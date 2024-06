Przegląd prasy 7.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach ”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Takie są realne wypłaty emerytur w 2024 roku. ZUS podał wysokość przeciętnej emerytury Wiemy, jaka była przeciętna wysokość emerytur i rent w pierwszym kwartale 2024 roku. ZUS podał swoje dane. Na wysokość emerytur i rent w największym stopniu wpłynęła waloryzacja tych świadczeń.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Najmodniejsze aneksy i małe kuchnie. Mamy zdjęcia i inspiracje od znanych projektantów Kuchnia to jedno z ważniejszych miejsc w domu. Nawet osoby, które nie gotują codziennie spędzają tam sporo czasu. Kuchnia powinna być funkcjonalna, wygodna, ale tez ładnie wyglądać, żeby spędzanie czasu w niej było dla nas przyjemne. Niestety, w mieszkaniach w blokach często mamy do dyspozycji mało miejsca na kuchnię i ciężko ją zaaranżować. Zobaczcie projekty małych kuchni i aneksów. 📢 Dorota Szelągowska wzięła ślub? Tak teraz mieszka i żyje prezenterka i projektantka wnętrz Dorota Szelągowska to polska prezenterka telewizyjna i ceniona projektantka wnętrz domów i mieszkań. Popularność przyniosły jej takie programy, jak "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" czy "MasterChef Nastolatki". Dorota Szelągowska na Instagramie opublikowała tajemnicze nagranie ze swoim partnerem. - Czy wzięła pani ślub? - dopytują fani. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Dorota Szelągowska.

📢 Oto wnuki miliarderów Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. Jeremi ma 20 lat, a Weronika - 16 Coraz młodsze pokolenia klanu miliarderów Kulczyków pojawiają się na salonach. 27 maja 2024 roku duże zainteresowanie mediów wzbudziło pojawienie się na gali „Nagrody Polskiej Rady Biznesu” wnuków Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk - 20-letniego Jeremiego i 16-letniej Weroniki. Oto jak wyglądają.

📢 Takie imiona według Wróżki Romy należą do wrednych osób. Oni potrafią nieźle dopiec Imiona mogą determinować niektóre cechy charakteru. A jak dobrze wiemy każdy z nas ma zarówno pozytywne jak i te negatywne cechy. To które z nich dominują u nas zależy w dużej mierze od nas, od naszego środowiska, wychowania. Sprawdzamy, osoby o jakich imionach uznawane są za wredne. Zobaczcie, kto trafił na listę.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Ślimaki w ogrodzie - tak się ich pozbędziesz. Wypróbuj trik cioci Krysi, a ślimaki szybko znikną z ogródka Ślimaki to prawdziwa zmora posiadaczy ogródków przydomowych i działek. Ślimaki są pożyteczne dla przyrody, jednak w ogródku to szkodniki, które niszczą kwiaty, rośliny, sadzonki owoców i warzyw. Mamy sprawdzony trik, który pozwoli ci szybko, skutecznie i humanitarnie pozbyć się tych szkodników z twojego ogródka. Wypróbuj, a będziesz zachwycony efektem.

📢 Tak żyje na co dzień Paulina Lasota - Kasia z "M jak miłość". Oto prywatne zdjęcia pięknej aktorki Paulina Lasota od kilku lat podbija serca widzów rolą Kasi Stawskiej w serialu "M jak miłość". Na planie tworzy szczęśliwy związek z Jakubem Karskim (w tej roli Krzysztof Kwiatkowski), a jaka jest na co dzień? Aktorka prowadzi blog na Instagramie, gdzie dzieli się prywatnymi zdjęciami. Tak żyje Paulina Lasota. 📢 Nowe ceny za gaz i prąd od lipca 2024 - tak wzrosną rachunki! Te osoby dostaną zniżki Od lipca zapłacimy więcej za prąd i gaz. Rachunki za energię wzrosną o prawie 30 proc., a za błękitne paliwo o ok. 15 procent. Osoby o niższych dochodach mogą liczyć na bony energetyczne. Czytaj więcej. 📢 Te liczby padają w grze Lotto najczęściej. One dają milionowe wygrane Gra Lotto to najpopularniejsza z dostępnych w Totalizatorze Sportowym. Ma ona wieloletnią tradycję, bo wygrywać w niej można pieniądze od 1957 roku. Aktualnie losowanie gry Lotto odbywa się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Zobaczcie, jakie liczby padają najczęściej w okresie od 2019 roku.

📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów. 📢 Marchew będzie jędrna i słodka - oto sposób cioci Krysi. Wystarczy, że tym ją podlejesz Marchew warto mieć wśród swoich upraw ogrodowych lub działkowych. Możemy zrobić z niej pyszne soki, surówki, dodać do zup i dań obiadowych. Marchew jest jednak warzywem, które wymaga dużo nawozów. Moje pierwsze plony były mało dorodne. Warzywa były gorzkie i niewielkich rozmiarów. Zapytałam o radę ciocię Krysię, a ta podała mi przepis na prosty i domowy nawóz do marchwi. Efekt bardzo mnie zaskoczył!

📢 Ten nabiał jest dobry na odchudzanie. Oto najlepsze produkty mleczne na diecie odchudzającej - zdaniem dietetyków Czy nabiał jest dobry na odchudzanie? Czy produkty mleczne są zdrowe? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem i rozważających rezygnacją z nabiału w swojej diecie. Istnieje powszechna niepewność co do tego, czy nabiał jest dla dobry, szczególnie jeśli chodzi o utratę wagi. Nabiał może pomóc schudnąć i są na to dowody. Dietetycy wymieniają produkty mleczne wspierające odchudzanie. Jaki nabiał jest skuteczny w diecie odchudzającej? Sprawdź!

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny w czerwcu 2024 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Te rasy psów uznane są za najmądrzejsze. Oto najinteligentniejsze psy Psy to inteligentne zwierzęta, których mózg rozwinięty jest mniej więcej na poziomie dwuletniego dziecka,. Naukowcy badając rasy psów dostrzegli jednak, że niektóre psie rasy są mądrzejsze od innych, czyli szybciej się uczą i łatwiej je wytresować. Zobaczcie, które psie rasy uchodzą za najmądrzejsze i dlaczego. 📢 Żona Łukasza Nowickiego - tak wygląda Olga Paszkowska, aktorka i psychoterapeutka Łukasz Nowicki to popularny polski aktor i prezenter telewizyjny, syn wielkiego Jana Nowickiego. Przez 9 lat jego żoną była piosenkarka Halina Mlynkowa. W 2016 roku wziął ślub z młodszą o 13 lat aktorką, Olgą Paszkowską. To przepiękna kobieta. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach wygląda żona Łukasza Nowickiego. 📢 Tak żyje na co dzień Krzysztof Kwiatkowski, czyli Kuba z "M jak miłość". Ćwiczy boks i lubi podróże Krzysztof Kwiatkowski to jedna z gwiazd serialu "M jak miłość". Wciela się rolę Jakuba Karskiego - byłego policjanta i właściciela agencji detektywistycznej. Przystojny aktor jest aktywny na Instagramie. Z jego prywatnych zdjęć wynika, że lubi podróżować oraz ćwiczy boks. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska.

📢 Tabela wypłat Czternastej Emerytury. Mamy oficjalne i nowe wyliczenia na rękę od ZUS We wrześniu 2024 roku na konta emerytów wpłynie czternasta emerytura. Decyzja rządu jest już znana, a my zwróciliśmy się do bydgoskiego oddziału ZUS o szczegółowe wyliczenia netto. Nie wszyscy emeryci otrzymają pełną kwotę świadczenia. Zapoznaj się z oficjalnymi wyliczeniami i sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać. 📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych. 📢 Take są zarobki w Lasach Państwowych w 2024 roku. Najnowsze dane o zarobkach leśników po podwyżce Średnia płaca w Lasach Państwowych wyniosiła 11 100 złotych brutto. Ale niebawem wzrośnie, bo planowane są solidne podwyżki. Jako pierwsi publikujemy nowe stawki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.

📢 Syn Janusza Rewińskiego - tak wygląda Jonasz Rewiński. Zobacz, czym się zajmuje na co dzień! 1 czerwca 2024 roku zmarł Janusz Rewiński, wielki polski satyryk, aktor i polityki. O jego śmierci poinformował Jonasz Rewiński, jego syn. Kim jest Jonasz Rewiński? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie, jak wygląda syna Janusza Rewińskiego. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Oto nowa fura Smolastego. Pierwszy taki samochód w Polsce! Cena? Lepiej usiądźcie! Smolasty kupił sobie auto, jakiego w Polsce nie miał jeszcze nikt. McLaren 750s to prędkość maksymalna 330 km/h, moc 750 km mechanicznych i rozwiązania rodem z Formuły 1. - Jak mam go nazwać? - pyta fanów. Oto nowe auto Smolastego - zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto trik na miękką i soczyście zieloną trawę. Tani i prosty sposób - wystarczy podlać tym trawnik Zadbany trawnik może znacznie podnieść atrakcyjność naszej działki lub ogrodu. Aby był zdrowy i soczyście zielony, musi być odpowiednio pielęgnowany i regularnie nawadniany. Latem bardzo łatwo o przesuszenie trawnika. Oto domowy sposób, by przywrócić trawnikowi dawną świetność.

📢 Im pisana jest wielka miłość! Horoskop miłosny na czerwiec 2024 od wróżki Azalii dla wszystkich znaków zodiaku Kogo w czerwcu trafi strzała Amora? Kogo czeka wielka miłość? Kto się zakocha na zabój, a kogo czeka nieszczęśliwe zauroczenie? Osobom spod niektórych znaków zodiaku w czerwcu poszczęści się w miłości, a innych być może czeka miłosny zawód. Wróżka Azalia ma dla was najnowszy horoskop miłosny na czerwiec 2024 roku! Gwiazdy uchyliły rąbka tajemnicy! Zobacz, czy to właśnie ciebie czeka pomyślność w miłości! 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Piękna żona Marcina Mroczka na odważnych zdjęciach. Marlena Muranowicz wyjaśnia mocne zdjęcia Marcin Mroczek to polski tancerz i aktor znany głównie z serialu "Ma jak miłość". W przeszłości był związany z Agnieszka Popielewicz. Od 2013 roku jego żoną jest Marlena Muranowicz, z którą ma dwójkę dzieci. To niezwykle piękna kobieta. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak żona Marcina Mroczka prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Te znaki zodiaku czekają w czerwcu zmiany w finansach. Dodatkowa gotówka i niespodziewane wydatki Przez zdecydowaną większość czerwca Słońce będzie znajdowało się w znaku Bliźniąt, zaś po 20 czerwca wstąpi do Raka. To właśnie te znaki zodiaku mogą spodziewać się największych zawirowań w życiu finansowym - od bogactwa po niespodziewane wydatki. Który jeszcze znak zodiaku będzie miał szczęście w finansach, a kto powinien uważać? Oto horoskop finansowy na czerwiec 2024. 📢 Wnętrza domu Zenona Martyniuka. Tak wygląda w środku dom króla disco polo Zenon Martyniuk, ikona muzyki disco polo, otwiera drzwi swojego domu w Grabówce pod Białymstokiem. Malownicze otoczenie, przestronny ogród i wnętrza, które z pewnością zrobią na Tobie wrażenie. Zajrzyjmy do świata, w którym na co dzień żyje twórca terminu "disco polo" wraz z rodziną.

📢 Oni mogą dostać wezwania na ćwiczenia wojskowe 2024. Nowe zasady kwalifikacji i powołania Między styczniem a kwietniem 230 tysięcy osób zostało poddanych ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej. Zmiany te dotyczyły zarówno mężczyzn, jak i kobiet posiadających kwalifikacje przydatne w wojsku, w tym w specjalnościach medycznych. Nowe przepisy skracają również czas na stawienie się w jednostce wojskowej do 6 godzin w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny, co podkreśla powagę i szybkość reakcji wymaganą od potencjalnych rezerwistów. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu.

📢 Pelargonia nie kwitnie i gubi kwiaty? Dodaj to warzywo do doniczki, a pelargonia obsypie się kwiatami Pelargonie swój triumf święciły w czasach PRL-u, jednak od kilku lat znów stały się bardzo modne. Pelargonie są ładne, mają wielobarwne kwiaty, bardzo długo kwitną - bo od czerwca aż do września, a do tego są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak zdarza się, że pelargonie przestają kwitnąć, nie mają nowych kwiatów, a stare odpadają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Wypróbuj ten trik z popularnym warzywem, a twój balkon zniknie pod kwiatami pelargonii. 📢 Janina z "Sanatorium miłości" na prywatnych zdjęciach. Widać na nich radość i zadowolenie z życia! Janina z "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się do programu, aby pokonać samotność i znaleźć mężczyznę, który będzie dla niej ważny. Świetnie dogadywała się z Tadeuszem z Krzyżanowic. Widzowie byli przekonani, że po programie stworzą parę. Nic jednak z tego nie wyszło. Janina jest jednak bardzo szczęśliwa. Widać to na jej prywatnych zdjęciach.

📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce. 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Tyle płacą w 2024 roku za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS. Mamy dokładne wyliczenia. Państwowe dopłaty robią wrażenie Mieszkańcy regionu chętnie jadą podreperować zdrowie do sanatorium. Pani Anna z Inowrocławia niedawno wróciła: - Denerwuje mnie jak komercyjni pacjenci komentują, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my to niby jeździmy za darmo?

📢 GIS wycofuje towary ze sklepów - alarm w sklepach. Groźna bakteria wywołująca listeriozę w wędlinie Główny Inspektorat Sanitarny kontroluje jakość produktów spożywczych i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Gdy są zagrożenia dla konsumentów, wydaje ostrzeżenia. Teraz GIS ostrzega o szkodliwych dla zdrowia produktach spożywczych dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych w Polsce. To między innymi groźna bakteria Listeria monocytogenes wykryta w wędlinie. Zakażenie tą bakterią może wywołać chorobę listeriozę. Sprawdź, czy masz niebezpieczny towar, a jeśli tak - koniecznie go wyrzuć.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Takie mogą być stawki renty wdowiej 2024 - mamy wyliczenia. Tyle mogą dostać seniorzy Jakie mogą być stawki renty wdowiej? Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że koszt tego programu to około 8-10 miliardów rocznie. Takie mają być zasady wypłat dla seniorów. 📢 To wszystko jest zwolnione z egzekucji komorniczych. To się zmienia od lipca 2024 roku Komornicy zajmują się odzyskiwaniem niespłaconych długów. Działają one w interesie wierzycieli. Nie znaczy to jednak, że zostawią dłużnika w skarpetkach. Komorników obowiązują przepisy prawa, które zwalniają wiele rzeczy z zajęć komorniczych. Sprawdzamy, czego komornik nie może zabrać dłużnikowi. 📢 Oto synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Oto modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone. Oto trik na dużo ogórków Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone.

📢 Dni Inowrocławia 2024 rozpoczęte. W Solankach odbył się Marsz Kapeluszowy. Mamy zdjęcia Dni Inowrocławia 2024 rozpoczęte. W Solankach, w czwartek 6 czerwca, odbył się tradycyjny Marsz Kapeluszowy. 📢 Dobra wiadomość dla nowych emerytów. Rekordowa roczna waloryzacja składek emerytalnych - tabela wyliczeń [7.06.2024] W czerwcu 2024 roku składki i kapitał początkowy wzrosną o 14,87 proc., a środki na subkontach – o 9,91 proc. Roczna waloryzacja jest wyższa niż rok temu.

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! [7.06.2024] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie. 📢 Najlepsze herbaty na odchudzanie. Te herbaty spalają tłuszcz z brzucha [7.06.2024] Utrata wagi często jest trudna, ale utrata tłuszczu w okolicy brzucha może być dodatkowym wyzwaniem. W procesie odchudzania najbardziej uciążliwe jest spalanie tłuszczu brzucha i rozbudowa jego mięśni. Właśnie na brzuchu najszybciej odkłada się tkanka tłuszczowa, zwłaszcza u kobiet. Herbata pomaga schudnąć i są na to dowody. Jaka herbata jest skuteczna na spalanie tkanki tłuszczowej? Sprawdź!

📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 7.06). Które znaki zodiaku nie będą zadowolone z układu gwiazd? Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się wydarzyć w piątek 7.06.2024. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 7.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Pożyczka na 10 mln zł. OPEC i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu zrobiły dobry interes 10 milionów złotych w ubiegłym roku OPEC Grudziądz pożyczył od największej w mieście Spółdzielni Mieszkaniowej. Dlaczego? I kto na tym skorzystał? Sprawdzamy. 📢 Ciężarówka z węglem staranowała barierki na autostradzie A1 pod Grudziądzem. Mamy zdjęcia W czwartek, tuż przed g. 14 do groźnej kraksy z udziałem ciężarówki doszło na autostradzie A1 pod Grudziądzem.

📢 ASF w Kujawsko-Pomorskiem! Padły dzik z wirusem znaleziony w gminie Brodnica Polegliśmy w walce z ASF-em! Padłego dzika znaleziono w gminie Brodnica. Po zbadaniu truchła dzika potwierdzono afrykański pomór świń (ASF) w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Tragedie w pracy. Śmierć w fabryce mleka. Dramat przy dojeniu krowy w Kobylnikach Dla kilku pracowników w Kujawsko-Pomorskiem maj był miesiącem tragicznym. Przy pracy zginął Ukrainiec w "Polmleku" w Warlubiu. W Kobylnikach natomiast ciężkie obrażenia odniósł pracownik, którego przygniotła spłoszona podczas dojenia krowa. 📢 Antoni Macierewicz w Bydgoszczy: „Polsce grozi zniszczenie”. Zobacz zdjęcia ze spotkania Kilkadziesiąt osób przyszło na spotkanie z Antonim Macierewiczem w bydgoskim hotelu Holiday Inn. Były szef MON i rzecznik teorii "zamachu smoleńskiego" nie przyciąga już tłumów. Co więcej, na spotkaniu słychać było nawet głosy przeciwne.

📢 Dzieci w Mąkowarsku pomalowały przystanek autobusowy przy ul. Bydgoskiej. To prezent dla mieszkańców Na takim kolorowym przystanku aż chce się czekać na autobus! Dzieci z Mąkowarska w pow. bydgoskim pomalowały przystanek w swoje święto - 1 czerwca. A wszystko w ramach akcji „ZmalujMy przystanek - dziecięce graffiti”, do udziału w której zaprosił sołtys Olech Raddatz oraz Rada Sołecka.

📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach? 📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda! 📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michalina Sosna - czyli Kama z "M jak miłość". Aktorka jest oddana macierzyństwu! Michalina Sosna wiosną 2023 roku szturmem podbiła serial "M jak miłość". Nowa gwiazda hitu Telewizji Polskiej zyskuje coraz szersze grono fanów w internecie. Na Instagramie śledzi ją już blisko 100 tys. osób. Jaka jest prywatnie? Okazuje się, że jest mamą i prowadzi bardzo aktywny tryb życia. 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Truskawki - szybkie i łatwe przepisy. Pomysły na truskawki: pod kruszonką, zapiekane w koglu moglu, koktajle truskawkowe Truskawki to jedne z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Aromatyczne, soczyste, słodkie - aż ślinka cieknie na samą myśl. Truskawki najlepsze są w sezonie letnim - nie ze szklarni, a wyhodowane na krzaczkach pod prawdziwym słońcem. Truskawki lubią zarówno dzieci, jak i dorośli. Z truskawek można wyczarować w kuchni prawdziwe cuda - szybkie, ale przepyszne desery, koktajle, ciasta. Zobacz ciekawe i łatwe pomysły na smaczne dania z truskawkami.

📢 W Muszli Koncertowej w Ciechocinku zagrali dla "Jedynej". Zdjęcia z wydarzenia W Muszli Koncertowej w Ciechocinku zorganizowano koncert, podczas którego zbierano pieniądze na remont budynku "Jedynej". Na scenie wystąpili lokalni artyści. 📢 Wakacje 2024 na Maderze: 15 najlepszych atrakcji. Muzeum Cristiano Ronaldo, zabawy z delfinami i inne pomysły na zabawę i wypoczynek Madera to wymarzona wyspa na wakacje i urlop dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, pięknej przyrody i nietypowych atrakcji. Tutejsze piesze szlaki są unikalne w skali świata, krajobrazy zachwycają, a na miłośników sportu czeka prawdziwa gratka: muzeum poświęcone Cristiano Ronaldo. Dlaczego warto odwiedzić Maderę? Które miejsca koniecznie trzeba zobaczyć? Przekonaj się w galerii 15 najlepszych atrakcji tej magicznej wyspy.

📢 Firma Reflex w Wąbrzeźnie zwalnia pracowników. Co się dzieje? "Grupowego" brak Firma Reflex z siedzibą w Wąbrzeźnie to znany producent systemów do instalacji grzewczych i chłodzących. Zatrudnia około 600 osób. Niedawno zaczęła zwalniać pracowników. Co się dzieje? Ludzie pełni są niepokoju.

📢 Takie będą wrześniowe emerytury razem z czternastką. Mamy wyliczenia netto na rękę Nawet 4 tys. zł na rękę pod koniec wakacji. Zobaczcie wyliczenia wrześniowych emerytur z dodatkiem tzw. czternastki. Szczegółowe wyliczenia, ile dokładnie pieniędzy trafi do kieszeni seniorów pod koniec wakacji, przedstawiamy w naszej galerii. 📢 Modne paznokcie na maj 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na wiosnę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na maj 2024. Co jest trendy w stylizacjach na wiosnę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Joanna Przetakiewicz-Rooijens - tak się ubiera. Oto styl dawnej partnerki Jana Kulczyka Joanna Przetakiewicz to projektantka mody - właścicielka La Manii, prezenterka, bizneswoman, inicjatorka akcji Era Nowych Kobiet. Przez dziesięć lat była związana z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem, dziś jej mężem jest holenderski reżyser Rinke Rooyens. Dla wielu kobiet Przetakiewicz jest nie tylko wyrocznią mody i urody, ale także stylu życia. Zobacz, jak się ubiera Joanna Przetakiewicz - jej styl pokazujemy w galerii niżej. 📢 Robert i Anna Lewandowscy - tak urządzają się w Hiszpanii. Tak wygląda ich nowy dom w Barcelonie Anna i Robert Lewandowscy w Hiszpanii czują się już jak u siebie. Po kilku miesiącach spędzonych w domu na Majorce, przyzwyczajają się do życia w Barcelonie. Zobaczcie, jak się urządzają w nowym miejscu.