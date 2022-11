Przejście podziemne połączy dworzec PKP w Nakle z parkingiem P&R. Inwestorem kolej [zdjęcia]

Pomysł podziemnego przejścia zrodził się w Nakle przy okazji budowy parkingu przesiadkowego Park and Ride (czyli parkuj i jedź) przy ul. Nowej. Zapowiadano wówczas, że już niebawem zostawić tu będzie można auto czy rower i dalej pojechać koleją np. w kierunku Bydgoszczy czy Piły. To jedna z kilku inicjatyw, które poprawić miały kiepski stan powietrza w mieście, a także zachęcić nakielan do korzystania ze zbiorowych środków transportu.