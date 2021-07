Przepis na ogórki małosolne. Tak prosto robią je nasze babcie i ogórki są pyszne! [16.07.21]

Do kupienia wciąż są polskie, gruntowe ogórki, a to dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy cały rok czekali, by zrobić małosolne. Przed tobą kulinarny debiut? Pomożemy! W kilku prostych krokach wyjaśniamy, jak nasze mamy i babcie robiły i robią ogórki w słonej zalewie.

Składniki do przygotowania ogórków małosolnych:

Przyjmujemy proporcje na 1 kg ogórków średniej wielkości

2 gałązki kopru

3 ząbki czosnku

kawałek korzenia chrzanu (ok. 5-6 cm wystarczy)

1,5 l wody

opcjonalnie 2-3 liście wiśni lub porzeczki

sól - 1 czubata łyżka

Jak zrobić ogórki małosolne? Przepis