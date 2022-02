Przysięga. To wydarzy się po weekendzie w połowie lutego. Czy Fatma zginie? [13.02.2022 r.] OPRAC.: MIKIR

Sprawdź, co wydarzy się w nowych odcinkach 4. serii serialu "Przysięga". Streszczenia odcinków emitowanych po weekendzie w połowie lutego na kolejnych slajdach galerii ►▶▶ The Promise Official, Youtube.com / telemagazyn.pl Zobacz galerię (10 zdjęć)

W TVP 1 trwa emisja nowego (czwartego) sezonu serialu "Przysięga". Widzowie mogą oglądać wydarzenia, które dzieją się cztery lata po dramatycznym finale trzeciej serii. W tureckiej telenoweli pojawiły się nowe postaci, inne na zawsze odeszły z serialu. Sprawdzamy, co wydarzy się w odcinkach emitowanych po weekendzie w połowie lutego. Ich streszczenia zamieszczamy pod zdjęciami - przejdź, do galerii, by przeczytać.