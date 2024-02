Pszczelarze z Kujaw i Pomorza strajkują razem z rolnikami. Zagraniczne, mieszane miody, nie są badane i mogą nie być zdrowe - przestrzegają

Pszczelarze z naszego regionu podzielają zdanie rolników, że polski rynek zalewany jest tańszymi i wątpliwej jakości produktami z innych krajów, zwłaszcza z Ukrainy.

Przedstawiciele pszczelarzy uczestniczyli we wtorkowym proteście rolników przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, ale o trudnej sytuacji w tej branży spożywczej informują i apelują o reakcję władz od dawna. – Zbliżamy się do nowego sezonu, dbamy o pszczoły, te są pod kontrolą weterynaryjną i innych instytucji, natomiast nie możemy sprzedać swoich produktów – skarżyła się podczas protestu Hanna Idziorek, prezes bydgoskiego koła Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy (w związku działa 35 lokalnych kół). Podczas ostatniego zebrania członków koła, które odbyło się 6 lutego w Bydgoszczy, około jedna trzecia osób powiedziała, że nie udało im się sprzedać produktów pszczelich. Pszczelarzy przybywa - 5 lat temu koło zrzeszało 100 osób, na koniec ubiegłego roku było 165. W większości prowadzą male pasieki, często są amatorami, ale chodzi o to, aby ule były niemal wszędzie, nawet na dachach w miastach, gdzie także całkiem dobrze się mają.

Stop importowanym miodom

- Chcę zaapelować do władz, do odpowiednich instytucji, żeby powiedzieć stop importowanym miodom i innym produktom pszczelim, które nie spełniają wymagań. Nasze rozporządzenie o jakości miodu wyraźnie definiuje co to jest miód, jakie parametry musi spełniać. Nasze miody są badane. Natomiast widzimy, że tańszy miód sprzedawany jest w hipermarketach i część konsumentów z tego korzysta, bo to tani produkt, zwłaszcza w promocjach, przecenach – mówiła Hanna Idziorek.

- Ale co to jest za miód? - pytała i zaraz odpowiadała: - Tak samo jak importowanych zbóż nikt nie bada, tak samo tych miodów. A są to produkty mieszane, nie podlegające badaniom, pochodzące z krajów Unii Europejskiej i spoza nich. A głów dostawcami tych produktów są Chiny i Ukraina, ale również Rosja, Litwa, Argentyna itd. Wiem, że duże firmy kupujące te miody w wymienionych państwach, ponieważ jest dużo tańszy od naszych. Rzecz w tym, że cena skupu polskich miodów została w ubiegłym roku obniżona, natomiast nakłady na produkcję rosną.

Jeżeli chcemy zniszczyć polskie pszczelarstwo, to proszę bardzo – będzie tak jak w Chinach – kontynuowała pani prezes. Chińczycy zapylają sady, co można zobaczyć choćby na filmikach na You Tubie, pyłkiem sprowadzonym z zagranicy, chodzą po drzewach i zapylają pędzelkami.

Polski miód to zdrowie

Zdaniem mówczyni - nie o to przecież chodzi. Musimy dbać o naszych obywateli produkujących dobrą żywność, która może zagwarantować, że nie będziemy tak często chodzić do lekarza. To pszczelarze są grupą, o której mówi się, że ich produkt spożywczy jest lekarstwem.

- Musimy się dobrze odżywiać i to gwarantują nam polscy rolnicy. Środki które są zakazane w Unii Europejskiej, stosowane są na Ukrainie, poza jakąkolwiek kontrolą i przychodzą do nas skażone. Człowiek dużo zniesie ale tylko do pewnego momentu – przekonywała Hanna Idziorek. Na koniec przypomniała, że gdy zginie ostania pszczoła, ludzkości pozostaną cztery lata życia. Tę wypowiedź przypisuje się Albertowi Einsteinowi. Jeśli nie będzie owadów, które nie będą zapylały roślin, to ludzkości zagrozi głód i w konsekwencji śmierć.

