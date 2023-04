Przez taki błąd ogórki kiszone są mętne i gazują. Tak przyrządzisz je prawidłowo [19.04.2023 r.]

Ogórki kiszone to nasz narodowy przysmak. Przygotowuje się je w większości polskich domów. Ci jednak, którzy nie udoskonalili sztuki kiszenia do perfekcji, mogą być zaskoczeni, gdy ich kiszonki zaczną mętnieć i gazować. Nie ma powodu do obaw. Jest to element fermentacji i nie wpłynie na smak i jakość kiszonek. Ulatniający się gaz może jednak doprowadzić do tego, że cała partia ogórków zepsuje się. W jaki sposób? Wszystko przez jeden błąd.

