Przyspieszyły prace budowlane na stacji PKP w Nakle. Niebawem ruszy budowa lądowiska przy ul. Poznańskiej

- By kontynuować inwestycję trzeba było przemodelować projekt budowlany – informował jesienią mieszkańców burmistrz Sławomir Napierała. Na szczęście nie gmina poniesie koszty dodatkowych robót, które trzeba wykonać na dworcu.

Kompleksowa przebudowa, a właściwie budowa nowego tunelu dla pieszych na stacji PKP to jedna z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych realizowanych obecnie w gminie Nakło. Koszt przedsięwzięcia szacowany początkowo na około 22 mln zł wzrósł po rozpoczęciu prac budowlanych do 33 mln zł. Wszystko przez niekorzystne wyniki badań geologicznych, które wykazały niesamowicie wysoki poziom wilgoci i napór wód gruntowych.

Z rządowej puli

Bo zgodnie z ustaleniami - inwestycja zostanie sfinansowana w całości z Rządowego programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, którego celem jest m. in promowanie ekologicznych środków transportu i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Pomimo wzrostu kosztów nie zaniechano prac. Projekt zostanie zrealizowany.

- Na szczęście Zarząd PKP PLK uznał, że jest to na tyle ważna inwestycja, że nie można jej przerwać, trzeba dołożyć pieniędzy – relacjonował decyzję inwestora Sławomir Napierała.

- Nowy tunel etapami będzie oddawany do użytku – zapowiada włodarz Nakła, zapewnia, że po zakończeniu prac efektywność wykorzystania parkingu P&R przy ul. Nowej stanie się optymalna. Do tej pory wybudowany w 2020 r. parking przesiadkowy często świecił pustkami.

Obecnie między torami, a parkingiem Park and Ride pracuje ciężki sprzęt, widać ekipy budowlane. Peron nr 2 jest niedostępny dla podróżnych. Nieczynne jest też od kilku miesięcy podziemne przejście łączące perony z dworcem. Wejścia zabito deskami. Pasażerowie korzystać muszą z tymczasowego przejścia poprowadzonego przez tory na peron nr 1, które dla bezpieczeństwa otoczono barierkami. Nikt jednak nie narzeka. Pasażerowie przyzwyczaili się już do zmian.

Węzeł przesiadkowy przy wylocie na Kcynię

Zadanie to określone przez gminę jako „budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w gminie Nakło nad Notecią" zrealizowane ma zostać w ciągu siedmiu miesięcy.

- Na to zdanie zaplanowane było ponad 4,5 mln zł. Z tego 1,3 mln zł to środki z budżetu gminy pochodzące z obligacji, a kwota ponad 3,4 mln zł to dofinansowanie w ramach ZIT – czytamy w komunikacie ratusza.

Po ogłoszeniu przetargu oferty złożyło pięć firm. Wybrano przedsiębiorstwo z Więcborka, które podjęło się realizacji zadania za kwotę 3 mln 761 tys. 522 zł. Umowa już podpisana. Niebawem rozpoczną się prace w terenie.