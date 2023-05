Przy żłobku w Żninie opowiedzieli o programie Maluch +

- Gratuluję tej decyzji wszystkim samorządom w naszym regionie. Oczywiście nie jest to tak, że w każdym samorządzie znajduje się żłobek. Dlatego zachęcamy do składania wniosków w kolejnych edycjach tego programu. Szczególnie zachęcam te samorządy, które nie mają żłobków, albo mają za mało miejsc w żłobkach. Rząd w stu procentach finansuje inwestycje związane z budową nowych żłobków i dopłaca do ich funkcjonowania. Naprawdę to jest inwestycja warta tego zaangażowania - powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że w 2016 roku było 87 tys. miejsc w żłobkach w całej Polsce. W 2023 roku jest 230 tys. miejsc. Niedawno ogłoszono nową edycję programu Maluch +. W całej Polsce ma powstać kolejnych 90 tys. miejsc w żłobkach, a w kujawsko-pomorskiem prawie 6 tysięcy. Budżet nowego programu to 5,5 mld. zł. Do kujawsko-pomorskiego ma trafić 300 mln. zł.

Ewa Kozanecka, poseł PiS podkreśliła, że w nowej edycji programu Maluch + proces inwestycyjny będzie mógł trać do trzech lat (a nie jak do tej pory jedynie rok), zwiększone jest finansowanie, a dopłaty do nowych miejsc w żłobkach mają trwać do trzech lat.

- Te zmiany, które są teraz wprowadzane są korzystniejsze dla samorządów, ale też odpowiadają na potrzeby rodziców. Zachęcamy do składania wniosków na budowę żłobków i klubów dziecięcych, bo to podstawa do tego, żeby rodzice mogli rozpocząć pracę - powiedziała poseł Ewa Kozanecka.