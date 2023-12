Przegląd prasy 9.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy mieszkańców odwiedzają Jarmark św. Mikołaja na Rynku w Grudziądzu. Mamy zdjęcia”?

Prasówka 9.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy mieszkańców odwiedzają Jarmark św. Mikołaja na Rynku w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Pogoda raczej nie zachęcała do spędzania czasu na powietrzu, ale mimo to tłumy grudziądzan i gości spoza miasta spacerowało korzystając z atrakcji po grudziądzkiej starówce gdzie do 10 grudnia trwa Jarmark św. Mikołaja.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są najwierniejsze. Im dochowanie wierności nie sprawia problemu Wierność i zaufanie to bez wątpienia fundamenty dobrego i trwałego związku. To właśnie wierność obok miłości i trwania u boku do końca życia ślubujemy sobie w najważniejszym dniu życia. Niestety ze stałością w związkach często jest trudno i to właśnie niedochowanie wierności stanowi przyczynę rozpadu wielu związków. Zobaczcie kto według znaczenia imienia jest najwierniejszym partnerem.

📢 Wolontariuszki ze schroniska dla zwierząt w Grudziądzu: "Błagamy o dom dla nich. Inaczej stracą wszystko"! Poznaj je. Zobacz zdjęcia Z błagalnym apelem zwrócili się do redakcji "Pomorskiej" wolontariuszki z Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu aby pilnie pomóc w znalezieniu nowych domów dla kilku psiaków przebywających w tym schronisku, ale należących do gminy Łasin (powiat grudziądzki). Dlaczego czas jest taki ważny? Dlatego, że gmina Łasin zawarła umowę z PUH "Daniel" z Węgrowa i tutaj - o ile do poniedziałku, 11 grudnia nie uda się znaleźć nowych domów - czworonogi zostaną przeniesione. Wolontariuszki, które przez ostatni czas pracowały z tymi zwierzętami są przekonane: - Dałyśmy im tyle miłości, poświęciłyśmy mnóstwo czasu by no nowo zaufały człowiekowi, a teraz... mają wrócić do tego samego miejsca z którego przyjechały do nas rok temu?! - płaczą. I dodają: - Tam pękną ich i nasze serca.

📢 Eurojackpot - 8.12.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Urządzenia zużywającej najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd. 📢 Roxie Węgiel - odważne zdjęcia wokalistki. Młoda gwiazda muzyki znów zrzuciła z siebie część ubrania Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Objawy niedoboru witaminy B12 - oto objawy. Takie są najczęstsze objawy niedoboru witaminy B12 Niedobór witaminy B12 może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru B12 mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje witaminy B12? Co się dzieje z organizmem gdy brakuje witaminy B12? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory witaminy B12 mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia i ceny. Na nich można zarobić Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

📢 Wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na L4 Pracownik, który jest chwilowo niezdolny do pracy z powodu choroby, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L4. Sprawdzamy, na jakie pieniądze może liczyć podczas choroby. 📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień? 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Paznokcie na święta Bożego Narodzenia - czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń. Zobacz trendy! Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres pełen magii, radości i ciepła, które dzielimy z najbliższymi. To również czas, gdy szczególną uwagę poświęcamy naszemu wyglądowi, a paznokcie stają się uroczym dopełnieniem świątecznej stylizacji. W roku 2023 nastały nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Klasyczne czerwienie, biel, srebro i złoto zyskują nowe, fascynujące odsłony, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach.

📢 Ceny działek ROD po sezonie. Oto aktualna oferta w Kujawsko-Pomorskiem Nie brakuje chętnych na dołączenie do społeczności działkowców. Oferta działek w Kujawsko-Pomorskiem dynamicznie się zmienia. Sprawdzamy ogłoszenia z regionu. 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo. 📢 Te znaki zodiaku czeka w grudniu kasa! Te znaki będą miały szczęście. Oto horoskop finansowy od wróżki Azalii Do naszej daty urodzenia przypisany jest znak zodiaku. Według astrologów znak zodiaku ma znaczący wpływ na nasze życie - na naszą osobowość, na miłość i relacje w związkach, a także na sprawy finansowe. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w grudniu w finansach. Niektóre osoby czeka poważny zastrzyk gotówki! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku unikają alkoholu. Te osoby nie są miłośnikami trunków Wśród znaków zodiaku mamy te które kochają przepych, spokój czy imprezowanie. To właśnie z horoskopu można się dowiedzieć wielu rzeczy dotyczących upodobań, preferencji czy cech charakteru dwunastu znaków zodiaku. Oczywiście nie tylko zaszeregowanie do znaku determinuje jacy jesteśmy. Sprawdzamy, które znaki według horoskopu nie przepadają za alkoholem. Jesteście na liście, a może znacie jakieś wyjątki?

📢 Najmodniejsze kurtki, płaszcze i kożuchy na zimę 2023/2024. Zobacz zdjęcia i inspiracje Choć do zimy kalendarzowej jeszcze trochę, aura na zewnątrz wyraźnie skłania do wyciągnięcia z szafy grubych okryć wierzchnich. Ci, którzy chcieliby odświeżyć swój wizerunek, mogą wybrać się na zakupy po nowy płaszcz, kurtkę czy kożuch. Prezentujemy najmodniejsze fasony na zimę 2023/2024.

📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił. 📢 Oto modne paznokcie na zimę i święta - Viva Magenta to najmodniejszy kolor 2023 roku. Zobacz pomysły i inspiracje Modne paznokcie na zimę i święta 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - jest odważny, zdecydowany, kojarzy się z pozytywnym nastawieniem do życia i bezkompromisowością. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na zimę i święta - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

📢 Szczęśliwe liczby i dni tygodnia każdego znaku zodiaku. Zobacz - taka jest Twoja szczęśliwa liczba Każdy znak zodiaku ma przypisaną szczęśliwą liczbę i dzień tygodnia. Zarówno charakter, jak i los każdej osoby są bowiem zdaniem astrologów zapisane w niebie i gwiazdach. Sprawdź teraz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby i jaki dzień tygodnia jest dla Ciebie najlepszy? Poznaj szczegóły teraz w naszej galerii.

📢 Śmiałe zdjęcia Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowska tym razem niewiele ukryła Anna Lewandowska to jedna z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce. Kiedyś sportsmenka, teraz żona najlepszego polskiego piłkarza, ale także aktywna businesswoman. Anna Lewandowska pokazała fanom swoje wysportowane ciało. Tak wygląda w bardzo skromnych kreacjach! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Pamela Anderson - tak teraz wygląda. Aktorka bez makijażu zmieniła się nie do poznania Pamela Anderson, kanadyjska gwiazda, kultowa aktorka i modelka, pokazuje się bez makijażu coraz częściej. Zrezygnowała z niego nawet na czerwonym dywanie. Aktorka przez lata uważana za seksbombę, podkreśla teraz naturalne piękno, eksponuje nawet swoje piegi. Jak teraz wygląda Pamela Anderson? Ile ma lat? Aż trudno uwierzyć, jak teraz wygląda. Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła Pamela Anderson.

📢 Emerytury grudniowe po waloryzacji. Takie kwoty netto i brutto trafiają teraz do seniorów Trwają wypłaty emerytur w grudniu 2023. Niektórzy pieniądze otrzymają w innym terminie, niż zazwyczaj. Zobacz, jaki jest kalendarz wypłat emerytur grudniowych.

📢 Tak teraz wygląda Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - zdjęcia. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej. 📢 Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska - zdjęcia. Tak żyje dziennikarska para Polsatu Piotr Witwicki, nowy dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat, pochodzi z Włocławka. Prywatnie związany jest z prezenterką tej samej stacji, Darią Wąsiewską. Zobacz na zdjęciach, jak żyje dziennikarska para.

📢 Tak udekorowali swoją willę na święta Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz zdjęcia! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno zamieszkali w nowym pięknym domu. Teraz przyszedł czas, aby udekorować swoje miłosne gniazdko na okres świąt Bożego Narodzenia. Aktorka pochwaliła się już na Instagramie choinką i ozdobami świątecznymi. Zobacz zdjęcia! 📢 Jola i Dariusz z "Sanatorium miłości" mieli fotograficzną sesję z okazji mikołajek. Zobaczcie piękne zdjęcia! Uroczo prezentują się na mikołajlkowych zdjęciach zakochani w sobie bez pamięci Jola i Dariusz Kosiec, jeden z uczestników ostatniej edycji programu "Sanatorium miłości". 📢 Siemię lniane - właściwości. Takie są skutki jedzenia tych nasion, zobacz etap przygotowania Siemię lniane to superfood, czyli żywność zawierająca wyjątkowe i bardzo cenne dla zdrowia składniki odżywcze. Siemię lniane zawiera całe mnóstwo witamin: B1, B2, B3, B6, B12, A, C, D, E, K, błonnik pokarmowy, kwasy tłuszczowe omega- 3, lignany, a także aminokwasy oraz makro- i mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zobacz, jakie właściwości prozdrowotne ma siemię lniane i co się dzieje z organizmem, gdy spożywamy nasiona lnu.

📢 Pogoda na święta Bożego Narodzenia 2023 - będzie śnieg i mróz? Oto długoterminowe prognozy Już wkrótce święta Bożego Narodzenia. Jaka czeka nas pogoda? Czy święta będą białe? Oto najnowsze prognozy. Mamy długoterminową prognozę pogody na święta bożonarodzeniowe w 2023 roku. 📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Nie czekaj na waloryzację i dodatki. Tak teraz możesz podwyższyć swoją emeryturę - zasady przeliczania Kolejna waloryzacja świadczeń czeka seniorów od 1 marca 2024 roku. Wtedy też wzrosną dodatki przyznawane do emerytur i rent. W 2024 roku ma być również wypłacana trzynasta i czternasta emerytura. Zamiast czekać na ustawowe podwyżki, warto przeliczyć swoją emeryturę lub złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego. To może nam podwyższyć świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie!

📢 Tak żyje Michał Chorosiński - zdjęcia. Oto różne wcielenia aktora i męża minister kultury Dominiki Chorosińskiej Michał Chorosiński, prywatnie mąż minister kultury Dominiki Chorosińskiej, ma za sobą długą listę aktorskiego dorobku. Występował w wielu telewizyjnych serialach, ostatnio w "Koronie królów. Jagiellonowie" oraz popularnym "Dewajtis". Fani produkcji TV Puls z pewnością kojarzą też Chorosińskiego z serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Jaki jest prywatnie Michał Chorosiński? Pokazujemy na zdjęciach w galerii. 📢 Herbata z imbirem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z twoim organizmem, gdy pijesz herbatę z imbirem Po powrocie z zimowego spaceru należy się rozgrzać. Najczęściej do tego celu wykorzystujemy ciepłą kąpiel i gorące napoje, takie jak kawa czy herbata. Dobrze jest wzmocnić ich działanie za pomocą przypraw korzennych, które zawierają w sobie cenne właściwości zdrowotne. Jedną z nich jest imbir. Sprawdź, jakie korzyści płyną dla organizmu z picia gorącej herbaty z imbirem!

📢 Maciej Musiałowski żyje po królewsku - zdjęcia. Tak wygląda zamek aktora w Domanicach 30-letni aktor Maciej Musiałowski odważnie spełnia swoje marzenia. Pochodzący z artystycznej rodzin, absolwent łódzkiej filmówki, stał się właścicielem XVIII-wiecznego pałacu w Domanicach na Dolnym Śląsku. Zobacz, jak żyje młody artysta.

📢 Tyle wyniosą rachunki za prąd w 2024 roku. Sprawdź kalkulator zużycia prądu Decyzja zapadła. W 2024 roku będziemy mogli nadal korzystać z zamrożenia cen prądu jeśli nie przekroczymy limitu. Tym razem jednak zdecydowano, ze zamrożenia będą obowiązywać przez 6 miesięcy, a co za tym idzie limity, które mieliśmy w 2023 roku będą o połowę mniejsze. Zobaczcie ile będziemy płacić za prąd w 2024 roku. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie!

📢 Kuchnia PRL - zdjęcia. Takie meble i sprzęt były wtedy popularne, a babciny wystrój miał klimat Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach. 📢 Takie mają być zasady zamrożenia cen energii 2024. Mamy tabelę wyliczeń rachunków za prąd Przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi nowelizacja ustawy wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła zakłada zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. Z jakimi opłatami może się to wiązać?

📢 Godzina Łaski - tak należy się modlić 8 grudnia. W ten sposób odprawiać Godzinę Łaski w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Czym jest Godzina Łaski 2023? "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata - oto jedna z próśb Matki Boskiej. Nabożeństwo zwane "Godziną łaski dla świata" przypada w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia. Wiele osób wierzy, że w czasie tej jednej godzina w ciągu roku Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka a na świat wylewają się fale łask. Jak odprawiać Godzinę Łaski? Co oznacza "Godzina Łaski"? Czy 8 grudnia trzeba iść do kościoła? Czytaj więcej o tym wyjątkowym nabożeństwie. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Tak dziś wygląda Buzz, brat Kevina z filmu "Kevin sam w domu". Trudno uwierzyć, jak zmienił się aktor Devin Ratray Devin Ratray zagrał kultową rolę Buzza, strarszego brata Kevina, w filmie "Kevin sam w domu" mając zaledwie 13 lat. Po ponad trzech dekadach od premiery filmu, jego wygląd może bardzo zaskakiwać. Oto jak sie zmienił aktor - obecnie ma 46 lat!

📢 Osoby o tych schorzeniach nie powinny jeść śliwek. Im śliwki mogą zaszkodzić Śliwki to smaczne i aromatyczne owoce. Jest wiele odmian śliwek. Jedne z najbardziej popularnych to śliwki węgierki i renklody. Śliwki mają dobroczynne działanie na pracę układu trawiennego - poprawiają apetyt, zapobiegają zaparciom. Zawierają dużo błonnika pokarmowego, witaminy C, E, A, z grupy B, a także składniki mineralne. Warto włączyć śliwki do swojej codziennej diety. Jednak nie wszystkim śliwki służą. Niektórym osobom jedzenie śliwek może nie wyjść na zdrowie. Zobacz, kto nie powinien jeść śliwek.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Mariolka z serialu "Świat według kiepskich" - tak dziś wygląda Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Mamy horoskop na weekend 8-10 grudnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 8-10 grudnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Takie są ceny karpia w marketach - Lidl, Biedronka i inne. Żywy karp przechodzi do historii Polskie społeczeństwo gotowe jest na wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych karpi. 59,3 proc. Polek i Polaków popiera taki zakaz. Większość ludzi kupuje karpie patroszone, filetowane, dzwonka. Sprawdzamy, ile w grudniu 2023 roku kosztuje karp w marketach.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek. 📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat!

📢 Waloryzacja Emerytur - tyle emeryci dostaną od marca 2024. Wyliczenia brutto i netto po wyborach Waloryzacja emerytur i rent ma stanowić skuteczną ripostę na narastającą inflację, zapewniając, że wartość świadczeń adekwatnie odzwierciedla realną siłę nabywczą pieniądza. Obecny rok może być ostatnim, kiedy obserwujemy tak znaczące podwyżki, gdyż prognozy na kolejne lata wskazują na spadek inflacji. 📢 Ania Starmach i jej choinka na Boże Narodzenie 2023! Zobacz przepis na pyszne pierniczki od Ania gotuje Ania Starmach to jedna z ulubionych blogerek kulinarnych Polaków. Jej przepisy z portalu kulinarnego "Ania gotuje" są bardzo popularne i korzysta z nich mnóstwo gospodyń domowych. Ania Starmach już ubrała choinkę na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jakie drzewko świąteczne ma najlepsza polska kucharka, Ania Starmach. Zobacz też przepis na pyszne i aromatyczne pierniczki od "Ania gotuje".

📢 Antyki, retro i vintage do domu - zdjęcia, ceny. Te stylowe starocie są teraz modne Stare zegary, elektronika, meble, biżuteria - takie klimatyczne perełki można dostać na portalach aukcyjnych. Miłośnicy stylu vintage, retro i rustykalnego na portalach aukcyjnych znajdą antyki i stare przedmioty, które dzisiaj wracają do łask. Jedne są warte fortunę, inne wystawiane za symboliczne kwoty. Można też takie rzeczy sprzedać i zarobić. Zobacz, jakie antyki są wystawiane na portalu OLX. Mamy zdjęcia i ceny. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny grudzień 2023 Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Eurojackpot Lotto - 08.12.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 29.03.2022 roku. 📢 Niepełnosprawna 13-latka jechała pekaesem. Kierowca nie zatrzymał się na przystanku, a wysadził ją 5 km dalej Niepełnosprawna 13-latka wracała pekaesem do domu. Kierowca nie zatrzymał się na jej przystanku. - Wysadził moją córkę jakieś 5 km dalej, w szczerym polu - mówi tata. - Było ciemno. Błądziła. Skończyło się dobrze, ale finał mógł być tragiczny. 📢 Stefan Kraft - tak mieszka i żyje na co dzień skoczek narciarski. Taką atrakcję sprawił sobie na tarasie! Stefan Kraft to jeden z najlepszych skoczków świata i jeden z wielkich rywali Polaków. Wiecznie uśmiechnięty Austriak prywatnie jest szczęśliwy w ramionach ukochanej Marisy Probst, uwielbia latać, kibicuje Bayernowi Monachium i mieszka w pięknym Salzburgu. Zobaczcie jaki jest Stefan Kraft prywatnie!

📢 Zapomnij o klasycznym francuskim manicurze! W tym roku rządzi jego metaliczna wersja. Zobacz, jak wyglądają metallic french Metallic french to kolejna odsłona klasyki w stylizacji paznokci, jakim jest francuski manicure. Tym razem biały pasek zastąpiony jest innym dowolnym kolorem. Warunek jest jeden! Musi mieć metaliczny odcień. Takie pazurki wyglądają obłędnie i sprawdzą się nawet na krótkich paznokciach. Zobacz inspiracje na metaliczny french. 📢 Jarmark Świąteczny na Rynku w Inowrocławiu już czynny. Zobaczcie zdjęcia Od piątku (8 grudnia) do niedzieli (10 grudnia) na Rynku w Inowrocławiu można odwiedzać stoiska Jarmarku Świątecznego. Czynne są one każdego z wspomnianych dni w godz. 10-18. 📢 Matura próbna - angielski. Arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi - 2023/2024 Trwa matura próbna zorganizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Wśród uczniów panuje napięcie i oczekiwanie na wyniki swoich wysiłków. My dostarczamy dla nich sugerowane odpowiedzi do arkuszy, co może być pomocne dla zdających w ocenie swoich umiejętności. To ważne wydarzenie w życiu uczniów, które przygotowuje ich do oficjalnej matury i sprawdza ich zdolności językowe oraz umiejętność analizy tekstu. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

📢 Matura próbna z angielskiego 2024. Tu znajdziecie arkusz i odpowiedzi do testów diagnostycznych CKE. Co trzeba było powtórzyć? Matura próbna z języka angielskiego odbyła się w całej Polsce 8 grudnia 2024 roku. Miała formę pisemną i była przeprowadzana tak, aby przedstawić maturzystom realia matury w maju. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych CKE. Ile trwał egzamin z języka angielskiego? Jaki był temat pracy pisemnej? Czy matura będzie oceniana? Wyjaśniamy.

📢 Tak było na nowym targowisku przy ul. Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu 8 grudnia 2023. Zobacz zdjęcia W piątek 8 grudnia 2023 odwiedziliśmy nowe targowisko w Golubiu-Dobrzyniu. To dopiero drugi handlowy piątek w obiekcie przy ulicy Sokołowskiej po jego kompleksowej modernizacji, która pochłonęła 8 mln złotych. Sprawdzamy co sądzą o niej sprzedający, kupujący i mieszkańcy.

📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Próbna matura 2024 z matematyki. Jakie zadania były na egzaminie? Zobacz arkusz i odpowiedzi do zadań Próbne matury CKE dobiegły końca. Udostępniamy arkusz egzaminacyjny matury próbnej z matematyki i odpowiedzi do zadań. Jakie zadania pojawiły się na próbnej maturze z matematyki? Układy równań, obliczanie promienia okręgu, funkcje to tylko niektóre z zadań, z którymi muszą się zmierzyć maturzyści. Co można wziąć ze sobą na egzamin maturalny z matematyki? Ile trwa matura z matematyki? Kiedy uczniowie poznają wyniki? Rozwiewamy wątpliwości.

📢 EwiKor Construction w Świeciu - w tej świeckiej firmie królują automaty. A mimo to nic nie zastąpi fachowców Zautomatyzowane linie produkcyjne, w tym superrobot spawalniczy, robią ogromne wrażenie. Ludzi pracuje tu niewielu, ale i tak są na wagę złota – firma wciąż poszukuje fachowców

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Podsumowanie projektu "W rytmie serca" w Barcinie. Na scenie Środowiskowy Dom Samopomocy i przyjaciele W Miejskim Domu Kultury w Barcinie odbyło się podsumowanie projektu "W rytmie serca". Można było zobaczyć prace krawieckie przygotowane przez uczestników barcińskiego ŚDS, spektakl oraz śpiewać kolędy. 📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - ile wynosi, jak złożyć wniosek? To dodatkowe wsparcie dla niepełnosprawnych i seniorów Zasiłek pielęgnacyjny to jedno z kilku świadczeń udzielanych seniorom oraz niepełnosprawnym. Celem oferowanego wsparcia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją oraz opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

📢 Ostatnie wyniki Lotto z 07.12.2023 [Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada] O godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 07.12.2023 tuż po jego zakończeniu.

📢 W Kikole świętowali złoci małżonkowie. Były medale, gratulacje i lampka szampana! W świetlicy wiejskiej w Kikole aż w dwóch turach świętowały małżeństwa z ponad pięćdziesięcioletnim stażem. Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył im Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. Otrzymały je pary, które wstąpiły w związek małżeński w latach 1970 – 1972. Były gratulacje, kwiaty i obowiązkowa lampka szampana. Następnie przy słodkim poczęstunku przyszedł czas na wspomnienia. Niejednemu zakręciła się łza wzruszenia.

📢 Jarmark św. Mikołaja na Rynku w Grudziądzu. Na straganach można kupić rękodzieło i nie tylko. Zobacz zdjęcia Rynek w Grudziądzu zamienia się do niedzieli, 11 grudnia w magiczne miejsce, tętniącym świąteczną atmosferą. Starówkę wypełniły kramy z rękodziełem, ozdobami świątecznymi i regionalnymi przysmakami. Do soboty kramy będą czynne w godz. 10 – 20, a w niedzielę od godz. 10 do 18.

📢 Monika Tusk z wełny tworzy małe dzieła sztuki. Jej swetry, czapki i szale z alpaki, merino czy kaszmiru to hit! WIDEO Czapki, szale, swetry z wełny merino, alpaki czy kaszmiru są hitem tej zimy. W niewielkim Będominku w gm. Kościerzyna tworzy je Monika Tusk. Ta miłośniczka włóczki ma głowę pełną pomysłów i sprawne ręce dzięki czemu tworzy rzeczy niezwykłe. Poznajcie jej prace. 📢 Takie są ceny produktów świątecznych. Tyle zapłacimy za karpia, pierogi i inne produkty na Boże Narodzenie Koszyk ze świątecznymi produktami będzie droższy niż rok temu. Jednak podwyżki nie są tak duże jak, gdybyśmy porównali 2022 z 2021 rokiem. Niektóre produkty są tańsze. Mamy ceny z regionu! 📢 Księżna Diana, tak mieszkała. Zobaczcie wnętrza Pałacu Kensington - mamy zdjęcia Księżna Diana była ulubienicą mediów. Królowa ludzkich serc cieszyła się sympatią ludzi na całym świecie. Wraz z księciem Karolem i książętami Williamem i Harrym mieszkała w Pałacu Kensington w samym sercu Londynu. Księżna Walii została tam również po rozwodzie i mieszkała aż do tragicznej śmierci w 1997 roku. Lady Di zmieniła puste i chłodne wnętrza w pełne ciepła i rodzinne pomieszczenia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkała Księżna Diana.

📢 Starówkę w Grudziądzu i przylegające ulice rozświetliły świąteczne iluminacje. Jest pięknie! Zobacz zdjęcia W mikołajkowe popołudnie uroczyście w obecności władz Grudziądza zostały włączone iluminacje świąteczne na Rynku i przyległych ulicach oraz zakątkach. Grała też muzyka! Było kolorowo, radośnie i głośno. 📢 Pokaz mody zaprezentowała młodzież z Technikum Przemysłu Mody w Grudziądzu - zdjęcia Pokaz mody oraz warsztaty szycia świątecznych ozdób przygotowali uczniowie Technikum Przemysłu Mody zrzeszeni w Klastrze Przemysłu Lekkiego wspólnie z Zespołem Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu. Prezentowane kreacje zaprojektowali i uszyli uczniowie z TPM. Imprezie towarzyszyły warsztaty szycia: można było uszyć torbę lub wykonać poduszkę z motywami świątecznymi. Całość miała na celu promocję kierunków: technik przemysłu mody oraz technik - stylista. 📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz CKE i odpowiedzi. Zobacz, jakie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia Próbna matura z polskiego 2024 odbyła się 6 grudnia w godz. 9.00-13.00. Arkusz egzaminacyjny CKE oraz proponowane odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w tekście. Przypominamy, jak wygląda matura próbna z polskiego, a także jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu. Znamy też opinie uczniów na temat tegorocznej matury próbnej z polskiego.

📢 Czerwona sukienka Agaty Kornhauser-Dudy w świątecznym stylu. Ta kreacja sprawdzi się podczas Wigilii i Bożego Narodzenia Święty Mikołaj zawitał do Pałacu Prezydenckiego. 6 grudnia sala kolumnowa wypełniła się świątecznymi dekoracjami, lampkami choinkowymi i mnóstwem małych i dużych dzieci w czerwonych czapeczkach na głowie. Nie zabrakło również pierwszej damy, która zaprezentowała się w stylizacji pasującej do charakteru wydarzenia.

📢 Krócej na L4 po zwolnieniu z pracy. Oto ile teraz można być na chorobowym i dostawać zasiłek Zmieniły się przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia, np. po rozwiązaniu umowy o pracę. Należy się teraz maksymalnie przez 91 dni. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - Finał wojewódzki już dziś o 21:00! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców.

