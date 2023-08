Przystanek Łojewo koło Inowrocławia zaprasza. Można tam znakomicie wypocząć. Zobaczcie zdjęcia (RED)

To miejsce, w którym można znakomicie wypocząć i podziwiać piękno przyrody nad Małym Gopłem. Relaksowi sprzyja bogata infrastruktura. Warto tam wpaść nie tylko latem. Z Inowrocławia to zaledwie kilka kilometrów. To Przystanek Łojewo.