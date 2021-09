Przysięga - to wydarzy się po weekendzie. W czasie badania USG Kumru wychodzi na jaw wstrząsający fakt [5.09.21]

Serial "Przysięga", odcinek 466. Emisja - poniedziałek, 30 sierpnia 2021.Kumru podpisuje dokumenty rozwodowe i obiecuje, że da Kemalowi rozwód. Feride za ostatnie pieniądze wynajmuje stary, rozpadający się dom. Emir znajduje list Feride i dociera do niego, że popełnił błąd. Oskarża Oyę, że zabrała list, żeby go nie przeczytał na czas. Oya jest wściekła i do niczego się nie przyznaje. Emir szuka Feride. Jedzie do jej wioski, a tam od sąsiadki dowiaduje się, że Feride nie może przez niego wrócić do rodzinnego domu. Zobacz, co wydarzy się w kolejnych odcinkach. Kliknij strzałkę obok zdjęcia lub przesuń je gestem >>>

kadr z serialu "Przysięga", materiały prasowe Kanal 7 / Telemagazyn