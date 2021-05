Przełożony mecz Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Doskonała wiadomość dla kibiców!

Poznań: 3-letnia dziewczynka zginęła od ciosu nożem. Podejrzana jest matka. Dziecko zmarło w szpitalu

Matka ugodziła nożem trzyletnią córkę. Do zdarzenia doszło we wtorek, 4 maja, przed godziną 11.00 w mieszkaniu przy ul. Winklera w Poznaniu. 26-letnia kobieta została zatrzymana, 3-letnia dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. AKTUALIZACJA: Niestety - nie udało się jej uratować. Zmarła na stole operacyjnym.