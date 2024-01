Przegląd prasy (7.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zwrot z podatku 2024. Oto lista osób, które nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku”?

Prasówka 7.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zwrot z podatku 2024. Oto lista osób, które nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku Zwrot z podatku to dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla wielu Polaków. W 2024 roku dostępnych jest wiele ulg podatkowych, z których możemy skorzystać. Niestety nie zawsze dane ulgi będą nam przysługiwały. Zobaczcie, w jakich sytuacjach nie dostaniemy zwrotu z podatku. Oto lista przypadków.

📢 Dwie tabele waloryzacji emerytur od marca 2024. Wyliczenia brutto i netto - wkrótce decyzja W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Tak się ubiera Joanna Przetakiewicz-Rooijens - zdjęcia. Oto styl dawnej partnerki Jana Kulczyka Joanna Przetakiewicz to projektantka mody - właścicielka La Manii, prezenterka, bizneswoman, inicjatorka akcji Era Nowych Kobiet. Przez dziesięć lat była związana z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem, dziś jej mężem jest holenderski reżyser Rinke Rooyens. Dla wielu kobiet Przetakiewicz jest nie tylko wyrocznią mody i urody, ale także stylu życia. Zobacz, jak się ubiera Joanna Przetakiewicz - jej styl pokazujemy w galerii niżej.

Prasówka 7.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taka będzie płaca minimalna i stawka godzinowa od stycznia 2024. Oto stawki od nowego roku Wiemy, jaka będzie płaca minimalna i stawka godzinowa w Polsce w 2024 roku. Rada Ministrów przyjęła propozycje w tej sprawie. Zobacz, jakie będą zarobki od stycznia przyszłego roku.

📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670". 📢 Fryzury bez widocznego odrostu - zdjęcia i inspiracje. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Mamy horoskop na 2024 rok. Te dni będą dobre pod względem miłości i pieniędzy Mówi się, że miłość i pieniądze nie idą ze sobą w parze. Jednak czy aby na pewno tak jest? Zobacz najnowszy horoskop na 2024 rok, w którym każdy znak zodiaku pozna, w jakich dniach uśmiechnie się do niego miłość i fortuna.

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny jeść banany. Oto zdrowotne właściwości bananów Banany to smaczne i bardzo popularne owoce, pod względem sprzedaży wyprzedzają nawet jabłka i pomarańcze. Można je wykorzystać do przyrządzenia wielu rodzajów dań - koktajli, placuszków na śniadanie, ciast, deserów, pożywnych owsianek czy ciasteczek. Banany są w dodatku bardzo zdrowe. Banany zawierają mnóstwo potasu, magnez, wapń, jod i fosfor, są też cennym źródłem witamin: C, B6, A, E i K. Jedzenie bananów daje wiele prozdrowotnych korzyści dla organizmu. Zobacz, na co są dobre banany i kto powinien je jeść.

📢 Takie są najmodniejsze sukienki na studniówkę 2024 - zdjęcia. Oto TOP sukienki na bal maturalny W styczniu i lutym 2024 roku tysiące maturzystów w Polsce bawić się będą na balach studniówkowych. Jakie trendy w studniówkowej modzie obowiązują w 2024 roku? Oto propozycje sukienek na bal maturalny. Takie kolory i długości kreacji są obecnie na topie. Przedstawiamy najmodniejsze wzory sukienek w naszej galerii niżej. 📢 Tak mieszkają Wojciechowski i Tuchlińska - zdjęcia. Luksusowa willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim od środka Posiadłość nad Zalewem Zegrzyńskim 76-letniego Józefa Wojciechowskiego i jego pół wieku młodszej narzeczonej Patrycja Tuchlińskiej ocieka luksusem. Milionerzy żyją jak w bajce w willi z basenem, kortami tenisowymi, ptaszarnią i egzotycznymi palmami w ogrodzie. Zaglądamy do wnętrz ich domu i ogrodu - zobacz zdjęcia.

📢 Taka stara porcelana z czasów PRL zyskuje na wartości. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny z OLX Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury i inne przedmioty z PRL w 2023 roku sporo kosztują. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów niczym bumerang. Niektóre wystawione na sprzedażna portalu OLX kolekcje lub pojedyncze przedmioty osiągają niemałe ceny. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tak żyje najbogatsza młoda Polka - zdjęcia. Magdalena Malaczyńska fortunę zbiła na lakierach do paznokci Magdalena Malaczyńska to milionerka, która znalazła się w rankingu najbogatszych Polek tygodnika "Wprost". Swój majątek zbiła na produkcji lakierów hybrydowych. Wśród Polek, które nie ukończyły 40 lat, Malaczyńska plasuje się w rankingu na najwyższym stopniu podium. Jak żyje najbogatsza młoda Polka? Oto Magdalena Malaczyńska zawodowo i prywatnie. Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na styczeń 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na styczeń 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Gala mistrzów sportu 2023 roku. Znamy wyniki. Jak było na gali i balu? [zdjęcia] Iga Świątek została wybrana najlepszą sportsmenką Polski 2023 roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego. Czołowi polscy zawodnicy i zawodniczki spotkali się na gali i balu sportowca. 89. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski za nami. Zobaczcie jak było!

📢 Aleksander Śliwka - tak mieszka i żyje na co dzień. Siatkarz zakochany jest po uszy w pięknej Joannie Aleksander Śliwka to jeden z najlepszych siatkarzy w reprezentacji Nicoli Grbicia, która walczy we Włoszech o mistrzostwo Europy. Na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźle, a życiowe radości i troski dzieli z piękną siatkarką plażową Jagodą Gruszczyńską. Tak mieszk ai żyje na co dzień siatkarz Aleksander Śliwka. 📢 Orzechy włoskie mają wspaniałe właściwości. Powinny je jeść zwłaszcza osoby po 50. i 60. roku życia Orzechy włoskie są źródłem cennych składników odżwyczych, które powinny znaleźć się w diecie osób w średnim wieku i seniorów. Dietetycy zalecają, aby spożywać ich ok. 30 gram dziennie, czyli 6-7 sztuk, należy bowiem uważać na ich kaloryczność i dużą zawartość błonnika. Takie są magiczne właściwości orzechów włoskich!

📢 W tych miejscach w Gdańsku kręcono serial "Stawka większa niż życie". Zobaczcie zdjęcia! Sławomir Szeliga wraz z rodziną po raz kolejny wybrał się w filmową podróż. Tym razem Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wędrowali po Gdańsku, śladami kultowego serialu "Stawka większa niż życie". Zobaczcie, jak dziś wyglądają kadry znane z filmu ze Stanisławem Mikulskim w roli Hansa Klossa. 📢 Tyle będziemy zarabiać w 2024 roku. Mamy nowy kalkulator wynagrodzeń netto i brutto Wraz z nowym rokiem zmieniają się wynagrodzenia wielu grup zawodowych. Przede wszystkim w górę poszło minimalne wynagrodzenie krajowe, a to nie jedyna planowana podwyżka najniższej pensji w tym roku. Zobaczcie jak się zmienią nasze zarobki w 2024 roku. Ile będziemy zarabiać po zmianach? Koniecznie sprawdźcie.

📢 Takie znaki zodiaku powinny puścić los na loterii w Trzech Króli. Oni będą mieli szczęście tego dnia! Trzech Króli to ważne święto w tradycji chrześcijańskiej, obchodzone 6 stycznia. Ma ono uczcić objawienie się Boga człowiekowi, a także jego obecność w historii człowieka. Świętu towarzyszą różne rytuały, które mają przynieść szczęście w nowym roku. Według astrologów niektórym znakom zodiaku szczęście może również przynieść korzystny układ ciał niebieskich na nieboskłonie. Zobacz, kto powinien w Trzech Króli puścić los na loterii!

📢 Oto czego nie zabierze komornik nawet przy ogromnych długach. To się zmienia w 2024 roku Komornicy budzą strach wśród dłużników. To właśnie komornicy zajmują się ściganiem niespłaconych długów. Jeśli kredytobiorca nie spłaca swoich zobowiązań, a wierzyciel chce je odzyskać z pomocą przychodzi komornik, który stara się odzyskać pieniądze. Zgodnie z prawem komornik nie może zabrać 23wszystkiego nawet przy dużych długach. Zobaczcie, czego w 2024 roku nie może zabrać komornik. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany.

📢 Mamy horoskop na weekend 5-7 stycznia 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 5-7 stycznia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Ferie zimowe 2024 - zmiany w terminach. Oto harmonogram dni wolnych od szkoły Ferie zimowe 2024. Terminy ferii zimowych są różne dla różnych województw. W 2024 roku ferie zimowe odbywają się w zmienionych terminach w porównaniu do ubiegłych lat. Kiedy będą ferie zimowe 2024? Sprawdź terminy ferii zimowych 2024 dla wszystkich województw. Zobacz też tegoroczny harmonogram dni wolnych od szkoły. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok - taki jest twój szczęśliwy kolor i przyjazne znaki. Zobaczcie! Przed nami rok Drewnianego Smoka. Zaczyna się 10 lutego 2024 roku. Pod wpływem Smoka wyznaczymy sobie ambitne cele, nabierzemy optymizmu. To dobry rok aby działać i spełniać marzenia. Do realizacji ambitnych celów przydadzą się sojusznicy. Sprawdź, które znaki to twoi sprzymierzeńcy - z nimi warto się trzymać. Pomogą w potrzebie, wesprą dobrym słowem, nie będą pod tobą kopać dołków. Wiemy też, jaki kolor będzie w nadchodzącym 2024 roku szczęśliwy dla ciebie. Noś rzeczy i dodatki w tym kolorze, a zapewni ci to pomyślność losu.

📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

📢 Oto nowy modny kolor włosów 2024 - "zimne kakao". To fryzury idealne dla blondynek i brunetek Modne fryzury na 2024 rok. "Zimne kakao" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie jasnego brązu i liliowego fioletu daje fantastyczny efekt na włosach, wygląda oryginalnie i efektownie. To koloryzacja idealna dla blondynek, brunetek i szatynek. To odważna fryzura a jej efekt jest zniewalający! Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "zimne kakao" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje. 📢 Takie jest znaczenie kolorów - lista. Kolory mają różne znaczenia w psychologii Kolory mają różne znaczenia w psychologii. Mogą wpływać na nasze emocje oraz zachowanie. Jeśli dany kolor dominuje w naszej stylizacji, mówi się, że podświadomie wyrażamy w taki sposób siebie, swój nastrój, pragnienia, marzenia, oczekiwania czy niepokoje. Kolory odkrywają to, co w nas ukryte. Masz swój ulubiony kolor? Zobacz, jakie jest znaczenie kolorów w psychologii. Oto, co twój kolor mówi o tobie. Szczegóły podajemy w galerii niżej.

📢 Oto kiedy pracownik ZUS może zapukać do naszych drzwi. W innych przypadkach będą to oszuści! Seniorzy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, u których ma być przeprowadzona kontrola płatników składek, zawsze są wcześniej informowani o wizycie pracowników ZUS. Jedyną sytuacją, gdy pracownik Zakładu może zapukać do naszych drzwi bez zapowiedzi, jest kontrola zwolnień lekarskich. Uważajmy na oszustów podszywających się pod pracowników ZUS. 📢 Podatki 2024. Te osoby będą musiały dopłacić do podatku w 2024 roku Rozliczenie podatku osób fizycznych rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Będzie można zrobić to drogą tradycyjną lub przez Internet. Druga forma jest nie tylko wygodniejsza ale sprawia, że szybciej dostaniemy zwrot z podatku. Jest jednak pewna grupa osób, które będą musiały dopłacić do podatku. Sprawdźcie, kto może spodziewać się dopłaty.

📢 Podwójna waloryzacja emerytur 2024. Mamy dwie tabele stawek emerytur od marca 2024 Wielu seniorów zaczyna zastanawiać się, jaki wpływ na waloryzację emerytur będą miały wyniki zakończonych wyborów parlamentarnych. Premier Donald Tusk podczas swojego exposee potwierdził, że planuje wprowadzić podwójną waloryzację emerytur od 2024 roku. Jednak warto podkreślić, że jest to obecnie jedynie obietnica, a nie uregulowane prawem. 📢 Tak są otwarte sklepy w Trzech Króli 6 stycznia - Biedronka, Lidl, Żabka. Oto godziny otwarcia sklepów Sklepy otwarte w Trzech Króli - oto godziny otwarcia sklepów 6 stycznia 2024 roku. Trzech Króli to dzień ustawowo wolny od pracy. W tym roku wypada w sobotę, po której jest niedziela z zakazem handlu. Oznacza to, że 6 i 7 stycznia w Polsce obowiązuje zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. Tradycyjnie część sieci handlowych zmienia godziny otwarcia swoich placówek dzień przed Trzech Króli. W Uroczystość Objawienia Pańskiego markety i galerie handlowe będą nieczynne, większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy w Trzech Króli 6 stycznia i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia.

📢 Tak teraz wyglądają Paddy i Angelo z The Kelly Family. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Alarm w polskich sklepach - najnowsze ostrzeżenia GIS. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych marketów Główny Inspektorat Sanitarny regularnie przeprowadza kontrole produktów i towarów, jakie możemy kupić w polskich sklepach. Niektóre z nich są wycofywane z obrotu, ze względu na ich możliwie szkodliwą zawartość. Zobacz, jakie są najnowsze ostrzeżenia GIS i których produktów nie kupować.

📢 Studniówka IV LO w Bydgoszczy. Z gracją zatańczyli poloneza - zobaczcie zdjęcia Wieczorowe kreacje, eleganckie garnitury i duża dawka pozytywnej energii - maturzyści z IV LO im. Kazimierza Wielkiego w piątek (5 stycznia) zatańczyli poloneza. To była wyjątkowa studniówka, bo odbyła się w roku jubileuszu 70-lecia szkoły. 📢 II Manifestacja w obronie mediów publicznych przed siedzibą TVP w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia Za nami druga manifestacja w obronie mediów publicznych, która odbyła się pod siedzibą bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej. W demonstracji, która rozpoczęła się w piątek, 5 stycznia, o godz. 20, wzięło udział kilkaset osób. Uczestnicy zgromadzenia protestowali przeciwko działaniom obecnego rządu wobec mediów publicznych.

📢 Studniówka VI LO w Bydgoszczy. Maturzyści bawili się w Hotelu City - zobaczcie zdjęcia Tradycyjny polonez otworzył w piątek (5 stycznia) studniówkę tegorocznych maturzystów z VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dla uczniów to był niezapomniany wieczór.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Podbiła świat rolą "Baby" w Dirty Dancingu i znikła z ekranu. Tak dziś wygląda Jennifer Grey Jennifer Grey pod koniec lat 80. była gwiazdą kina młodzieżowego. Ogólnoświatową sławę przyniosła jej rola "Baby" w kultowym Dirty Dancingu, w którym zagrała u boku będącego wtedu u szczytu kariery Patricka Swayzego. Po sukcesie zniknęła z wielkiego ekranu - pojawiała się głównie w rolach drugoplanowych i epizodycznych. Oto jak obecnie wygląda. Przeszła dwie operacje nosa - bardzo się zmieniła?

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Takie będą zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w ubiegłym roku. Oprócz standardowej składki zdrowotnej, od trzynastki i czternastki również pobierana była kwota przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Kibice podczas meczu Trefl Sopot - Anwil Włocławek. Zobaczcie zdjęcia z trybun Anwil Włocławek zmierzył się z Tleflem Sopot w ramach meczu 16. kolejki Orlen Basket Ligi. Anwil zanotował 2 przegraną w sezonie, pierwszą na wyjeździe. Zobaczcie zdjęcia kibiców Anwilu Włocławek.

📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich w 2024 roku są warte fortunę. Zobacz te 10 starych modeli Kolekcjonerzy szaleją na punkcie unikatowych modeli telefonów komórkowych. Twój stary telefon może być cennym skarbem, a nie zdajesz sobie z tego sprawy! Niektóre z tych antyków osiągają dzisiaj kilka tysięcy euro. 📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony! 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Wysoki poziom złego cholesterolu - takie są objawy. Tych objawów nie lekceważ, mogą być groźne dla zdrowia! Cholesterol to lipoproteina. Choć wielu osobom ta nazwa kojarzy się źle, cholesterol jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Problemy zdrowotne zaczynają się wówczas, gdy cholesterol występuje we krwi w nieprawidłowym stężeniu. Może wówczas upośledzać działanie różnych układów w organizmie i powodować choroby groźne dla zdrowia, a nawet życia, takie jak miażdżyca, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego. Pierwsze objawy podwyższonego poziomu cholesterolu bywają lekceważone, przez co chory zbyt późno zgłasza się po pomoc medyczną. Zobacz, jakie są objawy podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi.

📢 Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu.

📢 Znamy limity wypłat pieniędzy z bankomatu 2024. Taki jest limit płatności gotówką Płatności bezgotówkowe to obecnie najpopularniejszy sposób uregulowania transakcji. Czasami jednak potrzebujemy gotówki, a najprostszym sposobem jest udanie się do najbliższego bankomatu. Jakie są limity wypłat pieniędzy w 2024 roku w najpopularniejszych bankach. Jakie są limity płatności gotówką? Odpowiedź w artykule i galerii. 📢 Tak było na Orszaku Trzech Króli 2024 w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia W sobotę 6 stycznia ulicami Golubia-Dobrzynia przeszedł barwny Orszak Trzech Króli. Na golubskiej starówce czekała żywa szopka, gorące napoje i poczęstunek. Zobaczcie galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Tak wyglądały mieszkania czasów PRL - zdjęcia. Takie były meble, wystrój, sprzęt Zazwyczaj były do siebie bardzo podobne, a luksusów nie było. Pokoje, łazienki, kuchnie z lat 60., 70., i 80. nie przypominają tych współczesnych. Przedpokój z boazerią, półkotapczany, górnopłuki, meblościanki, kuchenny mleczny kredens i podkręcane ławy odeszły w niepamięć. Jednak niektóre kultowe meble powracają w wersji vintage. Zobacz mieszkania z czasów PRL.

📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Bydgoski Orszak Trzech Króli po raz 11. przeszedł ulicami miasta. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 6 stycznia obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego, nazywane też Świętem Trzech Króli. Od 2014 roku w Bydgoszczy organizowany jest tradycyjny Orszak Trzech Króli. W 2024 roku odbył się już po raz jedenasty.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur po zmianie wskaźnika. Duże zmiany w wyliczeniach Od kilku miesięcy podajemy najnowsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur. Zawsze zaznaczyliśmy, że to prognozy na dany moment publikacji materiału. Prognozy się zmieniły! Dobre informacje są takie, że powodem jest spadek inflacji. Gorsze są takie, że nasze poprzednie wyliczenia będzie można prawdopodobnie wyrzucić do kosza, gdyż waloryzacja może być mniejsza niż zapowiadano! 📢 Tak było na Orszaku Trzech Króli 2024 w Świeciu. Zobacz zdjęcia Ulicami Świecia przeszedł Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy Świecia i okolic celebrowali święto Objawienia Pańskiego idąc w barwnym korowodzie i śpiewając kolędy ulicami Starego Miasta.

📢 Tak się ubiera Aneta Zając - taki styl ma Marysia z serialu "Pierwsza miłość". Internauci: - Śliczna jesteś Anetko! Aneta Zając to polska aktorka znana przede wszystkim z roli Marysi w popularnym serialu "Pierwsza miłość". Na swoim profilu na Instagramie ma pond 270 tysięcy obserwujących. Serialowa Marysia Radosz jest bardzo lubiana przez fanów, podobnie zresztą jak grająca ją Aneta Zając. Aktorka ma gust i wyczucie stylu. Ubiera się z klasą, choć równie często stawia na wygodę. Zobaczcie, jak ubiera się Aneta Zając czyli serialowa Marysia z "Pierwszej miłości".

📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Horoskop miłosny na 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Te znaki czeka wielka miłość Co wydarzy się w miłości i rodzinie w 2024 roku? Mamy najnowszy horoskop dla wszystkich znaków zodiaku. Chcesz wiedzieć, czy poznasz wielką miłość lub co czeka Ciebie i Twoją drugą połówkę w nadchodzących dwunastu miesiącach? Przekonaj się, jaki jest horoskop miłośny na 2024 rok. 📢 Orszak Trzech Króli w Grudziądzu. Ksiądz Gański: - To największe publiczne jasełka Już po raz dziesiąty ulicami Grudziądza przeszedł Orszak Trzech Króli, by finalnie pokłonić się Dzieciątku Jezus. - Orszak to największe publiczne jasełka, które przeżywamy. Udział w nim jest publicznym świadectwem wiary - podkreśla ks. kanonik Zbigniew Gański, duchowy opiekun Orszaku. -Idąc za Trzema Królami którzy zdążają do żłóbka betlejemskiego dajemy publiczne świadectwo wiary, że Jezus jest Mesjaszem.

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo W sobotę, 6 stycznia 2024 roku na ulice Włocławka wyruszył Orszak Trzech Króli. Korowód ruszył spod kościoła Wszystkich Świętych (Klasztor Ojców Franciszkanów) pod katedrę. Podobnie jak w zeszłym roku wzięły w nim udział setki włocławian. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami Inowrocławia. Zobaczcie nasze zdjęcia Ulicami Inowrocławia przeszedł Orszak Trzech Króli. Kolędowe spotkanie mieszkańców oraz przebywających w mieście kuracjuszy rozpoczęło się, tradycyjnie, na Skwerze Jana Pawła II.

📢 Ulicami Rypina przeszedł Orszak Trzech Króli. Zobacz wideo i zdjęcia W sobotę 6 stycznia ulicami Rypina przeszedł Orszak Trzech Króli. Na czele pojawili się trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar, a za nimi podążali mieszkańcy Rypina. Wierni spotkali się na placu przy ul. Nowy Rynek, a następnie wyruszyli do kościoła pw. św. Stanisława Kostki. Zobaczcie relację wideo i zdjęcia z tego wydarzenia! 📢 W pożarze domu w Murowańcu zginęła była nauczycielka z II LO w Bydgoszczy. Trwa zbiórka na pomoc rodzinie Pani Małgorzata przez lata uczyła języka francuskiego w bydgoskim liceum, zginęła w pożarze, który wybuchł w nocy z 3 na 4 stycznia. Jej mąż przeżył, ale w ciężkim stanie trafił do kliniki leczenia oparzeń w Gryficach. Dwóch synów przebywa w szpitalu w Bydgoszczy. Uruchomiono zbiórkę na pomoc rodzinie.

📢 Tragiczna śmierć w Grudziądzu. 19-latek zmarł po policyjnym pościgu, sprawę bada prokuratura 19-latek zmarł po policyjnym pościgu w Grudziądzu. Wszystko zaczęło się od dwóch młodych mężczyzn, którzy zaczęli uciekać na widok nadjeżdżającego radiowozu. Całe zdarzenie zarejestrowały kamerki na policyjnych mundurach. Sprawę bada prokuratura. 📢 40 nowych policjantów w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy zdjęcia ze ślubowania W obecności rodzin i bliskich, ślubowanie od nowych policjantów odebrał nadinsp. Piotr Leciejewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Sam komendant i jego zastępca zostali uhonorowani przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Sekcja Polska. 📢 Radio PiK z Bydgoszczy w stanie likwidacji. Wiadomo, kto jest likwidatorem Radio PiK z Bydgoszczy zostało postawione w stan likwidacji - poinformowano stronie internetowej. Likwidator napisał w liście do pracowników, że nie oznacza to zamknięcia bydgoskiej rozgłośni.

📢 Kamionki jak wieś widmo. Zobacz, jak teraz wygląda najpopularniejsze kąpielisko w pobliżu Torunia W środku martwego sezonu wybraliśmy się do Kamionek. Ośrodek wypoczynkowy, który tak tętni życiem wiosną i latem, teraz sprawia wrażenie opuszczonego. To jednak tylko pozory. Właściciele domków regularnie przyjeżdżają do Kamionek doglądać swojego dobytku. 📢 Tak było na studniówkach 2023 w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia. Oto najlepsze zdjęcia Przed nami gorący czas studniówek. Sale z pewnością są już wybrane, teraz czas na ostatnie przygotowania - dobór kreacji i fryzur. Nadchodzi ostatni, ważny bal przed maturą 2024 roku. Tysiące maturzystów zatańczą poloneza. Tymczasem zobaczmy, jak na studniówkach 2023 bawili się absolwenci szkół ponadpodstawowych, dziś już pełnoletni pracujący bądź studenci. Mamy dla Was galerię zdjęć wspomnieniowych. Na fotkach znajdziecie uczestników studniówek, które odbyły się w styczniu i lutym 2023 roku. Imprezy zorganizowano dla maturzystów z Kujawsko - Pomorskiego. Oto najlepsze zdjęcia z bali studniówkowych w naszym regionie!

📢 Znachor - tak wyglądają miejsca z kultowego filmu. Tam kręconą pierwotną wersję "Znachora" "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX. 📢 Takie są zarobki nauczycieli na początku 2024 roku. Tyle trafia na ich konta od nowego roku Nauczyciele w tym roku mają otrzymać rekordową podwyżkę, aż 30-procentową, a dodatkowo od 2025 roku ich wynagrodzenia miałby być powiązane ze średnim krajowym wynagrodzeniem - tak zakłada obywatelski projekt dotyczący zmian w Karcie Nauczyciela. Na razie nauczyciele czekają na tegoroczne podwyżki, które będą otrzymywać z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Zobaczcie, ile aktualnie dostają nauczyciele.

📢 Oto lista świąt nakazanych 2024 w kościele katolickim. W te dni trzeba iść do kościoła W święta nakazane katolicy są zobowiązani do pójścia do kościoła i uczestniczenia we mszy świętej. W całym roku takich dni jest kilka. Wyjaśniamy, kiedy trzeba wybrać się do kościoła i kiedy przypadają święta nakazane. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024. Sytuacja emerytur po zmianie rządu - wyliczenia brutto i netto Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Kultowe przedmioty z lat 80., których nie mogło zabraknąć w żadnej kuchni. Zobacz, czym posługiwały się kobiety w PRL-u W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Takie są skutki uboczne po szczepieniu na COVID. Tak rozpoznać NOP - oto najczęstsze objawy po szczepieniu Po szczepieniu mogą się pojawić pewne skutki uboczne. NOP, czyli niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniu na COVID-19 to głównie ból, obrzęk w miejscu podania szczepionki, ból głowy, ból mięśni czy gorączka. Skutki uboczne nie u każdego występują. Jak rozpoznać NOP? Jakie mogą być skutki uboczne po szczepieniu na COVID? Jak długo mogą utrzymywać się objawy po szczepieniu? Czytaj więcej. 📢 Takie imiona przyciągają pieniądze! Osoby o tych imionach mają szansę na bogactwo - oto znaczenie imion Imiona, które przyciągają pieniądze, są uważane za jedne z najbardziej pożądanych, bo każdy chciałby osiągnąć sukces i bezpieczeństwo finansowe. Okazuje się, że przyszłość i los można określić już od urodzenia - wybierając odpowiednie imiona. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które przyciągają pieniądze. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona - osoby, które je noszą mają szansę na bogactwo! Sprawdź, czy Twoje imię jest na liście!

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz Płatność kartą to jedna z najpowszechniejszych metod płacenia. Jest prosta, bezpieczna i znacznie wygodniejsza niż używanie gotówki. Jednak wiele osób popełnia ten błąd przy płaceniu kartą. Może się on skończyć utratą środków z konta. W taki sposób można stracić pieniądze! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Grudziądza. Pokłon Świętej Rodzinie oddano na Rynku [zdjęcia] Dwie godziny Orszak Trzech Króli prowadził mieszkańców ulicami Grudziądza spod parkingu przy teatrze na Rynek, gdzie uczestnicy oddali pokłon Świętej Rodzinie. To była piękna, wzruszająca uroczystość religijna która zgromadziła kilkuset wiernych. Tym razem hasłem przewodnim dziewiątej edycji Orszaku Trzech Króli w Grudziądzu było "Niech prowadzi nas Gwiazda".