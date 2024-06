Przestała płacić abonament, bo znajomi nie płacą. "Skarbówka wyczyściła mi konto na 1300 zł" [20.06.2024 r.]

- Kiedyś płaciłam abonament, ale pewnego dnia powiedziałam: dość. Prawie w ogóle nie oglądam telewizji, a znajomi, którzy go nigdy nie płacili, a też mają i odbiornik telewizyjny, i radiowy śmiali się ze mnie, że bez sensu tracę pieniądze - wspomina pani Joanna z Bydgoszczy. - Jeszcze musiałam chodzić na pocztę i stać w kolejkach, żeby zapłacić, podczas gdy resztę rachunków regulowałam przez internet. No i... przestałam płacić. Minęło sporo czasu, jak dostałam z banku esemesa, że moje konto zostało obciążone na 1300 zł, potem przyszło pismo ze skarbówki, że za zaległy abonament.

"Jesteśmy w systemie, więc mają nas w garści"

Ściągalność abonamentu z roku na rok maleje

Skarbówka czyści konta? Rutynowo!

Czy czyszczenie kont w związku z zaległościami, co w ostatnich dniach sygnalizują nam Czytelnicy, to wzmożona akcja?

- Zdecydowanie ma ona charakter rutynowy - odpowiada Bartosz Stróżyński, rzecznik rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Tłumaczy, że w przypadku otrzymania przez organ egzekucyjny tytułu wykonawczego, obejmującego np. niezapłacony abonament rtv, jest on zobowiązany do jak najszybszego wszczęcia egzekucji przez zastosowanie środków, o których mowa w art. 1a (pkt 12 lit. a) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: - Jednym z nich jest wykonanie tego z wynagrodzenia za pracę. Prowadzone to jest na wniosek wierzyciela, czyli w przypadku abonamentu rtv Poczty Polskiej. Organ egzekucyjny nie ma wpływu na to, ile tytułów wykonawczych otrzyma od wierzyciela.