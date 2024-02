Przy tych schorzeniach nie możemy jeść siemienia lnianego. Może zaszkodzić [19.02.2024]

Koniecznie przeczytaj: Takie są skutki jedzenia siemienia lnianego . To dzieje się z organizmem, gdy jemy siemię lniane

Len to roślina pochodząca z Bliskiego Wschodu. Znany jest od tysięcy lat. W 100 gramów siemienia lnianego zawiera 534 kcal, 18 g białka, 42 g tłuszczów oraz 28 g węglowodanów, z czego błonnik stanowi 27g . W siemieniu lnianym obecne są: wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk!

Nasiona te idealnie nadają się jako dodatek do pieczywa, owsianki, koktajli. Z siemienia lnianego można zrobić kisiel dodawać go w postaci zmielonej do wielu potraw.