Przepis na ciasto z truskawkami. Szybko bez pieczenia lub na biszkopcie z kremem mascarpone - pycha! [12.06.2021]

Dobrze mieć pod ręką kilka sprawdzonych przepisów na efektowne ciasta i inne przekąski. Masz truskawki, chcesz zrobić z nimi szybkie ciasto? Jest na to kilka sposobów. I to takich przepisów, które nie wymagają pieczenia. Od takiego przepisu zacznijmy.

To ciasto może mieć kilka wariantów. Do galaretki wymieszanej z serkiem możemy wrzucić zupełnie stężałą galaretkę pokrojoną w kostkę lub pokrojone truskawki. Jeśli mamy naprawę mało czasu, zamiast kruszyć herbatniki i łączyć je z masłem, możemy ułożyć je całe na spodzie blaszki. Galaretki mogą mieć różne smaki, a jeśli przygotujemy kilka warstw, wyjdzie nam kolorowy deser. Herbatniki użyte w całości, potrzebują czasem kilku godzin, żeby zmiękły.

Jeśli masz dużą blaszkę, wszystkich składników wystarczy użyć odpowiednio więcej.

Przepis na szybki biszkopt z truskawkami bez kremu/masy

Składniki

2 jajka

4 łyżki cukru

2 łyżeczki cukru waniliowego

4-5 łyżek mąki

2 łyżki oleju

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Jak zrobić biszkopt?Ubijamy białka, stopniowo dodajemy cukier i cukier waniliowy oraz żółtka. Cały czas miksując, dolewamy olej. Na koniec dodajemy mąkę z proszkiem (wcześniej najlepiej przesiać). Masę wykładamy do formy z papierem do pieczenia na spodzie. Pieczemy do suchego patyczka, ok. 20 minut w temperaturze ok. 170 stopni. Tu również zwiększamy proporcje, jeśli mamy dużą blaszkę albo chcemy wyższe ciasto.