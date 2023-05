Przegląd prasy 6.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda w środku domu Justyny Żyły. Zaglądamy do posesji, którą dostała po rozwodzie”?

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz! 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny bardzo atrakcyjne! Oto licytacje komornicze maj 2023 Tanie domy z ogrodem, mieszkania - takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - zebraliśmy oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Brodnicy, Świecia i wielu innych miast i wsi! Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze licytacje domów w regionie. 📢 Nagie zdjęcie modelki poruszyło fanów. Tak wygląda Weronika Pawelec z Top Model 11 w śmiałej kampanii modowej Artystyczne zdjęcie Weroniki Pawelec, uczestniczki 11. edycji Top Model, wzbudziło zachwyt internautów. Poczynania modelki, po udziale w programie TVN, śledzi spore grono fanów. Pawelec nie po raz pierwszy prezentuje śmiałe fotografie na Instagramie. Teraz wywołała jednak niemałe poruszenie.

📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać! 📢 Mamy horoskop miłosny na maj 2023. To Was czeka na podstawie kart tarota w nowym miesiącu Horoskop miłosny na maj 2023. Co nas czeka w najbliższych tygodniach? Czy ognisty samotny Baran znajdzie partnerkę na całe życie? Czy do spokojnego Wodnika uśmiechnie się los? Co zapisały dla Ciebie gwiazdy na wiosnę 2023 roku? Sprawdźcie horoskop dla Wszystkich znaków zodiaku dotyczący miłości, pracy i zdrowia. Co mamy zapisane w tarocie?

📢 Takie są zasady zwolnienia z płacenia Abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście zwolnionych Takie są zasady zwolnienia z płacenia Abonamentu RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Takie wypłaty mają teraz żołnierze WOT. Mamy stawki według posiadanego stopnia Takie wypłaty mają żołnierze WOT. Rząd zapowiedział podwyżki uposażeń wojskowych od marca 2023. Na lepsze pieniądze mogą też liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie są stawki? Oto wyliczenia najnowszych uposażeń.

📢 Tak wygląda w środku domu Małgorzaty Sochy. Zaglądamy do posiadłości popularnej aktorki Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo 📢 Matura język polski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język polski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. 4 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka polskiego. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka polskiego z formuły 2015. 📢 Oto produkty z wysokim indeksem glikemicznym. Tych produktów należy unikać przy odchudzaniu i cukrzycy Produkty o wysokim indeksie glikemicznym to takie, po których w organizmie gwałtownie wzrasta poziom cukru. Indeks glikemiczny to po prostu wskaźnik określający tempo wzrostu poziomu glukozy we krwi w ciągu 120 minut od spożycia danego produktu.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2023. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2023. 5 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka angielskiego z formuły 2023.

📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Posiadacze takich imion pasują do siebie i stworzą udany związek. Mamy ranking wróżki Romy Wielu ludzi wierzy w moc imion. Imiona, które nosimy, wiele o nas mówią. Niektóre imiona mają głębokie korzenie, sięgają czasów biblijnych albo jeszcze dalszych. Determinują w pewnym stopniu nasz charakter, sprawiają, że mamy takie, a nie inne cechy zachowania. Moc imion sprawdza się także w sprawach miłosnych. Mamy opracowanie, z którego wynika, jakie imiona do siebie pasują. Osoby noszące takie imiona stworzą ze sobą dobry związek. Zobacz, jakie pary imion damskich i męskich znalazły się w naszym zestawieniu!

📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu. Oni nie wylewają za kołnierz! Ezoterycy twierdzą, że imiona mają wielką moc. Determinują nasz charakter i usposobienie. Osoby noszące określone imiona mają większą skłonność do picia alkoholu. Mamy listę takich imion. Są tu zarówno imiona żeńskie, jak i męskie. Sprawdź, jakie imiona trafiły na listę. 📢 Baseny odkryte w Tarpnie w Grudziądzu niegdyś były centrum letniego wypoczynku. Teraz "dziura wstydu" [zdjęcia] Niestety. Kolejny sezon wakacyjny przed nami, ale wiadomo że z basenów w Tarpnie korzystać nie będzie można. Jeszcze przed pandemią tłumy mieszkańców zwłaszcza północnej części Grudziądza korzystało z ochłody, rekreacji właśnie w tym miejscu. Teraz... pozostał po nich obraz rozpaczy. Władze Grudziądza zapewniają, że będą nowe baseny. Warunek: muszą znaleźć się pieniądze.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Jednostki OSP z Kujawsko-Pomorskiego dofinansowane na ponad 4,2 mln zł. Symboliczne vouchery druhowie odebrali w Żninie W ramach programów "Mały Strażak" i "EKO-Strażak" do druhów z ochotniczych straży pożarnych w Kujawsko-Pomorskiem trafi ponad 4,2 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na doposażenie jednostek w sprzęt do ratowania życia i mienia mieszkańców naszego regionu, zakup specjalistycznych ubrań, a także na termomodernizację strażackich budynków. 📢 Ruszyły prace przy budowie łącznika drogowego ulic Kwiatowej - Toruńskiej - Focha w Grudziądzu. Ma tu powstać Osiedle Centralne [zdjęcia] Samorząd na budowę łącznika drogowego otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w wysokości 2 mln zł. Na terenie gdzie ma być realizowana inwestycja, ma także zostać wybudowane Osiedle Centralne z blokami wielorodzinnymi. 📢 Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. 5 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka angielskiego z formuły 2015.

📢 To wydarzy się w maju w M jak Miłość - aż 6 nowych odcinków. Iza wpada na schadzce, Justyna okrada kleryka Serial „M jak miłość” to najpopularniejszy serial TVP. Niezmiennie przyciąga przed telewizory wielu Polaków w każdym wieku. W "M jak miłość" poznajemy i śledzimy losy rodziny Mostowiaków. Uczestniczymy w codziennym życiu bohaterów, poznajemy ich przyjaźnie, wrogów, radości i smutki. Serial można oglądać w poniedziałki i wtorki w TVP 2 o godzinie 20.55. Mamy dla was streszczenia najnowszych odcinków z maja. To aż 6 odcinków! Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak miłość" w maju. 📢 Kobiety o tych imionach mają powodzenie u mężczyzn. Taka jest moc imion! Twoje też tu jest? Mówi się, że imiona mają wielką moc. Nie bez przyczyny rodzice, zanim nadadzą dziecku imię, długo zastanawiają się i rozważają, który wybór będzie najlepszy. W pewien sposób imię determinuje w jakimś stopniu nasz charakter. Kobiece i męskie imiona mają swoje znaczenie. Są tez takie imiona, które są wyjątkowo atrakcyjne dla płci przeciwnej. Mamy listę imion żeńskich - kobiety, które je noszą, mają zwykle duże powodzenie u mężczyzn. Czy twoje imię też jest na tej liście? Sprawdź.

📢 Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju w porównaniu z kwietniem. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Tych rzeczy nie może zabrać nam komornik. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki. Co jeszcze? Komornicy nie cieszą się dobrą sławą. Jednak to dzięki nim wierzyciele mogą odzyskać zaległe należności. Nie wszyscy wiedzą, że postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. W świetle prawa istnieją bowiem ograniczenia, a także wyjątki, które są wyjęte spod licytacji komorniczej. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki, co jeszcze? Zobacz w naszej galerii listę rzeczy wyjętych spod egzekucji komorniczych. Tego nie może zabrać nam komornik!

📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Ekskluzywna posiadłość u podnóża gór Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są parą od ponad ośmiu lat. Poznali się w 2012 roku, gdy Miss Polski była jeszcze związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Ich uczucie rozwijało się na oczach całej Polski! Modelka wraz z muzykiem mieszkają w pięknej, góralskiej posiadłości u podnóża gór. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ekskluzywna posiadłość Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki. 📢 Tyle będziemy płacić za prąd w 2024 roku. Mamy wyliczenia prognozowanych stawek Oszczędzanie energii elektrycznej to nie tylko więcej pieniędzy dla nas ale i ekologia. W domach mamy coraz więcej sprzętów, które wymagają energii elektrycznej. Dlatego nasze rachunki są coraz wyższe. W tym roku dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej nie odczuwamy podwyżek jeśli nie przekroczymy limitu. Jak będą wyglądać ceny prądu w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Tak w młodości wyglądała Michałowa z "Rancza". Marta Lipińska urodą rzucała na kolana! Marta Lipińska jest obecnie znana głównie z ról charyzmatycznej Michałowej, gospodyni proboszcza z serialu "Ranczo" czy teściowej Karola z "Miodowych lat". Gdy jednak cofniemy się, dostrzeżemy jak bogata jest filmografia aktorki. Lipińska w młodości była uznawana za prawdziwą piękność! Zobacz archiwalne zdjęcia.

📢 Od maja 2023 roku nowe, wyższe opłaty za sanatorium z NFZ. Oto ile trzeba zapłacić za nocleg i wyżywienie Pobyt dziecka w sanatorium jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września roku. 📢 Co robić w weekend w Grudziądzu? Oto nasze podpowiedzi od 5 do 7 maja Festiwal Food Trucków na parkingu Galerii Grudziądzkiej, Warsztaty Modelarskie w Marinie, Dzień Baniek Mydlanych ze Smokiem Edziem na Błoniach Nadwiślańskich i interaktywny pokaz iluzji psychologicznej Kajetana Bieleckiego „Wiadomość w butelce” w Akcencie. Można także wybrać na rejs katamaranem po Wiśle. Szczegóły na poniższych kartach galerii.

📢 Oto miasta w Kujawsko-Pomorskiem, w których jest najwięcej mieszkań bez łazienki Wierzyć się nie chce, ale ciągle w XXI wieku ludzie żyją w mieszkaniach bez łazienek. Okazuje się, w Kujawsko-Pomorskiem jest ich całkiem dużo. Najlepiej sytuacja wygląda w Janikowie, Mogilnie i Barcinie. Tutaj mieszkań posiadających łazienkę jest najwięcej. W jakich miastach w regionie jest najwięcej mieszkań bez łazienek? Tego dowiesz się z naszego artykułu. 📢 Tak teraz wyglądają Duduś i Poldek z "Podróży za jeden uśmiech". Tak zmienili się Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski "Podróż za jeden uśmiech" to kultowy polski serial dla dzieci i młodzieży, który powstał w 1971 roku. Główne role w nim zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski. Zobaczcie, jak ponad 50 lat po premierze wyglądają Duduś i Poldek, których wspaniali zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski.

📢 Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Mamy zdjęcia z II LO w Bydgoszczy W piątek (5 maja) w drugim dniu matur uczniowie piszą egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Większość młodzieży zdaje język angielski, tak też jest w II LO im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

📢 Te urządzenia pożerają prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach Teraz gdy szczególnie powinniśmy oszczędzać prąd warto wiedzieć, gdzie go zwyczajnie marnujemy. Bo jak się okazuje wielu z nas dla wygody zwyczajnie marnuje prąd, przez co płaci wyższe rachunki i nie działa ekologicznie. W 2023 roku warto oszczędzać prąd aby płacić niższe stawki. Zobaczcie, gdzie najczęściej marnujemy prąd. 📢 Tak żyją celebryci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości. Niektóre nazwiska ludzi bez matury mogą zaskoczyć Skończenie szkoły, napisanie matury i pójście na studia. Obecnie taka droga jest uznawana przez wielu za jedyną słuszną. Nie brakuje jednak osób, które decydują się na zupełnie inne życie bez podchodzenia do egzaminu dojrzałości. Wśród takich ludzi można wskazać aktorów, piosenkarzy, sportowców. Którzy polscy celebryci nie mają matury? Sprawdziliśmy!

📢 Tak można zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie do emerytury. Kto może z tego skorzystać? Tak można zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie do emerytury. Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w postaci trzynastej i czternastej emerytury, ale nie tylko. Są też specjalne dodatki do emerytury, które uzupełniają podstawowe świadczenie. Ile wynoszą i kto może się ubiegać o pieniądze?

📢 Takie emerytury wypłacane są nauczycielom w 2023 roku. Tyle wpływa na ich konta po waloryzacji Jak wiedzie się nauczycielom na emeryturze? Ile dostają na rękę byli belfrzy? Udało nam się dotrzeć do kilku emerytowanych nauczycieli, którzy zdradzili ile wpływa na ich konto. Zobaczcie, ile dostają emerytury byli nauczyciele po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu latach pracy w tym zawodzie. 📢 Przebudowa rynku w Koronowie na finiszu. Otwarcie już w czerwcu 2023 r. [zdjęcia] Przebudowa pl. Zwycięstwa w Koronowie rozpoczęła się jesienią 2022 r. W nowej odsłonie zobaczyć go mieliśmy tej wiosny. I tak się stanie. Pierwszy koncert na rynku już 18 czerwca. 📢 BKS Visła Proline Bydgoszcz - MKS Będzin. Zmarnowana szansa. Została tylko jedna [zdjęcia] W drugim meczu półfinałowym Tauron I Ligi siatkarzy BKS Visła Proline Bydgoszcz podejmował MKS Będzin. Stawką był awans do finału w przypadku bydgoszczan lub przedłużenie rywalizacji w przypadku będzinian.

📢 Toruń/Kowalewo. Bracia z piekła rodem. Domowy koszmar Teresy osądzony! Była bita, duszona, straciła oko... Ile jest w stanie znieść ofiara przemocy domowej? Trudno w to uwierzyć, ale Teresa miesiącami przyjmowała ciężkie razy od swojego oprawcy. Pomagał mu w tym brat. Była bita, kopana, duszona, lżona. Marian C. kilkukrotnie uszkadzał też jej oko. W końcu je straciła... 📢 Międzynarodowy Dzień Strażaka. Tak obchodziliśmy go w Bydgoszczy [zdjęcia] 4 maja obchodzimy święto patrona strażaków Św. Floriana. Dzień Strażaka to doskonała okazja do podziękowania przedstawicielom straży pożarnej za ich trud i poświęcenie w czasie służby. W Bydgoszczy z tej okazji odbyła się uroczysta msza św. i przemarsz strażaków PSP i OSP z Kujaw i Pomorza.

📢 Matura język polski - odpowiedzi i arkusze CKE 2023. Tutaj znajdziesz tematy i rozwiązania zadań z polskiego Matura 2023 język polski - odpowiedzi i arkusze CKE. Jakie były zadania na maturze 2023 z języka polskiego? W tym artykule opublikujemy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz sugerowane odpowiedzi z języka polskiego na poziomie podstawowym.

📢 Matura 2023: Język polski – poziom podstawowy. Oto arkusz CKE i odpowiedzi. Jakie tematy znalazły się na egzaminie? Koniec matury Matura 2023 z języka polskiego w nowej formule rozpoczęła się dziś o godz. 9.00, a zakończyła o godz. 13.00. Maturzyści na rozwiązanie zadań mieli 240 minut. Wiemy już dokładnie, co było na maturze i jak uczniowie poradzili sobie z językiem polskim. Arkusz CKE i odpowiedzi do matury sprawdzicie w tym materiale. Maturzyści w mediach społecznościowych zdradzili, jak poszedł im egzamin. 📢 Matura język polski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2023. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język polski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi. 4 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka polskiego. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka polskiego z formuły 2023.

📢 Miss Polski Nastolatek, Kalina Kosikowska zdaje maturę w IV LO w Grudziądzu [zdjęcia] W czwartek, 4 maja o godz. 9 rozpoczęły się egzaminy maturalne w całym kraju. Odwiedziliśmy IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu gdzie maturę zdaje między innymi Miss Polski Nastolatek 2022, Kalina Kosikowska. W sumie w Grudziądzu maturę zdaje 783. uczniów. Najwięcej w II LO - 135, a w I LO - 134. W piątek - język angielski. W poniedziałek - matematyka.

📢 Takie są modne stylizacje na wiosnę 2023 roku. Zobacz propozycje Kożuchowskiej, Racewicz i innych gwiazd Wystartował sezon uroczystości rodzinnych w plenerze. Przed nami przyjęcia komunijne, chrzciny, wesela. To nie tylko czas rozmyślań, co kupić, czy może dać po prostu pieniądze. Rozglądamy się za kreacjami. Nic dziwnego. Każda z pań chce na wydarzeniu wśród najbliższych wyglądać olśniewająco.

📢 To oznacza burczenie w brzuchu. Bulgotanie i przelewanie w brzuchu może być sygnałem poważnej choroby Organizm wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak. Bulgotanie i burczenie w brzuchu oraz przelewanie się w jelitach jest nie tylko kłopotliwe i krępujące, ale również niepokojące. Zwykle jest to naturalny i niegroźny efekt działania organizmu. Jednak takie burczenie w brzuchu może również oznaczać poważną chorobę. Kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Co oznacza burczenie i bulgotanie w brzuchu? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Takie poważne choroby mogą powodować swędzenie skóry. Te objawy mogą świadczyć o nowotworze Ciało wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak z organizmem. Wygląd nóg, stóp, dłoni, palców, oczu, języka czy skóry może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Okazuje się, że również swędzenie skóry może być objawem poważnej choroby, a nawet nowotworu. Jakie choroby może oznaczać utrzymujący się świąd? Jakie nowotwory mogą powodować swędzenie? Jeśli masz podobne odczucia, lepiej skonsultuj się z lekarzem. Sprawdź teraz najważniejsze znaki ostrzegawcze w naszej galerii.

📢 Takie są najlepsze warzywa na cholesterol. Zobacz listę warzyw obniżających poziom cholesterolu Warzywa obniżające cholesterol to dobry sposób wsparcia terapii lekami, ale również doskonała alternatywa, jeśli poziom cholesterolu nie odbiega mocno od normy a trzeba go jedynie wyrównać mniej inwazyjnymi sposobami. Oto najbardziej skuteczne warzywa na obniżenie cholesterolu! Sprawdź teraz TOP 5 najlepszych warzyw obniżających poziom cholesterolu - zdaniem dietetyków.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Grażyna Torbicka. Luksusowy apartament gwiazdy TVP i TVN Grażyna Torbicka to słynna polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Przez wiele lat była związana z Telewizją Polską, a obecnie ze stacją TVN oraz Radiem Zet. Gwiazda jest także aktywna w mediach społecznościowych - na Instagramie dzieli się z fanami swoją codziennością. Oto jak mieszka i żyje. Jej dom jest bardzo luksusowy.

📢 Śmiertelny wypadek w Mirakowie pod Toruniem. Zginął druh OSP Rogowo Tragicznie rozpoczął się czwartkowy poranek (4.05) w powiecie toruńskim. W Mirakowie doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginął czynny druh OSP Rogowo w gminie Lubicz.

📢 Mamy listę najgorszych fryzur do pracy. W nich każdej pani wcale nie będzie do twarzy [zdjęcia] Źle dobrana fryzura może oszpecić każdą kobietę. Nawet tę z najpiękniejszymi rysami twarzy. Zobacz w naszej galerii, których fryzur najlepiej unikać do pracy. Te fryzury postarzają, pogrubiają i sprawiają, że wyglądamy niekorzystnie. 📢 Tak wyglądają członkowie zespołu Ich Troje po 25 latach. Zobaczcie nowe i historyczne zdjęcia Ich utwory znała cała Polska. Grupa "Ich Troje" powstała w 1996 roku i do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością wśród fanów. Żeński skład zespołu wielokrotnie się zmieniał, jednak trzon od początku tworzą jego założyciele - Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa. Zobaczcie w naszej galerii, jak na przestrzeni lat zmienili się byli i obecni członkowie zespołu "Ich Troje".

📢 W Kikole odbyły się Powiatowo-Gminne Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiatowo-Gminne Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kikole rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, licznie przybyłe delegacje jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego, służb mundurowych, stowarzyszeń oraz mieszkańcy. Były reprezentowane też wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kikół, gdyż uroczystości rocznicowe połączono z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. 📢 Piknik patriotyczny w Cytadeli w Grudziądzu: pokazy sprzętu wojskowego i zwiedzanie Dni otwarte Cytadeli organizowane są tylko dwa razy w roku. Przy bramie Cytadeli na chętnych czekali przewodnicy PTTK, którzy oprowadzali po zabudowaniach i korytarzach Cytadeli. Ponadto na terenie Cytadeli trwał piknik z pokazami sprzętu wojskowego i uzbrojenia, grup rekonstrukcji historycznej. A do tego występy artystyczne. Przed Cytadelą trwała kwesta na ratowanie grobu śp. harcerza Konrada Ładosia, którą organizowało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Grudziądzu.

📢 Przymrozki w Kujawsko-Pomorskiem. Synoptycy zapowiadają do minus 4 st. Celsjusza Wiosna nas nie rozpieszcza. Długi weekend majowy zapowiadał się słonecznie, nawet była szansa na opalanie. Teraz jednak synoptycy przewidują przymrozki. Piszemy, kiedy będzie tak zimno. 📢 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja na Starym Rynku w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia! Każdego roku mieszkańcy Bydgoszczy spotykają się na Starym Rynku, by wspólnie świętować kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Także w tym roku uroczystości nie zabrakło. 📢 Ten banknot 10 złotych może być warty fortunę. Niektóre banknoty są warte więcej niż myślisz Jeśli masz w portfelu banknot o nominale 10 zł, przyjrzyj mu się uważnie i zwróć uwagę na jeden szczegół. Może się okazać, że jest on wart nawet kilka tysięcy złotych. Warto czasami sprawdzić, co mamy w portfelu i w razie wątpliwości można prosić o wycenę profesjonalistów.

📢 Takie liczby wygrywały w majowych losowaniach Lotto. Te liczby przynosiły szczęście Wygrana w grach Lotto może odmienić życie. Jest marzeniem wszystkich graczy. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. Przygotowaliśmy statystyki z ostatnich 10 lat z losowań, które odbywały się w maju. 📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Tych leków nie wolno ze sobą łączyć - to możesz skończyć się tragedią. Wyjaśniamy niebezpieczne połączenia Mogą być niebezpieczne, zagrażać naszemu życiu, a nawet zdrowiu. Jak alarmują lekarze - istnieje lista leków, których nie należy ze sobą łączyć. Połączenie tych leków może przynieść tragiczne skutki. Substancje zawarte w różnych preparatach mogą wchodzić ze sobą w interakcje, a co za tym idzie nie tylko zakłócać swoje działanie, ale i wywołać niepożądane skutki uboczne dla życia i zdrowia. Oto lista leków, których nie wolno ze sobą łączyć.

📢 Tego nie powinien jeść pies. Takich produktów nigdy nie podawaj psu. One bardzo szkodzą, a mogą nawet zabić! Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz. 📢 Tak wyglądała w młodości Violetta Villas. Miała przepiękny głos i wspaniałe włosy - zobacz zdjęcia Violetta Villas to nazwisko, które każdy rozpoznaje. Piosenkarka była wielką gwiazdą polskiej i zagranicznej branży muzycznej. Miała wspaniały, mocny głos - sopran koloraturowy o rozszerzonej skali oraz słuch absolutny. Śpiewała pieśni estradowe, operowe, występowała w rewiach, filmach, teatrze. Była bardzo znana ze swojej wielkiej miłości do zwierząt. Znakiem rozpoznawczym Violetty Villas były przepiękne, bujne, długie blond włosy. Zobacz, jak Villas wyglądała w młodości. Już wtedy miała swoją charakterystyczną fryzurę. Zobacz zdjęcia wielkiej divy z młodych lat!

📢 Nowy obowiązek w ZUS dotyczy wielu Polaków. Takie dokumenty trzeba złożyć do 22 maja. Będzie zwrot pieniędzy Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi. 📢 Nasz nowy dom" w Kujawsko-Pomorskiem. Te rodziny w naszym regionie odwiedziła Katarzyna Dowbor z ekipą [zdjęcia] "Nasz nowy dom" to zdecydowanie jeden z ulubionych programów Polaków. To w nim, w każdym odcinku Katarzyna Dowbor wraz z ekipą odmienia życie wybranej rodziny. Popularność programu sięgnęła także do naszego regionu. Zobaczcie, gdzie w kujawsko-pomorskiem była Kasia Dowbor. Te domy w regionie zostały wyremontowane przez ekipę Polsatu.

📢 Pewniaki na maturze z matematyki 2023. To musicie powtórzyć przed maturą w 2023 roku Do matury z matematyki zostało już mało czasu. Tegoroczny egzamin z tego przedmiotu odbędzie się w poniedziałek 8 maja. Matura z matematyki jest obowiązkowa obok języka polskiego i obcego. To właśnie na egzaminie z matematyki oblewa najwięcej maturzystów. Przygotowaliśmy dla Was listę pewniaków, które trzeba umieć do matury z matematyki w 2023 roku. Zobaczcie. 📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Dawid Kwiatkowski. Gwiazdor ma luksusowy apartament Dawid Kwiatkowski to znany wokalista, trener w programie "The Voice Kids" i gwiazda mediów społecznościowych. Piosenkarz w młodym wieku dorobił się przestronnego apartamentu w centrum Warszawy. Na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Pobiegli półmaraton Grudziądz - Rulewo śladami Bronka Malinowskiego. Zobacz zdjęcia Czterysta biegaczek i biegaczy wzięło udział w dziewiątej edycji Półmaratonu Grudziądz-Rulewo śladami Bronka Malinowskiego

Wystartowali ze stadionu Olimpii i pobiegli wyznaczoną trasą, m.in. Mostem im. Bronka Malinowskiego, przez Grupę i Buśnię do Rulewa (pow. świecki) do Hanza Pałac gdzie była meta. W Rulewie w parku hotelu też odbyły się biegi dziecięce pod hasłem „Być jak Bronek”.

📢 Oto odpowiedzi z matury. Mamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z języka polskiego Matura 2022 z języka polskiego. Czym zaskoczyła nas Centralna Komisja Egzaminacyjna w tym roku? Sprawdzamy, jak wyglądał tegoroczny arkusz. Od godziny 14 podajemy sugerowane odpowiedzi. 📢 Dzika Świnia po Kuchennych rewolucjach została zamknięta? [OPINIE, MENU, CENY] Restauracja Dzika Świnia (dawniej: Gospoda) w miejscowości Gubin przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Jakie są opinie gości o restauracji? Co znalazło się w menu i jakie są ceny? Czy restauracja została już zamknięta?

