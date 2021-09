Przepis na sok z czarnego bzu. To świetny sposób na jesienne i zimowe przeziębienia. Jak go zrobić?

Jak zrobić sok z czarnego bzu? Przepis

Sok z owoców czarnego bzu na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się od sierpnia 2010 roku. Według tradycyjnej, podkarpackiej receptury najpierw zbierano dojrzałe, czarne jagody bzu, najlepiej we wrześniu. Po oczyszczeniu krótko sparzono gorącą wodą. W kolejnym kroku owoce należało zgnieść. Robiono to, umieszczając w woreczku lnianym lub zgniatano w specjalnej prasce. Wyciśnięty sok należało dosłodzić. Osłodzony sok należało podgrzać dość mocno i gorący wlewano do uprzednio przygotowanych butelek lub do słoików.

Składniki potrzebne do przygotowania soku z czarnego bzu są zaledwie 3:

1 kg owoców czarnego buz

250 g cukru

0,5 szklanki wody

Owoce przed złożeniem do garnka należy opłukać. Czarny bez lekko rozgniatamy i możemy zalać szklanką wody. Gotujemy przez kwadrans od czasu, gdy woda zacznie wrzeć. Przelewamy przez gęste sito. Do tak uzyskanego płynu dodajemy cukier. Znów doprowadzamy do wrzenia i rozlewamy do butelek. Niektórzy dodają odrobinę soku z cytryny.