Przepis na pączki - pomysły. Oto ciekawe pomysły na nadzienie do pączków - słodkie i wytrawne

Tłusty Czwartek, który w 2022 roku wypada 24 lutego, to wielkie święto łasuchów. Tego dnia w menu królują słodkości, faworki, róże karnawałowe a przede wszystkim pączki. To dzień, w którym niegdyś świętowało się zakończenie zimy. Podczas sowicie zakrapianych uczt objadano się tłustymi potrawami, a na deser podawano pączki, nadziewane słoniną.Czym nadziewać pączki? Pomysłów na nadzienie jest mnóstwo, od tradycyjnej konfitury z róży po nadzienie... z mięsa! Pączki to jeden z najczęściej wybieranych przysmaków na Tłusty Czwartek. Można go przygotować na nieskończoną liczbę sposobów. Czym nadziewać pączki? Wypróbuj już dzisiaj! Te innowacyjne pomysły na nadzienie do pączków mogą stać się Twoimi ulubionymi.Zobacz garść inspiracji na tradycyjne i nowoczesne nadzienia do pączków w naszej galerii >>>>>

Krystian Dobuszyński