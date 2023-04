Przegląd prasy (6.04.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To przepiękne imię dla chłopca skradło serca rodziców. Zobacz - takie są znaczenia imion dla dzieci”?

Prasówka 6.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To przepiękne imię dla chłopca skradło serca rodziców. Zobacz - takie są znaczenia imion dla dzieci To czytamy w Wielkiej Księdze Imion: Jan to mężczyzna przede wszystkim uczciwy, pracowity, towarzyski i przywiązany do tradycji. Odznacza się inteligencją i mądrością życiową.

Prasówka 6.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszkają Ania i Grzegorz Bardowscy z programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [6.04.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy są już 6 lat po ślubie. Poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony" w TVP1. Właśnie wprowadzili się do swojego nowego domu Uniejowicach pod Legnicą, który wybudowali kilometr od gospodarstwa Grzegorza. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Józef Raciniewski z programu "Sanatorium miłości 5". Zobaczcie zdjęcia [6.04.2023] Józef Raciniewski z Wałbrzycha należał do najbardziej sympatycznych uczestników piątego sezonu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Był lubiany przez widzów, ale i również przez pozostałych uczestników reality show. Dlatego został królem turnusu. Niedawno skończył 70 lat. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Józef z Wałbrzycha.

📢 Tak wygląda Dariusz Pachut, partner Dody. Miłość kwitnie - razem prezentują się wspaniale [zdjęcia - 6.04.2023] Doda to aktualnie jedno z najważniejszych nazwisk show biznesu. Gdy pojawia się, zawsze wzbudza zamieszanie. Nic więc dziwnego, że internauci chcą wszystko o niej wiedzieć. Od niedawna ma chłopaka i naprawdę jest zakochana. To Dariusz Pachut, podróżnik i ratownik medyczny. Poznajcie go bliżej. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach.

📢 Tak wygląda mieszkanie, które chce sprzedać Iwona Żarnowiecka z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia [6.04.2023] Iwona Żarnowiecka to królowa ostatniego turnusu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Mieszka na warszawskiej Białołęce. Ma cudowne mieszkanie, które - jak się okazuje - chce szybko sprzedać. Zamierza bowiem przeprowadzić się do Hiszpanii. Zobaczcie cudowne wnętrza mieszkania Iwony Żarnowieckiej z "Sanatorium miłości". 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska [6.04.2023] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska.

📢 Oto tajemnicza dziewczyna Marcina Hakiela. "Wyglądacie kwitnąco, dużo szczęścia" [6.04.2023] Marcin Hakiel od kilku miesięcy ma partnerkę. Nie ujawnia jednak personaliów swojej ukochanej. Coraz częściej jednak na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy. Dzięki temu wiemy, jak się ubiera dziewczyna Marcina Hakiela, jakie ma włosy oraz figurę. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Hakiela. 📢 Tak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz z programu "Rolnik szuka żony". Wkrótce ślub. Zobaczcie zdjęcia [6.04.2023] Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz dowodzą, że w programach takich jak "Rolnik szuka żony" naprawdę można znaleźć miłość. Poznali się w ósmej edycji tego reality show i zakochali się w sobie. Zamieszkali razem. Są rodzicami małej Tosi. We wrześniu 2023 roku zamierzają się pobrać. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz, Kamil Osypowicz oraz ich mała córeczka.

📢 Te znaki zodiaku w kwietniu się wzbogacą, odnajdą miłość lub wygrają na loterii. Im będzie sprzyjało szczęście wiosną Kwiecień wniesie w życie osób spod niektórych znaków zodiaku odrobinę słońca, nie tylko dosłownie, ale również w przenośni. Astrologowie przewidują, że pewne znaki zodiaku wzbogacą się, odnajdą miłość, a nawet mogą wygrać na loterii. Do kogo los uśmiechnie się w kwietniu? Sprawdź czy twój znak znalazł się na liście! 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości.

📢 To należy włożyć do koszyczka ze święconką. Oto lista produktów i ich symbolika Co powinno się znaleźć w koszyczku ze święconką? W Wielką Sobotę tradycyjnie święci się pokarmy. Co roku do koszyczka wielkanocnego trafiają do takie same produkty, wśród nich jajka, chleb, sól czy baranek. Mimo to zdarza się, że niektórzy zapominają o ważnych elementach święconki. Sprawdź teraz naszą listę produktów, które należy włożyć do koszyczka ze święconką, żeby o niczym nie zapomnieć! 📢 Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Oto tabela wypłat brutto i netto z trzynastą emeryturą Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Oto drewniany dom Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju na Mazurach. Jest przytulnie i z klimatem Robert Górski zdobył serca milionów Polaków swoimi skeczami kabaretowymi oraz udziałem w rozrywkowych programach telewizyjnych. Okazuje się, że gwiazdor, który na scenie rozbawia do łez, na co dzień preferuje spokojny i rodzinny tryb życia. Jest właścicielem drewnianego domku na Mazurach, w którym wypoczywa z rodziną. Jest tam naprawdę przytulnie i z klimatem. Zobacz prywatne zdjęcia. 📢 Mamy najnowszy horoskop celtycki 2023 dla wszystkich znaków. To cię czeka wiosną Horoskop celtycki nie cieszy się taką popularnością jak przepowiednie dotyczące zodiaków. Na jego podstawie można znaleźć jednak dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. Za autorów horoskopu celtyckiego uznaje się druidów. To właśnie oni mieli dobrać drzewo do daty urodzenia. Zobaczcie, co mówi o nas "nasze drzewo".

📢 Dodaj to do sałatki jarzynowej, a nie pożałujesz. Oto tajne składniki znanych szefów kuchni do sałatki na Wielkanoc Jak zrobić pyszną sałatkę jarzynową na Wielkanoc? To jedno z najpopularniejszych polskich dań świątecznych. Jakie składniki do sałatki jarzynowej? Ziemniaki, seler, marchewka, pietruszka - tych warzyw używa każdy. Dodaj to do sałatki, aby zaskoczyć i zachwycić gości przy świątecznym stole. Takie smaki w sałatce jarzynowej proponują znani szefowie kuchni. To ich tajne składniki do sałatki warzywnej na święta! 📢 Tak wygląda dziś Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Tak wygląda dziś Sebastian Wyszyński, 50-latek, który schudł 50 kg i został modelem. Zobaczcie zdjęcia! Niezwykła historia Sebastiana Wyszyńskiego. Mimo iż był aktywny fizycznie, w pewnym momencie ważył już 120 kilogramów. Powiedział więc: "Stop!". Zmienił swoje życie, schudł 50 kilogramów i został modelem. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sebastian Wyszyński, 50-letni model. 📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu. 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu Choć coraz częściej korzystamy z możliwości płatności kartą to czasem warto nadal posiadać gotówkę. Nie wszędzie da się zapłacić kartą. A czy są jakieś limity dotyczące posiadania gotówki? Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w domu? Postanowiliśmy to sprawdzić.

📢 Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze! Sprawdź, czy też tak robisz Płatność kartą to jedna z najpowszechniejszych metod płacenia. Jest prosta, bezpieczna i znacznie wygodniejsza niż używanie gotówki. Jednak wiele osób popełnia ten błąd przy płaceniu kartą. Może się on skończyć utratą środków z konta. W taki sposób można stracić pieniądze! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz. 📢 Artur Witkowski z "Naszego nowego domu" prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień kierownik budowy Artur Witkowski dał się poznać szerszej publiczności jako sympatyczny kierownik budowy z hitu telewizji Polsat "Nasz nowy dom". To właśnie on zarządzał ekipą budowlaną, która odmieniała wnętrza domów rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Choć Artur Witkowski odszedł już z programu, wciąż może pochwalić się szerokim gronem fanów. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak przyciągniesz miłość, pieniądze i szczęście. Wróżka Roma zdradza tajniki potęgi podświadomości Umysł ma wielką potęgę! Odpowiednio używany może sprawić, że w życiu zacznie spotykać nas to, o czym marzymy. Wiele rzeczy jest w zasięgu naszej ręki. Wystarczy jedynie wiedzieć, jak do nich dotrzeć. Jak wskazuje Wróżka Roma, nie warto zostawiać wszystko na łasce przeznaczenie. Zobacz, jak przyciągnąć do siebie szczęście, miłość i pieniądze. Sekrety potęgi podświadomości naszym czytelnikom zdradza Wróżka Roma. 📢 Dodatkowe 300 plus do emerytury jeszcze w tym roku. Te osoby otrzymają nowe świadczenie Rząd jeszcze w tym roku wprowadzi nowe świadczenie. Będzie to 300 złotych. Trzeba będzie jednak spełnić kilka warunków. Oto zasady przyznania dodatkowych pieniędzy. 📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.

📢 Takie są teraz modne salony. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy - wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy.

📢 Takie picie kawy przyspiesza starzenie! Te nawyki związane z kawą powodują szybsze starzenie się zdaniem dietetyków Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane, jednak okazuje się, że picie kawy to nie tylko korzyści. Niektóre nawyki związane z piciem kawy mogą się okazać szkodliwe i przyspieszać proces starzenia. To, od kiedy pijesz kawę i sposób, w jaki ją pijesz może nieść za sobą sporo zaskakujących efektów. Jednym z nich jest szybsze starzenie się. Zobacz teraz w naszej galerii, w jaki sposób picie kawy przyspiesza starzenie.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od szklanki wody z cytryną. Jakie są zalety i wady tego rytuału? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Taki ma być wiek emerytalny. Nowe przepisy, ale i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Straty po pożarze przy ul. Ołowianej na Osowej Górze oceniane na 30 mln zł. Podano wstępną przyczynę zdarzenia We wtorek 4 kwietnia przed południem wybuchł pożar w jednej z hal produkcyjno-magazynowej w Bydgoszczy. Ogień rozprzestrzenił się na na dwa kolejne budynki. O skali zagrożenia może świadczyć fakt, że dzień później na miejscu nadal pozostawał jeden zastęp straży pożarnej, a straty wyceniono na 30 mln zł. 📢 Mieszkańcy Grudziądza: - Jesteśmy odcięci od gazu ponad sto dni! Nie ma ciepłej wody! Pani Danuta opiekuje się schorowaną, 93-letnią mamą i nie może powstrzymać łez: - Mama jest leżąca... żeby wykonać toaletę muszę gotować wodę w czajniku. Nasza wytrzymałość i cierpliwość jest wystawiona na dramatyczną próbę. Ta sytuacja trwa już czwarty miesiąc. Od gazu, który był paliwem służącym do podgrzewania wody i zasilał kuchenki zostało odciętych ponad 20 rodzin z centrum miasta. Powodem była nieszczelność instalacji.

📢 Taki składnik dodaj do żurku wielkanocnego, a domownicy będą zachwyceni! Oto trik Magdy Gessler Większość z nas nie wyobraża sobie wielkanocnego śniadania bez aromatycznego i rozgrzewającego żurku. Istnieje pewien trik, który sprawi, że jego smak będzie jeszcze bardziej wyrazisty. Wystarczy dodać pewien sekretny składnik. Ten przepis poleca sama Magda Gessler! 📢 Wielka Środa 2023 - co oznacza ten dzień? Czy trzeba iść do kościoła? To wspomnienie dnia, w którym Judasz sprzedał Jezusa Wielka Środa w 2023 roku przypada 5 kwietnia. W ten czwarty dzień Wielkiego Tygodnia chrześcijanie wspominają, jak Judasz za trzydzieści srebrników sprzedał Jezusa Chrystusa. Wielka Środa to dzień szczególny dla każdego katolika w okresie duchowego przygotowania do Wielkanocy. Wiele osób zastanawia się, czy w Wielką Środę trzeba iść do kościoła. Wyjaśniamy, czy 5 kwietnia - Wielka Środa - to dzień obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Świętej.

📢 Tak możesz wybrać najlepszą białą kiełbasę na Wielkanoc. Taka świąteczna wędlina będzie najsmaczniejsza Jak wybrać białą kiełbasę na Wielkanoc? To jedno z ulubionych dań Polaków na święta Wielkiej Nocy: można zjeść na śniadanie z chrzanem lub musztardą, jest idealnym dodatkiem do świątecznego żurku. Jaka powinna być dobra biała kiełbasa? Oto kilka najważniejszych porad, jak wybrać smaczną i dobrze przyprawioną białą kiełbasę na Wielkanoc. 📢 Rozbił szybę wiaty przystankowej w centrum Grudziądza. Poszukuje go policja. Zobacz zdjęcia Grudziądzka policja opublikowała wizerunek chuligana, który kamieniem rozbił szybę nowej wiaty przystankowej na al. 23 Stycznia w Grudziądzu. Jeśli go rozpoznajecie, dajcie znać funkcjonariuszom. 📢 Ta pełnia Różowego Księżyca kwiecień 2023 rozświetli niebo. Kiedy jest "Różowy Księżyc"? Oto, co oznacza ta niezwykła pełnia Pełnia Różowego Księżyca kwiecień 2023. We czwartek 6 kwietnia wypada niezwykła pełnia - będzie to tak zwany Różowy Księżyc. Kwietniowa pełnia nazywana jest także Pełnią Kiełkującej Trawy, Jajeczną lub Rybną. Niezwykły Różowy Księżyc w pełni można będzie oglądać na nocnym niebie. Srebrny Glob wyglądać będzie spektakularnie! Gdzie oglądać pełnię Różowego Księżyca 6.04.2023? Sprawdź!

📢 Ekskluzywny apartament Koroniewskiej i Dowbora. Remont kosztował fortunę! [zdjęcia] Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to para, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Ona - aktorka, on - wzięty prezenter telewizyjny, od lat tworzą zgrany duet. Niedawno wraz z dwiema córkami przeprowadzili się do ekskluzywnego apartamentu w centrum Warszawy. Remont trwał długo i kosztował fortunę. Wyszło jednak bardzo pięknie! Zobaczcie, jak mieszkają teraz Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. 📢 Młodzież z "Gastronomika" w Grudziądzu udała się na praktyki do Hiszpanii. Wyjazd otworzył ich na nowe smaki, kulturę i ludzi [zdjęcia] To był najlepszy miesiąc mojego życia! - dzieli się Patrycja Kijewska z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu. Podczas praktyk w Granadzie poznawała pracę w biurze informacji turystycznej. W sumie oprócz Patrycji na praktyki wyjechało jeszcze dziesięcioro uczniów. Wszyscy wrócili pełni wrażeń, nowych umiejętności i znajomości.

📢 Pogrzeb Piotra Wysockiego. Aktor znany z seriali spoczął na cmentarzu w Toruniu Na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu spoczęły prochy tragicznie zmarłego aktora Piotra Wysockiego. Występował w popularnych serialach, a przed laty był w zespole Teatru im. Wilama Horzycy. 📢 Więcej seniorów nie musi płacić abonamentu RTV. Wszystko zależy od wysokości emerytury By zyskać zwolnienie z płacenia abonamentu RTV, nie można mieć wyższej emerytury niż 3173,08 zł brutto. To o prawie 350 zł brutto więcej niż w 2022 roku. Warto po tegorocznej waloryzacji zajrzeć do decyzji ZUS i sprawdzić, czy należy się nam ulga. 📢 Takie są rekordowe emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i tabela wypłat emerytur w kwietniu Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. W kwietniu emeryci dostaną ponadto Trzynastą Emeryturę, ale będą musieli zapłacić od niej podatek. Zobacz, jakiej wysokości emerytury będą w kwietniu 2023 roku.

📢 Tak się żyło w PRL-u. Oto rzeczy, sprzęty i meble z lat 70. i 80. XX wieku - niektóre wracają do łask Polska codzienność drugiej połowy XX wieku nie była kolorowa, a prawie każde wnętrze domu wyglądało tak samo. Niektórzy jednak mają sentyment do tych czasów. Pamiętasz te przedmioty, sprzęty, samochody i meble minionej epoki? Młode pokolenie może o nich w ogóle nie wiedzieć, choć niektóre perełki z lat 60., 70. i 80. wracają do łask. Oto obraz epoki PRL na zdjęciach. 📢 Twój numer telefonu zdradza więcej, niż myślisz. Sekrety numerologii zdradza Wróżka Roma [lista] Twój numer telefonu nie jest przypadkowym ciągiem liczb. Według Wróżki Romy, numer telefonu sam nas wybiera. Numerologia każdej liczby przypisuje wyjątkowe znaczenie. Oznacza to, że suma cyfr naszego telefonu może zdradzać więcej, niż nam się wydaje. Określać cechy charakteru, a także zdradzać sekrety najbliższej przyszłości. Zobaczcie, co twój numer telefonu zdradza o tobie!

📢 Takie znaki zodiaku w kwietniu będą miały pecha w miłości i finansach. Oni muszą uważać Jeżeli myślisz nad podjęciem ważnej decyzji w życiu zawodowym lub osobistym, kwiecień może nie być dla ciebie najlepszym miesiącem na ryzyko. Astrologowie przewidują, że niektóre znaki zodiaku będą miały w bieżącym miesiącu mocno pod górkę w finansach i miłości. Oni muszą szczególnie uważać. Zobacz, czy twój znak zodiaku znalazł się na liście. 📢 Takie mają być nowe zasady wypłat czternastej emerytury 2023. Minister zdradza więcej szczegółów Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa. Będzie o tym decydowała Rada Ministrów – poinformowała w Programie I Polskiego Radia szefowa MRiPS Marlena Maląg.

📢 Takie są sposoby na złowienie dużej ryby. Oto triki zdradzone przez wędkarzy w internecie Kiedy już posiadasz kartę wędkarską i masz całą wiedzę teoretyczną, możesz przystąpić do wyboru łowiska. Nie jest dobrym pomysłem udanie się do pierwszego lepszego zbiornika wodnego w Twojej okolicy. Najlepiej skorzystać z dostępnego w sieci spisu łowisk lub po prostu skontaktować się z kimś, kto ma doświadczenie w łowieniu w pobliżu. My postaramy się natomiast pokazać pewne triki na złowienie dużej ryby, które zdradzane są przez wędkarzy na stronach internetowych. 📢 Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta Za nami waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy już otrzymali wypłaty świadczenia po zmianie w marcu 2023 roku. Emeryci otrzymali w tym roku rekordowa waloryzację. Wiemy jak zmieniły się ich wypłaty. Sprawdziliśmy, jakie emerytury trafiają na konta byłych nauczycieli po marcowej waloryzacji.

📢 Takie są sposoby, aby malina obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste Maliny to jeden z popularniejszych polskich owoców. Jest wyjątkowo delikatnym owocem, doskonale nadaje się do jedzenia "na surowo" i w przetworach. Zobacz, co zrobić już teraz, aby tegoroczny zbiory malin były obfite. Oto co trzeba zrobić, aby nasze maliny były słodkie i soczyste. 📢 Wyższe przelewy z ZUS dla emerytów i rencistów w kwietniu. Tyle dostaną na rękę razem z trzynastką Choć ZUS zaczął wypłatę trzynastek pod koniec marca, to większość emerytów i rencistów dostanie pieniądze w kwietniu. Mogą się więc spodziewać w tym miesiącu znacznie wyższych przelewów, bowiem razem dostaną emeryturę i trzynastkę. Ile dokładnie trafi na ich konta? Mamy wyliczenia ZUS.

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Te wspaniałe i... zrujnowane zamki krzyżackie w regionie [zdjęcia] Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej to pomniki burzliwej historii. W większości są już w ruinie, ale niektóre, jak w Radzyniu Chełmińskim, Golubiu- Dobrzyniu, czy Bierzgłowie, mogą dać wyobrażenie o ich dawnej potędze. 📢 Szymon Hołownia w Bydgoszczy: "Nauczyciel wchodzący do zawodu powinien dostawać średnią krajową" Lider Polski 2050 spotkał się z bydgoszczanami. Mówił, że "państwo powinno szanować obywatela", a nie być "wpłatomatem-bankomatem". Podkreślił konieczność dofinansowania dziecięcej psychiatrii i edukacji. Postulował likwidację kuratoriów oświaty i wynagrodzenie w wysokości średniej krajowej dla początkujących nauczycieli. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Oto sekrety wielkiej księgi imion [lista] Agnieszka, Natalia, Urszula, Magda. Kobiety o tych imionach wyróżniają się inteligencją. Są bystre, zaradne i potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Sprawdź w naszej galerii, które jeszcze panie zalecane są do grona najmądrzejszych.

📢 Miss Polonia 2023. Tak wyglądają piękne finalistki konkursu [zobacz zdjęcia] Niedawno wyłoniono 20 pięknych kandydatek finałowego konkursu Miss Polonia 2023. To będzie historyczny finał Miss Polonia 2023 z udziałem ciemnoskórej Sophie Williams z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia i poznaj piękne finalistki, które zawalczą wkrótce o bursztynową koronę.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatu. Tyle pieniędzy możemy wypłacić w bankomatach popularnych banków Obecnie coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja wymaga gotówki. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Poznaj limity wypłat gotówki. 📢 Takie są skutki jedzenia winogrona. Zobacz, kto nie powinien sięgać po te owoce Winogrono to owoc, który kojarzy nam się głównie z winem, a tak naprawdę owoc ten ma o wiele więcej zastosowań, a przede wszystkim jest bardzo smaczny "na surowo". Jakimi wartościami odżywczymi charakteryzują się winogrona? Zobaczcie, dlaczego warto jeść te owoce i kiedy nie powinno się sięgać po winogrona.

📢 Takie emerytury dostają teraz seniorzy po waloryzacji 2023. Oto tabela wypłat brutto i netto Takie emerytury dostają teraz seniorzy po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt 📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci. 📢 Takie były zabawki w PRL-u. Dziś wartość niektórych kolekcjonerzy liczą w tysiącach złotych W czasach PRL królowały w każdym pokoju dziecięcym. Szanowało i kochało je każde dziecko. Zabawki PRL były plastikowe, drewniane, blaszane i nie miały tylu funkcji co dzisiejsze. Poznajesz je? Masz jeszcze takie w domu? Dziś niektóre z nich są sporo warte. Zobacz zabawki z PRL na zdjęciach wystawione na portalu OLX.

📢 Takie buty będą modne na wiosnę do jeansów. Te stylizacje kochają Francuzki. Zobacz, co będzie trendy Gdy słyszymy słowo "moda", zwykle kojarzymy je z Francją i Paryżem. I słusznie. Francuzki mają dobry gust, a z Francji pochodzi wielu słynnych projektantów odzieży i butów. Mieszkanki Francji mają styl i modowe wyczucie. Podpatrzmy zatem, jakie buty będą nosić Francuzki na wiosnę do jeansów. Takie są najnowsze trendy! 📢 Tak mieszka Dominika Gwit. Aktorka mieszka na warszawskim Mokotowie i stawia na dodatki [zdjęcia] Przytulne wnętrza, modne dodatki i mocne kolory - tak mieszka Dominika Gwit. Aktorka wraz z mężem mieszka w pięknym mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Zobaczcie zdjęcia modnych wnętrz! 📢 Wrzucamy do odpływu w brodziku i zalewamy wodą. Takie są triki na samodzielne odetkanie prysznica Gdy podczas brania prysznica zauważymy, że woda zaczyna zalegać w brodziku, to sygnał, że zatkał się odpływ. Czasami wystarczy wyjąć powierzchowne zabrudzenia, aby pozbyć się problemu. Co jednak w sytuacji, gdy zanieczyszczenia znajdują się głęboko i nadal blokują swobodny przepływ? Na szczęście istnieją proste domowe sposoby na odetkanie rur. Wystarczy wrzucić to do odpływu w brodziku i zalać wrzątkiem, a po chwili będzie znów w pełni sprawny.

📢 Dzień Zwierząt Bezdomnych. Psiaki i kociaki ze schroniska w Grudziądzu czekają na nowy dom. Adoptuj [zdjęcia] Obecnie w Centrum Opieki nad Zwierzętami przy ulicy Przytulnej w Grudziądzu przebywa ponad 200 psiaków i ponad 40 kociaków. Zastanawiacie się nad posiadaniem czworonożnego przyjaciela? Może któryś z nich skradnie wasze serce i ofiarujecie mu dom z wygodnym legowiskiem zamiast boksu w schronisku...

📢 Tak krok po kroku zrobisz na Wielkanoc prostą sałatkę z jajkiem, szynką i ananasem. Zobacz przepis Jaką sałatkę zrobić na święta? Proponujemy przepis z typowo wielkanocnych składników: jajek i szynki. Dla orzeźwienia dodaje się ananasa, a dla koloru i charakteru – zielony por. To bardzo prosty przepis. Sprawdźcie w naszej galerii, jak zrobić tę sałatkę krok po kroku. 📢 Ruszył remont ulicy Rybackiej w Grudziądzu. Jak wygląda w tej okolicy organizacja ruchu? [zdjęcia] Ekipy budowalne wkroczyły na ulicę Rybacką. W tej chwili pracuje tam ciężki sprzęt, który zrywa obecną nawierzchnię. Prace wykonuje Prasbet. Inwestycja pochłonie 5 mln zł.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Wcześniejsza emerytura nawet w wieku 45 lat. Te osoby mogą skorzystać w wcześniejszej emerytury Powszechny wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Prawo dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, jednak pracownik musi spełnić określone warunki. 📢 Te osoby są zwolnione z płacenia Abonamentu RTV. Oni unikną kontroli i opłat Te osoby są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Osoby o tych imionach nie mają szczęścia do pieniędzy. To właśnie oni wiosną muszą uważać na swoje finanse Niby pieniądze szczęścia nie dają, ale z pewnością ich brak też nie. Oczywiście nie powinniśmy opierać naszego życia wyłącznie na pieniądzach, ale niestety w aktualnych czasach lepiej je mieć, aby móc zaspokoić życiowe potrzeby. Niestety nie każdy ma rękę do pieniędzy. Jak się okazuje winę za to może ponosić nasz imię! Zobaczcie osoby o jakich imionach nie mają szczęścia do pieniędzy. 📢 Tak mieszka Beata Pawlikowska. Jej willa ma 300 metrów i zachwyca luksusami [zdjęcia] Ogromny gabinet, luksusowa łazienka, romantyczny ogród z altanką - tak mieszka Beata Pawlikowska. Pisarka może pochwalić się ponad 300 metrową posiadłością. Luksusowy dom zachwyca stylowymi wnętrzami. Zobaczcie w naszej galerii, ja mieszka Beata Pawlikowska.

📢 Kiedy seniorzy otrzymają 13. emeryturę? Mamy termin wypłat - sprawdź, kiedy i jaka kwota trafi na Twoje konto Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał harmonogram wypłat tzw. "trzynastek" dla emerytów i rencistów. Już ponad 1 mln seniorów otrzymało dodatkową emeryturę. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczęła się pierwsza transza wypłat trzynastek dla seniorów. Pierwsze przelewy zostały zrealizowane w sobotę 1 kwietnia: ponad milion osób otrzymało na swoje konta kwotę 1445,48 zł netto - tyle wynosi trzynasta emerytura. Jednak co z pozostałymi emerytami i rencistami, którzy również mają prawo do tego świadczenia? ZUS podaje harmonogram wypłat. 📢 Pożar hali produkcyjno-magazynowej na Osowej Górze w Bydgoszczy. Z ogniem walczyło 25 zastępów strażaków [zdjęcia] Wielki pożar na ul. Ołowianej 18 na bydgoskiej Osowej Górze. We wtorek (4 kwietnia) w płomieniach stanął tam budynek produkcyjno-magazynowy. Kłęby dymu widać było z wielu kilometrów. Niestety, ogień rozprzestrzenił się na sąsiednią halę i budynek administracyjno-biurowy. Na miejsce początkowo zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej, ostatecznie z ogniem walczyło 25 zastępów.

📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką! 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 To sprzedaje komornik - tanie domy z ogrodem i mieszkania w woj. kujawsko-pomorskim. Oto licytacje komornicze kwiecień 2023 Takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Tanie domy z ogrodem, mieszkania. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - tu można znaleźć oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Brodnicy, Świecia i wielu innych miast i wsi! Ceny tych budynków są zdecydowanie poniżej cen rynkowych. Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze oferty licytacji komorniczych z kwietnia 2023.

📢 W wypadku w gminie Stolno zginął kulturysta, trener grudziądzkiej Geotermii Rafał Dominikowski W poniedziałek (3.04.2023) w wypadku trzech aut na drodze krajowej nr 91 w Małym Czystem w gminie Stolno, zginął Rafał Dominikowski - trener w Geotermii Solanki Grudziądz. 📢 Donald Tusk w Chełmnie mobilizował sympatyków PO. Mówił o rozpoznaniu i uderzeniu we wroga [zdjęcia] W poniedziałek (3.04.2023) przewodniczący PO Donald Tusk spotkał się z chełmnianami w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2. W Chełmnie powitał przewodniczącego PO marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. - Czekamy, że przedstawi nam pan wizję Polski. Gorąco wierzymy, że już wkrótce przejmie pan stery - mówił Całbecki.

📢 Śmiertelny wypadek na DK 91. W miejscowości Małe Czyste zderzyły się trzy auta. Jeden z kierowców nie żyje [zdjęcia] Na drodze krajowej nr 91 na wysokości miejscowości Małe Czyste w gminie Stolno, zderzyły się trzy pojazdy. Jeden z kierowców został zakleszczona w aucie. Jego stan określano jako ciężki. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej 48-letni kierowca zmarł. 📢 Tak mieszkają książe Harry i Meghan Markle w Kalifornii. Rezydencja robi ogromne wrażenie Nie milkną kontrowersje wokół księcia Harry'ego i Meghan Markle. W grudniu 2022 na platformie Netflix ukazał się film dokumentalny, w którym para opowiedziała o swojej złożonej drodze życiowej oraz kulisach trudnej decyzji o odejściu z dworu królewskiego. Harry i Meghan latem 2020 roku zdecydowali się opuścić Wyspy Brytyjskie i zamieszkać w Kalifornii. Ich nowy dom robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia!

📢 Metamorfoza Dominiki Ostałowskiej. Zobacz, jak gwiazda „M jak miłość” zrzuciła nadprogramowe kilogramy i walczyła z efektem jo-jo Dominika Ostałowska niedawno obchodziła swoje 52. urodziny. Od lat można ją oglądać na deskach teatrów, w serialach i filmach. Dzięki temu telewidzowie byli świadkami jej przemian i zmian w wyglądzie oraz walki z nadwagą. Zobacz metamorfozę aktorki i sprawdź, jak wyglądała jej walka z nadprogramowymi kilogramami.

📢 Takie pnącza możesz kupić do ogrodu i na balkon. Zimozielone, obsypane owocami i kwitnące Czepiają się powierzchni kolcami, pędami, cierniami, a nawet ssawkami – byle wspiąć się do słońca. Pnącza są ozdobą altan i budynków gospodarskich, przydają się też w miastach, jako ściana oddzielająca balkony sąsiadów. Są pnącza zimozielone i kwitnące. Wiele pnączy rodzi owoce. Które wybrać dla siebie? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Tyle pieniędzy będziemy dawać do koperty na wesele w 2023 roku. Oto najnowsze stawki od rodziny i znajomych Wesele pary młodej wiąże się oczywiście z świętem miłości ale i pieniędzmi. Jest to ogromny wydatek dla ślubującej pary ale też często niełatwe wyzwanie także dla gości. To również dylematy ile pieniędzy do koperty należy włożyć. Przychodzimy do Państwa z pomocą i podpowiedzią. Zobaczcie ile pieniędzy goście weselni będą dawać w prezencie ślubnym. 📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach!

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Alarm w polskich sklepach - oto ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane ze sklepów w całej Polsce Alarm w polskich sklepach - oto ostrzeżenia GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tak mieszka Magda Narożna. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" prezentuje na Instagramie swój dom i samochód Magda Narożna często wykorzystuje okres zimowy na podróże. Wtedy koncertów jest mniej i wokalistka ma czas na odwiedzenie swojej ulubionej Islandii czy USA, choć ostatnio wybrała Hiszpanię. Narożna nie raz mówiła w wywiadach, że lubi też wracać do swojego azylu pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem, którego używa od kilku lat. 📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Takie są teraz nowe stawki świadczeń Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur. 📢 Modne paznokcie na wiosnę 2023. Pastele, kolorowy french i minimalistyczne wzorki [zdjęcia] Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Czas wybrać paznokcie na tę okazje. Najwyższy czas, aby odejść od czerwieni, brązów i ciężkich barw. Teraz możemy pozwolić sobie na wszystko, co kolorowe i rzucające się w oczy. Zobaczcie w naszej galerii najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2023.

