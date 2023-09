Przegląd prasy 6.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imiona uważane za królewskie. Oto najpiękniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion”?

Prasówka 6.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Imiona uważane za królewskie. Oto najpiękniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion Imię od zawsze było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem. Wierzono, że imiona mogą mieć w sobie niezwykłą moc. Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się wybrać dla swojego dziecka imię, które jest kojarzone z potęgą, siłą, sukcesem i władzą. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Są imiona, które kiedyś były uważane za królewskie. Nadawano je chłopcom i dziewczynkom z rodzin królewskich. Teraz imiona te cieszą się sporą popularnością. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona uważane za królewskie. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię jest na tej liście!

📢 Dom Adama z Rolnik szuka żony - mamy zdjęcia wnętrz. Rolnik weźmie udział w 10. edycji programu Już 17 września br. rusza 10. edycja programu TVP Rolnik szuka żony. Z Kujawsko-Pomorskiego zobaczymy Adama B., który ma nadzieję, że właśnie dzięki telewizji znajdzie partnerkę na resztę życia. Taki dom na Adam B., rolnik z Kujaw i Pomorza. Zobaczcie niżej.

📢 Krynica Zdrój - najmodniejszy kierunek na urlop jesienią 2023. Z takich powodów warto pojechać do uzdrowiska - zobacz! Krynica Zdrój, perła polskich uzdrowisk, miasteczko z licznymi atrakcjami dla aktywnych, w tym rodzin z dziećmi, warta jest odwiedzenia o każdej porze roku, jednak jesień jest tu wyjątkowo bajeczna. Oto kilka powodów, dla których warto wybrać się do Krynicy Zdroju. Piszemy o tym niżej.

Prasówka 6.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lotto - te liczby padają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Prawdopodobieństwo wygranej w Lotto jest niewielkie. Matematyka i rachunek prawdopodobieństwa nie pozostawia złudzeń, jednak każdego dnia znajduje się szczęśliwiec, który zmienia swoje życie i wygrywa duże pieniądze. Grając w gry Totalizatora Sportowego można nieco pomóc szczęściu i skorzystać ze statystyki, skreślając liczby, które padają najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w grze Lotto w ciągu ostatnich 5 lat.

📢 Dariusz z Sanatorium Miłości wraz z żoną na wakacjach w Przyjezierzu! Mamy zdjęcia Życie Dariusza zmieniło się dzięki programowi "Sanatorium miłości". W programie nie znalazł miłości swojego życia. Ale to dzięki temu programowi poznał swoją małżonkę. Podróż poślubna jeszcze przed nimi. Na razie wypoczywają na Kujawach. Relaksowali się już w Kruszwicy oraz w Inowrocławiu. Niedawno bawili się w ośrodku wypoczynkowym w Przyjezierzu. 📢 Dariusz z Sanatorium miłości i Jola z Inowrocławia po ślubie. Wkrótce wyjazd na Kanary Dariusz Kosiec, popularny uczestnik ostatniej edycji programu "Sanatorium miłości" poślubił niedawno pielęgniarkę Jolę z Inowrocławia. Ślub stał się dużym wydarzeniem towarzyskim i rozpisywały się o nim media ogólnopolskie. Małżonkowie obecnie wczasują nad polskim morzem, a niebawem udadzą się w podróż poślubną na Wyspy Kanaryjskie. 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku - te osoby są najbardziej inteligentne. Takie znaki zodiaku to urodzeni geniusze Inteligencja jest wysoko cenioną cechą. Najbardziej inteligentne znaki zodiaku wyróżniają się bystrością umysłu, wyjątkową umiejętnością rozumowania, to urodzeni geniusze, którzy potrafią świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Wysoko na liście najmądrzejszych znaków zodiaku jest Wodnik, Skorpion i Panna. Który ze znaków zodiaku jest najmądrzejszy? Osoby spod jakich znaków zodiaku charakteryzuje wrodzona inteligencja i bystrość umysłu? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najmądrzejsze znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze wieńce, najciekawsze stoisko i najlepsza potrawa na Kujawach i Pomorzu! Wyniki wojewódzkich konkursów dożynkowych Mieszkańcy Trzcianki w powiecie lipnowskim i członkowie Stowarzyszenia Szczuplińskie Żurawie (powiat wąbrzeski) zwyciężyli w konkursie na najładniejsze wieńce dożynkowe. Pierwsza nagroda za najciekawsze stoisko trafiła do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, a dożynkowy konkurs kulinarny wygrały kluchy z kapustą KGW w Czemlewie w powiecie bydgoskim.

📢 Modne paznokcie na jesień 2023 - Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku. Oto inspiracje i pomysły Modne paznokcie na jesień 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - odważny, kojarzony z bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na jesień - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

📢 Rak endometrium - objawy. Oto wczesne oznaki raka trzonu macicy, najbardziej śmiertelnego z nowotworów ginekologicznych Rak endometrium, zwany inaczej rakiem trzonu macicy, to nowotwór złośliwy narządu rodnego kobiety. Jest to najpowszechniejszy, najczęściej występujący i najbardziej śmiertelny spośród nowotworów ginekologicznych. Liczba zachorowań na raka w Polsce wciąż rośnie a nowotwory są wykrywane zdecydowanie za późno. Po czym poznać, że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze i co powinno zaniepokoić kobiety? Wcześnie wykryty rak endometrium, czyli rak trzonu macicy, jest uleczalny. Jak go rozpoznać? Co może świadczyć o jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów u kobiet? Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze wczesne objawy raka. 📢 Rolnik Szuka Żony - oni stworzyli pary po udziale w programie. Niektórzy wzięli nawet ślub Liczba relacji i małżeństw powstających w wyniku udziału w programie Rolnik Szuka Żony systematycznie wzrasta. Pary, które poznały się na planie tego znakomitego formatu TVP, zdobywają ogromną popularność w świecie online. Które związki, które zrodziły się w programie Rolnik Szuka Żony, przetrwały próbę czasu? Poniżej znajdują się pary, które wciąż są razem do dnia dzisiejszego. To im udało się odnaleźć miłość za pośrednictwem telewizji."

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - wyliczenia netto. Tabela nowych emerytur w nowym roku 2024 rok przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Zobaczcie prognozowaną tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Należy jednak pamiętać, że obecne obliczenia to wstępne szacunki. Ostateczne decyzje zapadną na początku 2024 roku. 📢 Poranna kawa - kiedy najlepiej wypić pierwszą kawę? O tej godzinie lepiej nie pić kawy Kiedy najlepiej pić kawę? W jakich godzinach w ciągu dnia wypić pierwszą i ostatnią kawę? Badania wykazały, że kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Stwierdzono, że picie kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty, zmniejsza ryzyko niewydolności serca a nawet zmniejsza ryzyko utraty słuchu. Picie kawy może także pomóc w odchudzaniu. Eksperci uważają jednak, że kawy lepiej nie pić w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć ona wówczas więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania. Sprawdź teraz, o jakiej godzinie najlepiej pić kawę.

📢 Łagodne rasy psów - te psy są najłagodniejsze. Idealnie nadają się do domu z dziećmi Pies to najlepszy przyjaciel rodziny. Wybierając wymarzonego czworonoga musimy wiedzieć czego potrzebuje dana rasa, aby móc zapewnić zwierzakowi wszystko czego potrzebuje. Wybierając psa dla rodziny z dziećmi warto zdecydować się na psy ras łagodnych. Zobaczcie, jakie psy są najspokojniejsze. 📢 Wilfredo Leon - tak żyje na co dzień z żoną i trójką dzieci. Siatkarz jest zapalonym wędkarzem! Wilfredo Leon pod koniec lipca 2023 roku świętował swoje 30 urodziny. Nie mógł sobie wymarzyć lepszego prezentu od zwycięstwa reprezentacji siatkarzy w meczu finałowym Ligi Narodów, który został rozegrany 23 lipca w Gdańsku. Na co dzień Leon jest wzorowym mężem i ojcem. Co ciekawe... okazuje się, że jego pasją jest wędkarstwo.

📢 Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA! 📢 Eurojackpot 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Nawet niewielka wygrana cieszy. Oczywiście każdy liczy na główne wygrane jednak i te mniejsze wygrane mogą odmienić życie. Szczególnie w grze Eurojackpot, w której główna wygrana to kilkaset milionów złotych. Żeby wygrać trzeba mieć dużo szczęścia, a czasem trzeba mu pomóc. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w Eurojackpot.

📢 Buty na jesień 2023 - oto modne modele. Takie buty będę najmodniejsze w nadchodzącym sezonie Koniec sierpnia i początek września to odpowiedni czas, aby przygotować swoją garderobę na nadchodzące, chłodniejsze dni. Nie można zapomnieć o modnych butach na jesień. Buty jesienne powinny być wykonane z solidnych materiałów, które zapewnią ciepło i ochronią przed deszczem. Takie są modne buty na jesień 2023 - sprawdź w artykule nasz przegląd. 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w czasach PRL. Teraz jest warta krocie - mamy zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Najbardziej mściwe znaki zodiaku. Takie znaki zodiaku są pamiętliwe i nikomu nie odpuszczają Najbardziej mściwe znaki zodiaku - niektóre osoby są wyjątkowo pamiętliwe, nie odpuszczają zemsty i potrafią boleśnie zranić innych. Wysoko na liście mściwych znaków zodiaku jest Skorpion, Panna i Bliźnięta. Mściwość to świadome, przemyślane działanie na niekorzyść człowieka. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej mściwy? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej mściwe znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu Z horoskopu możemy wyczytać wiele informacji na temat naszych zachowań. Charakterystyka znaków zodiaku możne nam wiele powiedzieć o ich posiadaczach, między innymi z jakimi znakami się dogadamy, a z jakimi nie. Możemy dowiedzieć się tez które znaki lubią imprezowanie i nie stronią od alkoholu. Zobaczcie, które znaki piją najwięcej.

📢 Czternasta emerytura 2023 - tabela netto. Takie przelewy dostaną seniorzy na konto. Mamy wyliczenia Czternasta emerytura 2023 - tabela netto. Rozpoczęła się tegoroczna wypłata 14. emerytur. Pierwsi seniorzy otrzymali pieniądze na konto. W tym artykule podajemy terminy wypłat oraz przedstawiamy wyliczenia brutto i netto. Zobacz, jaką dodatkową emeryturę dostaniesz już wkrótce. 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą. 📢 Horoskop chiński na wrzesień 2023. To zdaniem horoskopu czeka was w najbliższych dniach W chińskim kalendarzu mamy do czynienia z 12 cyklami, z który każdy trwa jeden rok. To właśnie rok urodzenia decyduje do jakiego znaku jesteśmy przypisani. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach. 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach dla... chętnych Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Trik na zamiokulkasa - wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Emerytury wojskowych - tabela wyliczeń brutto. Zobacz kwoty od szeregowego do generała Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi.

📢 Ewelina Flinta - tak teraz wygląda. Metamorfoza na zdjęciach gwiazdy Twoja Twarz Brzmi Znajomo Widzów i internautów zainteresował powrót do telewizji Eweliny Flinty. Flinta w przeszłości należała do najpopularniejszych piosenkarek w kraju, ale po czasie kompletnie zniknęła z showbiznesu. Teraz wróciła z nowymi piosenkami, a także oglądać możemy ją w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Zobaczcie, jak wygląda teraz Ewelina Flinta. Przeszła sporą metamorfozę!

📢 Rachunki za prąd we wrześniu 2023 - kalkulator. Tyle zapłacimy według zużycia jeśli przekroczymy limit 3000 kWh Sejm podjął decyzje że już w tym roku skorzystamy z wyższych limitów zamrożenia cen energii elektrycznej. Szacuje się, że przeciętna rodzina dzięki temu limitowi zaoszczędzi nawet 3000 złotych rocznie. Niestety osoby, które nie zmieszczą się w limicie będą musieli płacić wyższe rachunki. Jakie? Sprawdźcie. 📢 Choroby do wyleczenie w sanatorium - aktualne przepisy. Z tymi schorzeniami warto wybrać się na turnus Z leczenia w sanatorium możemy skorzystać za pośrednictwem ZUS lub NFZ. Wyjazd do ośrodka z ZUS jest szybszy i bezpłatny, ale nie każdy ma do niego dostęp. Bardziej powszechne są wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobaczcie jakie choroby leczy się na NFZ w sanatorium.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda jego gospodarstwo. Zobaczcie zdjęcia Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Dyniowe paznokcie - wzory, inspiracje. Pumpkin Nails to modny i jesienny manicure Pumpkin nails jest dla tych, którzy jesienią nie lubią nudy. W sezonie jesiennym 2023 paznokcie mogą być inspirowane dyniową pomarańczą, jesiennymi odcieniami - brązem, zielenią, żółtym. Neony odstawiamy na bok. Dyniowe paznokcie lubią też wzory. Choćby na jednej płytce, a zawsze będzie to urozmaicało stylizację. Zobacz wzory, pomysły, inspiracje na modne paznokcie tej jesieni. Pumpkin nails powraca!

📢 Mateusz Budych z Rolnik Szuka Żony - tak mieszka gwiazda programu. Oto wnętrza jego gospodarstwa Mateusz Budych był jedną z barwniejszych postaci dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobiety swojego życia w reality show TVP 1 nie znalazł. Zyskał jednak sympatię widzów i dał się zapamiętać jako wrażliwy i pracowity rolnik z Wielkopolski. Zobaczcie, jak mieszka Mateusz Budych z "Rolnik szuka żony". 📢 Urlop w 2024 rok - zasady i zmiany. Nawet tyle dni wolnego będziemy mogli wziąć w nowym roku Urlop to dni w roku, które przysługują pracownikowi na regeneracje i odpoczynek. To jak spędzamy urlop zależy od nas samych, Mamy do wykorzystania 20 lub 26 dni wolnych od pracy w zależności od stażu pracy. Ile dni wolnego będzie nam przysługiwało w 2024 roku? Sprawdzamy, jak zmieniają się przepisy.

📢 Odchudzanie 5 kg w miesiąc. Oto najlepsze sposoby na utratę 5 kg w 30 dni zdrowo i bez diety Jak schudnąć 5 kg w miesiąc zdrowo i bez diety i stresu? Drastyczne zmiany w diecie są często źle zbilansowane i trudne do utrzymania. Prawidłowa jest utrata 1 kg tygodniowo, czyli można schudnąć nawet 5 kg w 30 dni. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi tylko o tempo odchudzania, ale o lepsze i trwalsze efekty. Sprawdź teraz, jak schudnąć 5 kg w miesiąc.

📢 Modne torebki na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Oto piękne i modne torebki na sezon jesienny Torebka to dodatek, który idealnie uzupełni stylizację. Odpowiednio dobrana torebka może być wręcz głównym i najciekawszym elementem kobiecego stroju. Każda kobieta potrzebuje torebki, by schować w niej różne potrzebne (a czasem i niepotrzebne) drobiazgi, takie jak puder, lusterko, szminka, telefon, klucze. Dlatego torebka to niezbędnik dla kobiety. Zobacz modne torebki na jesień 2023.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Trik na koperek - urośnie dwa razy szybciej. Tak wyhodujesz koperek znacznie szybciej Koperek często gości na naszych stołach. To popularny dodatek do wielu dań: zup, sałatek, sosów, mięs. Któż nie zna młodych ziemniaczków z koperkiem? Koperek jest smaczny, aromatyczny, a w dodatku bardzo zdrowy - to bardzo cenne źródło witamin i minerałów. Koperek jest łatwy w uprawie, można go hodować nawet w doniczce na oknie czy na balkonie. Jednak dość długo trwa, zanim wyrośnie z nasion. Mamy trik, dzięki któremu wyhodujesz koperek znacznie szybciej. Zobacz, jakie to łatwe.

📢 Seweryn Nowak z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka gwiazda programu. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Zlot Fiata 126 p i Klasyków w Inowrocławiu. Takie auta były na Kujawach - mamy wideo W Inowrocławiu odbył się zlot maluchów i innych starych aut. Zjechali właściciele starych dwuśladów z całej Polski. Było co oglądać i co podziwiać. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Michałowa z serialu "Ranczo" - tak kiedyś wyglądała. Marta Lipińska była przepiękną kobietą Marta Lipińska-Englert to 83-letnia aktorka, która na swoim koncie ma mnóstwo fantastycznych ról. Masowa publiczność telewizyjna pokochała ją zwłaszcza za rolę Michałowej, czyli gosposi proboszcza w serialu "Ranczo" w TVP 1. Marta Lipińska po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1962 roku. Była przepiękna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia przedstawiające Martę Lipińską w młodości.

📢 Adam Ch. z Rolnik Szuka Żony - tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia z wnętrz gospodarstwa Adam Ch. jest gospodarzem z Mazowsza, który postanowił wziąć udział w programie "Rolnik szuka żony". Za pośrednictwem kultowego reality show TVP 1 poszukuje kobiety, która odmieni jego życie. Zobaczcie, jak dziś mieszka i pracuje Adam Ch. z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia! 📢 Anna z 10. edycji Rolnik Szuka Żony - tak mieszka i żyje na co dzień. Zaglądamy do jej gospodarstwa Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tłoczno na Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych. Rekordowa liczba wystawców [zdjęcia] Kto wybrał się w weekend na Święto Śliwki do Strzelec Dolnych z pewnością nie żałował. Pogoda dopisała, a oferta wystawców była bogatsza niż rok temu. Niestety, ceny podskoczyły.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Maryla Rodowicz - tak wygląda w środku jej domu. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Adrianna i Michał - tak mieszkają uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Horoskop na nowy rok szkolny 2023/2024. Astrologowie sprawdzili, kto będzie miał szczęście w nauce Rozpoczął się rok szkolny 2023/2024. Uczniowie zastanawiają się, co czeka ich w najbliższych miesiącach. Kto będzie miał najlepsze oceny i świadectwo z paskiem? Komu będzie sprzyjało szczęście w nauce? Kto z łatwością przyswoi wiedzę z podręczników? Wróżka Roma postanowiła sprawdzić, jakie znaki zodiaku będą miały najlepsze oceny w nadchodzącym roku szkolnym. Oto horoskop dla uczniów.

📢 Modne sukienki na jesień 2023. Takie wzory, kolory i fasony sukienek będą modne tej jesieni Wśród modnych sukienek na jesień 2023 dominują długości midi oraz maxi. Czas również pożegnać się z dziewczęcymi, kwiatowymi wzorami i pastelami, by zrobić miejsce sukienkom w odcieniach ciepłej czekolady, beżu, cappuccino czy butelkowej zieleni. Takie wzory, kolory i fasony sukienek będą modne tej jesieni. 📢 Wazony z PRL - ceny na OLX są oszałamiające. Kolorowe szkło, kryształy i porcelana z PRL znów w cenie W czasach PRL kryształy, porcelanowe zastawy, kolorowe szkło i porcelanowe kury zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Takie naczynia były modne przed laty, a dziś przeżywają renesans. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Poszukiwacze staroci są w stanie zapłacić za nie majątek. Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Dentysta za darmo na NFZ - za co nie trzeba dodatkowa płacić?. Za takie usługi u stomatologa nie zapłacisz Ból zęba to bardzo uciążliwa dolegliwość. Może też być niebezpieczna dla zdrowia, bowiem stan zapalny w zębie lub dziąśle może powodować ogólny stan zapalny w organizmie, a nawet uszkodzić organy, takie jak serce, płuca, wątrobę. Koszty leczenia zębów w prywatnych gabinetach są bardzo wysokie. Warto zatem wiedzieć, jakie usługi i leczenie są dostępne dla pacjentów u stomatologa w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiamy wybrane usługi dentystyczne, które są refundowane z NFZ. 📢 Wrzosy w domu - te kwiaty przynoszą pecha! Dlaczego nie można przynosić wrzosu do domu? Wrzos jako dekoracja w domu jest jedną z najpopularniejszych roślin. Jednak według niektórych wierzeń, wrzosy mogą przynieść nieszczęście, pecha, a nawet śmierć! Wrzosy to bardzo urokliwe rośliny, jednak mają w sobie tajemnice. Dlaczego nie można przynosić wrzosu do domu? Jakie wierzenia są związane z wrzosami? Zebraliśmy najpopularniejsze i najbardziej zaskakujące przesądy związane z wrzosami. Czytaj więcej.

📢 Wypłata gotówki z bankomatu - limity we wrześniu 2023. Ile jednorazowo maksymalnie wypłacisz pieniędzy z bankomatów? Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Te mają jednak swoje limity. Ile pieniędzy można jednorazowo wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile maksymalnie, a ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów z najpopularniejszych banków, min. PKO, Millenium, EURONET. 📢 Zarobki w handlu - prognozy na 2024 rok. Tyle zarabiają kasjerzy w Biedronce, Lidlu i innych sklepach W ostatnich latach zarobki w handlu zmieniają się bardzo dynamicznie, miedzy innymi za sprawą zmiany minimalnego krajowego wynagrodzenia. Regularne podwyżki dla swoich pracowników wprowadzają nie tylko duże sieci handlowe, niektóre nawet konkurujące ze sobą nawet na tej płaszczyźnie. Zobaczcie, ile można zarobić pracując w popularnych sklepach.

📢 Jaka będzie Abramczyk Polonia Bydgoszcz w 2024 roku? Lista życzeń jest długa Abramczyk Polonia bardzo potrzebuje wzmocnień, które (w przypadku braku awansu w tym roku) w sezonie 2024 pozwolą znów skutecznie walczyć o PGE Ekstraligę. Kto może trafić na Sportową 2?

📢 Rolnicy z Pakości i okolic świętowali dożynki gminne w Węgiercach. Zdjęcia Rolnicy z gminy Pakość obchodzili święto plonów podczas uroczystości zorganizowanej w Węgiercach. Przybyli oficjalni goście. Był tradycyjny dożynkowy ceremoniał i wspólna zabawa. 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024. TYLKO dla chętnych wprowadzone zostaną spore zmiany Spore zmiany w emeryturach czekają niektóre osoby w przyszłym roku. Dyskusja o wieku emerytalnym trwa, ale rząd stanowczo poinformował, że nie podwyższy wieku emerytalnego. Wprowadzi jednak zmiany dla niektórych grup zawodowych i chętnych. Przedstawiciele niektórych zawodów będą mogli przejść na emeryturę szybciej. Chętni pracować za to dłużej, ale zarabiając więcej. 📢 Horoskopowe wieści na wrzesień. Te znaki zodiaku mogą liczyć na kasę i łut szczęścia we wrześniu Czekasz kiedy w końcu i do ciebie uśmiechnie się los? Marzysz o pieniądzach i już wydajesz je w myślach? Być może to się w końcu ziści! Te znaki zodiaku czeka w tym miesiącu napływ gotówki, pomyślność w pracy. Może awans? Może podwyżka? A może obie te rzeczy albo wygrana na loterii? Zobacz, czy twój znak zodiaku też jest na liście i czy możesz liczyć na dodatkową kasę.

📢 "Wielki piknik rodzinny: zdrowie, ekologia, nauka" w parku kultury w Annowie pod Grudziądzem Setki mieszkańców bawiło się w parku przy pałacu w Annowie (gm. Gruta) na pikniku rodzinnym pod hasłem „Zdrowie, ekologia, nauka!”

📢 [Tort, zumba, dmuchańce! Geotermia Grudziądz świętowała 22. urodziny - zobacz wideo]](https://pomorska.pl/tort-zumba-dmuchance-geotermia-grudziadz-swietowala-22-urodziny-zobacz-wideo/ar/c1-17855523) Impreza z okazji 22. urodzin grudziądzkich solanek przyciągnęła na plażę w Rudniku tłumy mieszkańców Grudziądza. Było mnóstwo atrakcji... tradycyjne "sto lat" i ogromny tort! 📢 Przywiązał psa do drzewa. Sprawca przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze Policjanci z bydgoskiego śródmieścia szybko ustalili, kto przywiązał psa do drzewa przy ul. Zamczysko w Bydgoszczy. 27-letni właściciel przyznał się do winy. 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole księży Pallotynów w Chełmnie. Zobacz zdjęcia Mszą świętą rozpoczęły się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Katolickim Liceum i Szkole Podstawowej w Chełmnie. Placówki ta mają nowego dyrektora.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela netto. Mamy prognozowane wyliczenia nowych emerytur Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Zobaczcie prognozowaną tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. 📢 Emerytury wrześniowe 2023 - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 Magda Gessler - odważna sesja zdjęciowa. 69-letnia restauratorka zrzuciła ubranie i podzieliła fanów Magda Gessler wystąpiła w nagiej sesji zdjęciowej. Znana restauratorka, która w lipcu świętuje 69. urodziny, ponownie zaskoczyła fanów i wzbudziła wiele emocji. Na odważnych zdjęciach dla magazynu "VIVA!", Magdy Gessler jest półnago a jej ciało osłania jedynie gazeta. Fani są podzieleni, nie brakuje głosów krytyki. Zobacz teraz odważne zdjęcia Magdy Gessler.

📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Waldemar spod Pakości w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Przed nami 10. edycja programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Jednym z bohaterów kultowego reality show Telewizji Polskiej jest Waldemar spod Pakości. Za pośrednictwem tego programu szuka kobiety, z którą mógłbym stworzyć piękny związek. Poznajcie go bliżej. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Anna Król z Sanatorium Miłości - niesamowita metamorfoza! Ania i Zbyszek szykują się do ślubu Anna Król była uczestniczką trzeciej edycji programu "Sanatorium Miłości" w TVP1. Ania wzbudziła dużą sympatię widzów programu, ujmowała spokojem i pozytywną energią. Anna Król w ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę - uczestniczka "Sanatorium Miłości" schudła 20 kg! Teraz Ania szykuje się do ślubu ze Zbyszkiem, uczestnikiem tej samej edycji programu. Zobacz, jak zmieniła się Ania z "Sanatorium miłości 3". 📢 Natalia z serialu Ojciec Mateusz. Oto niezwykła metamorfoza aktorki Kingi Preis Kinga Preis to znana i lubiana polska aktorka teatralna i filmowa. Kinga Preis to wyjątkowa aktorka, bardzo ceniona, wszechstronnie utalentowana. Od lat zachwyca swoimi rolami. Serca widzów skradła jako Natalia, gospodyni księdza na plebanii w serialu "Ojciec Mateusz". Fanów interesuje także życie prywatne Kingi Preis. Aktorka, która 31 sierpnia świętuje swoje urodziny, przez lata przeszła ogromną metamorfozę. Zobacz teraz w naszej galerii, jak zmieniła się Kinga Preis.

📢 Dożynki gminy Sępólno Krajeńskie. Tak dziękowano za plony - mamy zdjęcia i wideo Rolnicy, mieszkańcy i włodarze gminy Sępólno Krajeńskiego obchodzili Święto Plonów. Gospodarzem tegorocznych dożynek było Piaseczno. Artystycznego kunsztu uroczystościom dodał koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska oraz obrzęd dożynkowy dzieci i młodzieży z zespołu Modraki i zespołu Lutowianie.

📢 Tak kibice w Bydgoszczy zareagowali na kiepski mecz Zawiszy. Poszukajcie się na zdjęciach Druga z rzędu, a pierwsza domowa porażka Zawiszy Bydgoszcz. Cartusia Kartuzy zdecydowanie lepsza na Gdańskiej. Kibice z Bydgoszczy nie kryli swojego rozczarowania. 📢 Tak bawiliście się na dożynkach powiatu sępoleńskiego. Tłumy na dożynkach w Zamartem Zamarte w gminie Kamień Krajeński było gospodarzem tegorocznych powiatowo-gminnych uroczystości dożynkowych. Były podziękowania za plony, tradycyjny obrzęd dożynkowy, wyróżnienia dla rolników i kół gospodyń wiejskich oraz degustacja lokalnych potraw. Starostami dożynek byli Aleksandra Bech i Łukasz Kopiszka.

📢 Izabella Krzan - tak mieszka. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak bawiliście się na dożynkach gminy Barcin. Święto plonów w naszym regionie na zdjęciach Podczas dożynek, które odbyły się w sobotę (02.09.2023) w Dąbrówce Barcińskiej, podziękowano rolnikom za pracę. Wyróżniono kilkoro z nich, a także rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. 📢 Kurtki modne na jesień 2023. Oto modne i ciepłe kurtki oraz płaszcze przejściowe Gdy temperatury na zewnątrz spadają, zaczynamy rozglądać się za modnymi kurtkami i płaszczami na jesień. W bieżącym sezonie modne będą oversizowe modele, okazałe kołnierze, ale znajdzie się również miejsce dla klasycznych i dopasowanych fasonów. Oto najmodniejsze okrycia wierzchnie na jesień 2023.

📢 Dożynki gminne i parafialne w Strzelnie. Uroczysta msza w kościele św. Trójcy i plenerowa impreza na Rynku [zdjęcia] W niedzielę, 3 września, święto plonów obchodzili rolnicy z gminy Strzelno. Odprawiona została dziękczynna msza św. Na strzeleńskim Rynku odbyła się plenerowa impreza dożynkowa. 📢 Horoskop na wrzesień 2023 - wszystkie znaki zodiaku. Oto co cię czeka w finansach i miłości Myślisz o zmianie pracy, ale nie wiesz czy to odpowiedni moment? Zastanawiasz się, skąd wziąć dodatkowe pieniądze? Marzysz o wielkiej miłości? Zastanawiasz się, kiedy w końcu spotkasz swoją drugą połówkę? A może to właśnie teraz ugodzi cię strzała Amora? Może to właśnie teraz uśmiechnie się do ciebie los? Z gwiazd można wiele wyczytać, także to, co nas czeka w finansach, zdrowiu czy miłości. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka we wrześniu! Zobacz!

