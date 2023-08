Przegląd prasy 8.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ważne zmiany dla kierowców od sierpnia 2023. To się zmieni po zdaniu egzaminu na prawo jazdy [8.08.2023]”?

Prasówka 8.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Ważne zmiany dla kierowców od sierpnia 2023. To się zmieni po zdaniu egzaminu na prawo jazdy [8.08.2023] Od poniedziałku, 7 sierpnia wchodzą w życie ważne zmiany dla polskich kierowców. Dotyczą one osób, które pozytywnie zdały egzamin na prawo jazdy. Nie będą musiały czekać na plastikowy dokument, żeby wsiąść za kółko.

📢 Tak wygląda w domu Roberta i Anny Lewandowskich. Tak mieszka małżeństwo wraz z dziećmi [8.08.2023] Nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury.

📢 W 2024 roku dodatkowe pieniądze z Trzynastej Emerytury. Mamy wyliczenia zwrotów dla emerytów [8.08.2023] To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia, ale na pieniądze będzie trzeba poczekać do 2024 roku.

Prasówka 8.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Od 1 stycznia 2024 nowy wiek emerytalny? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach [8.08.2023] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Ogórek i pomidor w parze to nie zawsze najlepszy pomysł. Na takie połączenia na talerzu trzeba uważać [8.08.2023] Istnieją pewne zasady dotyczące łączenia produktów, których warto przestrzegać. Małe błędy związane z łączeniem produktów spożywczych w jednym posiłku mogą sprawić, że zaszkodzimy swojemu zdrowiu. Które produkty spożywcze nie powinny leżeć obok siebie na talerzu? Okazuje się, że istnieją produkty, których nie należy łączyć z sobą. 📢 Takie kwiaty doniczkowe przynoszą do domu szczęście. Te rośliny przyciągną bogactwo i miłość [8.08.2023] Niektórzy wierzą, że każdy żywy organizm niesie ze sobą określoną energię pozytywną lub negatywną. Istnieją rośliny doniczkowe, które przyciągają do naszego domu szczęście. Oto lista roślin doniczkowych, które przyniosą nam miłość i bogactwo. Takie kwiaty warto mieć w sypialni, kuchni i salonie.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej uparci. Życie z nimi bywa bardzo trudne [8.08.2023] Uparte osoby nie uznają kompromisów i dążą do tego, aby zawsze postawić na swoim. Codzienność z nimi bywa trudna i wymaga od partnera wiele sprytu. Astrologowie uważają, że tę cechę charakteru można bardzo często spotkać u mężczyzn spod niektórych znaków zodiaku. Zobacz, kto znalazł się na liście. 📢 Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 [8.08.2023] Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów ma znaczenie. Podpowiadamy na co zwracać uwagę [8.08.2023] Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje.

📢 Tylko te długi mogą się przedawnić. Zobacz jakich długów nie musisz spłacać - także w sierpniu 2023 [8.08.2023] Przedawnienie długów to termin który zna wielu dłużników. Przedawnienie może być ratunkiem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, ale warto wiedzieć, ze nie dotyczy ono każdego długu od zaciągnięcia którego upłynął określony czas. Czas to nie jedyny warunek do przedawnienia długu. Zobaczcie które długi mogą się przedawnić. 📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [8.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Laura Michnowicz, druga żona Józefa Wojciechowskiego, przeszła metamorfozę po rozwodzie. Teraz jest nie do poznania [8.08.2023] Znany milioner Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Modelka po rozwodzie zmieniła wizerunek, postawiła na naturalność. Po rozwodzie poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Mama Alana, Alexa i Alicji chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę. 📢 Te znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu 2023 roku. Mamy horoskop finansowy [8.08.2023] Które znaki zodiaku czeka dobry miesiąc? Kto znajdzie nową pracę, kto będzie miał szczęście do gier liczbowych a na kogo czeka spadek? Niektóre znaki będą miały trudniejszy czas w kwestiach finansowych i będą musiały sięgnąć po oszczędności. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach.

📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane [8.08.2023] Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Zbigniew Bartman i Zuzanna Górecka. Siatkarz zadebiutował w MMA i "udusił" Hajtę [8.08.2023] Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to znany z ciętego języka i często niepopularnych opinii były reprezentant Polski. W sobotę zadebiutował w MMA, pokonując podczas gali Clout MMA byłego piłkarza Tomasza Hajtę. Od dwóch lat nie kryją wielkiej miłości. Tak żyją na co dzień i mieszkają Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Oto ranking najbardziej zazdrosnych znaków zodiaku. One denerwują się nie tylko na partnerów [8.08.2023] Zazdrość uważana jest zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być też bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. Nie wszyscy są jednakowo zazdrośni. Nie wszyscy tak samo ją odczuwają. 📢 Tak było na ślubie i weselu Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Gdzie miesiąc poślubny? [8.08.2023] Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" są już po ślubie. Uroczystości ślubne odbyły się 5 sierpnia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Na weselu, również w zamkowej sali, bawiło się około 70 gości. Wśród nich była też Marta Manowska, prowadząca program "Sanatorium miłości" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wiemy więcej o wypadku w Bydgoszczy. Auta zostały zmiażdżone przez ciężarówkę Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy zderzyło się co najmniej 9 samochodów. W wyniku zderzenia jedna osoba jest w stanie ciężkim.

📢 Odbyły się Dni Pakości 2023. Świętu miasta towarzyszyły koncerty. M. In. wystąpili: Tribbs, Grubson, Skolim. Zdjęcia Odbyły się Dni Pakości 2023, zorganizowane przez Ośrodek Kultury i Turystyki, przy współudziale gminy Pakość oraz Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość. Sponsorem strategicznym święta miasta była firma PACIO. 📢 Mieszkańcy z Kujawsko-Pomorskiego w programie "Super Rolnicy" w TTV. Zobaczcie zdjęcia! Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego wezmą udział w programie TTV "Super Rolnicy". Będą to niezwykle emocjonujące wyścigi traktorów. Na stracie staną między innymi Mateusz i Agata z Rzemieniewic (gmina Szubin) oraz Paweł i Piotr. Paweł pracuje w Bydgoszczy jako kontroler jakości, a Nadborowie (gmina Żnin) ma gospodarstwo.

📢 Tak mieszkają dziś Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Zaglądamy do wnętrz apartamentu gwiazdy seriali - oto zdjęcia Barbara Kurdej-Szatan to popularna aktorka i prezenterka, którą pamiętamy z taki filmów i seriali jak "Dzień dobry, kocham cię" czy "M jak miłość". Jest żoną Rafała Szatana. Razem z dziećmi mieszkają w pięknym apartamencie z widokiem na Warszawę. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michał Kwiatkowski. Świetny kolarz, kochający mąż i czuły ojciec Michał Kwiatkowski to nie tylko jeden z najlepszych kolarzy w historii polskiego sportu. Prywatnie to kochający mąż i czuły ojciec dwóch małych dziewczynek. Tak mieszka i żyje na co dzień kolarz Michał Kwiatkowski: lato na całym świecie, zimę poświęca rodzinie. 📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Dzięki tej zmianie będzie nowy wiek emerytalny 2024. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Modne paznokcie na sierpień 2023. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Takie będą powiększone emerytury w sierpniu i wrześniu. Wyliczenia emerytur po "czternastce" Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Niektórzy otrzymają pieniądze już w sierpniu, ale większość osób otrzyma "czternastkę" we wrześniu.

📢 Tak dziś wygląda Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 80 lat. Zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2022 roku skończyła 80 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Mamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Tych produktów nie kupuj - alerty w Biedronce, Lidlu i wielu innych sklepach Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Marta Chodorowska nago na plaży nad Bałtykiem. Gorące zdjęcia aktorki z serialu "Ranczo" i "M jak miłość" Marta Chodorowska, gwiazda serialu "Ranczo" opublikowała gorące zdjęcia z wakacji. 41-letnia aktorka zapozowała nago! Odważne zdjęcia zaskoczyły fanów i wzbudziły wiele emocji. Zobacz teraz odważne zdjęcia Marty Chodorowskiej znanej z roli Klaudii Kozioł, córki wójta w serialu "Ranczo". 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Takie kryształy i kolorowe szkło z PRL są warte majątek. Te wazony, misy i popielnice są w 2023 roku bardzo kosztowne W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Wymiana pieniędzy w sierpniu 2023 roku. Takie banknoty i monety trzeba wymienić Pieniądze wydawane w naszym kraju są bezterminowe. Nie mają terminu przydatności, ale podlegają wymianie w wybranych sytuacjach. Choć mamy pieniądze bez terminu przydatności mogą one stracić ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Chodzi o pieniądze które są zniszczone i zużyte. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Tak wygląda zakrzepica po szczepieniu. Jeśli masz te objawy, to może być zakrzep krwi Zakrzepica po szczepieniu to choroba, o której zrobiło się głośno głównie przez wiązanie jej ze szczepionką przeciw COVID-19. Temat zakrzepicy po szczepieniu wzbudzał żywe emocje, jednak nie od dziś wiadomo, że każde szczepienie niesie za sobą ryzyko ewentualnych powikłań. Nie zawsze musi do nich dojść, w większości przypadków organizm potrafi sobie poradzić, częściowo lub całkowicie rozpuszczając istniejący zakrzep. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakrzepicy? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz teraz wczesne objawy zakrzepicy. 📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G.

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Dramat! Biegający luzem pies zaatakował rodzącą łanię daniela w lesie w Grudziądzu. Właściciel psa nie zareagował! Zdarzenie skończyło się dramatem: ani łania, ani jej młody cielak nie przeżyli. Mateusz Cieślakiewicz, leśniczy lasów komunalnych w Grudziądzu jest poruszony i zbulwersowany sytuacją: - Pierwszy raz widziałem coś tak strasznego. Nieodpowiedzialność ludzka nie zna granic. Służby leśne stanowczo zapowiadają: zero tolerancji dla właścicieli psów biegających luzem po lesie. Będą konsekwencje.

📢 Poważny wypadek na skrzyżowaniu Kamiennej i Gdańskiej w Bydgoszczy! Auta zmiażdżone przez ciężarówkę Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy zderzyło się co najmniej 9 samochodów. Na miejscu pracują służby, droga jest całkowicie zablokowana. Są poszkodowani. 📢 Najczarniejszy scenariusz powodzi. Jak zalane zostałyby miasta w Kujawsko-Pomorskiem? Obszar województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się w szczególnym miejscu w układzie sieci wodnej Polski. Co pozostanie z naszego regionu w razie największej od 500 lat powodzi? Jakie spustoszenie spowodowałaby katastrofa włocławskiej tamy. Te symulacje działają na wyobraźnię. 📢 Teresa Werner ostatnio wyznała miłość. Taka jest na co dzień królowa śląskich szlagierów Teresa Werner, mimo upływu lat, wciąż gromadzi tłumy fanów na swoich koncertach. Artystka dużo podróżuje i koncertuje, nagrywa teledyski. Ostatnio zdradziła coś swoim wielbicielom.

📢 Skutki burz w okolicach Grudziądza: powalone drzewa, zerwany dach w oborze [zdjęcia] Strażacy podsumowali bilans strat po przejściu gwałtownych burz w okolicach Grudziądza. Najwięcej interwencji było w powiecie grudziądzkim, w gminie Rogóźno. Działali strażacy OSP oraz zawodowi. 📢 Tragiczny wypadek pod Paterkiem. Zmarła 50-letnia pasażerka BMW Do wypadku doszło w niedzielę, 6 sierpnia, na drodze wojewódzkiej nr 246 między Paterkiem a Wieszkami. Kierujący BMW 45-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

📢 500 plus w Polsce i za granicą. Tyle dostają na dzieci rodzice u nas, a tyle w innych krajach europejskich Koszt wychowania dziecka do 18 lat w 2022 roku wyniósł 265 tys. złotych, zaś dwójki dzieci 439 tys. złotych. Rządowe programy dają dużo możliwości rodzicom zdobycia dodatkowych pieniędzy na dzieci w 2023 roku. Analizujemy je. Podajemy kwoty i zasady. Sprawdzamy też, ile dostają na dzieci rodzice w innych krajach Europy, gdzie jest największy socjal?

📢 Najlepsze hotele w Kujawsko-Pomorskiem. Mają przynajmniej 3* i super oceny gości Zdarzyło się Wam przeżyć rozczarowanie zarezerwowanym hotelem? Jeśli tak, to warto dokonując kolejnej rezerwacji, sprawdzić opinie i oceny gości. Z pomocą portalu rezerwacyjnego, ocen turystów, przygotowaliśmy galerię najlepszych hoteli w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Tak wyglądają źródliska Rudy. To uroczy fragment Puszczy Bydgoskiej - mamy zdjęcia Puszcza Bydgoska to dość suche tereny – śródlądowe wydmy porośnięte lasami, ale pośród nich zachowały się większe i mniejsze tafle wody i cieki. Są wśród nich cenne dla środowiska źródliska, które zasilają niewielkie jeziorka. 📢 Oto najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych. Niektóre fotki rozbawiają do łez! Ogłoszenia wiszące na klatkach schodowych to najprostszy sposób na komunikację między wszystkimi sąsiadami lub między mieszkańcami bloku a spółdzielnią mieszkaniową. Zdarza się jednak, że ogłoszenia takie przekraczają granicę dobrego smaku i absurdu... Czasem śmieszą, nierzadko załamują. Zobaczcie zbiór najdziwniejszych ogłoszeń zamieszczonych na klatkach schodowych.

📢 Ela Romanowska skończyła 40 lat i pozuje w siwych włosach i bez makijażu! Odważne zdjęcia gwiazdy O Elżbiecie Romanowskiej zrobiło się głośno, gdy Polsat ogłosił, że zastąpi Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej programu "Nasz nowy dom". Gwiazda nigdy nie ukrywała, że ceni naturalność, jest wyrozumiała dla siebie i stara się optymistycznie spoglądać w przyszłość. Z okazji 40-tych urodzin udostępniła na Instagramie zdjęcie, w którym pozuje bez makijażu, a na jej włosach widać pierwsze oznaki siwienia. Zobacz odważne zdjęcia gwiazdy!

📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe problemy w sierpniu 2023 roku. Oni muszą uważać na swoje pieniądze Baran, Ryby, a może Panna? Które znaki czekają finansowe tarapaty? Który ze znaków zodiaku poradzi sobie z kłopotami w kwestiach pieniędzy. Jak się okazuje oszczędzanie nie jest mocną stroną dla niektórych znaków zodiaku. Dla kogo ostatni miesiąc wakacji nie będzie łaskawy, a kto będzie mógł spać spokojnie? Sprawdzamy horoskop finansowy na sierpień 2023 roku.

📢 Mamy wyliczenia prognozowanych emerytur na 2024 rok. Tak mogą wzrosnąć świadczenia dla seniorów Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej 17 lipca 2023 w wykazie prac legislacyjnych rządu. 📢 Mamy oficjalne propozycje na nowy wiek emerytalny. Trwają negocjacje ws. emerytur stażowych Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Tak wygląda "cichy zawał serca". Utajony zawał można przeoczyć - oto pierwsze objawy zawału serca Zawał może być cichy i nie dawać charakterystycznych objawów. Cichy zawał serca, zwany także utajonym zawałem serca lub przechodzonym zawałem serca, nie daje jednoznacznych symptomów, przez co wyjątkowo trudno go rozpoznać. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być nawet śmiertelne. Tak wygląda "cichy zawał serca" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy.

📢 Tyle dni wolnych będzie w nowym roku szkolnym 2023/24. Mamy kalendarz - będzie ich sporo Wakacje na półmetku, coraz więcej osób lada dzień rozpocznie przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Warto więc już sprawdzić pozytywne informacje dotyczące nadchodzącego roku szkolnego, czyli dni wolne. Przygotowaliśmy dla Was przegląd kalendarza szkolnego i wykaz dni wolnych, a będzie ich całkiem sporo. 📢 Takie rzeczy wkłada się do portfela na szczęście. Te rośliny i przedmioty przyciągną bogactwo Niektórzy wierzą, że istnieje finansowa energia, którą możemy przyciągnąć odpowiednimi przedmiotami. Wiele osób marzy o portfelu wypełnionym banknotami. Jakie rzeczy powszechnie wkłada się do portfela na szczęście? Jakie przedmioty sprowadzą do nas bogactwo, a czego lepiej nie trzymać w portfelu? Sprawdź w artykule. 📢 To stanie się z twoim organizmem, jak będziesz jeść dwie śliwki dziennie. Możesz być zaskoczony ich właściwościami Śliwki to popularne owoce sezonowe. Chętnie robimy z nich przetwory, nalewki czy wykorzystujemy do przygotowania deserów i potraw. Możemy również jeść je jako przekąskę. Już 2-3 śliwki dziennie wystarczą, aby dostarczyć organizmowi cenne składniki odżywcze. Sprawdź co dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz śliwki. Oto ich właściwości zdrowotne!

📢 Oto modne pomysły na łazienkę. Biała łazienka - zobacz aranżacje i zdjęcia. Tak urządzić łazienkę w bieli Biała łazienka to klasyk, który nie wychodzi z mody i świetnie się sprawdza. Aranżacje w bieli pasują zarówno do dużej jak i małej łazienki. Planujesz remont albo myślisz o odświeżeniu łazienki, ale nie wiesz, jakie są modne aranżacje łazienkowe? Szukasz inspiracji na urządzenie stylowej łazienki? Najmodniejsze w 2023 roku są... białe łazienki! Zebraliśmy w naszej galerii modne aranżacje łazienki w bieli. Zobacz, może uda Ci się znaleźć pomysł na remont swojej łazienki.

📢 Mamy horoskop miłosny na sierpień 2023. Dla trzech znaków zodiaku to będzie trudny czas Zdaniem astrologów znaki zodiaku określają nie tylko naszą osobowość i charakter, ale również nasze predyspozycje i możliwe scenariusze, które mogą wydarzyć się w najbliższym czasie. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny sierpień 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji. 📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 Takie są niewymagające rośliny doniczkowe. Oto rośliny najłatwiejsze w uprawie Niewymagające rośliny doniczkowe to takie, które wybaczą nam brak wiedzy na temat podlewania i pielęgnacji roślin. Są w stanie przetrwać nadmiar wilgoci, suszę czy brak wszystkich składników odżywczych. Rośliny doniczkowe łatwe w uprawie będą doskonałe dla osób zabieganych, zapracowanych, prowadzących nieregularny tryb życia. Oto lista niewymagających roślin doniczkowych.

📢 Małgorzata Tomaszewska zaskakuje zgrabną sylwetką podczas drugiej ciąży. Tak wygląda gwiazda w stroju kąpielowym Małgorzata Tomaszewska jakiś czas temu ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się drugiego dziecka. Tajemnicą pozostaje jednak tożsamość ojca. Pod zdjęciem nie zabrakło gratulacji od fanów oraz celebrytów. Wiele osób zwróciło również uwagę na doskonały wygląd gwiazdy. Oto jak prezentuje się w stroju kąpielowym. Jej zgrabna sylwetka zachwyca! 📢 Te znaki zodiaku kochają samotność. Oni potrzebują przestrzeni i przerwy od ludzi Te znaki zodiaku to najwięksi samotnicy. Niektóre osoby lubią przebywać sam na sam ze sobą, nie potrzebują towarzystwa i nawet w związku pragną mieć przestrzeń tylko dla siebie. Astrologowie są pewni, że wysoko na liście znaków zodiaku, które kochają samotność jest Koziorożec. Które znaki zodiaku uwielbiają samotność? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać największych samotników spośród wszystkich znaki zodiaku. Zobacz szczegóły w naszej galerii.

📢 Takie są sposoby na smród w pralce. Oto 5 prostych trików, jak się pozbyć przykrego zapachu z pralki Pralka automatyczna to dziś podstawowe wyposażenie każdego domu. Żadna rodzina nie byłaby w stanie się bez niej obejść. Pranie robimy nawet kilka razy w tygodniu. Czy jednak pamiętamy, aby właściwie zadbać o to urządzenie? Jeśli zaniedbamy regularne jego czyszczenie, w pralce zgromadzi się brud, a nawet i pleśń. Wówczas pranie, nawet to wyjęte od razu z pralki, nie ma takiego zapachu, jaki mieć powinno. Oto proste triki, jak pozbyć się przykrego zapachu z pralki i właściwie ją oczyścić. 📢 To mówi o Tobie dzień tygodnia urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Data urodzenia potrafi dużo powiedzieć o charakterze. Czy wiesz, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach, talentach, słabych i mocnych stronach? Jaki dzień urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie dzień tygodnia Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak teraz wygląda Anna Król z Sanatorium Miłości - niesamowita metamorfoza! Ania i Zbyszek szykują się do ślubu Anna Król była uczestniczką trzeciej edycji programu "Sanatorium Miłości" w TVP1. Ania wzbudziła dużą sympatię widzów programu, ujmowała spokojem i pozytywną energią. Anna Król w ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę - uczestniczka "Sanatorium Miłości" schudła 20 kg! Teraz Ania szykuje się do ślubu ze Zbyszkiem, uczestnikiem tej samej edycji programu. Zobacz, jak zmieniła się Ania z "Sanatorium miłości 3". 📢 W tych bankach drożeją konta, karty i wypłaty z bankomatów. Znamy kwoty [PKO BP, SANTANDER, ING, CREDIT AGRICOL] Opłaty za usługi, z których każdego dnia korzystają klienci banków idą w górę. Banki mają coraz większe koszty i ktoś musi za to zapłacić! Kto? Banki nawet nie kryją, że... klienci.

📢 Na takie numery telefonów należy uważać - także w sierpniu. Możesz zapłacić dużo pieniędzy za połączenie Oszustwo naciągaczy przez telefon polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Oddzwaniając na taki telefon naliczane są koszty, ale także pojawiają się oszustwa dzwonienia na nasz koszt. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe. 📢 Mamy wyliczenia emerytur wraz z "czternastką". Takie będą świadczenia dla seniorów wraz z dodatkową emeryturą Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur. Wiemy także, kiedy prawdopodobnie dodatkowe środki trafią do seniorów. Sprawdź, jakie będą przelewy dla seniorów wraz z czternastą emeryturą. 📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli.

📢 Mamy tabelę wyliczeń Czternastej Emerytury 2023. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Tak wygląda najstarsza córka Artura Żmijewskiego. Ewa Żmijewska to uzdolniona wokalistka. Jest podobna do znanego taty? Artur Żmijewski jest ojcem trójki dorosłych już dzieci: Ewy, Karola i Wiktora. Najstarsza córka - Ewa - kończy w tym roku 30 lat. To uzdolniona wokalistka i artystka, która unika blasku fleszy i chroni swoje życie prywatne. W ostatnim czasie pojawiła się jednak na ściance, publikuje też więcej zdjęć na Instagramie. Zobacz, jak wygląda córka Artura Żmijewskiego. 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to rosół traci tradycyjny smak Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Koncert na harfie i organach w kościele na Strzemięcinie w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W niedzielę, w kościele na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu odbył się drugi już koncert w ramach VII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpili Anna Sikorzak-Olek na harfie oraz Daniel Strządała na organach. 📢 Spacer z przewodnikiem PTTK po ul. Armii Krajowej w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W niedzielę, w Grudziądzu odbył się kolejny "Spacer z przewodnikiem PTTK". Tematem spotkania była historia ul. Armii Krajowej. Chętni spotkali się przy bibliotece na ul. Legionów, a oprowadziła ich Jolanta Szulc.

📢 Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek. Siatkarz i influencerka razem spędzili wakacje. Ładna z nich para? [zdjęcia] Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to nowa para w sportowo-celebryckim świecie. Siatkarz i popularna fryzjerka i influencerka wybrali się na wspólny wypoczynek. Zobaczcie jak spędzają czas na co dzień >>> 📢 Nie żyje 19-letni Piotr z Torunia. Zmarł po niemal roku walki z nowotworem Walkę z mięsakiem 19-letni torunianin rozpoczął w październiku 2022 r. By móc opłacić leczenie w niemieckiej klinice, założył internetową zbiórkę, w którą zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli. Dzięki temu już w kwietniu Piotr mógł przejść operację usunięcia guza. Niestety, w ostatnim czasie stan jego zdrowia pogorszył się. W środę, 2 sierpnia, nastolatek zmarł.

📢 W Ciechocinku koncert i kiermasz dla poparzonych pań z Odolionu. Zdjęcia z koncertu Jacka Szyłkowskiego W Muszli Koncertowej odbył się kolejny koncert Jacka Szyłkowskiego połączony z kiermaszem ciast i regionalnych smakołyków. Pieniądze zbierano na leczenie sześciu poparzonych pań z KGW w Odolionie.

📢 Tłumy na otwarciu Hali Targowej w Bydgoszczy. Zobacz zabytkowy obiekt, który znów tętni życiem W piątek (4 sierpnia) równo o godzinie 15 oficjalnie otwarto wyremontowaną Halę Targową w Bydgoszczy. Pierwsi klienci, którzy pół godziny wcześniej utworzyli przed drzwiami wejściowymi sporą kolejkę, mogli sprawdzić jak zmienił się obiekt i jaką przygotowaną ofertę gastronomiczną. 📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Te meble to hity PRL-u. Wystrój pokoi z lat 60-80. znów w modzie w wersji vintage. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Tak wygląda żona Marcina Najmana. Julita wyszła za niego na Jasnej Górze [zdjęcia] Urodzona w 1988 roku, młodsza o dziewięć lat od Marcina Najmana. Pochodzi z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), a więc z części Polski odległej od Częstochowy, w której wychował się "El Testosteron". Zobaczcie, jak wygląda Julita Nowak - żona Marcina Najmana.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 i 2024 roku. Kiedy warto mieć gotówkę w domu? Pieniądze w formie banknotów i monet dają nam poczucie bezpieczeństwa, ale także anonimowości. Płatność za pomocą tradycyjnej formy nie zostanie odnotowana na naszym koncie bankowym. Pieniądze przydają się nam także w sytuacjach kryzysowych jak pandemia czy wybuch wojny na Ukrainie. Sprawdzamy ile pieniędzy możemy przechowywać w domu i co dalej z planowanymi limitami płatności gotówką w 2024 roku. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki.

📢 Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał Trauma na całe wakacje. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

