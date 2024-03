Przegląd prasy (9.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piotr Stramowski - tak wygląda nowa partnerka Majami z "Pitbulla". Mamy prywatne zdjęcia. Związek z Natalią Krakowską kwitnie [9.03.2024] ”?

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Eurojackpot - 8.03.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

Prasówka 9.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Modne krótkie fryzury damskie 2024. Takie fryzury odejmują lat i wyszczuplają twarz [9.03.2024] Wiosna to idealna okazja do metamorfozy. Za sprawą nowej, modnej fryzury Twój wygląd zmieni się na korzyść. Zmiana fryzury to powiew świeżości i zastrzyk pozytywnej energii dla dobrego samopoczucia kobiety. Nawet niewielka zmiana może zdziałać cuda. Mamy propozycje od stylistów z branży beauty - fryzura dobrana do kształtu twarzy, kolor odpowiedni do typu urody i koloru cery zdecydowanie odmładzają i wyszczuplają twarz. Zobacz, jakie krótkie fryzury damskie są modne na wiosnę 2024.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu zupy pomidorowej. Przez to pomidorówka traci tradycyjny smak [9.03.2024] Zupa pomidorowa to jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowa pomidorówka, przyrządzana często na bazie rosołu z dnia poprzedniego, jest nie tylko pyszna i sycąca, ale też zdrowa - pomaga na wiele dolegliwości i chorób a także ma mnóstwo wartości odżywczych. Gotując zupę pomidorową często popełniamy błędy, przez które pomidorówka traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie zupy pomidorowej podpowiadają eksperci. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania zupy pomidorowej. 📢 Horoskop dla graczy Lotto na wiosnę 2024. Wiemy, kto ma szanse na duże pieniądze [9.03.2024] Nasze życie według horoskopu zapisane jest w gwiazdach, oznacza to, że w zasadzie wszystko możemy z nich wyczytać, musimy tylko wiedzieć jak to interpretować. Horoskop dla dwunastu znaków zodiaku jest oczywiście dość ogólnikowy, jednak może dać nam pewien impuls do działania. Sprawdzamy jaki jest horoskop na wiosnę 2024 roku. Do kogo uśmiechnie się szczęście?

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [9.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku. 📢 Kobiety o takich znakach zodiaku wygrają na loterii w Dzień Kobiet. Wróżka Roma zdradza listę szczęścia [9.03.2024] Zbliża się święto kobiet 8 marca. W ten dzień wszystkie panie mogą liczyć na podarunki od swoich mężów, partnerów, ojców czy współpracowników. Wróżka Roma przepowiada, że do niektórych kobiet uśmiechnie się los. Kobiety spod takich znaków zodiaku wygrają na loterii w Dzień Kobiet. 📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina [9.03.2024] Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert?

📢 Skreśl te liczby, aby wygrać miliony w Lotto. Oto najczęściej padające liczby [9.03.2024] Aby wygrać trzeba grać - głosi hasło reklamowe Totalizatora Sportowego. Niestety nie jest to takie łatwe. Trzeba mieć przy tym dużo szczęścia, a niektórzy twierdzą, że też system. Jednym ze sposobów na dużą wygraną, jest skreślanie liczb, które padają najczęściej. Sprawdziliśmy dla Was jakie liczby najczęściej padają w popularnych grach liczbowych, takich jak Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot czy Ekstra Pensja. Oto one.

📢 Gotowe życzenia na Dzień Kobiet. Wesołe, romantyczne, krótkie wierszyki - życzenia do wysłania SMS, WhatsApp, Messenger [9.03.2024] Dzień Kobiet już 8 marca! Pokaż swoim kobietom - żonie, dziewczynie, mamie, siostrze, córce - że je kochasz! Wyślij życzenia z okazji Dnia Kobiet. Mamy dla ciebie gotowe życzenia, wystarczy wysłać je sms lub przez komunikator Messenger lub WhatsApp. To zajmie ci tylko chwilę, a twoje panie poczują się kochane i docenione.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [9.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów. 📢 Modne fryzury na wiosnę 2024. Włosy z refleksami to obecny hit - zobacz zdjęcia z Kujawsko-Pomorskich salonów [9.03.2024] HITEM koloryzacji włosów na wiosnę 2024 są refleksy i pasemka. Panie cenią ich stosowanie przede wszystkim za naturalny wygląd i długotrwały efekt. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu.

📢 Życzenia na Dzień Kobiet - mamy gotowe kartki za darmo. Nowe pionowe projekty 2024 na MMS, WhatsApp czy Messengera Wysyłanie tradycyjnych kartek z życzeniami mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki na Dzień Kobiet, który obchodzimy w piątek 8 marca 2024. Pobierz kartkę z życzeniami na Dzień Kobiet 2024, w wersji pionowej, idealnej na telefon.

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024. Dots nails, czyli paznokcie z kropką to teraz hit - zobacz pomysły, wzory i zdobienia [9.03.2024] Modne paznokcie na wiosnę 2024. Oto gorące trendy manicure w tym roku. Pierwszym skojarzeniem i pomysłem na wiosenne paznokcie jest manicure w pastelowych kolorach i kwiatowe zdobienia. Ale to nie wszystkie propozycje na wiosenne paznokcie. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Gorącym trendem są "dots nails", czyli paznokcie z kropeczką. Sprawdź, jakie są modne paznokcie na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły na paznokcie.

📢 To zrób już teraz aby borówka amerykańska obrodziła. Oto skuteczne triki [9.03.2024] Borówka amerykańska to obok truskawek jeden z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Uprawa borówki jest bardzo wymagająca, ale nie skomplikowana. Jeśli poświęcimy jej odpowiednio dużo czasu możemy liczyć na obfite zbiory. Zobaczcie o czym musimy pamiętać przy uprawie borówki amerykańskiej. Oto triki, które koniecznie musicie wykorzystać. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [9.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów [9.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [9.03.2024] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy i początek wiosny [9.03.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przełom zimy i wiosny? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Emerytura wraz z trzynastką 2024 - tabela netto. Takie przelewy trafią w kwietniu do emerytów [9.03.2024] Waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku przynosi polskim seniorom powiew optymizmu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji na poziomie 112,12, co oznacza 12,12 proc. wzrost świadczeń. Zmieni się także trzynasta emerytura. 📢 Danuta Stenka - tak można wyglądać po 60-tce. "Hasło emerytura mnie śmieszy" [9.03.2024] Danuta Stenka to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek i to takich, które z biegiem czasu stają się jeszcze ciekawsze, rozwijają skrzydła i nabierają kolorów. Choć aktorka dołączyła do grona 60-latek, poza legitymacją emeryta, którą nosi w portmonetce, niewiele się zmieniło. Wielu z zaciekawieniem przygląda się jej dokonaniom, ale i podpatruje jej styl. Zobaczcie, jak się nosi i jak pięknie wygląda Danuta Stenka. Jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [9.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Oto fryzury, na których nie widać odrostu - zdjęcia i pomysły. Takie są modne trendy w koloryzacji włosów [9.03.2024] Najmodniejsze fryzury 2024. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [9.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz. 📢 Tak wygląda syn Anny Dymnej. Michał Dymny - tak mieszka i tym zajmuje się na co dzień [9.03.2024] Anna Dymna wychowała jedno dziecko. Syn gwiazdy "Znachora" i "Samych Swoich" nie poszedł jednak w ślady mamy. Realizuje się w branży muzycznej i wyjaśnia dlaczego nigdy nie myślał o aktorstwie. Tak mieszka i żyje na co dzień w Krakowie Michał Dymny, jedyny syn Anny Dymnej.

📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [9.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji. 📢 Te kolory ubrań przyciągają pieniądze, bogactwo i szczęście. Takie ubrania warto nosić [9.03.2024] Jaki kolor przyciąga bogactwo i dobrobyt? Kolory, jakimi się otaczamy i jakie wybieramy, mogą wpływać nie tylko na nastrój i samopoczucie. Wiele osób wierzy, że kolory mogą przyciągać pieniądze, szczęście i pomyślność. Okazuje się, że istnieją kolory, które przynoszą bogactwo. W co się ubierać, by przyciągnąć pieniądze i powodzenie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [9.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Tyle trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki - mamy terminy [9.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Zwrot podatku dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2023 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu! Jak długo trzeba czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego? Ile czasu ma skarbówka na oddanie pieniędzy? Wyjaśniamy. 📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje [9.03.2024] Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Eurojackpot Lotto - 8.03.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 8.03.2024 roku.

📢 Panika w Grudziądzu: "Mężczyzna z maczetą atakuje i się przemieszcza". Policja dementuje! Lotem błyskawicy rozchodzą się wiadomości o tym, że w centrum Grudziądza miało dojść do ataku maczetą przez nieznanego mężczyznę, który się przemieszcza z tym narzędziem. W wiadomościach jest też apel, by wzmocnić czujność odnośnie bezpieczeństwa dzieci! Co więcej, niektóre ze szkół wysyłają wiadomości w tej sprawie za pośrednictwem e-dziennika do rodziców, choć zaznaczają, że "nie są one potwierdzone"! W mieście wybuchła wręcz panika! Policja dementuje te doniesienia!

📢 Tak wygląda Roksana Węgiel na odważnych fotografiach. Niesamowite taneczne popisy! Roksana Węgiel, zwyciężczyni 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, w ciągu pięciu lat od swojego triumfu, przeszła nie lada metamorfozę. Znana już nie tylko dzięki swoim muzycznym dokonaniom, ale także jako ambasadorka jednej z największych sieci biżuteryjnych na świecie oraz twarz kampanii strojów kąpielowych. Roksana Węgiel wciąż zdumiewa swoją dojrzałością.

📢 Tak oliwa z oliwek pomaga schudnąć. Na to pomaga picie oliwy z oliwek codziennie na czczo W jaki sposób oliwa z oliwek wspomaga odchudzanie? Picie oliwy z oliwek codziennie może pomóc w utracie wagi. Wiele osób sięga po oliwę każdego dnia a eksperci potwierdzają, że to skuteczny sposób, by wesprzeć odchudzanie. Dietetycy twierdzą, że oliwa z oliwek korzystnie wpływa na organizm. Oto zaskakujące skutki codziennego picia oliwy z oliwek. Zobacz teraz, co dzieje się z organizmem, gdy codziennie używasz oliwy. Sprawdź, w jaki sposób oliwa z oliwek pomaga najszybciej schudnąć.

📢 Tyle kosztują ciasta i inne specjały na Wielkanoc od Magdy Gessler - mazurek, sernik, tort, żurek Coraz chętniej korzystamy z usług cateringowych na święta. Wielkanocne oferty mają restauracje i cukiernie. Przygotowała ją też Magda Gessler. Sprawdzamy ile kosztują specjały od znanej restauratorki. Niektóre ceny są zbliżone do "normalnych", ale są też takie, które szokują. 📢 Ula z "Klanu" - tak dziś wygląda przyjaciółka Oli Lubicz. Aleksandra Niżyńska pracuje jako socjolożka Aleksandra Niżyńska już nie gra w "Klanie". Zrezygnowała z serialu po 11 latach. Pamiętamy ją z roli Uli, szkolnej koleżanki Oli Lubicz. Czym się dziś zajmuje i jak wygląda? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie aktualne zdjęcia! 📢 Partnerka Tomasza Fornala na gorących zdjęciach - zobaczcie! "Wyglądasz przepięknie" Tomasz Fornal to jeden z najlepszych polskich siatkarzy. Podpora zarówno reprezentacji, jak i klubu Jastrzębski Węgiel. Gwiazdę wspiera jego partnerka Sylwia Gaczorek. Dotarliśmy do bardzo gorących zdjęć popularnej influencerki i businesswoman, właścicielki salonów fryzjerskich.

📢 Tak wygląda partnerka Marka Kościkiewicza - zdjęcia. Jest od niego o prawie 30 lat młodsza Marek Kościkiewicz to kompozytor, autor tekstów, twórca zespołu De Mono. Napisał wiele piosenek, które stały się hitami. Był dwukrotnie żonaty. Ma czworo dzieci. Aktualnie tworzy szczęśliwy związek z młodszą o 30 lat Weroniką. Zobaczcie, jak wygląda partnerka Marka Kościkiewicza. 📢 Te osoby tracą prawo do darmowego leczenia. NFZ ostrzega - w tych sytuacjach nie zapłaci za leczenie Kiedy ustaje prawo do darmowych świadczeń? NFZ ostrzega, w jakich sytuacjach pacjent może stracić prawo do darmowego leczenia i nie może korzystać z opieki zdrowotnej "na NFZ". Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina też, co trzeba zrobić w tej sytuacji. Czytaj więcej. 📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Prąd porazi nas ceną? Takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę.

📢 Oni są zwolnieni z płacenia abonamentu RTV 2024 - lista. Od tych osób nie pobiera się opłaty Obowiązek opłat za abonament RTV obowiązuje wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Sprawdź, kto jest zwolniony z opłat i jakie są stawki od stycznia tego roku. 📢 Tyle teraz realnie zarabiają nauczyciele. Mamy przykłady wypłat po podwyżce Nauczyciele doczekali się obiecanych podwyżek. Rozpoczęły się wypłaty wyrównań i pierwsze wypłaty po 30% podwyżce wynagrodzenia. Podwyżka wypłacana jest z wyrównaniem od 1 stycznia 2024. Jak teraz wyglądają wypłaty belfrów? Ile miesięcznie trafia na ich konto? Nauczyciele podzielili się z nami kwotami, jakie co miesiąc trafiają na ich konta. Zobaczcie.

📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. Przedawnienie długów w 2024 roku - tych długów nie trzeba spłacać Jeżeli zaciągamy zobowiązania finansowe, musimy liczyć się z tym, że trzeba je spłacać. Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje. Bywa i tak, że mimo chęci nie mamy w danym okresie naszego życia możliwości regulować zobowiązań i spłacać długów. Zobacz, po jakim czasie następuje przedawnienie długów. Tych zobowiązań nie trzeba spłacać. 📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [9.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Niedziele handlowe - marzec 2024. Oto kalendarz niedziel handlowych - kiedy jest niedziela handlowa? Niedziele handlowe marzec 2024. Czy w marcu jest niedziela handlowa? W 2024 roku mamy siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i kiedy można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadają niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych - lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Oto numery oszustów, których zgłaszają internauci. Mamy nową listę na marzec 2024 Dzwonimy i odbieramy telefony niemal codziennie. To też doskonałe miejsce dla oszustów, zapewnia im anonimowość, łatwo wywołać w rozmówcy strach, niepokój, zmusić go do działania pod presją czasu. Niestety każdego dnia słyszy się o kolejnych kradzieżach pieniędzy tą metodą. Dlatego zobaczcie listę numerów spod których często dzwonią oszuści.

📢 Takie prawa ma komornik w 2024 roku. Oto długa lista rzeczy, których nie może zabrać dłużnikom Wizyta komornika zwykle oznacza kłopoty. Przede wszystkim nie warto unikać kontaktu z komornikiem jeśli już wpadliśmy w finansowe tarapaty. Pierwszymi krokami komornika jest polubowne załatwienie i warto skorzystać z tej możliwości. Komornik ma szereg uprawień ale prawo gwarantuje bezpieczeństwo dłużnikowi. Zobacz, czego komornik nie może zająć w 2024 roku. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii".

📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy.

📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich. 📢 Bydgoszcz. Jedna para pod wpływem narkotyków "opiekowała" się dzieckiem. Druga wpadła, bo byli poszukiwani Dzielnicowi z bydgoskiego Śródmieścia w ciągu tygodnia przeprowadzili dwie interwencje, podczas których zatrzymali dwie kobiety i dwóch mężczyzn za posiadanie narkotyków. Jedna z tych par, będąc pod wpływem środków odurzających, "opiekowała się" małoletnim dzieckiem, które decyzją sądu trafiło do rodziny zastępczej. Natomiast druga była poszukiwana przez bydgoską prokuraturę. 📢 Kibice na meczu Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg - zobacz zdjęcia Olimpia Grudziądz po dobrym meczu pokonała 3:0 imienniczkę z Elbląga. Na trybunach zasiedli kibice obu drużyn. Zobacz zdjęcia!

📢 Życzenia na Dzień Kobiet. Mamy krótkie, poważne, śmieszne i biznesowe życzenia 8 marca wszyscy panowie powinni pamiętać o złożeniu życzeń na Dzień Kobiet wszystkim paniom z ich otoczenia. Mężczyźni wszystkiego najlepszego życzyć będą też swoim koleżankom z pracy. 📢 Kopciuchy w Kujawsko-Pomorskiem wciąż są. Specjalny zespół ma wypracować kompromis Od początku roku w całym województwie obowiązuje uchwała zakazująca używania tzw. kopciuchów. Ale to martwe prawo. Marszałek Całbecki chce wypracować kompromis w tej sprawie. Powołano specjalny zespół.

📢 Tak wyglądał pierwszy trening Apatora Toruń. Motoarena była zamknięta dla kibiców! Po raz pierwszy od lat kibice "Aniołów" nie mogli oglądać pierwszego wyjazdu swojej drużyny na tor. W piątek klub najpierw zaprosił fanów na Motoarenę, a tuż przed treningiem poinformował, że stadion będzie jednak zamknięty. Tak wyglądały pierwsze kółka "Aniołów: w 2024 roku - zobaczcie zdjęcia!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Emerytury w marcu 2024 - niektórzy dostaną nawet trzy wypłaty. Duży zastrzyk gotówki dla seniorów W marcu niektórzy emeryci otrzymają trzy świadczenia. Tak wynika z kalendarza wypłat emerytur. Jak to możliwe? Zobacz, kto otrzyma w marcu aż trzy emerytury. 📢 Te znane leki zostały wycofane z aptek! Nowe ostrzeżenie GIF - Paracetamol wstrzymany w obrocie Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju obrót leku Paracetamol. GIF opublikował nowe ostrzeżenie na swojej stronie internetowej. Decyzja dotyczy kilku serii popularnego leku Paracetamol Aflofarm w postaci zawiesiny doustnej. Sprawdź koniecznie, o które partie leku chodzi. Czytaj więcej!

📢 Zarobki w handlu 2024. Tyle zarabia się w Media Ekspert, Pepco, H&M czy CCC Praca w handlu to jedna z najpopularniejszych. Choć nie wydaje się to trudne zajecie nie każdy ma do niej predyspozycje. Praca w handlu wymaga skupienia, koncentracji, ale także serdeczności i życzliwości. A jak są wynagrodzeni pracownicy znanych sieciówek? Zobaczcie, ile trafia na konto pracowników Biedronki, Lidla, CCC czy innych popularnych sklepów. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tyle zyskali emeryci od 1 marca 2024. Tabela netto Wiadomo już, ile dokładnie wyniesie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. - to są oficjalne dane. Sprawdziliśmy, na jakie podwyżki emerytury netto mogą liczyć seniorzy po waloryzacji w 2024 roku. Mamy szczegółowe wyliczenia. Sprawdź, jakie są stawki emerytur już od 1 marca 2024 - tyle pieniędzy trafi na konta seniorów.

📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście.

📢 Tak wyglądają córki 77-letniego Sylvestra Stallone - Sophia, Sistine, Scarlet. Są niezwykle pięknymi kobietami Sylvester Stallone to gwiazda hollywoodzkiego kina. Słynny aktor od prawie trzech dekad jest w szczęśliwym związku małżeńskim z modelką Jennifer Flavin. Mają trzy piękne córki: Sophie (ur. 27 sierpnia 1996), Sistine Rose (ur. 27 czerwca 1998) i Scarlet Rose (ur. 25 maja 2002). Oto jak wyglądają. 📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

📢 Przy takich schorzeniach nie można jeść mandarynek. Tym osobom mandarynki mogą zaszkodzić Mandarynki to jeden z najpopularniejszych owoców zimowych. Choć są bogate w składniki odżywcze i posiadają wiele właściwości zdrowotnych, nie każdy może je spożywać. Przy niektórych schorzeniach zdrowotnych lepiej ograniczyć spożywanie mandarynek lub wykluczyć je z diety. Takie osoby nie mogą jeść cytrusów. 📢 Po tym można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę Zwierzę nie może nam w jasny i oczywisty sposób zakomunikować, że cierpi. Dlatego tak ważne jest, aby obserwować jego zachowanie. Każda zmiana powinna być powodem do niepokoju, ponieważ może oznaczać chorobę. Sprawdź, po czym można najczęściej rozpoznać, że kot jest chory.

📢 Dekoracje z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem na wiosnę i Wielkanoc. Zobacz wieńce, kompozycje i firgurki W kwiaciarniach pojawiły się propozycje na wiosenne i wielkanocne dekoracje. Są figurki, świece, kwiaty doniczkowe, stroiki oraz wińce. Zobacz w galerii jak udekorować dom na wiosnę i Wielkanoc.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Dieta niskowęglowodanowa i keto. Co zamiast chleba, ryżu, ziemniaków, makaronu i płatków? Na wielu dietach (m.in. ketogenicznej i low carb) założeniem jest ograniczenie węglowodanów. Rezygnacja z pieczywa, ziemniaków, ryżu, makaronu czy płatków rodzi pytanie czym zastąpić te produkty. Mamy super patenty. 📢 Klaudia Kulawik z "Mam Talent" - tak po 15 latach wygląda gwiazda pierwszej edycji show Rusza 15. sezon popularnego programu "Mam Talent". To okazja do przypomnienia, jakie były początki. W pierwszej edycji serca jury i publiki podbiła 11-letnia Klaudia Kulawik. Dziewczynka zebrała wówczas owacje na stojąco za wykonanie utworu Czesława Niemena. Dziś Klaudia to dorosła, piękna kobieta. Jak potoczyły się jej losy po programie i jak wygląda - pokazujemy w naszej galerii.

📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Ostatnie wyniki Lotto z 7.03.2024 [Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada] O godzinie 22:00 kolejne w 2024 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 7.03.2024 tuż po jego zakończeniu. 📢 Hojne nagrody prezydenta Grudziądza dla kobiet zarządzających kulturą. Kto jeszcze z urzędników został doceniony? Prezydent Maciej Glamowski przyznał w 2023 roku nagrody wyróżniającym się urzędnikom. Najwyższe - po 15 tys. zł - otrzymały dyrektorki: muzeum Wioletta Pacuszka, biblioteki Aleksandra Ciżnicka i teatru Anna Janosz. Jakie były uzasadnienia? Kogo jeszcze nagrodził włodarz Grudziądza? Łączna pula nagród wyniosła ponad 78, 7 tys. zł!

📢 Tak wygląda syn Janusza Chabiora. Też jest łysy - ale to nie jedyne podobieństwo Janusz Chabior to polski aktor, który za swoje role zbiera świetne recenzje, zarówno od krytyków jak i widzów. Grał między innymi w takich filmach jak "Kołysanka", "Kobiety mafii", "Botoks", "Ślepnąc od świateł" czy "Sami swoi. Początek". Nie wszyscy wiedzą, że ma syna. Jak wygląda i czym się zajmuje Nikodem Chabior, syn Janusza Chabiora? Zapraszamy do lektury i do naszej galerii.

📢 Takie są najczęstsze błędy przy parzeniu kawy. Przez to kawa traci smak i swoje właściwości Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Szacuje się, że rocznie na całym świecie wypija się ok. 400 mld filiżanek, dziennie to około 2 mld filiżanek! To około 25 milionów litrów kawy każdego dnia! Na pierwszym miejscu pod względem spożycia kawy są Finowie - w Finlandii rocznie na osobę przypada 12 kg kawy. Polska jest na 11 miejscu w rankingu światowym. Kawa pobudza i dodaje energii. Jednak żeby kawa zachowała swoje właściwości, należy ją właściwie przygotować. Zobacz, jakie błędy najczęściej popełniamy przy parzeniu kawy.

📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 - tabela netto. Takie są teraz nowe emerytury To pewne, o ile wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik wyniósł 12,12 procent. Jak to się przekłada na realne wypłaty? Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy.

📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2024 - tabela brutto. Mamy już pewne i końcowe wyliczenia emerytur W świeżo opublikowanym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2024, który wyniesie dokładnie 112,12 proc. Oznacza to istotny wzrost, którego efekty emeryci odczują już od 1 marca. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje świadczenia emerytalne. Mamy oficjalną i końcową tabelę waloryzacji emerytur 2024.

