staniku na miasto? Oto prowokacyjne stylizacje 18-latki Roksana Węgiel od dłuższego czasu lansuje swój nowy, dojrzały i prowokacyjny wizerunek. Młoda gwiazda chętnie odsłania ciało i zamieszcza zdjęcia oraz filmy w serwisach społecznościowych. Ostatnio pokazała fanom, jak spędza dzień na mieście w bardzo skąpym topie, który na pierwszy rzut oka przypomina stanik! Zobacz odważne stylizacje młodej gwiazdy! 📢 Trwa śledztwo ws. śmierci matki i syna na Bałtyku. Sekcja zwłok będzie kluczowa? Pojawiły się nowe informacje na temat kobiety Cały czas trwa śledztwo w sprawie śmierci matki i jej syna na Morzu Bałtyckim w minionym tygodniu. Prokuratura zmieniła już kwalifikację zdarzenia, uznając, że matka jest winna morderstwa dziecka i sama popełniła samobójstwo. Cały czas nie są znane inne szczegóły, m.in. czy dziecko żyło, gdy wpadło do wody.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi" - mamy zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Tak wygląda dziś Katherine Kelly Lang, czyli Brooke z serialu Moda na sukce". Wkrótce skończy 62 lata! Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Właśnie na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Wkrótce skończy 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces".

📢 Tak Joanna Dyrkacz z Sanatorium Miłości wyglądała w młodości. Gwiazda programu była modelką! Joanna Dyrkacz była uczestniczką piątej edycji programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Urzekła widzów spokojem ducha, pozytywną energią, ale i niezwykłą urodą. Okazuje się, że w przeszłości była modelką. Dziś również pracuje w modelingu. Zobaczcie, jak Joanna Dyrkacz wyglądała w młodości. Mamy zdjęcia! 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Zobaczcie prywatne zdjęcia rezydencji siłacza! Mariusz Pudzianowski to od lat jeden z najpopularniejszych polskich sportowców. Najsilniejszy człowiek świata, a potem gwiazda MMA pilnie strzeże swojej prywatności. Mamy jednak trochę zdjęć ze środka rezydencji w Białej Rawskiej. Zobaczcie jak mieszka "Pudzian"!

📢 Makabryczna kraksa na Motoarenie. "Najgorsza w sezonie". Żużlowiec Apatora w szpitalu Oskar Rumiński i Emil Poertner brali udział w koszmarnej kraksie na Motoarenie. "Najgorszy wypadek, jaki widziałem w tym sezonie" - skomentował jeden z kibiców. Duńczyka zabraknie w meczu ekstraligowym we Wrocławiu. 📢 Eurojackpot Lotto - 4.07.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 4.07.2023 roku. 📢 Dzięki tej zmianie niektórzy emeryci zyskają. Takie będą dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury Trzynasta emerytura w tym roku wyniosła 1588,44 zł brutto. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 O włos od tragedii w Grudziądzu! Policja próbuje ustalić kierowcę tego niebezpiecznego manewru. Zobacz wideo Trwają czynności mające na celu ustalenie kierującego samochodem. Postępowanie jest prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym innym niż kolizja - informuje mł. asp. Iwona Czarnecka z policji w Grudziądzu. Za to wykroczenie może grozić mandat w wysokości 1,5 tys. zł i 15 punktów karnych. 📢 Roczny owczarek pod Grudziądzem został zabity w potworny sposób! Policja nie ustaliła sprawcy Dochodzenie w tej sprawie zostało umorzone z powodu nie wykrycia sprawcy - informuje mł. asp. Iwona Czarnecka pełniąca obowiązki oficera pracowego z policji w Grudziądzu. Przypomnijmy: roczny owczarek niemiecki został zabity od kilkunastu uderzeń w okolice szyi i głowy. Do tego aktu zwyrodnialstwa doszło w Okoninie w gm. Gruta pod Grudziądzem.

📢 Szokujący zwrot ws. śmierci matki i syna na Bałtyku. Ujawniono, co widać na nagraniu z monitoringu na promie Co naprawdę wydarzyło się na promie Stena Spirit, płynącym z Gdyni do Karlskorony? Jak doszło do śmierci 7-letniego chłopca i jego 36-letniej matki? W sprawie pojawiły się nowe, szokujące informacje. Okazuje się bowiem, że prawdopodobnie nie był to nieszczęśliwy wypadek, a samobójstwo i morderstwo. Dziennikarzom udało się dotrzeć do nagrania z monitoringu statku, na którym widać, jak oboje zachowywali się na chwilę przed tragedią. 📢 Tak dziś żyje Jessica Ziółek, była partnerka Arkadiusza Milika. Napisała książkę o WAG’s Jessica Ziółek to wieloletnia partnerka znanego piłkarza Arkadiusza Milika. Influencerka i projektantka mody dziś jest narzeczoną innego piłkarza. Ostatnio zrobiła się o niej głośno za sprawą wydanej książki „WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy", która na rynku będzie dostępna po wakacjach. Zobacz na zdjęciach, jak dziś żyje 28-letnia modelka.

📢 Darmowa autostrada A1 z Torunia i Grudziądza do Gdańska. Takie są zasady korzystania z bezpłatnych przejazdów w wakacje 2023 W weekendy lipca i sierpnia 2023 jadąc nad morze możemy skorzystać z bezpłatnego przejazdu autostradą A1 z Torunia i Grudziądza do Gdańska i z powrotem. Sprawdzamy kiedy otwierane są bramki, kiedy są zamykane. I co grozi kierowcom, którzy nie zdążą zjechać z autostrady A1 na czas. A to może słono kosztować! 📢 Toruń. 13-latka zginęła na ulicy Podgórskiej. Od lat trwa walka o przejście dla pieszych w tym miejscu. Decydenci odmawiali... 13-letnia dziewczynka zginęła w poniedziałek 3 lipca pod kołami volkswagena na ulicy Podgórskiej na Rudaku w Toruniu. Okoliczni mieszkańcy i radni od lat alarmowali władze miasta: tutaj konieczne jest przejście dla pieszych! Decydenci zawsze odmawiali, wskazując m.in. na małe natężenie ruchu.

📢 Kibice Abramczyk Polonii Bydgoszcz mają dość? Ostre komentarze W tym składzie Abramczyk Polonia nie ma szans na awans. Chyba że ostatnie wyniki to zasłona dymna przed play off. Jeśli tak, to wyjątkowo dobra - ironizują bydgoscy kibice. 📢 Wypadek pod Włocławkiem na DK 91. Zderzenie trzech aut. Zdjęcia Karambol na Drodze Krajowej nr 91 w miejscowości Pińczata pod Włocławkiem. We wtorek doszło tam do zderzenie trzech aut. 📢 Tak 20 lat temu wyglądał Robert Makłowicz. Dziennikarz był przystojnym brunetem. Będziecie zaskoczeni Robert Makłowicz to najbardziej znany polski krytyk kulinarny. Przez lata pracy w telewizji przemierzał wraz z kamerą ciekawe zakątki świata prezentując widzom swoje kulinarne odkrycia i przyrządzając lokalne potrawy. Ze stacją TVP związał się już pod koniec lat 90. Nie każdy pamiętał jak wtedy wyglądał. Oto zdjęcia Roberta Makłowicza sprzed 20 lat. Gwiazdor był przystojnym brunetem.

📢 Lovenda Kujawska w Leszczach niedaleko Inowrocławia kusi kolorami i zapachem lawendy. Zobaczcie zdjęcia i wideo Jesteś miłośnikiem lawendy? Zatem spiesz się! Bo w Leszczach pod Złotnikami Kujawskimi nadchodzą żniwa. Póki co jednak możemy się cieszyć bajecznie fioletowym polem i urzekającym zapachem. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 04.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Piknik Służb Mundurowych w Służewie przyciągnął tłumy [zdjęcia, wideo] To już trzecia edycja Festynu Służb Mundurowych w Służewie. Impreza każdego roku przyciąga tłumy. W tym roku nie brakowało atrakcji i stoisk z ciekawostkami.

📢 Tego nie lubią kleszcze - to je odstrasza. Oto skuteczne metody na kleszcze Kleszcze są niebezpieczne, przenoszą groźne choroby, takie jak borelioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu. Trwa sezon na kleszcze, dlatego warto wiedzieć, co odstrasza te pajęczaki. Kleszcze nie lubią niektórych zapachów, dlatego przed wyjściem na spacer do parku czy lasu warto użyć jednego z nich. Zobacz skuteczne domowe sposoby na kleszcze. 📢 Oto lista długów, która przedawnia się w 2023 roku. Mamy dane na lipiec Długi przedawniają się w pewnym określonych okolicznościach i nie zdarzają się często. Bo żeby doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby nie upominać się o swój dług, a do takich sytuacji nie dochodzi często. Musi też upłynąć określony czas. Zobaczcie, które długi przedawniają się w lipcu 2023 roku.

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania - mamy fotki. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane. 📢 Te liczby dają duże pieniądze w 2023 roku. Takie liczby najczęściej wygrywały w grach Lotto Wygrana w grach liczbowych jest mało prawdopodobna, jednak są ludzie, który udaje się zgarnąć wysoką wygraną i odmienić swoje życie. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na swoje szczęśliwe liczby, inni systemem chybił-trafił, a inni polegają na statystyce. I właśnie ten system sprawdzamy. Jakie liczby padały najczęściej w 2023 roku we wszystkich grach liczbowych totalizatora sportowego.

📢 Tych kryształów i szkła z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle warte są teraz te starocie [zdjęcia] Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Kryształowe naczynia, kolorowe szkło i porcelanowe kury schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują. Kto by pomyślał, że są aż tyle warte! 📢 Bydgoszczanin uniewinniony w sprawie parkowania. Znak "Strefa zamieszkania" nieważny W ciągu niecałego roku aż trzy sądy wypowiedziały się na temat kierowcy, który zaparkował na "Osiedlu Paryskim" w Bydgoszczy i nie przyjął mandatu za zostawienie auta w miejscu niedozwolonym. Mimo, że uznano znak "Strefa zamieszkania" za ustawiony niezgodnie z przepisami, prokuratura oddaliła sprawę przeciw straży miejskiej.

📢 Monstera natychmiast odżyje i wypuści nowe liście. Wymieszaj i użyj tego jako nawozu do podlewania monstery Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona.

📢 Tak było na konkursie Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie. Wygrał zespół z Uniejowa. Zobacz zdjęcia Orkiestra dęta z Uniejowa zdobyła najważniejsze laury podczas konkursu, który odbył się w Wąbrzeźnie. Utwory marszowe oraz rozrywkowe zagrało blisko 300 muzyków z sześciu zespołów. 📢 Tak mieszka Łukasz Nowicki, gdy jest w Polsce. Zobacz, jak się urządził z żoną i dzieciakami. Zajrzyj do przytulnych wnętrz domu aktora Łukasz Nowicki ma kilka domów, które są zlokalizowane w kraju i za jego granicami. Gwiazda „Pytania na śniadanie” uwielbia podróże i spędzanie czasu na łonie natury. Dlatego Łukasz Nowicki uwił swoje rodzinne gniazdko na Mazowszu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Łukasz Nowicki. Sprawdź, w jak pięknych okolicznościach przyrody uwielbia spędzać wolne chwile prezenter z żoną i dzieciakami. 📢 Cierpisz na dnę moczanową? Tego nie jedz. Te produkty zwiększają stężenie moczanów. Mogą powodować silny ból i sztywność stawów Kiedyś nazywana „chorobą królów i bogaczy” dna moczanowa lub inaczej podagra spowodowana jest często nieprawidłową dietą. Schorzenie polega na gromadzeniu się kwasu moczowego we krwi, który z czasem odkłada się głównie w tkankach. Objawy podagry to ból i sztywność stawów, a także gorączka, dreszcze i bezsenność. Czy można zapobiec rozwojowi artretyzmu? Przede wszystkim warto zrezygnować z produktów bogatych w puryny. Podpowiadamy, jakich produktów należy unikać przy podagrze.

📢 To najbardziej przyciąga kleszcze. Tych rzeczy unikaj - one wabią te pajęczaki Kleszcze to bardzo niebezpieczne pajęczaki, mogą przenosić groźne choroby jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Ugryzienie kleszcza nie boli, dlatego czasem można nie zauważyć, że kleszcz wpił się w skórę. Warto unikać miejsc, w których najczęściej bytują te niebezpieczne pajęczaki. Są również rzeczy, które szczególnie wabią i przyciągają kleszcze - zobacz, co to takiego i unikaj tego. 📢 Dni Łasina 2023. Koncerty zespołów Green Rocks, No Name, Szafis, Noemi. Zobacz zdjęcia Z okazji Dni Łasina 2023 na scenie w amfiteatrze nad jeziorem wystąpiły zespoły Green Rocks, No Name, Szafis oraz Noemi. 📢 Tak było na XIII Zlocie Motocyklowym podczas Dni Łasina 2023. Zobacz zdjęcia Nawet 800 maszyn przyjechało na XIII Ogólnopolski Zlot Motocyklowy w Łasinie - szacują organizatorzy. Zlot był jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów Dni Łasina 2023.

📢 Oto laureaci konkursu Menedżer Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022 W czwartek, 29 czerwca 2023 roku w fabryce Lloyda w Bydgoszczy odbyła się gala konkursu Menedżer Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: Mikro i Małe Przedsiębiorstwo, Średnie Przedsiębiorstwo, Duża Firma. 📢 Oto tabela wyliczeń wypłat emerytur w lipcu 2023. Mamy porównanie stawek rok do roku Takie są wypłaty emerytur w lipcu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Naleśniki z Tryszczyna Smakiem Lata 2023. Na podium także KGW Morzewiec i Wiskitno [zdjęcia] Konkurs kulinarny „Smaki Lata” co roku organizowany jest w innej miejscowości. Tego lata gospodarzem imprezy była Stopka. Za rok specjałów regionalnej kuchni posmakujemy w Samociążku.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. 📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze na świecie. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze - są urocze! Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Takie są skutki jedzenia masła. To dzieje się z Twoim organizmem gdy jesz masło Takie są skutki jedzenia masła. Masło jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych produktów spożywczych na świecie. Jest to tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, głównie produkowany z mleka krowiego, choć można również uzyskać masło z mleka owczego, koziego lub bawolego. Proces produkcji masła jest stosunkowo prosty - mleko jest najpierw podgrzewane, a następnie ubijane, aby oddzielić tłuszcz od reszty składników. Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się z organizmem przy spożyciu masła - wejdź w galerię zdjęć i zdobądź wiedzę na ten temat.

📢 Oto rzeczy na które musisz uważać, a masz je przy sobie. To one odpychają pieniądze Co przyciąga a co odpycha od nas pieniądze i szczęście? Może się okazać, że to przedmioty które nosimy przy sobie. Nawet jeśli nie wierzycie w takie przesądy to może warto sprawdzić co odpycha od nas pieniądze i farta? I tylko na próbę pozbyć się tych rzeczy. Przecież niczego nie tracimy sprawdzając. Zobaczcie jakie przedmioty od dawna uznaje się za pechowe. Sprawdźcie czy nosicie je przy sobie.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur w 2024 roku. Tak mogą zmienić się emerytury od marca Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Ciechocinek stolicą Kujaw. Tak było na 50. Festiwalu Folkloru Kujaw w uzdrowisku [zdjęcia, wideo] Ciechocinek na trzy dni stał się stolicą Kujaw. W weekend odbył się Festiwal Folkloru, który jak co roku, przyciągnął tłumy. W uzdrowisku wystąpiły zespoły i soliści z bogatym repertuarem. Imprezie towarzyszył Ciechociński Jarmark Ludowy.

📢 Targi w Minikowie przyciągnęły tłumy. Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, targi AGRO-TECH i wystawa zwierząt. Mamy zdjęcia 1 i 2 lipca w Minikowie koło Nakła wiele się dzieje! Zaplanowano aż trzy imprezy wystawiennicze: Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, targi AGRO-TECH i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych! Zobaczcie zdjęcia z Minikowa. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Gala 100-lecia Olimpii Grudziądz. Wręczono ponad sto wyróżnień i podziękowań. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór, w grudziądzkim Centrum Kultury Teatr odbyła się gala z okazji 100-lecia Grudziądzkiego Klubu Sportowego Olimpia. Wręczono ponad sto podziękowań i wyróżnień. Brązową odznakę "Za zasługi dla sportu" odebrał Mirosław Maliszewski. 📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 POKAŻ TALENT! Lubisz robić zdjęcia? Prześlij zgłoszenie do konkursu Fotograficzny Talent Roku. Główna nagroda: 10 000 złotych! Głosowanie w konkursie Pokaż Talent! rozpoczęte. Zobacz kandydatów do nagród w kategorii Talent Fotograficzny Roku. Wciąż możesz też przesłać swoje zgłoszenie konkursowe. Na laureatów czekają występy lub prezentacje podczas wielkiej ogólnopolskiej gali w Teatrze Capitol w Warszawie i nagroda główna finansowa - 10 000 złotych. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku. Tyle wzrośnie płaca minimalna w przyszłym roku Prognozowana płaca minimalna w 2024 roku jest tematem o dużym zainteresowaniu. Rząd podjął decyzję w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w nadchodzącym roku. Propozycje przewidują, że od stycznia najniższa pensja wyniesie 4242 zł brutto, a od lipca wzrośnie do poziomu 4300 zł brutto. To istotne zmiany, które mają wpływ na sytuację finansową pracowników. Sprawdźmy zatem, jakie są perspektywy dla płacy minimalnej w 2024 roku i jak będą się kształtować stawki wynagrodzenia. 📢 Te krótkie fryzury damskie to hit lata. Zobacz, jakie cięcia będą modne i stylowe podczas wakacji. Propozycje dla kobiet w różnym wieku Coraz więcej kobiet decyduje się na krótkie fryzury! Nie dziwi nas ten fakt! W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się latem.

📢 Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z Biedronki, Lidla i innych marketów Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Te rasy kotów są najbardziej leniwe. Przedstawiamy listę największych kanapowców Niedawno (17.02) obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji przygotowaliśmy materiał, który przybliży charakter naszych ukochanych mruczków. Które z nich są najbardziej leniwe? Wbrew pozorom nie wszystkie! Zobaczcie najbardziej leniwe rasy kotów.

